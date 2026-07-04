Xã Tu Mơ Rông có hơn 96% dân số là đồng bào Xơ Đăng. Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông

Đó là cách chính quyền xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn để đến gần người dân hơn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Để cán bộ có thêm thời gian xuống với dân

Xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đắk Hà và Tu Mơ Rông. Xã có diện tích hơn 15.210 ha, với 17 thôn; dân số gần 6.600 người, trong đó, đồng bào Xơ Đăng chiếm hơn 96%.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, ngay sau khi thành lập, địa phương tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo đúng vị trí việc làm, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tu Mơ Rông đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ Nhân dân. Ảnh: Ngọc Chí

Song song với đó, xã đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong hoạt động của bộ máy hành chính để giảm thời gian xử lý công việc, giúp cán bộ có thêm điều kiện xuống cơ sở, gần dân và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

"Hiện tại, 100% cán bộ đã được tập huấn chuyển đổi số và ứng dụng AI. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã giải quyết 5.548 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hạn 100%. Chính quyền 2 cấp vận hành với bộ máy tinh gọn hơn nhưng yêu cầu phục vụ nhân dân lại cao hơn bao giờ hết", ông Mạnh cho biết thêm.

Lắng nghe lúc dân rảnh, hiểu lúc dân cần

Xã Tu Mơ Rông cũng triển khai nhiều mô hình dân vận khéo và được tổ chức luân phiên ở từng thôn vào ban đêm để người dân thuận lợi tham gia sau giờ lao động.

Cụ thể, xã tổ chức đối thoại giữa “Bí thư Đảng ủy xã với người dân” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Diễn đàn “Lắng nghe con nói” để hiểu tâm tư, giữ chân các em ở lại trường, giảm tỷ lệ bỏ học.

Diễn đàn “Nghe phụ nữ Xơ Đăng nói” để khơi dậy vai trò của người mẹ, người vợ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông về các thôn vào buổi tối để đối thoại với Nhân dân. Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết: Việc tổ chức các hoạt động vào buổi tối chính là sự thấu hiểu đặc thù đời sống của đồng bào Xơ Đăng nơi đây. Bởi ban ngày người dân bận lên rẫy, cán bộ bận việc công sở. Chính quyền muốn dân tin, trước hết phải biết lắng nghe lúc dân rảnh, hiểu lúc dân cần.

Thông qua những buổi đối thoại, những diễn đàn đã giúp chính quyền xã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Lãnh đạo UBND xã Tu Mơ Rông đi thực tế các mô hình sản xuất để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình sản xuất. Ảnh: Ngọc Chí

Ông A Đạo, già làng, Người có uy tín thôn Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông chia sẻ: Tôi thấy rằng, việc Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp về thôn vào buổi tối để đối thoại với bà con là việc làm thiết thực, những vướng mắc ở cơ sở được giải quyết kịp thời.

“Điển hình, trong thôn vướng mắc về vấn đề chồng lấn đất sản xuất của người dân và các Công ty lâm nghiệp. Từ ý kiến của bà con tại buổi đối thoại đã được lãnh đạo xã đi kiểm tra thực tế, bấm tọa độ để có hướng giải quyết nên bà con rất phấn khởi”, già làng A Đạo chia sẻ.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, xã Tu Mơ Rông tổ chức mô hình phiên chợ "Không đồng và có đồng" hằng tháng. Qua đó, đã huy động trên 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những bó hoa thành một triệu cây cà phê

Nếu chuyển đổi số giúp chính quyền gần dân hơn thì phát triển sinh kế được xem là chìa khóa để người dân thoát nghèo.

Xã Tu Mơ Rông xác định ba trụ cột phát triển gồm cà phê, du lịch - dược liệu và kinh tế rừng gắn với chăn nuôi.

Trong đó, cà phê được xem là ngành kinh tế chủ lực. Hiện địa phương có hơn 558 ha cà phê và đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng vùng nguyên liệu.

Từ nguồn kinh phí vận động được từ chương trình "Đại hội không hoa", xã Tu Mơ Rông đã triển khai xây dựng 12 vườn ươm cây giống cà phê. Ảnh: Ngọc Chí

Một trong những cách làm tạo dấu ấn là chương trình "Đại hội không hoa". Thay vì nhận hoa chúc mừng, xã vận động các tổ chức, cá nhân chuyển nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Từ chương trình này, xã đã triển khai xây dựng 12 vườn ươm, với 1 triệu cây giống cà phê cấp cho đồng bào Xơ Đăng trồng khoảng 200 ha, nhằm tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông trực tiếp xuống vườn hướng dẫn người dân cách trồng cây cà phê. Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông

Chị Y Diễm, thôn Ngọc Leng, xã Tu Mơ Rông chia sẻ: Xã hỗ trợ làm vườn ươm ngay tại thôn, giúp tôi biết về kỹ thuật ươm cây giống. Vừa rồi, tôi được cấp cây giống để trồng hơn 5 sào cà phê. Hy vọng sau này sẽ có thu nhập ổn định.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kinh tế - xã hội của xã Tu Mơ Rông có những bước chuyển biến rõ nét.

Toàn xã hiện có 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; hộ nghèo giảm còn 215 hộ, chiếm tỷ lệ 16,18%; xã huy động nguồn lực xóa 39 căn nhà tạm; toàn bộ người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

“Định hướng đến năm 2030, Tu Mơ Rông phấn đấu phát triển 1.350ha cà phê, hình thành vùng dược liệu tập trung, xây dựng nhà máy chế biến nông sản - dược liệu, mở rộng du lịch cộng đồng, phát triển chăn nuôi tập trung và cơ bản không còn hộ nghèo. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt, ứng dụng hiệu quả AI, gần dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.