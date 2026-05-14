Ghi nhận tại Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho thấy gần đây, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp còn rất trẻ đã bị viêm cột sống dính khớp. Điểm chung của các bệnh nhân là đều chủ quan nghĩ đau lưng do ngồi nhiều hoặc vận động quá sức nên không đi khám sớm. Chỉ đến khi vận động khó khăn mới đến viện thì tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.

T.V.T (20 tuổi ở Hà Nội) là nhân viên kinh doanh. Anh đến viện vì đau lưng âm ỉ kéo dài. Hằng ngày, hết giờ làm, anh thường xuyên luyện tập thể thao nên nghĩ mình đau cơ học do vận động quá mức.

Bệnh nhân mắc các bệnh lý xương khớp điều trị tại Bệnh viện 19- 8. Ảnh: T. Hoài

Các cơn đau xuất hiện nhiều về đêm, kéo dài liên tục hơn 6 tháng và nghỉ ngơi không cải thiện rõ rệt, T. mới đi khám.

Tại Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8, bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI), xét nghiệm HLA-B27 cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác và được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp.

Đến nay, sau 7 tháng theo dõi, điều trị đều đặn theo phác đồ chuyên khoa, người bệnh không còn tái phát đau và đặc biệt chưa xuất hiện biến chứng dính khớp, yếu tố quyết định khả năng vận động lâu dài.

Trái ngược với trường hợp trên, nam bệnh nhân 44 tuổi được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp từ năm 2016 nhưng không điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Thay vào đó, người này tự chuyển sang dùng thuốc nam trong thời gian dài.

Hậu quả, các đốt sống dần dính vào nhau, cột sống mất linh hoạt, việc cúi, ngửa hay xoay cổ đều rất khó khăn, chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng.

Chỉ đến khi tình cờ gặp một đồng nghiệp mắc bệnh tương tự đang điều trị tại Bệnh viện 19-8, bệnh nhân mới quay lại điều trị với hy vọng phục hồi chức năng vận động.

Dễ nhầm với đau lưng thông thường

Theo BSCKII Bạch Thị Nhớ, Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8, viêm cột sống dính khớp là bệnh lý viêm hệ thống mạn tính, tổn thương chủ yếu ở khớp cùng chậu và cột sống. Bệnh thường gặp ở người từ 15-45 tuổi, nam giới nhiều hơn nữ và tiến triển âm thầm trong nhiều năm.

Điều đáng lo ngại là triệu chứng giai đoạn đầu của bệnh rất dễ bị nhầm với đau lưng cơ học hoặc thoái hóa thông thường, khiến nhiều người bỏ lỡ “giai đoạn vàng” điều trị.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đau lưng cơ học thường tăng khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi và liên quan rõ rệt đến tư thế.

Trong khi đó, đau lưng do bệnh lý viêm thường kéo dài dai dẳng, không phụ thuộc vận động, thậm chí tăng về đêm hoặc gần sáng. Người bệnh có thể đau ngay cả khi nằm nghỉ và đôi khi kèm theo các triệu chứng toàn thân khác.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Đánh giá bệnh cột sống quốc tế (ASAS), việc phát hiện và điều trị sớm giúp làm chậm quá trình dính khớp, hạn chế biến dạng cột sống và giảm nguy cơ tàn phế lâu dài.

"Ngoài điều chỉnh lối sống, tập luyện phù hợp, người bệnh có thể được chỉ định thuốc chống viêm, thuốc điều trị cơ bản hoặc thuốc sinh học trong các trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần được bác sĩ chuyên khoa theo dõi chặt chẽ", bác sĩ Nhớ nói.

Theo các chuyên gia, người dân cần đi khám nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Đau lưng kéo dài trên 3 tháng

- Đau tăng về đêm hoặc gần sáng

- Cứng lưng buổi sáng kéo dài

- Nghỉ ngơi không giảm đau

- Vận động nhẹ lại thấy dễ chịu hơn

- Có thể kèm đau gót chân, viêm khớp ngoại vi.

“Viêm cột sống dính khớp không chỉ là câu chuyện đau lưng. Nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể phải sống chung với cột sống biến dạng và hạn chế vận động suốt đời”, bác sĩ Nhớ nhấn mạnh.