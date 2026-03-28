Sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới.

Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, trong số 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 có 1 trường hợp không được xác nhận tư cách đại biểu là ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo ông Trần Thế Cương, ông Nguyễn Mạnh Quyền trước đó được giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 và đã trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội. Tuy nhiên sau đó, ông được điều động, phân công công tác tại tỉnh Hưng Yên nên không còn điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu cũng như giữ mối liên hệ trực tiếp với cử tri nơi ứng cử.

Ngày 22/3, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã có đơn gửi Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, đề nghị không tham gia làm đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ quy định pháp luật và nguyện vọng cá nhân, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã thống nhất không thực hiện xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đồng thời ban hành nghị quyết xác nhận 124 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 17 đủ tư cách thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, và đã trao giấy chứng nhận đại biểu.

Trước đó, Ban Bí thư đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền, khi đó là Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.