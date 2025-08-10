Báo VietNamNet vừa trao số tiền 64.398.929 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi tới anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 2001, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) – nhân vật trong bài viết: “Tai nạn khiến người đàn ông tàn tật suốt đời, vợ nghèo không lo nổi viện phí”.

Số tiền 64.398.929 đồng của bạn đọc giúp đỡ đã được trao tận tay gia đình anh Nguyễn Tuấn Nghĩa.

Vợ chồng anh Nghĩa mới kết hôn hơn 2 năm. Gia đình hai bên đều khó khăn nên hai người phải tha hương, làm công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Từ khi chị Ánh mang thai rồi sinh con, chị không thể đi làm, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh Nghĩa. Với đồng lương công nhân ít ỏi, anh chị phải rất chắt chiu mới đủ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình.

Mới đây, anh Nghĩa về Hà Giang hoàn thiện giấy tờ cho vợ sau thời gian ở cữ để nộp cho công ty. Nào ngờ, trên đường từ nhà người thân trở về, anh gặp tai nạn nghiêm trọng.

Được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, do mất máu quá nhiều, anh được truyền 10 bịch máu rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, lóc da phức tạp ở cẳng bàn chân trái, tổn thương mạch chày trước và chày sau. Một phần chân trái của anh buộc phải cắt bỏ do nhiễm trùng hoại tử.

Từ khi anh nằm viện, vợ anh phải vay mượn hơn 110 triệu đồng từ anh em, họ hàng để chi trả viện phí và thuốc men. Ngoài số tiền tạm ứng viện phí ban đầu 73 triệu đồng, mỗi ngày anh còn phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, chi phí khoảng 1,3 triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh của anh Nghĩa được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được sự chung tay giúp đỡ của nhiều bạn đọc. Số tiền 64.398.929 đồng do bạn đọc gửi về quỹ báo đã được trao tận tay gia đình.

Chị Chu Thị Ánh (vợ anh Nghĩa) xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã kịp thời giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn.

“Hiện tại, chồng em đã xuất viện về nhà để phục hồi, sau đó sẽ xuống viện thăm khám để lắp chân giả. Nhờ mọi người giúp đỡ, gia đình em đã bớt đi nhiều gánh nặng chi phí điều trị", chị Ánh chia sẻ.