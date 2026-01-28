Bạc ta là gì? Bạc ta là thuật ngữ dùng để chỉ bạc nguyên chất có hàm lượng bạc từ 99,9% trở lên. Loại bạc này có đặc điểm vật lý là rất mềm, dễ bị biến dạng hoặc móp méo nếu va đập mạnh hoặc sử dụng lâu dài. So với các loại bạc pha, bạc ta có khả năng giữ màu sắc lâu dài, ít bị xỉn đen và không bị oxy hóa nhanh. Đặc biệt, bạc ta được ưa chuộng nhờ tác dụng diệt khuẩn, cản trở sự xâm nhập của gió độc và các chất độc hại vào cơ thể, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ em.

Giá bạc được niêm yết trên thị trường là giá của bạc gì? Giá bạc ta có sự bứt tốc ngoạn mục từ khoảng 30 triệu/kg đầu năm 2025 lên hơn 100 triệu/kg đầu năm 2026. Trong bối cảnh giá vàng thế giới đã chạm ngưỡng quá cao (vượt 4.000 USD/ounce), bạc trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các nhà đầu tư. So với vàng, bạc có dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Giá bạc tăng phi mã còn được hỗ trợ vững chắc bởi nền tảng kinh tế số và công nghệ xanh bởi bạc là nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất chip bán dẫn, công nghệ 5G và năng lượng tái tạo. Các "ông lớn" công nghệ như Nvidia, Samsung và Intel đang thúc đẩy nhu cầu bạc toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Tại thị trường nội địa, nhận thức của người dân về việc tích lũy bạc đã thay đổi hoàn toàn. Khi giá vàng trở nên quá đắt đỏ, bạc trở thành kênh trú ẩn tài sản vật lý an toàn cho giới trẻ và những người có vốn nhỏ (chỉ từ vài triệu đồng) để tránh tiền mặt bị trượt giá. Việc xuất hiện các sản phẩm bạc thỏi, bạc miếng đạt chuẩn quốc tế với tính thanh khoản cao đã giúp người dân tin tưởng hơn vào việc đầu tư bạc thay vì chỉ coi bạc là trang sức thông thường. Sự kết hợp giữa khan hiếm nguồn cung, nhu cầu công nghiệp tăng cao và những bất ổn địa chính trị đã biến bạc trở thành một trong những tài sản tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn 2025-2026. Giá bạc được niêm yết trên thị trường thường là giá của bạc ta (bạc nguyên chất) dưới dạng bạc miếng hoặc bạc thỏi.

Bạc ta hay bạc 925 đắt hơn? Bạc ta có giá thành cao hơn so với bạc 925. Nguyên nhân chính bao gồm: - Hàm lượng bạc nguyên chất: Bạc ta chứa tới 99,9% bạc, trong khi bạc 925 chỉ chứa 92,5% bạc nguyên chất và 7,5% còn lại là các hợp kim khác (thường là đồng). - Giá trị bảo tồn: Do có hàm lượng tinh khiết cao, bạc ta có giá trị tích lũy và bảo tồn tốt hơn bạc 925,. - Quá trình chế tác: Vì bạc ta rất mềm nên việc chế tác thành các món đồ trang sức đòi hỏi kỹ thuật cao và công sức nhiều hơn, đồng thời lượng bạc có thể bị hao hụt đáng kể trong quá trình sản xuất. Ngược lại, bạc 925 có giá rẻ hơn, độ cứng cao hơn, dễ gia công thành các mẫu mã tinh xảo và đa dạng nên thường được dùng cho trang sức thời trang hàng ngày.

Giá bạc ta hôm nay bao nhiêu? Giá bạc tại Việt Nam đã có sự biến động mạnh mẽ và tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn 2025-2026: - Đầu năm 2025: Giá bạc miếng và bạc thỏi dao động quanh mức 29,7 triệu đồng/kg. - Tháng 10/2025: Giá bạc đạt ngưỡng 57 triệu đồng/kg. - Tháng 12/2025: Giá nhảy vọt từ 60 triệu lên hơn 83 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, với nhu cầu hiện tại, mức giá bạc ta thay đổi từng ngày và tùy cửa hàng. VietNamNet cũng sẽ liên tục cập nhật giá bạc mới nhất hôm nay.