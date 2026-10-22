Vợ đột ngột qua đời, một mình nuôi 3 con ăn học trong khi bản thân bị cụt chân, ông Đinh Hữu Đạo (MS 2026.261) ở xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, xúc động đón nhận tình cảm sẻ chia của bạn đọc.

Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 91.681.825 đồng của bạn đọc đến gia đình ông Đinh Hữu Đạo (48 tuổi, xóm Vũ Kỳ, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).

Đón nhận số tiền hỗ trợ, ông Đạo xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm đã sẻ chia với gia đình trong lúc khó khăn. “Số tiền được ủng hộ, tôi sẽ để nuôi 3 con ăn học”, ông Đạo chia sẻ.

Số tiền 91.681.825 đồng của bạn đọc đã được trao đến gia đình ông Đinh Hữu Đạo. Ảnh: Trần Tuyên

Ông Đạo là nhân vật trong bài viết: “Vợ đột ngột qua đời sau tai nạn, người đàn ông cụt chân chật vật nuôi 3 con ăn học”.

Trước đó, ngày 15/9, bà Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi, vợ ông Đạo) gặp tai nạn khi đang đi bộ trong khuôn viên một công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, một chiếc xe tải vào giao hàng lùi xe, bất ngờ tông trúng bà Hiền.

Ông Đạo bị cụt một chân sau tai nạn nổ mìn khai thác đá khi mới 20 tuổi. Sau khi kết hôn, bà Hiền trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Bà từng làm nhiều công việc khác nhau, từ lao động nông nghiệp, giúp việc đến công nhân nhà máy gạch, sau đó chuyển sang nghề may mặc. Mỗi tháng, bà kiếm được khoảng 5-6 triệu đồng, thu nhập tăng thêm nếu có việc tăng ca.

Trong khi đó, ông Đạo mưu sinh bằng nghề thả lưới bắt cá, cua, ốc. Hai vợ chồng chắt chiu từng đồng để lo cho 3 người con ăn học.

Con gái đầu Đinh Thị Hương hiện là sinh viên năm thứ hai đại học; con trai thứ hai Đinh Hữu Việt đang học lớp 12, còn con út Đinh Hữu Đức học lớp 8.

Sự ra đi đột ngột của người mẹ khiến 3 chị em Hương đau đớn, hụt hẫng. Nỗi lo trước mắt của các em là việc học hành và cuộc sống gia đình khi từ nay, người cha vốn mang thương tật sẽ phải gồng gánh nhiều hơn để chăm lo cho các con.

Sau khi trao số tiền 91.681.825 đồng đến gia đình ông Đạo, nếu bạn đọc tiếp tục ủng hộ, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình ông.