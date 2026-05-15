BS. Phan Văn Thái điều khiển robot bóc tách khối u cho bệnh nhân. Ảnh: FV

Đau “như có dao cắt trong bụng”

Khi cơn đau bụng ập đến vào một chiều thứ bảy, bà H.T (67 tuổi, TP.HCM) vẫn cố gắng chịu đựng, tự trấn an mình rằng đó chỉ là vấn đề dạ dày thông thường, nghỉ ngơi rồi sẽ qua. Nhưng đến sáng hôm sau, cơn đau dồn dập và dữ dội hơn, sắc lẹm “như có dao cắt trong bụng” khiến bà không thể đứng vững. Gia đình lập tức đưa bà H.T vào cấp cứu tại Bệnh viện FV.

Gần 10 năm không khám bệnh, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe, bà H.T gần như không tin vào tai mình khi bác sĩ thông báo: Dạ dày bà có một khối u lớn cỡ nắm tay người trưởng thành.

“Cả gia đình lo lắng, sợ hãi vì chưa ai từng chuẩn bị tinh thần cho một chẩn đoán nặng nề đến vậy”, người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Khối u GIST dính vào tụy và mặt sau dạ dày gần tâm vị

Theo Ths.BS CKII Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát (Bệnh viện FV), khối u mô đệm (GIST) của bệnh nhân H.T có kích thước khoảng 5x5x7cm. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là ở vị trí và cấu trúc phức tạp của nó: khối u nằm khuất ở mặt sau dạ dày, sát tâm vị, dính vào bề mặt tụy và đã hoại tử khoảng 30% - những yếu tố khiến việc can thiệp trở nên đặc biệt thách thức.

“Với tính chất và vị trí khối u như vậy, phẫu thuật nội soi thông thường rất khó thực hiện. Nếu như trước đây, bệnh nhân gần như chắc chắn phải đối diện với một ca mổ hở, đi kèm nguy cơ mất máu lớn cũng như tổn thương các cơ quan lân cận”, BS. Thái nhận định.

Ca mổ bằng robot kéo dài 5 giờ, bóc trọn khối u dính tụy

May mắn, cô H.T nhập viện đúng thời điểm Bệnh viện FV vừa ra mắt Trung tâm Phẫu thuật Robot FV Da Vinci, ứng dụng một trong những nền tảng phẫu thuật robot tiên tiến nhất thế giới. Theo BS. Phan Văn Thái, hệ thống Robot Da Vinci Xi được xem là bước tiến lớn trong ngoại khoa hiện đại, khắc phục những hạn chế của mổ hở và nội soi truyền thống.

Nhờ khả năng xâm lấn tổi thiểu (vết mổ chỉ khoảng 8mm), kỹ thuật mổ bằng robot giảm nguy cơ chảy máu, bảo tồn tối đa mô lành và giúp người bệnh hồi phục nhanh.

“Tôi đồng ý ngay sau khi được bác sĩ Thái phân tích ưu - nhược điểm của từng phương pháp phẫu thuật cũng như cách thức tiến hành ca mổ bằng robot”, bà H.T nhớ lại.

Ca phẫu thuật cắt hình chêm dạ dày diễn ra trong 5 giờ đồng hồ. BS. Phan Văn Thái phải tiến hành từng bước cẩn trọng, bóc tách từng lớp mô mỏng để “lột” khối u khỏi tụy mà không gây tổn thương các cấu trúc xung quanh hoặc làm vỡ phần mô đã hoại tử. Với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi, hình ảnh 3D và được phóng đại 10 lần giúp nhìn rõ từng sợi tơ của mô liên kết, trong khi các cánh tay robot có thể xoay - duỗi - gập 540 độ, luồn lách trong phạm vi hẹp và giữ ổn định trong thời gian dài nhờ khả năng chống rung, cho phép thao tác chính xác liên tục. Nhờ đó, khối u được bóc tách trọn vẹn, hệ thống hạch được nạo sạch và không xảy ra tình trạng mất máu.

Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh cho thấy nguy cơ tái phát thấp. Đặc biệt, bệnh nhân H.T không cần phải thực hiện hóa trị hay uống thuốc điều trị lâu dài.

Bệnh nhân: “Quá may mắn vì được tiếp cận công nghệ robot ngay tại Việt Nam”

Ngồi chờ vợ trước cửa phòng mổ, ông M. cho biết mình trải qua khoảng thời gian căng thẳng tột độ, và sau đó niềm vui vỡ oà. “Tôi từng nghĩ đến nhiều tình huống xấu, rất may mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp”, ông M. vui mừng bày tỏ.

“Chúng tôi quá may mắn vì được tiếp cận công nghệ y khoa hiện đại này ngay tại Việt Nam!... Mọi thứ diễn ra rất nhanh gọn, vết mổ nhỏ nên tôi hồi phục nhanh, không đau, gia đình gần như không phải chăm sóc vất vả. Các bác sĩ giải thích rõ ràng, dựa trên kết quả xét nghiệm và phân tích cụ thể, nên tôi yên tâm và tin tưởng hoàn toàn, nhất là bác sĩ Thái trưởng khoa giất giỏi”, bệnh nhân H.T chia sẻ.

Ths.BS CKII Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện FV

Da Vinci Xi là hệ thống phẫu thuật robot với độ chính xác cao, ít xâm lấn, đã được triển khai với hơn 12.000 hệ thống tại các bệnh viện trên toàn thế giới. Bên cạnh yếu tố công nghệ, hiệu quả của phẫu thuật robot được quyết định bởi một hệ sinh thái chuyên môn đồng bộ, gồm đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, quy trình vận hành chặt chẽ và hệ thống phòng mổ đạt chuẩn quốc tế JCI. Hiện công nghệ này được ứng dụng tại FV trong nhiều chuyên ngành, và ngày càng nhiều bệnh nhân chọn lựa, từ phẫu thuật lồng ngực, dạ dày- đại trực tràng, gan -mật- tụy, tiết niệu đến phụ khoa, ung thư…

(Nguồn: Bệnh viện FV)