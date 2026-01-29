So sánh bạc Thái và bạc ta về thành phần và tính chất

Về thành phần, bạc ta là bạc nguyên chất với hàm lượng bạc rất cao, thường là 99,9% (bạc nõn) hoặc tối thiểu là 99%. Bạc Thái thường được pha chế theo tỷ lệ chuẩn quốc tế là 92,5% bạc nguyên chất và 7,5% là các hợp kim khác (thường là đồng) để tăng độ cứng. Tuy nhiên, cũng có những dòng bạc thủ công có hàm lượng bạc cao từ 95-98%.

Về độ bền và độ cứng, bạc ta rất mềm, dễ bị méo mó, biến dạng hoặc trầy xước khi va chạm mạnh. Bạc Thái: Rất đanh, cứng và bền hơn bạc ta, ít bị biến dạng nhờ thành phần hợp kim.

Ảnh minh họa: AI

Về màu sắc, bạc ta có màu trắng bạc đặc trưng, trắng đục (trắng ngà) hoặc trắng sáng tự nhiên của kim loại bạc nguyên chất. Trong khi đó, bạc Thái nổi bật nhất với màu nâu đen, xám đen hoặc đen xen kẽ với các phần bạc trắng do được xử lý qua công nghệ oxy hóa độc quyền (hun đen) để tạo ra lớp màu này một cách chủ đích. Các bề mặt lõm thường có màu đen, trong khi bề mặt nổi có màu trắng bạc, tạo hiệu ứng loang lổ và tương phản rất đặc trưng.

Về độ bền màu, bạc ta dễ bị xỉn màu (chuyển sang đen/xám) do phản ứng với mồ hôi hoặc lưu huỳnh trong không khí. Tuy nhiên, bạc ta có thể dễ dàng làm sáng lại bằng các phương pháp thủ công tại nhà. Bạc Thái lại rất bền màu, giữ được màu nâu đen đặc trưng lâu dài theo thời gian. Lớp màu này không bị phai đi trừ khi tiếp xúc với chất tẩy rửa mạnh.