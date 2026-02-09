Những ngày này, tại các thôn Bái Trúc, Tân Cổ, Tân Hậu… (xã Lưu Vệ, Thanh Hóa), không khí thu hoạch cá chép đỏ diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm, nhiều hộ dân đã đưa máy hút nước ra khỏi ao, kéo lưới thu hoạch, tất bật phân loại, đóng cá để kịp giao cho thương lái, phục vụ thị trường Tết ông Công, ông Táo.

Những ao nuôi cá chép "ông Công ông Táo" mỗi vụ mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng cho người dân. Ảnh: Lê Dương

Theo người dân địa phương, cá chép đỏ là mặt hàng không thể thiếu trong ngày 23 tháng Chạp - dịp người Việt làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Chính vì vậy, nhu cầu thị trường tăng mạnh khiến nghề nuôi cá chép đỏ trở thành nguồn thu quan trọng của nhiều hộ dân vào dịp cuối năm.

Ông Lê Hữu Tri (67 tuổi), một hộ nuôi cá lâu năm ở thôn Tân Cổ cho biết, cá ông Táo thường được thả nuôi từ tháng 8 âm lịch. Đến khoảng ngày 20/12 âm lịch, người dân bắt đầu hút ao để thu hoạch.

Người dân đang bắt cá lên bể để chăm cho cá khỏe trước khi nhập cho thương lái. Ảnh: Lê Dương

“Thông thường, từ giữa tháng 11, những thương lái quen đã gọi điện đặt hàng trước. Năm nào cá đẹp, bán chạy thì gần Tết còn xảy ra tình trạng cháy hàng”, ông Tri chia sẻ.

Cũng theo ông Tri, năm nay, thời tiết thuận lợi giúp cá sinh trưởng tốt, kích cỡ đồng đều, màu đỏ tươi. Giá cá chép đỏ bán sỉ tại ao năm nay dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/kg đối với loại 20 - 30 con/kg. Mức giá này được đánh giá là ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để thương lái thu mua, phân phối cá ra thị trường phục vụ nhu cầu người dân trong dịp lễ ông Công, ông Táo.

Cá chép đỏ ở xã Lưu Vệ có màu đỏ đặc trưng nên được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Lê Dương

Theo người dân xã Lưu Vệ, nghề nuôi cá chép đỏ tuy mang tính thời vụ nhưng lại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một số hộ gia đình có từ 2 sào ao nuôi, mỗi vụ thu hoạch khoảng 3 tạ cá, doanh thu ước đạt khoảng 30 triệu đồng. Với nhiều gia đình, đây là khoản thu đáng kể để trang trải chi tiêu, sắm sửa Tết Nguyên đán.

Người dân cho biết, cá chép đỏ ở Tân Cổ từ lâu nổi tiếng có hình dáng đẹp, màu đỏ đều, vảy sáng. Để cá đạt chất lượng tốt, người nuôi phải thường xuyên giữ ao nước sạch, cho cá ăn đúng khẩu phần và chủ động phòng bệnh từ sớm.

Giá cá chép năm nay dao động từ 130-150 nghìn đồng/kg. Ảnh: Lê Dương

Theo lãnh đạo xã Lưu Vệ, các thôn Bái Trúc, Tân Cổ, Tân Hậu từ lâu đã nổi tiếng với nghề nuôi cá chép đỏ phục vụ Tết ông Công, ông Táo. Nhờ gắn bó với nghề truyền thống này, mỗi dịp cuối năm, nhiều hộ dân có thêm nguồn thu từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, góp phần ổn định đời sống.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, nghề nuôi cá chép đỏ còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Nuôi cá chép đỏ thời vụ mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Ảnh: Lê Dương

Những năm qua, chính quyền địa phương cũng quan tâm hỗ trợ người dân mở rộng diện tích nuôi cá thông qua bố trí quỹ đất phù hợp, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.