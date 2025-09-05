Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWR9VMJF.Ung ho MS 2025.221 Dao Manh The FT25234858873626.20250821.231308.9986046545.NGUYEN TAT SON.970407

21/08/2025 300.000 5233IBT1iWV12CQV.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.230820.04302404801.VO THI VI.970423

21/08/2025 30.000 020097042208212251192025W9C4825003.17145.225120.ung ho ms 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 020097041508212247442025oesZ218179.9425.224744.MS2025.222

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWR9JB38.Ung ho MS 2025.222 FT25234613080938.20250821.222548.19037561614018.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

21/08/2025 200.000 5233IBT1hQTJS8RD.IBFT Ung ho MS 2025.215 chau Nguyen Thi My Chi.20250821.221543.060053857992.SACOMBANK.970403

21/08/2025 200.000 5233IBT1hQTJSC8C.IBFT Ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250821.221150.060053857992.SACOMBANK.970403

21/08/2025 200.000 5233IBT1iWVJXN2J.Ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250821.220337.114643847.VU THI NGOC HA.970432

21/08/2025 500.000 020097041508212159082025et4J152390.87420.215908.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 155.000 020097048808212158362025IPrZ338478.86602.215830.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQN3JLEX.ma 2025.223 ngo Quang tung.20250821.215418.1013696387.SHBMB.970443

21/08/2025 10.000 MBVCB.10636378093.NGUYEN HONG THAO,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1jWQIXU2Y.UNG HO MS 2025.223 NGO QUANG TUNG-210825-21:21:22 825792.20250821.212122.243538899.THAN THI HANH.970416

21/08/2025 100.000 0200970405082121163720252OV2030958.41551.211550.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.223 E Ngo Quang Tung

21/08/2025 500.000 MBVCB.10636002832.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 20.000 020097042208212108592025HBO8262634.10851.210853.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Ngo Quang Tung ms 2025.223

21/08/2025 500.000 020097048808212106032025BljF105611.99287.210517.NGUYEN THI TUYET MINH UNG HO NGO QUANG TUNG MS 2025.223

21/08/2025 20.000 5233IBT1aQNF3RW3.UH ma so 2025.221 em Dao Manh The.20250821.210035.6808081983.SHBMB.970443

21/08/2025 300.000 MBVCB.10635838576.uh ms 2025. 223Uh Ngo Quang Tung.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 5233IBT1aQNF3U5B.NGUYEN PHAN DONG NGHI CHUYEN KHOAN MS 2025.216.20250821.205611.0933109093.NGUYEN PHAN DONG NGHI.970424

21/08/2025 200.000 020097040508212052082025Y0Z9048470.41212.205208.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 120.000 020097048808212032322025MCls907561.56117.203225.UNG HO MS 2025.214

21/08/2025 1.000.000 020097048808212031542025wsPL903557.52694.203148.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 10.000 MBVCB.10635516013.Ha huyen chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 10.000 MBVCB.10635496571.Tran Hoang Nam ( kintum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1hQTWXFW7.IBFT Ung ho MS 2025.223 Em Ngo Quang Tung.20250821.202815.060141750685.SACOMBANK.970403

21/08/2025 100.000 MBVCB.10635475497.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 MBVCB.10635445023.NGUYEN THI PHUONG THAO chuyen tienMS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 MBVCB.10635435077.PHAM THI MY HOA chuyen tien ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0071001331904 PHAM THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 150.000 MBVCB.10635404811.ung ho?MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 MBVCB.10635412930.ung ho MS 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0491000164384 LE DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 02009704880821202113202552GL833976.3276.202027.UNG HO MS2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 MBVCB.10635380734.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 9917708633 TRAN NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 MBVCB.10635323551.MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).CT tu 0071000930981 LAI VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 020097048808212014222025rmrN788149.70376.201335.NGUYEN VIET DUNG GUI MS2025.223 GIUP DO EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 0200970405082120125720250ACP097682.62973.201257.Vietcombank:0011002643148:MS2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 20.000 020097041508212005382025rkX2752959.30134.200538.NGUYEN THI THU HOAI Chuyen tienMS 2025.223 ( em ngo QUANG Tung )

21/08/2025 100.000 MBVCB.10635166880.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0041000865749 VO THI DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097040508211950102025PBX8005540.56667.195010.Vietcombank:0011002643148:PVTN ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 MBVCB.10634783739.MS 2025.223.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1hQTWZKBP.IBFT NCHCCCL-TranNhutBao-0906669980.20250821.193242.060279066262.SACOMBANK.970403

21/08/2025 200.000 020097048808211930002025qcs2492626.60547.192954.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

21/08/2025 300.000 5233IBT1bWAFJLT7.ung ho MS2025223 em Ngo quang Tung.20250821.192954.0941000775060.TRAN THI KIM THANH.970425

21/08/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98239358433.20250821.98239358433-0384769763_Ung ho MS 2025221 ( em Dao Manh The)

21/08/2025 100.000 020097040508211921482025WKB7088068.19783.192142.Vietcombank:0011002643148:ng h em ng quang Tng

21/08/2025 300.000 5233IBT1jWQI4ZJF.VU XUAN TRUONG CHUYEN KHOAN UH MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-19:18:06 637554.20250821.191807.195255429.VU XUAN TRUONG.970416

21/08/2025 500.000 020097048808211915462025w70P393777.89940.191540.VU DUC KIEN UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 5233IBT1jWQIBG4C.MS 2025.223-210825-19:08:23 620739.20250821.190823.5681747.PHAM KIM YEN.970416

21/08/2025 100.000 020097042208211859092025I6UU965241.8259.185904.2025.223

21/08/2025 200.000 020097040508211852582025CL38058915.76254.185211.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.217 Be Bui Bao Minh

21/08/2025 500.000 5233IBT1iWVW35I8.ung ho ms 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.185144.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423

21/08/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98235206616.20250821.98235206616-0902498898_ung ho MS 2025223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 100.000 5233IBT1jWQIYDKM.MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-18:49:04 585202.20250821.184904.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

21/08/2025 50.000 020097048808211848152025fBWD193425.50580.184809.UNG HO MS 2025.221 EM DAO MANH THE

21/08/2025 50.000 020097048808211847062025Xqbr184714.44375.184700.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

21/08/2025 300.000 5233IBT1kWRCIT7K.Uho ma so 2025.223 FT25233795406087.20250821.184553.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

21/08/2025 200.000 MBVCB.10634118694.Ung ho MS2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097041508211844202025vpHV463528.29415.184420.MS2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 50.000 5233IBT1kWRCIQ98.ung ho MS 2025.223 FT25233194748276.20250821.184328.19036077290015.VND-TGTT-DANG THI TUYET MAI.970407

21/08/2025 100.000 020097041508211843152025M9H2459488.24417.184315.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 300.000 020097048808211842452025H8l4150721.20819.184158.UNG HO MS 2025.223 EMNGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWVWLA3W.MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.183918.188925437.BUI VIET HA.970432

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRCDNAP.Ung ho MS 2025.223 FT25233190800051.20250821.183745.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWVWH85C.Ung ho MS 2025223 Ngo Quang Tung.20250821.183409.160042818.VU THI HUONG.970432

21/08/2025 150.000 020097042208211833392025F0KO636709.72231.183341.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 300.000 020097042208211832292025IRUD143835.64684.183230.MS 2025.223

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRC9CMU.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233701780983.20250821.182944.19034925779019.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407

21/08/2025 100.000 020097048808211828502025QVE2039984.45991.182804.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 18.000 MBVCB.10633873554.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 020097042208211827222025ZW4J260160.38443.182723.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 5233IBT1bWATGQA4.LOC UNG HO MS2025.223 NGOQUANGTUNG.20250821.182622.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426

21/08/2025 100.000 MBVCB.10633815910.MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWRC1R1Z.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233378570518.20250821.182314.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407

21/08/2025 120.000 MBVCB.10633756563.ung ho MS 2025.223 (em ngo quang tung).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWVW7LZY.Ms 2025-223 Em Ngo Quang Tung.20250821.181424.0964238861.LUONG NGUYEN DUC TRUNG.970432

21/08/2025 50.000 5233IBT1jWQIMBY1.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-18:11:25 514144.20250821.181125.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

21/08/2025 100.000 MBVCB.10633615750.ung ho.MS.2025.223.(em Ngo Quang Tung ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097041508211758382025TQtW282343.87234.175832.ung ho MS 2025 . 223 ( Em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 150.000 020097048808211753282025UNTY757217.57767.175242.GD CUNG CAC CON UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQNFJ2TE.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.175314.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437

21/08/2025 200.000 020097048808211749442025aDtY724905.37227.174938.GD CUNG CAC CON UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 02009704050821174502202539H5012965.9569.174502.Vietcombank:0011002643148:LE THUY TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu

21/08/2025 2.000.000 MBVCB.10633074287.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097041508211732082025f6iO166641.33230.173208.ung hoMS 2025.223 (em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 MBVCB.10632988891.PHUNG THI VAN chuyen tien Ms2025.223( em ngo quang tung ).CT tu 0851000019734 PHUNG THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 0200970488082117212820252roM480172.71081.172043.MS2025.223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 020097048808211719012025s5BE459329.56591.171815.DO THI NGUYET ANH CK. UNG HO MS 2025.223

21/08/2025 400.000 5233IBT1hQTW95HW.IBFT 2025 223 ngo quang tung.20250821.171212.060161120531.SACOMBANK.970403

21/08/2025 100.000 MBVCB.10632733789.MS2025 220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWR1IRCT.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233641875101.20250821.171056.19021342760013.VND-TGTT-NGUYEN KHAC DUNG.970407

21/08/2025 100.000 MBVCB.10632711029.MS2025 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10632699295.MS2025 218 em Le Thi Thu.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10632685930.MS2025 221 em Dao Manh The.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10632668901.MS2025 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 30.000 020097040508211705522025BAL9097785.79584.170553.Vietcombank:0011002643148:2025.217 ung ho bui bao minh

21/08/2025 100.000 MBVCB.10632637668.ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung) Hung Yen .CT tu 0531002496546 LE THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 30.000 020097041508211704202025HtbZ949778.72137.170420.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 30.000 0200970405082117035520259ALN087279.69054.170355.Vietcombank:0011002643148:2025.223 ngo quang tung

21/08/2025 100.000 5233IBT1jWQIWHCA.UNG HO MS 2025.223-210825-17:03:51 383231.20250821.170352.8199647.HOANG TUAN HAO.970416

21/08/2025 50.000 020097040508211702392025HNY0080637.60988.170239.Vietcombank:0011002643148:2025.219 nguyen pham ngoc tien

21/08/2025 30.000 020097040508211700342025B46N069751.49935.170028.Vietcombank:0011002643148:2025.221 dao manh the

21/08/2025 300.000 5233IBT1kWR1DDDW.TRAN VAN DAI chuyen FT25233110216003.20250821.170015.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407

21/08/2025 200.000 5233IBT1jWQIWCY8.MS 2025.223 NGO QUANG TUNG-210825-16:58:59 373703.20250821.165859.15914687.CAO THANH BINH.970416

21/08/2025 200.000 MBVCB.10632404137.HA THI MINH HIEU chuyen tien ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).CT tu 1054343408 HA THI MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 20.000 MBVCB.10632316755.LANG THI THUY ung ho MS 2025. (em Ngo Quang Tung) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1bWALEEGA.Ung ho e Tung.20250821.163710.18001010921777.PHAN THI THU HUONG.970426

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRJR3WM.MS 2025.223 FT25233985980728.20250821.163229.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWRJFUFN.Ung ho ms 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233841348109.20250821.162131.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407

21/08/2025 500.000 MBVCB.10632023380.DO LAN HUONG chuyen tien ung ho chau NGO QUANG TUNG ( MS 2025.223 ).CT tu 2212016688 DO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097041508211611502025xcF4754584.87335.161150.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 1.500.000 MBVCB.10631920561.ung ho MS 2025.223( em Ngo Quang Tung).CT tu 0121001780411 NGUYEN THANH NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 020097041508211609552025ExFp748541.77609.160948.NGUYEN THI TUONG VINH chuyen tien MS 2025.223 (Ngo Quang Tung)

21/08/2025 500.000 020097044908211607482025Mxvf325746.66484.160748.UNG HO MS 2025 223 EM NGO QUANG TUNG, ma GD 100000001072971

21/08/2025 200.000 5233IBT1jWQMTEAA.MS 2025.221 EM DAO MANH THE-210825-16:07:11 276587.20250821.160711.207561199.LE MINH TRI.970416

21/08/2025 200.000 5233IBT1jWQMTYGW.MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-16:05:13 272948.20250821.160513.207561199.LE MINH TRI.970416

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWRJE55H.uh MS 2025.223 Ngo Quang Tung FT25233409196030.20250821.160215.19028633622011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH CHAM.970407

21/08/2025 50.000 MBVCB.10631794556.NGUYEN VAN TIEN chuyen tien ung ho em .NGO QUANG TUNG.CT tu 1040294453 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 02009704880821155708202574xg854298.14064.155702.2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 020097041508211556262025DYyo702683.9851.155627.ung ho MS 2005.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 200.000 0200970415082115553620255hPb699976.5500.155536.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 500.000 020097048808211553262025lvd9830977.94682.155320.UNG HO MS 2025.223 CHAU NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 MBVCB.10631731045.ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung ).CT tu 0291000249610 HA THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 5233IBT1kWRJGJGE.Ung ho MS2025.223 FT25233051594896.20250821.155053.192226565656.DUONG THI NGOC.970407

21/08/2025 100.000 5233IBT1bWAL87Z1.DU THI BAO TRAM chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250821.155037.0050100021118007.DU THI BAO TRAM.970448

21/08/2025 500.000 5233VNIBJ22D17AS.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.155010.601704060250501.NGUYEN HOANG DAN THANH.970441

21/08/2025 300.000 5233IBT1kWRJAHS6.DOAN PHONG LAN UNG HO MS 2025-223 EM NGO QUANG TUNG FT25233415854048.20250821.154951.216688.DOAN PHONG LAN.970407

21/08/2025 100.000 MBVCB.10631678063.ung ho MS 2025.223(em ngo quang tung).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 1.000.000 020097040508211547012025THH2020174.62597.154614.Vietcombank:0011002643148:DANG MINH PHUONG chuyen tien ngo quang tung ms2025223

21/08/2025 500.000 5233NAMAA22FTV45.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG.20250821.154657.919526266.NGUYEN MINH SON.970428

21/08/2025 16.868 0200970422082115443020255VZN695793.51034.154431.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

21/08/2025 100.000 020097048808211537182025np7r729561.15478.153712.BUI QUAN NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MS2025223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 500.000 020097048808211535102025Y8Pf716487.5788.153424.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 MBVCB.10631473209.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0451001680026 HA GIANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097040508211528182025NZEX040414.72296.152818.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 50.000 5233IBT1bWALS9GS.PHAM KIM THANH chuyen tien ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.152723.0091011762085.PHAM KIM THANH.970425

21/08/2025 100.000 MBVCB.10631417193.Ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 MBVCB.10631422781.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung ).CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1iWVQ4TD4.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.152350.01981219801.VO HUONG GIANG.970423

21/08/2025 100.000 MBVCB.10631387548.Ung ho MS 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0061001093901 NGUYEN THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQNTI3L7.ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).20250821.152255.159704070102332.DANG HUU DAT.970437

21/08/2025 200.000 020097048808211520182025ARLr626235.34335.151932.UH MS 2025.223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 020097041508211518572025s11s584565.26979.151857.NGUYEN THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 200.000 020097042208211515262025WD4A691402.10658.151528.2025. 223

21/08/2025 200.000 5233IBT1jWQMKPZT.UNG HO MS 2025.223 E NGO QUANG TUNG-210825-15:14:14 181484.20250821.151415.160516989.NGUYEN THI YEN NHI.970416

21/08/2025 50.000 020097042208211512222025ZJZT955691.98217.151223.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1jWQM7FDW.UNG HO MS 2025.223 (EM NGO QUANG TUNG) 172680.20250821.150917.17706397.TRAN NHAN THANH.970416

21/08/2025 1.600.000 5233IBT1bWALJJK3.Nguyen Thi Hai Yen chuyen tien .20250821.150432.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

21/08/2025 200.000 020097042208211500212025Y6VJ158345.41760.150021.ms 2025223 em Ngo Quanv Tung

21/08/2025 167.359 020097042208211453542025UE31306447.13689.145355.MS 2025.223 Ngo Quang Tung

21/08/2025 300.000 5233IBT1iWVQUVXX.ung ho MS 2025 223 Ngo Quang Trung.20250821.145345.0976230986.TRUONG QUOC THANG.970432

21/08/2025 100.000 MBVCB.10631014300.2025.223.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097042208211445412025RV1N133043.78401.144542.ung ho ms2025.223 em ngo quang tung

21/08/2025 50.000 MBVCB.10630965019.TRAN THI BACH LOAN chuyen tien ung ho Ngo quang Tung.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 020097041508211443582025MmMp483654.71661.144358.ung ho ms 2025.223

21/08/2025 100.000 5233IBT1bWAHXMUI.ung ho em ngo Quan Tung ms 2025 223.20250821.144157.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425

21/08/2025 50.000 5233IBT1bWAH3MYD.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.143650.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

21/08/2025 200.000 MBVCB.10630890634.PHAM THI MY LE chuyen tien UNG HO MS 2025.223.CT tu 0291000108501 PHAM THI MY LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 5233IBT1kWRWRPH8.MS 2025.223 Em Ngo Quang Tung FT25233727280993.20250821.143403.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407

21/08/2025 1.000.000 MBVCB.10630864925.Ung Ho MS 2025.223 (Em Ngo Quang Tung).CT tu 0671004098833 TRAN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1iWVQVWTL.MS 2025223 ung ho em Ngo Quang Tung.20250821.142914.0986099062.NGUYEN THI MINH HIEN.970432

21/08/2025 50.000 5233IBT1bWAHT45T.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.142810.03101010965538.HOANG VIET.970426

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRW3TQ4.Ung ho MS 2025.218 FT25233185751561.20250821.142746.19034487010017.VND-TGTT-TRINH THI THU DONG .970407

21/08/2025 50.000 0200970405082114254820250LE0006663.98127.142548.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.222 Vu Minh Hieu

21/08/2025 200.000 020097041508211422592025Pcuq428871.87161.142253.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 50.000 020097040508211421422025F4WV093006.80942.142142.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 223 ngo quang tung

21/08/2025 50.000 MBVCB.10630721763.ung ho MS 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0231000639884 VU THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWRWT16Q.NGUYEN THUY HONG UH MS 1025.223 FT25233303533409.20250821.141651.692888.NGUYEN THUY HONG.970407

21/08/2025 200.000 020097048808211413112025vZGy266184.48902.141224.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98206726139.20250821.98206726139-0899891178_Ms2025223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 500.000 020097041508211409162025yUSu396250.33812.140829.Ung ho MS2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 2.000.000 5233IBT1aQNTW5BA.Gd Ngo Van Lam ung ho cac hoan canh: MS 2025.223, 2025.222, 2025.220, 2025.118. Moi hoan canh 500k.20250821.140455.1077040279162.PHI THI THUY LINH.970430

21/08/2025 2.000.000 020097041508211402582025MsQf379929.10759.140259.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 0200970488082114023820253bjj216798.8967.140151.UNG HO MS 2025.223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 500.000 MBVCB.10630460247.chuyen tien MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).CT tu 0281001777602 NGUYEN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWVQJL9J.Tran Thi Thanh Vu chuyen tien ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).20250821.135108.00032344010.TRAN THI THANH VU.970423

21/08/2025 150.000 020097048808211347192025W2Ng148933.54006.134713.UNG HO MS 2025.223 EM QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 MBVCB.10630405446.LE KIM THUY UNG HO MS 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0071000706552 LE KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1jWQM8UQF.UNG HO MOI MS 200K MS 2025.218/ 2025.217/ 2025.216/ 2025.215/ 2025.214-210825-13:38:15 028884.20250821.133815.16174947.NGUYEN SE HA.970416

21/08/2025 200.000 020097048808211337392025fzjG107433.20078.133733.NGUYEN ANH TUAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.223. EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 500.000 020097041508211337242025wJRR325219.17946.133724.ung ho MS 2025. 220( em Nguyen Thi Cam Tu)

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRW45PB.ung ho em Ngo Quang Tung MS 2025.223 FT25233706700095.20250821.133641.19030711261998.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUANG.970407

