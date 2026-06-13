Theo South China Morning Post, ông Đới Lương, từng là giảng viên tại Đại học California, Berkeley (Mỹ), đã trở thành giáo sư tại Phúc Đán và tham gia Trung tâm Thiên văn và Vật lý thiên văn của trường.

Nhà khoa học từng nhận học bổng khoa học hàng đầu Mỹ

Năm 2021, trong thời gian làm việc tại UC Berkeley, ông Đới Lương được trao Học bổng nghiên cứu Sloan (Sloan Research Fellowship) trong lĩnh vực vật lý - một giải thưởng uy tín dành cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc ở nhiều ngành khoa học khác nhau.

Học bổng do Quỹ Alfred P. Sloan (Mỹ) sáng lập từ năm 1955. Theo quỹ này, khoảng 60 người từng nhận học bổng này sau đó trở thành chủ nhân giải Nobel và 17 người giành Huy chương Fields, giải thưởng cao nhất trong toán học.

Tham gia đào tạo chương trình liên kết về thiên văn

Tại Đại học Phúc Đán, ông Đới Lương (38 tuổi) sẽ tham gia giảng dạy và hỗ trợ chương trình liên kết với Đại học Nam Kinh. Chương trình cho phép 15 sinh viên đại học từ hai trường tiếp cận các cơ sở nghiên cứu thiên văn hàng đầu Trung Quốc như Đài quan sát Tử Kim Sơn (Nam Kinh), Đài quan sát thiên văn Thượng Hải và kính thiên văn vô tuyến FAST - kính thiên văn vô tuyến khẩu độ lớn nhất thế giới đặt tại Quý Châu.

Chương trình không giới hạn riêng cho sinh viên ngành thiên văn mà mở rộng cho nhiều ngành khác. Ông Đới Lương cũng sẽ giảng dạy một học phần về nguồn gốc và sự tiến hóa của vũ trụ.

Tiến sĩ Đới Lương hiện là giáo sư tại Đại học Phúc Đán, sau thời gian giảng dạy tại Đại học California, Berkeley (Mỹ). Ảnh: UC Berkeley

Hành trình học thuật quốc tế

Sinh ra tại Hàng Châu, ông Đới Lương lấy bằng cử nhân vật lý tại Đại học Bắc Kinh năm 2011, sau đó nhận bằng tiến sĩ vũ trụ học lý thuyết tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) năm 2015.

Ông tiếp tục làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton, từng nhận học bổng NASA Einstein (2015-2018) và học bổng John Bahcall đến năm 2020.

Năm 2020, ông gia nhập UC Berkeley với vai trò trợ lý giáo sư và trở thành một trong các nhà khoa học nhận Học bổng nghiên cứu Sloan năm 2021 của trường.

Nghiên cứu về lỗ đen và vật chất tối

Hướng nghiên cứu của ông Đới Lương tập trung vào hiện tượng thấu kính hấp dẫn - khi các vật thể có khối lượng lớn như lỗ đen làm cong ánh sáng, giúp giới khoa học quan sát những vật thể không thể nhìn thấy trực tiếp.

Theo trang thông tin của Đại học California, Berkeley (Mỹ), thông qua việc phân tích các biến dạng ánh sáng này, ông đã góp phần phát hiện các cặp lỗ đen ẩn trong Dải Ngân Hà, đồng thời nghiên cứu phân bố vật chất tối và tốc độ giãn nở của vũ trụ.

Ngoài ra, ông Đới Lương còn nghiên cứu hiện tượng thấu kính hấp dẫn của sóng hấp dẫn phát ra từ các vụ sáp nhập lỗ đen hoặc sao neutron. Đây được xem là một hướng tiếp cận mới, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu sự phân bố vật chất trong vũ trụ mà không phụ thuộc vào các tín hiệu điện từ truyền thống như ánh sáng hay sóng vô tuyến. Bên cạnh đó, ông cũng tìm kiếm những dấu hiệu của các hiện tượng vật lý mới thông qua việc phân tích bức xạ nền vi sóng vũ trụ - dấu vết còn sót lại từ những thời khắc đầu tiên sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang).