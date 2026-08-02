Ngày 21/7, Đại học Westlake (Trung Quốc) thông báo bác sĩ Shen Yang chính thức trở thành giảng viên của Trường Y.

Điều khiến sự kiện này thu hút sự chú ý là hồ sơ chuyên môn nổi bật của bà. Bà Shen Yang có hơn 16 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh tại Mỹ, được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa nội tổng quát và nội tiết, đồng thời điều hành một phòng khám phát triển ổn định tại miền Nam California.

Bà cũng là bác sĩ lâm sàng đầu tiên tại Trường Y Đại học Westlake sở hữu giấy phép hành nghề y của Mỹ.

Trước khi trở về Trung Quốc, bà Shen Yang nhiều năm liên tiếp được tạp chí Los Angeles Magazine bình chọn là "Bác sĩ nội tiết hàng đầu Los Angeles". Danh hiệu được trao dựa trên đề cử của các đồng nghiệp trong ngành và xét chọn từ hàng nghìn bác sĩ đang hành nghề tại Nam California.

Từ cử nhân xã hội học đến bác sĩ nội tiết hàng đầu

Con đường đến với ngành y của bà Shen Yang khá đặc biệt.

Khi còn học tại Đại học Phục Đán (Thượng Hải), bà không theo học y khoa mà chọn chuyên ngành xã hội học. Vào cuối những năm 1990, khi Trung Quốc đang trải qua giai đoạn chuyển biến mạnh về xã hội, Shen Yang đặc biệt quan tâm đến các lý thuyết về công tác cộng đồng.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1997, bà sang Mỹ và lần lượt hoàn thành chương trình thạc sĩ xã hội học và thống kê sinh học tại Đại học Bang New York ở Albany.

Bác sĩ Shen Yang sẽ đảm nhiệm vị trí giảng viên tại Trường Y, Đại học Westlake ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Westlake University/SCMP

Theo cuộc phỏng vấn đăng trên website Đại học Westlake ngày 21/7, một biến cố trong quãng thời gian này đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của bà.

Một người bạn trẻ của Shen Yang bất ngờ ngừng tim khi đang chơi bóng rổ. Sau quá trình cấp cứu và điều trị tích cực, người này dần hồi phục.

Bà cho biết đây là lần đầu tiên được chứng kiến ranh giới giữa sự sống và cái chết ở khoảng cách gần như vậy. Trải nghiệm ấy đã thôi thúc bà quyết định trở thành bác sĩ.

Sau khi hoàn thành hai chương trình thạc sĩ, bà vừa đi làm vừa dành thời gian ôn thi vào trường y.

Hơn ba năm sau, bà trúng tuyển Trường Y Pritzker thuộc Đại học Chicago. Trong khóa học gồm khoảng 100 sinh viên y khoa, Shen Yang là người duy nhất tốt nghiệp đại học ngoài Mỹ và Canada.

Hơn 16 năm hành nghề tại Mỹ

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 2010, bà Shen Yang hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa nội tiết tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA.

Bà được Hội đồng Nội khoa Mỹ cấp chứng chỉ chuyên môn ở các lĩnh vực nội tổng quát, nội tiết, đái tháo đường và chuyển hóa.

Trong thời gian làm việc tại California, bà Shen Yang từng công tác tại Trung tâm Y tế UCLA Santa Monica và Huntington Health ở Pasadena.

Lĩnh vực chuyên môn chính của bà là điều trị bệnh đái tháo đường type 2 ở cả người lớn và trẻ em. Ngoài ra, bà còn có kinh nghiệm về siêu âm tuyến giáp, tuyến cận giáp và siêu âm sọ não.

Theo Đại học Westlake, khi trở về Trung Quốc, bà Shen Yang mang theo một chiếc bìa hồ sơ màu vàng đựng hàng chục tấm thiệp và thư cảm ơn của các bệnh nhân tại Mỹ.

Một bệnh nhân viết: "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã tận tình chăm sóc tôi. Tôi đã giảm hơn 13,6 kg, bắt đầu chạy bộ và hoàn thành cự ly 16 km. Giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh và hạnh phúc hơn rất nhiều".

Xây dựng đội ngũ "bác sĩ - nhà khoa học"

Theo South China Morning Post, Trường Y Đại học Westlake được thành lập năm 2023 với mục tiêu đào tạo đội ngũ "bác sĩ - nhà khoa học", những chuyên gia vừa có năng lực nghiên cứu khoa học xuất sắc, vừa sở hữu kỹ năng lâm sàng chất lượng cao.

Người sáng lập trường là Dong Chen, nguyên giáo sư chính ngạch (tenured professor) ngành miễn dịch học tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas và từng giữ chức Hiệu trưởng Trường Y Đại học Thanh Hoa.

Tháng 6/2024, Trường Y Đại học Westlake cũng tuyển dụng Zhang Xiaoming từ Trường Y Baylor (Texas, Mỹ). Ông hiện vừa là giảng viên của trường, vừa phụ trách xây dựng và vận hành Trung tâm Giảng dạy Y học Cơ bản.