21/08/2025 26.000 020097042208211336242025DLPU748219.15443.133625.ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1jWQM89SR.UNG HO MOI MS 200K MS 2025.223/ 2025.222/ 2025.221/ 2025.220/ 2025.219-210825-13:36:08 026036.20250821.133608.16174947.NGUYEN SE HA.970416

21/08/2025 500.000 MBVCB.10630319372.Ung ho MS 2025. 223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097042208211326392025KB6M104949.81272.132640.chuyen tien ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1jWQMIJF6.UNG HO MS 2025 223 EM NGO QUANG TUNG-210825-13:24:37 009383.20250821.132438.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

21/08/2025 500.000 020097040508211323242025VUBX027557.71063.132324.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223-e Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 MBVCB.10630140430.ung ho ms2025.219 ( be NgocTien ).CT tu 0181003550454 NGUYEN TRAN TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10630129182.ung ho ms 2025.223.CT tu 1016935749 HUYNH LAM THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10630102202.ung ho ms2025.222 ( vu minh hieu ).CT tu 0181003550454 NGUYEN TRAN TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10630110410.Dong van Dien UH 2025 223.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 MBVCB.10630070144.DINH THI BICH THUY chuyen tien ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang tung).CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233VNIBJ22DQ2C3.MS 2025.218 (em Le Thi Thu.20250821.130524.075252884.DAO DUY DUC.970441

21/08/2025 200.000 MBVCB.10630055472.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0041000292844 TRAN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1bWAH8HGC.2025.223( ngo quang tung).20250821.130301.09001011005113.NGUYEN BA THIEN.970426

21/08/2025 500.000 020097041508211302292025foco252091.99420.130142.ung ho MS 2025. 215 ( chi Nguyen Thi My Chi)

21/08/2025 100.000 020097042208211300412025MRSG296651.92908.130042.ung ho: MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 MBVCB.10630017067.Ung ho ms 2025.220 ( Cam tu).CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 150.000 MBVCB.10629994690.MS 2025.223( Ngo Quang Tung).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 MBVCB.10629961060.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 MBVCB.10629950960.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0281000270870 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 26.000 020097042208211251172025YYFW648771.60227.125118.ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

21/08/2025 300.000 020097041508211250202025S4BQ224704.55592.124933.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 500.000 020097040508211250072025HVOQ044288.54901.125007.Vietcombank:0011002643148:Ha van Nam ung ho MS 2025223 Ngo quang Tung

21/08/2025 100.000 5233IBT1hQTQIJ5T.IBFT MS 2025.223 - ngo quang tung.20250821.124939.070081840146.SACOMBANK.970403

21/08/2025 200.000 020097048808211249212025UROB906558.51730.124915.LE THI TAM VY UNG HO MS 2025 223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWDNHXY7.ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.124910.326025787.NGO THI QUYNH TRANG.970432

21/08/2025 200.000 5233IBT1hQTQMFZ8.IBFT Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250821.124737.070060805642.SACOMBANK.970403

21/08/2025 500.000 MBVCB.10629903401.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1iWDNHY7C.MS 2025223.20250821.124626.0961488222.NGUYEN THI NGOC BICH.970432

21/08/2025 26.000 020097042208211245562025UV5E242630.40114.124557.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

21/08/2025 20.000 5233IBT1iWDNHI7X.xuan thang tu thien.20250821.124545.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

21/08/2025 500.000 0200970405082112453120255ZY1031937.37393.124525.Vietcombank:0011002643148:Ha van Nam ung ho MS 2025216 truong thi tam

21/08/2025 80.000 5233IBT1iWDNZ867.ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.124024.0337126531.NGUYENTHIQUEANH.970432

21/08/2025 300.000 5233IBT1iWDNZMY8.Ms 2025-223 uh em Ngo Quang Tung.20250821.124003.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

21/08/2025 200.000 MBVCB.10629795722.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0411001099882 LE THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 5233IBT1aQNLZCZ9.ung ho MS 2025 214 em Tran Van Vinh.20250821.123603.1190904273018.NGO THI LE DUNG.970430

21/08/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98197178894.20250821.98197178894-0792361047_TRUONG THI NHAN chuyen tien qua MoMo MS 2025223 Em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 26.000 0200970422082112333420255V9R371096.91402.123335.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

21/08/2025 500.000 5233IBT1aQNL66ZH.ung ho MS 202522 em Ngo Quang Tung.20250821.123250.1190904273018.NGO THI LE DUNG.970430

21/08/2025 200.000 5233IBT1bWAH97DY.Ung ho em ngo quang tung.20250821.123116.03479012599999.NGUYEN THI CHIEN.970426

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRWWJ21.NGO THI THANH TAM chuyen MS 2025.223 Ngo Quang Tung FT25233561554340.20250821.122524.19020609164699.VND-TGTT-NGO THI THANH TAM.970407

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRWQFSW.MS2025.223 Ngo Quang Tung FT25233341828505.20250821.122442.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

21/08/2025 50.000 020097041508211224002025j9Cs159510.48734.122400.NGUYEN THI THANH VAN chuyen tien ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung )

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWRQNYSC.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233949475040.20250821.121958.13820386904010.VND-TGTT-NGUYEN THI THAI BINH.970407

21/08/2025 200.000 020097048808211219092025xaZc751881.26932.121822.MS 2025.223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 MBVCB.10629560582.MS 2025.223( em Ngo Quang Tung).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097048808211217132025jTlQ740603.17673.121626.UNG HO EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 0200970415082112154220257LX3133929.11114.121542.Ms 2025.221 (em Dao Manh The)

21/08/2025 100.000 020097041508211212452025A9fm126396.96615.121158.anh VU MINH HIEU

21/08/2025 100.000 MBVCB.10629523361.LE MINH QUAN chuyen tien ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0181003528798 LE MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1aQNL76HS.UNG HO MS 2025.223 - EM NGO QUANG TUNG.20250821.121043.0989771097.TO THI HONG LIEN.970424

21/08/2025 200.000 020097048808211203062025p2rv654501.49621.120219.NGUYEN NGOC THINH CHUYEN TIEN UNG HO E QUANG TUNG MA 2025 223

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRQLH9R.PHAM VAN CONG chuyen ung ho MS 2025.223 NGO QUANG TUNG FT25233023912139.20250821.120127.19030222330669.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407

21/08/2025 100.000 020097048808211200312025nbSy638228.36696.115945.LE HONG YEN CHUYEN TIEN E NGO QUANG TUNG MS 2025.223

21/08/2025 100.000 5233IBT1aQNLGCBS.PHAM THI LAN chuyen tien ung ho con chi Hanh bi tai nan.20250821.115935.620001060001419.PHAM THI LAN .970409

21/08/2025 100.000 MBVCB.10629372579.LUU VAN MINH chuyen tien ung ho MS 2025223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0301000308675 LUU VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1aQNLGWAJ.MS 2025.223 e NGO QUANG TUNG.20250821.115850.159704070028321.HA THI THANH THAO.970437

21/08/2025 200.000 MBVCB.10629285235.2025.223( ung ho em Ngo Quang Tung - Hung Yen).CT tu 1976051011 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 020097041508211150222025M20K953376.83961.115022.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 300.000 MBVCB.10629244825.CHAU THI HUYNH THU chuyen tien.CT tu 0321000684674 CHAU THI HUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097048808211148552025XoPL561895.77289.114808.UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU

21/08/2025 100.000 020097048808211147122025yVXj550315.67498.114626.UNG HO MS 2025.223 EM NGOQUANG TUNG

21/08/2025 300.000 020097048808211146252025YKCz544932.62861.114619.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 500.000 020097048808211144362025TMdS532682.54621.114430.NGO THI UT CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 0200970415082111390320252iK3915714.27020.113817.MS 2025.223 (NGO QUANG TUNG)

21/08/2025 200.000 MBVCB.10629106632.ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung ).CT tu 1021660672 DAM THI DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRQGJ73.Ung ho em Ngo Quang Tung, MS 2025.223 FT25233193261089.20250821.113716.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

21/08/2025 100.000 5233IBT1hQTQJ5M9.IBFT Be An Nhien ung ho anh Ngo Quang Tung MS 2025.223.20250821.113656.060108572801.SACOMBANK.970403

21/08/2025 250.000 MBVCB.10629050368.ung ho MS2025.223 (em Le Quang Tung).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097042208211133562025VM8M121182.99814.113357.ung ho MS 2025.205 be Duong Anh Tuan. DINH TRUNG21thg8 chuyen tien

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1aQNL5CLY.Ung ho MS 2025223.20250821.113257.068704070000100.NGUYEN HUU DANG.970437

21/08/2025 300.000 020097042208211130432025YIKB653473.84334.113044.NGO THU HANG ung ho Ms 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 300.000 5233VNIBJ22D2KIS.MS2025.223(em Ngo Quang Tung).20250821.113022.682798888.NGUYEN THI THU HUONG.970441

21/08/2025 100.000 5233IBT1hQTQWGHC.IBFT VU THI TAM chuyen tien ung ho MS 2025 223 ngo quang tungf.20250821.112950.020098272896.SACOMBANK.970403

21/08/2025 500.000 MBVCB.10628950854.ung ho MS 2025.223 em Tran Quang Tung.CT tu 9903709601 NGUYEN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWRQY9UI.Le Hong Hai giup do ban Ngo Quang Tung MS 2025.223 FT25233783221570.20250821.112146.19820615227011.VND--DO NGOC DIEU.970407

21/08/2025 100.000 MBVCB.10628887596.ung ho MS 2025.223( em NGO QUANG TUNG).CT tu 1018257528 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 5233IBT1jWQVRJHN.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-11:20:46 813811.20250821.112046.12838337.NGUYEN XUAN THI QUYNH HUONG.970416

21/08/2025 1.000.000 MBVCB.10628884995.TU THI OANH chuyen tien ung hoM S: ( em Ngo Quang Tung ).CT tu 0031000855988 TU THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 MBVCB.10628803491.NGUYEN DUY TAN chuyen tien UNG HO MS 2025.223(EM NGO QUANG TUNG).CT tu 0811000009268 NGUYEN DUY TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10628782646.TRAN THI KIM DUNG ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0071001081682 TRAN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 MBVCB.10628755079.LE THI THU LAN chuyen tien MS2025 223 ngo Quang Tung.CT tu 0461000581609 LE THI THU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 0200970405082111085020253W4R067661.74458.110850.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MI ung ho MS2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 300.000 5233IBT1jWQV3MG6.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-11:05:21 786932.20250821.110521.7148637.TRAN QUANG HIEN.970416

21/08/2025 100.000 MBVCB.10628659794.2025.223(ng quang tung).CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 MBVCB.10628654659.ung ho ms 2025.223 ngo quang tung.CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10628604534.ung ho MS 2025-223( em ngo quang tung).CT tu 0181000617435 NGUYEN THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 5233IBT1aQNLMMW3.le thi can ung ho ms 2025 223 em ngo quang tung.20250821.105446.28643483.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

21/08/2025 300.000 5233IBT1kWRQ95IW.NGUYEN TRI CUONG chuyen ung ho MS 2025.223 FT25233857708412.20250821.105335.38383839.NGUYEN TRI CUONG.970407

21/08/2025 20.000 MBVCB.10628533823.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 5233IBT1kWRQ297R.NGO PHUONG LOAN chuyen ung ho MS 2025 .223em Ngo Quang Tung FT25233865598487.20250821.104919.19034683738010.VND-TGTT-NGO PHUONG LOAN.970407

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRQ29SE.Ung ho em NGO QUANG TUNG FT25233302220805.20250821.104916.3710091989.NGUYEN VAN DUY.970407

21/08/2025 500.000 5233IBT1jWQVTYLM.2025-223 EM NGO QUANG TUNG-210825-10:48:41 759182.20250821.104841.790618.DANG VAN MINH.970416

21/08/2025 100.000 5233VCBCJ22H5RT6.Vu Thi Tuyet Lan chuyen tien uh ms 2025 223.20250821.104749.0237041008808.VU THI TUYET LAN.970454

21/08/2025 500.000 5233IBT1jWQVTINE.2025-217 BE BUI BAO MINH-210825-10:47:38 757685.20250821.104739.790618.DANG VAN MINH.970416

21/08/2025 300.000 MBVCB.10628487990.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0251002692907 TRAN THI BE THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097041508211046042025kvIB742346.64919.104604.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWDNWLCA.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 223 ngo quang tung.20250821.104452.247529918.LE THI HOA.970432

21/08/2025 2.000.000 020097048808211043442025Pdpo135525.55018.104338.NGUYEN THI THU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 020097048808211043292025GJgW133927.53384.104323.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 020097040508211043162025N7H3056659.52025.104316.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQNLSNMW.NGUYEN THI MINH TU chuyen tien ung ho MS 2025223 chau NGO QUANG TUNG.20250821.103851.116704070004087.NGUYEN THI MINH TU.970437

21/08/2025 100.000 5233IBT1hQLNFEYL.IBFT Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250821.103850.0918090120.SACOMBANK.970403

21/08/2025 500.000 020097048808211038352025WMnY102958.29953.103829.BUI THI THUY HA UNG HO MS2025.223EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 5233IBT1fW82SZ6L.ung ho ms 2025.223(em Ngo Quang Tung).20250821.103821.200014949173167.HO THI HONG HA.970431

21/08/2025 50.000 020097041508211037322025YZ2j715318.24903.103732.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWRQWU9D.Ung ho MS 2025.223 em NGO QUANG TUNG FT25233338613490.20250821.103639.19037750442015.DO THI MAI.970407

21/08/2025 500.000 5233IBT1iWDNQJBD.Ms 2025 221.20250821.103545.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432

21/08/2025 200.000 5233IBT1hQLNFC11.IBFT giup MS2025.223 Ngo Quang Tung.20250821.103354.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWRQQ4JH.ung ho MS 2025.223 em ngo quang tung FT25233818412886.20250821.103349.3036818557.NGUYEN THI HIEN.970407

21/08/2025 30.000 MBVCB.10628339227.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 1.000.000 020097048808211033112025ae3f068798.5454.103305.TRAN THI NGOC DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 2.000.000 020097048808211032432025aOp8065933.1830.103157.MS2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 020097048808211031302025duzB058332.97162.103124.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 020097042208211030232025VVC7164608.92575.102937.Ung ho ma so 2025.233 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 MBVCB.10628296839.PHUONG THANH uh ms 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0181003601182 VO THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097048808211029122025py2O043925.86576.102826.UNG HO MS 2025.223 E NGO QUANG TUNG

21/08/2025 1.000.000 020097041508211028492025klbx687048.84712.102850.ung ho MS 2025.223

21/08/2025 200.000 020097042208211027132025JKZB414362.76802.102714.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 300.000 MBVCB.10628248678.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.223(e Ngo Quang Tung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1fW8294IL.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.102413.0903752799.TRUONG DUC MAI.970431

21/08/2025 400.000 MBVCB.10628235530.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.222(a Vu Minh Hieu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQNL24HI.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250821.102241.0987009050.SHBMB.970443

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWXNXCYU.Ung ho MS 2025.223 Tung FT25233873638326.20250821.102228.19036208594015.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWDRXACY.ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250821.102227.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWXNXJZ4.Ung ho MS 2025.223 FT25233414731450.20250821.102217.19135698783013.VND-TGTT-LAM THI DIEM .970407

21/08/2025 300.000 MBVCB.10628213639.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.221(e Dao Manh The).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097042208211021022025L44R167892.50299.102103.KHUONG THI HUYEN ung ho MS: 2025. 223 em Ngo quang tung

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQNL2CT1.ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.101950.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

21/08/2025 1.000.000 0200970416082110184420253738819523.39458.101845.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 MBVCB.10628160338.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0301000430044 TRAN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXNFULL.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233114602376.20250821.101638.19036967998031.VND-TGTT-TRAN NGOC HUYEN.970407

21/08/2025 500.000 020097041508211015522025uz9Z645513.26527.101552.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 65.000 5233IBT1fW8226LR.NGUYEN HUONG chuyen tien ung ho MS 2025 218 em Le Thi Thu.20250821.101439.0102637665.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1bWAZDTB7.CO CAO THI KIEU VINH UNG HO BN NGO QUANG TUNG 22 TUOI O HUNG YEN BI TAI NAN GIAO THONG.20250821.101423.0003100005335006.CAO THI KIEU VINH.970448

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWXNTI3F.LE THI MINH HUE chuyen ms 2025223 em ngo quang tung , mong em vuot qua FT25233000893540.20250821.101305.893686868.LE THI MINH HUE.970407

21/08/2025 500.000 MBVCB.10628110976.Ung ho ma so 2025.223 (em Ngo Quang Tung). Chuc chau som hoi phuc!.CT tu 0011000776398 NGUYEN PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1bWAZDPUY.THAY GIAO TRAN QUOC NHIEM UNG HO BN NGO QUANG TUNG 22 TUOI O HUNG YEN BI TAI NAN GIAO THONG.20250821.101244.89899888.CAO THI KIEU VINH.970448

21/08/2025 100.000 MBVCB.10628078159.Ung ho MS 2025.223 Em Ngo Quang Tung.CT tu 1021129266 HUYNH NHUT TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 MBVCB.10628078029.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0231000613400 VU THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXNL541.ung ho MS 2025.223 FT25233001325592.20250821.101011.19034931088011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM HANG.970407

21/08/2025 500.000 5233IBT1jWQV6DNY.UNG HO MS 2025.223 NGO QUANG TUNG-210825-10:09:20 695845.20250821.100920.7625287.VO HUU NGHIEP.970416

21/08/2025 100.000 MBVCB.10628063550.LE HOANG THINH chuyen tien Ung ho MS 2005.223 ( em Ngo Quang Tung).CT tu 1051142503 LE HOANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1jWQV61A6.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-10:07:51 693816.20250821.100751.253910449.NGUYEN THI HONG NHUNG.970416

21/08/2025 40.000 5233IBT1kWXNHHQU.NGUYEN THI MAI chuyen ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233114566321.20250821.100745.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

21/08/2025 500.000 5233VNIBJ22HP816.Ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung).20250821.100527.407704060048913.LE HOANG OANH.970441

21/08/2025 50.000 020097041508211004152025T7W1607614.73768.100410.ung ho MS 2025.223( em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 200.000 020097048808211004152025IRIV889044.74335.100328.NGUYEN THI HA UH 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 500.000 MBVCB.10627996454.MS 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627993808.Do Thi Bich chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 9987070809 DO THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097041508211001182025vsEm599287.60841.100118.LUU QUANG HAI chuyen tien ung ho ms 2025.223(ngo quang tung)

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627964830.ms 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0031000006056 TIEN CHI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097042208210959532025TODU765698.54771.095954.MS 2025.218 em Le Thi Thu

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWDRHKET.Ung ho Ms 2025223 em ngo quang Tung.20250821.095621.0912453211.TA THI HONG CAM.970432

21/08/2025 1.000.000 MBVCB.10627913524.ung ho MS2025 23 em Ngo Quang Tung.CT tu 0011001421167 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1bWAZCI8L.MS 2025223 Ngo Quang Tung.20250821.095411.6287338001.TRUONG THUY TRANG.970434

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627890656.chuyen tien ung ho MS 2025.223 (em ngo quang tung).CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1hQLN667N.IBFT ung ho MS 2025.223....em Ngo Quang Tung.20250821.095406.060322980127.SACOMBANK.970403

21/08/2025 500.000 020097041508210953582025JiES577383.30143.095358.ung ho MS 2025 _223

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627873921.Chu thu ung ho MS2025.222 (vu Minh Hieu).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 36.000 MBVCB.10627859760.TRAN VAN TOAN ung ho e ngo quang tung, chuc e mau khoe!.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 10.000 MBVCB.10627859123.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1jWQVKU4Q.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-09:51:51 667926.20250821.095151.1652349.NGUYEN THI MINH THUY.970416

21/08/2025 100.000 020097041508210951132025JtJz569452.18474.095113.Gui MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 1.000.000 020097048808210951102025RgWX809536.17682.095104.UNG HO E TUNG 2025.223

21/08/2025 350.000 MBVCB.10627841861.MS 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097041508210949322025G35T565056.12015.094933.ung ho MS2025.223(em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQNLQ4WY.TRAN THI THANH MINH chuyen tien.20250821.094838.147704070009850.TRAN THI THANH MINH.970437

