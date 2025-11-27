Lãnh đạo UBND xã Ya Ly trao Giấy chứng nhận kết hôn cho chị Y Hiêng và anh A Phước tại nhà Rông văn hóa làng Chờ. (Ảnh: Ngọc Chí)

Vào sáng sớm thứ Bảy, 10 hộ đồng bào Gia Rai ở làng Chờ, xã Ya Ly đã đến nhà Rông văn hóa làng để nộp hồ sơ đăng ký khai sinh và đăng ký kết hôn. Ai cũng vui mừng, bởi thay vì phải đi gần 10km để đến UBND xã nộp hồ sơ thì nay bà con chỉ cần di chuyển một quãng ngắn ngay trong làng.

Chị Y Hiêng (sinh năm 2005) cùng anh A Phước (sinh năm 2004) đến nhà Rông văn hóa làng Chờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vì không phải đi xa. Cán bộ làm thủ tục khá nhanh, chỉ khoảng 30 phút, giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian. Tôi thấy mô hình tiếp nhận hồ sơ lưu động mà UBND xã triển khai mang lại nhiều lợi ích cho người dân ở xa trung tâm như chúng tôi".

Không chỉ đến nộp hồ sơ, nhiều người dân làng Chờ có thắc mắc về các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, cũng được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã giải đáp tận tình.

Ông A Vinh, người dân làng Chờ, cho biết: "Tôi nghe cán bộ về làm việc tại nhà Rông văn hóa nên đến để hỏi về các chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi. Cán bộ đã giải đáp tận tình bằng tiếng Gia Rai, giúp tôi hiểu rõ các chính sách được thụ hưởng".

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ya Ly về tận làng tiếp nhận hồ sơ và giải đáp tận tình những thắc mắc của người dân. (Ảnh: Ngọc Chí)

Xã Ya Ly (tỉnh Quảng Ngãi) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr của huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum cũ). Toàn xã có 14 thôn, làng, đồng bào DTTS chiếm hơn 84% dân số.

Do địa bàn rộng, nhiều thôn, làng nằm xa trung tâm xã, người dân gặp không ít khó khăn trong nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Để thuận tiện cho bà con ở xa, UBND xã Ya Ly đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ lưu động tại các thôn, làng.

Ông A Thủy, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Trấp, xã Ya Ly chia sẻ, khi được xã thông tin sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ hành chính lưu động, ông đã sử dụng loa phát thanh báo cho bà con trong làng. Bà con rất vui vì không phải đi xa, đỡ vất vả hơn nhiều. "Cán bộ xã xuống tận nơi tiếp nhận hồ sơ thế này thì bà con chỉ tốn ít thời gian đến nộp rồi lại về, lên nương lên rẫy", ông nói.

Đoàn viên thanh niên xã Ya Ly tham gia hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà Rông văn hóa làng Chờ. (Ảnh: Ngọc Chí)

Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ lưu động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ya Ly đã bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực, sẵn sàng giải quyết tại chỗ thủ tục hành chính cho bà con. Đối với những hồ sơ không thể giải quyết tại chỗ, cán bộ xã sẽ hẹn lịch trả hồ sơ và chuyển trả đúng hẹn thông qua Trưởng thôn.

Bà Y Phin, Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ya Ly cho biết: Từ đầu tháng 11/2025, UBND xã đã triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử lưu động tại các thôn, làng vào ngày thứ Bảy hằng tuần.

"Mục tiêu của xã là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo mọi trường hợp đủ điều kiện được đăng ký hộ tịch kịp thời, đúng quy định để từ đó góp phần cập nhật thông tin dân cư đầy đủ, chính xác vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư", bà Y Phin cho biết.

Cùng với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ lưu động, ngay từ ngày 1/7/2025, UBND xã Ya Ly đã thành lập Tổ công tác hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Nhờ sự sáng tạo, chủ động trong công việc, từ 1/7 đến nay, xã Ya Ly đã tiếp nhận được gần 1.500 hồ sơ; giải quyết được 1.439 hồ sơ, đạt trên 96%. Đây là “điểm sáng” trong giải quyết hành chính công của tỉnh Quảng Ngãi.