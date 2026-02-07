"Bình Lư vươn mình" đồng thời đánh dấu sự khởi động của mô hình "Địa phương vươn mình" - một nhánh triển khai trong sáng kiến "Hàng Việt vươn mình" - được TikTok Shop thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên hơn 3.000 phường, xã trên toàn quốc.

Hội đủ các điều kiện tiên quyết - từ sự quyết liệt của chính quyền, sự nhập cuộc của cộng đồng và hiện diện của các sản phẩm đặc trưng giàu tiềm năng, mô hình "Địa phương vươn mình" tại xã Bình Lư đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực chỉ sau gần một tháng triển khai.

TikTok Shop phối hợp Sở Công Thương Lai Châu khởi động mô hình “Địa phương vươn mình” tại xã Bình Lư

Đến nay, xã Bình Lư đã xây dựng được cộng đồng 20 doanh nghiệp và tiểu thương hoạt động thương mại điện tử tích cực. Tuy mới làm quen với TikTok Shop, 5 doanh nghiệp và tiểu thương đã tạo ra 20 - 30 đơn hàng ổn định mỗi ngày. Do đặc thù mùa vụ, các sản phẩm chủ đạo hiện nay gồm cây cảnh, hoa xuân Tây Bắc, miến dong và nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Bá Kiện, Phó Chủ tịch HĐND Xã Bình Lư, là người trực tiếp chỉ đạo đội ngũ cán bộ địa phương đồng hành sâu sát cùng bà con triển khai sáng kiến xã thương mại điện tử "Bình Lư vươn mình".

Theo ông Kiện, xã Bình Lư hiện đang có 12 sản phẩm OCOP, trong đó có 8 sản phẩm đã được đưa lên TikTok Shop. Làng nghề miến dong của Bình Lư có lịch sử hơn 45 năm, với 80 hộ dân tham gia sản xuất, tạo ra khoảng 1.000 tấn miến dong và miến dong khoai sâm mỗi năm. Trước đây, đầu ra của sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, dẫn tới biến động lớn về cung - cầu và giá cả. Tuy nhiên, trong mùa mua sắm Tết năm nay, nhờ thương mại điện tử, cả miến dong truyền thống và miến dong khoai sâm Bình Lư đều trở thành các sản phẩm bán chạy trên TikTok Shop.

Mục tiêu mà chính quyền xã Bình Lư phối hợp cùng TikTok Shop đặt ra là đến cuối năm 2026, số lượng nhà bán hàng nòng cốt có thu nhập tốt từ thương mại điện tử tại địa phương sẽ tăng gấp đôi.

Ông Nguyễn Bá Kiện (áo trắng) tích cực cùng bà con xây dựng kênh quảng bá văn hoá và sản vật địa phương "Bình Lư vươn mình" trên TikTok

Chị Vũ Thị Bích Hồng (chủ kênh TikTok Shop Cô Ba Hồng - @coba.hong), một tiểu thương đã có kinh nghiệm kinh doanh trên TikTok Shop và là chủ thương hiệu miến dong Cô Ba Hồng, cho biết gia đình nhà chồng chị có ba đời làm miến dong thủ công tại Bình Lư. Năm nay, vợ chồng chị bao tiêu tổng cộng 140 tấn miến do gia đình và 20 hộ dân trong vùng sản xuất. Một phần lớn sản lượng đã được tiêu thụ qua TikTok Shop trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

"Miến ra tới đâu bán hết tới đó, không có hàng tồn", chị Hồng chia sẻ.

Chị Vũ Thị Bích Hồng (áo đỏ) cho biết TikTok Shop đang tạo ra bước ngoặt cho các tiểu thương tại Bình Lư

