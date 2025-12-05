Chiều 5/12, TAND tỉnh Đồng Nai thông báo về việc hoãn phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chiến (SN 1987, ngụ xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai) - bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm thai phụ.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị hoãn phiên xét xử để triệu tập thêm người làm chứng nhằm làm rõ một số tình tiết khách quan của vụ án.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cũng thống nhất với quan điểm trên, cho rằng sự có mặt của người làm chứng là cần thiết để bảo đảm quá trình xét xử được toàn diện, khách quan.

Theo bản án sơ thẩm, TAND khu vực 7 - Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến 2 năm 8 tháng tù về tội “Hiếp dâm”. Sau phiên xử, bị cáo Chiến và chị P.T.H. (SN 1994, ngụ xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đều nộp đơn kháng cáo.

Theo cáo trạng, Chiến là bác sĩ công tác tại một bệnh viện ở Đồng Nai, đồng thời hành nghề khám ngoài giờ tại một phòng khám sản phụ khoa ở huyện Định Quán (cũ).

Chiều 28/12/2024, nghi ngờ mình mang thai, chị H. đến phòng khám của Chiến để kiểm tra. Sau khi thăm khám, Chiến xác định chị H. có thai khoảng 4-5 tuần. Chị H. trình bày hoàn cảnh khó khăn và mong muốn đình chỉ thai nghén.

Chiến sau đó đưa cho chị H. một viên thuốc không rõ chủng loại để uống và hẹn quay lại vào đầu tuần sau để tiếp tục thủ thuật.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Chiến chủ động liên hệ, yêu cầu chị H. đến phòng khám. Tại đây, sau khi đưa thêm thuốc, Chiến bất ngờ khống chế và dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của nạn nhân.

Hoảng loạn, chị H. rời khỏi phòng khám, trở về nhà và trình báo công an. Chiến sau đó bị bắt và khởi tố về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015.