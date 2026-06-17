“Điểm chung của nhiều ca bệnh là người bệnh từng kỳ vọng vào một phương pháp “sạch nám nhanh”. Họ tìm đến kem bôi được quảng cáo làm trắng cấp tốc, liệu trình laser giá rẻ, peel da mạnh hoặc các thủ thuật làm đẹp không được đánh giá đầy đủ trước khi thực hiện. Khi da tổn thương, việc điều trị lúc này không chỉ là làm mờ nám, mà còn là phục hồi một nền da đã bị can thiệp sai cách”, BS Thành chia sẻ.

Biến chứng do trị nám sai cách. Ảnh: Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Maia&Maia

BSCKII Nguyễn Tiến Thành cho rằng, điều trị nám chuẩn y khoa không thể bắt đầu bằng câu hỏi “dùng máy gì” hay “bôi thuốc gì”. Việc đầu tiên là bác sĩ phải xác định tình trạng nám, mức độ sắc tố, nền da, tiền sử điều trị và các yếu tố khiến nám dễ tái phát.

Không nên điều trị nám bằng một công thức chung

Theo BS.Tiến Thành, cùng là nám nhưng mỗi bệnh nhân có một câu chuyện khác nhau. Có người xuất hiện nám sau sinh, có người liên quan đến rối loạn nội tiết, dùng thuốc, tiếp xúc nắng kéo dài hoặc chăm sóc da không đúng cách. Có trường hợp nám xuất hiện trên nền da khỏe, nhưng cũng có bệnh nhân đến khám khi da đã mỏng, yếu, kích ứng, giãn mạch hoặc viêm đỏ do từng dùng mỹ phẩm không phù hợp.

Biến chứng do sử dụng mỹ phẩm sai cách. Ảnh: Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Maia&Maia

Vì vậy, bác sĩ không thể chỉ nhìn thấy mảng sạm rồi đưa ra một phác đồ giống nhau cho tất cả bệnh nhân. Với người có nền da đang viêm, mục tiêu đầu tiên không phải là làm trắng, mà là làm dịu da, phục hồi hàng rào bảo vệ và kiểm soát tình trạng kích ứng.

BS. Thành cho biết, có những bệnh nhân đến khám sau nhiều lần tự điều trị nám bằng sản phẩm không rõ thành phần. Ban đầu, da có thể sáng nhanh, bong tróc hoặc căng mịn hơn, khiến người dùng tin rằng sản phẩm có hiệu quả. Tuy nhiên, sau một thời gian, da bắt đầu mỏng, dễ đỏ, nổi mụn li ti, rát khi bôi mỹ phẩm và sạm màu trở lại.

“Điều trị nám không khó ở việc có bao nhiêu công nghệ, mà khó ở chỗ chọn đúng thời điểm, đúng chỉ định và đúng mức độ can thiệp cho từng làn da”, BS Tiến Thành chia sẻ.

Từ các ca điều trị thực tế, BS. Thành cho biết, điều trị nám chuẩn y khoa phải gồm nhiều bước: đánh giá da, xác định loại nám và mức độ sắc tố, phục hồi nền da nếu cần, lựa chọn thuốc bôi hoặc thủ thuật phù hợp, theo dõi đáp ứng và duy trì kết quả sau điều trị. Mỗi bước đều có vai trò riêng, không thể rút ngắn chỉ vì người bệnh muốn có kết quả nhanh.

Bác sĩ phân tích tình trạng bệnh lý của bệnh nhân

Kinh nghiệm đúc kết từ 15 năm đồng hành cùng bệnh nhân nám

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành là một trong những bác sĩ da liễu có nhiều năm theo đuổi nhóm bệnh lý sắc tố da, đặc biệt là nám, rám má và các rối loạn tăng sắc tố sau viêm. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành da liễu, bác sĩ Thành không chỉ tiếp cận nám như một vấn đề thẩm mỹ, mà xem đây là một bệnh lý sắc tố cần được chẩn đoán, phân loại và điều trị theo phác đồ y khoa.

Trong quá trình đào tạo chuyên sâu, bác sĩ Thành từng thực hiện luận văn Chuyên khoa II về kết quả điều trị rám má bằng Laser QS YAG kết hợp bôi chế phẩm 4 n butylresorcinol và Tranexamic Acid. Đây là một trong những hướng nghiên cứu cho thấy sự quan tâm lâu dài của ông với nhóm bệnh lý sắc tố, thay vì chỉ tiếp cận nám ở góc độ làm đẹp thông thường.

“Cách tiếp cận với các bệnh nhân nám của chúng tôi luôn là sự thận trọng. Laser không phải là “cây đũa thần” để xóa nám, mà là một công cụ y khoa cần được sử dụng đúng người, đúng thời điểm và đúng mức độ”, BS Thành chia sẻ.

Bác sĩ sử dụng laser điều trị cho bệnh nhân

Từ các ca bệnh từng điều trị, bác sĩ Thành ghi nhận nhiều trường hợp nám trở nên phức tạp vì người bệnh đã can thiệp quá mạnh trước đó. Có người sau peel hoặc vi kim xuất hiện đỏ rát, chảy dịch, tăng sắc tố. Có người sau laser không đúng chỉ định bị loang màu, giảm sắc tố hoặc để lại sẹo.

“Điều trị một làn da đã bị tổn thương vì làm đẹp sai cách thường khó hơn nhiều so với điều trị nám ban đầu. Bác sĩ phải đi từng bước, phục hồi nền da, kiểm soát viêm rồi mới tính đến cải thiện sắc tố. Nếu nóng vội, bệnh nhân có thể tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn điều trị sai rồi lại phải sửa sai”, bác sĩ Thành chia sẻ.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành chia sẻ cùng đồng nghiệp

Với thế mạnh về laser sắc tố da, BS. Thành thường nhấn mạnh rằng hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào thiết bị. Cùng một công nghệ laser, kết quả có thể khác nhau rất lớn tùy vào người chỉ định, người thực hiện, cách lựa chọn thông số và quá trình chăm sóc sau điều trị. Vì vậy, chuyên môn của bác sĩ da liễu giữ vai trò then chốt trong việc quyết định laser có nên được sử dụng hay không, sử dụng ở giai đoạn nào và phối hợp với phương pháp nào.

(Nguồn: Hệ thống phòng khám da liễu Maia – Maia)