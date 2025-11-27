Quang cảnh hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025. Ảnh: Ngọc Thu

Ngày 27/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thượng tá Nguyễn Đức Toàn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai dự, chỉ đạo. Đại tá Đặng Quốc Văn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông chủ trì Hội nghị.

Đại tá Đặng Quốc Văn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thu

Sau sáp nhập, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 gồm Ban Chỉ huy quân sự 21 xã. Trong đó, có 5 xã biên giới. Năm 2025, đơn vị đã quán triệt nghiêm chỉ lệnh, kế hoạch của cấp trên; duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được thực hiện nền nếp; tổ chức biên chế điều chỉnh đúng lộ trình; công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, an toàn. Cụ thể:

Hướng dẫn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các xã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4; tập huấn 167 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; huấn luyện lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện.

Làm tốt công tác dân vận tại các xã và trao quà cho các hộ gia đình khó khăn; phối hợp Đội K52 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khảo sát, xác minh thông tin, phục vụ trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 18 liệt sĩ…

Lãnh đạo UBND xã Ia Púch thảo luận về sự phối hợp của địa phương và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên biên giới. Ảnh: Ngọc Thu

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp nắm tình hình địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng chính quy; bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; đề xuất nội dung bồi dưỡng cán bộ và nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2026.

Thừa ủy quyền Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Thượng tá Nguyễn Đức Toàn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, trao giấy khen cho cá nhân có thành tích tốt trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025. Ảnh: Ngọc Thu

Đại tá Đặng Quốc Văn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự 21 xã cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vào kế hoạch công tác năm 2026; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng nắm tình hình; tăng cường phối hợp; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm hậu cần - kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trao Giấy khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân; Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 trao Giấy khen cho 2 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tốt trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025…

Đại tá Võ Thanh Hải - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ngọc Thu

Trước đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 như: Nắm vững tình hình, sẵn sàng chiến đấu cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện quân sự; 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số; xây dựng cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Võ Thanh Hải - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, đã biểu dương những kết quả Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 đạt được, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và phối hợp giữ vững an ninh chính trị; trước mặt, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng…