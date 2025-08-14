Vòng Chung kết Quốc gia Trung Quốc của Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP – Thượng Hải quy tụ hàng nghìn tài năng nghệ thuật xuất sắc đến từ nhiều quốc gia.

Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP – Thượng Hải do Trung tâm giao lưu trong và ngoài nước trực thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc tổ chức, với sự tham gia của nhiều giám khảo uy tín đến từ các nhạc viện, học viện và tổ chức nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ chung kết, đoàn Việt Nam đã góp mặt ở nhiều bộ môn, từ piano, nhạc cụ truyền thống đến thanh nhạc. Đặc biệt, Dương Đức Hải là thí sinh Việt Nam duy nhất đạt giải Vàng ở bộ môn Thanh nhạc, vượt qua hàng trăm giọng ca quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở giải thưởng, Dương Đức Hải còn được BTC lựa chọn trình diễn trong chương trình công diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Thượng Hải tại Nhà Hát Shanghai Oriental gần 3.000 chỗ ngồi - một vinh dự đặc biệt chỉ dành cho số ít nghệ sĩ xuất sắc nhất liên hoan.

Cậu bé 13 tuổi Dương Đức Hải biểu diễn tự tin.

Dương Đức Hải đã thể hiện ca khúc Bến Thượng Hải bằng tiếng Trung Quốc đầy cảm xúc và chuẩn xác, dù chỉ có 3 ngày luyện tập cùng dàn nhạc trước đêm biểu diễn. Màn trình diễn đã nhận được tràng pháo tay kéo dài từ khán giả và lời khen ngợi trực tiếp của các giáo sư, nhạc trưởng hàng đầu Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Dương Đức Hải từng đoạt hai giải Nhất (bảng không chuyên và bảng chuyên nghiệp) ở hạng mục thanh nhạc tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2025 (Crescendo International Music Festival & Competition 2025) được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 800 tài năng trẻ khắp mọi miền đất nước và cả những thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Áo, Pháp, Hàn Quốc, Malaysia, Brunei…

Dương Đức Hải là thí sinh Việt Nam duy nhất đoạt giải.

Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP - Thượng Hải không chỉ là một cuộc thi mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa - nghệ thuật quy mô quốc tế. Việc nghệ sĩ trẻ Việt Nam ghi dấu ấn tại sự kiện năm nay không chỉ khẳng định tài năng cá nhân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Đỗ Lê

Ảnh: BTC