21/08/2025 200.000 020097040508210948232025K9D5022076.6391.094823.Vietcombank:0011002643148:VO THI NGOC HA chuyen tien MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 50.000 0200970488082109480220253QLg790691.5541.094716.UN HO MS 2025.223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 020097048808210947572025fYRe790131.5292.094750.MS 2025.223 UNG HO EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 50.000 020097048808210946562025lY9U783947.99843.094650.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN

21/08/2025 100.000 020097044908210946432025kFt5441364.320.094643.ms 2025 .223 ngo quang tung, ma GD 100000000918820

21/08/2025 1.000.000 MBVCB.10627805893.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 1059197689 BUI THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 5233WBVNA22FFBPI.UH MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250821.094627.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

21/08/2025 500.000 5233IBT1iWDR6TVG.Ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250821.094618.86038668.NGUYEN THI THANH HA.970432

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627781590.ung ho ms 2025.223 (em Ngo Quang Tung) chuc em som khoe va binh an.CT tu 0011004297514 BUI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097048808210944032025nHOg766617.89431.094357.MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627737795.ung ho MS 2025223.CT tu 9986561979 VU THI LEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 020097048808210940292025Y1Sg745512.75182.093943.TRUONG THI THAO CHUYEN TIEN MS2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 500.000 0200970405082109375420255RH6078862.64410.093754.Vietcombank:0011002643148:Nguyen thi Se ung ho e Ngo Quang Tung MS 2025.223

21/08/2025 300.000 5233IBT1kWXN5RL7.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233074406897.20250821.093419.19023566122228.VND-TGTT-DANG THANH TAM.970407

21/08/2025 50.000 5233IBT1bWA6NK2N.MS 2025223 Ngo Quang Tung.20250821.093234.13001010724115.NGUYEN THI THU.970426

21/08/2025 50.000 5233IBT1kWXN58FN.ung ho MS2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233776630564.20250821.093218.19034067031019.VND-TGTT-TRAN THI DUONG CAM.970407

21/08/2025 500.000 5233IBT1jWQVGDER.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU-210825-09:31:22 636050.20250821.093122.14942497.PHAM NGOC THIEN Y.970416

21/08/2025 200.000 0200970488082109312120251WoM690654.38756.093035.NGUYEN VAN NAM MS 2025.223

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWXN5QDA.TAO VAN DUC chuyen ung ho MS 2025.223 FT25233765620005.20250821.093101.11120428037011.VND-TGTT-TAO VAN DUC.970407

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXNY3EX.Ung ho benh nhan Ngo Quang Tung, MS 2025.223 FT25233694249043.20250821.093037.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627623810.MS 2025.223 Ngo Quang Tung.CT tu 1033422997 NGUYEN DICH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627611049.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0421000415409 KHONG DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 400.000 5233IBT1bWA6RHR7.2025.223 ( Em Ngo Quang Tung).20250821.092817.29001010957099.TRAN THI HONG HIEU.970426

21/08/2025 100.000 020097048808210928162025Fvrd672247.25978.092730.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627602433.LE THI LE chuyen tien ung ho MS2025.223. Ngo Quang Tung.CT tu 7903500521 LE THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 MBVCB.10627592900.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWXNPX3I.UNG HO MS 2025 223 EM NGO QUANG TUNG FT25233060905376.20250821.092716.19034446083018.VND-TGTT-NGUYEN THI CUC.970407

21/08/2025 200.000 020097040508210927012025GSMW033980.20990.092701.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2025. 223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 50.000 5233IBT1dW6422YK.Ung ho ms 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.092612.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627570091. PHUONG ANH xin gui chut qua cho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 1021118776 LE THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097041508210924152025mKVN489226.11157.092415.ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWXNUNT5.Ung ho MS 2025.22 - gia dinh em Tung FT25233517857127.20250821.092357.14023674558018.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI LY.970407

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXNUP3I.Ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung FT25233554363032.20250821.092159.19032190236668.VND-TGTT-PHAN THU HA .970407

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627534805.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0911000042377 NGUYEN LE KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 020097041508210920452025qtyG479139.97823.092045.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627512879.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097040508210919092025Y8N3001794.92417.091909.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 .223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627502808.MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung).CT tu 9909285237 HOANG MANH HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097048808210918312025YR3n614684.90356.091744.MS 2025.223. NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627488786.ung ho MS 2025-223 NGO QUANG TUNG.CT tu 0071001560555 NGUYEN THUY KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWDRAKVK.Ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung).20250821.091756.99919902345.TRINH THI NHU ANH.970423

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1kWXN8W5V.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233217481615.20250821.091702.13820592001019.VND-TGTT-NGUYEN THI NGUYET HA.970407

21/08/2025 200.000 5233IBT1bWA632SS.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.091547.80000491079.DO VAN THINH.970426

21/08/2025 500.000 5233IBT1jWQV4KPW.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-09:15:16 612090.20250821.091516.19670728.NGUYEN THI YEN.970416

21/08/2025 100.000 5233IBT1fW82Q6HM.Ho Thi Yen ung ho chau Vu Minh Hieu MS 2025.222.20250821.091514.0908458686.HO THI YEN.970431

21/08/2025 200.000 0200970488082109151420250SJ8595630.77676.091427.MS 2025.223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 020097048808210915102025zAYY595306.75899.091504.HUYNH VAN BE CHUYEN TIEN UNG HO NGO QUANG TUNG, MS 2025.223

21/08/2025 100.000 5233IBT1jWQV471U.MS 2025.2023 E NGO QUANG TUNG-210825-09:14:51 611508.20250821.091452.22757437.TRAN THANH NAM.970416

21/08/2025 100.000 020097048808210914162025zoxb589918.74470.091410.LE XUAN PHUONG CK 2025.223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 020097042208210913152025FI16966796.70281.091309.Ung ho MS.2025.223. em Ngo quang tung

21/08/2025 200.000 020097048808210912302025nPa9579618.67410.091144.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG BI TAI NAN GIAO THONG

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627416283.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho e ngo quang tung .ms 2025 223.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1fW82QPUX.Ung ho Ms 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.091115.0102894386.HO THI THANH THUY.970406

21/08/2025 500.000 MBVCB.10627408250.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097042208210908212025PE7F724106.53203.090822.PHAM QUANG TAM chuyen tien ung ho ms 2025223 ngo quang tung

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXNVUJG.ung ho ma so MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233604737080.20250821.090724.11021420834011.VND-TGTT-BUI QUANG TUAN.970407

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627360328.TO THI HONG DUNG ung ho MS 2025.223 (em N Q Tung).CT tu 0071004495607 TO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWXNV1TN.chuyen tien ung ho ms 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233393558520.20250821.090625.10620049197027.VND-TGTT- LE THI THU HA.970407

21/08/2025 50.000 MBVCB.10627329931.MS 2025.223.CT tu 0071001024444 TRAN QUANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWXNDQTZ.NGUYEN VAN NHIEM chuyen ung ho MS 2025.223 Ngo Quang Tung FT25233850614874.20250821.090229.88899979.NGUYEN VAN NHIEM.970407

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627300455.PHAM THI HAI chuyen tien ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0081001049126 PHAM THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 0200970405082109010420256U5U028848.26841.090104.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN VAN THU chuyen tien ung ho MS2025.223emNgoQuangTung

21/08/2025 200.000 020097042208210900542025XMNZ556635.27214.090049.NGUYEN THAI SON ung ho ms2025 223 ngo quang tung

21/08/2025 500.000 MBVCB.10627306978.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1aQNHLYY8.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.085815.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437

21/08/2025 200.000 020097040508210858062025BYD9017225.17531.085806.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025. 223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWXN9KYW.Ung ho ms 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233393521080.20250821.085726.19031769838019.VND-TGTT-LE QUOC TRI.970407

21/08/2025 500.000 5233IBT1hQLN4FRS.IBFT Ung ho MS 2025.223 Ngo quang Tung.20250821.085712.054902091987.SACOMBANK.970403

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWXN9DZX.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233900035345.20250821.085558.19027449182010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWDRYHT2.Ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250821.085558.125362017.HOANG NGOC VUONG.970432

21/08/2025 2.000.000 5233VNIBJ22H6W17.ung ho MS 2025223.20250821.085555.601704060275034.NGUYEN THI CHI.970441

21/08/2025 1.000.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98173228603.20250821.98173228603-0973714314_Ung ho MS 2025223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 100.000 5233IBT1bWA6ZHE3.2025.223 uh e Ngo Quang Tung.20250821.085437.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448

21/08/2025 50.000 MBVCB.10627237752.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627233526.ung ho ms 2025223(em Ngo Quang Tung).CT tu 0531002486803 PHAN THI BICH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWDRYMCH.ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.085309.0984041991.DAO DUC VINH.970432

21/08/2025 300.000 MBVCB.10627220074.MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung).CT tu 0231000627777 NGUYEN THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 020097041508210852412025PuGR399835.98969.085241.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)

21/08/2025 300.000 5233IBT1iWDRY97I.HOANG THI HONG TAM chuyen tien UH 2025 223 Ngo Quang Tung.20250821.085233.0976628999.HOANG THI HONG TAM.970432

21/08/2025 300.000 020097041508210851402025WFpo398435.95827.085053.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 1.000.000 020097048808210850592025Hk9q456771.94156.085053.HUYNH THI DIEM UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 0200970422082108504420254HI1529942.92743.085045.2025.223 ho tro em Ngo Quang Tung

21/08/2025 300.000 5233IBT1iWDRP6X3.ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.084955.136005626.LE THI CUC PHUONG.970432

21/08/2025 50.000 020097048808210849452025TDJT450072.90193.084939.UNG HO NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627188097.ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung ).CT tu 0481000840254 NGUYEN CAT TRAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627168507.MS 2025 223 em ngo quang tung.CT tu 0601000499289 NGUYEN THI BICH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233NAMAA22F8H5F.Ung Ho MS 2025.219 be nguyen pham ngoc tien.20250821.084757.919042719600001.NGUYEN MY DUNG.970428

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWXNCJA4.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233272088796.20250821.084747.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407

21/08/2025 200.000 020097041508210846322025cEZ1384227.80126.084633.Ung ho em Ngo Quang Tung MS 2025.223

21/08/2025 2.000.000 5233IBT1jWQVYFL3.MS 2025.223 EM CHAU-210825-08:45:45 570811.20250821.084545.212181369.NGUYEN THI HOA THUAN.970416

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627132370.DANG CONG TUAN chuyen tien ung ho 2025.223 (em ngo quang tung).CT tu 0651000518138 DANG CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 5233IBT1fW8CR5SW.ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250821.084516.0261400109001.NGUYEN THI TUYET HANG.970438

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWXN1IKC.Ung ho MS 2025.223 Em Ngo Quang Tung FT25233471001376.20250821.084459.50933070505.TRINH THI NGAN HA.970407

21/08/2025 300.000 020097048808210844172025NVFm419317.71674.084411.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627122218.NGUYEN HONG QUAN chuyen tien ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung ).CT tu 0121001210595 NGUYEN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627124371.DOAN THI LY chuyen tien ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung).CT tu 0651000753684 DOAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXNJT58.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233032654846.20250821.084306.19034532819019.VND-TGTT-NGUYEN TUYET MAI.970407

21/08/2025 300.000 5233IBT1kWXNJ6M4.Ung ho MS 2025.223 - Em Ngo Quang Tung FT25233968609444.20250821.084238.10220028079018.VND-TGTT-HOANG THI THU THUY.970407

21/08/2025 100.000 0200970422082108423720257D1H600050.66830.084238.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627106122.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1hQLNBIZL.IBFT Mo Su va anh em ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250821.084048.060047347966.SACOMBANK.970403

21/08/2025 1.000.000 0200970488082108400820255t3j396410.57898.083922.BUI THU HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 MBVCB.10627084844.UNG HO MS 2025 223 (EM NGO QUANG TUNG).CT tu 0071001081711 DUONG HOANG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1hQLNB9C7.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.220 Nguyen Thi Cam Tu.20250821.083902.070141287050.SACOMBANK.970403

21/08/2025 200.000 0200970422082108385820258M28604585.55182.083858.MS 2025.223 em ngo quang Tung

21/08/2025 50.000 5233IBT1iWDR8TZQ.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.083855.33938310110.NGUYEN THI THU HA.970423

21/08/2025 100.000 020097041508210838532025BQQW363451.55010.083853.ung ho MS 2025.223 ( Ngo Quang Tung)

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXNWZQN.MS 2025.223 Ngo Quang Tung FT25233223171514.20250821.083848.1357926879.LE TRAN VU.970407

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627064984.MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0601000550779 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2025 100.000 020097048808210838342025ALv4387851.54494.083748.NGUYEN THI MINH NGUYET CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 500.000 020097042208210838062025MQB8538713.52772.083807.ung ho MS 2025.223 Ngo Quang Tung

21/08/2025 500.000 020097041508210838052025iURh360582.52729.083759.NGUYEN THI SANH ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 200.000 5233IBT1hQLNBJ5G.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.20250821.083750.070141287050.SACOMBANK.970403

21/08/2025 2.000.000 5233IBT1iWDR873D.Ung ho em Ngo Quang Tung o Hung Yen dieu tri BV Viet Duc.20250821.083744.0914449889.VU THI THANH HIEN.970432

21/08/2025 400.000 5233IBT1kWXNWIB4.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233061492577.20250821.083714.19040018348015.VND-TGTT- NGUYEN THI HIEN.970407

21/08/2025 300.000 5233IBT1iWDR84YC.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.083709.14040110803.NGUYEN THI PHUONG THUY.970423

21/08/2025 200.000 020097048808210837052025ZiEI379656.50055.083619.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQNH673V.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250821.083640.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440

21/08/2025 500.000 MBVCB.10627053091.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0091000532000 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 0200970488082108361020258bu1374731.46305.083524.MS 2025.223

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627032928.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627030209.ung ho Ms 2025.223 (em Ngo Thanh Tung).CT tu 9973231832 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWXNQAN9.NGUYEN THI MAI TRINH chuyen ung ho Ngo Quang Tung qua benh FT25233088620161.20250821.083419.19026519929023.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI TRINH.970407

21/08/2025 200.000 MBVCB.10627026656.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0501000122516 PHAM THANH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 2.000.000 MBVCB.10627026652.Ung ho MS2025.223 Ngo Quang Tung.CT tu 9913097986 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1bWA67LTV.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.083401.03001016913855.LE THI KIM YEN.970426

21/08/2025 50.000 5233IBT1kWXNQ5Q7.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233080743337.20250821.083351.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

21/08/2025 300.000 020097041508210833472025RsxO349842.39492.083301.ung ho MS 2025.223( em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 300.000 5233IBT1jWQVPT93.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-08:33:33 555160.20250821.083334.107615429.NGUYEN THANH THAO.970416

21/08/2025 100.000 0200970422082108330920258K0E541870.38200.083310.VUONG KIM PHAT Ung ho ma so MS 2025.223

21/08/2025 200.000 020097040508210833032025M844021494.36988.083217.Vietcombank:0011002643148:LAM HUYNH XUAN THUONG chuyen tien ung ho ms 2025.223 Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 5233IBT1bWA675DT.2025. 223.20250821.083235.0014100017830004.NGUYEN BA CONG.970448

21/08/2025 3.000.000 MBVCB.10626992348.PHAM NGOC DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).CT tu 1015424584 PHAM NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 5233IBT1hQLN55U8.IBFT LE MINH VANG chuyen ting 2025 223 em ngo quan tung.20250821.083105.0945555419.SACOMBANK.970403

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWDRIBX8.MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.083105.982511171188.TRAN THI BAO NGOC.970432

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1jWQVP7Q8.MS2025223 NGO QUANG TUNG-210825-08:31:03 552146.20250821.083103.59696868.TRAN THI KHANH NINH.970416

21/08/2025 50.000 5233IBT1iWDRIY3X.2025- 223 - Ngo Quang Tung.20250821.083043.0943669763.NGUYEN THANH HUONG.970432

21/08/2025 100.000 MBVCB.10626992893.ung ho MS 2025.223(Em Ngo Quang Tung).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 020097048808210830332025XwIR343783.28738.082946.UNG HO MS 2025. 223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQNHELCG.VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2025.223 Ngo Quang Tung.20250821.083010.1001758415.SHBMB.970443

21/08/2025 200.000 020097048808210829412025uS5m339100.26515.082935.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 300.000 MBVCB.10626977440.MS2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0031000149248 NGUYEN THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXRNDQ2.MS 2025.223 e Ngo Quang Tung FT25233686076941.20250821.082859.19027471656026.VND-TGTT-LE THI THUY.970407

21/08/2025 500.000 020097041508210828542025K3oe337311.25100.082808.ung ho ma so 2025223 Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 5233VNIBJ22HNN5V.UNG HO MS 2025.223. EM NGO QUANG TUNG.20250821.082829.625704060222756.NGUYEN THANH BICH TRANG.970441

21/08/2025 10.000 MBVCB.10626961254.ung ho 2025.223 chau Ngo Quang Tung.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 0200970422082108280020250MD7140215.20919.082801.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 5233IBT1aQNHEB2I.Ung ho MS 2025.223 em ngo quang tung.20250821.082750.1013253610.SHBMB.970443

21/08/2025 50.000 020097042208210827352025G6FC672041.20408.082736.NGUYEN THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung me Nguyen Thi Hoa Hung Yen

21/08/2025 500.000 MBVCB.10626957163.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0351000673902 DUONG DINH THIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 MBVCB.10626947667.ung ho MS 2025.223 Ngo Quang Tung.CT tu 0721000525269 LE THI KIM AU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 MBVCB.10626940307.ung ho MS2025-223(em Ngo Quang Tung).CT tu 0061000773478 NGUYEN THI TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWXRR5HR.ung ho MS 2025 219 chau Nguyen Pham Ngoc Tien FT25233900022412.20250821.082602.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407

21/08/2025 50.000 MBVCB.10626936334.ma so 3025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 5233IBT1iWDRMG5A.MS 2025 223 e Ngo Quang Tung.20250821.082527.140223379.NGUYEN THI THUY DUNG.970432

21/08/2025 100.000 0200970405082108250120258RJ8091465.12531.082501.Vietcombank:0011002643148:2025.223 ung ho em Ngo Quang Tung. mong e mau khoe.

