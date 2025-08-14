25 năm Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ

Đây là hoạt động đối thoại kênh 2 giữa hai cơ quan nghiên cứu học thuật hàng đầu về Biển Đông của hai nước để tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo nhằm xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác biển giữa hai nước.

Đối thoại học thuật với chủ đề “25 năm Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ: Bài học và tương lai hợp tác biển song phương”.

Đối thoại lần thứ hai này được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ, với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử, các chuyên gia, cán bộ của hai bên đã từng tham gia vào quá trình đàm phán phân định, ký kết Hiệp định; là dịp để tổng kết những bài học kinh nghiệm quý giá của quá trình đàm phán 25 năm trước.

Các cựu chuyên gia, cán bộ chia sẻ về những khó khăn đã vượt qua và cả những quyết tâm, sự kiên trì của hai bên với nhiều vòng đàm phán trong suốt 26 năm kể từ khi bắt đầu tiến hành đàm phán vào năm 1974 để có thể đi đến ký kết Hiệp định vào ngày 25/12/2000.

Các đại biểu của hai bên đều nhất trí cao về ý nghĩa lịch sử quan trọng của Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ đối với quan hệ song phương và quan hệ Trung Quốc - ASEAN, đóng góp quan trọng vào hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhấn mạnh, việc tuân thủ nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo hai nước, tôn trọng luật pháp quốc tế đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các tập quán và thực tiễn quốc tế liên quan, tôn trọng nguyên tắc công bằng và có tính đến mọi hoàn cảnh hữu quan như địa lý tự nhiên và đời sống người dân hai nước trong Vịnh Bắc Bộ là các nhân tố then chốt góp phần thành công của tiến trình Đàm phán.

Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm của quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, các đại biểu của hai bên đã thảo luận đề xuất, các sáng kiến thúc đẩy hợp tác trên biển giữa hai nước. Các ý kiến, đề xuất của chuyên gia, học giả hai nước sẽ góp phần giúp các cơ quan chức năng của hai bên nghiên cứu, triển khai hợp tác trong thời gian tới.