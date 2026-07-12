Sau hơn 20 năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại Mỹ, ông Cao Lượng Lượng (Cao Liangliang) - cựu Giám đốc và kỹ sư trưởng tại Google DeepMind - đã trở về Hong Kong để đảm nhiệm vị trí Giáo sư Chủ tịch (Chair Professor) ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU).

Theo SCMP, việc bổ nhiệm, được công bố vào tuần trước, đánh dấu hành trình "quay về nơi khởi đầu" của nhà khoa học AI từng học tập dưới sự hướng dẫn của cố giáo sư Thang Hiểu Âu tại Đại học Trung văn Hong Kong (CUHK) từ năm 2003.

Trên trang cá nhân, ông Cao chia sẻ: "Trở lại Hong Kong giống như khép lại một vòng tròn trong sự nghiệp của tôi".

Chuyên gia AI Cao Lượng Lượng cho biết việc trở thành Giáo sư Chủ tịch tại Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) là "một hành trình trọn vẹn". Ảnh: SCMP

Học trò của hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực AI

Sinh ra tại thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), ông Cao trúng tuyển Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) năm 1998.

Sau khi tốt nghiệp năm 2003, ông được giáo sư Thang Hiểu Âu tuyển vào Phòng thí nghiệm Đa phương tiện (MMLab) thuộc Đại học Trung văn Hong Kong.

Giáo sư Thang, người lấy bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), là một trong những nhà tiên phong về thị giác máy tính và là đồng sáng lập công ty AI SenseTime. Trước khi qua đời năm 2023, ông đã đào tạo nhiều tài năng sau này trở thành những gương mặt nổi bật của ngành AI Trung Quốc.

Ông Cao nhận bằng thạc sĩ tại MMLab năm 2005 và làm trợ lý nghiên cứu tại đây trước khi sang Mỹ năm 2006 để theo học tiến sĩ tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (UIUC) dưới sự hướng dẫn của giáo sư Thomas S. Huang, người được mệnh danh là "cha đẻ của ngành thị giác máy tính của cộng đồng người Hoa".

Tại UIUC, ông được đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính. Năm 2010, ông giành vị trí số một trong cuộc thi ImageNet do nhà khoa học Lý Phi Phi (Li Fei-Fei) tổ chức.

ImageNet là bộ dữ liệu hình ảnh khổng lồ được gắn nhãn, được xem là nền tảng thúc đẩy cuộc cách mạng học sâu trong lĩnh vực thị giác máy tính. Cuộc thi hằng năm thu hút nhiều nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển thuật toán AI tham gia và được xem là thước đo năng lực hàng đầu trong lĩnh vực này.

Góp phần phát triển Gemini và Apple Intelligence

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, ông Cao có thời gian làm việc trong môi trường học thuật trước khi chuyển sang khu vực doanh nghiệp.

Trong hơn một thập kỷ, ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo các nhóm AI tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Google, Apple và IBM.

"Tôi đã dành hơn 10 năm nghiên cứu trợ lý thông minh và các tác nhân AI, đồng thời tham gia phát triển Gemini, Google Assistant, Apple Intelligence và IBM Watson", ông viết trên trang cá nhân.

Tại Apple, ông giữ chức Nhà khoa học chính (Principal Scientist), phụ trách các nghiên cứu về học máy cho Apple Intelligence và kính thực tế hỗn hợp Vision Pro.

Ông cũng đồng sáng lập startup Switi Inc. Công ty này được Google mua lại vào năm 2018. Sau khi Google mua lại Switi năm 2018, ông gia nhập tập đoàn với vai trò Nhà khoa học nghiên cứu cao cấp, trước khi trở thành kỹ sư trưởng và giám đốc của nhóm phát triển mô hình AI Gemini tại Google DeepMind.

Năm 2017, ông nhận Giải thưởng ACM SIGMM Rising Star, vinh danh các nhà nghiên cứu trẻ có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực điện toán đa phương tiện.

Nghiên cứu AI hỗ trợ giáo dục đặc biệt

Bên cạnh phát triển các hệ thống AI quy mô lớn, ông Cao còn theo đuổi nhiều nghiên cứu ứng dụng trong y tế và giáo dục.

Trước đây, nhóm của ông từng phát triển các phương pháp học máy giúp phát hiện sớm dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em thông qua phân tích ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt trong video.

Gần đây, ông tập trung nghiên cứu các công cụ AI hỗ trợ giáo dục đặc biệt.

Năm 2025, ông được bầu làm IEEE Fellow nhờ những đóng góp trong lĩnh vực thị giác máy tính và nhận dạng giọng nói. Đây là một trong những danh hiệu cao nhất của Hiệp hội Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE), chỉ dành cho những thành viên có thành tựu đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức này.