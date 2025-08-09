MS 2025.211

Để kiếm tiền chuẩn bị cho vợ sinh con đầu lòng, anh Vũ Xuân Hoàn (SN 2005, thôn Thái Niên, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đi làm thợ mộc ở trung tâm tỉnh Lào Cai, cách nhà hơn 40km. Đến ngày vợ anh, chị Phạm Thị Liễu, sắp sinh con thì không may anh Hoàn gặp tai nạn, tính mạng thập tử nhất sinh.

Tối 25/7, trên đường đi xe máy từ xưởng về, anh Hoàn bất ngờ gặp tai nạn. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, sau khi cấp cứu, các bác sĩ nhận thấy tình hình rất nghiêm trọng: chấn thương sọ não, chấn thương gan, gãy xương đùi phải. Anh được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Từ ngày anh Hoàn nằm viện ở Hà Nội, do chị Liễu sắp sinh nên anh Vũ Trọng Biên (anh trai) thay em chăm sóc.

Vụ tai nạn quá nặng khiến anh Hoàn phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Trung bình mỗi ngày, chi phí điều trị và thuốc men khoảng 12 triệu đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, viện phí và thuốc men đã vượt 100 triệu đồng, khiến cả gia đình kiệt quệ.

Tai nạn nghiêm trọng khiến anh Hoàn bị đa chấn thương nặng phải điều trị lâu dài tốn kém

Ở thôn Thái Niên, gia đình anh Hoàn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bố mẹ quanh năm làm nương rẫy, vợ chồng anh mới cưới, điều kiện kinh tế eo hẹp, không có tích lũy.

Từ khi anh Hoàn nằm viện, gia đình phải vay mượn anh em, họ hàng được hơn 100 triệu đồng. Hiện tại, dù anh Hoàn đã tỉnh lại phần nào nhưng vẫn chưa hồi phục. Bác sĩ cho biết quá trình điều trị còn kéo dài, việc phục hồi sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém.

“Ngày nào vợ Hoàn cũng gọi điện hỏi thăm tình hình. Cô ấy chỉ mong chồng sớm bình phục để đứa con sắp chào đời được nhìn mặt cha. Nói được mấy câu rồi cô ấy im lặng, khóc rưng rức khiến tôi cũng đau lòng. Thím ấy khổ quá, vừa lo chuẩn bị sinh con, lại vừa lo xoay xở tiền điều trị cho chồng”, anh Biên chia sẻ.

Bố anh Hoàn, ông Vũ Văn Bình, nghẹn ngào: “Mỗi lần gọi điện cho Biên, tôi đều bảo: Bằng cách nào con cũng phải cứu lấy em. Nếu nói chuyện được với Hoàn, cứ bảo em yên tâm, ở nhà bố mẹ lo được cho vợ con nó rồi. Nói vậy để em yên tâm điều trị, chứ ở nhà vợ chồng tôi cũng xoay xở khắp nơi. Giờ nợ nhiều quá nên chẳng còn vay mượn được ai nữa”.

Hoàn cảnh của anh Vũ Xuân Hoàn lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Vũ Xuân Hoàn bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não máu tụ nhu mô trán hai bên, chấn thương gan độ 3, gãy phức tạp xương đùi. Gia đình đang phải vay mượn khắp nơi để lo chi phí điều trị và thuốc thang, trong khi thời gian điều trị còn dài và rất tốn kém. Lúc này, gia đình bệnh nhân rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ.