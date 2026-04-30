Theo đó, ngày 28/4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến.

Ông Nguyễn Đức Thành (bên trái) và ông Điệp Văn Chiến

Ông Nguyễn Đức Thành là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, ông Thành từng giữ các chức vụ như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cô Tô.

Ông Điệp Văn Chiến là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trước đó ông Chiến từng giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Thành và ông Chiến bị bãi nhiệm do vi phạm tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

HĐND tỉnh Quảng Ninh giao Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan cùng ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4.