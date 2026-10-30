Cam giàu vitamin C nhưng ăn cả quả hay uống nước ép tốt hơn, mỗi ngày nên dùng bao nhiêu? Chuyên gia chỉ ra cách bổ sung vitamin C từ cam đúng cách giúp bổ sung đủ chất.

Tôi muốn bổ sung vitamin C thì có thể ăn cam hay bổ sung viên sủi vitamin liều cao. Ngoài ra, ăn cam nguyên múi hay ép nước sẽ hấp thụ vitamin nhanh hơn? Xin bác sĩ tư vấn! (Lê Ngọc Hà - TPHCM)

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Thanh Thủy - Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tư vấn:

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, hỗ trợ chức năng miễn dịch và tăng hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Cam là nguồn cung cấp vitamin C quen thuộc, nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Ổi, kiwi, dâu tây, bưởi, ớt chuông và bông cải xanh cũng chứa nhiều dưỡng chất này.

Theo khuyến nghị dành cho người trưởng thành, nhu cầu vitamin C mỗi ngày khoảng 75mg đối với nữ và 90mg đối với nam. Nhu cầu có thể thay đổi tùy độ tuổi, tình trạng sức khỏe và một số yếu tố khác.

Bổ sung cam bằng ăn nguyên múi tốt hơn ép nước. Ảnh: Hoa Linh.

Nước cam vẫn cung cấp vitamin C. Theo dữ liệu của Viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH), khoảng 180ml nước cam có thể chứa gần 93mg vitamin C. Tuy nhiên, hàm lượng thực tế thay đổi tùy loại cam, cách chế biến và bảo quản.

Điểm khác biệt giữa ăn cam nguyên quả và uống nước ép nằm ở lượng chất xơ, khả năng tạo cảm giác no và cách cơ thể tiếp nhận thực phẩm.

Khi ăn nguyên quả, mọi người giữ được phần lớn chất xơ tự nhiên, đặc biệt nếu ăn cả phần tép. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu hơn.

Trong khi đó, nước cam dễ uống và thuận tiện nhưng nếu lọc bỏ bã, lượng chất xơ sẽ giảm. Việc uống nhanh nhiều nước ép cũng khiến cơ thể tiếp nhận lượng đường tự nhiên trong thời gian ngắn.

Do đó, ưu tiên ăn trái cây nguyên quả là lựa chọn phù hợp cho chế độ ăn hằng ngày. Nước ép vẫn có thể sử dụng với lượng hợp lý nhưng không nên mặc định thay thế hoàn toàn trái cây nguyên quả.

Nhiều người cho rằng vitamin C càng nhiều thì sức đề kháng càng tốt. Tuy nhiên, cơ thể có giới hạn hấp thu và sử dụng dưỡng chất này. Khi lượng vitamin C đưa vào tăng cao, tỷ lệ hấp thu giảm, phần dư thừa chủ yếu được đào thải qua nước tiểu.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, giới hạn dung nạp tối đa vitamin C là 2.000mg/ngày từ tất cả các nguồn. Đây không phải liều khuyến nghị nên dùng hằng ngày. Việc bổ sung liều cao có thể gây buồn nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy; người có nguy cơ sỏi thận hoặc một số bệnh lý nền cần thận trọng và trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng.

Viên vitamin C 1.000mg chứa lượng dưỡng chất cao hơn nhiều so với nhu cầu hằng ngày của phần lớn người trưởng thành. Vì vậy, bạn không nên tự ý sử dụng thường xuyên chỉ vì cảm thấy mệt mỏi, hắt hơi hoặc muốn phòng bệnh khi giao mùa.

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