Trước đó, ngày 15/10, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can B.M.T. (trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) về tội Gây ô nhiễm môi trường. Theo Công an Đà Nẵng, từ tháng 5, ông B.M.T. nhận làm dịch vụ phá dỡ công trình nhà ở cho một số hộ dân tại khu vực phường Hòa Hiệp Nam. Để tiết kiệm chi phí, ông T. không đưa phế thải từ các công trình về điểm tập kết tại bãi rác Khánh Sơn mà chở về đổ trái phép tại bãi đất cuối đường Nguyễn Bá Phát (phường Hòa Hiệp Nam). Ông T. cho các xe tải khác chở chất thải rắn thông thường (hỗn hợp bùn, vật liệu xây dựng, vỏ chai nhựa, mảnh gỗ…) vào đổ tại bãi phế thải không phép này, thu từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi lượt xe. Sau đó, ông T. điều khiển xe đào để thực hiện san gạt, chôn lấp số chất thải đã được đổ vào bãi. Để qua mắt lực lượng chức năng, ông T. phủ một lớp cát mỏng để che đi phần chất thải phía dưới.