21/08/2025 500.000 020097041508210824362025dD8w325545.11389.082350.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 200.000 0200970405082108243320252AQ2089705.10670.082433.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXRXF6T.Ung ho MS 2025.223 FT25233552203827.20250821.082331.19021134866010.VND-TGTT-DO THI MINH PHUONG.970407

21/08/2025 100.000 MBVCB.10626907311.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0021000901308 NGUYEN MANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 0200970488082108231020253ynv303111.7209.082224.UNG HO MA SO 2025223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 5233IBT1hQLNYH7N.IBFT Chau Hanh Quyen Long Ung ho ms 2025.223 Ngo Quang Tung.20250821.082301.030629091988.SACOMBANK.970403

21/08/2025 200.000 MBVCB.10626905566.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 9988081331 NGUYEN VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 20.000 0200970488082108225920255Wvd302076.6380.082253.UNG HO MS 2025.223

21/08/2025 50.000 5233IBT1iWDRM96K.TRAN DUC MANH chuyen tien Ms2025 223 Ngo Quang Tung.20250821.082257.0867970977.TRAN DUC MANH.970432

21/08/2025 200.000 5233VNIBJ22HN33A.Ung ho MS 2025.223 ( E Ngo Quang Tung).20250821.082227.999338686.NGUYEN THI MINH NGUYET.970441

21/08/2025 20.000 MBVCB.10626881202.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0451000217471 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 020097048808210821582025rgQe296436.2747.082112.TRAN HOANG DAT CHUYEN TIEN MS 2025.220 NGUYEN THI CAM TU

21/08/2025 500.000 020097042208210821552025Z1VV893551.2680.082156.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 500.000 5233IBT1bWA6AM7P.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.082055.04001018970091.VU THI NGOC ANH.970426

21/08/2025 500.000 020097042208210820422025LWRF704414.98795.082043.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 5233IBT1bWA6AVNW.MS2025.223 ung ho e Ngo quang Tung.20250821.082037.14001010982501.NGUYEN THI THUONG.970426

21/08/2025 1.000.000 020097041508210820192025Owfy314460.98341.082019.co Chi ung ho MS 2025.223 Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 MBVCB.10626883195.Ung ho MS 2025.223. Ngo Quang Tung.CT tu 0631003720232 NGUYEN THI MUOI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233VCBCJ22HNV71.ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250821.081926.0427041006784.TRAN THI KIM DUC.970454

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXR3TED.MS 2025.221.dao manh the FT25233053544273.20250821.081923.19036319611016.PHAN BA LUONG.970407

21/08/2025 100.000 5233IBT1jWQVUGGA.MS 2025.223 - TUNG-210825-08:18:55 537073.20250821.081855.88111.NGUYEN VAN TUAN ANH.970416

21/08/2025 200.000 020097041508210817572025uYVo308291.90616.081711.MS 2025.223

21/08/2025 50.000 020097048808210817392025kjOK273026.89886.081733.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 MBVCB.10626843916.ung ho Ms 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0741000668230 BUI THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 020097048808210816552025N92P269065.88368.081608.UNG HO MS 2025. 223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 100.000 020097048808210816352025tHxj267261.86698.081548.UNG HO MS 2025.223 E NGO QUANG TUNG

21/08/2025 26.000 020097042208210815592025P0NU174372.84691.081600.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

21/08/2025 100.000 MBVCB.10626818288.ung ho MS 2025.223.CT tu 0041000181461 HO XUAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 300.000 020097048808210815322025kfuN261614.83736.081446.HO CHI BUU NGHI UNG HO MS 2025.223 NGO QUANG TUNG

21/08/2025 500.000 5233VNIBJ22HNG6E.Ung ho em Ngo Quang Tung.20250821.081405.622704060204533.LE THI CAM VAN.970441

21/08/2025 200.000 5233IBT1kWXRF4SG.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233918064311.20250821.081402.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1kWXRFPGH.Ung ho MS 2025-223 em Ngo Quang Tung FT25233448943070.20250821.081335.19032082310010.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407

21/08/2025 100.000 5233IBT1dW6B6I8Z.Uh 2025223 ngo quang tung.20250821.081249.970422Scb3493000000000ad8059.MBBANK IBFT.970422

21/08/2025 500.000 020097048808210812402025AkbR246289.76216.081154.UNG HO MS 2025.223

21/08/2025 100.000 5233IBT1hQLNPXYP.IBFT UH MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250821.081216.020019779999.SACOMBANK.970403

21/08/2025 200.000 020097048808210811532025UusA241958.72647.081107.MS 2025 223 NGO QUAG TUNG

21/08/2025 200.000 0200970422082108114320257GtN575999.73255.081144.ZALOPAY-CHUYENTIEN-O5CH7B00OS2Q-ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 0200970415082108104620250Aod291092.69629.081040.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 100.000 02009704050821080951202558K8035803.67228.080952.Vietcombank:0011002643148:HUYNH DONG LINH TUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 020097042208210809292025SRCI649791.66596.080930.DANG NGOC HAI chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 300.000 MBVCB.10626774552.ung ho ma so 2025.223( em Ngo Quang Tung).CT tu 0121000275437 LAM MY TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 200.000 0200970488082108084920257vhN225840.64567.080843.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

21/08/2025 500.000 MBVCB.10626758590.UNG HO MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0331000409342 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1aQNHGNGT.NGUYEN THI NHUNG chuyen tien.20250821.080708.250704070002506.NGUYEN THI NHUNG.970437

21/08/2025 500.000 0200970422082108062820251WCH853792.58212.080628.NGO TON ANH chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 MBVCB.10626731862.Ung ho em Ngo Quang Tung MS2025.223.CT tu 1022816668 PHAM NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 0200970405082108053020252FKU020187.55138.080530.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.223 Ngo Quang Tung.

21/08/2025 300.000 0200970405082108050620254FDS018782.53524.080419.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.223 - em Ngo Quang Tung

21/08/2025 300.000 020097040508210802222025SZBV008991.46418.080222.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 300.000 020097042208210802142025HVXY778693.46256.080215.MS2025.221 e dao manh the

21/08/2025 100.000 020097042208210801212025JNVI848114.43877.080122.HOANG THI TUYET chuyen tien UH MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 200.000 020097042208210800322025VNBT535291.41877.080033.Ms2025.222 a vu minh hieu

21/08/2025 200.000 020097042208210759542025LGLD706973.40114.075955.MS2025.223 e ngo quang tung

21/08/2025 50.000 5233IBT1kWXRHJAI.ung ho MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG FT25233203446117.20250821.075852.19029807262016.VND-TGTT-TRAN THI MY YEN.970407

21/08/2025 200.000 5233IBT1hQLNUKQI.IBFT Ung ho MS 2025.223 - em Ngo Quang Tung.20250821.075533.060218249062.SACOMBANK.970403

21/08/2025 20.000 MBVCB.10626625641.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0451000345849 TRAN VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 0200970405082107534320254AW9079368.23772.075343.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.223 Ngo Quang Tung

21/08/2025 500.000 020097042208210753292025TOXX944306.22847.075331.MS 2025. 223 em ngo quang tung

21/08/2025 500.000 020097041508210752512025hHwI253031.22001.075251.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

21/08/2025 100.000 5233IBT1bWA6P8E4.Ung ho Ms 2025.223(em Ngo Quang Tung).20250821.075232.37201013920394.VO VAN DOAN.970426

21/08/2025 500.000 MBVCB.10626587859.DANG THI PHUONG ung ho ms 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 2.000.000 5233IBT1kWXR6YG4.Ung ho ms2025.223 FT25233691669240.20250821.075124.19020130780018.VND-TGTT-TRAN NGOC VINH.970407

21/08/2025 100.000 020097040508210751182025TY2Q070991.17673.075118.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223 Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 5233IBT1iWDRC64X.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung.20250821.074642.00085118001.NGUYEN VAN CUONG.970423

21/08/2025 500.000 MBVCB.10626552598.Ung ho Ms 2025.220 (Em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1kWXREJ66.ung ho MS 2025.223 FT25233873051363.20250821.074444.11122682523018.VND-TGTT-NGO QUANG SON.970407

21/08/2025 200.000 020097041508210744382025fUAI239289.794.074351.ung ho MS 2025.223 ( NGO QUANG TUNG )

21/08/2025 100.000 020097041508210741582025LkWk235146.93657.074158.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The)

21/08/2025 300.000 MBVCB.10626503326.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 020097042208210738522025ULWM853705.86012.073852.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 20.000 5233IBT1iWDRJRGF.MS 2025.223( em Ngo Quang Tung).20250821.073251.03328917401.NINH VAN TUAN.970423

21/08/2025 30.000 020097042208210731212025MIPR224194.66231.073122.gui ms 2025 223

21/08/2025 20.000 5233IBT1fW8CLGL6.GiacHienVy ung ho MS2025.221(em Dao Manh The).20250821.072937.19021983.DO THI OANH.970431

21/08/2025 500.000 020097040508210729132025L833097426.60558.072826.Vietcombank:0011002643148:Le Quynh Phuong ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 500.000 020097041508210728392025KKq8212403.56913.072839.TRAN THI TRANG chuyen tien ho tro MS 2025 - Ngo Quang Tung

21/08/2025 500.000 0200970405082107275820252ZGD093447.57667.072712.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung

21/08/2025 100.000 020097048808210721232025WehK014086.41082.072036.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN

21/08/2025 100.000 MBVCB.10626284195.MS 2025.221 (DAO MANH THE).CT tu 0251001721036 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 50.000 MBVCB.10626276305.DO VAN TOI ung ho?MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0071005277305 DO VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 25.000 MBVCB.10626152795.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 1036809336 HO VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 15.000 MBVCB.10626132374.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025. 222.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 IBVCB.10626100399.Chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2025 1.000.000 02009704880821065042202597uz901742.72885.064956.DUONG HOANG ANH SA UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

21/08/2025 1.000.000 5233IBT1bWA626SW.ung ho ms 2025.223 Ngo Quang Tung.20250821.065025.03101011802854.HO THI LIEN HUONG.970426

21/08/2025 50.000 MBVCB.10626000150.DO VAN TOI ung ho?MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0071005277305 DO VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 100.000 5233IBT1jWQVSPIY.HO QUANG THIEN CK MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-06:26:47 446949.20250821.062647.89911118888.HO QUANG THIEN.970416

21/08/2025 200.000 5233IBT1iWDXFKZ1.ung ho MS 2025218 em Le Thi Thu.20250821.054308.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432

21/08/2025 200.000 5233IBT1iWDXFKVK.ung ho MS 2025219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250821.054229.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432

21/08/2025 200.000 5233IBT1iWDXF7IK.ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250821.054111.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432

21/08/2025 500.000 5233IBT1kWXRD78Y.Ung ho Ms 2025.221 Dao Manh The - Chuc em may man mau khoe FT25233500037365.20250821.045608.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407

21/08/2025 20.000 MBVCB.10625746908.Le Nguyen Thai ThinhChuyen tien ung ho.CT tu 1059682692 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/08/2025 50.000 MBVCB.10625701100.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.222 ( anh Vu Minh Hieu ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/08/2025 500.000 5233IBT1fW8CKSJN.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250821.023637.210114849122950.KIEU THANH LAN.970431

21/08/2025 200.000 5233IBT1fW8C77HH.Ung ho MS 2025.222.20250821.020059.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

21/08/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98147458793.20250821.98147458793-0944946031_MS 2025220 (em Nguyen Thi Cam Tu)

21/08/2025 100.000 020097040508210100542025DGMD028813.86342.010054.Vietcombank:0011002643148:MS 2025. 208

21/08/2025 100.000 020097040508210059482025G4K0028561.84818.005948.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.221

21/08/2025 50.000 5233IBT1kWXRJD7G.MS2025.222 Ung ho em Vu Minh Hieu FT25233072340083.20250821.004916.19029337113019.VND-TGTT-DANG THI TAN HUONG.970407

21/08/2025 50.000 020097048808210042352025fi6z647362.72651.004229.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN

21/08/2025 50.000 020097048808210040412025mLqC645737.70775.003955.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU

21/08/2025 100.000 020097040508210031582025B8JJ020697.64115.003158.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

21/08/2025 100.000 020097048808210018392025YyB5624523.50909.001833.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.216 CHI TRUONG THI TAM

21/08/2025 300.000 5233IBT1kWXRQ9NE.Ung ho Ms 2025.221 em Dao Manh The FT25233900035054.20250821.001421.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

22/08/2025 500.000 5234IBT1fW8VH4B6.MS 2025 223 em Ngo quang Tung.20250822.225419.0021005772006.LE THI HONG YEN.970438

22/08/2025 50.000 020097048808222252422025NPWu967974.92647.225154.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

22/08/2025 99.999 0200970405082222504020256QCA048771.87437.225040.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.215 Nguyen Thi My Chi

22/08/2025 50.000 0200970488082222494520254PNy959270.84898.224938.NGUYEN THI HUONG CH 2025.218 LE THI THU

22/08/2025 99.999 020097040508222249142025F0ZU046508.84322.224914.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025 .214 Tran Van Vinh

22/08/2025 50.000 020097048808222247472025OW7q953634.79789.224741.UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU

22/08/2025 200.000 MBVCB.10648837175.MS 2025.224 (Chi Ho Thao My).CT tu 0071000854142 PHAM MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 MBVCB.10648817550.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 224.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 020097048808222214312025PGbf834076.83562.221344.UNG HO MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN

22/08/2025 30.000 MBVCB.10648704184.Ung ho MS 2025.220 ( em Nguyen Thi Cam Tu ) .CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 20.000 020097042208222204542025IZ4O350289.49914.220455.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

22/08/2025 100.000 MBVCB.10648611051.MS.2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 10.000 MBVCB.10648605231.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 200.000 5234IBT1bWG1DQZN.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250822.220041.16001012711905.NGUYEN HUY HOANG.970426

22/08/2025 100.000 MBVCB.10648520222.HOANG THI LAN chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0611001510568 HOANG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 020097040508222150022025RFR0007210.94990.215002.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223 em ngo quang tung

22/08/2025 100.000 020097048808222143582025y6hT693179.70843.214310.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.219. BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN

22/08/2025 100.000 5234NAMAA22FXTZQ.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250822.214244.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

22/08/2025 10.000 5234IBT1iWVDF14M.HA TUNG GOP TU THIEN.20250822.214029.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

22/08/2025 10.000 MBVCB.10648368200.Ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 20.000 020097040508222130082025V2O3039746.13477.213008.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.220

22/08/2025 20.000 02009704050822212803202552RL032064.5295.212804.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223

22/08/2025 20.000 020097040508222124092025ZDYU017518.88067.212403.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.218

22/08/2025 200.000 MBVCB.10648186218.MS 2025.224.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 020097048808222121122025yzuw570467.74958.212106.UNG HO MS2025.223 EM NGO QUANG TUNG

22/08/2025 100.000 5234IBT1kWRPGSRZ.MS2025.218 Le thi Thu FT25235707388508.20250822.212010.19038456577014.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407

22/08/2025 50.000 020097048808222118452025jsa1556558.63978.211758.UNG HO MS2025.221 EM DAO MANH THE

22/08/2025 20.000 020097040508222117132025PYBU090816.58010.211713.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.219

22/08/2025 200.868 020097040508222114262025I2OM079744.44570.211426.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

22/08/2025 72.000 MBVCB.10648033148.Ung ho MS 2025 . 224 ( chi Ho Thao My ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 200.000 020097041508222106502025tTgw492216.8856.210650.MS 2025.224(chi Ho Thao My)

22/08/2025 100.000 5234IBT1bWGJZPN6.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250822.205051.00134343.TO KIM PHUNG.970427

22/08/2025 200.000 5234IBT1jWQY18D2.MS 2025.222-220825-20:48:48 424554.20250822.204848.224006869.LE THI DAI TRANG.970416

22/08/2025 200.000 5234IBT1jWQY1V95.MS 2025.223-220825-20:48:00 423259.20250822.204800.224006869.LE THI DAI TRANG.970416

22/08/2025 200.000 020097042208222046342025RE2W832628.10275.204634.Ung ho MS 2025.222 a Vu Minh Hieu

22/08/2025 200.000 5234IBT1iWVDB3SN.Ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My.20250822.204501.04286155201.LE MINH ANH.970423

22/08/2025 20.000 020097042208222031122025JIB5685836.32821.203026.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Ho Thao My ms 2025.224

22/08/2025 100.000 020097040508222023042025040S054387.91294.202257.Vietcombank:0011002643148:MS 2025. 223

22/08/2025 300.000 5234IBT1iWVDIUKT.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250822.201454.83999799799.DAM PHAN THUY VI.970423

22/08/2025 200.000 5234IBT1dW63T3S5.Ung ho Ms 2025223 em ngo quang tung.20250822.201042.97042292Kd122d7000000000c50792.MBBANK IBFT.970422

22/08/2025 200.000 5234IBT1fW8VPQG2.Ung ho MS 2025.224 (Ho Thao My).20250822.200635.0982218212.QUYEN ANH NGOC.970431

22/08/2025 30.000 020097048808222005252025TtpS048715.98595.200438.UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY

22/08/2025 200.000 5234IBT1fW8VU7C9.ISL1lt2h6vkg0j8c4834ha8rapncd-ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250822.200227.100009401401.DO HONG TRANG.970419

22/08/2025 2.000.000 5234IBT1fW8VUA69.ung ho MS 2025.224 ( chi Ho Thao My ).20250822.200200.1303.LAM HOA TONG.970431

22/08/2025 100.000 020097042208221952382025KP4D209675.29371.195239.ba: phung thi Nho 87t. ung ho: Ms:2025.223. chuc chau mau khoe

22/08/2025 50.000 5234IBT1kWRU6975.Ung ho MS2025.224 chi Ho Thao My FT25234203279551.20250822.194739.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

22/08/2025 100.000 020097048808221934352025gflk815122.27909.193348.LUONG THI HUYEN CHAU UNG HO MS 2025.217

22/08/2025 100.000 020097048808221933342025SMnw806902.23257.193327.LUONG THI HUYEN CHAU UNG HO MA 2025.215

22/08/2025 100.000 020097048808221927572025uWHi761477.89974.192750.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

22/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98350439097.20250822.98350439097-0382877313_2025223 chuc em ngo quang tung mau khoe

22/08/2025 100.000 MBVCB.10646331082.ung ho MS 2025.224.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 MBVCB.10646329360.ung ho MS 2025.223.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 MBVCB.10646321570.ung ho MS 2025.222.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 MBVCB.10646317398.ung ho MS 2025.221.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 MBVCB.10646233564.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.224 ( chi Ho Thao My ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 500.000 MBVCB.10646085447.Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1017789518 LE THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 1.000.000 5234IBT1aQNNA3LF.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250822.183512.172704070009354.BUI THI BICH THAO.970437

22/08/2025 200.000 MBVCB.10645473506.ung ho e Ngo Quang Tung.CT tu 0071001074646 NGUYEN THI THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 MBVCB.10645431128.Ms2025.223.CT tu 9975055648 NGUYEN THANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 15.000 MBVCB.10645397472.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh Ms 2025. 219.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 5234IBT1aQNND18T.VU THI MY DUNGMS 2025.224( Ho Thao My).20250822.173010.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

22/08/2025 68.000 5234IBT1kWR8WX5P.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN FT25234822271137.20250822.171420.8631788888.NGUYEN TRUONG QUYNH.970407

22/08/2025 500.000 5234VNIBJ22ILF6L.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250822.171223.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

22/08/2025 300.000 5234IBT1hQTC5UQD.IBFT MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250822.170101.970403W3b38e6000000000710240.SACOMBANK.970403

22/08/2025 2.000.000 5234IBT1fW8DLNVZ.Anh Luong Ho tro em Ngo Quang Tung - MS 2025-223.20250822.165903.200014949264719.NGUYEN THI MINH THAO.970431

22/08/2025 200.000 02009704150822164949202575vb316819.55027.164950.VO THUONG VINH MS2025224

22/08/2025 300.000 5234VNIBJ22I244R.DINH CONG HUNG ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).20250822.164701.942830077.DINH CONG HUNG.970441

22/08/2025 600.000 5234VNIBJ22I2MKP.ung ho ma so 2025.224 chi Ho Thao My.20250822.163955.988541189.LE TRONG NHAN.970441

22/08/2025 200.000 5234IBT1jWQPC4J4.MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-220825-16:31:11 947798.20250822.163111.170289666.TRAN HUYEN TRANG.970416

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWV97KG7.TRAN THI HUYEN ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250822.161912.02111646801.TRAN THI HUYEN.970423

22/08/2025 20.000 5234IBT1bWGQIU2N.Giup em Ngo Quang Tung. Chuc binh an..20250822.160957.37201010010865.LE THUY HANG.970426

22/08/2025 200.000 MBVCB.10643670292.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0121001216830 DANG MINH OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 300.000 020097041508221554122025iZss111054.55412.155406.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

22/08/2025 500.000 MBVCB.10643351125.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 0200970415082215362320255TJh950253.66094.153623.NGUYEN HOANG KHAI chuyen tien ung ho MS 2025.223 ( em ngo quang tung)

22/08/2025 200.000 5234IBT1kWRIQPD3.NGUYEN THI HONG LINH chuyen uh ms 2025.224 chi ho thao my FT25234417550694.20250822.152906.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

22/08/2025 50.000 5234IBT1fW8DBGP3.Ung ho ms 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250822.151256.9021367542011.DOAN THI PHUONG LAM.963388

22/08/2025 200.000 MBVCB.10643072643.Ung ho MS 2025224( chi Ho Thao My).CT tu 0691002944464 LE THI THUY OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 5234IBT1iWV9SEIX.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).20250822.151004.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2025 50.000 5234IBT1iWV9SABI.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250822.150928.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

22/08/2025 200.000 0200970422082214534820257Y10554463.67138.145349.MS 2025.224 chi Ho Thao My

22/08/2025 50.000 5234IBT1iWV9C2K6.Ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250822.145121.06343286101.TRAN DINH DUC.970423

22/08/2025 50.000 020097048808221449482025DAXc572513.49713.144901.UH MS2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN CHUC EM MAU KHOI BENH

22/08/2025 50.000 020097048808221448172025hzRp564084.42442.144811.UH MS2024.221 EM DAO MANH THE CHU EM MAU KHOE BENH

22/08/2025 100.000 MBVCB.10642737895.Ung ho MS 2025.224 ( Ch Ho Thao My) cau nguyen cho em My dieu tri het benh..CT tu 0531002496546 LE THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWV9WFYK.ZP252340458329 250822000738431 Ung ho MS 2025.223 Em Ngo Quang Tung..20250822.143830.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/08/2025 30.000 MBVCB.10642720318.MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 10.000 5234IBT1iWV9W2U9.ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).20250822.143430.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

