Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21/03/2025 500.000 MBVCB.8897521367.ung ho ma so 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0021000565289 PHAM MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 1.000 MBVCB.8897516050..CT tu 1037465645 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/03/2025 300.000 MBVCB.8897475946.ung ho MS 2025.064.CT tu 0011004234057 NGUYEN THAI HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 020097041503212234042025tEOP134831.93422.223404.QUACH HONG HA chuyen tien ung hoMS 2025.070( anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 200.000 MBVCB.8897386938.MS 2025.070.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 906775.210325.222737.MS 2025064 nguyen thi Khanh Phuong

21/03/2025 1.000.000 020097048803212226012025Jwrx404930.74956.222551.PHAM THI HANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025070 ANH VU DINH DO BI TNGT KHI DI LAM , CO VO BI BENH TAM THAN DANG MANG THAI

21/03/2025 100.000 MBVCB.8897320856.NGUYEN THI LIEU chuyen tien ung ho MS 2025.070 ( anh Vu Dinh Do ).CT tu 0861000006665 NGUYEN THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 0200970488032122174620253AYz381429.55855.221736.NGUYEN THI KIEU HOA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.070

21/03/2025 10.000 505099.210325.221550.Ung ho NCHCCCL SV Mai Chi

21/03/2025 200.000 MBVCB.8897234080.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.070(anh Vu Dinh Do).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 10.000 MBVCB.8897127568.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 1.000.000 849059.210325.215010.NGUYEN THU TRANG CHUYEN KHOAN UNG HO EM VU DINH DO HAI DUONG-210325-21:50:10 849059

21/03/2025 500.000 020097040503212124242025FX5J040986.3910.212425.Vietcombank:0011002643148:Pthanh Xdao Htram ung ho Ms 2025.067

21/03/2025 500.000 020097048803212120272025a4i9164685.91888.212017.MS 2025.067 LE NGOC BAO TRAM

21/03/2025 200.000 257908.210325.211324.Ung ho MS 2025.068 FT25080942408538

21/03/2025 200.000 020097040503212111022025XXFJ003154.68484.211102.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM chuyen tien ung ho MS 2025.070 anh vu dinh do

21/03/2025 200.000 240673.210325.210940.Ung ho MS 2025.070 FT25080635100400

21/03/2025 500.000 462028.210325.210612.Ung ho MS 2025.062 anh Dam Van Tu

21/03/2025 200.000 020097040503212058152025CTSI064136.34006.205815.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.070 - Anh Vu Dinh Do

21/03/2025 10.000 MBVCB.8896494840.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025067 va 2025068.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/03/2025 15.000 MBVCB.8896202475.MS 2025.070.CT tu 9966021633 DAO THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 281550.210325.202446.DANG THI NGOC LOAN UNG HO MS 2025.070(A VU DINH DO)

21/03/2025 10.000 026615.210325.202400.Ung ho MS 2025.070 FT25080801910076

21/03/2025 100.000 023829.210325.202325.Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25080292525567

21/03/2025 200.000 020097040503211953572025Z9ZP044075.99615.195357.Vietcombank:0011002643148:LEU VAN VU chuyen tienMS2025070 A VUDINHDO

21/03/2025 200.000 020097042203211951372025CFO7416512.91001.195127.MS 2025.070anh Vu Dinh Do

21/03/2025 200.000 020097041503211944022025BV5n620302.57996.194402.ung ho anh vu dinh do ms 2025.070

21/03/2025 5.000.000 664834.210325.193923.UNG HO MS.2025.070 VU DINH DO-210325-19:39:23 664834

21/03/2025 50.000 MBVCB.8895409424.ung ho MS 2025.070.CT tu 0011004149977 PHAM THU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 MBVCB.8895365758.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.067 LE NGOC BAO TRAM, TRA VINH.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 MBVCB.8895349966.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.057 BE GIANG SAO MAI, DIEN BIEN.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 MBVCB.8895320423.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.050 NGO DUC VU, DONG NAI.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 15.000 MBVCB.8895290316.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.070 ( Anh Vu Dinh Do).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 MBVCB.8895288313.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.041 BE HOANG DUNG NHI, VINH PHUC.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 MBVCB.8895276238.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.039 BE NGUYEN TU UYEN, NGHE AN.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 MBVCB.8895255673.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.038 CHUNG DUY LINH.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 MBVCB.8895209818.QUYEN-DAN-KHOI UNG HO MS 2025.028 BE PHUNG ANH TU, TP HUE.CT tu 0021000393999 LE MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 MBVCB.8895138650.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.070(a Vu Dinh Do).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 MBVCB.8895099676.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.069(ba Ngo Thi Que).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 MBVCB.8895040389.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.068(Nguyen Chi Tai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 400.000 MBVCB.8895012878.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.067(Le Ngoc Bao Tram).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 MBVCB.8894973906.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.066(Pham Duc Loc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 1.500.000 678928.210325.185134.ISL0nrh0cjtjmha3dfe7ess7foqr3-Ung ho NCHCCCL

21/03/2025 100.000 309844.210325.184813.UNG HO anh VU DINH DO MS 2025 070

21/03/2025 200.000 020097042203211838542025TF6B321939.73411.183856.ung ho MS 2025.064 Nguyen Thi Khanh Phuong

21/03/2025 300.000 MBVCB.8894710000.MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh).CT tu 0281000330804 LE THI BAO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 020097040503211834502025R1LP034267.55111.183438.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.070 anh VU DINH DO

21/03/2025 50.000 MBVCB.8894530855.Ung ho MS2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0691000303482 NGUYEN THUAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 371683.210325.182039.DO THI LOI chuyen MS2025.070 vu dinh Do FT25080290587020

21/03/2025 100.000 020097042203211818182025U1D9607248.81973.181820.Ms2025.070

21/03/2025 500.000 321817.210325.181143.Chuyen khoan cho MS. 2025.067 Le Ngoc Bao Tram FT25080363960706

21/03/2025 200.000 MBVCB.8894279879.Ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 020097048803211720432025HFFT801077.748.172032.MS 2025.070

21/03/2025 50.000 MBVCB.8893726050.ung ho ms 2025.070 ( anh vu dinh do ).CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 020097042203211651042025MNAA629691.54427.165105.MS 2025.070

21/03/2025 100.000 020097042203211635292025JS7Z301873.79485.163518.MS 2025.070

21/03/2025 200.000 950810.210325.162844.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2025.070

21/03/2025 300.000 MBVCB.8892956927.ung ho MS 2025.070.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 020097041503211609152025Mvev801482.62836.160915.ung ho MS 2025.070 vu dinh do

21/03/2025 33.000 020097042203211604402025KKYO769025.41845.160430.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.069

21/03/2025 33.000 02009704220321160356202585HT230133.40224.160357.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.070

21/03/2025 54.000 165693.210325.160334.ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 200.000 MBVCB.8892785053.ung ho ms 2025.070 anh Vu Dinh Do.CT tu 0921000724192 AN THI KIM TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 802140.210325.160308.ung ho MS 2025 070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 500.000 MBVCB.8892651544.Ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 MBVCB.8892639642.ung ho ms 2025.070 (anh vu dinh do).CT tu 1027319085 NGUYEN THI THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 400.000 MBVCB.8892629286.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.065(Ngan Manh Quynh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 474900.210325.154732.Cua hang Phuoc Xuong ung ho MS 2025.068 - Nguyen Chi Tai FT25080473645092

21/03/2025 400.000 MBVCB.8892603168.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.064(Nguyen Thi Khanh Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 862252.210325.154624.ung ho MS 2025.065 ( Ngan Manh Quynh)

21/03/2025 100.000 464230.210325.154529.Cua hang Phuoc Xuong ung ho MS 2025.069 - ba Ngo Thi Que FT25080996530838

21/03/2025 200.000 MBVCB.8892564377.ung ho ms2025070(anh vu do).CT tu 9944249468 NGUYEN DUC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 20.000 360936.210325.154303.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Vu Dinh Do ms 2025 070

21/03/2025 30.000 781843.210325.154143.ung ho MS 2025.70 Anh Vu Dinh Do

21/03/2025 CHUYEN TU TK 148 SANG TK 337 (TT06HCM)

21/03/2025 300.000 MBVCB.8892530500.Ung ho MS 2025. 007 ( Anh VU DINH DO).CT tu 1016633434 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 MBVCB.8892340695.ung ho MS 2025.070.CT tu 0561000582466 NGUYEN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 336741.210325.152034.Ong Le Tuong Phuc ung ho MS 2025.070 - anh Vu Dinh Do FT25080666945605

21/03/2025 100.000 020097042203211517472025IE5X341367.44092.151748.ung ho ms: 2025.070 anh vu dinh do

21/03/2025 50.000 MBVCB.8892267676.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THUY LINH 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 400.000 MBVCB.8892247584.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.063(chi Dang Thi Nho Nhung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 400.000 MBVCB.8892212184.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.062(a Dam Van Tu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 0200970405032115103620258DJS051847.13924.151036.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2025.070 anh Vu Dinh Do huyen Binh Giang tinh Hai Duong

21/03/2025 1.000.000 790379.210325.150418.ung ho MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh)

21/03/2025 100.000 MBVCB.8892144372.MS 2025.064.CT tu 0021001649898 LUU THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 212131.210325.145522.Ung ho vien phi anh Vu Dinh Do MS 2025.070 FT25080851000041

21/03/2025 200.000 020097040503211454422025GPN4095966.50935.145443.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI NHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.070 anh vu dinh do

21/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82219017057.20250321.82219017057-0902878357_NGUYEN THI KIM XUAN ung ho ms 2025 070

21/03/2025 200.000 152879.210325.144128.NGUYEN VAN NGHIA CHUYEN KHOAN MS 2025070-210325-14:41:28 152879

21/03/2025 50.000 MBVCB.8891835770.MA SO MS 2025 066 PHAM DUC LOC.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/03/2025 50.000 MBVCB.8891824078.MA SO MS 2025 067 LE NGOC BAO TRAM.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/03/2025 300.000 MBVCB.8891822640.UNG HO MS 2025.070 VU DINH DO.CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 MBVCB.8891816340.MA SO 2025 068 NGUYEN CHI TAI.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/03/2025 50.000 MBVCB.8891798321.MA SO MS 2025 069 BA NGO THI QUE.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/03/2025 50.000 MBVCB.8891779921.MA SO MS 2025 070 ANH VU DINH DO.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/03/2025 100.000 020097042203211425532025NXXN692078.44938.142554.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 200.000 MBVCB.8891618439.ung ho MS 2025070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0181003650652 CHU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 020097042203211408082025TRO3604396.83021.140809.NGUYEN HOA LU chuyen tien ung ho NCHCCCL 0904882179

21/03/2025 200.000 0200970405032114080720258ZIR048691.82983.140756.Vietcombank:0011002643148:MS2025.070 anh vu dinh do

21/03/2025 50.000 020097040503211359342025J3MJ023988.55097.135934.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025069 ba Ngo Thi Que

21/03/2025 300.000 MBVCB.8891539484.MS2025.065 Ngan Manh Quynh.CT tu 0071000653421 MAI DIEP Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 1.000.000 MBVCB.8891460604.ung ho MS 2025.070(anh Vu Dinh Do).CT tu 0421000533212 PHAM THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 197776.210325.134824.MS:2025.070

21/03/2025 500.000 MBVCB.8891445017.ms2025.065.CT tu 1036721094 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 020097048803211344192025fHVJ605155.4968.134408.UNG HO MS 2025.065 NGAN MANH QUYNH

21/03/2025 50.000 020097042203211340172025SOFF416055.93178.134007.MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 100.000 373797.210325.133947.MS 2025.065(Ngan manh quynh)

21/03/2025 100.000 0200970422032113334520252IKU730944.71484.133346.Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 1.000.000 MBVCB.8891318971.ung ho ma so 2025070.CT tu 1333368888 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 937465.210325.133114.ung ho MS2025070 anh vu dinh do

21/03/2025 500.000 MBVCB.8891268919.MS 2025.07 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0171003487672 NGUYEN HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 0200970422032113052220258K3J803381.84396.130512.MS 2025.070

21/03/2025 300.000 827727.210325.130447.NGUYEN THI HUYEN UNG HO MS 2025.070

21/03/2025 100.000 0200970405032112491220251KP0049870.29702.124912.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.070 Vu Dinh Do

21/03/2025 100.000 MBVCB.8890961727.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 070 vu Dinh Do.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 300.000 177734.210325.124748.Ghi ro ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 50.000 020097042203211244222025A9OQ181410.13700.124423.T.My Ung ho MS 2025.070 Anh Vu Dinh Do

21/03/2025 100.000 0200970422032112440020256WMI616442.13013.124401.Ung ho MS2025.070

21/03/2025 300.000 MBVCB.8890915473.ung ho MS 2025.070.CT tu 1037157507 DO NGUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 0200970422032112430420259TL8809040.9201.124254.NGUYEN VAN HUNG chuyen tienMS 2025070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 100.000 020097040503211238382025Q16X022413.93482.123839.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS202.070 Vu Dinh Do

21/03/2025 500.000 MBVCB.8890857081.ung ho MS 2025.070 (anh vu dinh do). .CT tu 0371003933634 LE VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 MBVCB.8890829477.NGUYEN THI MEN chuyen tien ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 840926.210325.123423.Ung ho MS 2025.070 ( Anh Vu Dinh Do ).

21/03/2025 10.000 955760.210325.123226.1

21/03/2025 100.000 020097042203211231132025049P362106.64533.123114.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 100.000 020097041503211229422025C8sr270643.59112.122931.ung ho ms 2025.070 (anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 100.000 0200970422032112264420251Q5M713592.48136.122645.ung ho vck anh vu dinh do

21/03/2025 200.000 562855.210325.122547.MS 2025.070 FT25080569505103

21/03/2025 100.000 558718.210325.122458.Ung ho MS 2025.065 Ngan Manh Quynh FT25080826024503

21/03/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82209181799.20250321.82209181799-0902498898_ung ho MS 2025070 (anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 200.000 MBVCB.8890696322.ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 300.000 542201.210325.122146.MS 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25080131796005

21/03/2025 50.000 462601.210325.002114.Nguyen quoc luat BD ung ho ms 2025.040 ( em mai hoang nguyen)

21/03/2025 1.000.000 MBVCB.8890672334.ung ho MS 2025.070 ( anh Vu Dinh Do ).CT tu 9924666668 TRINH TRUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 MBVCB.8890667303.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do.CT tu 3336666688 BUI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 454848.210325.001853.NGUYEN QUOC LUAT chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148

21/03/2025 200.000 02009704880321121834202560zz247796.14046.121824.TRINH NGOC THAO NGAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.070 ANH VU DINH DO

21/03/2025 100.000 MBVCB.8890662426.MS 2025.070.CT tu 1016603057 NGO THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 300.000 020097044903211216562025pTDQ993409.5690.121656.Ung ho MS 2025.070 Vu Dinh Do, ma GD 305187425

21/03/2025 300.000 020097041503211216272025nwJk236112.4655.121627.Ung ho MS 2025.070 (Anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 30.000 MBVCB.8890619275.MS.2025.070( anh Vu Dinh Do ) .CT tu 0181003533104 HUYNH THI KIM NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 020097042203211214562025UA8D276922.98106.121445.Ung ho Ms 2025.070 vu dinh Do

21/03/2025 100.000 141909.210325.121150.Ung Ho MS 2025- 070 Vu Dinh Do

21/03/2025 200.000 020097042203211206342025Z9U3225549.61168.120635.TRAN MINH NHAT chuyen tien MS 2025.070 anh vu dinh do

21/03/2025 100.000 MBVCB.8890526279.UNG HO MS 2025.070 (anh VU DINH DO).CT tu 0041000215150 LE THI HAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 930118.210325.120536.DOAN NAM PHUOC UNG HO MS 2025 065 NGAN MANH QUYNH-210325-12:05:36 930118

21/03/2025 100.000 MBVCB.8890498631.ung ho MS2025.070.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82206417591.20250321.82206417591-0939311983_Ung ho MS2025070 (Anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 300.000 020097048803211200202025yC3I146609.29923.120009.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.070 VU DINH DO

21/03/2025 50.000 MBVCB.8890437806.Ung ho MS 2025.067 (Le Ngoc Bao Tram).CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 020097041503211154542025BlMW173411.5195.115454.ung ho MS 2025.070 ( anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 100.000 020097048803211149252025WtKJ081311.78145.114914.UNG HO MS 2025 068 NGUYEN CHI TAI

21/03/2025 200.000 0200970405032111483820251CJA052313.75287.114838.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 200.000 900282.210325.114755.UNG HO MS 2025.070 ANH VU DINH DO-210325-11:47:55 900282

21/03/2025 100.000 331530.210325.114226.Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25080562870510

21/03/2025 100.000 MBVCB.8890211410.NGUYEN VAN THINH transfer MS 2025.070( Vu dinh Do).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 1.000.000 859624.210325.113839.Ung ho MS 2025-070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 100.000 02009704220321113629202593QL482482.17073.113620.MS 2025.065 ung ho Ngan Manh Quynh.

21/03/2025 1.000.000 MBVCB.8890158380. chuyen tien ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do.CT tu 0011000486650 PHAN LE LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 MBVCB.8890138770.ungho MS 2025.070.CT tu 1014866501 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 020097040503211123542025DFLV052276.57473.112354.Vietcombank:0011002643148:Ung Ho Ma So 2025.070 Anh Vu Dinh Do

21/03/2025 50.000 MBVCB.8889976934.ung ho MS2025070( ung ho vu dinh do).CT tu 0461000530111 NGO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 MBVCB.8889929569.ung ho MS 2025.068 (Nguyen Chi Tai).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 179771.210325.111407.Ung ho MS 2025. 067 FT25080183470210

21/03/2025 300.000 020097041503211109592025cYeP933248.95176.110948.MS 2025.069 (ba Ngo Thi Que)

21/03/2025 100.000 809101.210325.110952.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 120.000 020097048803211107332025YkJD830596.83868.110723.MS 2025.070 UNG HO ANH VU DINH DO

21/03/2025 150.000 MBVCB.8889790411.ung ho MS 2025.068 Nguyen Chi Tai.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 191411.210325.110217.Huynh The Huy chuyen tien ung ho MS 2025.064 lan 2 lan dau quen ghi ma so

21/03/2025 100.000 189940.210325.110013.Huynh The Huy chuyen tien

21/03/2025 100.000 083032.210325.105545.NGO THI VINH UH 2025.070 VU DINH DO FT25080836849606

21/03/2025 500.000 081398.210325.105525.Ung ho ms 2025.070 vu dinh do FT25080210936668

21/03/2025 100.000 MBVCB.8889683061.Ms 2025 070 anh Vu Dinh .CT tu 1018418481 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 2.000.000 067355.210325.105240.Ung ho MS 2025070 Anh Vu Dinh Do FT25080946620882

21/03/2025 200.000 MBVCB.8889591186.Ung ho MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh).CT tu 0821000094266 DANG THI LE DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 MBVCB.8889567485.TRAN THI KIM DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0071001081682 TRAN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 MBVCB.8889530225.ung ho MS 2025.070 anh vu dinh do.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 020097041503211033472025rQEd823787.38593.103347.LE THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.070

21/03/2025 200.000 0200970488032110325320253OgP633232.33811.103242.PHAN THI TAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 070 ANH VU DINH DO

21/03/2025 150.000 MBVCB.8889459038.UNG HO MS 2025.070 (ANH VU DINH DO) .CT tu 1019918616 NGUYEN VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 955623.210325.103039.Ung ho Ms 2025070 vu dinh do FT25080771280893

21/03/2025 200.000 950975.210325.102943.Ung ho MS 2025 065 Ngan Manh Quynh FT25080170603440

21/03/2025 100.000 MBVCB.8889358177.ung ho MS 2025.064(Nguyen Thi Khanh Phuong).CT tu 0451000352723 DAO HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000.000 UNG HO 2 MA SO: 2025.049 VA 2025.059 MOI MA SO 15 TRIEU. MA SO 2025.067: 20 TRIEU. TC: 50TRIEU

21/03/2025 500.000 907763.210325.102056.MS 2025.065 Ngan Manh Quynh FT25080100389141

21/03/2025 175.000 ATM_FTF.00003189.746560.20250321.101938.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181813.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM

21/03/2025 10.000 MBVCB.8889292348.MS 2025.070.CT tu 0671004098886 PHAM THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 020097048803211015292025WVQ9539196.63987.101519.LE THI TAM VY UNG HO MS 2025.070 ANH VU DINH DO

21/03/2025 500.000 MBVCB.8889248745.gui ma so 2025.070.CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 02009704220321100910202548IH273851.37372.100900.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 15.000 MBVCB.8889083876.2025.069( ba Ngo thi Que).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 020097041503210956232025G2KG716639.82848.095623.ung ho MS 2025. 070 (anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 500.000 MBVCB.8889064992.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien giup MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 1.000.000 MBVCB.8889021737.ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0421000445637 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 704931.210325.094711.MS 2025- 070 ANH VU DINH DO-210325-09:47:10 704931

21/03/2025 50.000 658205.210325.094144.tu thien

21/03/2025 100.000 020097048803210936352025MC4v328609.8075.093624.VU THI HANG CT UNG HO MS 2025 070 VU DINH DO

21/03/2025 1.000.000 020097042203210935112025UZX2825828.3270.093501.DANG MINH TRUONG chuyen tien MS 2025.069 ba Ngo Thi Que

21/03/2025 200.000 715861.210325.093439. chuyen tien ung ho MS 2025 070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 300.000 MBVCB.8888825539.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 1.000.000 020097041503210929152025IcnB642775.81220.092915.TA HUY BINH UH MS2025.067(Le Ngoc Bao Tram). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

21/03/2025 200.000 MBVCB.8888782614.ms2025070 anh vu dinh do.CT tu 0071001079825 SON THI HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 200.000 907895.210325.092628.UNG HO MS 2025.070

21/03/2025 100.000 0200970405032109231220259ZGZ080791.58713.092312.Vietcombank:0011002643148:FB Van Nguyen ung ho MS Nguyen Thi Khanh Phuong

21/03/2025 500.000 158552.210325.092132.Ung ho MS 2025.070 (vu dinh Do)

21/03/2025 4.000.000 020097048803210912522025QxsS206158.24339.091241.TRINH NGOC THU CHUYEN TIEN HO TRO ANH VU DINH DO MS2025.070

21/03/2025 200.000 606398.210325.091016.MS2025 070 a Vu Dinh Do

21/03/2025 100.000 013222.210325.090904.IBFT Ung ho MS 2025.064 nguyen thi khanh phuong

21/03/2025 50.000 020097041503210908432025Qd4Z590022.10191.090843.ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 50.000 020097048803210908262025zqLV183633.8616.090816.NGUYEN THI MINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.070

21/03/2025 500.000 02009704880321090805202518Ir181977.7990.090754.CHUYEN TIEN UNG HO BA NGO THI QUE MS 2025 069

21/03/2025 500.000 020097041503210905072025Bir2581120.98415.090507.ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 200.000 MBVCB.8888543125.ung ho MS 2025.070 ( anh Vu Dinh Do).CT tu 0021000474215 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 300.000 141818.210325.090409.Le Thi Hau ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do)

21/03/2025 100.000 641222.210325.090345.UNG HO MS 2025.070-210325-09:03:45 641222

21/03/2025 300.000 020097040503210902572025NAL4006470.91247.090247.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 040 em Mai Hoang Nguyen

21/03/2025 300.000 020097040503210901002025ZRI6099496.84714.090101.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 100.000 MBVCB.8888479124.MS 2025.070 Vu Dinh Do.CT tu 1033422997 NGUYEN DICH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 136563.210325.085948.Ung ho MS 2025.069 (ba Ngo Thi Que)

21/03/2025 300.000 MBVCB.8888484709.ung ho MS 2025.064 (Nguyen Thi Khanh Phuong).CT tu 0401001379860 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 IBVCB.8888459636.Giup ma so 2025.070 anh Vu Dinh Do.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/03/2025 100.000 IBVCB.8888443318.Giup ma so 5512 chi Le Thi Giang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/03/2025 100.000 020097041503210854372025jDjM554215.64445.085426.ung ho MS 2025.067 Le Ngoc Bao Tram

21/03/2025 500.000 MBVCB.8888426506.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 300.000 0200970422032108540520250Z7V990695.62633.085406.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 200.000 485790.210325.085313.ms 2025.070 Vu Dinh Do FT25080086776439

21/03/2025 200.000 020097041503210851552025PuRz547458.57108.085144.Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 50.000 020097042203210849202025UH45573863.48367.084921.ung ho gia dinh anh Do va chi Oanh

21/03/2025 100.000 462556.210325.084758.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS2025.070 anh Vu Dinh Do FT25080423338013

21/03/2025 20.000 322349.210325.084137.VU NGOC DUNG chuyen tienMS 2025 070

21/03/2025 300.000 085837.210325.083737.Ung Ho MS 2025.070 ( Anh Vu Dinh Do).

21/03/2025 150.000 MBVCB.8888234654.Ung ho MS 2025.069 ( ba Ngo Thi Que).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 50.000 020097042203210829362025BAO9241352.91086.082937.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

21/03/2025 300.000 MBVCB.8888181038.MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0531000289698 TRAN HOANG BAO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 1.000.000 380428.210325.082843.Ms 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25080450590795

21/03/2025 200.000 MBVCB.8888152698.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2025.070( vu dinh do).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 100.000 020097041503210823112025dybM478768.72850.082311.MS 2025067 Le ngoc bao Tram

21/03/2025 100.000 020097041503210819022025uOnn470040.62068.081852.ung ho MS 2025.070 ( anh Vu Dinh Do )

21/03/2025 100.000 324535.210325.081505.Ung ho MS 2025.067 Le Ngoc Bao Tram FT25080085740887

21/03/2025 1.000.000 020097041503210810282025UO4D450322.39255.081017.TRAN THI MINH NGUYET chuyen tien MS 2025-070 (vu dinh do)

21/03/2025 50.000 020097042203210809202025F1E4539696.36515.080921.MS 2025.065. ngan manh quynh

21/03/2025 1.000.000 567948.210325.080516.MS 2025.067 LE NGOC BAO TRAM-210325-08:05:16 567948

21/03/2025 200.000 0200970415032108042120258HpP435600.23074.080421.MS2025.068 nguyen chi tai

21/03/2025 99.999 020097040503210754022025X6S2069631.98437.075351.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH Ung Ho MS 2025.063 Dang Thi Nho Nhung

21/03/2025 99.999 020097040503210752112025XC0E063709.94005.075211.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho 2025.062 Dam Van Tu

21/03/2025 100.000 MBVCB.8887684249.ung ho MS 2025.070(anh vu dinh do).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 600.000 148478.210325.070516.DUC AN ung ho MS 2025.064 150k, MS 2025.065 150k, MS 2025.067 150k, MS 2025.068 150k

21/03/2025 500.000 MBVCB.8887157465.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.067 (Le Ngoc Bao Tram).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 55.000 MBVCB.8887111504.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.069 (ba Ngo Thi Que) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 300.000 MBVCB.8887088446.Thunking School giup MS2025 069 Ba Ngo Thi Que.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/03/2025 500.000 977250.210325.051005.Ung ho MS 2025.068 Nguyen Chi Tai FT25080533735405

21/03/2025 100.000 020097042203210457022025X66X432105.84801.045703.LE BICH NGOC ung ho MS 2025.065 Ngan Manh Quynh

21/03/2025 30.000 020097042203210053002025HQIJ694558.89579.005300.Ung ho NCHCCCL D 0916104008

22/03/2025 1.000.008 438837.220325.233359.Remitly transfer R34166828842

22/03/2025 200.000 386455.220325.232715.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 300.000 020097048803222319472025HY3f462334.51072.231936.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 200.000 362151.220325.231723.Ung ho MS 2025 067 Le Ngoc Bao Tram tu JL times city FT25083809877306

22/03/2025 200.000 357142.220325.231416.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 356031.220325.231344.MS 2025.068 (Nguyen Chi Tai)

22/03/2025 1.000.000 343649.220325.230821.Ung ho MS2025.071 FT25083121104007

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907706648.Chuyen tien ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0301000411151 TRAN TIEN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82346709542.20250322.82346709542-0961831873_Em con di hoc nen khong co nhieu mong em khanh se vuot qua co len

22/03/2025 300.000 MBVCB.8907668052.MS 2025.071.CT tu 9982008692 PHAN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 309273.220325.225312.Ung ho ma so 2025.071 FT25083923162465

22/03/2025 100.000 0200970488032222480520256aeg402416.1392.224753.MS2025.069 BA NGO THI QUE

22/03/2025 50.000 MBVCB.8907608765.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0021000304829 VU HA TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 407599.220325.224007.MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 300.000 MBVCB.8907584085.MS 2025.071.CT tu 0301000328598 BUI THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 5.000 254380.220325.223203.Ung ho NCHCCCL FT25083120049381

22/03/2025 50.000 233477.220325.222446.DOAN HUU DUNG chuyen ms 2025.071 nguyen duy khanh FT25083314118829

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907442518.ung ho MS 2025.071.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907434128.ung ho MS 2025.070.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 6.302 MBVCB.8907432541.Chau co chut tam long nho muon gop vao quy mong giup do them cho cac hoan canh kho khan a.CT tu 9389513307 NGUYEN DONG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907432323.ung ho MS 2025.069.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907430180.ung ho MS 2025.068.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907428348.ung ho MS 2025.067.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907425779.ung ho MS 2025.066.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907423953.ung ho MS 2025.065.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 169095.220325.221138.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 378691.220325.220832.MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 020097048803222154312025SUJF249230.74693.215419.HOANG THI LINH CK UNG HO NGUYEN DUY KHANH MS 2025. 071

22/03/2025 400.000 MBVCB.8907213659.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.071(Nguyen Duy Khanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 351648.220325.214402.ms 2025071

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907165058.Uh NCHCCCL + Trang + 0935167980.CT tu 0571000009731 HUYNH THI YEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82340946945.20250322.82340946945-0397278815_MS 2025 065 Ngan Manh Quynh

22/03/2025 250.000 475752.220325.213126.Ung ho ms 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 1.000.000 046242.220325.213115.Ung Ho MS 2025.050 Ngo Duc vu FT25083993103005

22/03/2025 1.000.000 040852.220325.212954.Ung Ho MS 2025.051 Mong Thi Thuy Kieu FT25083201679561

22/03/2025 100.000 333171.220325.212857.Ung ho NCHCCCL kieu oanh 0368508704 con la sinh vien khong co nhieu tien chi mong gop duoc mot chut de tat ca moi nguoi co the gap lai gia dinh con mong cho chuong trinh se luon phat trien manh me

22/03/2025 1.000.000 034185.220325.212815.Ung ho MS 2025052 Huynh Van Cuong FT25083939860205

22/03/2025 300.000 MBVCB.8907026239.ms 2025 065 NGAN MANH QUYNH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/03/2025 100.000 MBVCB.8907002865.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0731000936520 DOAN ANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 944073.220325.210646.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25083392497935

22/03/2025 200.000 941325.220325.210609.TRAN THI HOA chuyen toi MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25083354440439

22/03/2025 100.000 MBVCB.8906857857.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 1043709578 LUYEN HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 921667.220325.210142.MAI XUAN HUNG chuyen ung ho ms 2025.066 pham duc loc FT25083013216345

22/03/2025 100.000 860046.220325.205927.BUI THI NHU NGOC chuyen tien ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 020097042203222052512025RRGV194772.75416.205252.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 500.000 020097048803222043012025XBwx945109.39451.204249.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 300.000 837338.220325.204255.Ung ho Ms 2025.071 Nguyen Duy khanh FT25083642678031

22/03/2025 100.000 787714.220325.203212.VU KIM DUNG ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25083185806344

22/03/2025 200.000 020097041503222027492025mdF5706097.80699.202749.Ung ho MS 2025.069 ( ba Ngo Thi Que)

22/03/2025 100.000 525730.220325.202621.TRAN TRONG NAM chuyen tien

22/03/2025 200.000 020097041503222024412025XKNz697055.69470.202441.ung ho MS 2025. 070 ( Anh Vu Dinh Do)

22/03/2025 50.000 020097041503222023152025KWJJ692834.64022.202315.MS 2025.071 (Nguyen duy khanh)

22/03/2025 100.000 020097042203222022432025KASM805943.62044.202244.HO HONG DIEP chuyen tien ung ho ms 2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 100.000 020097048803222016572025qRlq813902.39286.201646.MS2025.070

22/03/2025 100.000 714504.220325.201644.MS 2025.071 FT25083433508909

22/03/2025 50.000 020097048803222015542025PfLl808471.34881.201543.MS2025.071

22/03/2025 200.000 020097041503222014472025tpyF669643.30787.201447.ung ho MS 2025071(nguyen duy khanh)

22/03/2025 200.000 MBVCB.8906327073.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0351000735332 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8906267625.ung ho ms 2025.070 vu dinh do.CT tu 0341007071355 NGUYEN BA KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 783085.220325.200149.MS 2025.071

22/03/2025 44.000 642266.220325.200137.Ung ho ms 2025.017 Nguyen Duy Khanh FT25081157879926

22/03/2025 200.000 339811.220325.195717.ung ho MS 2025.068 Nguyen Chi Tai

22/03/2025 100.000 MBVCB.8906122038.ung ho.MS.2025.069.(ba Ngo Thi Que ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8906112126.NGUYEN VAN THINH transfer MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8906098558.MS2024.071.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 334875.220325.195044.ung ho MS 2025.069 ba Ngo Thi Que

22/03/2025 100.000 311507.220325.194418.TRAN VINH HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.065

22/03/2025 50.000 020097042203221941482025039E239361.112.194149.ung ho ms 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 395282.220325.193806.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 1.000.000 020097042203221921552025OKOL296396.17850.192156.MS 2025.071

22/03/2025 500.000 020097042203221914542025RT6E583878.89827.191455.ung ho MS 2025.038

22/03/2025 100.000 405604.220325.191251.MS 2025.071 FT25081607016011

22/03/2025 100.000 02009704150322190620202550j4473723.55187.190620.MS 2025.071 chuc em mau khoe

22/03/2025 50.000 012414.220325.183101.MS 2025.071-220325-18:31:01 012414

22/03/2025 200.000 161279.220325.182802.Ung ho MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH FT25081975666976

22/03/2025 35.000 129819.220325.182203.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25081586155406

22/03/2025 35.000 115240.220325.181915.ung ho MS 2025.071 FT25081290580684

22/03/2025 500.000 020097041503221817572025tUbg318794.46996.181746.ung ho MS 2025.017 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 500.000 714056.220325.180731.MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh)

22/03/2025 100.000 972877.220325.175413.Ung ho MS2025071 Nguyen Duy Khanh FT25081667415206

22/03/2025 300.000 951462.220325.175348.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH-220325-17:53:47 951462

22/03/2025 100.000 MBVCB.8904600374.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh.CT tu 0041001077809 NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097041503221747202025DQQm216334.9322.174721.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 0200970422032217450820256851328220.99196.174509.Ung ho MS 2025.064 Nguyen Thi Khanh Phuong

22/03/2025 200.000 855044.220325.173500.Ung ho MS.2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081930232544

22/03/2025 100.000 02009704220322172047202533NN797867.81735.172048.LUU THI THANH THAO chuyen tien ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh mong con mau khoe

22/03/2025 200.000 753928.220325.171804.Ung ho chau Nguyen Duy Khanh, MS 2025.071 FT25081660177928

22/03/2025 100.000 745746.220325.171641.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081672962569

22/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82317707760.20250322.82317707760-0933978345_Ung ho Mong moi dieu tot dep den voi gia dinh

22/03/2025 100.000 020097041503221706182025mjjT970455.16013.170618.ung ho ms 2025071 em nguyen duy khanh

22/03/2025 100.000 674876.220325.170439.MS.2025.071 Nguyen duy khanh FT25081332054744

22/03/2025 450.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82318699433.20250322.82318699433-0903010201_MS 2025 067 (Le Ngoc Bao Tram)

22/03/2025 100.000 0200970405032216564220256GTB088378.72160.165642.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 200.000 623055.220325.165532.ung ho MS 2025.071 nguyen duy Khanh FT25081034110160

22/03/2025 100.000 020097042203221655272025Y23X816724.66345.165528.ung ho MS 2025.071 em Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 608098.220325.165256.MS 2025 071 nguyen duy khanh FT25081185097974

22/03/2025 100.000 606048.220325.165234.Em Gao Kem ung ho MS2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081947866122

22/03/2025 500.000 197806.220325.164608.ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 300.000 851224.220325.164147.MS025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 020097042203221639532025A0S3554636.97176.163954.ung ho ms 2025.038

22/03/2025 50.000 861699.220325.163625.Ung ho MS 2025071 Nguyen Khanh Duy

22/03/2025 200.000 020097041503221633162025nmNV863575.69508.163305.MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh)

22/03/2025 50.000 324481.220325.163055.ung ho MS 2025.071

22/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82315259110.20250322.82315259110-0775067786_Ung ho MS 2025071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 MBVCB.8903577545.MS 2025.071.CT tu 0451000305315 PHAM NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 288712.220325.162402.NH ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 623933.220325.162348.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 282229.220325.162303.QA ung ho MS 2025.070 (Anh Vu Dinh Do)

22/03/2025 300.000 020097040503221622182025SVOL049971.24527.162207.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.069 ba Ngo Thi Que

22/03/2025 50.000 277343.220325.162202.Trinh Thi Huong ung ho MS 2025.069 (ba Ngo Thi Que)

22/03/2025 50.000 272020.220325.162103.Trinh Thi Huong ung ho MS 2025.068 (Nguyen Chi Tai)

22/03/2025 50.000 266829.220325.162003.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.067 (Le Ngoc Bao Tram)

22/03/2025 50.000 261027.220325.161902.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.066 (Pham Duc Loc)

22/03/2025 300.000 02009704050322161854202537O9037230.11082.161854.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

22/03/2025 50.000 256247.220325.161803.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh)

