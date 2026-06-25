Phát hiện khối u lớn khi khám sức khỏe định kỳ

Anh A. (U50, quốc tịch Úc) tình cờ phát hiện bản thân có một khối u thận trong một lần khám sức khỏe định kỳ.

Qua thăm khám và đánh giá chuyên sâu, Ths.BS CKII Đỗ Quang Minh, Trưởng khoa Tiết niệu & Nam khoa, Bệnh viện FV, cho biết khối bướu thận có kích thước lớn hơn 5cm và khoảng một nửa khối bướu chìm sâu trong nhu mô thận. Ngoài ra, bướu còn tiếp xúc với hệ thống đài bể thận nên việc bóc tách khá phức tạp.

Ths.BS CKII Đỗ Quang Minh, Trưởng khoa Tiết niệu & Nam khoa, Bệnh viện FV thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: FV

Không chỉ vậy, anh A. còn có hai động mạch thận thay vì một như cấu trúc giải phẫu thông thường. Điều này khiến việc kiểm soát dòng máu nuôi thận trong quá trình phẫu thuật trở nên khó khăn hơn.

Sau khi cân nhắc, ê-kíp quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi sử dụng robot da Vinci Xi - đây là hệ thống robot phẫu thuật hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, đặc biệt phù hợp với ca phẫu thuật thận, niệu phức tạp nhờ khả năng hỗ trợ thao tác chính xác trong không gian hẹp.

Ê-kíp niệu khoa thực hiện cắt bướu thận cho bệnh nhân bằng robot da Vinci Xi. Ảnh: FV

Cuộc chạy đua với thời gian trong phòng mổ

Ca mổ của anh A. kéo dài khoảng 4 giờ. Theo ê-kíp điều trị, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở vị trí khối u mà còn là áp lực về thời gian.

Trong quá trình cắt bướu, phẫu thuật viên phải kẹp động mạch thận để ngưng dòng máu nuôi thận. Thông thường, thời gian thiếu máu nóng chỉ nên dưới 30 phút, để đảm bảo không ảnh hưởng đến chức năng thận. “Đây là cuộc chạy đua với thời gian vì nếu thiếu máu kéo dài, mô thận sẽ bị tổn thương nhiều hơn”, BS. Minh chia sẻ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp cùng sự hỗ trợ của hệ thống robot da Vinci Xi, ca mổ đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất: khối u được cắt bỏ hoàn toàn đồng thời kiểm soát được thời gian ngưng dòng máu nuôi thận nằm trong ngưỡng cho phép, giữ được tối đa phần nhu mô thận lành.

Anh A. cho biết: “Tôi thấy bản thân phục hồi khá nhanh, ăn uống và sinh hoạt bình thường, thậm chí không cần dùng thuốc giảm đau sau mổ”.

Tầm soát định kỳ để phát hiện ung thư thận tiềm ẩn

Theo Ths.BS CKII Đỗ Quang Minh, ung thư thận là bệnh lý khó phát hiện sớm vì giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Phần lớn trường hợp được phát hiện tình cờ thông qua khám sức khỏe định kỳ.

Trong đó, siêu âm bụng là phương pháp tầm soát đơn giản, nhanh chóng, chi phí hợp lý nhưng nhiều người vẫn chưa có thói quen thực hiện khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Ths.BS CKII Đỗ Quang Minh, Trưởng khoa Tiết niệu & Nam khoa, Bệnh viện FV. Ảnh: FV

Bác sĩ khuyến nghị người dân nên duy trì khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm bụng, nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn và nâng cao cơ hội điều trị hiệu quả.

Bệnh viện FV, số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) TP.HCM Liên hệ (028) 3511 3333.

(Nguồn: Bệnh viện FV)