Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số các bị can có nhiều người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa như: Lê Văn Hùng, Bùi Thế Hùng (đều là cựu Viện trưởng); Nguyễn Thành Công, Nguyễn Hữu Tý (đều là cựu Phó Viện trưởng); Nguyễn Văn Trọng, Phạm Công Hòa, Nguyễn Thành Quang, Trần Tấn Thuyết, Nguyễn Thị Huyên, Đặng Quốc Tuyên, Nguyễn Thị Ngọc Trang (đều là cựu Trưởng khoa), Phạm Văn Thắng, Trương Thị Xuân Uyên (đều là cựu Phó trưởng khoa); Nguyễn Văn Thành (bác sĩ); Lâm Thị Ánh Hồng (điều dưỡng trưởng), Lê Thị Hà Nghĩa (cựu Phó trưởng phòng Viện Pháp y).

Theo kết luận điều tra, các bác sĩ, giám định viên tư pháp giám định pháp ý tâm thần thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Viện Pháp y Biên Hòa) đã có hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành vụ để làm hồ sơ bệnh án, kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh cho nhiều đối tượng liên quan trong các vụ án trước đây do Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Thi hành án một số địa phương thụ lý giải quyết. Từ đó dẫn đến việc các cơ quan áp dụng chính sách pháp luật không đúng cho các đối tượng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà. Ảnh: VPYTT

CQĐT của VKSND tối cao xác định 23 Hội đồng giám định của Viện Pháp y Biên Hòa đã thực hiện 23 bản kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần cho các đối tượng trong các vụ án hình sự tại các tỉnh phía Nam.

CQĐT còn xác định được 1 vụ nhận tiền để chuyển khoa điều trị bệnh; 3 vụ làm hồ sơ bệnh án mà các đối tượng là bác sĩ, giám định viên có hành vi nhận hối lộ để kết luận không đúng tình trạng bệnh; 1 vụ các đối tượng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo chi sai tiền giám định viên và giúp việc giám định.

Ngoài ra các bị can còn có hành vi giải quyết cho các đối tượng điều trị bắt buộc được ra khỏi Viện, về nhà trái quy định.

Kết luận điều tra xác định, ông Bùi Thế Hùng (là Viện trưởng từ năm 2015-2022) đã tham gia 20 Hội đồng giám định với vai trò là chủ trì. Trong đó có 19 Hội đồng đã nhận tổng số gần 1,5 tỷ đồng để kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định.

Riêng ông Bùi Thế Hùng đã 18 lần nhận, số tiền 270 triệu đồng, phạm vào tội "Nhận hối lộ". Ngoài ra bị can này còn bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi chỉ đạo cấp dưới giữ lại 10% tiền bồi dưỡng giám định viên và 50% tiền bồi dưỡng giúp việc giám định không đúng quy định để dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Bị can Lê Văn Hùng (là Viện trưởng từ 5/2022-5/2024) đã tham gia 16 Hội đồng giám định đưa ra kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định để nhận gần 1,7 tỷ đồng. Riêng ông Lê Văn Hùng nhận 523 triệu đồng.

Các bị can khác nhận số tiền hối lộ từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Người bình thường muốn được công nhận tâm thần

Khoảng tháng 5/2022, Võ Thị Thanh Mai đang là bị cáo tại ngoại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba. Mai muốn được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử nên đã nhờ và chuyển cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan 80 triệu đồng để Loan liên hệ làm hồ sơ bệnh án tâm thần cho Mai.

Loan đã liên hệ và chuyển 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện pháp y Biên Hòa) để giúp liên hệ làm hồ sơ bệnh án tâm thần.

Sau đó, Trung liên hệ với Võ Đức Dương (điều dưỡng) để nhờ làm hồ sơ bệnh án cho Mai và đưa cho Dương 70 triệu đồng. Tiếp đó Dương đưa cho Nguyễn Thành Quang (bác sĩ) 50 triệu đồng để làm hồ sơ cho Mai nhập viện điều trị bệnh tâm thần để có hồ sơ bệnh án, còn lại 20 triệu đồng Dương hưởng lợi. CQĐT xác định, Loan hưởng 10 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, vào tháng 11/2021, Nguyễn Phú Quảng bị TAND TP Biên Hòa tuyên phạt 10 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Khi đó, vợ của Quảng đã chi 650 triệu đồng để làm hồ sơ bệnh án tâm thần cho chồng để chồng không phải chấp hành án phạt tù mà được đi điều trị tâm thần bắt buộc.

CQĐT xác định, Hà Ngọc Khánh (bác sĩ) đã nhận 100 triệu đồng từ người môi giới là Lê Duy Khánh để giúp làm hồ sơ. Sau đó, Quảng nhập Viện Pháp y Biên Hòa từ 29/9/2022-26/10/2022 thì xuất viện.