22/03/2025 300.000 020097040503221616332025ZSC2028514.847.161633.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 MBVCB.8903481469.Ung ho MS 2025.017 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0071001195997 NGUYEN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 020097042203221615092025DNKK913598.95626.161458.Kim Nguyen ung ho MS2025 071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 MBVCB.8903447395.ung ho.MS.2025.071 (Nguyen Duy Khanh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 823584.220325.161234.ung ho ms 2025 071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8903415183.MS 2025.071 (NGUYEN DUY KHANH).CT tu 0011004041892 LE THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 10.000 195955.220325.160647.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 1.000.000 355557.220325.160514.ung ho ms 2025.071 nguyen duy khanh FT25081094154525

22/03/2025 100.000 349989.220325.160406.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081233076794

22/03/2025 100.000 020097042203221603172025S3E7976149.47936.160318.MS 2025.071

22/03/2025 500.000 027076.220325.155950.Mai thi Thuy Hang ung ho MS 2025.068. Nguyen Chi Tai

22/03/2025 200.000 277987.220325.154930.Ung ho em Khanh MS2025.071 FT25081021278249

22/03/2025 100.000 020097042203221545072025DY1G939509.76756.154455.MS 2025.058 Vu Dinh Hien

22/03/2025 100.000 020097042203221543362025PJWM339173.70944.154337.MS 2025.022 Ong Doan Cong Thai

22/03/2025 150.000 MBVCB.8903126390.ung ho ms 2025.071.CT tu 1025841756 NGO THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 20.000 020097041503221539192025p4Wy713130.54695.153919.Ung ho NCHCCCL + DOAN THI KIM NGAN + 0359640244

22/03/2025 300.000 020097041503221534032025T9DO698684.34284.153403.MS 2025.071 ( NGUYEN DUY KHANH)

22/03/2025 100.000 MBVCB.8902956802.chuc e mau khoe. MS 2025.071.CT tu 0141000754049 CAO THI MINH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 MBVCB.8902952148.DINH THUY LAN ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0711000260435 DINH THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8902946780.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh.CT tu 0301000325004 LUONG MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 MBVCB.8902914698.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0201000731130 HOANG THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 121549.220325.151553.Ung ho MS 2025.071 FT25081808183802

22/03/2025 300.000 0200970422032215154020257CW8701287.66881.151530.MS 2025.071 ung ho Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 02009704150322151234202508Za645118.55686.151222.ung hoMS 2025.071(Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 500.000 MBVCB.8902836571.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.071?(Nguyen Duy Khanh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097042203221509522025X11U331768.44687.150941.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8902796352.MS 2025.071.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 878249.220325.150355.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 20.000 554567.220325.150023.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Duy Khanh ms 2025 071

22/03/2025 300.000 043953.220325.145821.Ms 2025.070 uh Vu Dinh Do FT25081997757868

22/03/2025 500.000 038131.220325.145700.Ms 2025.071 uh Nguyen Duy Khanh FT25081729861839

22/03/2025 100.000 0200970405032214564120252F2K055603.98000.145629.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 070

22/03/2025 100.000 MBVCB.8902699917.ung ho ms 2025.071 ( nguyen duy khanh).CT tu 0611001760447 NGUYEN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 1.000.000 775563.220325.145302.IBFT ung ho MS 2025.068 Nguyen Chi Tai

22/03/2025 1.000.000 773311.220325.145212.IBFT ung ho MS 2025.069 ba Ngo Thi Que

22/03/2025 1.000.000 772548.220325.145131.IBFT ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 1.000.000 771770.220325.145038.IBFT ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

22/03/2025 200.000 MBVCB.8902629392.ung ho MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh).CT tu 0481000872022 NGUYEN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 MBVCB.8902627534.ms 2025.035.CT tu 1026301232 TRAN THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 MBVCB.8902603654.ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 973372.220325.144133.Ung ho ms 2025 071 Nguyen duy khanh FT25081506480110

22/03/2025 50.000 020097040503221441152025NEAK010990.45754.144115.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 MBVCB.8902586442.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 020097042203221439072025COL5686279.40013.143907.ung ho ms 2025 071 nguyen duy khanh

22/03/2025 50.000 909506.220325.143745.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 687261.220325.143658.Ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 020097048803221434082025aFrf901561.22807.143357.UNG HO EM KHANH MS 2025.071

22/03/2025 500.000 518310.220325.143228.ung ho ms 2025071

22/03/2025 10.000 901498.220325.142356.Ung ho MS 2025.071 FT25081219019948

22/03/2025 200.000 020097040503221423262025RJST062142.88687.142326.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 200.000 020097041503221420232025Eiek525304.79484.142012.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 300.000 884560.220325.141941.NGUYEN VAN THANG uh ms 2025 071 nguyen duy khanh FT25081109079664

22/03/2025 10.000 662110.220325.141558.1

22/03/2025 300.000 0200970415032214145820251loZ513627.62615.141458.MS 2025.071

22/03/2025 100.000 02009704880322141319202589nN819881.58181.141308.NGOC HAI CHUYEN TIEN TU THIEN

22/03/2025 50.000 874112.220325.140954.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 50.000 MBVCB.8902333844.ungho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8902317884.ung ho.MS.2025.070.(anh Vu Dinh Do ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8902307015.ung ho ms 2025.071.CT tu 0451000370640 VU VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097040503221403002025R397010292.27010.140248.Vietcombank:0011002643148:MS.2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 588515.220325.140218.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH. CHUC CON MAU KHOE

22/03/2025 300.000 644721.220325.140104.MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8902255141.Ms. 2025.071 nguyen duy khanh.CT tu 0021000282714 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097040503221358422025BQAR099996.13607.135842.Vietcombank:0011002643148:2025.070 anh Do

22/03/2025 200.000 796792.220325.135710.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081755588177

22/03/2025 20.000 020097048803221356352025oIsS758038.8197.135624.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 500.000 MBVCB.8902198727.Gd A VINH ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0991000007937 PHAN LE VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 778398.220325.135218.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081501047399

22/03/2025 20.000 557719.220325.135106.Ung ho MS 2025.71

22/03/2025 200.000 MBVCB.8902178059.ung ho MS 2025.065.CT tu 1019048717 DINH HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 764991.220325.134839.ung ho MS 2025.071 FT25081689051435

22/03/2025 100.000 020097041503221348172025g3kS462537.82856.134817.MS 2025.071(Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 MBVCB.8902110068.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0721000599389 LE THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 020097042203221339342025BXSM781096.57948.133924.trinh minh anh ung ho MS 2025.068 Nguyen Chi Tai

22/03/2025 100.000 020097042203221337402025A7ZD596195.53201.133740.trinh minh anh ung ho MS 2025.067 Le Ngoc Bao Tram

22/03/2025 100.000 717621.220325.133606.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081853148929

22/03/2025 50.000 020097042203221334392025MM60738334.44370.133427.trinh minh anh ung ho MS 2025.064 Nguyen Thi Khanh Phuong

22/03/2025 200.000 0200970488032213341120255r3A679385.43597.133400.HOANG THI HANG UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 300.000 MBVCB.8902028945.ung ho MS 2025.071(NGUYEN DUY KHANH).CT tu 0511000436604 NGUYEN THI NGOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8902052164.MS 2025.071 nguyen duy khanh.CT tu 0791000068146 NGUYEN THI HAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 685298.220325.132742.ung ho MS 2025.065 FT25081705405290

22/03/2025 200.000 020097048803221326592025FrUB654064.23324.132648.UNG HO MS2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 20.000 622513.220325.132608.IBFT con dang la hoc sinh nen ko co nhieu a con gop mot chut de ung ho nchcccl - Yen Nhi

22/03/2025 100.000 MBVCB.8901984897.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 1023237331 LE NGUYEN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 0200970405032213172720258HQ9006732.94761.131716.Vietcombank:0011002643148:PHAN VAN NHA UH MS 2025.071 Em Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 150.000 020097042203221315502025DKAX757523.90790.131551.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 634982.220325.131439.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081506268760

22/03/2025 200.000 MBVCB.8901894621.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0021001886731 DAO PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 570379.220325.130541.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms2025. 071 ngyuen duy khanh

22/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82300453710.20250322.82300453710-0903862827_Ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 020097040503221301182025B26D069781.46634.130107.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 359184.220325.130039.ung ho ms2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 100.000 020097041503221259492025eljK371244.42247.125949.ung ho MS 2025071 (nguyen duy khanh)

22/03/2025 200.000 571714.220325.125851.Ung ho MS 2025.071 FT25081974423702

22/03/2025 100.000 566066.220325.125703.Ung ho ms 2025071 nguyen duy khanh

22/03/2025 200.000 321092.220325.125632.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 500.000 MBVCB.8901746321.MS 2025.071(Nguyen Duy Khanh).CT tu 9397654150 NGUYEN DINH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 020097041503221252482025Suy1357424.19877.125248.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh Chuc em manh me vuot qua benh tat

22/03/2025 100.000 559914.220325.125227.MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 020097048803221250522025zp3h522064.13726.125041.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 020097042203221247382025QZTF778648.4143.124726.ung ho MS2025071 nguyen duy khanh

22/03/2025 50.000 020097042203221246032025DES7537674.99019.124604.gui ms 2025 070

22/03/2025 50.000 504758.220325.124308.Ung ho MS2025071 Nguyen Duy Khanh FT25081014520922

22/03/2025 200.000 237298.220325.123901.Ung ho Ms 2025.071( Nguyen Duy khanh )

22/03/2025 200.000 020097048803221238362025ELR5471876.72907.123825.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82298185707.20250322.82298185707-0869842045_MS 2025071

22/03/2025 200.000 020097048803221233542025sEOa451955.57208.123343.NGUYEN ANH TUAN CHUYEN TIEN UNH HO MS 2025.071. NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82297974706.20250322.82297974706-0336550696_VO HONG THAM ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 965382.220325.123217.Ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 1.000.000 MBVCB.8901555258.giup don MS 2025.071 - Nguyen Duy Khanh.CT tu 1122666668 TRINH THI MAI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 020097042203221228582025OEGM746418.39321.122859.MS2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 473540.220325.122836.UNG HO MS2025.071 NGUYEN DUY KHANH-220325-12:28:35 473540

22/03/2025 200.000 MBVCB.8901522954.ms 2025071.CT tu 0011002718554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/03/2025 50.000 020097042203221227292025676Z573560.34395.122718.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 0200970488032212233920254nsy405479.19512.122328.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 020097042203221221472025DLL2738188.13301.122136.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 MBVCB.8901419435.ung ho MS 2025.071.CT tu 1014507711 TRAN MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 119038.220325.121651.MS2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 020097042203221212412025QBWN105036.76709.121242.LE NGUYEN HOANG TRIEU chuyen tien

22/03/2025 50.000 082658.220325.121010.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 342949.220325.120902.Ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh FT25081974353433

22/03/2025 100.000 020097042203221207322025KVUV128092.55976.120732.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 020097048803221207172025nIZZ325753.56513.120706.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 250.000 020097042203221205352025KOZX771928.49504.120536.MS 2025.071

22/03/2025 200.000 MBVCB.8901283660.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0491001930452 TRAN THANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 314831.220325.120326.MS2025071 NGUYEN DUY KHANH FT25081217635290

22/03/2025 50.000 310480.220325.120234.MS 2025.071 FT25081086778253

22/03/2025 100.000 020097042203221202332025XR1L182531.37124.120234.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 500.000 428623.220325.115906.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH-220325-11:59:06 428623

22/03/2025 50.000 478461.220325.115805.Ung ho MS 2025071

22/03/2025 100.000 020097044903221157542025OpkH594831.17278.115754.ung ho MS 2025.071(Nguyen Duy Khanh ), ma GD 305505425

22/03/2025 200.000 020097041503221157162025Aqft223329.13978.115716.Ung ho MS2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 282489.220325.115707.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081667735670

22/03/2025 50.000 020097042203221156392025AFWM727474.12330.115640.Ung ho NCHCCCLTRAN HUYNH HONG XUYEN0912377864

22/03/2025 500.000 424564.220325.115634.MS 2025.070 VU DINH DO-220325-11:56:34 424564

22/03/2025 100.000 279467.220325.115631.NGUYEN HONG YEN NHI chuyen ung ho MS 2025.071 FT25081662005648

22/03/2025 100.000 168188.220325.115624.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh) chuc em mau khoi benh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8901190910.ung ho ms 2025.071.CT tu 0451001982841 DOAN THI HOA HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 997640.220325.115523.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 50.000 270956.220325.115452.UH MS2025.071 FT25081177390504

22/03/2025 300.000 988240.220325.115347.2025 071

22/03/2025 500.000 164493.220325.115257.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 50.000 261196.220325.115256.Ung ho ma so 2025071 Nguyen Duy Khanh FT25081607968296

22/03/2025 100.000 978808.220325.115209.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 540129.220325.115144.UNG HO MS 2025.071 (NGUYEN DUY KHANH)

22/03/2025 100.000 MBVCB.8901112851.MS 2025.071 mong em co nhieu nghi luc.CT tu 0931004187959 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82294113506.20250322.82294113506-0773154163_MS2025071

22/03/2025 50.000 MBVCB.8901076685.ms2025. 071 nguyen duy khanh.CT tu 0931004190468 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8901057080.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025.071 Nguen khanh Duy.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 020097048803221145032025CI0r207883.63192.114452.2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 152854.220325.114306.Ung ho em Nguyen duy khanh MS 2025.071

22/03/2025 500.000 020097048803221141532025lbru190874.49095.114142.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH, CHUC EM MAU KHOE

22/03/2025 100.000 199374.220325.114102.MS 2025.071 FT25081807483223

22/03/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82292886823.20250322.82292886823-0342469085_MS 2025071

22/03/2025 100.000 190875.220325.113923.MS 2025.071 FT25081893709069

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900982893.LE THI NGOC HUYEN chuyen tien ung ho ms 2025.71.CT tu 1015234053 LE THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 020097042203221135092025P2XP105961.20671.113510.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 30.000 167068.220325.113446.MS 2025071 FT25081187200850

22/03/2025 200.000 164563.220325.113417.Ung ho MS 2025.071 FT25081700556486

22/03/2025 100.000 472975.220325.113301.Quy Tien Minh ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 MBVCB.8900907464.MS 2025.071.CT tu 0731000706969 NGUYEN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 020097041503221129152025gScr144421.94635.112903.TRAN THI XUAN LAI chuyen tien ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 137618.220325.112907.Duy Minh UH MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081839360336

22/03/2025 200.000 846223.220325.112857.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh), chuc em mau khoi benh

22/03/2025 100.000 831234.220325.112622.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 020097048803221126142025Uxez105615.81863.112603.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 1.000.000 117703.220325.112516.Ung ho MS 2025.071 FT25081330893852

22/03/2025 300.000 0200970488032211251420253L2r100121.76929.112503.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 020097042203221124502025WW1E931015.76151.112439.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900834549.Ung Ho MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh ).CT tu 0301002884398 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 MBVCB.8900817721.MS 2025.071( Nguyen Duy Khanh).CT tu 0731000865588 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 543016.220325.112103.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 366370.220325.112002.MS 2025.066-220325-11:20:02 366370

22/03/2025 100.000 0200970422032211195120257V3P368128.54711.111952.ung ho MS 2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 100.000 793255.220325.111936.ung ho em Khanh

22/03/2025 100.000 020097048803221119322025rjGH068834.52863.111921.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 300.000 087630.220325.111925.MS2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081879107085

22/03/2025 200.000 365053.220325.111911.MS 2025.069-220325-11:19:11 365053

22/03/2025 200.000 363885.220325.111826.MS 2025.070-220325-11:18:26 363885

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900760284.ung ho MS.2025.071 Nguyen Duy Khanh.CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 362322.220325.111725.MS2025.071-220325-11:17:25 362322

22/03/2025 200.000 020097042203221117152025SIJL738400.44236.111715.UNG HO MS 2025.071

22/03/2025 100.000 020097042203221115442025ZR0V427768.37498.111545.Ghi ro ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 500.000 020097048803221115322025x0zD046730.35973.111521.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900744733.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHAnh.CT tu 1015432389 PHAM VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 407662.220325.111435.Ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 057879.220325.111341.MS 2025.071 FT25081661040432

22/03/2025 400.000 MBVCB.8900720792.VO HUU HAU chuyen tien ung ho chau bi u nao.CT tu 0061000114496 VO HUU HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 054294.220325.111301.MS 2025.071 FT25081131534093

22/03/2025 100.000 053920.220325.111257.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081087480594

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900713082.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0351000983227 NGUYEN THI HOE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097041503221111312025BHQT995021.19284.111131.TRUONG ANH DUNG ung ho MS 2025.071

22/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82290317546.20250322.82290317546-0708450246_ung ho MS 2025071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 300.000 MBVCB.8900695644.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0531000289698 TRAN HOANG BAO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 72.000 MBVCB.8900680575.MS2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 1020175400 TRINH THI KIM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097048803221110192025YP2D018212.13591.111008.MS 2025 071

22/03/2025 200.000 740837.220325.111018.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 0200970415032211095320256Ghl989642.11676.110942.uh ms 2025.071

22/03/2025 100.000 037802.220325.110951.MS 2025.071 nguyen duy khanh FT25081929004306

22/03/2025 2.000.000 035729.220325.110927.ung ho MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH FT25081794718522

22/03/2025 50.000 020097048803221106542025AE63999525.99455.110643.LE VU MINH TRANG UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 020347.220325.110632.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081308540337

22/03/2025 500.000 017088.220325.110555.MS 2025.071 - Gia dinh Gin ung ho mong em som khoi benh FT25081988904274

22/03/2025 100.000 515749.220325.110505.UNG HO MS 2025.071 (NGUYEN KHANH DUY)

22/03/2025 100.000 006702.220325.110356.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081996987071

22/03/2025 50.000 389516.220325.110333.MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 537770.220325.110239.MS 2025.071 (NGUYEN DUY KHANH)

22/03/2025 100.000 000032.220325.110241.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081362461664

22/03/2025 200.000 0200970422032211022220257KTG214499.79915.110223.MS 2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 50.000 MBVCB.8900605313.MS 2025.071.CT tu 9967187059 NGUYEN THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 251960.220325.110142.LE THI LAN ANH chuyen tien

22/03/2025 100.000 020097042203221101022025JMV6946917.75095.110103.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82290109719.20250322.82290109719-0986954975_ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 020097042203221059442025GGR5479878.69658.105945.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 60.000 679778.220325.105929.MS 2025.071

22/03/2025 200.000 02009704150322105921202535Wv958811.66926.105921.ung ho ms 2025.071 (nguyen duy khanh)

22/03/2025 100.000 020097042203221058422025HHTF939341.64702.105843.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 0200970415032210583620250Eyz957598.65202.105836.MS 2025.050 (be Ngo Duc Vu)

22/03/2025 100.000 381106.220325.105832.MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 400.000 020097048803221058112025JU0Z951960.62630.105800.PHAN HOANG THIEN PHU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 020097042203221058102025ZPGZ669729.63283.105759.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 0200970422032210574320259GUL211173.60799.105734.ms 2025.071

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900548659.MS 2025.071 nguyen duy khanh.CT tu 0831000052726 DINH CONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 321944.220325.105643.IBFT Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 20.000 485362.220325.105619.Ung ho MS 2025 071

22/03/2025 500.000 0200970488032210561420255rAH941323.54787.105603.UNG HO MS 2025.071

22/03/2025 100.000 0200970422032210560420250FV7423184.53669.105604.ung ho ms 2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 100.000 020097040503221055292025G4XO063339.51397.105517.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 376287.220325.105527.NGUYEN THI TOAN ung ho MS 2025 065 NGAN MANH QUYNH

22/03/2025 100.000 0200970422032210551720258FQL355819.50730.105517.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900525643.Huyen Ha ung ho?MS 2025.071?(Nguyen Duy Khanh).CT tu 1033692425 HA THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 960051.220325.105456.NGUYEN XUAN PHU ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081205617839

22/03/2025 50.000 958936.220325.105442.Ms 2025.071 nguyen duy khanh FT25081554045825

22/03/2025 100.000 020097041503221054032025aA3T944317.44894.105351.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 253911.220325.105325.MS 2025 071 gia dinh chau Miu va Ronie ung ho chau Duy Khanh

22/03/2025 200.000 949378.220325.105252.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081658939447

22/03/2025 200.000 020097042203221052032025LWHD122793.37279.105204.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 370795.220325.105203.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 631012.220325.105036.Bui Thi Uyen ung ho MS2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 10.000 443439.220325.104757.ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 020097041503221047392025szzA926480.18982.104727.MS 2025.071 (ung ho Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 300.000 MBVCB.8900450956.MS 2025.071.CT tu 0451000403260 NGUYEN SY HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900440167.ung ho MS 2025.071.CT tu 9852366363 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 55.555 020097048803221047032025xa0C891930.16936.104652.2025.071

22/03/2025 100.000 020097042203221046372025XJRT224066.15286.104638.2025.071 Ung ho em Khanh

22/03/2025 500.000 915975.220325.104616.ung ho MS 2025.071 FT25081529628760

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900436482.LE VU SAO MAI chuyen tien MS 2025.071.CT tu 9981218666 LE VU SAO MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 607336.220325.104616.ung ho MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 50.000 602384.220325.104523.ung ho MS 2025.071

22/03/2025 100.000 598405.220325.104439.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900408984.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 1030414582 DOAN THAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 905354.220325.104410.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081500966909

22/03/2025 100.000 020097041503221044102025H0xE916379.5014.104410.MS2025.071 -Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 168.000 020097042203221044042025UXTQ154636.4795.104405.MS 2025.071

22/03/2025 50.000 357619.220325.104354.ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 900376.220325.104311.Ung ho MS 2025.071 FT25081807388096

22/03/2025 10.000 297529.220325.104310.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 300.000 020097042203221042362025XNU4243765.97962.104237.NGUYEN THI HONG chuyen tien ung ho MS: 2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 500.000 893646.220325.104153.ung ho ms 2025.071 FT25081206731004

22/03/2025 500.000 892305.220325.104137.MS 2025.071 Ung ho Nguyen Duy Khanh bi u nao FT25081935110855

22/03/2025 100.000 020097048803221041362025ZfBM862753.94312.104125.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 581561.220325.104134.TRAN THANH HUYEN ung ho MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh) chuc em kien cuong truoc benh tat

22/03/2025 300.000 020097048803221041112025gzxU860449.93224.104100.NGUYEN HOANG ANH TU UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900385336.ung ho MS 2025.071( Nguyen Duy Khanh).CT tu 9963269938 NGUYEN VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 889890.220325.104108.Nguyen Van Thang MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081859883722

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900377147.NGUYEN NGOC HAI chuyen tien.MS 2025.071.CT tu 0541000323201 NGUYEN NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 MBVCB.8900376260.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0301008755555 PHAN THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 352542.220325.104042.ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 020097048803221040282025QqWt856619.89464.104017.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 50.000 351211.220325.103952.MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 300.000 020097048803221039452025ouwY852736.85819.103934.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 50.000 350780.220325.103938.Ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900367304.MS 2025.071.CT tu 1021000009013 LE THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097041503221039102025dSbk903145.83666.103858.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900364287.DINH THI THAM chuyen tien ung ho ms 2025.065 ( ngan manh quynh).CT tu 0381000405336 DINH THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 187479.220325.103847.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 020097042203221038352025VBBG462879.81534.103824.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 20.000 020097041503221038342025I5Yq900771.81481.103834.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 503629.220325.103825.UNG HO MS 2025.017 (NGUYEN DUY KHANH)

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900353130.ung ho ms 2025.071(chuc chau Khanh chong khoe).CT tu 0011004018364 NGUYEN LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 22.000 393027.220325.103710.ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 020097048803221037022025f4u9838224.76189.103651.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 10.000 0200970488032210370120251KH6838118.75283.103650.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 0200970422032210365620258BCW342157.74984.103657.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 020097042203221036542025G7FL634206.75074.103655.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 278139.220325.103647.IBFT ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 300.000 0200970422032210361920250X32506563.72592.103620.MS 2025.071

22/03/2025 50.000 MBVCB.8900336109.ung ho ms 2025.071(Nguyen Duy Khanh).CT tu 1023634897 NGHIEM DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 020097040503221035592025A8S8090831.70831.103559.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 020097041503221035312025ouqU891806.69423.103520.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 549272.220325.103524.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 860432.220325.103521.MS 2025.071 FT25081859987047

22/03/2025 200.000 530078.220325.103444.ms 2025.07 nguyen duy khanh

22/03/2025 200.000 0200970405032210350620250L6C087531.67923.103506.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 071 nguyen duy khanh

22/03/2025 50.000 020097048803221035002025zfSy827406.67670.103449.UNG HO MS 2025.071

22/03/2025 200.000 020097048803221034332025hcpI824953.64742.103422.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 50.000 856141.220325.103431.MS 2025.071 FT25081513431709

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900315076.MS 2025.071.CT tu 0011003844844 LY VAN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 293308.220325.103350.MS 2025.057 GIANG SAO MAI-220325-10:33:50 293308

22/03/2025 1.000.000 851858.220325.103340.NGO THANH NAM ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081431539478

22/03/2025 50.000 851418.220325.103335.ung ho MS 2025.071 FT25081760860057

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900307424.MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh chuc e mau khoe.CT tu 0451000407734 PHUNG THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 850984.220325.103330.Ung ho MS 2025.071 FT25081117505070

22/03/2025 150.000 MBVCB.8900306886.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh.CT tu 0021000476781 DOAN THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900306802.uh MS 2025.071.CT tu 0011000992277 PHAM THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 850076.220325.103319.ung ho Ms 2025.071 nguyen duy khanh FT25081142128143

22/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82287910365.20250322.82287910365-0903862827_Ung ho MS 2025 070 anh Vu Dinh Do

22/03/2025 500.000 849234.220325.103310.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081196459457

22/03/2025 50.000 847932.220325.103254.Ung ho ms. 2025.071 nguyen duy khanh FT25081986862000

22/03/2025 100.000 847028.220325.103244.Ung ho ms2025.071 nguyen duy khanh FT25081417318320

22/03/2025 200.000 846969.220325.103244.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081101740729

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900296317.ung ho ms 2025.071 nguyen duy khanh.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 260178.220325.103224.Ung ho MS 2025.071

22/03/2025 100.000 339041.220325.103222.ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 020097041503221032202025RclC883720.56393.103209.MS 2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 100.000 843459.220325.103203.MS 2025.071 FT25081517660909

22/03/2025 100.000 290173.220325.103151.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH-220325-10:31:51 290173

22/03/2025 100.000 841321.220325.103137.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081273645798

22/03/2025 200.000 020097042203221031292025NM1F326520.53327.103129.NGUYEN THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025. 071

22/03/2025 200.000 256859.220325.103125.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 839968.220325.103122.Ung ho Ms 2025 071 Nguyen Duy Khanh FT25081390323597

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900274988.MS 2025.071.CT tu 1013409409 DUONG XUAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900275324.ung ho ms 2025.071.CT tu 0451000291650 PHAN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 265975.220325.103041.IBFT MS 2025.071 - Ung ho - Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 020097042203221030342025WFDO251878.48586.103035.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 834812.220325.103021.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081898080747

22/03/2025 50.000 521907.220325.103016.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh, cua it long nhieu mong e mau khoi benh

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900259086.MS 2025071 (Nguyen duy khanh).CT tu 0271001031906 HUYNH NHAT SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 831622.220325.102943.MS 2025.071 FT25081290027013

22/03/2025 100.000 831096.220325.102936.ung ho MS 2025.071 FT25081653301970

22/03/2025 50.000 MBVCB.8900259313.ms 2025.071.CT tu 1016710079 TRAN DANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 MBVCB.8900266989.HUNG ung ho MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh).CT tu 1234556788 TRAN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 829139.220325.102913.Ung ho ms 2025.071 nguyen duy khanh FT25081831481124

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900256772.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0041000173830 PHAM THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 828283.220325.102903.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khang FT25081005331072

22/03/2025 100.000 333736.220325.102903.Ms 2025 071 nguyen duy khanh

22/03/2025 100.000 333503.220325.102856.Ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 020097041503221028552025Ot3O873668.43112.102855.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900263928.MS 2025.071.CT tu 9978147780 DANG THE KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 0200970415032210284120259Qpk873381.41638.102841.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 020097042203221028382025W7NG712504.40944.102839.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 825260.220325.102828.MS 2025.71 Nguyen Duy Khanh FT25081879018436

22/03/2025 200.000 0200970488032210282820250B0B792399.40608.102817.NGUYEN LE HUU TRUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.071

22/03/2025 1.000.000 284557.220325.102818.MS2025.071-220325-10:28:18 284557

22/03/2025 100.000 332279.220325.102810.Ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 020097042203221027392025Y8XU555165.37638.102727.MS 2025.071

22/03/2025 50.000 820186.220325.102729.MS 2025.071 FT25081505629881

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900243108.MS 2025.071.CT tu 0301000301282 NGUYEN THI HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 20.000 817256.220325.102654.MS 2025.071 FT25081217280101

22/03/2025 200.000 817160.220325.102653.Ung ho MS2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081756890033

22/03/2025 100.000 020097048803221026472025FNRj783401.33971.102636.MS 2025.071

22/03/2025 500.000 281820.220325.102634.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH-220325-10:26:33 281820

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900235222.ung ho MS 2025071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0611001963639 DO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 281534.220325.102622.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH-220325-10:26:21 281534

22/03/2025 100.000 020097042203221026172025FWIP213981.32301.102606.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 020097048803221026002025DBYb779088.30794.102549.UNG HO MS 2025.071

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900227052.ung ho ms 2025.071 nguyen duy khanh.CT tu 1024023146 NGUYEN NGOC QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900226858.uh MS 2025.071 Nguyen duy khanh.CT tu 0021000349665 VU THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 888552.220325.102555.MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 280829.220325.102550.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH-220325-10:25:50 280829

22/03/2025 84.000 MBVCB.8900221060.MS 2025.071 cua it long nhieu chuc em mau khoe.CT tu 0561000614293 NGUYEN PHAM BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 30.000 MBVCB.8900209998.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh.CT tu 9936537222 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900209691.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0351000857034 DOAN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900208308.LE QUYNH KHANH ung ho MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH.CT tu 0071001122565 LE QUYNH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900218314.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 1028007902 HO XUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097048803221024372025K5ff771584.25577.102426.UNG HO 2025.071

22/03/2025 100.000 804773.220325.102427.BUI THANH VAN chuyen ung ho MS 2025 . 071 FT25081273616454

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900216974.MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh).CT tu 1014105947 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900206776.LE MINH NGHIA chuyen tien ung ho MS 2025.071.CT tu 9772444520 LE MINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 800554.220325.102337.MS 2025.071 FT25081585647316

22/03/2025 200.000 020097048803221023342025eVZb765901.21402.102323.MS 2025.71 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 50.000 230063.220325.102327.UNG HO MS 2025.071 (NGUYEN DUY KHANH). Mong em som khoe benh

22/03/2025 200.000 485306.220325.102320.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 50.000 020097042203221023062025Q2YN596644.19476.102307.MS 2025. 071

22/03/2025 100.000 796971.220325.102255.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081271080051

22/03/2025 200.000 02009704220322102251202595EL598745.18383.102252.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900196541.ung ho MS 2025.071 ( Nguyen Day Khanh).CT tu 0421000524393 LE THI HONG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 873996.220325.102230.ISL0u1ket4og5h6g58l0j9frb04jf-MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 793959.220325.102220.MS 2025.071 FT25081119554793

22/03/2025 300.000 793851.220325.102219.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081575021160

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900181555.MS 2025.07(Nguyen Duy Khanh).CT tu 0271001030852 TON LONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 30.000 225184.220325.102204.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 790558.220325.102140.ung ho MS 2025.071-Nguyen Duy Khanh FT25081670300318

22/03/2025 200.000 020097048803221021412025DMLf755740.13684.102130.MS2025071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900179042.MS 2025.071 (NGUYEN DUY KHANH).CT tu 0711000305068 LE NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 20.000 788999.220325.102122.NGUYEN LE CONG DUONG chuyen FT25081240168767

22/03/2025 100.000 788861.220325.102120.Ung ho MS 2025.071. Nguyen Duy Khanh FT25081108192163

22/03/2025 100.000 688481.220325.102114.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 787291.220325.102102.MS 2025.071 FT25081232000150

22/03/2025 50.000 302684.220325.102046.NGUYEN THI TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.071 ( nguyen duy khanh)

22/03/2025 50.000 020097042203221020472025OCWY310326.10313.102048.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 1.000.000 320202.220325.102041.MS 2025071

22/03/2025 300.000 784340.220325.102026.MS 2025.071 FT25081110852599

22/03/2025 300.000 469161.220325.102024.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82286546260.20250322.82286546260-0363426166_Ung ho MS 2025071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 783988.220325.102022.Ung ho MS 2025.071 FT25081505600793

22/03/2025 500.000 MBVCB.8900173361.ung ho MS2025071 Nguyen Duy Khanh.CT tu 0011004142819 LE MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 783564.220325.102017.Ung ho MS 2025.071 FT25081093070530

22/03/2025 200.000 020097042203221020012025CC0E123256.6772.101951.MS 2025.071 ung ho Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 50.000 020097041503221019402025KEYq848231.6047.101940.ung ho MS2025.071 ( nguyen duy khanh )

22/03/2025 50.000 167590.220325.101938.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 100.000 779838.220325.101931.MS 2025071 Ung ho em Nguyen Duy Khanh chuc em suc khoe FT25081066441179

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900158442.MS2025.071 ( Nguyen Duy Khanh).CT tu 9977508293 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900157693.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh.CT tu 0541000188999 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 020097048803221019152025vUMn742832.4166.101904.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 200.000 317782.220325.101910.Ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 020097041503221018592025lpGd846265.2635.101859.TRAN TIEN DAT chuyen tien MS 2025.071(Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 50.000 776288.220325.101849.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081521317308

22/03/2025 150.000 MBVCB.8900153167.ung ho ?MS 2025.071.CT tu 0351000803833 NGUYEN HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 775648.220325.101842.MS 2025.071 FT25081264481238

22/03/2025 100.000 MBVCB.8900141509.Ung ho?MS 2025.071?(Nguyen Duy Khanh).CT tu 0611001936865 NGUYEN DUY DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097042203221018382025SOTB654758.2049.101827.ung ho MS 2025.071

22/03/2025 20.000 773895.220325.101821.Gd a tuan anh thai nguyen ung ho em MS 2025.071 FT25081289990854

22/03/2025 500.000 020097048803221018162025GU2e737805.99649.101805.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 200.000 020097048803221018062025MBa0736991.98897.101756.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 100.000 0200970422032210180420257CEL433388.98829.101805.Ung ho MS 2025.071

22/03/2025 200.000 0200970415032210175820257k1g843589.99034.101758.MS 2025.071 (NGUYEN DUY KHANH)

22/03/2025 100.000 210145.220325.101755.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 770326.220325.101739.Ung ho MS 2025.071 FT25081824939418

22/03/2025 1.000.000 020097041503221017332025Kgab841980.96830.101733.MS 2025.071 ( nguyen duy khanh)

22/03/2025 100.000 0200970422032210172020257X97525691.95661.101721.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 300.000 MBVCB.8900134770.MS 2025.071.CT tu 0291000012186 PHAM NGUYEN TOAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 313204.220325.101619.NGUYEN DO NGOC TRAM chuyen tien MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8900120589.ung ho MS 2025.071.CT tu 0031000260704 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 263532.220325.101436.UNG HO MS 2025.071-220325-10:14:36 263532

22/03/2025 300.000 261412.220325.101311.UNG HO MS 2025 071 NGUYEN DUY KHANH-220325-10:13:10 261412

22/03/2025 300.000 815787.220325.101310.Ung ho MS 2025.067 Bao Tram

22/03/2025 500.000 0200970488032210071220250N0D678563.56111.100701.UNG HO MS 2025.070 ANH VU DINH DO

22/03/2025 300.000 250132.220325.100651.Ung ho MS 2025.065

22/03/2025 300.000 821331.220325.100453.Ung ho MS2025.071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 100.000 245237.220325.100239.UNG HO MS 2025.057-220325-10:02:39 245237

22/03/2025 100.000 243634.220325.100139.UNG HO MS 2025.060-220325-10:01:38 243634

22/03/2025 100.000 241566.220325.100022.UNG HO MS 2025.064-220325-10:00:22 241566

22/03/2025 100.000 239742.220325.095909.UNG HO MS 2025.065-220325-09:59:08 239742

22/03/2025 100.000 237009.220325.095724.UNG HO MS 2025.067-220325-09:57:24 237009

22/03/2025 100.000 187774.220325.095404.Ung ho MS 2025.019 ( NGUYEN TAT ANH KHOI)

22/03/2025 200.000 MBVCB.8899843475.MAI TUONG VY uh con Ms 2025.064 Khanh Phuong.CT tu 0071003688574 MAI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8899831741.Le Thi Ngoc Lan uh Ms 2025065.CT tu 0071003688574 MAI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 1.000.000 515244.220325.094122.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 200.000 0200970405032209371720252474072101.41626.093706.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 300.000 020097048803220937122025zm1D520939.41476.093701.2025.071 CHUC CON MANH KHOE BINH AN

22/03/2025 50.000 020097042203220936052025GC17815769.36956.093554.ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do

22/03/2025 200.000 144635.220325.093259.IBFT Ung ho MS 2025.071

22/03/2025 20.000 614926.220325.092447.VU NGOC DUNG chuyen tien2025 071

22/03/2025 500.000 MBVCB.8899578880.TRAN THI THU THANH ung ho MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh).CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 50.000 MBVCB.8899590400.MS 2025.071.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 020097048803220921502025Bmbv442216.87320.092139.UNG HO MS 2025.071

22/03/2025 200.000 MBVCB.8899528533.MS 2025.067 (Le Ngoc Bao Tram).CT tu 0021001050601 TRAN VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 114263.220325.091720.IBFT Ms 2025071 nguyen duy khanh

22/03/2025 300.000 575320.220325.091519.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 061 062 063 065 066 va 067

22/03/2025 100.000 MBVCB.8899492458.MS 2025.071 (NGUYEN DUY KHANH).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8899470280.Ms 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0021001050601 TRAN VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8899461444.Ung ho MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh)..CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097041503220910052025LQ2G660183.47698.091005.2025.071 nguyen duy khanh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8899410841.Ms 2025.068 (Nguyen Chi Tai).CT tu 0021001050601 TRAN VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 020097048803220904472025eK74357847.31333.090436.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 200.000 020097048803220903202025WPg8350855.25995.090309.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