22/08/2025 200.000 020097041508221425192025UTt3740965.48333.142519.2025.223( e ngo quang tung)

22/08/2025 200.000 020097042208221402382025Z53C485356.61384.140238.ung ho em Ngo Quang Tung

22/08/2025 686.000 0200970488082214012720259GCv327816.57271.140040.NGUYEN QUOC CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY

22/08/2025 200.000 020097041508221356152025t50Q671174.38419.135615.ung ho MS 2025.224 ( chi Ho Thao My )

22/08/2025 200.000 5234IBT1kWRMD449.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25234305719361.20250822.135325.19032526505018.VND-TGTT-NGUYEN VAN HIEU.970407

22/08/2025 300.000 020097041508221352322025lF7g662623.24961.135232.ung ho MS 2025.224 ( chi Ho Thao My )

22/08/2025 4.000.000 5234IBT1dW6LBLK3.Cty Quang Minh ung ho MS2025224 Ho Thao My 2 trieu va MS2025223 Ngo Quang Tung 2 trieu.20250822.134219.4021188686789.MBBANK IBFT.970422

22/08/2025 200.000 MBVCB.10642162978.UH MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0141000837237 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 MBVCB.10642138345.NGUYEN NGOC BINH chuyen tien ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 5234IBT1jWQU4FPC.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU-220825-13:34:08 649377.20250822.133408.7375029.NGUYEN HUONG GIANG.970416

22/08/2025 50.000 5234IBT1kWRMWLTP.Ung ho NCHCCCL FT25234914076574.20250822.132450.45678928112000.LE MAI HOA.970407

22/08/2025 50.000 MBVCB.10641986040.MS 2025.223.CT tu 7905818982 PHAM NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWV2GLY4.2025 223 ngo quang tung.20250822.130709.1111113333979.TRINH THI MAI LAN.970432

22/08/2025 200.000 020097041508221258482025QIsd547713.39615.125849.2025.216 ( truong thi tam) khanh hang ung ho

22/08/2025 36.236 MBVCB.10641798203.lang thi thuy ung ho MS2025.224 ( chi ho thi thao) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 500.000 MBVCB.10641759903.TRINH THI MAI THANH chuyen tien Ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).CT tu 0151000539988 TRINH THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 15.000 MBVCB.10641673077.2025.223( Ngo quang tung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 5234IBT1iWV2PGND.ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh chuc be manh khoe.20250822.123128.0908208726.TRAN THAI BANG.970432

22/08/2025 50.000 5234IBT1iWV2UN78.ung ho MS 2025221 em Dao Manh The chuc em khoe manh.20250822.122819.0908208726.TRAN THAI BANG.970432

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWV28NY6.MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250822.122326.68181019968.LE THI ANH.970432

22/08/2025 300.000 020097040508221221312025VCSI092298.90668.122131.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.224 HO THAO MY

22/08/2025 200.000 MBVCB.10641424737.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWV2I3MM.MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250822.121811.68181019968.LE THI ANH.970432

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWV2M7IX.ms 2025193 be Tran Gia Cat Tien.20250822.121219.68181019968.LE THI ANH.970432

22/08/2025 300.000 5234IBT1jWQUM45D.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-220825-12:09:06 523976.20250822.120906.21167971.PHAM VAN HIEN.970416

22/08/2025 300.000 MBVCB.10641148341.ung ho MS 2025.222(anh Vu Minh Hieu).CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 300.000 020097048808221139332025vGhn604696.78985.113926.UNG HO MS 2025.224 HO THAO MY

22/08/2025 300.000 020097048808221135222025KI6C576030.57425.113435.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN 2025.224 CHI HO THAO MY

22/08/2025 200.000 020097048808221125262025VrGk507054.5401.112439.UNG HO MS 2025.224

22/08/2025 1.000.000 MBVCB.10640660428.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 5234IBT1kWRDRB3A.ung ho MS 2020 268 gia dinh chi le FT25234018000364.20250822.111458.19020192020788.VND-TGTT-LE THI ANH.970407

22/08/2025 200.000 0200970422082211131820259B1L172500.42488.111319.MS2025.224 chi ho thao my

22/08/2025 18.000 MBVCB.10640596055.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98300284445.20250822.98300284445-0961282794_Ung ho MS 2025222

22/08/2025 100.000 0200970415082210494920254RAX150165.24483.104949.MS 2025.221( em Dao Manh The)

22/08/2025 500.000 020097048808221048312025pxFi254929.17698.104824.THUY ANH UNG HO MS 2025.224 HO THAO MY

22/08/2025 100.000 020097041508221045402025G50E134815.3847.104540.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

22/08/2025 200.000 5234IBT1aQNX4C3J.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250822.104540.1016362359.SHBMB.970443

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWVCEPTZ.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 224 ho thao my.20250822.103041.247529918.LE THI HOA.970432

22/08/2025 20.000 020097040508221022302025WYF4076158.91266.102230.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

22/08/2025 300.000 5234IBT1hQT11WVV.IBFT Ung ho MS 2025.224.20250822.101727.060217870928.SACOMBANK.970403

22/08/2025 200.000 020097041508221011512025uYHr925073.42049.101151.Ung ho MS 2025.224

22/08/2025 100.000 5234IBT1aQNXIX67.ms 2025.223 giup ngo quang tung chua benh.20250822.100429.185001060000009.VU THI XUAN .970409

22/08/2025 50.000 020097048808221002242025APOP954777.98100.100137.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO .MS2025 .220 EM NGUYEN THI CAM TU

22/08/2025 50.000 020097048808221000152025LUB0941195.86962.095929.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO MS. 2025 222. ANH VU MINH HIEU

22/08/2025 50.000 020097048808220958112025lU3p927786.77982.095724.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO MS2025. 223 NGO VAN TUNG

22/08/2025 300.000 5234IBT1kWRDS78R.ung ho MS 2025224 HO THAO MY FT25234951201204.20250822.095509.19036074045011.NGUYEN THI HOA.970407

22/08/2025 100.000 020097042208220954452025I6AN343014.62293.095446.giup ms 2025.223

22/08/2025 500.000 5234IBT1kWRDSUIV.Ung ho MS 2025.224 Ho Thao My FT25234008028193.20250822.095423.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

22/08/2025 100.000 020097040508220949242025XHRS026493.37912.094924.Vietcombank:0011002643148:TRAN DUY HUNG ung ho MS 2025.221 em DAO MANH THE

22/08/2025 200.000 02009704050822094835202501PT022862.34981.094835.Vietcombank:0011002643148:LAMTAM ck ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My

22/08/2025 100.000 MBVCB.10639555575.MS 2025.221 ( em Dao Manh The).CT tu 1055404102 TRAN THI THANH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 200.000 0200970422082209440420256H80347172.16370.094404.2025. 224

22/08/2025 200.000 MBVCB.10639542926.a Manh ung ho MS 2025.224.CT tu 0591001657301 DINH VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 200.000 0200970405082209415620258K3C093493.6391.094156.Vietcombank:0011002643148:TRAN DUY HUNG ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

22/08/2025 200.000 5234IBT1kWRD1P31.Ung ho MS 2025.224.Chi Ho Thao My. FT25234066307871.20250822.094115.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

22/08/2025 200.000 5234IBT1kWRD1IMF.MS 2025.221 FT25234534387351.20250822.094054.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWVCV7TG.Tu thien MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250822.091847.0783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970432

22/08/2025 300.000 5234IBT1bWAXKZIJ.MS 2025.224 (chi Ho Thao My).20250822.091843.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426

22/08/2025 200.000 MBVCB.10639263988.Ung ho ma so 2025.224.CT tu 1054862521 LE VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 5234IBT1kWRS3GCP.Ung ho MS 2025 224 Ho Thao My FT25234862915090.20250822.091754.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407

22/08/2025 100.000 5234IBT1fW8S79M8.Nguyen Hoang Song Thuong chuyen tien tu Timo.20250822.091731.8007041013757.NGUYEN HOANG SONG THUONG.963388

22/08/2025 100.000 020097048808220916242025hTts664890.981.091617.UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY

22/08/2025 50.000 5234IBT1kWRSFDZW.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25234079077471.20250822.091317.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

22/08/2025 200.000 5234IBT1bWAX7DNX.Ung ho em Ngo Quang Tung MS 2025.223.20250822.091158.03101019916515.TRUONG THI THUONG HUYEN.970426

22/08/2025 50.000 5234IBT1kWRSTTVJ.MS 2025.221 FT25234097885348.20250822.091147.19070576344014.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO HIEN.970407

22/08/2025 50.000 5234IBT1kWRSTW2E.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25234807017601.20250822.090901.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

22/08/2025 150.000 020097040508220908572025749Q049295.72969.090857.Vietcombank:0011002643148:DAO THI NGUYEN CHI chuyen tien ung ho chau Tung

22/08/2025 200.000 5234IBT1hQTJFINR.IBFT Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250822.090629.020048959416.SACOMBANK.970403

22/08/2025 500.000 MBVCB.10639122852.DANG THI PHUONG ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 300.000 0200970415082209050420251M5z717577.59050.090504.ung ho MS2025.221 em dao minh the

22/08/2025 30.000 020097041508220905012025dqoS718024.58943.090501.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My)

22/08/2025 200.000 020097040508220904512025IXWL031943.58603.090445.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM chuyen tien ung ho MS 2025. 224 chi ho thao my

22/08/2025 300.000 020097041508220904102025TFqa715272.56129.090410.ung ho MS2025.219 be nguyen pham ngoc tien

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWVC9799.Tu thien MS 2025224 chi Ho Thao My VLong.20250822.090225.0783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970432

22/08/2025 100.000 5234IBT1kWRSZT8J.Ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My FT25234361259864.20250822.090117.19034532819019.VND-TGTT-NGUYEN TUYET MAI.970407

22/08/2025 100.000 5234IBT1iWVC25Q8.ung ho MS 2025224 chi Ho Thao My.20250822.085606.0984041991.DAO DUC VINH.970432

22/08/2025 50.000 5234IBT1bWAXBYTQ.Ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).20250822.085440.03101010965538.HOANG VIET.970426

22/08/2025 200.000 5234IBT1aQNXWT8H.ung ho MS 2025223 em ngo quang Tung.20250822.085418.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

22/08/2025 20.000 MBVCB.10638986445.MS 2025.224 (Ho Thao My).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 200.000 5234IBT1aQNXWUUQ.ung ho MS 2025144 anh le quoc hung.20250822.085057.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

22/08/2025 50.000 MBVCB.10638962457.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.224 ( chi Ho Thao My).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 200.000 5234IBT1aQNXWCZC.ung ho MS 2025224 chi Ho Thao My.20250822.084902.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

22/08/2025 300.000 5234IBT1kWRSGHQ3.BUI THI LAN ANH ung ho MS 2025.224 Ho Thao My FT25234063205971.20250822.084301.19034779639013.VND-TGTT-BUI THI LAN ANH.970407

22/08/2025 200.000 MBVCB.10638834890.Ung ho MS 2025.223 ( Em Ngo Quang Tung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 MBVCB.10638818102.ung ho MS.2025.221(Em Dao Manh The).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 200.000 MBVCB.10638790078.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2025.224( ho thao my).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 32.000 020097042208220834532025QZQZ251667.56071.083454.gui ms 2025 224

22/08/2025 50.000 5234IBT1kWRSBBAY.Giup ma so 2025.224 FT25234081280435.20250822.083059.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

22/08/2025 500.000 020097040508220827112025EVH0077573.31056.082705.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.224 chi Ho Thao My

22/08/2025 200.000 MBVCB.10638700202.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0281000401355 PHAM THI LE HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 500.000 020097042208220824522025BTVE580322.22996.082453.MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

22/08/2025 500.000 5234IBT1hQTJ6NZQ.IBFT Ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My.20250822.082035.060007645964.SACOMBANK.970403

22/08/2025 200.000 MBVCB.10638617182.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 0200970422082208141720257GIK565759.90017.081412.MS 2025.224 chi ho thao My

22/08/2025 300.000 SHGD:10000124.DD:250822.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:MS 2025.222 (VU MINH HIEU)

22/08/2025 500.000 MBVCB.10638499366.MS 2025.223.CT tu 1040991798 LE HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 15.000 020097041508220807022025mENv558004.67845.080702.LUONG TRUNG HIEN Ck ms2025.224 ho thao my

22/08/2025 250.000 MBVCB.10638493199.ung ho MS2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 100.000 MBVCB.10638476388.Ung ho MS 2025.224 Ho Thao My.CT tu 0501000186797 NGUYEN CUONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 350.000 5234IBT1dW6Z2SI4.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 215 216 217 218 219 220 va 221.20250822.080327.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

22/08/2025 1.000.000 5234IBT1aQN3FWNF.ung ho MS 2025 224 chi ho thao my.20250822.080033.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

22/08/2025 70.660 5234IBT1iWV1FLXU.Ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My.20250822.080033.04207815801.NGUYEN THI KIEU NHI.970423

22/08/2025 1.000.000 MBVCB.10638381077.ung ho MS 2025.224 (chij Ho Thao My) qua Bao VietNamNet.CT tu 0011001620499 HOANG HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 200.000 020097041508220751242025w4yV524571.22321.075037.NGUYEN THI BICH THUY chuyen tien ung ho ho thao my 21 tuoi

22/08/2025 500.000 020097042208220748472025IG8F864541.14633.074848.ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My

22/08/2025 100.000 5234IBT1jWQ8BC3G.2025.223 NGO QUANG TUNG-220825-07:46:23 113961.20250822.074623.12010307.DUONG THI VAN.970416

22/08/2025 500.000 5234IBT1kWRSC4LX.Ung ho ms 2025 224 em My FT25234007505824.20250822.073734.14020064394014.VND-TGTT-PHAM THU HIEN.970407

22/08/2025 100.000 5234IBT1kWRSJ1PQ.MS 2025.223 em ngo quang tung FT25234972518982.20250822.072512.19033324551014.VND-TGTT-VU THU GIANG.970407

22/08/2025 50.000 5234IBT1dW66RGPW.ung ho MS 2025224 chi Ho Thao My.20250822.072452.970422V791715000000000402832.MBBANK IBFT.970422

22/08/2025 200.000 5234IBT1jWQ8YBYZ.UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY-220825-07:22:07 090364.20250822.072207.222890599.HO THI THU BA.970416

22/08/2025 200.000 5234IBT1hQTJGP6S.IBFT ung ho MS 3025.224 ms ho thao my.20250822.072147.060322980127.SACOMBANK.970403

22/08/2025 100.000 5234IBT1kWR9R9H8.ung ho ma so 2025.221 Dao Manh The FT25234116090491.20250822.070231.19020157259018.VND-TGTT-DINH DOAN TRINH THI.970407

22/08/2025 15.000 MBVCB.10637804727.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 5234IBT1iWV1GLE2.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250822.064556.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423

22/08/2025 300.000 020097048808220634532025jb8b870501.36407.063447.MS 2025.224 HO THAO MY

22/08/2025 200.000 5234IBT1kWR9T4GJ.Ung ho chi Ho Thao My,MS 2025.224 FT25234402301430.20250822.063415.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

22/08/2025 100.000 5234IBT1kWR9L225.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25234541326396.20250822.061949.19036026847015.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG ANH.970407

22/08/2025 300.000 5234VNIBJ22DGMFU.Ung ho Ms 2025.212 (Be Quach Linh San) chuc be vuot qua nghich canh.20250822.061926.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

22/08/2025 300.000 5234VNIBJ22DG1NZ.Ung ho Ms 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi) chuc gd chi vuot qua kho khan.20250822.061734.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

22/08/2025 300.000 5234VNIBJ22DG1K3.Ung ho ms 2025.217 (be Bui Bao Minh) chuc be vuot qua nghich canh.20250822.061624.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

22/08/2025 300.000 5234VNIBJ22DG1C1.Ung ho ms 2025.219 (be nguyen pham ngoc tien) chuc be vuot qua nghich canh.20250822.061453.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

22/08/2025 50.000 020097048808220614012025t3yU820146.4829.061354.BACH THI THUY CHUYEN TIEN MS 2025.221 EM DAO MANH THE

22/08/2025 100.000 020097048808220611062025hgJo814639.1828.061019.BACH THI THUY CHUYEN TIEN MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOCTIEN

22/08/2025 100.000 MBVCB.10637556703.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0071004722488 HO THUY VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 300.000 MBVCB.10637439799.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 300.000 MBVCB.10637438457.Thinking School giup Ms2025 223 em NGo Quang Tung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 33.000 0200970422082202190920259ZRO597800.12060.021910.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.220

22/08/2025 33.000 020097042208220218312025CMP7281302.10861.021832.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.221

22/08/2025 33.000 020097042208220217592025XIMW499223.11167.021713.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.222

22/08/2025 33.000 0200970422082202171320250D4M734381.9977.021713.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.223

22/08/2025 17.579 020097042208220042152025XXSF934097.54870.004209.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The. DINH TRUNG22thg8 chuyen tien

22/08/2025 100.000 5233IBT1aQN3IZE7.Ung ho Ms 2025 218 em Le Thi Thu.20250821.235946.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

22/08/2025 100.000 5233IBT1aQN3IGNA.ung ho Ms 2025 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250821.235620.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

22/08/2025 100.000 0200970405082123560620250000731061.6609.235607.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2025-223 em ngo quang tung

22/08/2025 100.000 5233IBT1aQN3IYAF.ung ho Ms 2025 220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250821.235235.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

22/08/2025 21.196 5233IBT1iWV1D2AC.UHMS 2025.220 Mong Nguyen T.Cam Tu benh chuyen bien tot,GD Ng.Thanh Tuan an lac gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250821.234853.00005384949.VU HOANG LINH.970423

22/08/2025 100.000 5233IBT1aQN3IVUD.ung ho Ms 2025 221 em Dao Manh The.20250821.234822.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

22/08/2025 100.000 5233IBT1aQN3ICU6.ung ho Ms 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250821.234509.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

22/08/2025 600.000 020097042208212345102025O0HX418860.94629.234510.Linh ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

22/08/2025 200.000 5233IBT1aQN3IQSI.ung ho MS 2025 222 anh Vu Minh Hieu.20250821.234308.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

22/08/2025 100.000 5233IBT1iWV1SE68.MS 2025 221 em Dao Manh The.20250821.234141.162852094.NGUYEN THI MAI.970432

22/08/2025 50.000 MBVCB.10636942084.ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/08/2025 50.000 MBVCB.10636954237.ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 50.000 020097042208232254422025ITN8351104.12809.225355.ung ho ms 2025.221 em dao the vinh

23/08/2025 100.000 020097040508232253062025P6JB040080.10437.225307.Vietcombank:0011002643148:TRAN DUY HUNG ung ho MS 2025.224 chi HO THAO MY

23/08/2025 100.000 5235IBT1fW8IRULE.An Nguyen + ung ho MS 2025.225.20250823.224910.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406

23/08/2025 200.000 MBVCB.10660176160.Ung ho Ms 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1048515394 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 300.000 MBVCB.10660167287.ung ho ms 2025.224(chi ho thao my).CT tu 0061001150282 TRAN TU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 10.000 MBVCB.10660106426.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.225(anh Pham Van Thanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 300.000 5235IBT1hQTDF2PF.IBFT Ung ho chi ho thao my ma so 2025.224.20250823.222213.060228125248.SACOMBANK.970403

23/08/2025 250.000 MBVCB.10660019693.Chuyen tien ung ho.CT tu 0071004233830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2025 10.000 020097042208232219432025V4UO337752.34173.221944.NGUYEN THI NGOC ANH ung ho chu thanh

23/08/2025 100.000 MBVCB.10660009396.VU THI PHUONG LIEN chuyen tien ms uh 2025.225.CT tu 0451000368977 VU THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 30.000 MBVCB.10659989901.Ung ho MS 2025.222 ( anh Vu Minh Hieu ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 5235IBT1jWQ4YW7P.UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY-230825-22:14:31 110351.20250823.221432.237752009.LE HOANG NHAT MINH.970416

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWREC32T.HUYNH HAO NHI chuyen FT25237368801406.20250823.220624.19039087693011.VND-TGTT-HUYNH HAO NHI.970407

23/08/2025 150.000 0200970422082322005020257C2J774116.81486.220050.MS 2025.225 anh Pham Van Thanh

23/08/2025 200.000 020097048808232158422025ehkh129958.74673.215835.UNG HO MS 2025.211

