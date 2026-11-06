Ban Bí thư quy định sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ được áp dụng đối với sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ (sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề) trong trường hợp cần thiết và có đủ điều kiện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 228 về sinh hoạt đảng trực tuyến.

Quy định được ban hành nhằm tạo điều kiện để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt của cấp ủy, tổ chức đảng trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện khách quan không thể thường xuyên sinh hoạt trực tiếp tại một địa điểm hoặc do nguyên nhân bất khả kháng không thể tổ chức sinh hoạt đảng trực tiếp.

Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Đảng.

Việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm thiết thực, thực chất, hiệu quả, đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng thảo luận, tham gia ý kiến của đảng viên; không làm giảm chất lượng sinh hoạt đảng; không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt đảng trực tiếp ở những nơi đủ điều kiện tổ chức trực tiếp.

Cán bộ, đảng viên Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham dự một hội nghị quán triệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trực tuyến; bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức; quản lý, lưu trữ tài liệu, biên bản sinh hoạt đảng trực tuyến.

Về nguyên tắc, phải chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về chế độ sinh hoạt đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ tổ chức khi cần thiết, có đủ điều kiện và do cấp ủy có thẩm quyền quyết định. Hình thức và quy mô sinh hoạt đảng trực tuyến phải phù hợp với tính chất, phạm vi và yêu cầu bảo mật của nội dung sinh hoạt.

Những nội dung không thực hiện trong sinh hoạt đảng trực tuyến gồm: công tác tổ chức và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xem xét, quyết định xóa tên đảng viên, xem xét cho đảng viên xin ra khỏi Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; và các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín.

Việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến được quản lý thông qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện trên nền tảng họp trực tuyến đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về chức năng, kỹ thuật, an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu và yêu cầu kết nối, tích hợp; bảo đảm xác thực người tham dự, kiểm soát thành phần tham gia và không để lộ lọt thông tin, tài liệu.

Sinh hoạt đảng trực tuyến phải đúng, đủ như trực tiếp

Trên cơ sở quyết định áp dụng sinh hoạt đảng trực tuyến của cấp ủy có thẩm quyền, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng hoặc người được phân công chủ trì quyết định hình thức tổ chức sinh hoạt trực tuyến toàn phần hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên nền tảng họp trực tuyến đã được lựa chọn.

Sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm đúng, đủ các yêu cầu như sinh hoạt đảng trực tiếp về thành phần tham gia, thời lượng, công tác chuẩn bị, trình tự các bước tiến hành và nội dung sinh hoạt. Cuộc sinh hoạt đảng trực tuyến phải được ghi biên bản, trong đó ghi rõ hình thức tổ chức, các sự cố kỹ thuật, sự cố an toàn thông tin và biện pháp xử lý (nếu có).

Trước khi tổ chức sinh hoạt, phải kiểm tra các điều kiện kỹ thuật; tạo lập hoặc cập nhật thông tin cuộc sinh hoạt trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; thông báo đầy đủ về thành phần, thời gian, hình thức kết nối và yêu cầu bảo mật.

Người chủ trì có trách nhiệm điểm danh, xác thực, kiểm soát thành phần và theo dõi sự tham gia của thành viên trong suốt thời gian sinh hoạt.

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự cố an toàn thông tin hoặc điều kiện hạ tầng, đường truyền, nền tảng họp trực tuyến không bảo đảm chất lượng, tính liên tục, an toàn và bảo mật, người chủ trì xem xét tạm dừng, chuyển sang nền tảng họp trực tuyến dự phòng (nếu có) hoặc tổ chức lại vào thời gian phù hợp; nội dung này phải được ghi rõ trong biên bản.