22/03/2025 200.000 285943.220325.090142.ung ho Ms 2025 057 Giang Sao Mai

22/03/2025 100.000 398263.220325.090039.MS 2025.071 Chuc em Khanh chong khoe nha FT25081976136507

22/03/2025 50.000 392547.220325.085921.BUI DUY SANG chuyen giup do 2025.071 Nguyen duy khanh FT25081010826044

22/03/2025 200.000 653646.220325.085746.Ung ho MS 2025.071 Nguyen duy Khanh

22/03/2025 200.000 MBVCB.8899322181.HA THI KIM ANH UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 285767.220325.085729.ung ho ms 2025 071 Nguyen Duy Khanh

22/03/2025 500.000 MBVCB.8899312834.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 285662.220325.085514.Ung ho MS 2025 065 Ngan Manh Quynh

22/03/2025 100.000 MBVCB.8899303347.MS 2025.070( anh Vu Dinh Do).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 MBVCB.8899260463.MS 2025065.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/03/2025 50.000 347564.220325.084858.2025.070 anh vu dinh do FT25081745696410

22/03/2025 300.000 MBVCB.8899245194.Ms 2025 071 Nguyen Duy Khanh.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/03/2025 200.000 MBVCB.8899229071.ung ?ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0281001258810 VO THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 020097041503220843132025k2qs595146.66134.084301.Ung ho MS 2025.070 Vu Dinh Do

22/03/2025 200.000 170309.220325.084039.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

22/03/2025 500.000 287477.220325.083433.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25081955866485

22/03/2025 500.000 MBVCB.8899105044.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).Mong con mau khoe!.CT tu 0071003131072 DOAN QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 99.999 020097040503220831032025G5UW038400.32091.083103.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho 2025.065 Ngan Manh Quynh

22/03/2025 99.999 020097040503220829462025BVVT034116.27763.082935.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho 2025.064 Nguyen Thi Khanh Phuong

22/03/2025 300.000 112674.220325.082502.UNG HO 2025.061- EM NGUYEN DUY KHANH-220325-08:25:02 112674

22/03/2025 200.000 020097048803220823152025i6Vy164881.10661.082304.UNG HO MS 2025.070 ANH VU DINH DO

22/03/2025 5.000.000 881770.220325.082036.CSPM, CSTV dong vien cho em Nguyen Duy Khanh ms2025.071

22/03/2025 50.000 191366.220325.080940.ma 2025 071 FT25081329877460

22/03/2025 50.000 020097041503220800102025ilIX499559.52775.080010.ms 2025.065

22/03/2025 200.000 0200970415032207451720258v9T471010.20337.074517.Ung ho MS 2025.070 (Anh VU DINH DO)

22/03/2025 100.000 MBVCB.8898684038.ungho MS.2025-069 NGO THI QUE.CT tu 1029386882 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 MBVCB.8898420572.MS 2025.571.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 020097041503220703302025amTf398412.38613.070330.MS 2025.070

22/03/2025 50.000 051892.220325.064653.dong gop quy tu thien

22/03/2025 300.000 MBVCB.8898214117.ung ho MS 2025.070 ( anh vu dinh do).CT tu 1013534003 HOANG THI MAI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 10.000 MBVCB.8898096414.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025069 va 2025070.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/03/2025 300.000 MBVCB.8898079669.Thinking School giup MS2025 070 Anh Vu Dinh Do.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 300.000 MBVCB.8898072954.Gui MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do_Hai Duong).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 500.000 MBVCB.8898051345.ung ho MS 2025.067(Le Ngoc Bao Tram).CT tu 0781000383344 NGUYEN TIEN SY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 200.000 MBVCB.8897835659.c Thuy Da Lat ung ho MS 2025.070 (A Vu Dinh Do).CT tu 0561000578297 NGUYEN HOANG TRUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 791125.220325.002410.IBFT Ung ho MS 2025.064

22/03/2025 100.000 973341.220325.001454.Ung ho NCHCCCLThu0966046635

22/03/2025 200.000 MBVCB.8897776244.ung ho MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 1015597161 NGUYEN HUYNH BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/03/2025 100.000 722294.210325.235847.Ung ho MS 2025.057 Giang Sao Mai FT25081337803337

22/03/2025 100.000 020097041503212332012025y4B0196390.84316.233201.MS 2025. 070 (anh Vu Dinh Do)

22/03/2025 10.000 642247.210325.231055.Ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25081566843762

22/03/2025 220.000 020097048803212306502025fs1D498252.51742.230639.UNG HO MS 2025.065 NGAN MANH QUYNH

23/03/2025 150.000 MBVCB.8917357470.em xin ung ho cho em Ha Van Tai - MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 146948.230325.222412.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

23/03/2025 200.000 MBVCB.8917339429.Ung ho MS 2025.071.CT tu 0301000430441 TRAN DOAN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82427833236.20250323.82427833236-0889901468_Ung ho MS 2025072 ( Ha Van Tai )

23/03/2025 10.000 MBVCB.8917125584.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 50.000 MBVCB.8917082466.UNG HO MS 2025.067 LE NGOC BAO TRAM.CT tu 1045938457 TRINH TUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 518918.230325.213503.TRAN THI GIANG ung ho ms 2025.072 ha van tai FT25083770384754

23/03/2025 100.000 538943.230325.212959.IBFT Ung ho MS.2025.071

23/03/2025 500.000 100067.230325.211908.Ung ho ms 2025.072 ( ha van tai)

23/03/2025 300.000 599257.230325.211729.UNG HO MS 2025.071 - NGUYEN DUY KHANH-230325-21:17:29 599257

23/03/2025 100.000 530294.230325.211127.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai) mong em mau binh phuc. Mong ong ngoai em cung gia dinh em luon binh an, suc khoe that nh

23/03/2025 10.000 385192.230325.210159.ung ho MS 2025.072 FT25083061393911

23/03/2025 50.000 0200970405032321005120251IMN095680.3769.210052.Vietcombank:0011002643148:Ung Ho Ms 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 200.000 020097042203232058422025LRWL784578.98013.205843.Ung ho qua Bao VietNamNet: Ghi ro ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 500.000 336386.230325.205049.MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083949410899

23/03/2025 50.000 MBVCB.8916518368.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 1021194600 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 668654.230325.202343.ung ho MS 2025.072 ha van tai

23/03/2025 20.000 020097040503232008542025KPXM029203.11393.200854.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.072 ha van tai

23/03/2025 50.000 020097041503232007552025f6Br586670.7418.200741.NGUYEN KY VAN uh Ms 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 20.000 020097041503231957502025EoqY558572.66978.195736.NGUYEN THI THUONG Chuyen tien

23/03/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82417222934.20250323.82417222934-0961324530_MS 2025065 (Ngan Manh Quynh)

23/03/2025 50.000 020097042203231918532025MFGC182049.14061.191854.gui ms 2025 072

23/03/2025 200.000 MBVCB.8915602266.ung ho ms 2025.072 (ha van tai).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 300.000 020097048803231912042025r9Lq362088.87245.191153.TRINH THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 100.000 MBVCB.8915544882.Ms 2025 072 Ha Van Tai.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/03/2025 200.000 MBVCB.8915519045.ung ho MS 2025.071 (Nguyen duy khanh).CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 500.000 020097048803231905232025uyTo325422.60663.190511.THUY ANH UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

23/03/2025 100.000 231657.230325.185351.IBFT MS 2025.072

23/03/2025 1.000.000 724006.230325.184409.Ung ho MS 2025.072 - Ha Van Tai FT25083577243000

23/03/2025 10.000 369038.230325.183629.LX UNG HO MS 2025.071-230325-18:36:29 369038

23/03/2025 10.000 367161.230325.183517.LX UNG HO MS 2025.072-230325-18:35:16 367161

23/03/2025 100.000 448043.230325.183104.Ms 2025 072 ha van tai

23/03/2025 200.000 MBVCB.8915054556.ms 2025. 070( ung ho anh Vu Dinh Do).CT tu 1022150715 VU THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 50.000 MBVCB.8915009485.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien ung ho ms2025.072 HA VAN TAI.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 500.000 0200970405032318004520257716043750.93935.180045.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 500.000 MBVCB.8914686418.ung ho ms 2025.072 Ha Van Tai.CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 020097041503231757282025o8wM196921.78446.175717.MS2025.071 nguyen duy khanh

23/03/2025 200.000 020097041503231752582025RqOu182186.58860.175258.ung ho MS 2025.072( Ha Van Tai)

23/03/2025 20.000 956871.230325.174913.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Ha Van Tai ms 2025 072

23/03/2025 200.000 MBVCB.8914574898.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup MS 2025. 072.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 50.000 MBVCB.8914372940.ung ho Ha Van Tai.CT tu 9914684026 HUYNH NGOC THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 20.000 198668.230325.173137.MS 2025.072 ( HA VAN TAI)

23/03/2025 50.000 020097041503231720472025sENm969497.13223.172047.PHAM VAN THA uh ms 2025067 le ngoc bao tram

23/03/2025 100.000 020097042203231656552025JNPW342418.9801.165655.ung ho MS 2025.072 ha van tai

23/03/2025 200.000 188776.230325.163745.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI-230325-16:37:44 188776

23/03/2025 20.000 194213.230325.163047.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

23/03/2025 300.000 MBVCB.8913445809.MS 2025.072( Ha Van Tai).CT tu 1018247393 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 105609.230325.161324.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

23/03/2025 500.000 891862.230325.161034.MS 2025.072 HA VAN TAI FT25083346515178

23/03/2025 50.000 860166.230325.160346.Ung ho ms 2025072 Ha Van Tai FT25083110499296

23/03/2025 300.000 857923.230325.160318.MS 2025.065 ngan manh quynh FT25083718053694

23/03/2025 100.000 MBVCB.8913311484.ung ho M2025.072.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 30.000 812837.230325.155331.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083095361758

23/03/2025 500.000 020097042203231545462025JF19856955.23906.154534.ung ho MS 2025.060 Nguyen Manh Khoi

23/03/2025 500.000 020097042203231544392025CVEV155191.20663.154440.ung ho MS 2025.062 anh Dam Van Tu

23/03/2025 500.000 020097042203231543302025X6D7760460.17177.154330.ung ho MS 2025.065 Ngan Manh Quynh

23/03/2025 1.000.000 020097042203231542242025AZKI210490.12290.154213.ung ho MS 2025.064 Nguyen Thi Khanh Phuong

23/03/2025 500.000 0200970422032315412120253FWK949109.7989.154122.ung ho MS 2025.067 Le Ngoc Bao Tram

23/03/2025 500.000 020097042203231536452025E86D151641.91110.153634.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

23/03/2025 200.000 735207.230325.153559.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083108042760

23/03/2025 500.000 020097042203231534312025IIGU469076.82598.153419.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 2.000.000 02009704220323153332202509P6485928.79509.153333.ung ho MS2025.072 ha Van Tai

23/03/2025 50.000 747119.230325.153320.Nguyen Thanh Tam ung ho MS2025.072 ( Ha Van Tai)

23/03/2025 100.000 0200970422032314551420250R1M563447.44578.145503.ung ho mS 2025072 ma van tai

23/03/2025 200.000 MBVCB.8912660384.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.071( nguyen duy khanh ).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 549339.230325.145014.Ung ho MS 2025.072 ha van tai FT25083452044689

23/03/2025 1.000.000 544471.230325.144856.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083085687628

23/03/2025 200.000 710943.230325.144651.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

23/03/2025 50.000 522907.230325.144308.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083311880126

23/03/2025 100.000 MBVCB.8912594190.ung ho Ms 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 1013788191 NGUYEN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 518376.230325.144155.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083541904737

23/03/2025 150.000 617331.230325.143919.ung ho MS 2025.072

23/03/2025 500.000 020097048803231436042025ECqX820349.82634.143552.MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 45.000 496379.230325.143555.Ms2025.072 Ha Van Tai FT25083047339059

23/03/2025 100.000 091546.230325.143328.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025072 Ha Van Tai

23/03/2025 100.000 478842.230325.143107.TRAN CAO ANH DUONG ung ho MS.2025072 Ha Van Tai chuc em mau khoe FT25083769007700

23/03/2025 100.000 020097041503231427332025xnTK488576.55921.142733.VU VAN MINH ung ho ms 2025.072( Ha Van Tai)

23/03/2025 200.000 020097040503231426182025735O042865.51955.142618.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 200.000 020097042203231425452025G25A163372.51162.142546.ungho MS 2025.072

23/03/2025 300.000 MBVCB.8912416933.CHU THI THU ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 627735.230325.141308.2025.072

23/03/2025 200.000 020097042203231411112025KNPI467602.8221.141112.ung ho ms 2025.072 ha van tai

23/03/2025 200.000 MBVCB.8912291822.ung ho ms 2025.072 ho van tai.CT tu 9707873717 LAM Y MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 50.000 360497.230325.135738.Ung ho ma so 2025.071 nguyen duy khanh FT25083743298320

23/03/2025 50.000 335739.230325.135029.Ung ho ma so 2025.072 ha van tai FT25083047507909

23/03/2025 200.000 MBVCB.8912150257.HO THI DAO chuyen tien ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 0391000298647 HO THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 292791.230325.133802.Hanoi Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083587772611

23/03/2025 200.000 0200970488032313344420257SHW594896.2823.133432.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

23/03/2025 200.000 MBVCB.8912061833.UNG HO MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 500.000 MBVCB.8912037997.UNG HO MS 2025.070 (Vu Dinh Do).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 MBVCB.8912034605.ung ho.MS.2025.072.(Ha Van Tai).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 259114.230325.132818.Ung ho MS 2025.065 FT25083460746954

23/03/2025 800.000 MBVCB.8912021005.UNG HO MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 50.000 251059.230325.132559.ung ho ms 2025.072 ha van tai FT25083454541119

23/03/2025 300.000 0200970405032313251420250LET098454.75663.132514.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 200.000 020097041503231320352025IcSI360498.63666.132035.VU THUY LINH chuyen tien ung ho ma so 2025.072 ( ha van tai)

23/03/2025 200.000 MBVCB.8911953491.MS 2025.072( Ha Van Tai).CT tu 0441000613166 LE THI MY NUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 1.000.000 218595.230325.131639.ung ho Ms 2025.072 Ha Van Tai FT25083096759578

23/03/2025 200.000 214803.230325.131535.Ung ho ms 2025.72 ha van tai FT25083577098262

23/03/2025 100.000 205189.230325.131253.ung ho MS 2025.072 FT25083014106891

23/03/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82384841170.20250323.82384841170-0981093002_HO TRANG ung ho MS 2025072 (Ha Van Tai)

23/03/2025 20.000 684670.230325.124851.MS 2025 072 Ha Van Tai

23/03/2025 200.000 MBVCB.8911722476.MS 2025.072 Ha Van Tai.CT tu 0021000451626 VU THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 MBVCB.8911710655.ung ho 2025.072 Ha Van Tai.CT tu 1210555666 VU THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 0200970422032312451920257N99882022.58344.124509.Nguyen Thi Loan Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 50.000 MBVCB.8911703075.ung ho ma so 2025.072 (ha van tai).CT tu 1027319085 NGUYEN THI THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 500.000 MBVCB.8911666645.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0071002568044 NGUYEN THI QUYNH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 826466.230325.123514.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.072 ha van tai

23/03/2025 200.000 028632.230325.122635.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083341308425

23/03/2025 15.000 MBVCB.8911542163.2025.072( Ha van tai).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 500.000 MBVCB.8911521725.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2025.071.CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 020097048803231222432025rNDL325358.82962.122231.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 500.000 011655.230325.122231.MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083004510074

23/03/2025 50.000 741428.230325.122216.UNGHO MS 2025 HAVANTAI

23/03/2025 100.000 MBVCB.8911485695.ung ho MS 2025.072(ha van tai).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 MBVCB.8911492412.ung ho MS 2025.071(nguyen duy khanh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 1.000.000 985026.230325.121608.NGO TRONG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083435999153

23/03/2025 500.000 980952.230325.121510.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083140476211

23/03/2025 50.000 699173.230325.121216.MS 2025 072 Ha Van Tai

23/03/2025 50.000 183426.230325.121112.Ung ho MS 0225- 072 Ha Van Tai

23/03/2025 200.000 020097040503231205372025RRUW001277.22111.120526.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM chuyen tien ung ho MS 2005. 072 ha van tai

23/03/2025 200.000 932851.230325.120403.Ms 2025.071 FT25083794005370

23/03/2025 100.000 020097042203231158402025A49V321176.96181.115841.BUI MINH HANG ung ho MS 2025.072

23/03/2025 300.000 424449.230325.115812.IBFT ung ho ms 2025.070 anh vu dinh do

23/03/2025 1.000.000 MBVCB.8911245802.ung ho MS 2025.072 ( Ho Van Tai ).CT tu 9924666668 TRINH TRUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 020097040503231152182025OQE3060735.71295.115218.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 300.000 871682.230325.115023.MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083008775097

23/03/2025 100.000 020097042203231149382025SBZD322336.61280.114939.ung ho MS 2025.072 ha van tai

23/03/2025 100.000 MBVCB.8911177691.ung ho MS 2025.071 (nguyen Duy Khanh).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 396184.230325.114334.IBFT ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 290.000 020097042203231142542025YVNV326885.35350.114255.ung ho Ha Van Tai MS 2025.072

23/03/2025 300.000 020097041503231141252025zETV140947.28543.114125.ung ho MS 2025. 072 ( Ha Van Tai)

23/03/2025 100.000 827987.230325.114055.Ung ho Ms 2025.071 FT25083671276250

23/03/2025 100.000 MBVCB.8911106979.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0491000055801 TRINH LE QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 50.000 020097048803231138532025DRIK120434.20076.113841.MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 100.000 MBVCB.8911056401.ms 2025.071.CT tu 9378499399 TUONG HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 020097048803231134332025lA3c098614.3004.113422.NGUYEN THI OANH CHUYEN TIEN MS2025072 HAVANTAI

23/03/2025 200.000 790517.230325.113255.Ung ho MS 2025072 Ha Van Tai FT25083140526546

23/03/2025 200.000 0200970488032311323420258qBU088567.94550.113222.MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 300.000 802711.230325.113205.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI-230325-11:32:05 802711

23/03/2025 100.000 783116.230325.113120.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083228301699

23/03/2025 300.000 020097042203231127502025V4M3343977.75451.112738.PHAM DUY HOANG chuyen tien MS ung ho 2025.072 Ha van tai

23/03/2025 50.000 763211.230325.112706.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai. Chau ong Ha Van Danh Son La FT25083099489364

23/03/2025 200.000 020097042203231122032025P56X109355.52281.112150.MS2025072 Ha Van Tai

23/03/2025 20.000 561044.230325.112032.GiacHienVy ung ho MS2025.072( Ha Van Tai)

23/03/2025 200.000 MBVCB.8910895109.VO HUU HAU chuyen tien ungho MS 2025072 ha van tai.CT tu 0061000114496 VO HUU HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 1.000.000 020097040503231117092025R1MB043841.31973.111709.Vietcombank:0011002643148:DANG MINH PHUONG chuyen tien chau ha van tai son la

23/03/2025 200.000 020097041503231113312025D8oH966729.19044.111331.NGUYEN THI THUY ung ho ms 2025.072 ha van Tai

23/03/2025 200.000 020097042203231108302025CDKX162183.98620.110831.MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

23/03/2025 200.000 020097048803231108232025DYth962971.98288.110812.PHAM THI HONG CHUYEN TIEN UNG HO EM HA VAN TAI

23/03/2025 200.000 0200970415032311070120256bFB948867.92754.110648.MS2025.072 ha van tai

23/03/2025 50.000 MBVCB.8910753804.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1017507238 NGUYEN CONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 50.000 0200970415032311041420258oiW942185.81622.110401.DANG THI YEN OANH chuyen tien ms 2025.071

23/03/2025 100.000 MBVCB.8910719299.VU THI THUY chuyen tien MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0081001227227 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 830025.230325.110027.TRAN THI MY HANH chuyen tien MS 2025 072 Ha van Tai

23/03/2025 50.000 020097048803231100042025is8L919142.64620.105952.LE THI TRA CHUYEN TIEN MS 2025.071

23/03/2025 200.000 801138.230325.105514.ung ho ms 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 200.000 611887.230325.105536.MS 2025.072 FT25083693740329

23/03/2025 150.000 020097042203231054122025GDEZ382903.40758.105412.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 200.000 668727.230325.105107.UH e Ha Van Tai MS 2025.072

23/03/2025 100.000 MBVCB.8910499976.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.072(Ha Van Tai).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 50.000 020097041503231036482025NYyq864107.70405.103648.Ung ho NCHCCCL

23/03/2025 100.000 0200970449032310364720255Zau800502.71005.103647.DINH THI HUYEN LINH chuyen tien ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai, ma GD 305766506

23/03/2025 100.000 020097048803231035172025FMOO785918.63972.103506.UNG HO EM HA VAN TAI MS2025072

23/03/2025 100.000 020097041503231034282025dPJo858041.62068.103417.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

23/03/2025 100.000 020097042203231033052025VPXP495840.56133.103253.ung ho MS 2025.071

23/03/2025 100.000 MBVCB.8910408796.Ung ho MS 2025.072(Ha Van Tai).CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82373480772.20250323.82373480772-0903862827_Ung ho MS 2025 072 Ha Van Tai

23/03/2025 50.000 020097041503231031502025aYEC849606.51285.103150.ung ho ms2025.072

23/03/2025 200.000 020097048803231030342025iPXt760050.45567.103023.HOANG THI THU HA CHUYEN TIEN MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 1.000.000 MBVCB.8910379307.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 020097048803231029132025Cm88752609.40156.102901.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 100.000 477956.230325.102812.Ms 2025.072 ha van tai FT25083028549098

23/03/2025 100.000 MBVCB.8910317019.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 020097048803231021062025zLhF708250.7771.102054.BUI THU HOA UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 400.000 224771.230325.101956.IBFT Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 50.000 431502.230325.101844.MS 2025.072 FT25083108648188

23/03/2025 500.000 427319.230325.101755.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083105880776

23/03/2025 200.000 020097042203231017332025MF7V941786.92504.101734.HUYNH THANH TRUYEN chuyen tien

23/03/2025 100.000 695222.230325.101616.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI-230325-10:16:16 695222

23/03/2025 150.000 417948.230325.101559.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083871580292

23/03/2025 200.000 414284.230325.101514.Ung ho Ms2025.072 Ha Van Tai FT25083005646084

23/03/2025 200.000 020097041503231014462025mKVu800399.82413.101433.MS 2025.072(Ha Van Tai)

23/03/2025 100.000 446788.230325.101425.MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 100.000 475530.230325.101319.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

23/03/2025 100.000 MBVCB.8910190141.ms 2025.072 ha van tai.CT tu 1027278899 DAM THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 020097042203231010042025MQBX670508.64332.100952.Ung Ho MS.2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 50.000 0200970422032310093220253VXH242453.62003.100933.MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 60.000 752561.230325.100837.ung ho MS 2025072 Ha Van Tai

23/03/2025 200.000 020097042203231007052025QB3Y604003.51405.100706.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 200.000 020097042203231004532025ZD8O748019.41962.100453.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 300.000 020097048803231004262025JCiH616009.41122.100415.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

23/03/2025 300.000 677371.230325.100349.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI-230325-10:03:49 677371

23/03/2025 50.000 MBVCB.8910057239.ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 667337.230325.095641.MS 2025.072 HA VAN TAI-230325-09:56:40 667337

23/03/2025 50.000 MBVCB.8909988048.ung ho MS 2025.072(Ha Van Tai).CT tu 0031000215060 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 500.000 MBVCB.8909981785.Ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 0071004177631 DO THI LE CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 187502.230325.092758.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25083753699329

23/03/2025 500.000 683950.230325.092141.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2025 072 ha van tai

23/03/2025 200.000 020097042203230916402025JWK8450328.64389.091640.TRAN NGOC THANH chuyen tien ms 2025 072 Ho Van Tai

23/03/2025 200.000 MBVCB.8909560688.2025072( ha van tai).CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 MBVCB.8909558853.MS 2025.072.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 300.000 607920.230325.091205.UNG HO MS 2025.072 - HA VAN TAI.-230325-09:12:05 607920

23/03/2025 500.000 059441.230325.090607.Ung ho MS 2025072 (Ha Van Tai

23/03/2025 1.000.000 020097041503230905462025RTzJ604724.28131.090533.LE THI KIM NGAN ung ho MS2025.072. Ha Van Tai

23/03/2025 50.000 139341.230325.090410.ZP250820139341 250323000219483 ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh.

23/03/2025 14.000 020097048803230902312025iIF2280812.17396.090220.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.072

23/03/2025 1.000.000 0200970422032308594720252PIU629070.8240.085948.MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 183.762 MBVCB.8909424004.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1050956929 NGUYEN HOA NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 020097040503230858462025EWB6017134.6192.085847.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 10.000 MBVCB.8909316847..CT tu 0691000386091 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/03/2025 200.000 MBVCB.8909265630.MS 2025.072 Ha Van Tai.CT tu 0011001701629 VU THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 300.000 020097048803230843032025Bn57183948.58398.084251.LE THI HANG CHUYEN TIEN MS 2025072 HA VAN TAI

23/03/2025 50.000 MBVCB.8909221929.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 500.000 MBVCB.8909192385.Ung Ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1032108069 NGUYEN THI HOANG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 500.000 962397.230325.083455.ung ho MS 2025.072 FT25083996354043

23/03/2025 300.000 956040.230325.083313.ung ho ms 2025.071 nguyen duy khanh FT25083400281550

23/03/2025 300.000 020097041503230826232025GFnC505291.12134.082623.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

23/03/2025 200.000 989846.230325.082621.Ung ho em Ha Van Tai, MS 2025.072

23/03/2025 100.000 0200970422032308200120254W6E398942.94214.082002.ung ho MS2025.072 Ha Van Tai

23/03/2025 200.000 MBVCB.8909032284.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2025. 072( ha van Tai).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 300.000 542941.230325.081224.UNG HO MS 2025.072-HA VAN TAI-230325-08:12:23 542941

23/03/2025 500.000 MBVCB.8908925610.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 9988475615 DO QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 959217.230325.075542.IBFT ung ho ms 2025.065 Ngan manh quynh

23/03/2025 200.000 020097042203230721022025MP4Z425643.64329.072102.uh MS2025.071

23/03/2025 300.000 922786.230325.071257.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

23/03/2025 100.000 0200970405032307120420259MLU078751.49053.071204.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

23/03/2025 50.000 020097048803230645132025Yakn760456.9880.064502.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

23/03/2025 100.000 020097041503230640522025SIik319443.5585.064039.ung ho em NGUYEN DUY KHANH

23/03/2025 200.000 472375.230325.061425.UNG HO MS 2025.071 EM NGUYEN DUY KHANH-230325-06:14:25 472375

23/03/2025 300.000 MBVCB.8908318225.Thinking School Vietnam giup MS2025 071 Nguyen Duy Khanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 575425.230325.030000.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25083091568862

23/03/2025 500.000 545743.230325.015906.Ung ho MS 2025.071 FT25083631214811

23/03/2025 100.000 540827.230325.015057.Ung ho MS 2025.071 FT25083393532409

23/03/2025 10.000 522066.230325.012307.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.063 chi Dang Thi Nho Nhung FT25083030109040

23/03/2025 10.000 520957.230325.012134.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.062 anh Dam Van Tu FT25083603325868

23/03/2025 10.000 519793.230325.012004.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.061 gia dinh ong Ha FT25083081310358

23/03/2025 10.000 518495.230325.011818.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.060 Nguyen Manh Khoi FT25083801564104

23/03/2025 200.000 542371.230325.011246.ung ho nguyen duy khanh chuc e mau khoe lai

23/03/2025 100.000 MBVCB.8908037106.Ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0451000384378 PHAM THI NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 1.000.000 MBVCB.8907983844.UNG HO MS 2025.071 - NGUYEN DUY KHANH.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 50.000 470275.230325.002712.MS 2025.071 FT25083287846580

23/03/2025 50.000 0200970422032300213720253NBB314735.17728.002137.gui ms 2025 071

23/03/2025 200.000 452161.230325.001244.Ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh tu John Lester 2915 p9 times city FT25083622367038

23/03/2025 200.000 446521.230325.000831.Ung ho MS 2025 056 Chu Thi Huong tu John Lester 2915 Times City FT25083574620890

23/03/2025 200.000 MBVCB.8907897681.ung ho.CT tu 0301000337540 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 200.000 434743.230325.000027.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25083300371000

23/03/2025 100.000 447723.220325.235839.Ung ho MS 2025.071

23/03/2025 100.000 424417.220325.235324.Ms 2025 071 FT25083093422070

23/03/2025 200.000 423297.220325.235239.Ung ho MS 2025 059 Nguyen Bao Truong Giang tu John Lester 2915 times city FT25083800001280

23/03/2025 100.000 699978.220325.235127.MS 2025071

23/03/2025 6.868 179968.220325.234633.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

23/03/2025 100.000 MBVCB.8907853144.ung ho ms 2025.071 (nguyen duy khanh).CT tu 1016640326 DAM HA HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 141216.220325.234612.MS 2025 064 Nguyen Thi Khanh Phuong

23/03/2025 100.000 448790.220325.234201.Ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh

23/03/2025 100.000 MBVCB.8907828835.ung ho MS 2025.071 ( Nguyen Duy Khanh).CT tu 1024281316 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/03/2025 100.000 853055.220325.233847.MS 2025 065 Ngan Manh Quynh

24/03/2025 100.000 223381.240325.230149.LE HUYEN TRINH CHUYEN KHOAN MS2025.073 TRAN THI HUE-240325-23:01:49 223381

24/03/2025 200.000 020097042203242301222025U6Y3392782.8048.230123.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

24/03/2025 50.000 691733.240325.225457.IBFT MS 2025.072

24/03/2025 100.000 020097040503242249032025NC0W050279.91821.224849.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.072 HA VAN TAI

24/03/2025 300.000 835387.240325.224706.MS 2025.072 ha van tai

24/03/2025 100.000 MBVCB.8927900595.ung ho ms 2025.072(ha van tai).CT tu 0541000270969 NGUYEN BUI THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 MBVCB.8927911857.ms 2025.072 ha van tai.CT tu 0561003795543 HO DINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 611356.240325.223848.ms 2025.072 Ha Van Tai FT25084882866873

24/03/2025 300.000 164469.240325.223838.Ung ho MS2025.072ha van tai

24/03/2025 200.000 020097040503242237082025W6S6038183.69952.223708.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.072 ha van tai

24/03/2025 100.000 597982.240325.223338.205.072 Ha Van Tai FT25084009023307

24/03/2025 300.000 020097041503242231472025eOwk967448.59440.223147.Ung ho MS 2025_072 Ha Van Tai

24/03/2025 100.000 258829.240325.222557.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh) nam mo a di da phat . chuc con mau khoi benh

24/03/2025 300.000 02009704220324222520202581M1819212.46296.222521.ung ho ms 2025.072 ha van tai

24/03/2025 100.000 414281.240325.222354.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

24/03/2025 200.000 MBVCB.8927802144.VO THI BICH THUAN chuyen tien UH MS 2025.072 (HA VAN TAI).CT tu 0291000267010 VO THI BICH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 10.000 563419.240325.222116.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.065 Ngan Manh Quynh FT25084804929276

24/03/2025 500.000 MBVCB.8927794639.Hoang Van Tien ung ho MS 2025.072 - Ha Van Tai.CT tu 0011001664006 LE THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 10.000 557324.240325.221913.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.064 Nguyen Thi Khanh Phuong FT25084995279006

24/03/2025 50.000 MBVCB.8927764167.Ung Ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai ).CT tu 1044548649 LE TRONG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 818980.240325.221237.MS 2025 073 TRAN THI HUE

24/03/2025 100.000 02009704220324215820202569O1449043.76594.215820.NGUYEN MAI HUONG chuyen tien MS 2025.072 ha van tai

24/03/2025 100.000 0200970422032421564520259NDT467999.72214.215646.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho MS 2025.072.Ha Van Tai

24/03/2025 10.000 MBVCB.8927568600.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.073(Tran Thi Hue).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 10.000 MBVCB.8927529867.NGUYEN HONG THAO ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 237606.240325.213759.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

24/03/2025 50.000 298907.240325.213555.Uong ho MS 2025072 Ha Van Tai

24/03/2025 100.000 020097041503242132462025n37O863410.38.213247.Ung ho MS 2025.072 ( HA VAN TAI)

24/03/2025 100.000 281605.240325.212223.Ms2025072 Ha Van Tai

24/03/2025 200.000 020097041503242118122025ztpU828852.49943.211812.ms 2025.065(ngan manh quynh)

24/03/2025 500.000 020097042203242115532025Z5J2839045.41500.211542.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

24/03/2025 60.000 020097048803242114352025DDVf221394.36566.211423.UNG HO MS2025.072 HA VAN TAI

24/03/2025 200.000 262350.240325.210821.Ung ho MS 2025072 Ha Van Tai

24/03/2025 200.000 MBVCB.8927155429.MS 2025.073.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 500.000 MBVCB.8927131524.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.073(Tran Thi Hue).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 50.000 020097041503242057172025FeDk777269.71583.205717.MS 2025.070( anh vu dinh do)

24/03/2025 500.000 MBVCB.8927118629.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.072(Ha Van Tai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 200.000 020097048803242056272025Gvuy135491.68625.205615.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

24/03/2025 300.000 MBVCB.8927059174.ung ho MS.2025.072( Ha Van Tai).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 300.000 MBVCB.8927014348.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0531002117521 NGUYEN THI MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 988238.240325.204529.DAO PHUONG UYEN ung ho MS2025.072 ( Ha Van Tai)

24/03/2025 300.000 963287.240325.204035.Ung ho ms 2025.072 ( ha van tai)

24/03/2025 100.000 MBVCB.8926741503.MS 2025.073 ( Tran Thi Hue).CT tu 1338555874 TA THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 300.000 998021.240325.200556.Ms 2025.073 uh Tran Thi Hue FT25083994882096

24/03/2025 50.000 020097040503242005292025SV6R045219.55797.200529.Vietcombank:0011002643148:ms2025 034 lo van tuan

24/03/2025 500.000 994240.240325.200510.Ms 2025.072 uh Ha Van Tai FT25083632468220

24/03/2025 50.000 020097041503241943562025xkPC564613.63292.194356.DOAN BA BINH chuyen tien ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue)

24/03/2025 100.000 020097048803241942182025aOwX733965.56051.194206.PVTN UNG HO MS 2025 . 072 HA VAN TAI

24/03/2025 50.000 0200970488032419304220252bla666844.3953.193030.LE DUC CHUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.070 ANH VU DINH DO

24/03/2025 300.000 MBVCB.8926037415.MS 2025.070 (anh Vu Dinh Do).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 734730.240325.191410.MS 2025.073 FT25083400258002

24/03/2025 500.000 MBVCB.8925921944.NGUYEN TAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2025.073 ( Tran Thi Hue).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 15.000 MBVCB.8925931732.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 MBVCB.8925750656.NGUYEN THI MINH THU ung ho MS 2025.071.CT tu 0031000280526 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 50.000 020097041503241814142025KaYU278919.55127.181414.2025.072 ha van tai

24/03/2025 200.000 921851.240325.171130.MS 2025.073 ( Tran Thi Hue)

24/03/2025 50.000 918093.240325.165722.DO THI LOI chuyen MS2025,073 tran thi Hue FT25083906880858

24/03/2025 100.000 894015.240325.165323.HA THI THU chuyen uh MS 2025.073 tran thi hue FT25083896471282

24/03/2025 200.000 922648.240325.163039.IBFT Ung ho ms 2025.073

24/03/2025 200.000 MBVCB.8923874514.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.073( Tran Thi Hue).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 500.000 401159.240325.162546.Ung ho MS 2025.071( Nguyen Duy Khanh)

24/03/2025 500.000 393001.240325.162424.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

24/03/2025 5.000.000 387571.240325.162333.CSPM, CSTV dong vien cho em Tran Thi Hue ms2025.073

24/03/2025 100.000 720362.240325.162305.2025.073 tran thi hue FT25083400909007

24/03/2025 500.000 377897.240325.162149.MS 2025.073 (Tran Thi Hue)

24/03/2025 1.000.000 020097040503241619162025BCKO062557.85165.161916.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.072 HA VAN TAI

24/03/2025 1.000.000 020097040503241618132025G2UY058212.80335.161813.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.069 NGO THI QUE

24/03/2025 300.000 MBVCB.8923677182.TRINH THI NHU THUY chuyen giup MS 2025.073 Tran Thi Hue.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 20.000 020097042203241555352025IOPH560519.81295.155535.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Thi Hue ms 2025.073

24/03/2025 100.000 020097042203241540092025AIB7842618.15848.154010.Ung ho MS 2025.037 anh Quang Van Kien

24/03/2025 100.000 020097042203241538092025D34K933723.7135.153810.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

24/03/2025 100.000 020097042203241529102025ZLHC355851.69401.152911.DINH THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2025. 072 Ha Van Tai

24/03/2025 150.000 543848.240325.152833.2025065 NGAN MANH QUYNH-240325-15:28:33 543848

24/03/2025 300.000 020097040503241521472025FWKS031439.39227.152148.Vietcombank:0011002643148:LE THI THU THUY chuyen tien uh ms 2025.038 be chung duy linh

24/03/2025 100.000 282227.240325.151652.NGUYEN THAI NHU chuyen tien ung ho ms 2025.073 tran thi hue

24/03/2025 200.000 648679.240325.151353.MP ung ho MS 2025071 Nguyen Duy Khanh

24/03/2025 200.000 645731.240325.151206.MP ung ho MS 2025072 Ha Van Tai

24/03/2025 200.000 642839.240325.151022.MP ung ho MS 2025073 Tran Thi Hue

24/03/2025 100.000 334655.240325.150820.ung ho ms 2025.073 FT25083775008094

24/03/2025 500.000 020097041503241500012025g2tY548771.50439.150001.TRAN VAN DIEP Chuyen tien ung ho MS 2025.073 ( Tran Thi Hue )

24/03/2025 15.000 MBVCB.8922868586.Tra Xuan Binh giup 3ms 2025071 2025072 va 2025073.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/03/2025 50.000 MBVCB.8922753475.ung ho MS 2025.073 .CT tu 1014866501 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 030282.240325.143755.Ung ho MS 2025 067 Le Ngoc Bao Tram

24/03/2025 200.000 872776.240325.143232.ung ho MS 2025.071

24/03/2025 50.000 656489.240325.142826.IBFT ung ho 2025.073

24/03/2025 200.000 MBVCB.8922438912.ung ho MS 2025.073- Tran Thi Hue.CT tu 0071000052829 LUU THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 50.000 165031.240325.140304.ung ho ms 073 (tran thi hue)

24/03/2025 50.000 163731.240325.140213.ung ho ms 2025.072 (ha van tai)

24/03/2025 50.000 162356.240325.140114.ung ho ms 2025.071 (nguyen duy khanh)

24/03/2025 300.000 805637.240325.135515.Ung Ho MS 2025.073 ( Tran Thi Hue).

