Đầu tháng 9, vợ chồng anh Hoàng Tú, chị Bích Huyền (Hà Nội) đưa 4 con (17 tuổi, 14 tuổi, 8 tuổi và 5 tuổi) đi cắm trại 2 ngày 1 đêm ven biển Thanh Hóa, tận hưởng thời tiết mát mẻ dịp đầu thu.

Địa điểm gia đình 6 thành viên lựa chọn là bãi biển Hải Lĩnh (phường Hải Lĩnh) cách Hà Nội hơn 200km.

"Mùa hè, khi các con được nghỉ dài ngày, chúng tôi thường đi du lịch xa. Thời điểm này đã vào năm học, tôi ưu tiên địa điểm gần, di chuyển thuận lợi, dễ dàng để các con không mệt mỏi mà vẫn được nghỉ ngơi, thư giãn. Từ Hà Nội đi biển Hải Lĩnh chỉ khoảng 3-3,5 tiếng", chị Huyền nói.

Gia đình Hà Nội lựa chọn cắm trại ở biển Hải Lĩnh

Bãi biển Hải Lĩnh cách biển Sầm Sơn chỉ 40km, là điểm đến giữ được nhiều nét hoang sơ với hàng phi lao chạy dài, bờ cát mịn, trải rộng và thoải, nước trong veo. Những ngày đầu thu, bãi biển vắng khách nên không gian yên tĩnh, thanh bình.

Chị Huyền cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình tới cắm trại qua đêm ở biển Hải Lĩnh.

"Bạn tôi từng giới thiệu về biển Hải Lĩnh nhưng khi tới nơi, tôi vẫn khá bất ngờ vì biển đẹp, nước trong, bờ cát thoải, an toàn để các bé vui chơi, tắm biển.

Biển vào đầu thu nên buổi sáng và đêm mát mẻ, se se lạnh, phù hợp với hoạt động cắm trại. Buổi trưa còn nắng nóng nhưng ngồi dưới hàng phi lao thì dễ chịu. Thời điểm này các con có thể tranh thủ bơi lội", chị Huyền cho biết.

Bãi cát mịn trải dài, rộng và thoải, rất lý tưởng để trẻ em vui chơi

Gia đình chị Huyền chọn cắm trại trong khuôn viên một nhà hàng ven biển. Tại đây có cung cấp dịch vụ ăn uống, tắm tráng, vệ sinh cho du khách, cho thuê lều trại với giá 200.000 đồng/đêm.

Bãi biển cách không quá xa khu vực dân cư sinh sống, chợ địa phương nên du khách thuận tiện mua đồ.

Với mong muốn được nghỉ ngơi sau tuần làm việc, học tập căng thẳng, các thành viên trong gia đình chị Huyền và bạn bè chủ yếu đi dạo, ngắm cảnh, tắm biển.

Các bé thích thú chơi xúc cát, bơi lội bên bờ biển

Buổi tối, cả gia đình quây quần tổ chức nướng BBQ hải sản rồi pha cà phê, vừa thưởng thức vừa ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tận hưởng không gian trong lành, tĩnh lặng, khác xa thành phố.

Sáng sớm hôm sau, vợ chồng chị Huyền dậy sớm đón bình minh rồi cùng bạn bè ra bến mua hải sản ngư dân vừa đánh bắt trở về. "Ở đây hải sản rất tươi, giá phải chăng, nhiều nhất là cá mú, cá trích, tôm, mực nháy. Khu chợ dân sinh gần đó thì có thêm cá thu, lươn, ốc, ếch... Du khách có thể mua về và tự nấu ăn, vừa ngon vừa rẻ", chị Huyền cho biết.

Đồ ăn tại nhà hàng cũng được chị Huyền đánh giá có giá cả phải chăng. Với 2 triệu đồng, 3 gia đình đã có thể thưởng thức bữa ăn ngon lành gồm cá mú nướng - làm gỏi - hấp xì dầu, tôm, mực, canh, rau xanh.

Bình minh lãng mạn bên bờ biển Hải Lĩnh

Hiện nay, tại khu vực biển Hải Lĩnh có một số nhà hàng mở dịch vụ cho thuê bãi cắm trại. Ngoài việc tắm biển, du khách có thể tham gia các hoạt động thể thao như chèo SUP, bóng chuyền bãi biển.

Chính quyền địa phương cũng đang thúc đẩy việc đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ để làm phong phú thêm các trải nghiệm cho du khách, đồng thời đảm bảo gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên vốn có của bãi biển này.

Biển Hải Lĩnh phù hợp với những du khách muốn tìm kiếm sự yên tĩnh, thanh bình

Ngoài biển Hải Lĩnh, Thanh Hóa còn nhiều bãi biển đẹp, không quá đông đúc như Hải Hòa, Bãi Đông, Tiên Trang...

Ảnh: Tú Hoàng