23/08/2025 200.000 5235IBT1fW8IFZVF.MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250823.215258.764686068.NGUYEN THI HOA BINH.970406

23/08/2025 200.000 MBVCB.10659673668.DO DOAN THI THAI HUONG ung ho MS 2025.218 (em Le thi thu).CT tu 0071002937671 DO DOAN THI THAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 50.000 MBVCB.10659640373.HA THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.223 e Ngo Quang Tung.CT tu 0341006911547 HA THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98476668188.20250823.98476668188-0972902638_Ung hoMS 2025223 (em Ngo Quang Tung)

23/08/2025 200.000 MBVCB.10659497659.CHU THI THU ung ho M S 2025.224 (Ho Thao My).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 30.000 020097048808232120132025nTGK971643.47293.211925.UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY

23/08/2025 300.000 5235IBT1kWRKLG94.MS 2025.225 FT25237381103460.20250823.211531.19032786851017.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407

23/08/2025 30.000 02009704220823210723202592US252287.98877.210724.MS 2025.225 anh Pham Van Thanh

23/08/2025 300.000 MBVCB.10659328267.HO DUONG KHANH TRIET chuyen tien ung ho MS2025.224 chi Ho Thao My.CT tu 0071001079991 HO DUONG KHANH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 0200970488082320592820250ZbI873614.67477.205921.MS2025.223 UNGHOEMNGOQUANGTUNG

23/08/2025 20.000 5235IBT1kWRKEUU8.ung ho MS 2025223 FT25237180304650.20250823.205850.19032560491018.VND-TGTT-NGUYEN NGUYET LE.970407

23/08/2025 100.000 5235IBT1aWQCIUUH.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.225 anh pham van thanh.20250823.205732.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

23/08/2025 50.000 5235IBT1hQTD77JF.IBFT MS 2025.220.20250823.205624.060258058413.SACOMBANK.970403

23/08/2025 50.000 020097041508232053102025Gy5f561787.42258.205310.HA THI HAN chuyen tien uh a thanh

23/08/2025 100.000 0200970405082320524520250WV7089582.40335.205238.Vietcombank:0011002643148:HA THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWRKG433.Co Nhung - SaDec ung ho MS 2025.224 - chi Ho Thao My FT25237540140052.20250823.204801.19026887895015.VND-TGTT-LE TRUNG TRUC.970407

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWRKGCYH.Co Nhung - Sa Dec ung ho MS 2025.225 - anh Pham Van Thanh FT25237360291701.20250823.204625.19026887895015.VND-TGTT-LE TRUNG TRUC.970407

23/08/2025 20.000 0200970422082320383520259W25144017.81292.203836.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Pham Van Thanh ms 2025.225

23/08/2025 100.000 MBVCB.10658838601.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.217 ( be Bui Bao Minh).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 MBVCB.10658784796.giup do ms 2025.223.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 5235IBT1aWQC2AER.LE BA TRANG chuyen tien Ung Ho MS 2025 . 224 Ho Thao My.20250823.201356.1006410567.SHBMB.970443

23/08/2025 50.000 MBVCB.10658706781.MS 2025 224 chi Ho Thao My.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2025 100.000 5235IBT1aWQCCFSK.LE BA TRANG chuyen tien ung ho MS 2025 . 222 Vu Minh Hieu.20250823.200835.1006410567.SHBMB.970443

23/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98469401613.20250823.98469401613-0947281652_NCHCCCL Do Khanh Chi 0947281652

23/08/2025 200.000 5235IBT1eWGVXA7U.PHAM THI THUY ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250823.200700.1220419905.PHAM THI THUY .970418

23/08/2025 500.000 020097041508231940102025HESN340430.68743.194010.LUONG THI BICH THUY chuyen tien ung ho MS 2025 .223 (em ngo quang Tung )

23/08/2025 30.000 020097042208231936202025W171350990.53320.193614.gui ms 2025 225

23/08/2025 1.000.000 MBVCB.10658267226.ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 020097041508231932352025EaCI315677.38924.193235.MS 2025.224 (chi Ho Thao My)

23/08/2025 100.000 020097041508231927252025ibCp299362.17980.192725.MS 2025.225 a Pham Van Thanh

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWR7XI62.VU QUANG TRUYEN chuyen ung ho MS2025.224 chi Ho Thao My FT25235598382877.20250823.192428.19033587899686.VND-TGTT-VU QUANG TRUYEN.970407

23/08/2025 100.000 5235WBVNA22FIGA2.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250823.191825.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412

23/08/2025 100.000 5235IBT1bWGV29RW.NGUYEN NGOC TU ung ho MS 2025.223.20250823.191625.00272929.NGUYEN NGOC TU.970427

23/08/2025 20.000 020097040508231914532025HB4V065561.69878.191453.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

23/08/2025 300.000 020097041508231907452025nilE233702.42150.190746.2025.221( em dao manh the)

23/08/2025 500.000 020097042208231903262025ZYB9906323.24563.190327.HOANG THI TAM chuyen tien MS2025.225 Pham Van Thanh

23/08/2025 100.000 5235IBT1fW8IBJWV.MS 2025.225 Pham van Thanh.20250823.185505.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

23/08/2025 200.000 020097042208231851532025DDB5587436.76766.185153.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

23/08/2025 10.000 020097041508231848222025qKPN165804.63112.184822.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.224 ( chi Ho Thao My)

23/08/2025 200.000 02009704220823183124202557AG125121.82159.183038.Ung ho MS2025.225 e Pham van Thanh

23/08/2025 5.000 5235IBT1iWVUI5N9.ung ho MS 2025.209 (em Le Van Thuong).20250823.182853.28039613839.TRAN THI LAN HUONG.970423

23/08/2025 100.000 MBVCB.10657280997.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.225 ( anh Pham Van Thanh ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 44.444 MBVCB.10657180233.Ung ho MS 2025. 225 ( anh Pham Van Thanh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 0200970405082318145120255UJG008943.320.181451.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.225 anh Pham Van Thanh

23/08/2025 100.000 MBVCB.10657161462.MS 2025.224 ( chi Ho Thao My).CT tu 0881000443638 HA THI HONG VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 020097041508231812552025QBI7934206.92083.181255.2025.224 HO THAO MY

23/08/2025 200.000 020097041508231811052025P7fH927018.84427.181105.ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh)

23/08/2025 44.444 MBVCB.10657109076.Ung ho MS .2025 .222 (anh Vu Minh Hieu ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 150.000 0200970415082317595220253KD0884236.31456.175952.ung ho Ms 2025.224( ho thao my)

23/08/2025 100.000 MBVCB.10656948577.ung ho MS 2025.225(anh pham van thanh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 020097041508231757342025NpNc874739.18803.175734.ung ho Ms 2025.225 ( Pham Van Thanh )

23/08/2025 100.000 020097042208231755032025QMBW983968.5484.175504.NGUYEN QUANG LUAN chuyen tien

23/08/2025 300.000 020097041508231744592025ym2q825148.47678.174459.giup em Ngo quang tung.ms.2025.223

23/08/2025 1.000.000 5235IBT1jWQBGJZS.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN-230825-17:44:53 682985.20250823.174454.17659311.BUI ANH THU.970416

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWRGFGHY.Ung ho anh Pham Van Thanh, MS 2025.225 FT25235482800169.20250823.173532.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

23/08/2025 200.000 5235VNIBJ22ID7L3.MS 2025.223 (Em Ngo Quang Tung).20250823.173530.422704060065275.NGUYEN THU UYEN.970441

23/08/2025 50.000 020097040508231733182025IWF4006517.81178.173318.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025225 anh Pham Van Thanh

23/08/2025 500.000 MBVCB.10656537774.BUI THI YEN NHI ung ho Ms 2025.223 (em Ngo Quang Tung ).CT tu 0071000776600 BUI THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 20.000 5235IBT1iWV8R4YV.MS 2025.224( chi HO THAO MY).20250823.173103.09013854899.TRAN THI MINH TRANG.970423

23/08/2025 200.000 020097048808231715412025qrHy755229.83927.171453.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

23/08/2025 300.000 02009704880823171244202554KS733311.69185.171157.UNG HO MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

23/08/2025 50.000 MBVCB.10656058437.ung ho MS 2025. 224.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 MBVCB.10656024171.Giup chi HO THAO MY-MS:2025224.CT tu 0331000424761 NGUYEN THE TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 300.000 5235IBT1kWRGI2ZN.Ms 2025.221 em Dao The Manh FT25235165170476.20250823.163930.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

23/08/2025 300.000 5235IBT1jWQBIXD5.UNG HO MS 2025.225 PHAM VAN THANH-230825-16:38:42 560863.20250823.163842.7148637.TRAN QUANG HIEN.970416

23/08/2025 100.000 5235IBT1dWZJVH3J.MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250823.162800.97042292Qfb3f34000000000c48144.MBBANK IBFT.970422

23/08/2025 100.000 5235IBT1jWQBMGEN.NGUYEN THI VAN KHANH CHUYEN KHOAN UNG HO 2025.225-230825-16:26:52 541402.20250823.162652.45517017.NGUYEN THI VAN KHANH.970416

23/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98442888758.20250823.98442888758-0964015458_Ung ho MS 2025224 (chi Ho Thao My)

23/08/2025 5.000 5235IBT1kWRG9AEU.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My FT25235858406761.20250823.162416.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/08/2025 5.000 5235IBT1kWRG2FQI.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25235075511589.20250823.162144.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/08/2025 5.000 5235IBT1kWRG2IJP.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25235040110597.20250823.161952.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/08/2025 200.868 020097042208231618082025TSSD564570.95525.161809.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.225. ANH PHAM VAN THANH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

23/08/2025 500.000 5235IBT1jWQBV8D6.TRAN THI TRAM UNG HO MS 2025.224-230825-16:15:18 522746.20250823.161518.7716087.NGUYEN TRAN NGOC DIEU.970416

23/08/2025 100.000 5235IBT1jWQBDLC6.KHANH LINH UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-230825-16:10:10 514118.20250823.161011.1654207.TRAN THANH LIEM.970416

23/08/2025 50.000 020097041508231607212025Toky477292.46088.160714.ung ho ms 2025.224 Ho Thao My

23/08/2025 200.000 5235IBT1jWQBSMHZ.UNG HO MS 2025 225 ANH PHAM VAN THANH-230825-15:56:21 491719.20250823.155622.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

23/08/2025 10.000 5235IBT1iWV8UKL7.ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250823.155604.0337126531.NGUYENTHIQUEANH.970432

23/08/2025 200.000 020097048808231555282025UyQ7244068.91300.155521.TRINH NGOC THAO NGAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY

23/08/2025 50.000 MBVCB.10655253579.ung ho MS 2025. 225 (anh Pham Van Thanh ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 10.000 MBVCB.10655228597.Ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 MBVCB.10655206634.MS 2025.175 ( chau Nguyen Bao Khang).CT tu 0511000421703 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 020097041508231541362025lEoZ402939.29499.154136.PHAM MANH QUYNH CTy Thep Viet Sinh - Thai Nguyen Ung ho Be Bui Bao Minh

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWRALGLB.ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh FT25235472369213.20250823.153629.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

23/08/2025 150.000 5235IBT1kWRAL2WG.ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My FT25235788679139.20250823.153441.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

23/08/2025 150.000 5235IBT1kWRAH4GN.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25235063094045.20250823.153221.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWRAHSD6.Ung ho ms 2025.223 ngo quang tung FT25235075638934.20250823.153102.19033703165016.VND-TGTT-TANG MY TRAN.970407

23/08/2025 200.000 020097042208231530382025NORO612089.82793.153039.MS 2025.225

23/08/2025 500.000 5235IBT1kWRAZTU7.MS 2025.224 Ho Thao My FT25235001703091.20250823.152935.1995180695.NGUYEN DOAN BICH PHUONG.970407

23/08/2025 150.000 5235IBT1kWRAZHZ1.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25235500681794.20250823.152924.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

23/08/2025 500.000 5235IBT1jWQBCPWB.UNG HO MS 2025.224CHI HO THAO MY-230825-15:28:53 447587.20250823.152853.954546868.DANG HUU MINH.970416

23/08/2025 100.000 5235IBT1jWQBCI4Y.MS 2025.224 CHI HO THAO MY-230825-15:28:10 446322.20250823.152810.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

23/08/2025 150.000 5235IBT1kWRAZDV7.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25235533535898.20250823.152715.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

23/08/2025 200.000 020097048808231526312025qN4P084645.65628.152543.NGUYEN PHOI HIEN UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY

23/08/2025 50.000 020097041508231524422025JhWj358067.57942.152442.NGUYEN PHUONG THAO Chuyen tien MS 2025.225

23/08/2025 30.000 020097048808231515072025EJxX025732.18659.151419.UNG HO MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

23/08/2025 500.000 MBVCB.10654924381.quy thien tam Le Minh Hy ung ho ban Nguyen Pham Bao Tien (MS 2025.219).CT tu 0311000698697 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 455.873 5235IBT1kWRA7HF3.MS 2025.224 Chi HO THAO MY FT25235075576979.20250823.151330.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407

23/08/2025 200.000 MBVCB.10654881188.Do Mi ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 9938312346 NGUYEN HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 300.000 MBVCB.10654868041.Do Mi ung ho?MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 9938312346 NGUYEN HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 020097042208231509212025WVX2864537.96038.150915.ung ho MS 2025. 223 em Ngo Quang Tung

23/08/2025 300.000 020097041508231504552025UMKY307018.76706.150449.ms2025.224 ho thao my

23/08/2025 200.000 MBVCB.10654797752.Ung ho ma so 2025.223 Ngo Quang Tung.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 MBVCB.10654784943.Ung ho ma so 2025.224 Ho Thao My.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 15.000 MBVCB.10654755901.2025.224(Chi Ho Thao My).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 0200970415082314544420252Swv282050.36450.145437.UH MS 2025.225 ( anh Pham Van Thanh )

23/08/2025 50.000 5235IBT1kWRAB1EY.Ms 2025 224 Ho Thao My FT25235666089000.20250823.145406.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWRA5NCV.ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu FT25235339902808.20250823.145331.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

23/08/2025 200.000 MBVCB.10654726365.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0071001009872 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 5235IBT1jWQBQ5UZ.UNG HO MS 2025. 224. HO THAO MY-230825-14:48:32 388120.20250823.144833.10403517.NGUYEN THI KIM THOA.970416

23/08/2025 10.000 5235IBT1iWV8W1H7.MS 2025.224 (chi Ho Thao My).20250823.143912.02935403901.LE THI BE DAO.970423

23/08/2025 200.000 MBVCB.10654589111.ung ho MS 2025.224 (em ho thao my).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 0200970405082314360120254KW0016783.67241.143601.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.219

23/08/2025 400.000 5235IBT1kWRA8Z43.Uho ma so 2025.224 em ho thao my FT25235280049035.20250823.143450.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

23/08/2025 100.000 MBVCB.10654522146.NGUYEN VAN PHU cho ms2025 223 em tung.CT tu 0361000207268 NGUYEN VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWRAI4YL.ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh FT25235969440500.20250823.142923.40299999998.NGUYEN HUONG GIANG.970407

23/08/2025 200.000 020097041508231424562025dA8c214133.27284.142456.NONG THI BOI ung ho ngo quang Tung(2025.223)

23/08/2025 50.000 020097041508231422142025WkjW207298.17704.142214.MS2025.224 chi Ho Thao My

23/08/2025 10.000 5235IBT1iWVIRA6Q.MS 2025.223 Ngo Quang Tung.20250823.142202.60377740492.PHAM VAN HUYEN.970423

23/08/2025 20.000 5235IBT1kWRAVH5T.Ung ho MS 2025.224 Ho Thao My FT25235472090221.20250823.142117.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407

23/08/2025 100.000 020097048808231420532025aRPt772425.13198.142046.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

23/08/2025 100.000 020097048808231418272025WrNH762086.5293.141821.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY

23/08/2025 100.000 0200970488082314152720257bms749280.95172.141520.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWRASYEL.ung ho MS 2025.224 FT25235001409557.20250823.141029.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWRA91HD.MS 2025.218 FT25235256820504.20250823.140408.20259261349999.TRAN THI HUONG.970407

23/08/2025 50.000 5235IBT1aWQJGG7E.MS 2025.224 chi Ho Thao My.20250823.140243.0852767133.SHBMB.970443

23/08/2025 50.000 MBVCB.10654272675.Ung ho anh Pham Van Thanh ma so 2025.225.CT tu 0341006015167 TRAN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10654204519.Kei ung ho MS 2025.223.CT tu 0851000026835 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 10.000 MBVCB.10654184171.Ha huyen chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.225 Anh Pham Van Thanh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 50.000 5235IBT1iWVILBLZ.2025 224 chi HO THAO MY.20250823.134742.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

23/08/2025 125.000 MBVCB.10654175442.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 5235IBT1bWG963ZF.MS 2025.224 - chi Ho Thao My.20250823.134349.0004100036406002.PHAM NGOC TRAM ANH.970448

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWRAWU1E.Phuong Truc ung ho MS 2025.220 FT25235770126500.20250823.134123.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407

23/08/2025 200.000 5235IBT1iWVIHAHZ.ung ho MS 2025.224 Ho Thao My.20250823.134109.66117667001.TRAN HONG SON.970423

23/08/2025 2.000.000 020097041508231338022025Sbei120390.73344.133802.Ung ho MS2025.223 (Em NGO QUANG TUNG)

23/08/2025 500.000 MBVCB.10654083588.Ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 1025682764 TRAN THI CHI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 020097048808231335172025BPjS590716.64575.133429.HO KINH DOANH SPORT QA CHUYEN TIEN CHUC ANH THANH MAU KHOE

23/08/2025 50.000 MBVCB.10654074476.ung ho MS 2025.225.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWR4NT7G.Phuong Truc ung ho MS 2025.221 FT25235082301005.20250823.133354.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407

23/08/2025 100.000 MBVCB.10654050885.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWR4N5MV.Ung ho MS 2025.224 - Ho Thao My FT25235406318516.20250823.133210.19028698204012.VND-TGTT-TRAN THI HUONG TRA.970407

23/08/2025 100.000 020097040508231332082025H3OP060185.54598.133121.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 224

23/08/2025 30.000 0200970488082313294420255wDC569731.48127.132856.MS 2025.224 HO THAO MY

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWR4RXSG.Phuong Truc ung ho MS 2025.224 FT25235505740735.20250823.132928.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407

23/08/2025 100.000 MBVCB.10654021183.MS 2025.223( em Ngo Quang Tung).CT tu 0071005014361 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 0200970405082313282120253GDO051761.43115.132821.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 225

23/08/2025 20.000 020097048808231327342025ajmK561445.40636.132646.UNG HO MS.2025.224

23/08/2025 50.000 5235IBT1hQTSJBSC.IBFT Ms 2025.224.20250823.132646.422151R4ac0c7000000000d88262.SACOMBANK.970403

23/08/2025 50.000 5235IBT1kWR4RIX6.MS 2025.225 FT25235308872006.20250823.132644.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

23/08/2025 50.000 020097048808231325502025Ykqa554920.35446.132502.UNG HO MS 2025.224 HO THAO MY

23/08/2025 50.000 5235IBT1kWR4RWCC.Ung ho MS 2025.224 Chi Ho Thao My FT25235302083509.20250823.132513.19038711428011.VND-TKTT-HA NGOC QUAN.970407

23/08/2025 200.000 MBVCB.10653990692.MS 2025.224 (Chi Ho Thao My).CT tu 0371000442846 TANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 300.000 5235VNIBJ22IXYI6.Ung ho MS:2025.225 A pham van Thanh.20250823.132446.331031966.TRAN QUOC MINH.970441

23/08/2025 1.000.000 5235IBT1iWVI6CPL.MS 20225215 nguyen thi my chi.20250823.132428.135501678.PHAN DIEN THAI TRAM.970432

23/08/2025 200.000 MBVCB.10653984801.MS2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0071000825156 PHAN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 50.000 020097041508231322392025ONsV991146.24902.132239.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My)

23/08/2025 10.000 5235IBT1kWR4X2RY.ung ho ms 2025.224 chi Ho Thao My, chuc chi binh an FT25235806607457.20250823.132107.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

23/08/2025 200.000 5235IBT1hQTSWNC6.IBFT Ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh.20250823.132033.060178860278.SACOMBANK.970403

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWR43BMI.MS 2025. 224 FT25235006093626.20250823.131753.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

23/08/2025 200.000 MBVCB.10653923321.ung ho.2025.224.(chi Ho Thao My.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 1.200.000 5235IBT1iWVIKL7W.Ung ho MS 2025 - 221 - 222 - 223.20250823.131540.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

23/08/2025 100.000 0200970422082313102920255GZ2202244.86800.131030.2025.224

23/08/2025 100.000 5235IBT1iWVI7FP9.MS 2025 224 chi Ho Thao My.20250823.130919.180946958.TRAN NGUYEN QUOC ANH.970432

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWR4LH1E.Ung ho MS 2025.224 FT25235533002700.20250823.130501.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

23/08/2025 300.000 5235IBT1kWR4LZBI.Ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My FT25235176534569.20250823.130456.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407

23/08/2025 500.000 MBVCB.10653824213.Ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 5.000 MBVCB.10653767684.Tra Xuan Binh giup ms 2025225.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2025 10.000 MBVCB.10653758391.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025223 va 2025224.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2025 200.000 020097048808231252172025gZCy423125.25703.125129.PHAN THI TAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 , 225 PHAM VAN THANH

23/08/2025 100.000 020097041508231249282025rJF8925396.15911.124840.Ung ho MS2025.225 anh Pham Van Thanh

23/08/2025 200.000 MBVCB.10653687911.ung ho?MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 50.000 MBVCB.10653654832.THIEU KIM CUONG chuyen tien ung ho ms 2025.225 pham van thanh.CT tu 0801000248384 THIEU KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.868 020097042208231244102025PP8Q281897.97461.124411.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

23/08/2025 100.000 MBVCB.10653485963.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 225.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 50.000 MBVCB.10653437589.Chuyen tien ung ho Pham Van Thanh 0978942717.CT tu 0341006939760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2025 1.000.000 020097040508231221422025ER6H090939.9604.122142.Vietcombank:0011002643148:ho tro MS 2025.225 Pham Van Thanh

23/08/2025 200.000 0200970405082312163220254X1P075525.86620.121632.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM chuyen tien ung ho MS 2025 225 anh pham van thanh

23/08/2025 1.000.000 MBVCB.10653342455.chuyen tien ung ho MS: 2025225 (pham van Thanhf).CT tu 1046424247 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 1.000.000 5235IBT1kWR4PLHF.Ung ho MS 2025.225 - anh Pham Van Thanh FT25235090006023.20250823.121209.19032082310010.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWR4UQZU.ung ho MS 2025.220 FT25235380260337.20250823.120535.19070136076018.VND-TGTT-PHAM NU BACH DUONG.970407

23/08/2025 1.000.000 5235IBT1kWR4UQ44.gui anh pham van Thanh FT25235800038759.20250823.120534.10622572954012.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HIEN.970407

23/08/2025 500.000 020097048808231152242025YL0G115690.77792.115136.NGUYEN THANH NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG.