24/03/2025 50.000 783800.240325.135401.Nguyen Thanh Tam ung ho MS2025.073( Tran Thi Hue)

24/03/2025 100.000 020097048803241348592025u9RT633878.92989.134847.UNG HO MS 2025.073 TRAN THI HUE

24/03/2025 100.000 MBVCB.8922286506.MS 2025.073 (Tran Thi Hue)..CT tu 1016603057 NGO THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 020097048803241348212025VtKQ631236.90869.134810.UNG HO MS 2025.038 BE CHUNG DUY LINH

24/03/2025 100.000 0200970488032413474020250ZL5628491.89612.134729.UNG HO MS 2025.066 PHAM DUC LOC

24/03/2025 50.000 129203.240325.134728.ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue)

24/03/2025 100.000 137758.240325.134326.ung ho MS 2025.073(Tran Thi Hue)

24/03/2025 100.000 020097041503241340282025ZNmk359726.65411.134014.MS 2025.0.73

24/03/2025 70.000 MBVCB.8922051198.ung ho MS 2025.073 Tran thi hue.CT tu 0621000445430 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 2.600.000 020097041503241319522025Lcad318854.1539.131952.Thuong USA ung ho MS 2025.056 (Chu Thi Huong)

24/03/2025 50.000 105681.240325.131911.Nguyen quoc luat BD ung ho ms 2025.040(em mai hoang nguyen)

24/03/2025 2.600.000 020097041503241318412025c9wL317231.97604.131826.Thuong USA ung ho MS 2025.057 (Giang Sao Mai)

24/03/2025 300.000 MBVCB.8922034796.Ong ba LE VAN DICH ung ho Tran thi Hue MS 2025 073.CT tu 1037203647 LE QUANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 2.600.000 020097041503241317282025deQ0314730.94265.131728.Thuong USA ung ho MS 2025.053 (Pham Van Phong)

24/03/2025 50.000 838908.240325.131342.TRAN NGOC NHANH chuyeMs2025073 Tran Thi Hue giup do tri benh FT25083271678959

24/03/2025 100.000 100931.240325.131310.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.073 tran thi hue

24/03/2025 1.000.000 100372.240325.131039.Ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue)

24/03/2025 200.000 370729.240325.130352.MS 2025.073 (Tran Thi Hue)

24/03/2025 100.000 020097048803241257332025QFWu440352.27983.125721.UNG HO MS 2025.073 TRAN THI HUE

24/03/2025 300.000 0200970488032412520620253qol419700.11511.125155.TRAN HONG NHUNG CHUYEN TIEN UH MS2025.073 TRAN THI HUE

24/03/2025 200.000 307615.240325.124804.UNG HO MS 2025 073 TRAN THI HUE-240325-12:48:03 307615

24/03/2025 300.000 721607.240325.124506.Tran Thi Ngoc Diem ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue FT25083773055009

24/03/2025 300.000 0200970488032412400120254xI0370301.70107.123949.UNG HO MA SO 2025.073 TRAN THI HUE KIM SON NINH BINH

24/03/2025 200.000 662532.240325.123220.Ung ho ms 2025.073 Tran thi hue FT25083110343809

24/03/2025 100.000 638934.240325.122738.ung ho MS 2025073 tran thi hue FT25083173090996

24/03/2025 200.000 MBVCB.8921587401.ms 2025. 073( ung ho chau Tran Thi Hue).CT tu 1022150715 VU THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 0200970422032412230020254IED828253.3708.122301.MS 2025.072 Ha Van Tai

24/03/2025 100.000 784611.240325.122159.ung ho MS 2025.073 Tran thi Hue

24/03/2025 100.000 020097040503241220322025HYO2095523.91788.122032.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue

24/03/2025 300.000 MBVCB.8921487452.ung ho ms 2025.073.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 MBVCB.8921410456.MS 2025.065.CT tu 9335005665 LUU PHAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 179421.240325.115704.Ung ho MS 2025 072 Ha Van Tai chuc em som binh phuc

24/03/2025 20.000 350958.240325.115451.UNG HO MS 2025 073

24/03/2025 200.000 346396.240325.113310.NGUYEN THI HONG LINH chuyen ms 2025.073 tran thi hue FT25083167550033

24/03/2025 100.000 MBVCB.8920979547.NGUYEN VAN THINH transfer MS 2025-073.CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 300.000 020097041503241120082025v6UC908977.99813.112008.ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue)

24/03/2025 500.000 02009704220324111708202547QF115681.85603.111655.NGUYEN QUYNH ANH chuyen tien ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

24/03/2025 2.000.000 MBVCB.8920658842.UH MS 2025.064 (Nguyen Thi Khanh Phuong) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 20.000 020097041503241104262025acHH861404.24560.110427.chuyen cho ms 2025.073 tran thi hue

24/03/2025 1.500.000 MBVCB.8920637125.Uh MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 500.000 236726.240325.110107.IBFT giup do em vu dinh do

24/03/2025 2.500.000 MBVCB.8920561723.Uh MS 2025.068 (Nguyen Chi Tai).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 1.000.000 MBVCB.8920521572.Uh MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 2.000.000 MBVCB.8920514869.Uh MS 2025.070 (Vu Dinh Do).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 200.000 0200970422032410492320254QN1376658.53862.104910.LO THI HAN chuyen tien ung ho MS 2025 072 Ha Van Tai

24/03/2025 2.000.000 MBVCB.8920483230.UH MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 50.000 MBVCB.8920483064.MS 2025.073.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 500.000 092140.240325.104519.huu nem nuong thuan thanh ung ho ms 2025 072 FT25083677991788

24/03/2025 1.000.000 MBVCB.8920449361.UH MS 2025.073 (Tran Thi Hue).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 500.000 084692.240325.104350.Huu thuan thanh ung ho ms 2025 073 FT25083910137989

24/03/2025 1.000.000 057756.240325.104100.NGUYEN HUU DANG chuyen tien ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai )

24/03/2025 100.000 0200970405032410404720257R7M002727.13096.104036.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 073 Tran Thi Hue

24/03/2025 200.000 056955.240325.103816.HOANG THI PHUONG chuyen tien ung ho ma so 2025.073 (Tran thi Hue)

24/03/2025 100.000 IBVCB.8920340748.Giup ma so 2025.073 Tran Thi Hue .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/03/2025 1.500.000 091404.240325.103519.UNG HO MS 2025.073 -TRAN THI HUE-240325-10:35:19 091404

24/03/2025 100.000 IBVCB.8920333531.Giup ma so 2025.072 Ha Van Tai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/03/2025 100.000 IBVCB.8920252617.Giup ma so 2025.071 Nguyen Duy Khanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/03/2025 200.000 MBVCB.8920215330.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.073( Tran Thi Hue).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 500.000 929540.240325.101331.ung ho ms 2025 073 Tran Thi Hue FT25083278409688

24/03/2025 100.000 035429.240325.100031.MS 2025.072-240325-10:00:31 035429

24/03/2025 100.000 836013.240325.095508.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue FT25083781480052

24/03/2025 100.000 143697.240325.095419.ung ho MS 2025073 Tran Thi Hue

24/03/2025 200.000 MBVCB.8919814607.ung ho ma so 2025073 Tran thi hue.CT tu 0061000999294 VO BINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 200.000 020097041503240946012025To7y629945.67905.094601.PHAM NGUYET MINH chuyen tien ms 2025 073 Tran Thi Hue

24/03/2025 99.999 020097040503240943052025KRN1070473.56424.094253.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho ms2025.067 Le Ngoc Bao Tram

24/03/2025 100.000 768291.240325.094136.NGUYEN MINH TRANG chuyen ung ho MS 2025.071 ng duy khanh FT25083117640116

24/03/2025 200.000 0200970422032409385920253T34345622.39304.093900.DUONG THI OANH chuyen tien ung ho MS 2025.073 TRAN THI HUE

24/03/2025 50.000 020097042203240935382025W2FD688709.24711.093539.gui ms 2025 073

24/03/2025 100.000 MBVCB.8919689354.ung ho MS 2025.073(tran thi hue).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 200.000 235320.240325.093211.Ung ho MS 2025.073 tran thi hue

24/03/2025 500.000 984227.240325.092721.UNG HO MS 2025.073 TRAN THI HUE-240325-09:27:20 984227

24/03/2025 500.000 0200970415032409164320250771548834.51771.091643.VUONG THI THO chuyen tien MS 2025073 TranthiHue

24/03/2025 200.000 593412.240325.090552.Ung ho MS 2025.073, Tran Thi Hue FT25083598861937

24/03/2025 50.000 149652.240325.090347.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

24/03/2025 200.000 0200970422032409034320250560703827.6189.090344.ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue

24/03/2025 50.000 057595.240325.090218.gop quy tu thien donate

24/03/2025 600.000 SHGD:10000497.DD:250324.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2025.071 CHUC NGUYEN DU Y KHANH MAU KHOE

24/03/2025 2.000.000 MBVCB.8919304858.TRAN THI HUE ung ho MS 2025.073 ( tran thi hue).CT tu 0771000601849 TRAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 200.000 020097041503240852402025TaEv487108.67883.085240.DO TIEN QUAN ung ho MS 2025.073 (TRAN THI HUE)

24/03/2025 200.000 020097042203240851432025NRUA937677.64893.085130.PHAM THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue

24/03/2025 200.000 906671.240325.083923.ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue)

24/03/2025 100.000 020097042203240838492025GOKB857287.26461.083850.ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue

24/03/2025 200.000 MBVCB.8918935261.ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 200.000 020097041503240802372025xkzg370720.26360.080237.MS2025.073 tran thi hue

24/03/2025 300.000 MBVCB.8918605216.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 300.000 MBVCB.8918595549.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 300.000 MBVCB.8918580737.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 20.000 725958.240325.072859.GiacHienVy ung ho MS2025.073(Tran Thi Hue)

24/03/2025 200.000 020097048803240726522025MQDo737899.45298.072640.MS 2025.072 HA VAN TAI

24/03/2025 500.000 527582.240325.071548.Xin ung ho Chau Ha Van Tai - MS 2025 072

24/03/2025 150.000 020097042203240658172025IR8D939549.89096.065817.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

24/03/2025 300.000 718725.240325.063322.Ung ho ms 2025.064 nguyen thi khanh phuong chuc gd vuot qua nghich canh

24/03/2025 300.000 717820.240325.063132.Ung ho MS 2025.067 le ngoc bao tram. Chuc e vuot qua nghich canh

24/03/2025 300.000 716909.240325.062943.Ung ho MS 2025.068 nguyen chi tai. Chuc gd vuotvqua kho khan

24/03/2025 300.000 715689.240325.062718.Ung ho ms 2025.071 nguyen duy khanh chuc e vuot qua nghich canh

24/03/2025 500.000 066269.240325.062250.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25083783460180

24/03/2025 100.000 MBVCB.8918085988.Ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai ).CT tu 1020915062 LE THI THU NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 300.000 MBVCB.8918028211.Thinking School Viet Nam giup MS2025 072 Ha Van Tai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 300.000 MBVCB.8917827715.ms 2025. 072( ung ho chau Ha Van Tai ).CT tu 1022150715 VU THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 100.000 902733.240325.003801.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25083041403273

24/03/2025 100.000 283885.240325.003433.MS 2025.072

24/03/2025 100.000 020097042203240003512025O1WY573846.68735.000340.ung ho MS 2025.071 em Nguyen Duy Khanh

24/03/2025 50.000 MBVCB.8917681729.NGUYEN VAN TU chuyen tien MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 50.000 810367.230325.233325.Ung ho NCHCCCL

24/03/2025 1.000.000 541158.230325.232101.Ung Ho NCHCCCL Huyen Ngo 0978571930

24/03/2025 99.999 020097040503232320492025JOQJ016656.27239.232038.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho ms 2025.066 Pham Duc Loc

24/03/2025 99.999 020097040503232319422025JHHC016017.26052.231942.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho Ms 2025.065 Ngan Manh Quynh

24/03/2025 100.000 MBVCB.8917549298.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0821000016264 HA ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/03/2025 300.000 MBVCB.8917442147.THAI PHUONG LAN ung ho MS 2025.059 (Truong Giang).CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 242.055 INTEREST PAYMENT

25/03/2025 THU PHI QLTK TO CHUC-VND

25/03/2025 6.868 020097042203252317232025C7AT874151.66502.231724.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

25/03/2025 50.000 MBVCB.8938600242.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai) chuc em va gia dinh suc khoe.CT tu 0031000260168 NGUYEN THI HOAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 590577.250325.225311.Ung ho ms 2025.072 Ha Van Tai FT25085858988256

25/03/2025 300.000 661331.250325.223803. ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 100.000 0200970422032522314620255VSI172472.87407.223134.ms 2025.072 ha van tai

25/03/2025 10.000 020097042203252221412025SR37639038.63791.222142.ung ho MS2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 30.000 020097041503252207122025P838106693.26646.220712.ung ho 2025.058(Vu Dinh Hien)

25/03/2025 100.000 020097042203252204402025HDB3670238.19981.220441.NGUYEN THI HUONG chuyen tien ms 2025.072 ha van tai

25/03/2025 100.000 862957.250325.220310.Ung ho ms 2025.072 ha van tai

25/03/2025 100.000 820425.250325.215547.Ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh)

25/03/2025 100.000 036084.250325.215355.Ung ho ma so 2025 072 Ha Van Tai

25/03/2025 10.000 MBVCB.8938139631.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Thao My va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 901266.250325.214315.Ms 2025 074 ong Trinh Dinh Dinh

25/03/2025 100.000 692002.250325.214139.VO THI CAM TIEN CHUYEN KHOAN MS 2025.072 HA VAN TAI-250325-21:41:38 692002

25/03/2025 50.000 735849.250325.213616.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 100.000 0200970422032521361120255VRU865686.33790.213611.ung ho MS 2025.072 chuc e Ha Van Tai mau khoe

25/03/2025 500.000 0200970488032521200020253nUc546000.78174.211947.MS 2025.074 ONG TRINH DINH DINH

25/03/2025 268.000 020097048803252114322025omAd520531.59017.211419.UNG HO MS 2025.071

25/03/2025 100.000 250782.250325.211321.Ung ho ha van tai FT25084917070321

25/03/2025 40.000 020097042203252104532025HIM8337358.22262.210454.gui ms 2025 074

25/03/2025 146.000 177050.250325.205658.NGUYEN THI THUY HUONG ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084640009125

25/03/2025 300.000 020097041503252055292025MsmC843046.87134.205529.Ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue)

25/03/2025 100.000 565005.250325.204807.IBFT Nguyen Ngoc Tho. ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 40.000 114543.250325.204335.Ung ho MS 2025.074 ong Trinh Dinh Dinh FT25084530670094

25/03/2025 500.000 426314.250325.203509.Ung ho ms2025.074 Trinh Dinh Dinh

25/03/2025 400.000 MBVCB.8937413038.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.074(ong Trinh Dinh Dinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 598479.250325.203326.HA VAN TAI-250325-20:33:26 598479

25/03/2025 200.000 MBVCB.8937366603.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.071(Nguyen Duy Khanh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097041503252026462025BJ8Z759808.68684.202631.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 200.000 020097040503252021372025P79H009887.47145.202137.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 020097042203252013372025EVAS589121.11520.201338.ung ho MS 2025.072 ha van tai

25/03/2025 20.000 020097042203252013362025EEWY684986.11498.201321.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Trinh Dinh Dinh ms 2025.074

25/03/2025 200.000 MBVCB.8937151892.BUI THI HONG NHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai ).CT tu 1014364553 BUI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 0200970422032520090720252FCM418498.92122.200908.ung ho MS2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 902374.250325.200040.Ung ho MS 2025.072 ha van tai FT25084402346861

25/03/2025 100.000 020097042203251953492025EV5K822777.26083.195350.MS 2025.072

25/03/2025 200.000 MBVCB.8936930045.ung ho MS 2025.72(Ha Van Tai).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 859106.250325.195202.Ung ho ms.2025.072 Ha Van Tai. cua it long nhieu chuc ban mau khoe FT25084904469166

25/03/2025 100.000 020097042203251949132025TYJK511150.7036.194914.ung ho ms 2025.072 ha van tai

25/03/2025 200.000 020097048803251947562025oTjP058307.526.194744.MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82591122135.20250325.82591122135-0363426166_Ung ho MS 2025072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 100.000 MBVCB.8936713798.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0081001295017 DINH THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 15.000 MBVCB.8936527982.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 020097041503251905462025ywuC512458.10345.190546.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 MBVCB.8936298157.ung ho MS 2025.072(Ha Van Tai).CT tu 0351000731038 NGUYEN THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 020097041503251859082025vWUH491335.80105.185909.MS 2025.072

25/03/2025 200.000 MBVCB.8936229632.ung ho MS 2025.072 - Ha Van Tai.CT tu 0081000642444 LE NGOC KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 020097040503251850202025WLBI058448.38596.185020.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.072

25/03/2025 200.000 479749.250325.184233.Ms2025.072 FT25084030924302

25/03/2025 200.000 605072.250325.183730.Dai trang ung ho MS 2025072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 434740.250325.183516.Ms2025. 074 FT25084746438306

25/03/2025 200.000 020097048803251833102025AfaY598218.53723.183258.NGUYEN PHUONG THAO UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 CHUYEN TU TK 148 SANG TK 337 (TT07HCM)

25/03/2025 200.000 0200970405032518092320253NVE081208.45305.180907.Vietcombank:0011002643148:MS 2025. 074 Ong Trinh Dinh Dinh

25/03/2025 200.000 020097040503251807372025Q1WA073344.37455.180737.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.073 Tran Thi Hue

25/03/2025 200.000 02009704050325180551202513HS065406.28216.180535.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 500.000 302822.250325.173757.UNG HO MS 2025 074 ONG TRINH DINH DINH-250325-17:37:57 302822

25/03/2025 200.000 MBVCB.8935121283.NGUYEN THANH THUY chuyen tien ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue).CT tu 0071000766830 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 020097042203251731302025BQ5V393696.43925.173131.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 475555.250325.173021.Ms 2025 074 trinh dinh dinh

25/03/2025 20.000 02009704220325172758202526WW306083.25620.172759.MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 MBVCB.8935061971.MS 2025.074.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 923024.250325.171201.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084690500067

25/03/2025 100.000 MBVCB.8934773052.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0671004091184 PHAN THANH NHA TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 867576.250325.170258.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084832659553

25/03/2025 100.000 034382.250325.165604.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 500.000 219321.250325.165247.MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH-250325-16:52:47 219321

25/03/2025 300.000 MBVCB.8934552515.MS 2025.074.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 761266.250325.164529.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084010860151

25/03/2025 100.000 745347.250325.164251.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084494209630

25/03/2025 150.000 370720.250325.163612.Ghi ro ung ho MS 2025072 Ha Van Tai

25/03/2025 300.000 020097042203251634402025FWZP436708.50634.163441.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 691898.250325.163348.Ung ho MS 2025 072 ha van tai FT25084108152784

25/03/2025 100.000 MBVCB.8934341378.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0341006993601 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 500.000 669278.250325.162950.Uh Ms 2025072 FT25084449102034

25/03/2025 300.000 629932.250325.162248.Viet ha55 ung ho ha van tai ms2025.072 FT25084300016028

25/03/2025 50.000 343994.250325.162132.Ung ho MS 2025 072 Ha van tai

25/03/2025 300.000 617288.250325.162032.Viet ha55 ung ho nguyen duy khanh ms2025.071 FT25084167205014

25/03/2025 300.000 603746.250325.161805.Viet ha55 ung ho anh vu dinh do ms 2025.070 FT25084205370425

25/03/2025 100.000 MBVCB.8934111213.Ms 2025072 ha van tai.CT tu 9973454561 PHAN MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 571688.250325.161214.ung ho ma so 2025.072 Ha Van Tai FT25084071685804

25/03/2025 200.000 MBVCB.8934067153.ung ho MS2025.072( Ha van tai).CT tu 0611000183035 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 30.000 020097048803251606462025uKej600076.23909.160634.2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 50.000 540179.250325.160631.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084528803937

25/03/2025 200.000 273743.250325.160433.MS 2025 074 Ong Trinh Dinh Dinh

25/03/2025 50.000 500345.250325.155908.MS 2025.072 FT25084938831013

25/03/2025 500.000 020097048803251551022025MkZB508250.54646.155050.CHUYEN TIEN UNG HO ONG TRINH DINH DINH MS 2025 074

25/03/2025 1.000.000 MBVCB.8933869583.NGUYEN THI HAI chuyen tien ung ho ms 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0551000048481 NGUYEN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 33.000 0200970422032515324420254LUS862407.76484.153244.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.071

25/03/2025 33.000 020097042203251531572025F1AT133589.72628.153142.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.072

25/03/2025 500.000 525974.250325.153133.ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh)

25/03/2025 33.000 020097042203251531122025AIQD528950.69824.153058.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.073

25/03/2025 33.000 020097042203251530292025HF50922788.66310.153014.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.074

25/03/2025 500.000 342876.250325.152905.UNG HO MS 2025.068 NGUYEN CHI TAI FT25084461101382

25/03/2025 500.000 338445.250325.152813.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH FT25084502034303

25/03/2025 100.000 02009704150325152537202559CX663715.45489.152522.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 0200970415032515220020259L8E654302.31071.152145.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 500.000 466037.250325.152046.MS2025.072 (HA VAN TAI)

25/03/2025 50.000 MBVCB.8933554001.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 9346696652 DO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 289297.250325.151828.Ms 2025.072 Ha Van Tai FT25084095481659

25/03/2025 200.000 MBVCB.8933419488.ung ho MS 2025.064 (Nguyen Thi Khanh Phuong).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82567739553.20250325.82567739553-0708060829_ung ho MS 2025072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 50.000 020097041503251501212025Ytcd596847.45666.150122.MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 MBVCB.8933208941.ung ho ms 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 722209.250325.144609.Le khanh ung ho anh Ha Van Tai, tinh Son La.

25/03/2025 50.000 MBVCB.8933113459.NGUYEN THI HUONG QUYNH chuyen tien.CT tu 1030441208 NGUYEN THI HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 500.000 706090.250325.143508.IBFT ung ho MS 2025.074. ong Trinh Dinh Dinh

25/03/2025 50.000 MBVCB.8933093775.ung ho MS 2025.074 ( ong Trinh Dinh Dinh) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 020097048803251429072025S4Z9086899.24598.142855.MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 500.000 048646.250325.142753.PHAM THI QUYNH GIANG chuyen MS2025.072 Ha Van Tai FT25084955017561

25/03/2025 200.000 041637.250325.142617.Ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue FT25084285805520

25/03/2025 200.000 035199.250325.142449.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084568045110

25/03/2025 10.000 020097041503251424162025Yege504110.6587.142401.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 100.000 028823.250325.142324.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084677524049

25/03/2025 200.000 MBVCB.8932967261.Ung ho MS 2025.051 (Moong Thi Thuy Kieu).CT tu 0351001195007 PHAN XUAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 300.000 020097041503251421102025OmcI495839.94864.142054.ung ho MS 2025072 ( Ha Van Tai )

25/03/2025 200.000 020097041503251418342025teSW490482.86748.141834.ung ho ms 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 50.000 MBVCB.8932930725.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1012610446 TRAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 MBVCB.8932913501.Ms 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 0011000992277 PHAM THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 579429.250325.141220.ung ho MS 2025.072

25/03/2025 50.000 978290.250325.141147.Ung ho MS 2025 . 072 Ha Van Tai FT25084033580980

25/03/2025 100.000 MBVCB.8932867124.ung ho.MS.2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 MBVCB.8932849170.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1019302858 VAN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 MBVCB.8932788086.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai.CT tu 0591000350054 DAM THAI SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 988333.250325.135951.uh MS 2025 072 Ha Van Tai

25/03/2025 500.000 020097041503251356482025HMKq441234.12673.135648.NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2025.067 le ngoc bao tram

25/03/2025 500.000 904423.250325.135421.MS 2025072 Ha Van Tai FT25084082449779

25/03/2025 200.000 012561.250325.135251.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

25/03/2025 200.000 308566.250325.135113.Ung ho MS 2025.068 Nguyen Chi Tai

25/03/2025 200.000 783398.250325.134846.Ung ho MS 2025.069 Ngo Thi Que

25/03/2025 200.000 307684.250325.134726.Ung ho MS 2025.074 Trinh Dinh Dinh

25/03/2025 200.000 085602.250325.134556.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 150.000 865586.250325.134455.ung ho ms 2025.072 FT25084016053014

25/03/2025 50.000 835603.250325.133741.Ms 2025.072 Ha Van Tai FT25084053007067

25/03/2025 100.000 830146.250325.133621.Nguyen thi lien ung ho MS 2025.072 ha van tai FT25084700076801

25/03/2025 70.000 020097048803251336072025eZ0O865011.46848.133555.TRAN THU HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI . CON CO CHUT IT AH

25/03/2025 50.000 816569.250325.133301.ung ho ms 2025.72 ha van tai FT25084115241626

25/03/2025 500.000 824986.250325.133259.ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh)

25/03/2025 10.000 159065.250325.132810.ung ho MS 2025.072 - Ha Van Tai

25/03/2025 50.000 020097041503251327482025UDmh382663.21270.132748.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 100.000 039480.250325.132742.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 100.000 020097040503251326132025QYMP083342.17012.132613.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 074

25/03/2025 200.000 020097048803251322542025NTPz816552.6510.132242.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 50.000 755555.250325.131741.Ung ho Ms 2025.072 Ha Van Tai FT25084390019090

25/03/2025 10.000 020097041503251317242025S3k7363581.90375.131711.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 200.000 0200970415032513110520258u11351367.71053.131049.ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai )

25/03/2025 200.000 MBVCB.8932375884.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 MBVCB.8932327488.MS2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 9943841999 TRAN LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097042203251302162025G53T553507.43613.130217.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 020097042203251301232025J9WR495211.39891.130124.NGUYEN THI KIM CHI ung ho MS 2025.072 ha van taison la

25/03/2025 50.000 668674.250325.125620.MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084228651933

25/03/2025 100.000 020097042203251248052025HJPG476342.96714.124806.MS 2025.072 Ha van tai

25/03/2025 200.000 020097041503251247592025dijq306204.96496.124744.DO THI THU chuyen tien ung ho MS 2025.072(Ha van Tai)

25/03/2025 50.000 MBVCB.8932158033.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai). adidaphat. cua it long nhieu ah.CT tu 0351001064362 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 MBVCB.8932150303.ung ho MS 2025.074(ong trinhj dinh dinh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 0200970415032512411020255zXn290979.72810.124110.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 200.000 020097040503251239452025DNUC074833.69037.123933.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.072 em HA VAN TAI

25/03/2025 95.000 024270.250325.123614.Ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh)

25/03/2025 100.000 020097041503251236022025atg9280411.55425.123602.Ung Ho MS 2025.072

25/03/2025 50.000 088583.250325.123601.MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 70.000 020097042203251235182025QBXG395390.53038.123519.ms 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 10.000 MBVCB.8932086392.Tran hoang nam Kontum ung ho MS 2025.074( trinh dinh dinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 300.000 628514.250325.123330.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82556204389.20250325.82556204389-0703178236_MS 2025072

25/03/2025 300.000 MBVCB.8932038360.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 9794996135 LE HUYNH DIEM MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82556200473.20250325.82556200473-0902806885_Ung ho ms 2025072 ( ha van tai)

25/03/2025 300.000 992877.250325.122832.Ung ho 2025072

25/03/2025 200.000 474787.250325.122823.IBFT MS 2025.072 Ho van tai. Chuc gia dinh luon manh khoe

25/03/2025 5.000 991340.250325.122732.MS 2025072Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 020097040503251226392025913S037884.19403.122624.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 983785.250325.122311.Ung ho MS 2025074 ong Trinh Dinh Dinh

25/03/2025 200.000 0200970415032512193920254spJ240006.89579.121939.PHAM THI THU HUYEN ct ung ho MS 2025.072( Ha Van Tai)

25/03/2025 500.000 493229.250325.121908.MS 2025.074 FT25084737583568

25/03/2025 100.000 MBVCB.8931891794.ung ho ms 2025.074 ong trinh dinh dinh.CT tu 1038527430 TRAN TRONG LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 MBVCB.8931877572.UNG HO MS 2025.072 (HA VAN TAI).CT tu 1031864236 NGO THI BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097042203251211552025Q4PP949865.57322.121141.TA THI THUY ung ho Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 454398.250325.121150.ung ho ms 2025.074 FT25084470342147

25/03/2025 10.000 MBVCB.8931829867.Ha huyen chi kon tum. ung ho MS 2025.074( trinh dinh dinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 MBVCB.8931809296.TRAN QUANG NAM gia lai ung ho MS 2025.074( Trinh Dinh Dinh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097048803251208082025iPc8498279.39817.120756.NGUYEN VAN THU UH MS 2025.074 ONG TRINH DINH DINH

25/03/2025 200.000 443456.250325.120346.ung ho MS 2025.072

25/03/2025 100.000 MBVCB.8931732894.NGUYEN KIM NGOC chuyen tien ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai.CT tu 0511000471787 NGUYEN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 MBVCB.8931693186.MS2025.072 Ha Van Tai.CT tu 1016820916 NGUYEN HAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 1.000.000 MBVCB.8931652020.UNG HO MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 1.000.000 MBVCB.8931628386.ung ho ma so MS2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0301000418978 NGUYEN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 928768.250325.115102.MS 025072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 926618.250325.114946.NGUYEN THI TOAN UNG HO MS 2025 072 HA VAN TAI

25/03/2025 200.000 020097048803251145532025WTDk370517.33881.114541.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 100.000 020097042203251145052025ECOL179497.30093.114506.MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 020097042203251142412025BJYD319336.18248.114242.UH MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 500.000 288824.250325.114125.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084770299159

25/03/2025 100.000 211981.250325.114018.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 300.000 282268.250325.114012.MS 2025.072 FT25084069117719

25/03/2025 100.000 MBVCB.8931464093.ung ho ma so 2025.072 ( ha van tai).CT tu 0351000685008 NGUYEN THI PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097048803251134242025E4Se301980.78741.113412.UNG HO MS2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 100.000 216790.250325.112807.TRAN THI KIM CHI chuyen ung ho MS 2025.072 ha van tai FT25084881926044

25/03/2025 100.000 MBVCB.8931307098.Ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh).CT tu 0301000359893 DO DINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 020097048803251120552025v6Ny222295.15310.112043.PHAM DUC MANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 100.000 MBVCB.8931238132.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 158810.250325.111716.Ms 2025.065 Ngan Manh Quynh FT25084798534529

25/03/2025 200.000 020097040503251116422025UQFI081287.97052.111630.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS2025073 Tran Thi Hue

25/03/2025 200.000 020097048803251116342025ceVJ197156.94782.111622.LAI CAO BANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.072

25/03/2025 200.000 MBVCB.8931176785.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0011003727179 GIANG THI BICH XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 MBVCB.8931146366.ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue).CT tu 0301000397391 VO THI HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 096755.250325.110532.NGUYEN THANH HA chuyen Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084064571132

25/03/2025 100.000 092457.250325.110443.2025.072 Ha Van Tai FT25084373789595

25/03/2025 100.000 199852.250325.105947.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 054257.250325.105726.Ms 2005.072 ha van tai FT25084923216080

25/03/2025 200.000 832947.250325.105446.Ung ho MS2025 072 Ha van tai

25/03/2025 500.000 020097048803251051252025ipoq054073.83391.105113.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.074 ONG TRINH BINH DINH

25/03/2025 100.000 MBVCB.8930929081.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0351000853055 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 020097048803251047432025MwFX033722.67359.104731.MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 300.000 639368.250325.104720.UNG HO MS2025.072 HA VAN TAI-250325-10:47:20 639368

25/03/2025 500.000 988728.250325.104444.Ms 2025.074 uh ong Trinh Dinh Dinh FT25084553319440

25/03/2025 200.000 MBVCB.8930873628.ung ho MS 2025.064 (Nguyen Thi Khanh Phuong).CT tu 9904163816 NGO THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 MBVCB.8930827588.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 9976352768 LE THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 20.000 020097048803251040262025qzoC993855.34829.104014.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 200.000 900555.250325.103244.Ung ho Ms2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 300.000 922664.250325.103143.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084903420571

25/03/2025 200.000 107090.250325.102958.ung ho ms 2025074 ong trinh dinh dinh

25/03/2025 200.000 865452.250325.102022.MS 2025.072 ung ho Ha Van Tai FT25084142716607

25/03/2025 500.000 MBVCB.8930612240.MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0381000481326 VO THI NGOC HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097042203251017062025KG19914361.37059.101708.MS2025.072 HA VAN TAI mau khoe con nhe.

25/03/2025 200.000 020097042203251007492025U8O8657986.95343.100750.ms 2025.072 ha van tai

25/03/2025 200.000 MBVCB.8930487563.PHAM NGUYEN THANH HOA chuyen tien ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 146053.250325.095748.IBFT Ms 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 700828.250325.095501.ung ho e Ha Van Tai MS 2025.072

25/03/2025 300.000 913455.250325.095353.ISL38anrokqm4hd8ent7f7u9pnsle-ung ho ms 2025.072

25/03/2025 100.000 727535.250325.095002.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025074 ong Trinh Dinh Dinh

25/03/2025 500.000 MBVCB.8930284570.MS2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1055208686 LE NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 656853.250325.094645.MS 2025.072 ( Ha Van Tai)

25/03/2025 10.000 686290.250325.094431.Hong ngoc uhoMs2025072HaVanTai FT25084700209218

25/03/2025 100.000 020097041503250943232025RHby688350.94145.094323.ung ho MS 2025072 Ma van Tai.

