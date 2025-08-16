Gia tăng ca nhập viện

Pickleball, môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, đang trở thành trào lưu tại Việt Nam. Với sân chơi nhỏ, vợt nhẹ và bóng nhựa lỗ, pickleball thu hút từ dân văn phòng đến người cao tuổi nhờ dễ chơi và đốt calo hiệu quả.

Anh N.Đ.T (39 tuổi, sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đam mê pickleball khoảng 6 tháng nay, coi đây là "chân ái" thể thao. Mỗi tuần, anh cùng đồng nghiệp ra sân 3-4 buổi, đánh 2-3 set để đốt 500-600 calo.

Nhưng trong buổi tập cuối tháng 7, khi đang rướn người đánh bóng, anh đột ngột khụy gối. Ban đầu chỉ đau nhẹ, anh nghĩ không sao và về nhà nghỉ. Đến nửa đêm, cơn đau dữ dội ập đến, khiến chân cứng đờ, không nhấc nổi. "Khoảng 22h, đầu gối trái của tôi đau nhói, toàn thân run rẩy, vã mồ hôi. Tôi mất ngủ cả đêm, chờ đến 5h sáng để vào viện", anh T. kể.

Tại Bệnh viện Quân y 103, kết quả MRI cho thấy anh bị rách sụn chêm và tràn dịch khớp gối. Bác sĩ kê thuốc giảm đau, yêu cầu đeo nẹp gối để giảm viêm và lên kế hoạch phẫu thuật. Từ một doanh nhân năng động, anh T. phải "treo giò" ở nhà, tạm biệt môn thể thao yêu thích.

Chơi pickleball mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng vẫn cần cẩn trọng. Ảnh minh họa: Vân Anh.

Tương tự, chị N.H.A (28 tuổi, Hà Nội) cũng gặp tai nạn sau gần một năm chơi. Trong buổi tập gần đây, chị va chạm với đồng đội, trượt chân ngã. Cổ chân sưng nề, đau dữ dội, không cử động được. Kết quả X-quang tại bệnh viện cho thấy chị bị gãy rạn mắt cá ngoài kèm trật khớp.

Chị phải bó bột một tháng, dùng nạng di chuyển hằng ngày, nghỉ ngơi 6 tháng để phục hồi. "Mỗi ngày đi làm, tôi đều thấp thỏm, sợ tái phát", chị A. chia sẻ.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Anh Vũ, chuyên gia y học thể thao tại TPHCM, mỗi tuần bệnh viện nơi anh đang làm tiếp nhận trung bình 35 ca chấn thương liên quan pickleball, chủ yếu ở khớp gối, dây chằng, cổ tay.

Nguyên nhân chính là chơi sai kỹ thuật, quá sức hoặc thiếu nền tảng cơ bắp. Chấn thương không đe dọa tính mạng nhưng nếu không xử lý sớm, có thể dẫn đến hư hỏng xương khớp lâu dài.

3 lý do chấn thương

Bác sĩ Nguyễn Dương Nhật Thi - chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, phòng khám ở đây cũng ghi nhận số bệnh nhân tăng đáng kể. Các chấn thương phổ biến bao gồm viêm gân duỗi, tổn thương dây chằng cổ chân, và ít hơn là khớp gối. Nhiều người chủ quan, thấy đau vẫn chơi tiếp, dẫn đến viêm mạn tính ảnh hưởng vận động.

Theo bác sĩ Thi, so với các môn khác, pickleball dù "nhẹ" nhưng dễ gây thương tích hơn vì:

- Người chơi thường bỏ qua khởi động, nghĩ môn này không đòi hỏi thể lực cao. Nhưng các pha di chuyển nhanh, xoay người đột ngột có thể làm tổn thương dây chằng, cơ khớp nếu cơ thể chưa sẵn sàng.

- Là môn đối kháng, dễ cuốn vào tranh bóng, phản xạ mạnh vượt khả năng kiểm soát, dẫn đến ngã.

- Với người không chuyên, tư thế sai có thể gây gãy xương, đứt dây chằng.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Tường Kha, Trưởng Bộ môn Y học thể thao, Trường Đại học Y Dược Hà Nội, pickleball mang lại niềm vui và sức khỏe. Với sự gia tăng chấn thương được báo cáo rộng rãi, mọi người cần ý thức hơn để tránh biến đam mê thành gánh nặng.

Bác sĩ Kha nhấn mạnh cần đánh giá sức khỏe trước khi chơi. "Người tập nên tham khảo bác sĩ chuyên khoa thể thao, tim mạch để biết ngưỡng chịu đựng. Tập đúng kỹ thuật, tăng dần thời gian để cơ thể thích nghi, tránh đột ngột", ông khuyên.

Để phòng ngừa, cần khởi động kỹ 10-15 phút trước khi chơi, làm nóng cơ thể. Tránh dừng đột ngột khi đang gắng sức, vì có thể gây rối loạn nhịp tim. Chuẩn bị nước uống, mặc trang phục thoáng, mũ chống nắng. Sân chơi nên có tủ thuốc sơ cứu và nhân viên y tế sẵn sàng.

