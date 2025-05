Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, trao số tiền 99.327.000 đồng đến gia đình chị Trần Thị Yến (SN 1988, ở thôn An Cự, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) – nhân vật trong bài viết: “Chồng mất do tai nạn, vợ khóc ngất xin cứu lấy các con”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ gia đình chị Trần Thị Yến có chồng tử nạn, 2 con chấn thương nặng số tiền 99.327.000 đồng.

Trước đó, đêm 17/3, anh Phạm Văn Thung (SN 1978, chồng chị Yến) điều khiển xe máy chở 2 con đã va chạm với phương tiện khác. Hậu quả, anh Thung tử vong tại chỗ còn các con của anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bé Phạm Diệu Linh (SN 2014) bị chấn thương nặng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, còn Phạm Quốc Đạt (SN 2011) may mắn bị thương nhẹ hơn, đã qua cơn nguy kịch.

Tai hoạ bất ngờ ập đến khiến chị Yến chới với. Lo xong công việc của chồng, chị lại vội vàng lên bệnh viện cùng các con. Chỉ trong vỏn vẹn ít ngày, người phụ nữ nhanh chóng tiều tuỵ, đêm nào cũng gần như thức trắng, dõi mắt về phía phòng cấp cứu mong chờ tia hy vọng.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Yến được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc trong và ngoài nước. Số tiền 99.327.000 đồng là tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ báo giúp gia đình chị Yến vượt qua cơn hoạn nạn, đã được chuyển về số tài khoản của chị Yến

Được biết, hiện tại em Phạm Quốc Đạt đã được xuất viện về nhà, còn Phạm Diệu Linh chuyển sang bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

“Mẹ con tôi vô cùng xúc động và biết ơn đến Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn. Số tiền trên rất ý nghĩa và cần thiết đối với gia đình tôi lúc này. Bởi cùng lúc cả hai con nằm viện điều trị lâu dài và rất tốn kém. Hiện các cháu sức khỏe đã dần ổn định”, chị Trần Thị Yến chia sẻ