XEM CLIP:

Theo phản ánh của người dân phố Sơn Tây, bãi rác núi Voi của thị xã Bỉm Sơn cũ (nay là phường Bỉm Sơn) thường xuyên trong tình trạng quá tải, bốc mùi nồng nặc, nước rỉ rác thấm ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân. Dù người dân liên tục kiến nghị, tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài, chưa có lời giải dứt điểm.

Ông Bùi Văn Hưng (phố Sơn Tây) cho biết, bãi rác này đã tồn tại từ những năm 2000. Dọc tuyến đường dẫn vào bãi rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, 'đặc quánh' trong không khí khiến người đi qua ngạt thở, choáng váng. Với người dân sống quanh khu vực, đây là nỗi ám ảnh suốt hàng chục năm nay.

Bãi rác ở phường Bỉm Sơn quá tải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Lê Dương

“Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến tối, mùi hôi thối từ bãi rác xộc vào nhà. Trời mưa thì nước rỉ rác chảy xuống đồng ruộng và đường dân sinh, đen kịt. Chúng tôi sống ngay bên cạnh mà chẳng khác gì bị tra tấn”, ông Hưng nói.

Theo người dân, nguyên nhân khiến bãi rác bốc mùi nghiêm trọng là do nơi đây được xây dựng để tiếp nhận rác thải sinh hoạt của toàn thị xã Bỉm Sơn cũ. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, lượng rác tăng nhanh vượt xa công suất thiết kế, khiến khu vực ngày càng quá tải. Rác không được chôn lấp kịp thời, chất thành đống cao cả chục mét, phơi trực tiếp ngoài trời, tạo điều kiện cho ruồi muỗi sinh sôi, mùi hôi lan rộng hàng cây số.

Nước thải đen, đặc quánh từ bãi rác chảy ra môi trường. Ảnh: Lê Dương

Nhiều người dân cho biết, chỉ cần gió thổi là cả khu dân cư chìm trong mùi hôi thối. Trẻ nhỏ và người lớn thường xuyên mắc các bệnh về hô hấp, đau đầu, buồn nôn, mất ngủ. Hàng năm, cử tri đều kiến nghị về vấn đề này, nhưng mùi hôi và tình trạng ô nhiễm vẫn không giảm mà ngày càng nghiêm trọng.

Không chỉ gây mùi, bãi rác còn rỉ nước thải đen bốc mùi nồng nặc. Dòng nước rác này chảy qua mương thoát nước rồi đổ xuống ruộng, ao hồ gây tình trạng cây cối, cá chết.

Ông Hưng bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm ra môi trường. Ảnh: Lê Dương

Được biết, Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn cũ) được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ năm 2004 nhưng liên tục chậm tiến độ.

Dự án có tổng diện tích hơn 10ha, công suất xử lý rác sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm, công suất phát điện 18MW, xử lý rác trong phạm vi thu gom của toàn thị xã Bỉm Sơn và các huyện lân cận. Dự án gồm hai giai đoạn, tổng mức đầu tư 90 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động năm 2019. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn trong cảnh 'bất động'.

Nước thải sủi bọt chảy thẳng ra môi trường. Ảnh: Lê Dương

Cuối tháng 12/2024, tại Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) thừa nhận dự án nhà máy đốt rác chậm tiến độ, rác thải chưa thể xử lý dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chủ đầu tư mới triển khai khoảng 15% khối lượng và cam kết hoàn thành vào ngày 31/12/2025.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của VietNamNet, ở thời điểm hiện tại, dự án mới chỉ xây dựng một số hạng mục, phần còn lại vẫn là bãi đất trống.

Nhà máy xử lý rác thải nhiều lần chậm tiến độ phải gia hạn. Ảnh: Lê Dương

Lãnh đạo phường Bỉm Sơn cho biết, bãi rác núi Voi đã quá tải và ô nhiễm nhiều năm nay. Hiện việc xử lý rác mới chỉ dừng ở khử mùi, khử khuẩn tạm thời. Để xử lý dứt điểm, địa phương vẫn đang chờ nhà máy rác đi vào hoạt động.

“Đến thời điểm này, việc xây dựng nhà máy xử lý rác vẫn chưa xong nên phải gia hạn nhiều lần. Trước mắt, phường giao công ty môi trường triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh tại bãi rác. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa và địa phương đã đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án, chậm nhất vào tháng 12/2026 phải đi vào hoạt động”, vị lãnh đạo cho hay.