25/03/2025 300.000 672348.250325.094140.MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084248010370

25/03/2025 300.000 020097048803250941362025f1bk676163.87133.094124.TRAN THI THANH MAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025072 HA VAN TAI

25/03/2025 50.000 117350.250325.094105.Ung ho MS 2025 073 (Tran Thi Hue)

25/03/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82540567623.20250325.82540567623-0969216618_Ung ho MS 2025072 (ha van tai)

25/03/2025 200.000 532787.250325.093915.UNG HO MS 2025.072 ( HA VAN TAI)-250325-09:38:38 532787

25/03/2025 500.000 MBVCB.8930190964.MS 2025.072.CT tu 0521000719386 BUI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097041503250934372025XoDt664640.60222.093422.NGUYEN VAN SANG chuyen tien

25/03/2025 100.000 0200970415032509274820250y5b646067.34393.092732.UNG HO NCHCCCL + HO THI PHUONG + 0977914891

25/03/2025 200.000 595665.250325.092600.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai - Son La FT25084000007425

25/03/2025 20.000 595581.250325.092559.2025.072 FT25084019047675

25/03/2025 10.000 593454.250325.092533.Ung ho MS 2025.073 FT25084992985100

25/03/2025 100.000 MBVCB.8930023467.ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 0531000277855 KIEU THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 503485.250325.091931.MS 2025.072-250325-09:19:31 503485

25/03/2025 300.000 147038.250325.091859.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 500.000 MBVCB.8929982625.gui ma so 2025.072.CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 504814.250325.091716.Ung ho ong Trinh Dinh Dinh, MS 2025.074

25/03/2025 100.000 548644.250325.091612.Ms 2025.072 Ha Van Tai FT25084009288814

25/03/2025 100.000 495641.250325.091537.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 200.000 020097048803250914082025ylYJ533933.83336.091356.LE THI MY DUNG UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

25/03/2025 100.000 482470.250325.091311.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 200.000 MBVCB.8929909295.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0501000129186 TRAN THI HA YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 1.000.000 020097042203250909322025VMMK103810.66680.090933.ung ho MS 2025072 ha van tai

25/03/2025 500.000 448507.250325.090632.ung ho MS 2025.074

25/03/2025 100.000 491496.250325.090408.MS 2025.073 TRAN THI HUE FT25084492709887

25/03/2025 100.000 MBVCB.8929832665.ung ho MS2025.072( Ha Van Tai ).CT tu 1038967184 NGUYEN THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 0200970488032509003920252tBG465518.36241.090028.NGO HONG TRINH CHUYEN TIEN HO TRO EM HA VAN TAI MA SO 2025072 CHUC EM MAU LANH BINH

25/03/2025 100.000 020097041503250859262025pdhH572647.33090.085926.NGUYEN VAN LUU ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 99.999 232263.250325.085857.TRUONG THUY NHAT LINH ung ho MS 2025.068 Nguyen Chi Tai

25/03/2025 100.000 020097048803250858482025XMVK456583.30168.085836.MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 500.000 020097048803250858342025jhZf455425.28734.085822.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

25/03/2025 99.999 988840.250325.085709.TRUONG THUY NHAT LINH ung ho MS 2025.067 Le Ngoc Bao Tram

25/03/2025 100.000 962926.250325.085541.Ung ho ms 2025.072 em Ha Van Tai

25/03/2025 500.000 020097048803250855222025Eb4o439403.18426.085510.UNG HO MS 2025.068 NGUYEN CHI TAI

25/03/2025 100.000 020097041503250854112025Y3o7560170.15080.085411.HOANG THI THUY chuyen tien ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai)

25/03/2025 150.000 020097040503250848352025GFPC013486.95854.084836.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 33.000 SHGD:10001962.DD:250325.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.3.2025 -MS 2025.064 NGUYEN THI KHANH PHUONG

25/03/2025 100.000 MBVCB.8929655974.ung ho MS 2025.072(Ha Van Tai).CT tu 0341007077608 NGUYEN VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 513148.250325.084313.ung ho MS 2025.072

25/03/2025 100.000 020097041503250842192025eS5d531724.75865.084219.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 500.000 020097041503250839452025aX4J526334.67772.083945.anh hung hue so 22 nguyen dinh thi .khu do thi ecorivers . khu 15 phuong hai tan . tp hai duong ung ho giup do MS2025.073 tran thi hue

25/03/2025 150.000 MBVCB.8929596740.ung ho MS 2025.072 ha van tai .CT tu 0441000803412 HOANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 558464.250325.083525.ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh

25/03/2025 300.000 MBVCB.8929565936.Thinking School giup MS2025 074 ong Trinh Dinh Dinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 070518.250325.083403.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 200.000 330004.250325.082804.MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084686030746

25/03/2025 100.000 488855.250325.082754.Ms 2025.072 ha van tai

25/03/2025 500.000 MBVCB.8929468789.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0071000795339 HA HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 MBVCB.8929468542.ung ho MS 2025.072 HA VAN TAI.CT tu 1036389290 VU THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097042203250822392025A8QX978990.16987.082240.2025.072 ha van tai chuc e mau khoi benh

25/03/2025 200.000 958435.250325.082220.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 50.000 020097048803250820032025mDx9271680.11061.081951.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

25/03/2025 50.000 MBVCB.8929378331.ung ho MS 2025.072.CT tu 1019209506 TAO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097041503250814012025V80L467240.93282.081349.MS 2025.073(Tran Thi Hue)

25/03/2025 50.000 MBVCB.8929352045.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1666679999 NGUYEN THE HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 300.000 MBVCB.8929353515.PHAM THI QUYEN uh ha van tai ms 2025072.CT tu 9869697873 PHAM THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097040503250810352025ZJF0082434.83658.081035.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 250817.250325.080849.Ung ho MS 2025.072 - Ha Van Tai FT25084284499072

25/03/2025 50.000 570992.250325.080726.dong gop tu thien donate

25/03/2025 200.000 230866.250325.080344.MS 2025.072 FT25084072058003

25/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82533772360.20250325.82533772360-0984095057_Ung ho MS 2025072 Ha Van Tai

25/03/2025 20.000 MBVCB.8929277396.MS 2025.74.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 020097048803250802292025YTMj192087.61726.080217.MS 2025.072

25/03/2025 100.000 215436.250325.075947.MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084037039020

25/03/2025 200.000 134772.250325.075856.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82533562004.20250325.82533562004-0963330708_Ung ho MS 2025072 (HA VAN TAI)

25/03/2025 300.000 MBVCB.8929244216.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 42.000 020097042203250757202025TBBZ488223.48647.075721.gui ms 2025 073

25/03/2025 100.000 MBVCB.8929224880.MS 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 1012948569 NGUYEN NGOC CHI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 443201.250325.075549.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 300.000 020097042203250751152025SW6F406412.32945.075116.ung ho MS 2025.073 tran thi hue

25/03/2025 200.000 183682.250325.075115.MS 2025.074 ung ho ong Trinh Dinh Dinh FT25084450687985

25/03/2025 200.000 020097041503250750502025KeQx417425.33180.075035.ung ho MS 2025072( HA VAN TAI)

25/03/2025 100.000 IBVCB.8929116273.Giup ma so 2025.074 ong Trinh Dinh Dinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/03/2025 200.000 154103.250325.074247.MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084199018040

25/03/2025 200.000 MBVCB.8929070807.MS 2025.074.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 379913.250325.073659.UNG HO MS 2025.073-250325-07:36:59 379913

25/03/2025 50.000 020097042203250730342025RG2M276233.84003.073020.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 02009704220325072646202527Z5480691.74619.072632.ung ho MS 2025.072 ha van tai

25/03/2025 100.000 017799.250325.072549.MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 300.000 0200970405032507243320250ZK9038091.70271.072433.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI PHUONG ung ho chau ha van tai

25/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82531118662.20250325.82531118662-0356641494_Ung ho Ha Van Tai

25/03/2025 20.000 MBVCB.8928911748.MS 2025.072 (HA VAN TAI).CT tu 0541000276998 TRAN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 020097041503250714332025NwVy348210.45980.071433.NGUYEN THI MAI LINH chuyen tien ung ho ms 2025.072 ha van tai

25/03/2025 100.000 912001.250325.070948.MS 2025.073 Tran Thi Hue

25/03/2025 200.000 MBVCB.8928863168.Binh Duc ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 9976962664 LE CHU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 150.000 020097042203250707062025JX7K685907.29959.070652.ung ho MS 2025.074 ong Trinh Dinh Dinh

25/03/2025 150.000 020097042203250705372025H1DX579080.26989.070526.ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue

25/03/2025 200.000 952741.250325.070334.ung ho ms 2015.073 Tran Thi Hue

25/03/2025 200.000 020097041503250659182025djoW323036.14789.065918.UNG HO MS 2025.072 - HA VAN TAI

25/03/2025 100.000 MBVCB.8928755269.Ms 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0021000363312 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 921678.250325.065022.MS2025.072 (ha van tai)

25/03/2025 20.000 020097048803250649102025P183910347.95480.064858.NGUYEN THI THANH VAN CHUYEN TIEN UNG HOOJ 2025072 HA VAN TAI

25/03/2025 100.000 004700.250325.064734.TRAN THI NGUYET chuyen ung ho MS 2025.072 FT25084211537300

25/03/2025 200.000 173889.250325.064218.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

25/03/2025 15.000 MBVCB.8928645706.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 10.000 810339.250325.062608.IBFT Ms 2025.073 Tran Thi Hue

25/03/2025 200.000 960826.250325.061830.chuyen tien 2025.072 Ha Van Tai FT25084659097177

25/03/2025 200.000 857596.250325.061059.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 100.000 MBVCB.8928563057.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.073 (Tran Thi Hue) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 300.000 020097040503250603352025FPF2069480.39149.060335.Vietcombank:0011002643148:VO VAN THOAI ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue. Chuc em mau khoe.

25/03/2025 200.000 MBVCB.8928531006.ung ho ms 2025. 072 (Ha Van Tai).CT tu 1030272851 NGUYEN THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 200.000 068859.250325.054138.MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

25/03/2025 500.000 MBVCB.8928458824.ung ho MS 2025.072.CT tu 1015403915 TRAN NGOC KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 778261.250325.042433.IBFT UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 200.000 020097048803250231402025fRPH743368.65535.023128.2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 100.000 MBVCB.8928385298.HA THI LE ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 9362857959 HA THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 45.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82523839486.20250325.82523839486-0379555878_Ung ho NCHCCCL Pham Thi Tieu Bang 0379555878

25/03/2025 500.000 MBVCB.8928376981.ung ho MS 2025.072( HA VAN TAI).CT tu 0501000121756 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 MBVCB.8928376478.ung ho MS 2025.072.CT tu 1946367790 DUONG THI HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 MBVCB.8928359710.NGUYEN NHUT CUNG chuyen tien ung ho MS 2025.072 ( HA VAn TAI).CT tu 0061001139936 NGUYEN NHUT CUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 100.000 859693.250325.015840.HOANG VAN KHAC u.ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084162290100

25/03/2025 100.000 856196.250325.015155.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084469231764

25/03/2025 100.000 02009704880325014817202568ah725417.47768.014805.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

25/03/2025 50.000 MBVCB.8928317605.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 50.000 MBVCB.8928316308.ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 30.000 703675.250325.005723.MS 2025.072 (Ha Van Tai). Con co chut tam long gui gia dinh, chuc em mau khoe a.

25/03/2025 100.000 020097042203250047462025LVY9612577.15557.004735.Gg uh em ha quang tai bi tngt

25/03/2025 100.000 020097041503250030572025Qp8K164662.2958.003057.Ung ho MS 2025.072 (Ha van tai)

25/03/2025 300.000 794678.250325.002745.Ung ho MS 2025.072 HA VAN TAI FT25084306590419

25/03/2025 500.000 790722.250325.002353.Ung ho MS 2025.073 -Tran Thi Hue FT25084032433090

25/03/2025 100.000 MBVCB.8928209126.ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai ) .CT tu 0831000080364 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 300.000 784293.250325.001802.Ung ho MS 2025.072 - Ha Van Tai FT25084247437837

25/03/2025 150.000 259915.250325.001313.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI-250325-00:13:13 259915

25/03/2025 100.000 762924.250325.000042.Ung ho MS 2025.072 FT25084399571226

25/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82520230340.20250325.82520230340-0943387867_MS 2025072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 739561.240325.234340.Ung ho ms 2025.072 ha van tai FT25084704053772

25/03/2025 50.000 717020.240325.233609.IBFT Ms 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 170.000 MBVCB.8928112554.MS2025072 ung ho Ha Van Tai.CT tu 1032908655 TRAN THI YEN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/03/2025 300.000 242617.240325.233453.MS2025.072 HA VAN TAI-240325-23:34:53 242617

25/03/2025 1.000.000 02009704220324233407202506LP704489.49749.233408.MS 2025.061 gia dinh ong Ha

25/03/2025 200.000 02009704150324233352202546ek130350.50583.233352.MS 2025.073

25/03/2025 120.000 986228.240325.233323.ung ho ms 2025 064

25/03/2025 200.000 712657.240325.232625.MS 2025.072 Ha Van Tai FT25084803183784

25/03/2025 50.000 0200970422032423221820250K10737063.35988.232207.MS2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 20.000 383332.240325.232217.Ung ho nchcccl quach hong loan 0849938798

25/03/2025 100.000 020097042203242320132025YB4S277991.34259.232001.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

25/03/2025 200.000 690136.240325.231350.ung ho MS 2025.072 FT25084244201080

25/03/2025 200.000 006170.240325.230729.ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai)

26/03/2025 300.000 0200970488032623003520254HbO060157.85472.230023.MS 2025.070 ANH VU DINH DO

26/03/2025 200.000 878837.260325.221447.Thanh Hong ung ho ms 2025.072 (ha van tai)

26/03/2025 10.000 MBVCB.8948577182.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.075(chi Cao Thi Hanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 50.000 136884.260325.213354.Ung ho MS 2025.058 (Vu Dinh Hien)

26/03/2025 500.000 MBVCB.8948310058.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.075(chi Cao Thi Hanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 200.000 MBVCB.8948236867.ung ho MS 2025.075 ( chi Cao Thi Hanh).CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 020097041503262039312025HaRn871760.50531.203931.DOAN THI PHUONG ung ho

26/03/2025 15.000 MBVCB.8947856707.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.075 (Chi Cao Thi Hanh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 581840.260325.200930.ung ho MS 2025.075 (cao thi hanh)

26/03/2025 100.000 020097042203261957192025TG46873096.85911.195721.MS 2025.072

26/03/2025 79.000 049579.260325.194757.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH-260325-19:47:57 049579

26/03/2025 200.000 0200970405032619452720253UM0059010.39309.194511.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.075 Chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 300.000 020097042203261939272025YHC6683259.14692.193928.MS 2025.072 Ha Van Tai

26/03/2025 200.000 287465.260325.192405.ung ho MS 2025068 Nguyen Chi Tai

26/03/2025 400.000 MBVCB.8946960950.ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 500.000 MBVCB.8946825227.Ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 0421000470491 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 200.000 020097048803261845342025cv5g932948.96369.184522.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

26/03/2025 100.000 020097048803261823512025GDV7797038.3692.182339.SOCOLA UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL

26/03/2025 20.000 350515.260325.181351.GiacHienVy ung ho MS2025.075( chi Cao Thi Hanh)

26/03/2025 500.000 122158.260325.175939.Ung ho ms2025.075 chi Cao Thi Hanh FT25085016342899

26/03/2025 2.000.000 MBVCB.8945747197.MS 2025.061 (gia dinh ong ha).CT tu 1020678867 NGUYEN THI THAO MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 2.000.000 MBVCB.8945731381.MS 2025.075 ( chi cao thi hanh).CT tu 1020678867 NGUYEN THI THAO MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 1.000.000 MBVCB.8945725826.MS 2025.069 (ba ngo thi que).CT tu 1020678867 NGUYEN THI THAO MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 50.000 02009704220326172819202592MI103950.46696.172820.ung ho MS 2025.072 ha van tai

26/03/2025 100.000 MBVCB.8945457016.MS 2025.072.CT tu 7888488777 MAI THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 20.000 332028.260325.170115.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Cao Thi Hanh ms 2025 075

26/03/2025 200.000 923413.260325.170044.UNG HO MS 2025 075 CHI CAO THI HANH

26/03/2025 178.000 MBVCB.8945188247.BUI THI THANH THUY uho MS 2025.064( Nguyen Thi Khanh Phuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 200.000 0200970415032616482820250ygz110086.53960.164811.Ung Ho MS 2025075 . Chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 200.000 020097041503261625382025SVZF933283.51675.162525.MS2025.074 ong trinh dinh dinh

26/03/2025 200.000 020097041503261624242025GFcz930162.46631.162424.MS2025.075 c cao thi hanh

26/03/2025 200.000 520698.260325.161927.Ung ho NS 2025.072 Ha Van Tai FT25085293727706

26/03/2025 100.000 484364.260325.161240.NGUYEN THI LIEN chuyen uh ms 2025072 ha van tai FT25085975606139

26/03/2025 100.000 421491.260325.160048.Ung ho MS 2025.072 FT25085040870064

26/03/2025 50.000 369200.260325.155041.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25085734644903

26/03/2025 50.000 841748.260325.153053.Ung ho MS 2025075 Chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 50.000 247848.260325.152643.CHAU THAI NHAT MINH chuyen ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25085112613968

26/03/2025 30.000 781697.260325.152021.gui ms 2025 075

26/03/2025 100.000 826422.260325.150933.IBFT MS2025.075

26/03/2025 100.000 142168.260325.150522.Ung ho vien phi ong Trinh Dinh Dinh MS 2025.074 FT25085857027147

26/03/2025 100.000 MBVCB.8943835317.Ms2025.070 ung ho anh vu dinh do.CT tu 9904680823 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 797846.260325.144943.Ms 2025 031 nguyen hoang nhat huy

26/03/2025 100.000 795541.260325.144807.Ms 2025 042 le huu quoc

26/03/2025 100.000 790691.260325.144459.Ms 2025 075 cao thi hanh

26/03/2025 50.000 MBVCB.8943671898.ung ho qua bao Vietnamnet: Ms 2025.058 ( Vu Dinh Hien ).CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 50.000 020097048803261428262025UfHr375944.92086.142814.ANSON GUI GIUP MS 2025.064 BE NGUYEN THI KHANH PHUONG

26/03/2025 50.000 020097048803261427082025yPaF370171.88063.142656.NGUYEN VIET DUNG GUI GIUP DO MS 2025.068 NGUYEN CHI TAI

26/03/2025 10.000 965016.260325.142631.ung ho MS 2025.075 FT25085101801808

26/03/2025 50.000 MBVCB.8943599132.ung ho qua bao Vietnamnet: Ms 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 10.000 946763.260325.142220.ung ho MS 2025.074 FT25085385367851

26/03/2025 10.000 MBVCB.8943519052.tran hoang nam kontum ung ho Ms 2025.075( cao thi hanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 10.000 MBVCB.8943515211.Ha huyen chi kontum ung ho Ms 2025.075( cao thi hanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 99.999 0200970405032614084820252FOS003887.28066.140848.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho MS2025.069 Ngo Thi Hue

26/03/2025 200.000 MBVCB.8943417995.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.075( cao thi hanh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 300.000 725775.260325.135948.Ung ho MS 2025072

26/03/2025 500.000 020097048803261354382025fcqO232865.83351.135426.UNG HO MS 2025.074 ONG TRINH DINH DINH

26/03/2025 1.000.000 679787.260325.135113.Ung ho MS 2025.075 (Cao Thi Hanh)

26/03/2025 10.000 MBVCB.8943284105.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025074 va 2025075.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/03/2025 1.000.000 020097048803261345362025UPG1197427.56350.134524.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

26/03/2025 200.000 020097048803261333092025Mf3s150365.19667.133257.MS 2025.072, HA VAN TAI

26/03/2025 200.000 MBVCB.8943027547.ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 1013208994 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 412519.260325.131446.UNG HO MS 2025.075 (CHI CAO THI HANH)-260325-13:14:12 412519

26/03/2025 100.000 020097042203261310432025Z3F8452542.57087.131044.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

26/03/2025 100.000 670745.260325.130923.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.075 chi cao thi hanh

26/03/2025 250.000 IB_79680037_174296832284577935992_null_20250326_ung ho quy

26/03/2025 300.000 020097040503261301152025259U036324.28266.130115.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM chuyen tien ung ho MS 2005 . 075 chi cao thi hanh

26/03/2025 100.000 0200970422032612490020258BWT787954.91300.124900.MS 2025.075 chi Hanh

26/03/2025 200.000 836071.260325.124546.PHAM THI THUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.072

26/03/2025 200.000 020097048803261239032025wYgx948982.59997.123851.MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

26/03/2025 200.000 020097048803261236472025wEnU939285.53129.123634.UH MS2025.065 NGAN MANH QUYNH

26/03/2025 200.000 MBVCB.8942660292.chau mai phuong,hung anh ung ho ma so 2050.075 (Cao Thi Hanh).CT tu 0081000278596 LE XUAN GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 300.000 354088.260325.123026.UNG HO MS 2025 075 CHI CAO THI HANH-260325-12:30:26 354088

26/03/2025 147.000 MBVCB.8942555523.chau B.T.thanh thuy uho MS 2025.074(chu Trinh Dinh Dinh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 16.868 947931.260325.120600.UH MA SO 2025 075 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

26/03/2025 100.000 MBVCB.8942356182.ung ho MS 2025.075(chi cao thi hanh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 200.000 308308.260325.115643.Ung ho MS 2025.075 - Chi Cao Thi Hanh FT25085460401019

26/03/2025 200.000 0200970415032611525620252aPd254058.79991.115257.UNG HO MS 2025.075 (Chi CAO THI HANH)

26/03/2025 300.000 726723.260325.113615.ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh)

26/03/2025 50.000 506786.260325.113512.MS 2025075 CHI CAO THI THANH

26/03/2025 500.000 020097042203261124232025WKEK313260.56572.112424.Ung ho MS 2025.75 chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 50.000 MBVCB.8941833717.MS 2025.075.CT tu 0831000027659 LE THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 020097048803261115342025cpQ8491301.17886.111522.UNG HO MS 2025075 CHI CAO THI HANH

26/03/2025 400.000 365699.260325.111250.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2025.074 VA 2025.075

26/03/2025 200.000 464587.260325.111107.ung ho MS 2025075 chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 33.000 020097042203261101232025YTXK733117.57231.110124.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho Ma So 2025.075

26/03/2025 200.000 MBVCB.8941636161.UNG HO MS 2025.072 (HA VAN TAI).CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 500.000 567005.260325.105607.Ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh)

26/03/2025 2.000.000 187471.260325.104633.UNG HO EM HA VAN TAI SON LA-260325-10:46:33 187471

26/03/2025 100.000 MBVCB.8941509602.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0181003632791 HUYNH ANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 500.000 903565.260325.103924.MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh FT25085498729512

26/03/2025 20.000 MBVCB.8941436299.MS 2025.075.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 300.000 MBVCB.8941406228.MS 2025.075 ( chi Cao Thi Hanh).CT tu 0261003472896 DANG DAO THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 997505.260325.101407.MS 2025.072 Ha Van Tai

26/03/2025 500.000 340433.260325.100941.2025. 075 Cao Thi Hanh

26/03/2025 100.000 020097048803260959252025Q5Ky068042.97265.095913.UNG HO MS 2025.075

26/03/2025 100.000 020097041503260958272025ftWi813967.92841.095827.NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2025075 CAO THI HANH

26/03/2025 200.000 697653.260325.095801.Ung ho NCHCCCL Anh 0352276374 FT25085444807530

26/03/2025 500.000 MBVCB.8940988081.MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh) .CT tu 9012349886 NGUYEN THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 200.000 020097041503260954552025Ri0X805050.79270.095455.NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2025075 CAO THI HANH

26/03/2025 200.000 334409.260325.095344.Ung ho MS 2025 075 chi CAO THI HANH

26/03/2025 100.000 334034.260325.095330.ung ho MS 2025075 chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 500.000 IBVCB.8940908344.ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh).CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 191109.260325.094622.Ung ho ms 2025 075 chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 100.000 MBVCB.8940865916.UNG HO MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 9942891191 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 620669.260325.094220.Ung ho MS 2025.072 ha van tai FT25085132005790

26/03/2025 500.000 020097040503260939172025TH1W013226.19577.093901.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.075 chi Cao thi Hanh

26/03/2025 100.000 MBVCB.8940813150.ung ho MS 2024.159 (Be Nguyen Hoang Yen).CT tu 1015866755 NGUYEN THI THU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82629162091.20250326.82629162091-0911163627_2025072

26/03/2025 100.000 MBVCB.8940777809.kho khan.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/03/2025 300.000 020097048803260932322025QaQ6924713.93834.093220.NGUYEN THI XUYEN CHUYEN TIEN UH MS 2025.075 CAO THI HANH

26/03/2025 250.000 570522.260325.093155.Ung ho MS2025.075- Chi Cao Thi Hanh FT25085095745774

26/03/2025 100.000 068374.260325.092916.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH-260325-09:29:16 068374

26/03/2025 500.000 MBVCB.8940695404.Ung ho MS 2025.075 ( Chi Cao Thi Hanh).CT tu 0071001754720 HOANG TRONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 1.000.000 UNG HO MS:2025,072 ( HA VAN TAI)

26/03/2025 200.000 937898.260325.091717.ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh)

26/03/2025 50.000 145751.260325.091647.Ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh)

26/03/2025 500.000 020097042203260916332025BVQA945125.38406.091634.MS 2025.075 Chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 200.000 494898.260325.091559.Ung ho chi Cao Thi Hanh, MS 2025.075 FT25085067655565

26/03/2025 200.000 487297.260325.091423.Do Ngan Ha ung ho chi Cao Thi Hanh MS 2025.075 FT25085780137406

26/03/2025 200.000 MBVCB.8940563522.MS 2025075( chi cao thi hanh).CT tu 9920299999 TRAN VIET KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 0200970488032609122520253oKh821347.24059.091213.UNG HO MS 1025.075

26/03/2025 50.000 020097048803260910332025vDMP811827.17428.091021.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

26/03/2025 100.000 519090.260325.090632.ung ho cao thi Hanh ms 2025 075

26/03/2025 200.000 MBVCB.8940461999.ung ho MS 2025.075 ( chi Cao Thi Hanh).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 437530.260325.090340.ung ho MS 2025.075 FT25085700051079

26/03/2025 100.000 020097048803260903292025JcCs775661.93102.090317.UNG HO MS 2025.075 CAO THI HANH

26/03/2025 200.000 MBVCB.8940387272.ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 0211000412624 VU QUANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 500.000 020097040503260854132025OGXH044971.62457.085400.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUAN ung ho MS 2025075 - chi cao thi hanh

26/03/2025 500.000 020097041503260853592025LUBV643125.61510.085359.Ung ho MS 2025075( chi Cao Thi Hanh)

26/03/2025 50.000 020097048803260853552025f9hQ728636.62011.085343.NGUYEN THI MINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.075

26/03/2025 200.000 387522.260325.085240.VU TIEN DUNG chuyen Ung ho chi Cao Thi Hanh MS 2025.075 FT25085602853703

26/03/2025 500.000 383725.260325.085149.Ung ho MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh FT25085142393417

26/03/2025 100.000 MBVCB.8940351968.ung ho MS 2025.075 Cao Thi Hanh.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 MBVCB.8940304243.TRAN THI MINH HUE chuyen tien ung ho chi Hanh.CT tu 0481000723522 TRAN THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 1.000.000 MBVCB.8940271913.ung ho MS 2025.075(chi cao thi Hanh).CT tu 1037768945 HUYNH THI THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 500.000 998959.260325.083919.UNG HO MS 2025 075 CHI CAO THI HANH-260325-08:39:19 998959

26/03/2025 100.000 020097040503260839122025YW2P091310.16070.083900.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.072

26/03/2025 1.000.000 020097048803260838572025PlBU656677.14729.083845.MAI THI XUAN BINH CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.075 CHI CAO THI HANH

26/03/2025 500.000 MBVCB.8940185927.ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 020097048803260830072025ctfh614783.88574.082954.MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

26/03/2025 200.000 859479.260325.082803.MS 2025 075 chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 100.000 020097041503260822462025iMVX570073.67422.082247.MS 2025.075 CAO THI HANH

26/03/2025 300.000 MBVCB.8940057990.ung ho MS 2025 . 075 ( Cao Thi Hanh ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 200.000 020097042203260819302025O5UA429471.58220.081930.ung ho MS 2025.075

26/03/2025 100.000 020097040503260819262025844C022781.57296.081926.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.075 - chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 200.000 357579.260325.081918.MS 2025.075 c Cao Thi Hanh

26/03/2025 300.000 190011.260325.081458.Den MS 2025-075 (chi cao thi hanh)

26/03/2025 100.000 MBVCB.8939996173.ung ho HA Van Danh.CT tu 0011004276648 BUI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 500.000 215982.260325.081222.Ba Rymar dong vien MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh FT25085938315599

26/03/2025 200.000 MBVCB.8939965407.ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 500.000 0200970488032608101220251paZ522446.30630.080959.DIEU NGA DONG VIEN MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

26/03/2025 1.000.000 MBVCB.8939930829.ung ho MS 2025.075.CT tu 0491000082288 TRAN XUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 020097042203260749222025OH7R883238.76067.074923.ung ho MS.2005.075

26/03/2025 500.000 MBVCB.8939720404.MS2025.075.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 100.000 IBVCB.8939630159.Giup ma so 2025.075 chi Cao Thi Hanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/03/2025 200.000 MBVCB.8939629290.MS 2025.075.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 300.000 MBVCB.8939617786.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 360.000 020097048803260711482025hMZx280988.83451.071135.UNG HO MS 2025.075 GD CHI CAO THI HANH

26/03/2025 150.000 020097042203260710082025ODPI923147.80143.070956.ung ho MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh

26/03/2025 100.000 548494.260325.070058.ung ho ms 2025.071 Nguyen Duy Khanh

26/03/2025 15.000 MBVCB.8939133011.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.074 ( Ong Trinh Dinh Dinh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 20.000 198095.260325.053448.GiacHienVy ung ho MS2025.074(Trinh Dinh Dinh)

26/03/2025 500.000 865296.260325.045833.Ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue FT25085066091471

26/03/2025 100.000 020097042203260105002025CCY2375111.62853.010501.ung ho NCHCCCLthu0559552618

26/03/2025 100.000 020097042203260103272025TXS9761112.62296.010328.cua it long nhieu

26/03/2025 300.000 763441.260325.005223.Ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25085334496357

26/03/2025 200.000 226328.260325.005129.VU LE ANH MINH chuyen tien

26/03/2025 100.000 02009704150326003518202545KJ243773.42914.003518.MS 2025.065 (Ngan Manh Quynh)

26/03/2025 300.000 020097042203260030292025DMS0652626.39559.003030.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

26/03/2025 500.000 020097040503260028472025Y4PW009424.38505.002835.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.074 ong Trinh Dinh Dinh

26/03/2025 100.000 020097041503252359452025ANzP228959.13745.235945.MS 2025.071

26/03/2025 300.000 020097048803252348442025A1Oy944509.4377.234832.UNG HO MS2025.072 HA VAN TAI

26/03/2025 100.000 0200970422032523474320255WF3475742.2703.234731.ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

26/03/2025 300.000 020097041503252340322025C7BZ217619.94721.234016.NGUYEN ANH THU chuyen tien ung ho MS 2025.072 HA VAN TAI

26/03/2025 50.000 MBVCB.8938706790.ungho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/03/2025 16.868 020097042203252335232025GVIH298188.88535.233511.UH MA SO 2025.073 . NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

26/03/2025 100.000 020097040503252331352025BUNC088174.85171.233135.Vietcombank:0011002643148:Ngoc Quynh ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

27/03/2025 300.000 MBVCB.8959253859.ung ho MS 2025.064 ( Nguyen Thi Khanh Phuong).CT tu 0371000398193 BUI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 1.000.000 MBVCB.8959202578.TRAN HUY chuyen tien ung ho MS 2025.076 (chi Lam Thi Tin).CT tu 9902239299 TRAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 50.000 662000.270325.224229.ung ho ms 2025.072

27/03/2025 100.000 MBVCB.8959160091.ung ho.MS 2025.076.(chi Lam thi Tin ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 500.000 MBVCB.8959128753. ung ho nchcccl pham duc manh 0934436966.CT tu 0711000255829 PHAM DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 100.000 726081.270325.222842.IBFT ungho NCHCCCL

27/03/2025 10.000 MBVCB.8958992467.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.076 (chi Lam Thi Tin).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 50.000 MBVCB.8958842712.Ung ho MS 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 50.000 986458.270325.213349.Ung ho MS 2025.076 chi Lam Thi Tin FT25087680100090

27/03/2025 200.000 020097042203272057202025446R546026.3170.205704.PHAM THI MINH THUY ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai

27/03/2025 300.000 960215.270325.204815.Ung ho MS 2025072

27/03/2025 200.000 020097040503272045242025ZM77023507.60423.204524.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.076 Chi Lam Thi Tin

27/03/2025 100.000 MBVCB.8958237268.UNG HO MS 2025.074 ONG TRINH DINH DINH.CT tu 1045938457 TRINH TUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 40.000 637351.270325.203302.gui ms 2025 076

27/03/2025 100.000 588150.270325.201409.UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN-270325-20:14:09 588150

27/03/2025 400.000 MBVCB.8957367673.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.076(chi Lam Thi Tin).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 50.000 020097041503271839092025Ohb3334450.53264.183909.MS 2025.076

27/03/2025 100.000 02009704220327183006202594MN621662.13576.183007.ung ho ms 2025072 ha van tai

27/03/2025 50.000 020097048803271822092025Xrpw979027.80661.182156.UNG HO MS 2025.073 TRAN THI HUE CHUA BENH

27/03/2025 50.000 020097048803271820522025nn52971425.76140.182039.UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI CHUA BENH

27/03/2025 100.000 002953.270325.181531.Ung ho MS 2025.073 Tran Thi Hue FT25086038632960

27/03/2025 50.000 MBVCB.8956250333.ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 50.000 MBVCB.8956228901.ung ho MS 2025.076 (chi Lam Thi Tin).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 100.000 013497.270325.171456.MS 2025.064 (Nguyen Thi Khanh Phuong)

27/03/2025 268.000 0200970422032717095720251A0K574608.38122.170940.cu Ngo Thi To va Do Huy Dat thuong tang 2025.076 Lam Thi Tin. chuc chau mau khoe

27/03/2025 20.000 420784.270325.165812.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Lam Thi Tin ms 2025 076

27/03/2025 50.000 MBVCB.8955476928.MS 2025.076 (chi Lam Thi Tin).CT tu 0711000228265 TRAN DINH DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 100.000 020097042203271645262025A6LJ227518.20098.164514.thien nguyen chung tay

27/03/2025 200.000 289069.270325.164330.Ung ho MS 2025 072

27/03/2025 50.000 MBVCB.8955267125.ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 100.000 384207.270325.163405.Ms 2025 071 Nguyen Duy Khanh FT25086070107868

27/03/2025 10.000 620939.270325.162752.MS 2025.076 (chi Lam Thi Tin)

27/03/2025 200.000 020097041503271620092025atLM739464.8021.162009.Ung ho MS 2025.073 (Tran Thi Hue)

27/03/2025 50.000 MBVCB.8955031831.ung ho ms 2025.072 (Ha Van Tai) .CT tu 9967954845 DANG HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 200.000 020097041503271610112025KWZo708398.65043.160959.MS2025.076 chi lam thi tin

27/03/2025 50.000 913020.270325.160820.Nguyen Thanh Tam ung ho MS2025.076( chi Lam Thi Tin)

27/03/2025 200.000 410112.270325.160415.Ung ho MS 2025075 CAO THI HANH

27/03/2025 500.000 0200970488032715503220250MZr970741.82390.155019.HOANG VAN THINH UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

27/03/2025 100.000 402146.270325.154953.MS2025.075

27/03/2025 300.000 0200970422032715483420251KSP766959.73531.154822.ung ho MS 2025. 062 Dam Van Tu

27/03/2025 500.000 020097048803271548082025rRWT957237.71528.154756.HOANG VAN THINH UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN

27/03/2025 300.000 0200970422032715471220253ZNP145560.67409.154713.ung ho MS 2025. 072 Ha Van Tai

27/03/2025 3.000.000 083340.270325.151541.UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN-270325-15:15:41 083340

27/03/2025 3.000.000 080001.270325.151329.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH-270325-15:13:29 080001

27/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82739921304.20250327.82739921304-0982933264_Ms 2025076

27/03/2025 100.000 020097048803271406572025Z0Vc456443.89719.140644.MS 2025.076

27/03/2025 200.000 864181.270325.140501.MS 2025.065 ( Ngan Manh Quynh )

27/03/2025 500.000 0200970422032713463620257NIK609629.27154.134637.chuyen tien ung ho MS 2025.076 cho chi Lam Thi Tin

27/03/2025 100.000 424990.270325.133544.MS 2025.076 Chi Lam Thi Tin

27/03/2025 200.000 776671.270325.133334.ung ho MS 2025 076

27/03/2025 100.000 355033.270325.131526.unghoMS2025076

27/03/2025 100.000 945752.270325.131437.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.076 chi lam thi tin

27/03/2025 200.000 431499.270325.131039.MS 2025.076 FT25086006368788

27/03/2025 300.000 895798.270325.130457.2025.065NGAN MANH QUYNH A DI DA PHAT-270325-13:04:57 895798

27/03/2025 700.000 020097048803271256322025d9H6189387.81073.125619.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

27/03/2025 300.000 884619.270325.125559.UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN-270325-12:55:59 884619

27/03/2025 10.000 178525.270325.124726.1

27/03/2025 1.000.000 020097048803271247252025iWfE153544.53598.124712.UNG HO MS 2025.074 ONG TRINH DINH DINH

27/03/2025 10.000 MBVCB.8953074707.Tran hoang nam kontum ung ho ms 2025.076( chi lam thi tin).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 10.000 MBVCB.8953059112.Ha huyen chi kontum ung ho MS 2025.076( chi lam thi tin).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 200.000 MBVCB.8953050578.TRAN QUANG NAM gia lai ung ho MS 2025.076(chi lam thi tin).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 20.000 521128.270325.121733.GiacHienVy ung ho MS2025.076( chi Lam Thi Tin)

27/03/2025 360.000 020097048803271205392025vkUz955062.98890.120526.UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN

27/03/2025 50.000 0200970449032711542920256YZi761964.49892.115429.Ung ho NCHCCCL- Tu Ha My sv spTieu hoc - 0968290196, ma GD 307095620

27/03/2025 200.000 614499.270325.114025.Ung ho Ms 2025.076

27/03/2025 100.000 020097048803271134072025807W772732.60304.113355.TRAN DUC NGOC UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN

27/03/2025 100.000 IBVCB.8952285335.Giup ma so 2025.076 chi Lam Thi Tin .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/03/2025 200.000 936597.270325.113001.Ung ho chi Lam Thi Tin, MS 2025.076 FT25086510042437

27/03/2025 10.000 622322.270325.105345.TAN CHIEU TUAN chuyen tien

27/03/2025 200.000 700262.270325.104359.UNG HO MS 2025.072 FT25086673220006

27/03/2025 100.000 962641.270325.103515.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025076 chi Lam Thi Tin

27/03/2025 100.000 0200970405032710340320258OVO059039.6652.103403.Vietcombank:0011002643148:Ung Ho MS 2025.076 chi Lam Thi Tin

27/03/2025 500.000 645843.270325.103257.Ms 2025.076 uh chi Lam Thi Tin FT25086800122509

27/03/2025 200.000 020097042203271030252025MI5Y903573.92483.103013.Ung ho MS 2025.076 chi Lam Thi Tin

27/03/2025 5.000.000 020097048803271029212025djjO411212.87855.102908.CSPM, CSTV DONG VIEN MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

27/03/2025 300.000 MBVCB.8951625212.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2015 075 Cao Thi Hanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 300.000 MBVCB.8951610369.Thinking School Vietnam giup MS2025 076 Chi Lam Thi Tin.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 2.000.000 020097048803271023002025nGK6377764.63169.102247.NHOM HANH TRINH TOI DEN BEN BAN UNG HO MS 2025.074

27/03/2025 100.000 MBVCB.8951501240.Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 1043371875 CAO NGUYEN BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 300.000 02009704150327101514202575nZ693203.32110.101457.MS2025.072

27/03/2025 50.000 MBVCB.8951430685.MS 2025.076.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 100.000 MBVCB.8951369309.ung ho MS 2025.076 chi lam thi tin.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 1.000.000 425205.270325.094727.Ung ho MS2025.076 Lam Thi Tin chua than FT25086068205054

27/03/2025 5.000.000 492854.270325.094428.CSPM, CSTV ho tro cho Trinh Dinh Dinh ms2025.074

27/03/2025 100.000 MBVCB.8951130686.ung ho MS 2025.074 (ong Trinh Dinh Dinh).CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 99.999 02009704050327093928202545UL053427.6989.093911.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho Ms2025.069 Ngo Thi Que

27/03/2025 200.000 MBVCB.8951103741.ung ho MS 2025.072 ( Ha Van Tai).CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 100.000 MBVCB.8951072314.ung ho MS 2025.076(chi lam thi tin).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 200.000 MBVCB.8950994887.ung ho MS 2025.067 ( Le Ngoc Bao Tram).CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 200.000 020097048803270920092025O1L6051915.57125.091957.UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN

27/03/2025 50.000 160093.270325.091045.Ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh)

27/03/2025 500.000 020097048803270910032025l6YZ001654.32359.090950.NGUYEN VAN THUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.072 HA VAN TAI

27/03/2025 500.000 514613.270325.085421.UNG HO MS 2025 076 CHI LAM THI TIN-270325-08:54:20 514613

27/03/2025 200.000 455774.270325.085419.NGUYEN THI HONG TRANG ung ho ms 2025073 tran thi hue.

