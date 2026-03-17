Ngày 17/3, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Hiền (48 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) 12 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Xuân Hiền. Ảnh: T.T

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, Trần Xuân Hiền và ông T.N.H. (51 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng là bác sĩ làm việc tại Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa (phường Long Khánh). Trong quá trình sinh hoạt, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 23/5/2025, Hiền dùng dao tấn công ông H., chém nhiều nhát vào vùng đầu và lưng, khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 19%. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của phòng khám ghi lại.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo đã sử dụng 2 con dao làm hung khí nguy hiểm, tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân nhằm tước đoạt tính mạng. Tuy nhiên, do được can ngăn kịp thời và nạn nhân được đưa đi cấp cứu nên không tử vong, nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Trần Xuân Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: H.N

Đáng chú ý, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025), dao có tính sát thương cao khi bị sử dụng trái phép nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người được xác định là vũ khí quân dụng.

HĐXX xác định hành vi của bị cáo Trần Xuân Hiền đủ yếu tố cấu thành tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt, đồng thời phạm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.