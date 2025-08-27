Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất cơm có giá 135.000 đồng được cho là do một nhà hàng ở Nghệ An bán cho cán bộ, nhân viên điện lực.

Chủ tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh kèm nội dung: “Những ngày qua, các cán bộ, nhân viên điện lực đã vất vả ngày đêm khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn TP Vinh (cũ). Và đây là suất cơm 135.000 đồng.

Bình thường, nếu tính theo giá thị trường, ăn cơm bụi thì suất này chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Trong khi đó, nhà hàng này được đặt hàng trăm suất”.

Bức ảnh đi kèm cho thấy suất ăn chỉ gồm cơm trắng, bắp cải xào, một ít thịt kho và 2 miếng chả. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây tranh luận trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An xác nhận suất cơm trên là do đơn vị đặt tại nhà hàng Thủy L. (phường Vinh Phú, Nghệ An).

Theo vị lãnh đạo, những ngày qua, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành điện lực, khiến nhiều cột điện bị gãy đổ, hệ thống lưới điện hư hỏng nghiêm trọng. Đơn vị phải huy động tối đa nhân sự để khắc phục sự cố, sớm cấp điện lại cho người dân.

"Công ty Điện lực Nghệ An đặt cơm để hỗ trợ đội xung kích và lực lượng của công ty làm việc tại hiện trường. Toàn bộ kinh phí đặt cơm là từ tiền ăn của công ty cấp về. Phía công ty không giới hạn bữa ăn đó cụ thể bao nhiêu tiền.

Sự việc này chúng tôi sẽ kiểm tra lại", lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An nói.

Liên quan đến sự việc này, phía nhà hàng Thủy L. lên tiếng và khẳng định Công ty Điện lực Nghệ An đã hợp đồng với nhà hàng để đặt mỗi suất cơm có giá 135.000 đồng và ăn trong 2 ngày (26/8 và 27/8). Mỗi ngày khoảng 200 suất cơm.

Tuy nhiên, hôm 26/8, nhà hàng đi chợ thì thiếu thực phẩm, nên không đủ khẩu phần để bán mỗi suất 135.000 đồng. "Vợ tôi đi chợ nhưng chợ đã hết thực phẩm, vì thế chúng tôi đã nấu suất ăn với khẩu phần ít.

Do thức ăn ít nên chúng tôi đã thông báo với phía điện lực rằng, bữa cơm ngày 26/8 không tính tiền và họ được ăn miễn phí. Còn ngày 27/8, chúng tôi vẫn tính tiền bình thường", đại diện phía nhà hàng tuyên bố.

Phía nhà hàng cũng nhấn mạnh: “Trước khi bán suất cơm 135.000 đồng, chúng tôi đã thoả thuận giá cả rõ ràng với điện lực. Họ đồng ý mua thì chúng tôi bán. Chứ không phải nhà hàng bán xong mới hét giá.

Còn suất cơm đăng tải trên mạng là suất cơm miễn phí. Mong mọi người hiểu và không làm ảnh hưởng đến nhà hàng”.

Phía nhà hàng Thủy L., cho biết thêm, hiện đơn vị đang tiến hành rà soát và kiểm tra lại thông tin đăng tải lên mạng xã hội.