27/03/2025 100.000 180778.270325.085410.ms 2025.076 lam thi tin FT25086212006078

27/03/2025 300.000 MBVCB.8950615659.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho 2025.075 chi Cao thi Hanh.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 150.000 MBVCB.8950439810.ung ho MS 2025.076 (chi lam thi tin).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 200.000 020097040503270819342025TI0Y070647.26798.081917.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.076 chi Lam Thi Tin

27/03/2025 200.000 471423.270325.075614.Uh MS 2025 076 lam thi tin

27/03/2025 300.000 MBVCB.8949864789.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.076 (Chi Lam Thi Tin).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 200.000 MBVCB.8949839893.MS 2025.076.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 900.000 682660.270325.071006.Ung ho MS 2025 - 070- 071- 072

27/03/2025 900.000 681991.270325.070915.Ung ho MS 2025 - 067- 068- 069

27/03/2025 150.000 020097042203270703302025RM0W218394.8212.070318.ung ho MS 2025.076 chi Lam Thi Tin

27/03/2025 1.000.000 400455.270325.070216.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH-270325-07:02:16 400455

27/03/2025 50.000 020097048803270636552025mjX1381236.79405.063643.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

27/03/2025 300.000 379050.270325.062242.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH-270325-06:22:42 379050

27/03/2025 100.000 MBVCB.8949508202.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 40.000 678128.270325.052434.Ung ho MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh FT25086742501703

27/03/2025 500.000 MBVCB.8949436939.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 50.000 020097042203270137102025YM51390804.94514.013711.NGUYEN VAN HUAN chuyen tien cho em MS 2025.072 Ha Van Tai

27/03/2025 200.000 536584.260325.234537.Nguyen Nhat Minh ungho ms.2025.072 FT25086428529908

27/03/2025 500.000 MBVCB.8949108251.HAI DANG lop 3A5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong ms 2025.075.CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/03/2025 6.868 266938.260325.233613.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025 075 Cao Thi Hanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

27/03/2025 200.000 510761.260325.232833.Ung ho ms 2025.071 FT25086273428450

27/03/2025 100.000 503904.260325.232427.Mong em Ha Van Tai mau khoe MS 2025.072 FT25086300212431

27/03/2025 16.868 240842.260325.232318.UH MA SO 2025 072 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

27/03/2025 500.000 501426.260325.232258.Ung ho MS 2025.075, chi Cao Thi Hanh FT25086066395307

27/03/2025 500.000 493601.260325.231838.MS 2025.075 FT25086414993018

27/03/2025 50.000 476776.260325.230933.Ung ho MS 2025.074 FT25086010011504

28/03/2025 300.000 106207.280325.230319.Ung ho MS 2025.077

28/03/2025 25.000 331818.280325.225837.MS 2025.077. hunghoaiduc

28/03/2025 250.000 449312.280325.225637.Ung ho vien phi gia dinh chi Tran Thi Yen co con nho bi tai nan- MS 2025.077 FT25087091706251

28/03/2025 200.000 811127.280325.225331.Ung ho NCHCCL - Nguyen Tran Ngoc Huyen - 03886262633

28/03/2025 500.000 0200970405032822493320253R1M006887.96710.224933.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi yen

28/03/2025 100.000 MBVCB.8970165232.Ung Ho NCHCCCL.CT tu 0111000370624 NGUYEN DUC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 20.000 MBVCB.8970134251.HUYNH KIM THO chuyen tien.CT tu 1054337178 HUYNH KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 10.000 137217.280325.220401.chuc chuong trinh thanh cong

28/03/2025 500.000 MBVCB.8969860592.ung ho MS 2025.075(chi Cao Thi Hanh).CT tu 0421000421354 TRAN THI HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 250463.280325.215801.Ung ho nchcccl FT25087337030994

28/03/2025 2.000.000 242186.280325.215602.Ung ho MS 2025 077 tran thi yen FT25087147501901

28/03/2025 10.000 MBVCB.8969760929.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.077(chi Tran Hai Yen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 183326.280325.213126.ung ho ms 2025077

28/03/2025 100.000 690087.280325.211940.MS2025072 HA VAN TAI

28/03/2025 300.000 739227.280325.211938.IBFT MS 2025 . 067 Le ngoc bao Tram

28/03/2025 200.000 565406.280325.211929.ung ho MS 2025075 CAO THI HANH

28/03/2025 200.000 922679.280325.211838.MS2025.077 (Tran Thi Yen)

28/03/2025 500.000 987006.280325.211603.ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 50.000 978939.280325.211511.ung ho MS 2025.074 ong Trinh Dinh Dinh

28/03/2025 200.000 MBVCB.8969262632.MS 2025.077.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 640463.280325.205027.MS 2025077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 15.000 MBVCB.8969139742.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.076 (Chi Lam Thi Tin).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 10.000 MBVCB.8969109106.VU HUONG GIANG chuyen tien.CT tu 1017093988 VU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 558571.280325.203857.ung ho NCHCCCL

28/03/2025 100.000 020097042203282033302025SWRI717967.87195.203331.UNG HO NCHCCCLHIEN0983551695

28/03/2025 200.000 875838.280325.203246.ung ho MS 2025077 Tran Thi Yen

28/03/2025 500.000 834093.280325.203200.NGO THI NGOC LAN ung ho MS 2025.077 Tran Thi Yen FT25087805500264

28/03/2025 300.000 603650.280325.202952.MS 2025 072 Ha Van Tai chau Ha Van Danh

28/03/2025 200.000 527356.280325.202922.TRAN THI THUY chuyen tien ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

28/03/2025 50.000 0200970422032820275220254VGM413421.62835.202753.gui ms 2025 077

28/03/2025 100.000 534882.280325.202418.ung ho MS 2025.077

28/03/2025 200.000 MBVCB.8968866172.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2025.077 TRAN THI YEN.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 581557.280325.201800.Ung ho NCHCCCL

28/03/2025 500.000 MBVCB.8968735983.ung ho MS 2025.077(chi tran thi yen).CT tu 0691000328053 LE HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 602634.280325.201136.IBFT Ms 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 MBVCB.8968684788.Ung ho NCHCCCL Tam 0941441075.CT tu 0181003601230 HUYNH THI NGOC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 020097042203282008462025PQX6226953.77323.200848.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho ma so 2025.077

28/03/2025 100.000 687620.280325.200506.MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087949242805

28/03/2025 100.000 MBVCB.8968617650.Ung ho NCHCCCL Huong Giang 0975104517.CT tu 1033846884 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/03/2025 50.000 MBVCB.8968317127.MS2025.059.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 MBVCB.8968311152.MS2025.067.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 MBVCB.8968291048.MS2025.075 (Cao Thi Hanh).CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 020097042203281936002025QGP6668506.31881.193542.ung ho NCHCCCL NgoThaoAnh 0937963983

28/03/2025 600.000 461160.280325.192356.ung ho ma so 2024.074 ong Tran Dinh Dinh FT25087282663200

28/03/2025 100.000 429899.280325.192308.ung ho MS 2025.071 (Nguyen Duy Khanh)

28/03/2025 500.000 242776.280325.192001.MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh)

28/03/2025 20.000 433043.280325.191420.ung ho nchcccl

28/03/2025 200.000 044844.280325.190734.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN-280325-19:07:34 044844

28/03/2025 200.000 MBVCB.8967857768.Nguyen Thi Kim Thanh 26/11/1972 ung ho MS 2025.076 (Chi Lam Thi Tin) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 020097040503281858482025PRCI023874.61595.185829.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 314616.280325.185839.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087855022574

28/03/2025 500.000 308731.280325.185740.Ms 2025.077 uh chi Tran Thi Yen FT25087055800543

28/03/2025 200.000 156247.280325.185702.Ung ho MS 2025.077 (Chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 200.000 0200970488032818545520254dra610144.43738.185442.UNG HO MA SO MS 2025.007 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 200.000 020097048803281854432025II3O608756.43229.185429.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.077 TRAN THI YEN.

28/03/2025 50.000 020097042203281847252025OY0C974324.7393.184726.Quyet tam gui tien hang thang de chuong trinh khong bao gio ngung phat song

28/03/2025 500.000 376751.280325.183955.IBFT Ung ho MS 2025.077 - Chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 MBVCB.8967521985.NGUYEN PHUONG HOA chuyen tien ung ho MS 2025.077 (ung ho chi Tran Thi Yen).CT tu 0081001264315 NGUYEN PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 MBVCB.8967455586.Thinking School Vietnam giup MS2025 077 Tran Thi Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 0200970405032818273620250Z8X071140.11084.182736.Vietcombank:0011002643148:ung ho NCHCCCL NGUYEN PHUONG NHUNG 0846936736

28/03/2025 400.000 020097044903281825502025KPMR159886.2580.182550.TRAN MY LINH chuyen tien ung ho 2025.077 Tran Thi Yen, ma GD 307572631

28/03/2025 100.000 MBVCB.8967275171.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup MS 2025 - 077.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 592949.280325.181409.Ung ho MS 2025 077 chi TRAN THI YEN

28/03/2025 100.000 MBVCB.8967128709.MS 2025.077 ( chi: TRAN THI YEN).CT tu 1038162739 THOI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 MBVCB.8966759206.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.077 ( Tran Thi Yen).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 020097042203281736522025VEF4804394.77701.173634.ung ho NCHCCCL Tran Huong Uyen 0905740118

28/03/2025 300.000 775146.280325.173406.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087995910832

28/03/2025 1.000.000 MBVCB.8966108052.ung ho ms 2025.077 (chi tran thi yen).CT tu 0071003198535 PHAM VU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 504302.280325.165259.Ly thuy thuc vy chuyen khoan Ung Ho Ma So 2025.077 chi Tran Thi Yen o Tinh Nam Dinh FT25087106030130

28/03/2025 100.000 474107.280325.164816.Ms 2025.077 FT25087464324427

28/03/2025 200.000 020097041503281633392025srBr916062.48119.163339.MS2025.077 chi tran thi yen

28/03/2025 200.000 020097041503281632572025FNbS913686.43876.163257.MS2025.076 chi lam thi tin

28/03/2025 200.000 020097042203281627442025HX04582913.20523.162745.MS2025077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 500.000 020097048803281622352025KiE6532890.97186.162222.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 300.000 MBVCB.8965596912.chuyen tien ung ho MS 2025.077 ( chi Tran Thi Yen).CT tu 1014417768 TRAN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 30.000 280607.280325.161312.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Tran Thi Yen ms 2025 077

28/03/2025 1.000.000 020097048803281610362025BpuW455449.44272.161022.NGUYEN HUU TU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.077 TRAN THI YEN

28/03/2025 500.000 MBVCB.8965524674.Ung ho MS 2025.077(Chi Tran Thi Yen).CT tu 0481000095433 VO THI TRUC VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 020097048803281607422025qumQ437100.30900.160729.UNG HO NCHCCCL YEN 0987399135

28/03/2025 100.000 MBVCB.8965490135.MS 2025.077.CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 939260.280325.160202.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 100.000 020097040503281601282025LEIY036464.4171.160128.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025. 062. anh Dam Van Tu

28/03/2025 200.000 196682.280325.160113.Ung ho MS 2025.077 FT25087037878968

28/03/2025 100.000 020097040503281559172025S1FU026942.94505.155917.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025. 058. Vu Dinh Hien

28/03/2025 500.000 0200970488032815582320253bqt379529.91357.155810.UNG HO NCHCCCL . HUYNH HAI . 0903824247

28/03/2025 100.000 0200970405032815571920259U8P018411.86545.155719.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.077. chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 020097042203281553162025ZN2C476996.68689.155317.ung ho ma so 2025.077 Tran Thi Yen

28/03/2025 120.000 02009704880328155304202524E6346694.67474.155251.UNG HO CHI TRAN THI YEN MS 2025.077

28/03/2025 30.000 MBVCB.8965339965..CT tu 1047484368 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/03/2025 2.000.000 MBVCB.8965318027.Ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0671004098833 TRAN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 020097041503281547022025C4td758315.42340.154703.MS 2025.072 ( Ha Van Tai). Chuc em mau som khoe lai va gap nhieu dieu may man trong cuoc song nay .

28/03/2025 50.000 MBVCB.8965249492.MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0011004063082 TA THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 10.000 029177.280325.153908.0

28/03/2025 500.000 952279.280325.153738.Ung ho MS 2025.077 Tran thi Yen

28/03/2025 200.000 MBVCB.8965153292.NGUYEN THI LY ung ho MS 2025.077 ( chi Tran Thi Yen).CT tu 0411001092431 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 1.000.000 977291.280325.153429.Ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 500.000 020097048803281528522025lUg5203638.64697.152839.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

28/03/2025 100.000 642791.280325.152813.UNGHO 2025.077 TRAN THI YEN-280325-15:28:13 642791

28/03/2025 500.000 020097048803281527392025wAEU196597.59544.152726.UNG HO MS 2025.074 ONG TRINH DINH DINH

28/03/2025 100.000 020097042203281524382025BA12651838.46930.152439.2025.077

28/03/2025 30.000 915299.280325.152215.cau mong 2 be mau khoe co len 3 me con nhe

28/03/2025 99.999 020097040503281518502025CZV5057111.23374.151850.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho Ms 2025.070 Vu Dinh Do

28/03/2025 100.000 368884.280325.151816.ZP250870368884 250328000653461 MS 2025.077 Tran Thi Yen

28/03/2025 300.000 947434.280325.151532.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087605780327

28/03/2025 100.000 020097041503281515082025iyGI660600.7767.151508.ung ho ma so 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 941740.280325.151458.Ung ho MS 2025.077 (Tran Thi Yen)

28/03/2025 150.000 020097040503281513322025BSMW036272.1480.151333.Vietcombank:0011002643148:c.KHUYEN ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 020097048803281508332025LVC7089510.81743.150820.UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN

28/03/2025 300.000 MBVCB.8964841231.CHU THI THU ubg ho MS 2024.077 (Tran Thi Yen).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 MBVCB.8964841275.ung ho ms 2025. 077.CT tu 0371000483906 DAO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 MBVCB.8964823226.Ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0021000327843 TRAN VAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 1.000.000 020097042203281503502025F0EZ500061.63205.150332.Ban doc Tran Quoc Si ung ho ms 2025.077

28/03/2025 50.000 593372.280325.150249.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 50.000 473959.280325.150204.Ung ho MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh

28/03/2025 10.000 582955.280325.150053.MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 100.000 MBVCB.8964773392.ung ho MS 2025.077(chi tran thi yen).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 848206.280325.145624.NGUYEN THI HUONG chuyen Ung ho MS 2025.077 Tran thi yen FT25087014917253

28/03/2025 500.000 MBVCB.8964693082.Nguyen Thi Xuan Dung Q3 ung ho MS 2025.059( Nguyen Bao Truong Giang).CT tu 0071001053394 LUU KHIET HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 581937.280325.145259.MS 2025.077 TRAN THI YEN-280325-14:52:59 581937

28/03/2025 100.000 MBVCB.8964645311.ung ho ms.2025.077 (chi tran thi yen).CT tu 1021720070 BUI THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 90.000 799088.280325.144504.ung ho Tran Thi Yen ms 2025.077

28/03/2025 50.000 MBVCB.8964607269.ung ho ms 2025.072 (Ha Van Tai).CT tu 0591000386488 NGUYEN HUE CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 30.000 MBVCB.8964598812.Ms 2025 077.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/03/2025 300.000 565224.280325.144250.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN-280325-14:42:50 565224

28/03/2025 15.000 719256.280325.144209.NGUYEN NHAT ANH chuyen tien

28/03/2025 100.000 MBVCB.8964571856.2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 1979888999 KIM VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 764455.280325.143913.Xin gop mot chut ho tro chi Tran Thi Yen, Vu Ban, Nam Dinh, MS 2025.077. Xin cam on. FT25087639001097

28/03/2025 50.000 349390.280325.143829.ZP250870349390 250328000615513 ung ho NCHCCCL

28/03/2025 500.000 243470.280325.143242.3 co gai ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 300.000 0200970488032814285620251KEG886658.31916.142843.MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 50.000 020097041503281428312025ApDZ531519.30152.142831.ung ho NCHCCCL

28/03/2025 100.000 377512.280325.142202.ung ho MS 2025.077 ( chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 100.000 020097048803281421042025Ae3R849339.4354.142051.TRAN DUC NGOC UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 100.000 MBVCB.8964372570.MS2025.077 (Tran Thi Yen) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 33.000 617248.280325.141818.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025 076

28/03/2025 33.000 614697.280325.141744.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025 077

28/03/2025 300.000 MBVCB.8964326775.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.077 (Chi Tran Thi Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 020097040503281413242025CQJ4021943.78220.141324.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 886193.280325.141229.TRAN DUC MANH chuyen tien Ung ho MS 2025 077

28/03/2025 200.000 MBVCB.8964220394.ung ho ms 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 020097041503281359132025reRa461361.31513.135900.NONG THI BOI ung ho MS 2025.077(tran Thi yen)

28/03/2025 560.000 581402.280325.135911.NGUYEN NHAT TRUONG chuyen ung ho MS 2025.077 chi tran thi yen FT25087285803742

28/03/2025 300.000 MBVCB.8964172612.GD Hieu Dung ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 150.000 566069.280325.135538.Ung ho MS 2025.077 Chi Tran Thi Yen FT25087803733667

28/03/2025 300.000 MBVCB.8964149588.MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0011000493076 DOAN PHUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 020097042203281353492025XW1F760696.13836.135350.MS 2025.077 Tran Thi Yen

28/03/2025 300.000 020097048803281348572025LXQR708510.99156.134844.NGUYEN THI XUYEN CHUYEN TIEN UH MS 2025.077 TRAN THI YEN

28/03/2025 30.000 535551.280325.134842.NGUYEN THI MAI chuyen ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087744060841

28/03/2025 100.000 484432.280325.134828.UNG HO MS 2025.077 TRAN THI YEN-280325-13:48:27 484432

28/03/2025 200.000 534207.280325.134824.TRAN THI THANH TAM chuyen ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087041509478

28/03/2025 500.000 011308.280325.134542.Ung ho MS2025 077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 50.000 MBVCB.8964068641.TRAN THI BACH LOAN chuyen tienMS 2025.077.tranthiyen.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 963837.280325.133439.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2025 077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 MBVCB.8963960144.ung ho MS 2025.077( chi Tran Thi Yen).CT tu 0481000818194 LE THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 826791.280325.133113.tu thien

28/03/2025 100.000 824457.280325.132926.MS 2025 077

28/03/2025 100.000 020097041503281327372025wA3m394418.34468.132737.MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 500.000 MBVCB.8963897208.DO THI BAY chuyen tien ung ho ma so 2025.077 chi Tran Thi Yen.CT tu 0421000499187 DO THI BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 422785.280325.132200.2025.077 tran thi yen FT25087457792091

28/03/2025 100.000 020097041503281317232025h4qh374400.3416.131724.Ho tro chi Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 402498.280325.131708.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087533925000

28/03/2025 100.000 MBVCB.8963810327.u g ho.MS.2025.077.(chi Tran Thi Yen ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 MBVCB.8963778091.HUYNH NGOC XUAN chuyen tien ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0181003191783 HUYNH NGOC XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 1.000.000 MBVCB.8963788486.2025.077.Nguyen Thi Yen.CT tu 0071002300688 NGUYEN TAM CHON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 MBVCB.8963769485.MS 2025.077.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 MBVCB.8963751701.NGUYEN HONG QUAN chuyen tien Ung ho MS 2025.077 ( chi Tran Thi Yen ).CT tu 0121001210595 NGUYEN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 0200970488032813062020258Z1Q542510.71009.130607.TRAN KIM THOA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 200.000 020097042203281302042025KKBU486115.56320.130152.Ung Ho MS 2025.077 Chi Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 MBVCB.8963701357.ung ho ms2025.077.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 014024.280325.130010.MS 2025.077 Chi Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 611842.280325.125752.IBFT ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82823086306.20250328.82823086306-0903862827_Ung ho MS 2025 076 Lam Thi Tin

28/03/2025 100.000 020097041503281257252025FRww332463.41326.125725.MS2025.077 ( chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 2.000.000 MBVCB.8963675568.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0251002676249 TRAN NGOC THUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 020097041503281254002025mijV326136.29942.125342.ho tro MS 2025.077 chi TRAN THI YEN

28/03/2025 300.000 284363.280325.124943.Ung ho chi Tran Thi Yen FT25087800102324

28/03/2025 500.000 932442.280325.124934.TRAN THI THANH ck ung ho Tran Thi Yen ms 2025.077

28/03/2025 200.000 277093.280325.124807.Ms2025077 tran thi yen FT25087060468574

28/03/2025 100.000 MBVCB.8963596268.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 020097041503281244182025RUml303825.493.124400.MS 2025.077 (chi tran thi yen)

28/03/2025 300.000 MBVCB.8963564891.ung ho MS 2025.077 ( Tran Thi Yen).CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 216399.280325.124245.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.077 chi tran thi yen

28/03/2025 100.000 0200970488032812430920255PLz448477.95726.124256.MS 2025.077

28/03/2025 100.000 252174.280325.124240.NGUYEN THU HUONG ung ho MS 2025.077 FT25087854803002

28/03/2025 100.000 246139.280325.124122.CTT ung ho MS 2025.077 - chi Tran Thi Yen FT25087185096984

28/03/2025 100.000 MBVCB.8963511011.MS 2025.077 (Chi Tran Thi Yen).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 020097040503281237302025N7BW065984.77424.123730.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 30.000 846733.280325.123644.MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 100.000 020097048803281235502025Q6d7415688.71419.123537.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 100.000 208015.280325.123341.Uh ms 2025.077 tran thi yen FT25087041222682

28/03/2025 500.000 020097042203281233402025ABAO408798.63377.123322.ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 300.000 743829.280325.123218.Ung ho MS 2025077 Chi Tran Thi Yen

28/03/2025 1.000.000 MBVCB.8963437879.giup do MS2025.077 Tran Thi Yen.CT tu 1122666668 TRINH THI MAI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 15.000 MBVCB.8963421333.UH MS 2025.077.CT tu 0161001709869 LE DINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 MBVCB.8963429179.ung ho MS2025.077 (Tran Thi Yen).CT tu 0071001120059 BUI THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 0200970422032812293020250TS4173531.48475.122931.DUONG HOANG DIEP chuyen tien ung ho MS 2025.077 Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 020097042203281228352025M1BU108152.44564.122817.MS 2025.077

28/03/2025 200.000 020097041503281228252025zfnI265535.43710.122825.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 50.000 179828.280325.122816.Ung ho ms 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087136578478

28/03/2025 100.000 176444.280325.122737.MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087242075302

28/03/2025 100.000 MBVCB.8963402450.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 MBVCB.8963401619.ung ho MS 2025.077 ( chi Tran Thi Yen).CT tu 9989595454 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 159949.280325.122430.Giup ma so 2025.077 FT25087003680266

28/03/2025 200.000 020097040503281218412025O024005727.4985.121841.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.077 Tran thi yen

28/03/2025 1.000.000 MBVCB.8963196387.ms 2025077(tran thi yen).CT tu 0371000504048 TRAN VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 174733.280325.115818.Ung ho MS 2025.076 (chi Lam Thi Tin)

28/03/2025 300.000 MBVCB.8962968652.Ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 020097042203281143522025HXKT110297.51368.114353.MAI NGOC HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.077

28/03/2025 300.000 762268.280325.113933.Ung Ho MS 2025.077 (Chi Tran Thi Yen).

28/03/2025 100.000 MBVCB.8962728315.HA TIEN DANG chuyen tien MS:2025.077 chi Tran thi Yen.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 MBVCB.8962736765.ms2025077 chi tran thi yen.CT tu 0071000942771 NGUYEN PHUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 20.000 MBVCB.8962736664.MS 2025.077.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 823262.280325.112409.Ung ho MS 2025.077 - chi Tran Thi Yen FT25087478507451

28/03/2025 100.000 0200970488032811240220259C6j003034.63161.112349.MS 2025.077. TRAN THI YEN

28/03/2025 1.000.000 758496.280325.112355.ung ho ms 2025.077( chi tran thi yen)

28/03/2025 100.000 648198.280325.112218.VU THI MY DUNG MS 2025.077( Tran thi Yen )

28/03/2025 50.000 02009704880328112119202515rW986134.49855.112106.UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN

28/03/2025 500.000 020097041503281119282025apqG957432.42250.111929.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 50.000 0200970488032811190020253xYn971866.39462.111847.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 200.000 259194.280325.111849.UNG HO MS2025.077 CHI TRAN THI YEN-280325-11:18:48 259194

28/03/2025 200.000 387992.280325.111357.IBFT Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 020097048803281112582025f4NV935200.13199.111245.MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 100.000 MBVCB.8962542749.Ung ho MS 2025.077..CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 020097041503281104582025jK33912695.78068.110458.ung ho MS 2025.077 ( Chi Tran Thi Yen )

28/03/2025 200.000 365111.280325.110337.IBFT Ghi ro ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 020097048803281102232025EHjj871673.67069.110210.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 500.000 020097040503281055432025LTPG074929.37746.105543.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.077 chi TRAN THI YEN

28/03/2025 50.000 105438.280325.105450.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 100.000 020097048803281054332025d7fa825224.32439.105420.PHAM ANH THU UNG HO MS 2025.077 TRAN THI YEN

28/03/2025 300.000 MBVCB.8962330043.HUYNH VAN SAU NGUYEN THI KIM TRANG UNG HO MS2025.077 Tran Thi Yen.CT tu 0171003474593 HUYNH QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 020097048803281053392025dinF819764.28644.105326.VU THANH DOAN CHUYEN TIEN UNG HO CHI TRAN THI YEN MS2025.077

28/03/2025 200.000 020097040503281050492025FQQ4054534.16315.105049.Vietcombank:0011002643148:DAO THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2025.077 Chi Tran Thi Yen

28/03/2025 10.000 MBVCB.8962305196.Tran hoang nam kontum ung ho ms 2025.077( chi tran thi yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 20.000 750609.280325.105022.GiacHienVy ung ho MS2025.077( chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 200.000 210233.280325.105006.MS 2025-077-280325-10:50:05 210233

28/03/2025 10.000 MBVCB.8962290404.Ha huyen chi kontum ung ho ms 2025.077( chi tran thi yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 0200970415032810492720255AO5865711.11076.104927.ung ho MS 2025. 077 (chi Tran thi Yen )

28/03/2025 200.000 MBVCB.8962270416.TRAN QUANG NAM gia lai ung ho MS 2025.077( chi Tran thi yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 020097040503281047452025LEDC041841.2842.104745.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.076 chi Lam Thi Tin

28/03/2025 200.000 020097041503281045422025aXyV853882.94503.104529.UNG ho ma so 2025 072 HA VAN TAI

28/03/2025 50.000 MBVCB.8962195036.ung ho MS 2025.076 (chi Lam Thi Tin). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 020097040503281041132025N6EJ014619.74778.104055.Vietcombank:0011002643148:HA THI PHUONG ung ho ms2025.077 Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 020097041503281040282025pHMX838829.73128.104028.UH chi TRAN THI YEN An Cu-Dai An-Vu Ban-Nam Dinh

28/03/2025 50.000 0200970488032810394220253C13738711.69489.103929.UNGHO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 1.000.000 MBVCB.8962167283.LVT ung ho MS 2025.074 ong trinh dinh dinh.CT tu 9778810499 LAI QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 020097042203281033572025940M734356.44988.103344.TRAN MINH CHAU chuyen tien giup do MS 2025.076 chi Lam Thi Tin

28/03/2025 300.000 179800.280325.103124.MS 2025.077

28/03/2025 50.000 531143.280325.103008.DO THI LOI chuyen MS2025, ,077 tran thi Yen FT25087971249213

28/03/2025 200.000 528892.280325.103007.NGUYEN LE HANG chuyen tien ung ho chi Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 020097048803281029152025IFmT679663.25678.102902.NGUYEN THI HUYEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 500.000 MBVCB.8962068657.MS 2025.077 chi Tran thi Yen.CT tu 1028899322 TRAN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 524312.280325.102849.NGUYEN MAI LINH chuyen ung ho MS 2025.077 Tran Thi Yen FT25087212735214

28/03/2025 200.000 085871.280325.102750.ms2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 MBVCB.8962002985.HUYNH THI UT chuyen tien ung ho chi Tran thi Yen MS 2025.077.CT tu 7978044082 HUYNH THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 MBVCB.8961971997.DUONG VAN CHUNG chuyen tien.CT tu 0361000341612 DUONG VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 MBVCB.8961959198.MS 2025 068 Nguyen Chi Tai.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/03/2025 1.000.000 173352.280325.101707.PHAM HONG SON chuyen tien ung ho Tran Thi Yen - Ma so 2025- 077

28/03/2025 100.000 MBVCB.8961914135.Ung ho NCHCCCL Linh 0707693096.CT tu 0481000800531 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 932254.280325.101308.Ung ho MS 2025 077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 500.000 199272.280325.101240.Ung ho MS 2025 077 TRAN THI YEN

28/03/2025 300.000 059298.280325.101216.Ung ho MS2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 200.000 MBVCB.8961851812.TRAN VAN NHAM chuyen tien ung ho:MS 2025.077(chi Tran thi Yen).CT tu 0501000223630 TRAN VAN NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 1.000.000 256175.280325.100847.ung ho Ms 20250.077

28/03/2025 1.000.000 020097041503281000042025VvY3720106.3426.100004.UNG HO MS 2025.065

28/03/2025 1.000.000 MBVCB.8961763529.MS 2024.077.CT tu 0121000681486 LE THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 20.000 020097041503280959032025VRfN715810.99296.095849.ung ho MS2025.72

28/03/2025 100.000 474778.280325.095813.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 300.000 360635.280325.095721.Ung ho MS 225.077 chi Tran Thi Yen FT25087978219598

28/03/2025 500.000 975417.280325.095621.Ung ho MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh

28/03/2025 500.000 MBVCB.8961718326.ung ho MS 2025.077( chi Tran Thi Yen).CT tu 0071003303012 TRUONG VAN TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 351166.280325.095532.Ung ho MS 2025.077 - chi Tran Thi Yen FT25087009665398

28/03/2025 100.000 MBVCB.8961650779.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.077 ( chi Tran Thi Yen).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 020097048803280948382025fzeu454115.59407.094825.MS 2025.077 UNG HO CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 500.000 020097048803280948032025BWqB450890.56854.094750.UNG HO MA SO 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 100.000 961204.280325.094711.Ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 200.000 MBVCB.8961608395.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.072( Ha Van Tai).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 020097048803280945462025Cbzv438503.48407.094533.UNG HO MS 2025.076

28/03/2025 200.000 300698.280325.094531.TAO VAN DUC chuyen ung ho MS 2025.077 FT25087702475491

28/03/2025 300.000 020097048803280944112025h9Y2429917.42660.094358.UNG HO MS 2025.077

28/03/2025 1.000.000 020097041503280943502025nIy3672986.42015.094332.ung ho MS 2025.077

28/03/2025 100.000 020097040503280943112025XMEV080248.39176.094311.Vietcombank:0011002643148:MS 2025. 077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 500.000 MBVCB.8961525275.ung ho ms 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0181001035667 TRI TU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 094456.280325.093635.2025. 078 CHI TRAN THI YEN-280325-09:36:35 094456

28/03/2025 200.000 MBVCB.8961487621.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen.CT tu 1043258575 HUYNH THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 0200970422032809321020254O1X222101.99327.093211.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 500.000 MBVCB.8961472798.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2025.077(chi Tran Thi Yen).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 165841.280325.093145.IBFT UH MS 2025.077

28/03/2025 100.000 MBVCB.8961446918.A Di Da Phat -MS 2025-077 ( tran thi yen).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 0200970422032809293120252WQG895607.89276.092932.PHAM DUY HOANG chuyen tienMS 2025.077 ung ho chi Tran Thi Yen

28/03/2025 250.000 MBVCB.8961433893.Ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 1023835109 NGUYEN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 020097041503280927452025kBRC629640.84185.092745.ung ho MS 2025.077 (chi tran thi yen)

28/03/2025 200.000 020097044903280925442025bRNa701154.75961.092544.Ms 2025.077, ma GD 307371662

28/03/2025 50.000 937449.280325.092410.Nguyen Thanh Tam ung ho MS 2025.077 ( chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 300.000 020097048803280922572025ZwjE317016.67333.092244.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN.

28/03/2025 100.000 020097048803280922112025hI9f313067.63827.092158.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

28/03/2025 100.000 MBVCB.8961363227.NGUYEN THI NGUYET ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 MBVCB.8961331852.Ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 069560.280325.091941.UNG HO MS 2025.077 TRAN THI YEN-280325-09:19:40 069560

28/03/2025 300.000 141217.280325.091924.IBFT Ung ho MS 2025 077 chi Yen

28/03/2025 300.000 169772.280325.091905.MS2025.077 chi tran thi yen. FT25087195916441

28/03/2025 500.000 MBVCB.8961335096.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0111001490592 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 840212.280325.091813.Ung ho MS 2025.077 ( chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 100.000 020097048803280915232025Qrm6277232.40875.091510.UNG HO MS 2025. 077 CHI YEN

28/03/2025 200.000 693957.280325.091439.TRAN NGOC THUY VY chuyen tien ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 200.000 020097048803280914152025UC7h271273.37577.091402.NGUYEN TRONG HOAN UNG HO MS 2025077 TRAN THI YEN

28/03/2025 500.000 MBVCB.8961252704.Ung ho MS 2025077 - Tran Thi Yen xa Dai An, Vu Ban, Nam Dinh.CT tu 1918035571 NGUYEN THI NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 1.000.000 MBVCB.8961242932.MS2025.077- co Vinh CHLB Duc ung ho.CT tu 0011001653255 DO THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 635140.280325.090849.Ung ho MS 2025.077( chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 50.000 819149.280325.090600.Ung ho : MS 2025.077( chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 100.000 188650.280325.090509.ung ho Ms 2025077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 MBVCB.8961182228.ung ho MS 2025.077 (Tran Thi Yen).CT tu 0611001516326 LE MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 020097040503280902582025SVHS025671.626.090245.Vietcombank:0011002643148:Ms2025077 ung ho chi tran thi yen

28/03/2025 500.000 090922.280325.090250.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087284700438

28/03/2025 100.000 810356.280325.090051.Tu thien MS 2025.077 chi Tran Thi Yen chong mat, con tai nan nang, Nam Dinh

28/03/2025 100.000 MBVCB.8961136878.2025.077( tran thi yen).CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 100.000 151004.280325.085920.ZP250870151004 250328000252313 ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 500.000 070833.280325.085836.ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087262742169

28/03/2025 200.000 151498.280325.085807.Ung ho MS 2025.077 Tran Thi Yen

28/03/2025 500.000 020097048803280858012025Nsk8187267.85252.085748.MS 2025.077 HO TRO CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 500.000 0200970405032808565820250CL1003191.82307.085645.Vietcombank:0011002643148:chi MY TIEN ung ho Tran Thi Yen ms 2025.077

28/03/2025 200.000 020097042203280856042025P8X4749799.78712.085547.Dang Vuong Hoang Tri ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 100.000 MBVCB.8961096701.NGUYEN TICH DUC chuyen tien giup do MS 2025.077.CT tu 1029692131 NGUYEN TICH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 MBVCB.8961093030.Ung ho MS 2025.077 (anh Tran Thi Yen).CT tu 0071001957900 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 150.000 020097042203280854162025F1K5243033.72926.085417.ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 048677.280325.085352.Ung ho chi Tran Thi Yen, MS 2025.077 FT25087384909247

28/03/2025 500.000 020097048803280852562025h7ux161742.70277.085243.HIEN PHAM O MY CHUYEN TIEN UNG HO CHI TRAN THI YEN MS 2025.077 O NAM DINH

28/03/2025 200.000 MBVCB.8961073301.ung ho ms 2025.077 (chi tran thi yen).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 500.000 040675.280325.085209.HOANG THI LE HANG chuyen ung ho ma so 2025077 tran thi yen FT25087988906780

28/03/2025 500.000 020097042203280851142025FKAS187131.64387.085056.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 300.000 020097040503280851052025YWIC081262.63925.085105.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 033704.280325.085037.MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25087930840697

28/03/2025 200.000 946922.280325.085024.ung ho ms 2025077 chi tran thi yen

28/03/2025 200.000 020097042203280846022025AXU8401611.48930.084603.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ung ho MS 2025072 ha van tai

28/03/2025 50.000 020097042203280844062025OMZ7985621.44054.084407.MS 2025 077 Chi Tran Thi Yen

28/03/2025 200.000 0200970488032808395120256rhL097211.31174.083938.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 10.000 MBVCB.8960908910.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025076 va 2025077.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/03/2025 200.000 MBVCB.8960905765.MS 2025.076 ( chi Lam Thi Tin ).CT tu 0081001211969 VU DINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 20.000 159266.280325.083215.Ung ho tu thien MS 2025.077 ( chi Tran Thi Yen)

28/03/2025 500.000 413856.280325.083204.UNG HO MS 2025.077 (CHI TRAN THI YEN)

28/03/2025 100.000 020097048803280828192025vIhj041941.98863.082806.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

28/03/2025 500.000 MBVCB.8960822182.LAM THANH DONG ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 9902915666 LAM THANH DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 300.000 325967.280325.082548.LE CANH TAT ung ho MS 2025 077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 500.000 921012.280325.082536.MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh FT25087866530470

28/03/2025 300.000 MBVCB.8960750443.Ung ho MS 2025.077.CT tu 0351000893083 VU VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 1.000.000 872107.280325.081410.MS2025.077 Tran Thi Yen FT25087078396572

28/03/2025 1.000.000 092308.280325.080614.MS 2025 076 chi lam thi tin

28/03/2025 100.000 020097040503280805412025OX8Z020426.40011.080523.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG CUONG chuyen tien ung ho ma so 2025077

28/03/2025 200.000 355099.280325.080429.MS 2025.073 ( Tran Thi Hue).

