Matching Day 2025 của Trường Đại học Y Hà Nội chứng kiến sức hút mạnh mẽ của nhiều chuyên ngành, đặc biệt là Sản Phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình. Hai chuyên ngành này nhanh chóng “cháy” chỉ tiêu ngay từ những lượt thí sinh đầu tiên, khẳng định vị thế và sức hấp dẫn đặc biệt trong mắt các bác sĩ trẻ.

Vài năm trước, ngành Da liễu từng là điểm sáng trong giới sinh viên y khoa, liên tiếp nhiều năm liền trở thành sự lựa chọn của các thủ khoa.

Ví dụ, chương trình Matching day năm 2018 và 2019, 2 thủ khoa đều chọn Da liễu, trong 10 bác sĩ trẻ nội trú có 4 người đã chọn ngành này. Năm 2020, thủ khoa bác sĩ nội trú cũng chọn chuyên ngành này và hết chỉ tiêu ở số thứ tự 6.

Năm 2021, Da liễu dừng ở vị trí số 2 sau Sản khoa. Năm 2022, chỉ tiêu ngành chỉ đến số 14 là hết, về đích đầu tiên. Năm 2023, chuyên ngành Da liễu xuống top 5, năm 2024, bộ môn này được STT 14 chọn.

Thế nhưng, tại buổi Matching Day 2025, trong danh sách Top 100 bác sĩ nội trú điểm cao nhất không một ai chọn Da liễu. Liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy sức hút của chuyên ngành này đang phai nhạt? Hay chỉ là một giai đoạn chuyển mình, khi các bác sĩ trẻ cân nhắc kỹ lưỡng hơn giữa đam mê và thực tế?

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thái Hà, giảng viên Bộ môn Da liễu Đại học Y Hà Nội, sức hút của mỗi chuyên ngành đều gắn liền với nhu cầu xã hội. Nhiều bác sĩ nội trú hiện nay lựa chọn chuyên ngành theo cảm tính. Họ cần được định hướng để hiểu rõ giá trị của ngành nghề và nuôi dưỡng đủ đam mê.

“Da là tấm gương phản chiếu nội tạng. Một dấu hiệu trên da có thể ẩn chứa nhiều bệnh lý, đòi hỏi bác sĩ kiến thức sâu rộng, sự tinh tế trong chẩn đoán và khả năng kết hợp xét nghiệm. Chính sự phức tạp này làm nên sức hút độc đáo của Da liễu, nơi mỗi ca bệnh là một câu đố hấp dẫn”, bác sĩ Hà chia sẻ.

Trước đây, sinh viên y khoa được trải nghiệm lâm sàng phong phú, từ phụ mổ đến thực hiện các thủ thuật nhỏ dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Những cơ hội ấy khơi dậy đam mê, giúp họ hiểu rõ chuyên ngành mình chọn.

“Ngày đó, chúng tôi chọn Da liễu vì niềm say mê. Nhưng nay, các bác sĩ trẻ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt hơn: Cơ hội việc làm hạn chế, cạnh tranh khốc liệt và môi trường đào tạo thay đổi. Số lượng học viên đông khiến thầy cô khó theo sát từng người, trong khi thiếu định hướng chuyên ngành khiến nhiều bác sĩ nội trú phải tự tìm lối đi sau tốt nghiệp”, bác sĩ Hà nói.

Sức hấp dẫn có giảm?



Theo bác sĩ Hà, vài năm trước chuyên ngành Da liễu từng là lựa chọn hàng đầu khi nhu cầu thẩm mỹ bùng nổ. Tuy nhiên, gần đây cả hệ thống công và tư đều bão hòa. Bệnh viện công thắt chặt tuyển dụng, trong khi lĩnh vực tư nhân đòi hỏi bác sĩ trẻ phải nỗ lực gấp bội để khẳng định tên tuổi. Cơ hội việc làm và thu nhập không còn dễ dàng như trước. Điều này phần nào khiến Da liễu bớt “nóng” trong mắt các bác sĩ nội trú, những người giờ đây không chỉ theo đuổi đam mê mà còn cân nhắc kỹ về tương lai nghề nghiệp.

Dẫu vậy, bác sĩ Hà khẳng định sức hút của Da liễu không hề mất đi. Khi xã hội phát triển, nhu cầu không chỉ dừng ở “ăn no mặc ấm” mà hướng tới “ăn ngon mặc đẹp”. Chăm sóc sức khỏe làn da và làm đẹp ngày càng trở thành ưu tiên, mở ra cơ hội cho những bác sĩ tâm huyết.

Khác với các lĩnh vực khác, Da liễu là sự hòa quyện giữa bệnh học và thẩm mỹ. Bệnh học là nền tảng, giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý, mang lại sự an toàn cho bệnh nhân. Thẩm mỹ, ngược lại, mở ra cơ hội tài chính.

“Khi phân định rõ hai mảng này, tôi vừa sống được với nghề, vừa giữ được đam mê. Kiến thức bệnh học hỗ trợ trực tiếp cho thẩm mỹ, giúp tránh biến chứng và nâng tầm ý nghĩa của việc làm đẹp”, bác sĩ Hà chia sẻ.

Nếu chỉ chạy theo thẩm mỹ để kiếm tiền, người đó chỉ là một ‘thợ’. Nhưng khi nắm vững cả bệnh học và thẩm mỹ, bạn mới thực sự là một bác sĩ. Đây chính là giá trị cốt lõi của Da liễu.

Bác sĩ Hà cho rằng khi làm việc luôn coi bệnh nhân như người thân. Khám, điều trị, tư vấn với sự chân thành và tâm huyết thì bệnh nhân cảm nhận được điều đó, họ mới quay lại. Đây là chìa khóa để phát triển bền vững, không chỉ trong Da liễu mà còn ở mọi chuyên ngành y khoa.

