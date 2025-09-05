Đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo trung cấp lý luận chính trị

Theo quy định, đối tượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị gồm: cán bộ đương chức hoặc quy hoạch.

Trong đó, với cấp ủy đảng thì là cấp ủy viên của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trở lên. Với cán bộ, công chức, viên chức thì từ phó trưởng phòng (tương đương) trở lên của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp xã, cấp tỉnh và thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Với cán bộ quân đội thì từ chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn (tương đương); chỉ huy phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương) trở lên.

Với cán bộ công an thì từ phó trưởng công an cấp xã, phó đội trưởng (tương đương) trở lên.

Với cán bộ doanh nghiệp là Trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên của công ty (tổng công ty) nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trưởng ban, trưởng phòng (tương đương) trở lên trực thuộc các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại nhà nước.

Về tiêu chuẩn đào tạo trung cấp lý luận chính trị gồm: đảng viên dự bị hoặc chính thức; tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ học hệ không tập trung với nữ từ 28 tuổi, nam từ 30 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung hôm 26/8. Ảnh: HCMA

Đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Ban Bí thư quy định đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị gồm cán bộ đương chức và cán bộ đương chức hoặc quy hoạch.

Với cán bộ đương chức: ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trở lên; Trưởng phòng (tương đương) cấp xã trở lên.

Với cán bộ đương chức hoặc quy hoạch, đối tượng là cấp ủy đảng thì là ủy viên ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trở lên. Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, chủ tịch HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (tương đương) trở lên; trưởng phòng (tương đương) cấp tỉnh trở lên; trưởng phòng (tương đương) trở lên thuộc ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Cán bộ quân đội: Trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn (tương đương); chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (tương đương); chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng trở lên.

Cán bộ công an: Trưởng công an cấp xã, phó trưởng phòng (tương đương) trở lên.

Cán bộ doanh nghiệp: Hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các công ty (tổng công ty) nhà nước trực thuộc UBND cấp tỉnh; hội đồng thành viên (quản trị), ban giám đốc (tương đương) trở lên ở các tập đoàn, công ty (tổng công ty), ngân hàng thương mại nhà nước.

Tiêu chuẩn đào tạo cao cấp lý luận chính trị gồm: đảng viên chính thức; tốt nghiệp đại học trở lên. Hai năm liên tục liền kề thời điểm cử đi học được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ học hệ không tập trung thì nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban Bí thư yêu cầu bám sát chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác đào tạo lý luận chính trị; tổ chức đào tạo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, theo phân cấp và phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ.

Đào tạo lý luận chính trị bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, gắn với quy định của Đảng về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong đào tạo lý luận chính trị. Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định số 350 thay thế Quy định số 57 ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về "đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị" và các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp.

So với trước đây, Quy định 350 không còn quy định về sơ cấp lý luận chính trị.