28/03/2025 300.000 826465.280325.080300.ung ho MS 2025.075 - Cao Thi Hanh FT25087443086475

28/03/2025 100.000 020097042203280801522025PUOF658353.30114.080153.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

28/03/2025 50.000 020097041503280754432025qt7M402759.12539.075443.MS 2025.068 (Nguyen Chi Tai)

28/03/2025 500.000 MBVCB.8960520120.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho MS 2025.076.CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 50.000 020097041503280751002025RzFi395074.5024.075100.MS2025.76 (chi Lam Thi Tin)

28/03/2025 300.000 MBVCB.8960484984.MS 2025.077.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 200.000 020097042203280741092025X5AZ354206.82364.074110.ung ho ms 2025.076 chi Lam Thi Tin

28/03/2025 100.000 IBVCB.8960296670.Giup ma so 2025.077 chi Tran Thi Yen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/03/2025 500.000 MBVCB.8960286386.Ung Ho MS 2025.076 (Chi Lam Thi Tin).CT tu 0021000891820 DO PHU KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 79.000 923760.280325.071338.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN-280325-07:13:38 923760

28/03/2025 500.000 506357.280325.050134.Ung ho MS 2025.075 Cao Thi Hanh FT25087596366049

28/03/2025 500.000 174385.280325.024342.Ung ho MS 2025072 Ha Van Tai

28/03/2025 1.000.000 MBVCB.8959650268.ung ho MS 2025.076 chi Lam Thi Tin.CT tu 9917386687 LAI TRAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/03/2025 10.000 406088.280325.010237.ung ho MS 2025.076 FT25087731035753

28/03/2025 10.000 370511.280325.002224.MS 2025.061 FT25087851700001

28/03/2025 10.000 369724.280325.002140.MS 2025.062 FT25087209378606

28/03/2025 10.000 368548.280325.002034.MS 2025.063 FT25087869502716

28/03/2025 10.000 367599.280325.001944.MS 2025.064 FT25087468994075

28/03/2025 10.000 366704.280325.001854.MS 2025.065 FT25087808605770

28/03/2025 10.000 365777.280325.001806.MS 2025.066 FT25087972354051

28/03/2025 10.000 364790.280325.001713.MS 2025.067 FT25087592003789

28/03/2025 10.000 363123.280325.001544.MS 2025.068 FT25087097678949

28/03/2025 10.000 362468.280325.001508.MS 2025.069 FT25087376423767

28/03/2025 10.000 361524.280325.001418.MS 2025.070 FT25087601867235

28/03/2025 10.000 360647.280325.001330.MS 2025.071 FT25087152850711

28/03/2025 10.000 359743.280325.001243.MS 2025.072 FT25087782183791

28/03/2025 10.000 358866.280325.001154.MS 2025.073 FT25087310142812

28/03/2025 10.000 357952.280325.001105.MS 2025.074 FT25087595385634

28/03/2025 10.000 356864.280325.001010.MS 2025.075 FT25087808570364

28/03/2025 10.000 355665.280325.000912.MS 2025.076 FT25087038947395

28/03/2025 50.000 020097041503272345392025Lv0j108614.62721.234539.NGO QUOC TIEN gui toi nhu chua he co cuoc chia ly

28/03/2025 200.000 020097041503272332012025P9aF999503.49086.233143.ung ho 2025.054 (vo chong chi Thi)

28/03/2025 500.000 020097041503272326302025yhbA994582.43157.232612.DAO THI PHUONG LAN ung ho MS 2025.076 (Lam Thi Tin)

28/03/2025 100.000 020097048803272303412025HAkP294296.14192.230328.UNG HO MS 2025.075

29/03/2025 100.000 MBVCB.8979741108.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2025.078 (Nguyen Viet Thang ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 778377.290325.223112.UNG HO MS 2025.078-290325-22:31:12 778377

29/03/2025 86.000 158002.290325.222122.ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 100.000 020097042203292218342025U1FG267909.12561.221835.MS 2025.078

29/03/2025 68.000 155124.290325.221249.ung ho MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

29/03/2025 100.000 020097042203292211482025BU5M581759.99167.221149.ms 2025.079 nguyen viet thang

29/03/2025 100.000 020097040503292208452025KN19053777.92087.220825.Vietcombank:0011002643148:Ung ho NCHCCCC TNhi 0935132247

29/03/2025 5.000.000 756019.290325.220533.DANG VAN THIEP TRANANER MS 2025 078 NGUYEN VIET THANG-290325-22:05:32 756019

29/03/2025 10.000 MBVCB.8979541433.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8979352726.ung ho ms 2025.078 (anh nguyen viet thang).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 50.000 MBVCB.8979338050.NGUYEN THI MAI TRANG chuyen tien MS 2025.078 Nguyen Viet Thang.CT tu 0641000045330 NGUYEN THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 500.000 699290.290325.213045.MS 2025078 Nguyen viet Thang FT25090835028531

29/03/2025 250.000 683035.290325.212612.MS 2025.067 .Le Ngoc Bao Tram FT25090174370160

29/03/2025 50.000 0200970488032921214120253eQL042528.70508.212127.NGUYEN THI BICH UNG HO MS 2025.076 LAM THI TIN

29/03/2025 300.000 150604.290325.211620.MS 2025072 Ha Van Tai

29/03/2025 300.000 148774.290325.211440.MS 2025075 chi Cao Thi Hanh

29/03/2025 300.000 147368.290325.211342.MS 2025078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 300.000 183362.290325.211244.ung ho ms 2025.077 chi Tran Thi Yen

29/03/2025 40.000 615107.290325.210707.Ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang FT25090680000794

29/03/2025 500.000 MBVCB.8979077434.ung ho MS 2025.078.CT tu 0011000066229 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 775732.290325.205915.ung ho MS 2025.078 ( anh Nguyen Viet Thang )

29/03/2025 200.000 MBVCB.8979044714.TRAN QUANG NAM gia lai ung ho Ms 2025.078( anh nguyen viet thang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 020097048803292052322025RkS5930029.80665.205218.MS 2025.078

29/03/2025 150.000 MBVCB.8978966630.ung ho MS 2025 078.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/03/2025 20.000 647935.290325.204619.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Nguyen Viet Thang ms 2025 078

29/03/2025 20.000 020097040503292042322025VEV6083471.48642.204233.Vietcombank:0011002643148:Ung ho NCHCCCL Vo Thi Phuong Thao 03763XXXXXX

29/03/2025 500.000 MBVCB.8978887320.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.078(a Nguyen Viet Thang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 400.000 MBVCB.8978868147.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.077(chi Tran Thi Yen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 40.000 0200970422032920253320259R90319259.89287.202534.ung ho

29/03/2025 100.000 020097042203292024492025938P768722.86713.202450.ung ho a nguyen viet thang

29/03/2025 200.000 408493.290325.201637.Ung ho 7 chau nho con cua anh Nguyen Viet Thang MS 2025.078 FT25090961367437

29/03/2025 200.000 020097041503292015422025bKgt752117.54078.201523.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang) dich vu mung tuoi

29/03/2025 10.000 394731.290325.201331.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.068 Nguyen Chi Tai FT25090684737070

29/03/2025 10.000 390192.290325.201228.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.067 Le Ngoc Bao Tram FT25090515908583

29/03/2025 10.000 384284.290325.201105.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.066 Pham Duc Loc FT25090916935665

29/03/2025 300.000 MBVCB.8978585087.UNG HO MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8978565595.MS 2025 .077 tran thi yen.CT tu 1916852289 MAI THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8978558818.UNG HO MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8978556389.MS 078 nguyen viet thang.CT tu 1916852289 MAI THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 30.000 608697.290325.200440.MS 2025078-290325-20:04:39 608697

29/03/2025 200.000 565496.290325.200345.MS 2025.077 (Tran Thi Yen)

29/03/2025 500.000 MBVCB.8978481852.ung ho MS 2025 .078 ( Nguyen Viet Thang).CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 326842.290325.195806.Ung ho anh Nguyen Viet Thang - MS2025.078 FT25088430457485

29/03/2025 300.000 020097041503291951162025qigi689721.64779.195056.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

29/03/2025 50.000 685533.290325.194826.ung ho Ms 2025.078 Anh Nguyen Van Thang Ha Tinh

29/03/2025 100.000 605497.290325.194658.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.078 anh ngyeun viet thang

29/03/2025 100.000 257025.290325.194226.ung ho NCHCCCL Hanh 0362030724 FT25088006433114

29/03/2025 200.000 MBVCB.8978315163.MS 2025.078.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8978116568.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2025.078 (Nguyen Viet Thang).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 50.000 020097048803291923062025uzTm521860.58825.192253.TRUONG THI THUY MAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 200.000 121598.290325.192053.LE THI LAN HUYEN chuyen tien MS 2025 078

29/03/2025 100.000 094552.290325.190714.VU THI HUE chuyen ung ho MS 2025-078 FT25088186328290

29/03/2025 200.000 020097041503291900562025lncd558565.72409.190056.PHAM THI HANG Chuyen tien MS 2025.078( anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 200.000 020097048803291856312025Dlzc388630.55140.185617.UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 200.000 501767.290325.185458.UNG HO MS 2025 078 ANH NGUYEN VIET THANG-290325-18:54:57 501767

29/03/2025 100.000 MBVCB.8977668622.DO DUC TAM chuyen tien ung ho MS 2025078 nguyen viet thang.CT tu 1021058943 DO DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 959522.290325.184027.ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang FT25088178390409

29/03/2025 500.000 076566.290325.183104.MS 2025.078

29/03/2025 100.000 130003.290325.182354.Ung ho ma so 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 300.000 837939.290325.181623.NGO THIEN THAO ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang FT25088933007218

29/03/2025 100.000 971633.290325.181152.ung ho ms 2025.077

29/03/2025 500.000 020097041503291808562025PPxJ407899.64107.180836.Ung ho MS 2025.078 ( anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 200.000 020097040503291804042025USBH069661.43279.180405.Vietcombank:0011002643148:TUAN THI MAI PHUONG chuyen tien MA 2025.078 Anh Nguyen Vuet Thang

29/03/2025 100.000 574153.290325.175610.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang) . Nam mo a di da phat

29/03/2025 50.000 MBVCB.8977122805.ung ho anh Nguyen Viet Thang.CT tu 1015140071 LE THI MAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8977069567.ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang.CT tu 9987379531 CAO VAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 50.000 020097040503291751252025JLHR018712.88015.175111.Vietcombank:0011002643148:LE THANG LONG chuyen tien

29/03/2025 50.000 020097042203291748532025F6X7475489.76083.174854.ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 50.000 020097042203291748332025IC25398715.74220.174834.PHAM THI TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.078 anh NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 200.000 847313.290325.174757.Ung ho NCHCCCL PhngThuyD 0358012001

29/03/2025 200.000 MBVCB.8977004289.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0171003464601 NGUYEN TRONG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8976975108.Ung ho MS 2025.078 (Nguyen Viet Thang).CT tu 1017255381 NGUYEN THANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 551426.290325.172533.DAO THI LY chuyen ung ho MS 2025.078 NGUYEN VIET THANG FT25088051085030

29/03/2025 159.000 461453.290325.170946.Ung ho NCHCCCL - Le Thuy Vuong - 0348845537 FT25088932764075

29/03/2025 500.000 020097041503291705592025rmMI200024.75376.170539.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 250.000 MBVCB.8976411821.Ngoc Quyen ung ho MS 2025.078.CT tu 1016936610 DINH PHAN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 500.000 MBVCB.8976390275.Ung ho MS 2005.078( anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0011004023483 DUONG THE KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 500.000 MBVCB.8976255752.Ung Ho MS 2025.078 Ho tro a NGUYEN VIET THANG.CT tu 0791000016403 DO HUU TRUC VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 020097048803291646312025vIaS616921.87831.164617.MS 2025.078

29/03/2025 300.000 MBVCB.8976244112.UNG HO MS 2025.078 ( NGUYEN VIET THANG ).CT tu 0071000886584 TRAN NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 507741.290325.164328.ISL3fr9sdksvpjmic1d6bkgimm87j-MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 100.000 020097048803291625302025TbUL501167.1150.162516.UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 100.000 MBVCB.8976034336.ung ho ma so 2025.077 ( Tran Thi Yen ).CT tu 0221000010209 MAI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 705461.290325.162448.UH MS 2025077 Tran Thi Yen

29/03/2025 1.000.000 MBVCB.8976012370.ung ho ma so 2025.078. Nguyen Viet Thang.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8975983178.MS 2025.077(Chi Tran Thi Yen).CT tu 0181001741301 HUYNH THI DIEM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 020097048803291615182025UlUy448157.60261.161504.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

29/03/2025 300.000 MBVCB.8975923670.ung ho MS 2025 076 chi Lam Thi Tin.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/03/2025 200.000 028896.290325.161423.IBFT ung ho MS 2025.078

29/03/2025 300.000 MBVCB.8975904138.ung ho MS 2025 077 chi Tran Thi Yen.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/03/2025 300.000 MBVCB.8975865049.ung ho MS 2025 078 anh Nguyen Viet Thang.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/03/2025 500.000 020097041503291559002025JO5g905011.96305.155847.ung ho MS 2025.077 chi Tran thi Yen

29/03/2025 500.000 MBVCB.8975593540.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 9915983926 PHAM THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8975520057.Ung ho MS 2025.078 (Nguyen Van Thang).CT tu 0011003741865 DO VAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 020097048803291532232025Ldz8240105.95750.153210.GUI C NGUYEN THI KIEU

29/03/2025 100.000 MBVCB.8975471068.Ung ho MS 2025. 078(Nguyen Viet Thang).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8975464045.ung ho MS 2025.078.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8975451755.ung ho MS 2025.077.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8975449277.ung ho MS 2025.076.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8975455933.ung ho MS 2025.074.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8975453619.ung ho MS 2025.075.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8975431675.ung ho MS 2025.073.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8975428880.ung ho MS 2025.072.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 1.000.000 MBVCB.8975427842.ung ho MS 2025078 anh Nguyen Viet Thang.CT tu 1913022332 PHAN HUY VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 MBVCB.8975419994.ung ho MS 2025.078 Nguyen Viet Thang.CT tu 0331003932768 NGUYEN VO KHANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8975409589.ms2025.078.CT tu 0031000297044 PHAM THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 132120.290325.151535.Ung ho MS 2025.077(chi Tran Thi Yen).

29/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82919653021.20250329.82919653021-0909358852_ung ho MS 2025078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 100.000 020097048803291456172025xu3b081357.68218.145604.NONG THI THANH BINH CHUYEN TIEN UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL

29/03/2025 200.000 0200970488032914551520258NzA077406.64736.145502.UNG HO MS 2025.078

29/03/2025 200.000 MBVCB.8975179266.Ung ho ms 2025. 078 Nguyen Viet Thang.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 50.000 020097040503291452402025P7V7068897.57154.145240.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 1.000.000 0200970415032914505220256PVz740412.50425.145052.ung ho MS 2025.078(anh Nguyen viet thang)

29/03/2025 200.000 020097048803291447032025Ct6z045225.38188.144650.NGUYEN THI PHUONG UH MS 2025.078 ONG NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 400.000 219962.290325.144321.Ung ho MS 2025.078

29/03/2025 100.000 848341.290325.143902.UNG HO NCHCCCL GIA DINH EM CAI 0868813960

29/03/2025 300.000 0200970422032914320720251KQ1848786.91579.143208.Ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 100.000 020097041503291432072025GIDY702067.91531.143207.DANG THI KIM HONG chuyen tien ung ho MS 2025.078 ( anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 300.000 088479.290325.143121.UNG HO MS2025077 CHI TRAN THI YEN-290325-14:31:21 088479

29/03/2025 200.000 020097048803291429092025t1Ar977172.81535.142855.UNG HO MS 2025.078 NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 100.000 020097048803291428352025d6Si975165.80563.142821.UNG HO MS 2025.078 NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 100.000 702509.290325.142553.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2025 078 anh Nguyen Viet Thang FT25088425918158

29/03/2025 100.000 020097040503291425152025F23W097974.69784.142501.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2005. 078 Nguyen Viet Thang

29/03/2025 200.000 020097048803291423062025xilj954839.64399.142253.UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 200.000 MBVCB.8974908913.ung ho MS 2025.078 (Nguyen Viet Thang).CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 0200970422032914135120251C5M238268.36720.141333.MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 500.000 0200970415032914090420251vHp656253.21705.140904.Ung ho MS 2025.078 ( anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 200.000 638997.290325.140853.TRAN THI HUONG ung ho MS 2025 071 Nguyen Duy Khanh FT25088285734041

29/03/2025 100.000 613595.290325.140157.TRAN THI HUONG ung ho MS 2025 075 chi Cao Thi Hanh FT25088471452096

29/03/2025 200.000 020097041503291401312025Utiu642338.1081.140131.Ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 100.000 606784.290325.140006.TRAN THI HUONG ung ho MS 2025 076 chi Lam Thi Tin FT25088616594139

29/03/2025 50.000 020097041503291358532025NS3S636732.92826.135853.MS 2025.078

29/03/2025 1.000.000 020097048803291358422025hWRr868678.93501.135828.TRAN THI NGOC DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 300.000 590365.290325.135537.Ung ho A Nguyen Viet Thang Ma so 2025 078 FT25088774311804

29/03/2025 500.000 020097041503291353582025f2pJ628557.78754.135338.Ung ho ms 2025.078 anh nguyen viet thang

29/03/2025 2.000.000 063691.290325.135034.Ung ho MS 2025078( Anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 2.000.000 554417.290325.134541.LE HOANG YEN chuyen ung ho MS 2025077 Tran Thi Yen FT25088029010363

29/03/2025 200.000 026195.290325.134222.MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG-290325-13:42:22 026195

29/03/2025 500.000 011129.290325.134115.ung ho Ms 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 500.000 MBVCB.8974619945.Ung ho MS 2025.078 Nguyen Viet Thang.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 137389.290325.133505.Ung ho MS 2025.078

29/03/2025 200.000 020097042203291329192025DBJF315796.13292.132900.ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 15.000 MBVCB.8974527990.2025.078( nguyen viet thang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 470794.290325.132305.Ung ho MS 2025 078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 100.000 004245.290325.132128.MS 2025.078 Anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 100.000 020097048803291319582025V2En739724.87552.131945.MS 2025.078

29/03/2025 400.000 457015.290325.131911.Ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang FT25088630609473

29/03/2025 50.000 452600.290325.131801.Ung ho ms 2025078 a nguyen viet thang FT25088354300046

29/03/2025 100.000 452078.290325.131753.ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang FT25088783003040

29/03/2025 100.000 020097042203291313422025TZ57533242.70269.131343.MS 2025.078

29/03/2025 100.000 0200970422032913102920251OB9750207.61322.131030.MS 2025.078

29/03/2025 300.000 MBVCB.8974381097.MS 2025. 078 ( Anh Nguyen Viet Thang).CT tu 9977508293 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 0200970405032913075820251EMC029974.54074.130758.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 200.000 683765.290325.130419.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2025.078

29/03/2025 300.000 MBVCB.8974287455.Ung Ho MS 2025.078 (nguyen viet thang).CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8974281867.NGUYEN THI HONG THUY ung ho MS :2025078 Nguyen viet Thang .CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 50.000 354560.290325.125236.MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang FT25088723950370

29/03/2025 200.000 0200970405032912501720255YMR091252.2046.125017.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.078

29/03/2025 100.000 959811.290325.125011.MS 2025.078-290325-12:50:11 959811

29/03/2025 100.000 335471.290325.124751.2025.077 chi TRAN THI YEN FT25088758076203

29/03/2025 40.000 109643.290325.124731.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 50.000 MBVCB.8974193573.Ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0451000367773 DAO THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 500.000 020097048803291239212025AlPb595639.67556.123908.UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 111.111 020097042203291236152025CWDU344308.56690.123616.QuyenDuong ungho MS 2025.078 NGUYEN VIET THANG. Nam mo ADiDa Phat.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Phat.Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat con nguyen dem cong duc hoi huong cho a THANG duoc khoe manh.

29/03/2025 100.000 020097042203291234382025IF07710868.50824.123439.TRAN THI HUYEN TRANG chuyen tien ung ho ms 2025078 anh Nguyen viet thang

29/03/2025 200.000 MBVCB.8974106735.TRAN THI MEN chuyen tien ung ho anh nguyen viet thang ms 2025-078.CT tu 0061000995922 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 50.000 270277.290325.123227.MS 2025.078 Nguyen Viet Thang FT25088174880807

29/03/2025 100.000 MBVCB.8974073458.ung ho MS 2025.078.CT tu 0071001143584 NGUYEN THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 369.000 020097042203291229522025WF5P416734.35224.122934.PHAM THI HOA HONG ck ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 150.000 MBVCB.8974046143.ung ho MS: 2025.078 ( anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0031000199321 PHAM THE DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 619323.290325.122722.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2025.077 Tran Thi Yen

29/03/2025 100.000 020097041503291226422025eM5x464127.22949.122642.MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 250.000 926656.290325.122519.MS2025.078 . ANH NGUYEN VIET THANG-290325-12:25:18 926656

29/03/2025 200.000 MBVCB.8974032844.HA THI KIM ANH chuyen tien ung ho ma so 2025.078(anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 235237.290325.122442.Ms 2025.078 a Nguyen viet thang FT25088894770348

29/03/2025 500.000 232246.290325.122402.LE THI MINH THOA ung ho MS 2025.076 Lam Thi Tin FT25088280975102

29/03/2025 500.000 226225.290325.122243.LE THI MINH THOA ung ho MS 2025 077 Tran Thi Yen FT25088012606602

29/03/2025 200.000 020097040503291222172025YC0G022823.8182.122217.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI NHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.078 a nguyen viet thang

29/03/2025 50.000 215989.290325.122033.Ung ho MS 2025 078 a Thang FT25088904408250

29/03/2025 500.000 213758.290325.122003.Hoang Binh Minh va Hoang Le Minh ung ho Ms 2025 075 chi Cao Thi Hanh FT25088903823960

29/03/2025 300.000 020097048803291219142025w4H5511689.96501.121901.MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 50.000 204590.290325.121803.MS 2025.078 FT25088034900404

29/03/2025 300.000 181755.290325.121711.ung ho hoan canh MS 2025 078 a nguyen van thang

29/03/2025 100.000 0200970415032912160120256sMI439080.84387.121541.Ung Ho MS 2025.078 ( anh Nguyen Viet Thang )

29/03/2025 500.000 172653.290325.121112.MS2025.078 FT25088857097175

29/03/2025 5.000.000 MBVCB.8973839563.Ung ho MS 2025.078 ( anh Nguyen Viet Thang ).CT tu 3131029999 LE VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 10.000 200782.290325.120234.ung ho NCHCCCL ThuyAnh 0911152367

29/03/2025 200.000 566113.290325.120144.IBFT Ung ho MS 2025 078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 700.000 352249.290325.115600.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho cac ma so sau 2025 072 2025 073 2025 074 2025 075 2025 076 2025 077 2025 078 moi ma so 100 k

29/03/2025 300.000 082447.290325.114955.MS 2025.078

29/03/2025 100.000 020097041503291147582025P1sQ369022.74098.114758.UNG HO MS 2025.078(anh NGUYEN VIET THANG)

29/03/2025 500.000 MBVCB.8973598113.Ung ho MS 2025.078 (NGUYEN VIET THANG).CT tu 0071001013889 LE THUONG NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 020097041503291137272025EPOK341038.29604.113727.MS 2025.078

29/03/2025 200.000 020097041503291136422025K8VH337991.27266.113623.PHAM ANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

29/03/2025 500.000 020097040503291134242025U9MQ076906.17944.113424.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2025.078 anh nguyen viet thang

29/03/2025 200.000 020097040503291109042025XZFJ092785.13951.110850.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.078 nguyenvietthang

29/03/2025 700.000 020097041503291102392025tx0c249539.89042.110219.MS 2025.078 (nguyen Viet Thang)

29/03/2025 100.000 IBVCB.8973177810.Giup ma so 2025.078 anh Nguyen Viet Thang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/03/2025 200.000 MBVCB.8973137810.UNG HO NCHCCCL-Linh.CT tu 0731000875704 NGUYEN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8973113937.ung ho MS 2025.078(anh nguyen viet thang).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 1.000.000 420828.290325.105257.IBFT ung ho ms 2025078 anh nguyen viet thang

29/03/2025 100.000 780463.290325.104959.UNG HO NCHCCCL-290325-10:49:59 780463

29/03/2025 100.000 020097042203291048542025NQTI810514.34778.104855.MAI NGOC HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.078

29/03/2025 50.000 0200970422032910482920259FC1556166.33757.104830.Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0364904192

29/03/2025 200.000 020097048803291048032025ckSO064524.31903.104750.UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 150.000 758797.290325.104626.ung ho MS 2025.077 FT25088493088976

29/03/2025 300.000 MBVCB.8972990437.DANG THI PHUONG ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 500.000 0200970415032910400620256Bze190501.99950.104006.ung ho ms 2025.078 ( anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 50.000 MBVCB.8972961276.ung ho MS 2025.071 (NGUYEN DUY KHANH).CT tu 0381002493871 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 721576.290325.103840.ung ho MS 2025.078 Nguyen Viet Thang FT25088346529910

29/03/2025 50.000 020097042203291036462025U99A538364.88445.103646.gui ms 2025 078

29/03/2025 100.000 691785.290325.103635.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 200.000 MBVCB.8972936911.Ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 9852366363 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 55.555 0200970488032910354420256cek003955.83577.103531.UNG HO NCHCCCL.HOANG THI NGOC ANH. 0822580107

29/03/2025 200.000 554125.290325.103428.Tu thien MS 2025.078 bo gay chan, nha ngeo 7 con nho, Ha Tinh

29/03/2025 100.000 020097048803291030562025Kvzs980431.65114.103042.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

29/03/2025 100.000 020097041503291030472025Zim4166386.64807.103047.Ung ho MS 2025.078(Anh NGUYEN VIET THANG)

29/03/2025 2.000.000 656808.290325.102932.UNG HO MS 2025.078

29/03/2025 100.000 020097048803291027552025eQCu965485.52952.102741.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN

29/03/2025 100.000 020097048803291025272025cGim953610.43955.102514.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.077 CHIJ TRAN THI YEN

29/03/2025 20.000 967636.290325.102152.GiacHienVy ung ho MS2025.078(anh NguyenVietThang)

29/03/2025 100.000 020097040503291008382025AFXR088486.82138.100818.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 500.000 MBVCB.8972659321.CAO VAN THANG chuyen tien ung ho MS 2025.078.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 50.000 712157.290325.100533.MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG-290325-10:05:32 712157

29/03/2025 100.000 MBVCB.8972625612.Ung ho ma so2025-078(anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0181000021509 PHAM THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 020097041503291002572025bxaY995433.59670.100257.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 200.000 175138.290325.100217.Bp ung ho MS2025078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 100.000 543717.290325.100133.Ung ho MS 2025 078 Nguyen Viet Thang FT25088601800582

29/03/2025 200.000 MBVCB.8972597394.TON NU TUONG LINH ung ho MS 2025.078(anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0071001323915 TON NU TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 512855.290325.100100.MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 300.000 020097048803291000282025rYl2831216.51233.100015.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 300.000 170855.290325.095931.BP ung ho MS 2025076 chi Lam Thi Tin

29/03/2025 500.000 166938.290325.095659.BP ung ho MS 2025072 Ha Van Tai

29/03/2025 500.000 961946.290325.095601.ung ho ms 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 100.000 157945.290325.095103.ung ho MS 2025078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 500.000 447388.290325.094813.Ung ho 2025.077 Tran Thi Yen

29/03/2025 200.000 467890.290325.094532.Ung ho anh Nguyen Viet Thang, MS 2025.078 FT25088484165704

29/03/2025 500.000 MBVCB.8972437065.ung ho MS 2025.078.CT tu 0181000076639 HUYNH VU LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 500.000 MBVCB.8972361336.TRAN VAN DON chuyen tien ung ho MS 2025.078 Nguyen viet Thang..CT tu 0181000746984 TRAN VAN DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 0200970422032909352320254ON8931704.62608.093524.NGO ANH HOANG ung ho MS 2025.078 Anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 300.000 958021.290325.093452.Ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 200.000 MBVCB.8972318294.ung ho a nguyen viet thang.CT tu 9944249468 NGUYEN DUC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8972305587.2025078.ung.ho.anh.thang.CT tu 1014161279 NGUYEN BA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 390436.290325.092905.ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang FT25088074108015

29/03/2025 200.000 535607.290325.092628.Ung ho MS 2025.078 Anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 200.000 269228.290325.092627.ung ho ms 2025078 anh nguyen viet thang

29/03/2025 100.000 0200970488032909214120253RVa646431.18507.092128.MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

29/03/2025 50.000 020097048803290916522025p0he624016.3604.091638.NGUYEN VIET DUNG GUI GIUP MS 2025.077 GIUP DO CHI TRAN THI YEN

29/03/2025 200.000 020097048803290915272025qlBs617667.98780.091514.UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 10.000 300610.290325.090921.Ung ho MS 2025.076 chi Lam Thi Tin FT25088674000099

29/03/2025 10.000 277362.290325.090406.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25088107844802

29/03/2025 50.000 440233.290325.090254.Ung ho NCHCCCL con cam on cac me cac anh hung liet sy da hi sinh cho dan toc de the he tre chung con duoc song trong hoa binh kiep sau con van muon la nguoi VN

29/03/2025 200.000 0200970405032909001620255UG6060531.53784.085957.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 1.000.000 0200970422032908592420250W0M755896.50738.085905.NGUYEN HUU TAI ung ho MS 2025.078 Anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 50.000 MBVCB.8972008775.ung ho ms 2025.078 ( anh nguyen viet thang ).CT tu 0181001128598 DANG HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8971969583.ung ho 2005.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0041000292844 TRAN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8971955175.2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0071001216315 NGUYEN TRAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 020097042203290850562025NVJG493269.26704.085037.MS 2025 078 ung ho anh Nguyen van Thang

29/03/2025 200.000 MBVCB.8971926687.Ung ho MS 2025.075 (chi Cao Thi Hanh).CT tu 0281000204789 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 MBVCB.8971915558.MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0281000204789 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 500.000 435914.290325.084447.Ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 100.000 020097040503290843332025GQ7O008128.7596.084333.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 077

29/03/2025 200.000 020097048803290839502025EdPR458686.97301.083936.TRAN DANH SON CHUYEN TIEN MS2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 500.000 587519.290325.083513.UHMS 2025.078 NGUYEN VIET THANG-290325-08:35:13 587519

29/03/2025 100.000 581393.290325.082957.MS 2025072 HA VAN TAI-290325-08:29:57 581393

29/03/2025 100.000 020097042203290829202025ILKU312545.71002.082901.ung ho NCHCCCL

29/03/2025 300.000 020097048803290829082025F9iL413321.70433.082855.UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 20.000 250070.290325.082452.VU NGOC DUNG chuyen tienMS 2025 078

29/03/2025 100.000 020097042203290816492025656Z650945.40186.081650.MS 2025.078 A. NGUYEN VIET THANG

29/03/2025 100.000 020097041503290815442025s8IY748091.37121.081544.ms2025.077 (chi tran thi yen)

29/03/2025 200.000 073170.290325.081419.Ung ho ms 2025 078 NGUYEN VIET THANG FT25088666970139

29/03/2025 200.000 MBVCB.8971609854.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 500.000 047538.290325.080723.Ms 2025.078 uh anh Nguyen Viet Thang FT25088310494181

29/03/2025 30.000 MBVCB.8971564789.MS 2024.078.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 007104.290325.080235.ung ho MS 2025078

29/03/2025 100.000 020097048803290756112025J8an281687.91986.075558.MS 2025.072 HA VAN TAI

29/03/2025 50.000 020097042203290755122025MISB146619.89893.075459.ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

29/03/2025 300.000 MBVCB.8971406200.ung ho ms 2025.077.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 275040.290325.074056.MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 800.000 020097048803290735202025gYhV205968.48876.073507.MS 2025.077

29/03/2025 200.000 MBVCB.8971229677.MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0091000101745 NGUYEN DINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82884760819.20250329.82884760819-0948159625_MS 2025077 (chi Tran Thi Yen)

29/03/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82884116370.20250329.82884116370-0948159625_MS 2025078 (anh Nguyen Viet Thang)

29/03/2025 50.000 0200970488032907102920252fjq123810.2445.071016.UNG HO MS 2025.076 CHI LAM THI TIN

29/03/2025 50.000 020097048803290709332025F4Gp121036.1231.070920.UNG HO MS 2025.075 CHI CAO THI HANH

29/03/2025 150.000 020097042203290706492025RE7U322541.97145.070650.ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

29/03/2025 15.000 MBVCB.8971121810.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.077 (Chi Tran Thi Yen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 020097042203290628522025S3PE264900.55208.062852.ung ho MS2025.077 chi Tran Thi Yen

29/03/2025 100.000 685193.290325.062720.ung ho Chi Tran Thi Yen ms 2025 077

29/03/2025 100.000 481476.290325.061718.UNG HO MS 2025.077 TRAN THI YEN-290325-06:17:18 481476

29/03/2025 100.000 020097042203290605312025FQGM826696.38961.060532.unghoNCHCCCLchinh0975401996

29/03/2025 100.000 MBVCB.8970867296.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.076 (chi Lam Thi Tin) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 500.000 02009704050329042652202577Z9016891.10651.042652.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

29/03/2025 500.000 435710.290325.020222.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN-290325-02:02:22 435710

29/03/2025 50.000 MBVCB.8970673013.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 100.000 MBVCB.8970622410.Ung ho NCHCCCL - NGUYEN THUY VAN - 0968072360.CT tu 0931004223822 NGUYEN THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 300.000 561140.290325.011340.Ung ho NCHCCCL + Anh Ta + 0901777105 thang 1,2,3.2025

29/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.82875734712.20250329.82875734712-0368391504_Em co khoan quyen gop nho muon ung ho chuong trinh NCHCCCL a

29/03/2025 20.000 MBVCB.8970578117.UNG HO NCHCCCL - QUYNH - 0705918334.CT tu 1014539661 LE THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 15.000 MBVCB.8970491588.2025.077( tran thi yen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/03/2025 200.000 020097048803290011062025kFo4839978.8151.001052.HOANG VO KIEN TRUNG UNG HO MS MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

29/03/2025 50.000 020097048803282346402025EiPh809488.85451.234627.MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

29/03/2025 500.000 843463.280325.233629.VU THI TRANG THU chuyen tien

29/03/2025 50.000 020097048803282333132025KkGr789435.70080.233259.UNG HO NCHCCCL EM VAN 0394003219

30/03/2025 300.000 0200970488033022313420259Kpa942157.97053.223120.UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

30/03/2025 15.000 360588.300325.222741.UH MA SO 2025 076 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

30/03/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.83036911859.20250330.83036911859-0933742476_MS2025 077 ( chi Tran Thi Yen)

30/03/2025 100.000 160515.300325.220936.Ung ho vien phi em Lo Huu Phuc MS 2025.079 FT25090618123560

30/03/2025 300.000 020097048803302208562025JeCz886203.51936.220842.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

30/03/2025 100.000 MBVCB.8989143457.Ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 0371000447963 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 300.000 117559.300325.215545.VO NGOC HUYNH NHU chuyen UH MS2025.079 Lo Huu Phuc FT25090081570330

30/03/2025 50.000 MBVCB.8989116604.ung ho MS 2025.079 (Lo Huu Phuc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 50.000 MBVCB.8989099685.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 500.000 020097048803302145212025akv9815517.97298.214507.HOANG THI THU HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.078

30/03/2025 500.000 020097048803302143442025SGUD810244.93183.214330.HOANG THI THU HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC

30/03/2025 10.000 MBVCB.8988959396.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.079 (Lo Huu Phuc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 200.000 506606.300325.211935.ung ho ms 2025 079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.83032191245.20250330.83032191245-0902498898_Ung ho Ms 2025078 anh Nguyen Viet Thang

30/03/2025 100.000 020097042203302104172025C2AT896070.76447.210418.MS 2025.078 Nguyen Viet Thang

30/03/2025 500.000 021628.300325.205934.THAN THI HANH CHUYEN UNG HO MS 2025077 TRAN THI YEN-300325-20:59:34 021628

30/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.83029467670.20250330.83029467670-0347542083_CHU THI DIU chuyen tien qua MoMo

30/03/2025 100.000 020097048803302041032025DAGo559795.99912.204049.DAO THI MINH HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

30/03/2025 50.000 020097041503302023452025flzY575625.38820.202345.vu van bang ung ho MS 2025.079( lo huu phuc)

30/03/2025 200.000 709200.300325.201455.Ung ho be Lo Huu Phuc, MS 2025.079 FT25090344542120

30/03/2025 150.000 MBVCB.8988186961.MS 2025.079 (lo huu phuc).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 20.000 864281.300325.200451.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Lo Huu Phuc ms 2025 079

30/03/2025 10.000 653232.300325.200251.ung ho MS 2025.079 FT25090573124095

30/03/2025 48.000 0200970422033019590520256W7X338183.47750.195906.MS 2025.079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 10.000 634916.300325.195854.ung ho MS 2025.078 FT25090503305312

30/03/2025 10.000 619937.300325.195541.ung ho MS 2025.077 FT25090753818363

30/03/2025 500.000 020097040503301848272025NYIX045347.72218.184827.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 078 anh Nguyen Viet Thang mong a som binh phuc

30/03/2025 200.000 MBVCB.8987275087.NCHCCCL + Van + 0765042708.CT tu 0531002599742 HUYNH THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 500.000 163595.300325.182409.Ung ho MS 2025.077 - Chi Tran Thi Yen FT25090382099060

30/03/2025 1.000.000 760548.300325.180721.MS 2025.079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 150.000 966647.300325.180458.ung ho ms 2025.079

30/03/2025 50.000 020097041503301748302025bmHL131612.22994.174830.2025.077(chi Tran Thi Yen)

30/03/2025 10.000 724855.300325.173950.LX UNG HO MS 2025.078-300325-17:39:50 724855

30/03/2025 10.000 723174.300325.173846.LX UNG HO MS 2025.079-300325-17:38:45 723174

30/03/2025 100.000 0200970422033017260420257QCM991974.20785.172604.MS 2025. 079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 300.000 020097048803301700282025qJSg332809.8709.170014.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 079 LO HUU PHUC

30/03/2025 300.000 020097048803301659342025XjC6327261.3808.165920.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 078 ANH NGUYEN VIET THANG

30/03/2025 300.000 020097048803301658392025BNbz321439.926.165825.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 077 CHI TRAN THI YEN

30/03/2025 300.000 020097048803301657442025YIJf315710.96862.165730.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 076 CHI LAM THI TIN

30/03/2025 300.000 020097048803301656432025nLOW309261.91904.165629.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 075 CHI CAO THI HANH

30/03/2025 100.000 020097042203301656222025D2AO253806.90926.165623.LUU THI THANH THAO chuyen tien MS 2025.079 Lo Huu Phuc chuc con mau khoe

30/03/2025 300.000 020097048803301655452025aWQp303388.88677.165531.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 073 TRAN THI HUE

30/03/2025 300.000 020097048803301654572025anHE298587.84768.165443.LE THI HOAI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 072 HA VAN TAI

30/03/2025 10.000 152899.300325.165249.MS 2025.079 (Lo Huu Phuc)

30/03/2025 200.000 0200970422033016441620252A1U614430.39168.164417.Ung ho NCHCCCL Dinh Thi Nguyet Anh 0869304820

30/03/2025 400.000 020097041503301626162025PasW759412.64016.162617.Ngoc oanh giup ms2025.078 nguyen viet thang

30/03/2025 33.000 020097042203301620542025XPOQ152968.42508.162055.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.078

30/03/2025 33.000 020097042203301620012025A4YA639064.39439.162002.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.079

30/03/2025 60.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.83007393284.20250330.83007393284-0932154504_Ung ho ong Nguyen Duy Tri

30/03/2025 300.000 571797.300325.155237.UNG HO MS 2025.079 (LO HUU PHUC)

30/03/2025 100.000 359529.300325.155209.MS 2025.079 lo huu phuc chuc em mau khoe FT25090669122200

30/03/2025 300.000 0200970415033015513220251EzY659964.28762.155132.Ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang.

