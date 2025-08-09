Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung 9 nghị định liên quan lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Việc này nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, định hướng của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy định của Hiến pháp sửa đổi, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) khi điều chỉnh về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã).

Về phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ, Nghị định 220 đã bãi bỏ quy định liên quan đến Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; đồng thời phân cấp nhiệm vụ này cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Quy định này để phù hợp với mô hình 2 cấp, chuyển từ trách nhiệm cấp huyện xuống cấp xã.

Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên

Đáng chú ý là Nghị định 220 bổ sung vị trí trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã (tại khoản 1 Điều 4) và chế độ phụ cấp thâm niên cho vị trí này (tại khoản 1,2,3 Điều 10).

Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về số lượng Phó chỉ huy trưởng, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau: Đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được bố trí không quá 2 Phó chỉ huy trưởng, 1 trợ lý; đơn vị hành chính cấp xã không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bố trí 1 Phó chỉ huy trưởng, 1 trợ lý.

Chế độ phụ cấp thâm niên cho trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên.

Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác ở các ngành nghề khác nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nếu có đứt quãng thì được cộng dồn.

Chế độ phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã được tính trả cùng kỳ lương, phụ cấp hằng tháng.

Phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã được tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ chế độ cho Dân quân tự vệ

Ngoài ra, Nghị định 220 cũng sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến "trình tự giải quyết việc khám bệnh, chữa bệnh cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương" và "trình tự giải quyết chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn, chết" theo hướng giảm thời gian xử lý hồ sơ và chuyển xử lý phần trách nhiệm liên quan của UBND cấp huyện xuống UBND cấp xã.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 7/8.

Nghị định số 220/2025 gồm 11 Điều; trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 nghị định: Nghị định số 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ ngành trung ương, địa phương Nghị định số 21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ Nghị định số 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng Nghị định số 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 16/2025/NĐ-CP Nghị định số 13/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 139/2020/NĐ-CP Nghị định số 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự Nghị định số 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.