Bệnh nhân đối mặt với nguy cơ 2 lần đại phẫu

Chị K.S (47 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện FV với chẩn đoán ung thư tuyến giáp kèm hạch vùng cổ, đồng thời hạch đã lan sâu xuống cả hai bên trung thất.

Trước khi đến Việt Nam, chị từng thăm khám tại nhiều cơ sở y tế trong nước, nhưng đều nhận chung một kết luận: nhiều khối hạch nằm sâu, phân bố phức tạp ở cả hai bên lồng ngực, buộc phải can thiệp bằng hai cuộc mổ riêng biệt. Điều này đồng nghĩa với việc chị phải trải qua nhiều lần gây mê, thời gian điều trị kéo dài và nguy cơ biến chứng cũng tăng lên.

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh phân tích hình ảnh CT, đánh giá vị trí hạch lan xuống hai bên lồng ngực của bệnh nhân. (Ảnh:FV)

Sau khi đánh giá hình ảnh và hội chẩn chuyên môn, TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh - Trưởng Trung tâm Phẫu thuật robot FV da Vinci, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực - nhận định đây là ca bệnh có độ khó cao. Không chỉ bởi các khối hạch nằm sâu trong lồng ngực, nhiều hạch lớn tới hơn 3 cm, mà còn vì chúng phân bố ở cả hai bên trung thất - khu vực vốn khó tiếp cận ngay cả với phẫu thuật nội soi.

Hơn nữa, trong ung thư tuyến giáp, nếu không xử lý triệt để hạch di căn, hiệu quả điều trị bằng iốt phóng xạ sau đó sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, ca bệnh đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối trong từng thao tác phẫu thuật.

Phẫu thuật robot: 1 lần mổ nạo sạch hạch ung thư ở cả hai bên lồng ngực

“Nếu mổ theo cách thông thường, gần như bắt buộc phải chia thành hai cuộc phẫu thuật riêng biệt”, BS. Thanh phân tích. Thay vì đi theo hướng truyền thống, ê-kíp quyết định lựa chọn một giải pháp táo bạo hơn: nạo toàn bộ hạch hai bên lồng ngực trong cùng một ca mổ bằng cánh tay vượt trội của robot.

“Phẫu thuật robot cho phép thao tác linh hoạt trong không gian hẹp, tiếp cận các vị trí sâu với độ chính xác cao, từ đó giúp chúng tôi xử lý toàn bộ hạch trong một lần mổ”, BS. Thanh giải thích.

So với mổ mở, các cánh tay robot có thể xoay - duỗi - gập 540 độ siêu linh hoạt và luồn lách tài tình, tận sâu vào những vùng chật hẹp trong lồng ngực. Hình ảnh từ camera 3D được phóng đại siêu nét 10 lần giúp bác sĩ nhìn rõ từng cấu trúc nhỏ, từ đó bóc tách chính xác các khối hạch. Nhờ vậy, ê-kíp có thể xử lý đồng thời các tổn thương ở cả hai bên trung thất, vốn rất khó thực hiện bằng phương pháp nội soi thông thường. Đặc biệt, robot cho phép tiếp cận qua đường mổ chỉ 8mm, nhờ vậy không để lại sẹo lớn - điều thường gặp trong phẫu thuật truyền thống.

Bệnh nhân K.S hồi phục tốt sau phẫu thuật robot tại Bệnh viện FV. (Ảnh:FV)

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, toàn bộ hạch nghi di căn đã được loại bỏ. Chị K.S cho biết không bị đau nhiều, thời gian nằm viện cũng được rút ngắn đáng kể: chỉ sau 2 ngày đã có thể sinh hoạt gần như bình thường.

Theo BS. Thanh, trong điều trị ung thư tuyến giáp, việc loại bỏ triệt để các hạch nghi ngờ đóng vai trò quan trọng, bởi nếu còn sót, hiệu quả của các phương pháp điều trị tiếp theo như iốt phóng xạ sẽ bị ảnh hưởng. “Không chỉ xử lý bệnh, chúng tôi luôn cân nhắc đến chất lượng sống sau mổ - từ mức độ đau, thời gian hồi phục đến yếu tố thẩm mỹ”, vị trưởng khoa nhấn mạnh.

Công nghệ mổ robot ngày càng được nhiều bệnh nhân lựa chọn

Hiện nay, phẫu thuật robot đã được triển khai tại Bệnh viện FV trong nhiều chuyên khoa như niệu, tiêu hóa, lồng ngực và phụ khoa, với phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố công nghệ, hiệu quả điều trị còn đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, cùng kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật được đào tạo bài bản. Nhờ đó, những ca bệnh phức tạp - đặc biệt ở các vùng giải phẫu khó - có thêm lựa chọn điều trị ít xâm lấn nhưng vẫn đảm bảo tính triệt để.

Phẫu thuật robot mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như ít đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục, nằm viện ngắn và hạn chế sẹo. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều bệnh nhân lựa chọn phương pháp này để có trải nghiệm điều trị nhẹ nhàng và an toàn hơn.

TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh bên hệ thống phẫu thuật robot Da Vinci Xi. (Ảnh:FV)

Một trong những lý do ngày càng nhiều bệnh nhân chọn phẫu thuật robot là vì Bệnh viện FV đang triển khai chương trình hỗ trợ giảm 40 triệu đồng cho 50 ca phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi trong thời gian gần đây, áp dụng đến hết ngày 15/6/2026. Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Bệnh viện FV, số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TP.HCM hoặc liên hệ qua số điện thoại (028) 3511 3333.

(Nguồn: Bệnh viện FV)