30/03/2025 200.000 020097040503301538232025KYWW070460.79385.153823.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.078 Anh Nguyen Viet Thang

30/03/2025 79.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.83002892669.20250330.83002892669-0988139901_Gui Be Lo Huu Phuc Ms 2025079

30/03/2025 50.000 020097042203301505042025QKRX888379.59479.150444.ung ho MS 2025.078

30/03/2025 20.000 246977.300325.150321.Ung ho NCHCCCL NGUYEN PHUONG VAN 0368833206 sinh vien kinh phi co han mong ung ho chuong trinh a

30/03/2025 100.000 020097048803301455152025tFvG677138.26008.145502.UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC

30/03/2025 300.000 802298.300325.144504.ISL1hqqti38bgh214oi2r6lvnuvtu-MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

30/03/2025 50.000 303930.300325.144306.2025079

30/03/2025 100.000 496860.300325.144123.Ung ho MS 2025 079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 300.000 044427.300325.143536.Ung ho MS 2025.079 FT25090741107740

30/03/2025 100.000 020097048803301426522025osWh562351.34876.142638.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.079 LO HUU PHUC

30/03/2025 100.000 003124.300325.142418.Ung ho MS 2025.079 Lo Huu Phuc FT25090898649420

30/03/2025 300.000 450141.300325.142251.UNG HO MS2005.078 ANG NGUYEN VIET THANG-300325-14:22:51 450141

30/03/2025 1.000.000 453063.300325.142210.MS 2025.079 (Lo Huu Phuc)

30/03/2025 200.000 989339.300325.142026.MS2025. 079 Lo Huu Phuc FT25090054447422

30/03/2025 500.000 020097048803301413522025i8ee512528.97103.141338.MS 2025.079 GIA DINH DANG THUY HOA HA NOI MONG CHAU CHONG KHOE

30/03/2025 100.000 MBVCB.8984331226.ung ho.MS.2025.079.(Lo Huu Phuoc ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 5.000.000 020097048803301404162025zmTL477119.68391.140402.CSPM, CSTV DONG VIEN MS 2025.079 LO HUU PHUC

30/03/2025 200.000 02009704220330140305202555D2505053.65050.140306.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien ung ho anh nguyen viet thang

30/03/2025 100.000 020097042203301333152025AM19943059.80126.133316.ung ho ms 2025.078 nguyen viet thang

30/03/2025 100.000 MBVCB.8984034617.ung ho MS 2025.079 (Lo Huu Phuc).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 500.000 MBVCB.8983985843.MS 2025.079 ( Lo Huu Phuc ).CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 IBVCB.8983923379.Giup ma so 2025 079 Lo Huu Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/03/2025 100.000 020097048803301308112025h2aN279629.9114.130757.UNG HO MS 2025.079

30/03/2025 100.000 020097048803301306122025cVel272503.1836.130558.UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC

30/03/2025 100.000 746104.300325.124442.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.079 lo huu phuc

30/03/2025 200.000 MBVCB.8983703461.MS 2025.079 Lo Huu Phuoc.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 150.000 606368.300325.123435.MS 2025.079 FT25090733411094

30/03/2025 100.000 020097042203301226332025DANY341871.78284.122634.BUI MINH QUANG ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen

30/03/2025 30.000 066874.300325.002456.Ung ho MS 2025.079 ( Lo Huu Phuc)

30/03/2025 100.000 557863.300325.122237.Ung ho MS 2025.079 FT25090080305069

30/03/2025 100.000 308633.300325.122218.UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC-300325-12:22:18 308633

30/03/2025 200.000 308474.300325.122211.UNG HO MS 2025 079 LO HUU PHUC-300325-12:22:11 308474

30/03/2025 100.000 MBVCB.8983498875.Ung ho MS 2025.079 (Lo Huu Phuc).CT tu 0591000327604 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 500.000 537101.300325.121739.Ung ho MS 2025.079 LO HUU PHUC FT25090385563944

30/03/2025 20.000 222172.300325.121514.GiacHienVy ung ho MS2025.079(LoHuuPhuc)

30/03/2025 50.000 MBVCB.8983421013.MS 2025.079 (Lo Huu Phuc).CT tu 0591000255346 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 200.000 291485.300325.120912.UNG HO MS 2025.031 BE NGUYEN HOANG NHAT HUY-300325-12:09:12 291485

30/03/2025 100.000 291321.300325.120903.UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC-300325-12:09:03 291321

30/03/2025 50.000 728461.300325.120615.MS 2025 079

30/03/2025 100.000 020097048803301145342025ppvN935091.28907.114520.NGUYEN THI PHUONG THAO UNG HO NCHCCCL

30/03/2025 300.000 MBVCB.8983017443.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.079 Lo Huu Phuc.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8982952995.ung ho MS 2025.079(lo huu phuc).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 300.000 660140.300325.111908.Hong Nhung ung ho MS 2025.061 (gia dinh ong Ha)

30/03/2025 200.000 MBVCB.8982909733.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.074(ong Trinh Dinh Dinh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 020097041503301118572025GtRY955368.26775.111857.ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang)

30/03/2025 100.000 207275.300325.110804.UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC-300325-11:08:04 207275

30/03/2025 100.000 0200970422033010524120254J0C782811.24328.105242.ung ho MS2025.079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 200.000 099848.300325.104225.Ung ho MS 2025.079 FT25090030236973

30/03/2025 35.000 896277.300325.102730.Ung ho MS 2025 079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 200.000 MBVCB.8982318479.Ung ho ma so 2025.079 Lo Huu Phuc.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 200.000 249606.300325.100646.IBFT Ung ho ms 2025 079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 200.000 020097048803301005132025kfdO420976.40623.100459.NGUYEN VAN NAM MS 2025.078

30/03/2025 200.000 550927.300325.100344.Ung ho ms 2025077 Tran thi yen

30/03/2025 200.000 901119.300325.100057.Ung ho ms 2025.077 FT25090882309429

30/03/2025 300.000 270862.300325.100020.ung ho MS 2025.059 Nguyen Bao Truong Giang

30/03/2025 200.000 541188.300325.095706.ung ho MS 2025076 chi Lam Thi Tin

30/03/2025 200.000 539581.300325.095605.ung ho MS 2025079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 200.000 MBVCB.8981871157.MS2025.079.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 300.000 020097041503300935252025rchT669463.32184.093525.NGUYEN THI HUONG ung ho MS 2025.079 ( Lo Huu Phuc)

30/03/2025 100.000 503091.300325.093045.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 10.000 MBVCB.8981719594.Ha huyen chi kontum ung ho ms 2025.079( lo huu phuc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 50.000 020097048803300924032025J0wK205711.93210.092349.UNG HO MS 2025.077 CHI TRAN THI YEN

30/03/2025 10.000 MBVCB.8981713179.Tran hoang nam kontum ung ho ms 2025.079(lo huu phuc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 200.000 MBVCB.8981682055.TRAN QUANG NAM gia lai ung ho MS 2025.079( lo huu phuc).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 716618.300325.092039.Ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25090514200196

30/03/2025 20.000 MBVCB.8981664946.MS 2025.079.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 200.000 020097041503300911522025iFl2607265.53395.091152.PHAM THI NGOC GIAU ung ho MS 2025.078 Nguyen Viet Thang

30/03/2025 500.000 134780.300325.090628.Gd Nguyen HuybHung HN ung hoMS 2025.079 (Lo Huu Phuc)

30/03/2025 10.000.000 020097048803300900052025oPLm088036.18242.085951.CSPM, CSTV TAI TRO CHO MS 2025 078

30/03/2025 200.000 0200970415033008533420251aT1560438.97898.085334.MS2025.078 a nguyen viet thang

30/03/2025 200.000 0200970415033008525020253BlA558549.96062.085250.MS2025.079 lo huu phuc

30/03/2025 50.000 274846.300325.085125.MS 2025 079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 200.000 MBVCB.8981392390.MS 2025.079.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 50.000 125603.300325.084433.ZP250890125603 250330000189731 ung ho MS 2025.079Lo Huu Phuc.

30/03/2025 50.000 020097048803300844072025kO7M014164.71730.084353.EM XIN PHEP UNG HO A

30/03/2025 500.000 005805.300325.083533.NGUYEN THANH HOA UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC-300325-08:35:33 005805

30/03/2025 100.000 055767.300325.082625.IBFT MS.2025079.Lo Huu Phuc

30/03/2025 50.000 391957.300325.075520.tu thien

30/03/2025 100.000 020097040503300747292025T0YY093495.37740.074709.Vietcombank:0011002643148:CAO THI TUYET chuyen tien ung ho MS 2025078 anh Nguyen Viet Thang

30/03/2025 200.000 020097042203300734192025S7GC709125.14269.073420.ung ho MS 2025.079 Lo Huu Phuc

30/03/2025 200.000 0200970405033007144720257LUW011010.81339.071427.Vietcombank:0011002643148:nam dinh ung ho ms 2025.077

30/03/2025 200.000 MBVCB.8980607187.MS 2025.078.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 500.000 MBVCB.8980558458.Ung ho MS 2025.077.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 50.000 020097048803300646562025ygcL621976.44259.064642.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

30/03/2025 500.000 MBVCB.8980557416.Ung ho MS 2025.076.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 300.000 MBVCB.8980437459.Thinking School giup MS2025 078 Anh Nguyen Viet Thanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 10.000 MBVCB.8980443110.Tran hoang nam kontum ung ho ms 2025.078( anh nguyen viet thang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 10.000 MBVCB.8980431850.Ha huyen chi ung ho ms 2025.078 ( anh nguyen viet thang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980320114.MS2025 063 chi Dang Thi Nho Nhung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980329078.MS2025 064 Nguyen Thi Khanh Phuong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980328453.MS2025 063 chi Dang Thi Nho Nhung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980327795.MS2025 062 anh Dam Van Tu.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980327050.MS2025 061 gia dinh ong Ha.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980319032.MS2025 067 Le Ngoc Bao Tram.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980318701.MS2025 066 Pham Duc Loc.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980325403.MS2025 065 Ngan Manh Quynh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980318030.MS2025 064 Nguyen Thi Khanh Phuong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980317311.MS2025 074 ong Trinh Dinh Dinh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980316969.MS2025 073 Tran Thi Hue.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980316581.MS2025 072 Ha Van Tai.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980316346.MS2025 076 chi Lam Thi Tin.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980316093.MS2025 075 chi Cao Thi Hanh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980315873.MS2015 074 ong Trinh Dinh Dinh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980315677.MS2025 078 anh Nguyen Viet Thang.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980315382.MS2025 077 chi Tran Thi Yen.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980315114.MS2025 076 chi Lam Thi Tin.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 500.000 020097040503300207132025GEOD066698.35169.020713.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.078 anh Nguyen Viet Thang

30/03/2025 100.000 462043.300325.011841.Ung ho NCHCCCL Pham Thi Kim Dung 0936661073

30/03/2025 24.000 299065.300325.003410.gui ms 2025 078

30/03/2025 100.000 MBVCB.8980058892.MS 2025.058( Vu Dinh Hien).CT tu 0491000083126 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/03/2025 300.000 020097042203292335572025BLCL674618.32818.233558.ung ho ms 2025.078

30/03/2025 50.000 964318.290325.231054.fan Tran Lap ung ho MS 2025.077 FT25090946350405

30/03/2025 50.000 960701.290325.230859.fan Tran Lap ung ho MS 2025.078 FT25090323383293

30/03/2025 50.000 020097048803292248582025JTL7282798.68137.224844.UNG HO NCHCCCL DOAN THAI PHUONG 0327259583

30/03/2025 200.000 912822.290325.224552.Ung ho NCHCCCL chau Le Thuc Linh TPTB 0389717268 FT25090487145524

30/03/2025 50.000 020097048803292241312025Sdf1268136.57088.224117.UNG HO MS 2025.071 NGUYEN DUY KHANH

31/03/2025 101.000 020097042203312340102025L3MK866908.53547.234010.ong Do Huy Dat ung ho MS 2025.057 Giang Sao Mai

31/03/2025 100.000 MBVCB.9000537417.ms2025.077.CT tu 0541000188999 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 101.000 020097042203312332502025LU0W894709.45574.233251.cu Do Huy Dat ung ho MS 2025.080 Hoang Trung Giap

31/03/2025 10.000 432085.310325.232751.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.072 Ha Van Tai FT25091158817379

31/03/2025 10.000 429333.310325.232614.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.071 Nguyen Duy Khanh FT25091040985809

31/03/2025 10.000 426859.310325.232449.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.070 anh Vu Dinh Do FT25091760246708

31/03/2025 10.000 424140.310325.232317.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.069 ba Ngo Thi Que FT25091485062414

31/03/2025 100.000 020097042203312310232025OOAR997534.15903.231024.Ung ho MS 2025.080 anh Hoang Trung Giap

31/03/2025 30.000 532370.310325.231018.LE ANH TUAN chuyen tien MS 2025.080 mog e Hoang Trung Giap tai qa nan khoi

31/03/2025 50.000 MBVCB.9000310807.MS 2025.077.CT tu 0221000057516 DINH THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 50.000 423003.310325.223753.ung ho ms 2025076

31/03/2025 200.000 020097042203312230312025DRTT721309.48610.223032.ung ho ms 2025.080

31/03/2025 50.000 020097048803312156072025dTXe183976.62410.215553.UNG HO NCHCCCL NGOCANH 0867673933

31/03/2025 10.000 MBVCB.8999962979.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.080 (anh Hoang Trung Giap).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 464593.310325.214410.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy

31/03/2025 50.000 MBVCB.8999830522.ung ho MS 2025.080 (anh Hoang Trung Giap).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.83119262928.20250331.83119262928-0523367392_ung ho MS 2025073 (Tran Thi Hue)

31/03/2025 100.000 262048.310325.205905.NG H MS 2025.080 (HONG TRUNG GIAP)

31/03/2025 200.000 914748.310325.205339.NGUYEN THI THU HA chuyen FT25090490064901

31/03/2025 200.000 896224.310325.204952.Ung ho anh Hoang Trung Giap, MS 2025.080 FT25090712876457

31/03/2025 50.000 891537.310325.204855.ung ho MS 2025.076 Lam Thi Tin FT25090799412034

31/03/2025 50.000 853148.310325.204108.ung ho MS 2025.077 Tran Thi Yen FT25090472838611

31/03/2025 10.000 MBVCB.8999334647.ha huyen chi kontum ung ho ms 2025.080( anh hoang trung giap).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 MBVCB.8999316193.Tran hoang nam kontum ung ho ms 2025.080( anh hoang trung giap).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 MBVCB.8999281773.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho ms 2025.080(anh hoang trung giap).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 MBVCB.8999246437.nguoi gia neo don.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/03/2025 50.000 808046.310325.203209.ung ho MS 2025.079 Lo Huu Phuc FT25090252820544

31/03/2025 100.000 MBVCB.8999204930.UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG.CT tu 1045938457 TRINH TUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 MBVCB.8999195623.MS 2025.062 anh Dam Van Tu.CT tu 9387555304 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 020097042203312027392025J549461122.42901.202739.ung ho a Hoang Trung Giap

31/03/2025 200.000 0200970488033120273320252pLf772072.43618.202719.UNG HO MS 2025 .080 HOANG TRUNG GIAP . CHUC E MANH KHOE

31/03/2025 50.000 587432.310325.202648.NGUYEN DUC VIET MS 2025.080 ANH HOANG TRUNG GIAP-310325-20:26:48 587432

31/03/2025 10.000 759525.310325.202236.ung ho MS 2025.080 FT25090108913976

31/03/2025 20.000 020097042203312021092025X40T216930.15748.202110.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Hoang Trung Giap ms 2025.080

31/03/2025 100.000 067131.310325.201747.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025080 anh Hoang Trung Giap

31/03/2025 200.000 061807.310325.201448.MP ung ho MS 2025078 anh Nguyen Viet Thang

31/03/2025 200.000 059561.310325.201329.MP ung ho MS 2025079 Lo Huu Phuc

31/03/2025 200.000 057280.310325.201206.MP ung ho MS 2025080 anh Hoang Trung Giap

31/03/2025 79.000 561456.310325.201023.UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC-310325-20:10:23 561456

31/03/2025 200.000 020097040503312010012025XX2U092536.67547.201001.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.079 Lo Huu Phuc

31/03/2025 500.000 MBVCB.8998924829.Ung ho MS 2025.080 (anh Hoang Trung Giap).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 MBVCB.8998732370.ung ho MS 2025.080 Anh Hoang Trung Giap.CT tu 1051455685 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 MBVCB.8998717600.MS 2025.080.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 40.000 437403.310325.192211.Ung ho MS 2025.080 anh Hoang Trung Giap FT25090919494593

31/03/2025 100.000 285207.310325.185527.Hoang Minh Nhan ung ho MS 2025080 FT25090835122963

31/03/2025 33.000 0200970422033118511620252FJF311790.10110.185117.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.080

31/03/2025 200.000 0200970422033118485320256M6G397607.98776.184854.Chau Chi ung ho cac co chu NCHCCCL

31/03/2025 50.000 826501.310325.180432.tu thien

31/03/2025 100.000 822565.310325.180238.Ms 2025 079 lo huu phuc

31/03/2025 100.000 818769.310325.180045.Ms 2025 080 hoang trung giap

31/03/2025 500.000 MBVCB.8997228571.PHAM THU HANG chuyen tien MS 2025.080 ( Anh Hoang Trung Giap).CT tu 9981328689 PHAM THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 020097040503311738252025LBMN042101.39014.173803.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.080 Hoang Trung Giap

31/03/2025 200.000 MBVCB.8996959431.UNG HO MS 2025.079 (Lo Huu Phuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 MBVCB.8996942645.UNG HO MS 2025.080 (anh Hoang Trung Giap).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 50.000 0200970405033117271120258372084272.74190.172711.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025080 anh Hoang Trung Giap

31/03/2025 200.000 547232.310325.170059.MS 2025. 080 Hoang Trung Giap FT25090080659830

31/03/2025 200.000 020097041503311652492025hhcI807068.82981.165249.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

31/03/2025 150.000 309564.310325.164932.Ung ho MS 2025 077 Chi Tran Thi Yen

31/03/2025 10.000 427538.310325.164227.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2025.077, Tran Thi Yen FT25090309915244

31/03/2025 10.000 417417.310325.164052.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2025.079, Lo Huu Phuc FT25090874748590

31/03/2025 500.000 0200970488033116321220254Wsh201279.75241.163158.CHUYEN TIEN UNG HO ANH HOANG TRUNG GIAP MS 2025 080

31/03/2025 200.000 296930.310325.162058.Ung ho MS 2025.079 - Lo Huu Phuc FT25090382001089

31/03/2025 1.000.000 293289.310325.160239.ung ho MS2025.080 Hoang trung Giap

31/03/2025 100.000 MBVCB.8995454658.Ung ho MS 2025.079 ( Lo Huu Phuc).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 MBVCB.8995433046.Ung ho MS 2025.080 ( anh Hoang Trung Giap).CT tu 1013508459 DUONG THI THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 99.999 020097040503311525482025141Z016327.66853.152527.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho Ms2025.073 Tran Thi Hue

31/03/2025 99.999 020097040503311524252025S6DA010502.60613.152425.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH ung ho Ms2025.071

31/03/2025 10.000 907679.310325.152348.MS 2025.080 (anh Hoang Trung Giap)

31/03/2025 200.000 954443.310325.152024.Ung ho MS 2025.079 Lo Huu Phuc FT25090343545506

31/03/2025 200.000 MBVCB.8995124156.ung ho MS2025.080 (Hoang trung Giap).CT tu 0041000178080 NGUYEN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 MBVCB.8995030270.MS 2025.080.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 2.000 MBVCB.8994981188.HO THI KIM LOAN chuyen tien.CT tu 0071001211150 HO THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 0200970415033114580820250vG8429949.46182.145808.ung ho MS 2025.080 (a Hoang Trung Giap)

31/03/2025 100.000 MBVCB.8994812641.Ung ho MS 2025.078 (Nguyen Viet Thang).CT tu 0301000359893 DO DINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 020097041503311447222025EjSJ400469.1745.144722.MS2025.076 c lam thi tin

31/03/2025 100.000 MBVCB.8994781033.Ung ho MS 2025.079 (Lo Huu Phuc).CT tu 0301000359893 DO DINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 MBVCB.8994671983.ung ho MS 2025.080(anh hoang trung giap).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 911093.310325.142034.UNG HO MS 2025 080 ANH HOANG TRUNG GIAP-310325-14:20:33 911093

31/03/2025 200.000 020097041503311415202025Rzns322968.79107.141458.NGUYEN NHU QUYNH chuyen tien uh ms 2025.080

31/03/2025 2.000.000 0200970488033114114420252UWC409402.65500.141130.NHOM HANH TRINH TOI DEN BEN BAN UNG HO MS 2025.080

31/03/2025 50.000 MBVCB.8994408094.MA SO MS 2025 076 CHI LAM THI TIN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/03/2025 50.000 MBVCB.8994394006.MA SO MS 2025 077 CH TRAN THI YEN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/03/2025 50.000 MBVCB.8994384363.MA SO MS 2025 078 ANH NGUYEN VIET THANG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/03/2025 50.000 MBVCB.8994351458.MA SO MS 2025 079 LO HUU PHUC.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/03/2025 100.000 569459.310325.140139.PHAM THI THUY DUONG chuyen ung ho MS 2025.080 anh Hoang Trung Giap FT25090363026006

31/03/2025 200.000 458267.310325.140056.NGUYEN TRONG GIAP ung ho MS 2025.080 (ANH HOANG TRUNG GIAP)

31/03/2025 50.000 MBVCB.8994353286.MA SO MS 2025 080 ANH HOANG TRUNG GIAP.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/03/2025 200.000 662761.310325.140004.Ung ho MS 2025.079

31/03/2025 100.000 521109.310325.135038.PHAM NGUYEN PHUONG TAM ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25090381535329

31/03/2025 100.000 MBVCB.8994055782.ung ho.MS.2025.080.(anh Hoang Trung Giap ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 50.000 020097042203311321012025H08R570186.94317.132040.ung ho MS 2025.080

31/03/2025 100.000 0200970488033113162220250Ifr181536.78766.131608.VU THI TUYET U. H MS 2025.078

31/03/2025 100.000 020097048803311313132025I7G2169625.68849.131259.VU THI TUYET U. H MS 2025.079

31/03/2025 100.000 MBVCB.8993896274.ung ho NCCCCCL kim oanh 0396525134.CT tu 0171003479627 PHAN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 336447.310325.130648.Ung ho MS 2025.080 FT25090104073115

31/03/2025 300.000 799499.310325.130541.UNG HO MS 2025.080 ANH HOANG TRUNG GIAP-310325-13:05:40 799499

31/03/2025 500.000 020097048803311304332025rCfp136625.39911.130419.UNG HO MS 2025.080 ANH HOANG TRUNG GIAP

31/03/2025 50.000 297993.310325.125741.MS 2025.080 Hoang Trung Giap FT25090000794701

31/03/2025 200.000 020097041503311256462025Hci7160385.14336.125632.ung ho anh hoang trung giap

31/03/2025 200.000 020097041503311253532025c2gU153837.5091.125353.HUA THANH HUNG chuyen tien

31/03/2025 200.000 MBVCB.8993765601.NGUYEN HUU SANG ung ho MS 2025.080 ( anh Hoang Trung Giap).CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 501331.310325.125155.Ung ho MS 2025080 anh Hoang Trung Giap

31/03/2025 500.000 119765.310325.125039.Ung ho MS 2025.080(anh hoang trung giap)

31/03/2025 50.000 020097048803311248402025GfTL074065.87416.124826.NGUYEN MANH CHINH GUI MS2025.080 GIUP DO EM HOANG TRUNG GIAP

31/03/2025 300.000 224419.310325.004556.Ung ho MS 2025.080

31/03/2025 50.000 222622.310325.004516.MS2025.080

31/03/2025 1.000.000 236984.310325.124350.ms 2025.078 anh Thang FT25090720930790

31/03/2025 200.000 02009704050331124011202594CB005463.57619.124011.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.080 Anh Hoang Trung Giap

31/03/2025 100.000 020097048803311231052025iTTT997480.23579.123051.MS 2025.079 LO HUU PHUC

31/03/2025 100.000 020097048803311230332025pc2k994860.20503.123019.MS 2025.080 HOANG TRUNG GIAP

31/03/2025 150.000 144026.310325.122506.NGUYEN TUAN TAI chuyen ung ho ms 2025080 Hoang Trung Giap FT25090955763740

31/03/2025 300.000 107421.310325.121817.Ung ho MS 2025.079 Lo Huu Phuc FT25090530733201

31/03/2025 100.000 0200970422033112130320253R5C205009.44491.121304.ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen chuc cac con som hoi phuc va binh an

31/03/2025 100.000 242642.310325.121220.ZP250900242642 250331000398121 ung ho MS 2025.080 anh Hoang Trung Giap.

31/03/2025 50.000 MBVCB.8993293096.ms 2025.079(lo huu phuc).CT tu 0011004132182 DINH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 020097041503311132032025Hxrp834425.44458.113203.ung ho MS 2025070 Vu Dinh Do

31/03/2025 200.000 020097041503311131232025EJ4n831809.40880.113123.LA THI KIM TUYEN chuyen tien ung ho MS 2025 . 077 (chi Tran thi Yen)

31/03/2025 200.000 MBVCB.8992844919.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.076(chi Lam Thi Tin).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 817946.310325.112557.Ung ho MS 2025.077 chi Tran Thi Yen FT25090993328920

31/03/2025 200.000 020097048803311120062025BfLH593698.87293.111951.MS 2025.080 HOANG TRUNG GIAP

31/03/2025 200.000 622842.310325.111715.UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC-310325-11:17:14 622842

31/03/2025 100.000 MBVCB.8992672950.ung ho MS 2025 079.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/03/2025 100.000 0200970405033111061720251TSH059424.19861.110555.Vietcombank:0011002643148:UH anh Nguyen Viet Thang

31/03/2025 200.000 0200970415033111021020256ILu743918.1233.110210.ung ho MS 2025. 080

31/03/2025 200.000 066164.310325.110139.LE THI HOA chuyen tien ung ho ms 2025 080 hoang trung giap

31/03/2025 200.000 655832.310325.105600.DO TRUNG KIEN UNG HO MS2025.057 GIANG SAO MAI FT25090832380735

31/03/2025 50.000 189876.310325.105307.ZP250900189876 250331000310160 Ung ho MS 2025.080 anh Hoang Trung Giap.

31/03/2025 200.000 020097042203311043392025KODH501929.13515.104340.ung ho MS 2025.080 anh Hoang Trung Giap

31/03/2025 200.000 020097048803311036032025eLhO341489.78152.103549.MS 2025.080

31/03/2025 300.000 MBVCB.8992204431.UHMS 2025 074.CT tu 0461000535177 DIEP THI THE MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 MBVCB.8992204148.MS 2025.080 anh Hoang Trung Giap.CT tu 1028899322 TRAN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 020097040503311031012025G7CW015840.54465.103101.Vietcombank:0011002643148:MS 2025080

31/03/2025 400.000 MBVCB.8992181305.UH MS 2025.077. mong cac be som binh phuc.CT tu 0461000535177 DIEP THI THE MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 MBVCB.8992027462.Ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 1051226431 NGUYEN THI NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 978631.310325.101210.Ung ho MS 2025073 Tran Thi Hue

31/03/2025 500.000 970132.310325.100725.Ung ho MS2025-072 Ha Van Tai

31/03/2025 100.000 MBVCB.8991925904.MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen).CT tu 1051226431 NGUYEN THI NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 1.000.000 164791.310325.100318.IBFT DO THI NGOC THUY UNG HO MS2025078

31/03/2025 300.000 0200970415033110025320256kWM570933.27380.100253.Nguyen Tran Phong Vu ung ho MS 2025.079

31/03/2025 200.000 020097042203311002022025LCFY776075.24184.100203.MS 2025.077 chi tran thi yen

31/03/2025 300.000 020097041503311001132025mHIq566584.19883.100100.Nguyen Tran Phong Vu ung ho MS 2025.080

31/03/2025 500.000 957061.310325.095955.Ung ho MS 2025079 Lo Huu Phuc

31/03/2025 1.000.000 020097048803310959162025vuZt140517.10910.095902.GUI MS 2025.078 NGUYEN VIET THANG

31/03/2025 200.000 020097041503310956242025HO9W552740.125.095624.MS2025 079 lo huu phuc

31/03/2025 150.000 795679.310325.095209.Ung ho MS 2025 079 Lo Huu Phuc

31/03/2025 30.000 MBVCB.8991752987.MS 2025.080.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 4.000.000 020097048803310950372025iD6h094146.76592.095023.ONG HO TIEN NGHI UH MS2025.072 2TR MS2025.073 1TR MS2025.079 1TR

31/03/2025 100.000 020097042203310947202025ED51409145.62848.094720.MS 2025.080 anh Hoang Trung Giap

31/03/2025 1.000.000 MBVCB.8991667349.PHAM NGOC TUAN BAO ung ho MS 2025.079( L o Huu Phuc).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 02009704220331094059202537F8425748.38265.094100.ung ho ms 2025.065 ngan manh quynh

31/03/2025 5.000.000 020097048803310936392025TALT020326.21188.093625.CSPM, CSTV HO TRO DONG VIEN MS 2025.080 ANH HOANG TRUNG GIAP

31/03/2025 100.000 020097048803310936272025v8Ro019255.20235.093613.MS 2025.078 UNG HO ANH NGUYEN VIET THANG

31/03/2025 100.000 MBVCB.8991584502.MS 2025.080 (anh Hoang Trung Giap).CT tu 1037276277 PHAM CONG TRU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 70.000 020097048803310932592025Wv53000439.5762.093245.LAI THI HONG MINH CHUYEN TIEN MS 2025080 ANH HOANG TRUNG GIAP

31/03/2025 500.000 192852.310325.092531.ung ho ms 2025.078 FT25090313727477

31/03/2025 50.000 MBVCB.8991423411.MS 2025.077.CT tu 0971000008110 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 020097048803310916032025QeSy912383.43022.091549.UNG HO MS 2025.079 LO HUU PHUC

31/03/2025 200.000 414586.310325.091357.ung ho MS 2025079 Lo huu Phuc

31/03/2025 200.000 MBVCB.8991305788.NGUYEN THANH THUONG chuyen tienMS 2025.080.CT tu 0051000202748 NGUYEN THANH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 300.000 020097048803310905312025NWSy859330.2969.090517.UNG HO MS 2025.080

31/03/2025 200.000 MBVCB.8991223492.NGUYEN THI OANH ung ho MS2025 080 hoang Trung Giap.CT tu 1987167833 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 380770.310325.084917.UNG HO MS 2025.080 HOANG TRUNG GIAP-310325-08:49:16 380770

31/03/2025 200.000 MBVCB.8991084906.MS 2025.080 ( anh Hoang Trung Giap )..CT tu 1019823492 NGUYEN VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 MBVCB.8991070293.ung ho ms 2025.080 (anh hoang trung giap).CT tu 0071003198535 PHAM VU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 MBVCB.8991076275.Ung ho MS 2025.080( anh Hoang Trung Giap).CT tu 9909285237 HOANG MANH HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 50.000 020097040503310842032025QPFY090466.29711.084203.Vietcombank:0011002643148:em hai Ung ho MS 0025.070 a vu dinh do

31/03/2025 200.000 020097040503310837182025WE0V073748.16141.083718.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2025 080

31/03/2025 200.000 MBVCB.8990941002.DANG THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.080 .CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 MBVCB.8990915593.MS 2025.079.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 MBVCB.8990901262.ung ho ms 2025.080(anh hoang trung giap).CT tu 9986034046 HUYNH TAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 400.000 020097048803310823512025U5qK666410.79470.082336.UNG HO A GIAP MS 2025.080

31/03/2025 200.000 MBVCB.8990868871.ung ho MS 2025.080 (anh Hoang Trung Giap)..CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 150.000 902047.310325.082142.Ung ho MS 2025.080 FT25090204729068

31/03/2025 100.000 944728.310325.081754.IBFT Chau Hanh Quyen Long ung ho MS 2025.080 Hoang Trung Giap

31/03/2025 100.000 593933.310325.081639.ung ho chi YEN MS:2025.077

31/03/2025 30.000 940456.310325.081538.IBFT Ms2025.080hoangtrunggiap.

31/03/2025 40.000 020097048803310815382025UmyU630483.58363.081524.UNG HO MS 2025.080

31/03/2025 100.000 020097040503310814022025Z3KF094964.52946.081402.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.079. Lo Huu Phuoc

31/03/2025 100.000 MBVCB.8990783666.LE NGUYEN TUAN ANH chuyen tien ung ho MS 2025.080 ( anh Hoang Trung Giap).CT tu 9375758788 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 866889.310325.081305.A DI DA PHAT. Ung ho MS 2025.080 anh Hoang Trung Giap. FT25090005574855

31/03/2025 150.000 MBVCB.8990717503.MS 2025.080.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 300.000 MBVCB.8990626857.Ung ho MS 2025.08 ( anh Hoang Trung Giap). Mong anh nhanh khoe .CT tu 0481000657129 VO THI KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 200.000 020097048803310745262025b0bx507057.85548.074512.PHAM XUAN GUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 080

31/03/2025 200.000 020097048803310741502025drnw493306.78742.074136.UNG HO MS 2025.077

31/03/2025 300.000 MBVCB.8990505232.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.080 (anh Hoang Trung Giap).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 300.000 MBVCB.8990491973.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.079 (Lo Huu Phuoc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 300.000 MBVCB.8990480904.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 711074.310325.072852.Ms 2025.079 uh Lo Huu Phuc FT25090078220342

31/03/2025 100.000 020097040503310724052025ILLI038920.42395.072344.Vietcombank:0011002643148:ung ho anh Hoang Trung Giap MS 2025 080

31/03/2025 100.000 IBVCB.8990375823.Giup ma so 2025.080 anh Hoang Trung Giap .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/03/2025 200.000 02009704150331071532202570Xp184243.24680.071532.PHAM THI TUYET NHUNG chuyen tien UNG HO MS 2025.079 ( LO HUU PHUC )

31/03/2025 300.000 MBVCB.8990282301.ung ho ma so 2025.080.CT tu 0821000192770 TRAN HUU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 100.000 IBVCB.8989997116.HO THI DIEP chuyen tienUng ho MS 2025.078 (anh Nguyen Viet Thang).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 537685.310325.052650.Ung ho MS 2025.079 Lo Huu Phuc FT25090187618770

31/03/2025 300.000 MBVCB.8989911799.Thinking School giup MS2025 079 Lo Huu Phuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 500.000 MBVCB.8989903524.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.079 (Lo Huu Phuc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 2.000.000 659757.310325.020908.MS 2025079 Lo Huu Phuc

31/03/2025 500.000 455998.310325.012917.MS2025.079 FT25090097258980

31/03/2025 5.000 136914.310325.012817.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

31/03/2025 400.000 020097048803310052242025PWLG117944.35652.005210.BS VIET ANH NIENG RANG UNG HO MS 2025.078 ANH NGUYEN VIET THANG

31/03/2025 1.000.000 MBVCB.8989727127.ung ho MS 2025.079 (Lo Huu Phuc).CT tu 0071003606750 NGUYEN PHAM NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/03/2025 30.000 593199.300325.235725.Ung ho MS 2025 079 Lo Huu Phuc

31/03/2025 6.868 633266.300325.233708.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025 079 Lo Huu Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

31/03/2025 200.000 020097041503302321062025OBty873187.63969.232106.ung ho MS 2025.077 (chi Tran Thi Yen)

31/03/2025 100.000 604054.300325.230615.ung ho ms 2025 078 anh Nguyen Viet Thang