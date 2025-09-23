GS.TS. Nguyễn Văn Khang là một trong những học giả đầu ngành về ngôn ngữ học tại Việt Nam, hiện là Chủ tịch Phân hội Giảng dạy và Nghiên cứu tiếng Trung Quốc - Hội ngôn ngữ học Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Văn Khang tại khu trưng bày Tập san khoa học số 1 “Nghiên cứu dạy - học tiếng Trung Quốc”

Tại sự kiện “Lễ tổng kết và ra mắt Tập san khoa học số 1 của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã” ngày 14/9 vừa qua, GS.TS Nguyễn Văn Khang đã nhấn mạnh khái niệm “thị trường ngôn ngữ” - cách tiếp cận cho rằng đào tạo ngoại ngữ phải gắn liền với cung - cầu xã hội. Giáo sư cũng cho rằng, tiếng Trung đang có sự phát triển mạnh mẽ chưa từng có ở Việt Nam, kéo theo nhu cầu về chất lượng đào tạo ngày càng cao.

GS.TS Nguyễn Văn Khang phát biểu tại Lễ Tổng kết và ra mắt Tập san số 1 của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã

Theo GS.TS Nguyễn Văn Khang, hiện vẫn còn thiếu vắng những nghiên cứu định lượng cụ thể cho chương trình đào tạo ngắn hạn: người học cần bao nhiêu từ vựng, mô hình câu, cấu trúc cú pháp để đạt được năng lực sử dụng tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định. Việc xác định chuẩn năng lực rõ ràng sẽ giúp giảng dạy hiệu quả và thiết kế giáo trình sát thực hơn.

Bên cạnh đó, GS.TS Nguyễn Văn Khang cũng đề cao việc bản địa hóa giáo trình tiếng Trung, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sách nhập từ Trung Quốc. Ông cho rằng, cần có học liệu phù hợp với bối cảnh Việt Nam, đặc biệt trong các ngành nghề có nhu cầu cao như du lịch, thương mại, dịch vụ.

Tại “Lễ tổng kết và ra mắt Tập san khoa học số 1 của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã”, GS Khang cho biết, việc ra mắt Tập san khoa học Số 1 là một thành quả đáng khích lệ, không chỉ là nơi tập hợp các công trình nghiên cứu, mà còn là diễn đàn học thuật quan trọng cho các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học công bố kết quả, tích lũy điểm công trình và phát triển học thuật.

GS.TS Nguyễn Văn Khang và Hội đồng Khoa học của Viện Bác Nhã

Tuy nhiên, theo GS.TS Nguyễn Văn Khang, để Tập san thực sự có giá trị, Viện Bác Nhã cần nâng cấp chuẩn biên tập theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, từ cấu trúc bài viết, tóm tắt song ngữ đến cách trình bày tài liệu tham khảo.

“Nếu kiên trì thực hiện nghiêm túc, trong vòng 1-2 năm tới, Tập san hoàn toàn có thể được xét tính điểm công trình, tạo lợi thế lớn cho đội ngũ nghiên cứu tiếng Trung tại Việt Nam”, GS.TS Khang nhận xét.

GS.TS Nguyễn Văn Khang cùng các khách mời, các chuyên gia đầu ngành Hán Ngữ tại sự kiện

Đại diện Viện Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ Bác Nhã cho biết: “Những chia sẻ của GS.TS Nguyễn Văn Khang là kim chỉ nam để Viện tiếp tục hoàn thiện định hướng nghiên cứu ứng dụng. Với sự đồng hành của các học giả uy tín, Tập san hứa hẹn sẽ trở thành địa chỉ học thuật tin cậy, góp phần thúc đẩy nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Ngọc Minh