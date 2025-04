Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 44.950.999 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ vợ chồng chị Phạm Thị Thi Thi (SN 2001) và anh Đỗ Mạnh Cường (SN 1995, cùng trú tại xóm 2, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), nhân vật trong bài viết: “ Hai vợ chồng gặp tai nạn nghiêm trọng cần giúp đỡ”.

Bạn đọc giúp đỡ vợ chồng chị Thi số tiền 44.950.999 đồng.

Tai hoạ xảy đến vào sáng ngày 23/1, trong lúc anh Cường chở vợ từ quê ra Bắc Ninh, chiếc xe máy do anh điều khiển không may va chạm với một xe tải. Hậu quả, cả hai bị chấn thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu. Do tình trạng nghiêm trọng, ngay trong ngày, hai người đã được chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, anh Cường được xác định đa chấn thương gồm: chấn thương sọ não, vỡ thận phải, gãy xương vai phải, gãy hở đầu dưới đùi phải. Còn chị Thi bị đa chấn thương hàm mặt, biến dạng cẳng chân phải, chấn thương thận độ III, chấn thương gan độ III...

Cùng lúc, cả hai vợ chồng đều nằm viện khiến chi phí rất tốn kém. Bố mẹ cùng anh, chị em 2 bên gia đình phải vay mượn khắp nơi để nộp viện phí cho anh chị.

Sau khi hoàn cảnh của anh chị được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 44.950.999 đồng của bạn đọc giúp đỡ đã được chuyển khoản về gia đình.

Được biết, hiện 2 vợ chồng chị Thi đã được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Xúc động trước món quà ý nghĩa trên, chị Phạm Thị Thi Thi gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet cùng các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ gia đình lúc khó khăn hoạn nạn.