Như VietNamNet đã đưa tin, mới đây, nhà hàng Thủy Linh (phường Vinh Phú, Nghệ An) bị tố bán suất cơm cho cán bộ, nhân viên điện lực tỉnh Nghệ An với giá “cắt cổ”. Suất ăn 135.000 chỉ bao gồm cơm trắng, bắp cải xào, một ít thịt kho và 2 miếng chả. Sau đó, nhà hàng lên tiếng rằng đó là suất cơm miễn phí.

Trao đổi với PV VietNamNet, phía Công ty Điện lực Nghệ An thông tin, ngày 26/8, chị Nguyễn Thị Phương Lam - nhân viên hành chính thuộc công ty - tới nhà hàng Thủy Linh đặt 230 suất cơm cho bữa chiều tối với giá 130.000 đồng/suất (không phải 135.000 như thông tin trên mạng xã hội). Và 310 suất vào ngày hôm sau 27/8.

Chiều tối 26/8, nhà hàng giao những suất cơm đầu tiên, phía điện lực không mở ra kiểm tra mà đưa lên hiện trường đang sửa điện lưới cho cán bộ, nhân viên ăn.

Khi nhà hàng đưa các suất ăn tiếp theo đến công ty điện lực, một cán bộ mới mở suất cơm ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có rất ít cơm và thức ăn.

“Chúng tôi thấy mỗi suất 130.000 đồng như vậy là đắt, không đạt yêu cầu để nhân viên ăn, đảm bảo sức khỏe nên đã phản ánh với nhà hàng”, phía điện lực Nghệ An thông tin.

Hình ảnh gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Sau khi phản ánh sự việc, chủ nhà hàng nói rằng do bão số 5 quét qua địa bàn nên chợ khan hiếm thực phẩm. Nhà hàng không mua đủ thức ăn theo yêu cầu của nhân viên ngành điện.

“Chúng tôi đặt 130.000 đồng/suất, họ không làm được theo đúng yêu cầu nhưng không thông báo lại. Họ vẫn im lặng, bán mỗi suất 130.000 đồng. Sáng 27/8, tôi yêu cầu nhà hàng xuất hoá đơn để thanh toán. Họ đồng ý xuất hoá đơn, nhưng tới trưa nhà hàng báo lại chỉ lấy mỗi suất cơm chiều tối 26/8 với giá 60.000 đồng.

Tôi không đồng ý vì nếu họ bán 60.000 đồng thì phải thông báo ngay hôm 26/8 để chúng tôi được biết. Đến chiều 27/8, nhà hàng Thủy Linh lại thông báo với ngành điện là miễn phí những suất cơm đó”, đại diện công ty nói.

“Nhân viên sửa điện rất mệt nên chúng tôi cần mua mỗi suất 130.000 đồng mới đảm bảo sức khỏe cho họ.

Chúng tôi đặt suất ăn thì chúng tôi trả tiền, chứ không có chuyện ăn cơm miễn phí của nhà hàng. Nếu nhà hàng không lấy tiền thì phải nói rõ từ đầu. Đến giờ, chúng tôi cũng chưa biết những suất cơm đó có giá 130.000 đồng hay 60.000 đồng.

Việc này chúng tôi sẽ đợi ý kiến của lãnh đạo công ty để xử lý", phía công ty cho hay.

Được biết, chiều tối 27/8, phía công ty điện lực đã có buổi làm việc với nhà hàng Thủy Linh. Tại đây, phía nhà hàng nhận lỗi sai về việc suất ăn không đủ tiêu chuẩn nhưng không báo ngay với bên điện lực.

“Điện lực đặt cơm mỗi suất 120.000 đồng, nếu lấy hóa đơn thì là 130.000 đồng. Tôi đã sai khi suất cơm không đủ tiêu chuẩn 130.000 đồng nhưng không báo lại với điện lực. Sau khi làm việc, tôi đã nói với cán bộ điện lực là suất cơm hôm qua đáng nhẽ 60.000 đồng nhưng tôi không lấy tiền”, bà Nguyễn Thị Thủy, nữ chủ nhà hàng phân trần với PV.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất cơm có giá 135.000 đồng được cho là do một nhà hàng ở Nghệ An bán cho cán bộ, nhân viên điện lực.

Thông tin ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây tranh luận trên mạng xã hội.

PV VietNamNet đã sớm liên hệ với phía nhà hàng Thủy Linh. Ban đầu ông chủ nhà hàng thừa nhận suất cơm mạng xã hội đăng được Công ty Điện lực Nghệ An đặt, có giá 135.000 đồng do thực phẩm đắt đỏ.

Tuy nhiên, sau đó, ông liên lạc lại với PV và phân trần: "Suất ăn mà mạng xã hội đăng tải là nhà hàng nấu miễn phí để chung tay với sự vất vả của nhân viên điện lực trong những ngày mưa bão".

Về giá cả suất ăn, bà Thủy cho biết, phía điện lực đặt mỗi suất 130.000 đồng. “Do tôi làm việc với nhà hàng, chồng tôi không biết nên trước đó đã phát ngôn mỗi suất là 135.000 đồng”, nữ chủ nhà hàng nói.