23/08/2025 50.000 5235IBT1bWG9WMVH.ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).20250823.114451.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

23/08/2025 1.000.000 MBVCB.10652989077.LE HUE DINH ung ho anh PHAM VAN THANH MS 2005.225.CT tu 9328668888 LE HUE DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 300.000 MBVCB.10652940264.ung ho MS2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 20.000 5235IBT1fW8MA5RG.GiacHienVy ung ho MS2025.223(em NgoQuangTung).20250823.113356.19021983.DO THI OANH.970431

23/08/2025 500.000 MBVCB.10652891074.CAO VAN THANG chuyen tien ung ho MS 2025.225.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 5235IBT1bWG2X2U6.ung ho MS 2025.225 - anh Pham Van Thanh.20250823.112649.168168268.NGUYEN THI HONG DANG.970448

23/08/2025 50.000 5235IBT1jWQ5YV4J.MS 2025.075 NAM MO DUOC SU PHAT-230825-11:26:17 099047.20250823.112617.38162947.VU THU HANG.970416

23/08/2025 500.000 MBVCB.10652772830.NGUYEN THANH THUY ung ho 2025.225 ( Pham van Thanh ).CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 020097048808231110552025n7xn865421.83961.111049.MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

23/08/2025 50.000 5235IBT1hQT97NPV.IBFT ug ho ms 2025.225.20250823.110759.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403

23/08/2025 50.000 MBVCB.10652613640.DO VAN TOI ung ho?MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0071005277305 DO VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWRBFA2F.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25235977040655.20250823.110256.19029900356020.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

23/08/2025 100.000 020097041508231101562025WkNY629302.42675.110156.Chuyen tien ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)

23/08/2025 100.000 020097041508231100032025CLzk622928.35015.110003.Chuyen tien ung ho MS 2025.221 ( em Dao Manh The)

23/08/2025 150.000 5235IBT1iWVMRJ6B.Ung ho MS 2025224 chi Ho thao My.20250823.105651.0908097819.HA THI THANH MAI.970432

23/08/2025 300.000 020097041508231056202025gTf2612362.17890.105620.ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh)

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWRBL7C9.TAO VAN DUC chuyen ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh FT25235210506861.20250823.105546.11120428037011.VND-TGTT-TAO VAN DUC.970407

23/08/2025 210.000 0200970488082310551020255Avh772113.13268.105504.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

23/08/2025 300.000 020097048808231053562025DJkE764727.7634.105309.UNG HO NGO QUANG TUNG MS 2025.223

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWRBH7TK.MS 2025.225 ung ho anh Pham Van Thanh FT25235968730130.20250823.105208.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407

23/08/2025 300.000 020097042208231044032025X62D739921.63455.104404.MS 2025.221 em Dao Manh The

23/08/2025 100.000 020097041508231039012025DBrE561461.40556.103901.ung ho a Pham van Thanh Ms 2025225

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWRB7X8F.NGUYEN THI HONG LINH chuyenuh ms 2025.225 pham van thanh FT25235568039104.20250823.103513.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

23/08/2025 200.000 MBVCB.10652212666.Ung ho MS 2025226(Pham Van Thanh).CT tu 1034154666 LUONG THI MAI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 5235IBT1iWVMHDX9.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 225 pham van thanh.20250823.102538.247529918.LE THI HOA.970432

23/08/2025 300.000 0200970422082310241220251WMH716929.74268.102413.MS 2025.223

23/08/2025 100.000 5235IBT1aWQWHRQY.MS 2025.215.20250823.101723.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424

23/08/2025 100.000 MBVCB.10652059664.2025.225( PVT).CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 5235IBT1hQT9YREB.IBFT ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250823.101210.060237316846.SACOMBANK.970403

23/08/2025 200.000 MBVCB.10651975742.ung ho ms 2025.223(em ngo quang tung).CT tu 1018360036 QUE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 5235IBT1hQT9PL42.IBFT Ung ho ms 2025.225 anh pham van thanh.20250823.100052.020914699848.SACOMBANK.970403

23/08/2025 200.000 MBVCB.10651808389.ung ho MS 2025 223.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/08/2025 200.000 MBVCB.10651795951.ung ho ms 2025.223 Ngo Quang Tung.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 300.000 MBVCB.10651764334.ung ho ms 2025.225.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 50.000 MBVCB.10651752307.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 MBVCB.10651760938.ung ho ms 2025.225 Pham Van Thanh.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 020097042208230941142025VKY9113173.87819.094114.MS2025.225 a pham van thanh

23/08/2025 300.000 020097041508230941092025ijF1386955.88079.094109.ung ho ms 2025.225( anh pham van thanh)

23/08/2025 600.000 5235IBT1iWVMB2VZ.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2025223 2025224 2025222 2025221 2025220 2025219 moi ma so 100 K.20250823.093809.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

23/08/2025 26.000 5235IBT1kWRB1YXG.UH MS 2025.197 BE HY FT25235274003167.20250823.093201.19037567662014.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUYNH.970407

23/08/2025 200.000 5235IBT1fW8MVH2Q.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250823.092325.001370406178035.LE THI NGOC TUYET.970400

23/08/2025 200.000 5235IBT1fW8MVPSW.MS 2025.221 em Dao Manh The.20250823.091829.001370406178035.LE THI NGOC TUYET.970400

23/08/2025 200.000 MBVCB.10651402375.2025. 225 anh Pham Van Thanh.CT tu 1037553601 NGUYEN TRONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 5235WBVNA22F9F2N.Ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).20250823.091416.104000939110.NGUYEN VAN NHIET.970412

23/08/2025 500.000 020097048808230908212025TOeT125252.62695.090733.UNG HO MS 2025.225 PHAM VAN THANH

23/08/2025 200.000 020097041508230908082025kbLK292367.61629.090720.ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung)

23/08/2025 500.000 020097042208230907432025MJBL904762.59911.090744.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

23/08/2025 500.000 020097048808230906342025cTRM114496.56596.090546.UNG HO MS 2025.221 DAO MANH THE

23/08/2025 100.000 020097042208230905242025SM4L339290.52705.090525.PHAM THI PHUONG chuyen tien Ms 2025.223 ung ho em ngo quang tung

23/08/2025 100.000 MBVCB.10651254934.HOANG VAN LINH chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 9768192222 HOANG VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 5235IBT1kWR5F1NH.khanh luong uhms 2025.224 FT25235079204137.20250823.090203.19026238366666.VND-TGTT-LUONG MAI KHANH.970407

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWR5TD1J.Uh ms 2025.222 FT25235413419780.20250823.085847.19030463032022.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407

23/08/2025 1.000.000 MBVCB.10651185484.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 MBVCB.10651154337.Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 5235IBT1kWR5Z531.NGUYEN HUU PHUOC chuyen MS 2025.225- Anh Pham van Thanh FT25235404719320.20250823.084833.6888833368.NGUYEN HUU PHUOC.970407

23/08/2025 200.000 MBVCB.10651116948.Ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0721005118233 TRAN VU QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 50.000 5235IBT1kWR5EWDD.ung ho ms 2025223 em ngo quang tung, chuc em som khoe manh, nhan duoc nhieu su giup do de vuot qua nha em. FT25235326504973.20250823.083913.19036619592013.VND-TGTT-NGUYEN CAM BINH.970407

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWR5KY9V.Ung ho nchcccl FT25235077293290.20250823.083656.3810797979.NGUYEN THI HA.970407

23/08/2025 100.000 5235IBT1iWVM2WMX.MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250823.083135.0398059258.PHAM ANH THU.970432

23/08/2025 25.000 5235IBT1iWVMC3AG.MS 2025.225. hungnt6.20250823.083046.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

23/08/2025 200.000 MBVCB.10650872385.MS 2025.225.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 20.000 MBVCB.10650868142.MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 5235IBT1jWQY3ZSE.MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH-230825-08:23:36 824343.20250823.082337.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

23/08/2025 300.000 0200970405082308150320256GZ6070771.92146.081416.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My

23/08/2025 40.000 020097040508230814022025AT3J067113.88573.081402.Vietcombank:0011002643148:Ung ho NCTCCCL Anh

23/08/2025 200.000 5235IBT1bWGCKCP9.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250823.081305.06001010013745.DUONG DUC KHANG.970426

23/08/2025 15.000 020097042208230803212025SU1F245476.57900.080322.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025222

23/08/2025 15.000 020097042208230802402025QIT7835708.55870.080154.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025223

23/08/2025 15.000 020097042208230801482025X7FT832444.52923.080142.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025218

23/08/2025 15.000 02009704220823080111202524KV704358.52017.080112.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025219

23/08/2025 30.000 020097041508230759572025yA0C113941.49031.075957.ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh)

23/08/2025 50.000 020097042208230759352025Q8PR388015.46978.075936.MS 2025.225 ung ho pham van thanh

23/08/2025 200.000 020097040508230757132025HGCI007968.39997.075713.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.223 Ngo Quang Tung

23/08/2025 100.000 MBVCB.10650599744.NGUYEN THI THUY TRAN chuyen tien gup e Le Thi Thu.CT tu 9947340999 NGUYEN THI THUY TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 500.000 5235IBT1bWGC4RGL.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250823.075614.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426

23/08/2025 100.000 MBVCB.10650571498.NGUYEN THI THUY TRAN chuyen tien giup e Dao the Manh.CT tu 9947340999 NGUYEN THI THUY TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 020097048808230752202025C7mz701746.27986.075213.NGUYEN LE TUAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 225 ANH PHAM VAN THANH

23/08/2025 100.000 5235VNIBJ22IRMQF.Ung ho MS2025. 223 em Ngo Quang Tung.20250823.075204.636704060049482.TO THI ANH MINH.970441

23/08/2025 50.000 5235IBT1iWVVRASM.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250823.075104.04832602401.NGUYEN NGOC PHUONG LINH.970423

23/08/2025 200.000 5235IBT1hQT9JIFM.IBFT ung ho MS 2025.225 Pham Van Thanh.20250823.073900.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWR5SEYT.MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25235033600820.20250823.073406.2222228079.NGUYEN KHANH VI.970407

23/08/2025 100.000 020097041508230733482025061p969858.77426.073348.giup do HS 2025 224 ( chau Ho Thao My)

23/08/2025 100.000 020097041508230726452025pKVY957278.59151.072645.ung ho ms 2025.223 em Ngo Quang Tung

23/08/2025 300.000 020097042208230726212025KTFH457154.58163.072622.ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh

23/08/2025 500.000 MBVCB.10650327704.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 2.000.000 5235IBT1aWQW2WSI.Ung ho MS 2025225 Pham van Thanh .20250823.072124.068704070000100.NGUYEN HUU DANG.970437

23/08/2025 100.000 020097041508230720412025q79O946488.43676.072041.Ung ho MS 2025.223 ( Em Ngo Quang Tung)

23/08/2025 100.000 020097042208230717382025ZAET521428.34690.071651.ung ho e Tung ms 2025 223

23/08/2025 200.000 5235IBT1fW8MWE1X.MS 2025.223 (em ngo quang tung).20250823.070656.0933101447.NGUYEN UYEN THE.970431

23/08/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98388428874.20250823.98388428874-0337350424_MS 2025223 (em Ngo Quang Tung)

23/08/2025 20.000 5235IBT1aWQW1VAU.UH ma so 2025.223em Ngo Quang Tung.20250823.070108.6808081983.SHBMB.970443

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWR5QRAM.ung ho 2025.223 Ngo quang Tung FT25235131520143.20250823.065451.19020157259018.VND-TGTT-DINH DOAN TRINH THI.970407

23/08/2025 15.000 MBVCB.10650061139.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.224 (Chi Ho Thao My).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 020097048808230649152025Xrek440977.72867.064908.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

23/08/2025 200.000 5235IBT1kWRYRRVV.Ung ho MS 2025.218 Em Le Thi Thu FT25235070406700.20250823.063922.183313101983.PHAM DUY NHA.970407

23/08/2025 100.000 5235WBVNA22FSUCI.Ung ho MS 2025.224 HO THAO MY.20250823.063547.106000266429.LE PHU DONG.970412

23/08/2025 2.000.000 020097048808230634242025kYBn395833.45815.063337.VO THI ANH TUYET CHUYEN TIEN UNG HO EM NGO QUANG TUNG MS 2025.223

23/08/2025 200.000 MBVCB.10649931871.MS2025.219.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 MBVCB.10649921318.MS2025.222.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWRY3QLS.MS 2025.223 ngo quang tung FT25235097199917.20250823.060720.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407

23/08/2025 100.000 5235IBT1bWGC2PWR.Ung ho MS 2025.223 ( Em Ngo Quang Tung).20250823.060635.03301010847210.NGUYEN THI THANH HUYEN.970426

23/08/2025 100.000 5235IBT1kWRYFXX2.MS 2025.224 Thao My FT25235000070984.20250823.060603.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649821349.MS 2025.223. ung ho e ngo quang tung.CT tu 3839727827 NGUYEN TRONG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649787332.Ung ho MS2025.223 ( em Ngo Quang Tung ).CT tu 0071000701581 PHAM PHU GIAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 5.000 020097040508230552482025KI33097718.98294.055248.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649785536.Ung ho MS2025.222( anh Vu Minh Hieu ).CT tu 0071000701581 PHAM PHU GIAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 300.000 MBVCB.10649768472.Thinking School giup MS2025 224 chi Ho Thao My.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 200.000 020097048808230525322025WOBI296589.83321.052445.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

23/08/2025 100.000 5235IBT1bWGCJYJR.ung hoMS 2025.224 (chi Ho Thao My).20250823.040909.04386014394949.TRAN LINH VU.970426

23/08/2025 20.000 020097040508230143122025LB6N045678.93319.014312.Vietcombank:0011002643148:Khai xin gui chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly

23/08/2025 1.000.000 5235IBT1kWRY7TLU.DAO THI LE THU gui chau Ngo quang Tung ns 2025,223 - cau chuc chau som khoe lai. Adidaphat FT25235006564400.20250823.011205.10520002713014.VND-TGTT-DAO THI LE THU.970407

23/08/2025 100.000 020097041508230105292025PB76773629.60596.010442.MS 2025.221 (em Dao Manh The)

23/08/2025 15.000 MBVCB.10649392045.TUONG DUNG ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 15.000 MBVCB.10649401438.TUONG DUNG ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 15.000 MBVCB.10649399240.TUONG DUNG ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 5.686 020097042208230001192025D90W446818.4312.000113.ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My . NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649257121.ung ho MS 2025.224(chi ho thao my).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 300.000 5234IBT1aWQQZN9G.ung ho MS 2025. 223 Ngo Q Tung.20250822.234449.1011355439.SHBMB.970443

23/08/2025 100.000 020097041508222331082025b8Uq748599.59940.233108.Ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu)

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649179040.ung ho MS 2025.224.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649177988.ung ho MS 2025.223.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649176949.ung ho MS 2025.222.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649183513.ung ho MS 2025.221.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649174846.ung ho MS 2025.220.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649171507.ung ho MS 2025.219.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649172878.ung ho MS 2025.218.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649161934.ung ho MS 2025.217.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649159865.ung ho MS 2025.216.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649166443.ung ho MS 2025.215.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649157786.ung ho MS 2025.214.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 100.000 MBVCB.10649156625.ung ho MS 2025.213.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/08/2025 39.000 5234IBT1kWRYINNI.uh ms 2025.219 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25235300920391.20250822.231627.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

23/08/2025 200.000 020097042208222309422025D8W3350944.27238.230943.ung ho ms 2025.223

23/08/2025 300.000 5234IBT1kWRYMKFB.Ung ho MS 2025.220 Nguyen Thi Cam Tu FT25235190090279.20250822.230720.13323550677019.VND-TGTT-NGUYEN MAI VAN.970407

24/08/2025 100.000 5236IBT1iWVAXVED.ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250824.224543.03579985501.LUONG THI HUYEN.970423

24/08/2025 200.000 020097048808242245122025MMnt063181.35327.224505.MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG

24/08/2025 100.000 020097040508242243042025CXHM098995.31481.224304.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.170 anh Bui Van Vuon

24/08/2025 200.000 020097042208242241322025ZLVS538874.26963.224133.ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh

24/08/2025 100.000 020097040508242241192025UBZY097277.26795.224119.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.171 chi Nguyen Thi Hong Loan

24/08/2025 100.000 MBVCB.10671278947.NGUYEN NGOC Y NHI chuyen tien MS.2025.224.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 1.000.000 5236IBT1jWQ7INCG.PHAN HUYNH HUYEN TRAN TRANSFERUNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY-240825-22:21:44 574475.20250824.222144.23022008.PHAN HUYNH HUYEN TRAN.970416

24/08/2025 200.000 0200970405082422191720258CZO071699.78913.221917.Vietcombank:0011002643148:Thien nguyen cho Ngo Quang Tung MS 2025.223

24/08/2025 50.000 5236IBT1kWR3FAZ8.MS 2025.225 anh Pham Van Thanh FT25237117053228.20250824.221546.19038121276011.VND-TGTT-VU MANH HUNG.970407

24/08/2025 10.000 MBVCB.10671163322.Ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 0200970405082422060720253ZJ7051807.45818.220607.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.192 be Chu Dang Khoa

24/08/2025 200.000 020097044908242204312025Ntv0805335.41510.220431.ung ho MS 2025226 anh Le Anh Tinh, ma GD 100000002399025

24/08/2025 10.000 MBVCB.10671129050.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 300.000 0200970488082421370320257ixD861148.62158.213656.LAI THI HONG MINH CHUYEN TIEN UNG HO 2025226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 500.000 020097040508242112372025NR5A035815.80774.211238.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025221-em Dao Manh The

24/08/2025 50.000 020097042208242112152025Z8MI954690.80107.211216.LE THI THU HUONG ung ho MS 2025.208

24/08/2025 200.000 020097040508242110592025L5IH031514.75668.211059.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh

24/08/2025 50.000 020097042208242110252025TTQA298694.73602.211026.MS 2025.215

24/08/2025 100.000 0200970488082421001920257dww708178.37376.210011.UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 100.000 5236IBT1jWQ72Z7L.UNG HO MS 2025.224 HO THAO MY-240825-20:59:45 482404.20250824.205946.235481639.LY QUANG MINH.970416

24/08/2025 300.000 MBVCB.10670568609.NGUYEN VAN CHIEN chuyen tien ung ho ms 2025.226.CT tu 0021000481009 NGUYEN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 250.000 MBVCB.10670558888.ung ho ms2025.226 (anh Le Anh Tinh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 0200970488082420562620259Nop688375.21974.205538.MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 105.035 5236IBT1iWVA5IU3.ung ho MS 2025225 anh Pham Van Thanh.20250824.205439.0382609265.NGUYEN HONG HAN.970432

24/08/2025 10.000 5236IBT1bWG5R16U.Ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).20250824.205433.37201010010865.LE THUY HANG.970426

24/08/2025 200.000 02009704050824205308202535HE080452.10211.205301.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.2023 em Ngo Quang Tung

24/08/2025 20.000 5236IBT1bWG5XBK3.Ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).20250824.205154.37201010010865.LE THUY HANG.970426

24/08/2025 100.000 5236IBT1jWQ716W3.2025.225 PHAM VAN BINH-240825-20:38:08 451941.20250824.203808.12010307.DUONG THI VAN.970416

24/08/2025 500.000 020097048808242033182025juiD563149.30984.203230.UNG HO MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

24/08/2025 500.000 5236VNIBJ22NK6JR.ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).20250824.202010.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

24/08/2025 300.000 5236IBT1kWR3JH1Q.Ung ho ms 2025.226 anh Le Anh Tinh FT25237343830631.20250824.201508.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407

24/08/2025 200.000 MBVCB.10670063937.ung ho ms 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0331003834019 PHAN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 5236IBT1kWR3Q4FL.Ung ho anh Le Anh Tinh, MS 2025.226 FT25237545400365.20250824.200646.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

24/08/2025 200.000 MBVCB.10669921037.ung ho?MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 300.000 5236IBT1jWQGNXMS.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM UNG HO EM DAO MANH THE MS 2025.221-240825-20:00:39 396001.20250824.200039.79688888.DO THI NHU SA.970416

24/08/2025 300.000 5236IBT1jWQGN7F2.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM UNG HO EM LE THI THU MS 2025. 218-240825-19:58:06 391994.20250824.195806.79688888.DO THI NHU SA.970416

24/08/2025 200.000 MBVCB.10669871720.MS2025.226( Anh Le Anh Tinh).CT tu 0031000378281 HA THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 15.000 MBVCB.10669862867.TUONG DUNG ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 10.000 5236IBT1kWRFXLZX.ung ho NCHCCCL FT25237122668771.20250824.195634.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

24/08/2025 15.000 MBVCB.10669831467.TUONG DUNG ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 40.000 020097042208241949092025VTAQ884178.41443.194910.ung ho ms 2025.226 anh Le Anh Tinh

24/08/2025 200.000 MBVCB.10669538078.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0881000478239 TRAN VAN HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 150.000 5236IBT1kWRF6D6S.NGUYEN THI HUONG chuyen Ung ho MS 2025. 226 le anh tinh FT25237630229265.20250824.192847.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG .970407

24/08/2025 100.000 MBVCB.10669335392.MS 2025221 ( E DAO MANH THE).CT tu 0021000456904 VU VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 300.000 MBVCB.10669241141.Ghi ro ung ho MS 2025226 Anh Le Anh....CT tu 0181003399124 VY THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 020097042208241900152025U8XU450407.17676.190016.TRUONG VAN TRIEU chuyen tien ung ho ms 2025. 225 anh pham van thanh

24/08/2025 500.000 5236IBT1iWV4ZTLX.Ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250824.184309.55885958.PHAM THU GIANG.970432

24/08/2025 200.000 020097048808241839072025XMAW877744.17392.183900.LOC VA VY UNG HO NCHCCCL

24/08/2025 200.000 MBVCB.10668729487.Ung ho NCHCCCL .CT tu 1058967323 DUONG THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 MBVCB.10668189680.MS 2025.220.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 300.000 MBVCB.10667961062.MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh).CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 62.000 MBVCB.10667839193.LANG THI THUY Ung ho MS2025.226(Anh Le Anh Tinh) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 020097040508241719462025ZCXY010551.17367.171946.Vietcombank:0011002643148:PHAN XUAN BINH ms2025.226 le anh tinh

24/08/2025 500.000 5236IBT1kWRTBLAY.NGUYEN HONG HANH ung ho MS 2025.226 A Tinh FT25237603018717.20250824.171719.19036600037019.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407

24/08/2025 200.000 MBVCB.10667618742.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.226 (anh Le Van Tinh).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 MBVCB.10667604005.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien giup MS 2025.226 ( Anh Le Anh Tinh).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 MBVCB.10667495353.Ung ho MS 2025.226 ( anh Le Anh Tinh ).CT tu 0061000673451 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 020097048808241637352025eZqS972445.99860.163647.MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

24/08/2025 100.000 5236IBT1iWVBXJ1T.PHAM THI HIEN THAO ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250824.162517.98217222999.PHAM THI HIEN THAO.970423

24/08/2025 100.000 MBVCB.10667008134.Ung ho MS 2025.223 ( Em Ngo Quang Tung).CT tu 1055992560 LY THAM THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 020097041508241616182025RzKM675212.99412.161530.NGUYEN THI MY DUYEN Chuyen tien

24/08/2025 300.000 020097048808241612112025uhI9799941.80302.161123.MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 50.000 MBVCB.10666928846.ung ho ms 2025.223ngo quang tung.CT tu 1050203570 PHAM LUU TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 10.000.000 020097048808241610382025t1sS789424.73308.160950.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.224

24/08/2025 500.000 020097048808241553422025qA8m681357.94876.155335.UNG HO MS 2025.226 LE ANH TINH

24/08/2025 100.000 5236IBT1kWRLHCUC.DANG THUY MEN chuyenMS2025.226 le anh tinh FT25237435507421.20250824.154934.1504198179.DANG THUY MEN.970407

24/08/2025 1.000.000 5236IBT1hQTM6CTD.IBFT ung ho MS 2025.226 le anh tinh.20250824.154830.060117373420.SACOMBANK.970403

24/08/2025 200.000 MBVCB.10666663598.Ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).CT tu 0161000146005 DINH NHU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWRL64AQ.BUI THI TOAN ung ho MS 2025.226 Le Anh Tinh. FT25237089120741.20250824.154329.19032036272228.VND-TGTT-BUI THI TOAN.970407

24/08/2025 10.000.000 5236IBT1iWVBEYZ2.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Le Anh Tinh ms2025.226.20250824.154320.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

24/08/2025 3.000.000 5236IBT1iWVBES4G.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Pham Van Thanh ms2025.225.20250824.154158.00004590103.PHAM THUY LINH.970423

24/08/2025 900.000 5236IBT1iWVB7EFJ.TRAN QUOC KHANH ung ho MS 2025.226 (Le Anh Tinh).20250824.153303.04278560501.TRAN QUOC KHANH.970423

24/08/2025 30.000 MBVCB.10666454891.gap kho khan.CT tu 0081000164555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/08/2025 50.000 5236IBT1kWRL7JKL.ms 2025.226 FT25237053448019.20250824.152943.19033406976021.VND-TGTT-CHU QUANG TAN.970407

24/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98546967739.20250824.98546967739-0947900960_Ung ho MS 2025226 ( anh Le Anh Tinh )

24/08/2025 30.000 MBVCB.10666401215.gap kho khan.CT tu 0081000164555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/08/2025 500.000 0200970415082415201120253YB0502861.49835.152012.Ung ho MS 2025.226 ( ANH LE ANH TINH)

24/08/2025 50.000 020097041508241505172025TdYU462341.89248.150517.NGUYEN THANH DANH chuyen tien 2025.226 le anh tinh

24/08/2025 300.000 MBVCB.10666205903.MS 2025.226( Anh LE Anh Tinh).CT tu 2014248888 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 5236IBT1iWVBB28T.NGUYEN THI KHANH LINH transferms2025226.20250824.150436.268999124.NGUYEN THI KHANH LINH.970432

24/08/2025 200.000 MBVCB.10666186086.PHAM CHINH AI giup Le anh Tinh.CT tu 0071002568916 PHAM CHINH AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 MBVCB.10666171193.Ung ho MS2025.223(em Ngo Quang Tung).CT tu 1056134808 HO THI HANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 1.000.000 5236IBT1jWQGWMAY.DONG DUC HAO CHUYEN KHOAN UH MS 2025.226 LE ANH TINH-240825-14:50:26 910231.20250824.145026.66699888.DONG DUC HAO.970416

24/08/2025 50.000 5236IBT1kWRLMTR7.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2025.222 Vu Minh Hieu FT25237084936259.20250824.144507.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407

24/08/2025 200.000 5236IBT1hQTM58PW.IBFT ung ho MS 2025.226 Le Anh Tinh.20250824.143134.060015086419.SACOMBANK.970403

24/08/2025 18.000 MBVCB.10665819050.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 1.000.000 5236IBT1jWQAX3F5.UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH-240825-14:09:39 859189.20250824.140940.79834399.DO PHUOC BAO TRAN.970416

24/08/2025 686.868 MBVCB.10665659070.MS 2025.226.CT tu 0721000597341 DO NGOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 250.000 5236IBT1iWVBSNSQ.Ung ho MS 2025226.20250824.140011.76325626.NGUYEN HOANG HAI.970432

24/08/2025 100.000 MBVCB.10665616331.MS 2025223 ( e Ngo Quang Tung ).CT tu 0021000456904 VU VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 MBVCB.10665583938.NGUYEN AI GIAO chuyen tien Ung ho anh Le Anh Tinh.CT tu 0041000605813 NGUYEN AI GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 1.000.000 020097041508241353522025Zdxl297111.31806.135352.Ung ho MS 2025.226(Anh Le AnhTinh)

24/08/2025 200.000 020097042208241345052025IVBB282591.4261.134417.MS2025.226 a le anh tinh

24/08/2025 100.000 MBVCB.10665464882.ung ho MS 2025.226(anh le anh tinh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 020097048808241335302025VRdw001046.72705.133523.UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 200.000 MBVCB.10665418060.Ma so 2025.226 Le Anh Tinh.CT tu 0491000017398 HOANG VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 1.000.000 020097040508241329282025G9RZ056168.53941.132928.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

24/08/2025 50.000 MBVCB.10665381921.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.226 ( anh Le Anh Tinh ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 0200970405082413221420251IZ9038760.29916.132214.Vietcombank:0011002643148:NGO LANH ho tro MS 2025.226 Le Anh Tinh

24/08/2025 100.000 020097042208241321272025Y5NQ772655.26771.132128.LE THI PHUONG TAM chuyen tien ung ho MS 2025.2026

24/08/2025 50.000 0200970488082413121820256LYn906134.97311.131211.UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH. NGUYEN THIEN HOANG CHUYEN TIEN

24/08/2025 50.000 020097040508241309432025YAGO008174.87697.130943.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh

24/08/2025 100.000 MBVCB.10665189589.ung ho e Dao Manh The ( MS 2025.221).CT tu 0181003331808 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 20.000 020097042208241306102025C6SY116267.76594.130611.ung ho vi hoan canh

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWRH647E.PHAM NGOC QUYNH chuyen ung ho MS 2025-225 anh Pham Van Thanh FT25237980964880.20250824.130315.2627032000.PHAM NGOC QUYNH.970407

24/08/2025 300.000 5236IBT1jWQAZRR5.MS 2025.226 LE ANH TINH-240825-12:56:42 770279.20250824.125642.6346397.NGUYEN THI KIM OANH.970416

24/08/2025 100.000 MBVCB.10665092941.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 5236IBT1kWRHK2KI.NGUYEN THI MAI chuyenung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh FT25237811820098.20250824.125206.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

24/08/2025 200.000 020097041508241251342025CDVQ166806.24311.125136.co mot chut gui toi em chuc em mau khoe

24/08/2025 1.000.000 5236IBT1kWRH7RT3.Ung ho MS 2025.226 anh Le Anh Tinh FT25237190005905.20250824.125109.10224373883011.VND-TGTT-TRAN LE THI MY XUAN.970407

24/08/2025 300.000 5236IBT1kWRH7CKE.LE THI THUY DUONG TRANG chuyen ung ho MS2025.226 anh le anh Tinh FT25237698982541.20250824.124722.19035544404015.VND-TGTT-LE THI THUY DUONG TRANG .970407

24/08/2025 200.000 5236IBT1hQTM92S2.IBFT TRAN THI MY HIEN ung ho anh tinh bi tai nan.20250824.123755.040055237869.SACOMBANK.970403

24/08/2025 50.000 02009704050824122701202509NK093954.33444.122612.Vietcombank:0011002643148:Ung ho anh Le Anh Tinh

24/08/2025 100.000 MBVCB.10664796682.BUI TRUNG HUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.226.CT tu 0071004116758 BUI TRUNG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 1.000.000 MBVCB.10664799289.ung ho Ms 2025.227(anh Le Anh Tinh).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 5236IBT1kWRHY9AZ.Giup ma so 2025.226 FT25237724190023.20250824.122138.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWRHPRGP.Ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh FT25237881749967.20250824.122043.11923434318028.VND-TGTT-NGUYEN TRONG AN.970407

24/08/2025 30.000 020097042208241215272025USNH572986.87172.121439.gui ms 2025 226

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWRH8BX2.BUI VAN TRUONG chuyen ung ho ms 2025226 le anh tinh FT25237025410280.20250824.121101.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407

24/08/2025 100.000 0200970405082412101820251CLO041351.66198.121011.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI LOAN ung ho 2025.266

24/08/2025 50.000 5236VNIBJ22N8D4Q.MS 2025.226 ( Le anh Tinh ).20250824.120624.288666999.NGUYEN DINH QUYEN.970441

24/08/2025 50.000 5236IBT1iWV56EIJ.Ms 2025223 Em Ngo Quang Tung.20250824.120550.177128309.VO NGOC KHOA.970432

24/08/2025 200.000 020097041508241202262025nOyE945365.32194.120226.Ung ho MS 2025.226 anh Le Anh Tinh

24/08/2025 100.000 02009704880824120000202574Zb559061.21749.115954.MS 2025.226

24/08/2025 500.000 5236IBT1jWQAG6GW.UNG HO MS 2025 226 ANH LE ANH TINH-240825-11:59:14 691989.20250824.115915.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

24/08/2025 100.000 020097048808241156422025x8RL540407.7497.115635.UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 100.000 5236IBT1kWRH933Y.MS 2025.226 Le Anh Tinh FT25237203302800.20250824.114944.19028682926018.NGUYEN MINH VU.970407

24/08/2025 54.000 MBVCB.10664398534.Ung ho MS 2025.226 ( Anh Le Anh Tinh).CT tu 0021000327300 CHU HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 020097048808241147392025HFdn487468.66828.114650.UNG HO MS2025.224 CHI HO THAO MY

24/08/2025 200.000 5236IBT1dWZSGDFY.U Ung ho mS20 25226Anh le Anh anh le Anh tinh.20250824.114508.97042292K826944000000000ae7663.MBBANK IBFT.970422

24/08/2025 200.000 020097040508241139552025BKIC036481.31894.113956.Vietcombank:0011002643148:MS2025226

24/08/2025 200.000 020097040508241137282025PFS5027493.20708.113729.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS2025.223

24/08/2025 1.000.000 5236IBT1kWRH1SBF.Ung ho MS 2025.226 anh Le Anh Tinh FT25237560687450.20250824.113620.19032082310010.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407

24/08/2025 50.000 5236WBVNA22FPUFM.UHMS 2025 226 Le Anh Tinh.20250824.113215.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

24/08/2025 100.000 5236IBT1bWGUIYAL.Ung ho MS 2025- 226 (Le Anh Tinh ).20250824.113206.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426

24/08/2025 700.000 MBVCB.10664076154.ung ho anh Le Anh Tinh.CT tu 0581000766387 HOANG TRONG KHANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 5236IBT1jWQA5185.UNG HO MA SO 2025.226 LE ANH TINH-240825-11:13:47 623262.20250824.111347.2070311.NGUYEN HOANG NGUYEN.970416

24/08/2025 500.000 5236IBT1iWV5PLR3.Ms 2025-226 uh Le Anh Tinh.20250824.111305.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

24/08/2025 300.000 5236IBT1hQTV36LF.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh.20250824.111252.060262404849.SACOMBANK.970403

24/08/2025 100.000 MBVCB.10663990268.Ung Ho MS 2025.226.CT tu 0251002744165 NGUYEN MANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 5236IBT1kWRZT7TX.DO THI LOI chuyen MS 2025.226 anh le anh Tinh FT25237805724410.20250824.110558.19035174975018.DO THI LOI.970407

24/08/2025 100.000 MBVCB.10663918451.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0211000421172 TRAN THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 300.000 5236IBT1hQTVFU7W.IBFT ung ho MS 2025.226 le anh tinh.20250824.110120.060265334711.SACOMBANK.970403

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWRZH6B4.Ung ho MS 2025226-Anh Le Anh Tinh FT25237045404903.20250824.105923.19034493027010.VND-TGTT-DO THU VAN.970407

24/08/2025 300.000 MBVCB.10663847045.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 226 anh Le Anh Tinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 300.000 5236IBT1hQTVFQZV.IBFT ung ho MS 2025.225 anh pham van thanh.20250824.105759.060265334711.SACOMBANK.970403

24/08/2025 20.000 5236IBT1kWRZZFV4.uh MS 2025.225 - anh Pham Van Thanh FT25237055867229.20250824.105625.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

24/08/2025 100.000 MBVCB.10663811033.MS 2025.226 ( ung ho anh Le Anh Tinh).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 300.000 5236IBT1iWV5I1WG.MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh).20250824.105337.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

24/08/2025 200.000 0200970415082410485920256S2u717684.96512.104900.Giup Do MS 2025;223 Ngo Quang Tung

24/08/2025 200.000 5236IBT1jWQAUYSP.MS 2025.226 LE ANH TINH-240825-10:48:07 584027.20250824.104807.2299998686.HUYNH TIEN CUONG.970416

24/08/2025 250.000 5236IBT1jWQAUD69.UH MS 2025.226 ANH LE ANH TINH-240825-10:46:13 581079.20250824.104614.31318497.TO THI THUY LINH.970416

24/08/2025 300.000 020097048808241043252025dzuw078221.70204.104237.MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 100.000 020097048808241037002025IIIR034659.40270.103612.2025 226 LE ANH TINH

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWRZGJHY.Gd ba nguyen thi lan , pham thi dang ung ho ms 2025 226 le anh tinh bi bong FT25237849258993.20250824.103646.19026267865019.VND-TGTT-PHAM THI DANG.970407

24/08/2025 50.000 5236IBT1iWV5SVUB.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).20250824.103402.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

24/08/2025 300.000 020097048808241033302025hdw8011033.23507.103242.UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 50.000 5236IBT1iWV5SJEK.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).20250824.103302.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

24/08/2025 100.000 0200970405082410312820253O7O056209.13323.103128.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TUONG HOAN chuyen tien ung ho MS 2025.226 anh Le Anh Tinh

24/08/2025 100.000 5236IBT1iWV59EXY.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 226 LE ANH TINH.20250824.103107.247529918.LE THI HOA.970432

24/08/2025 100.000 MBVCB.10663456886.MS 2025.226 ( Anh Le Anh Tinh).CT tu 0541000188331 DO MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 2.000.000 020097041508241021312025MPL3624220.66783.102131.ung ho MS 2025.226 anh Le Anh Tinh

24/08/2025 500.000 020097040508241021142025LQWF009828.66098.102114.Vietcombank:0011002643148:DO KIM PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025226anhLe Anh Tinh

24/08/2025 1.000.000 5236IBT1aWQ2H2F7.ung ho MS 2025.226 anh Le Anh Tinh .20250824.101953.0303039999.SHBMB.970443

24/08/2025 1.000.000 5236IBT1kWRZUTAG.MS2025226 Le Anh Tinh FT25237099821095.20250824.101545.10622572954012.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HIEN.970407

24/08/2025 100.000 020097042208241014572025O4LA421014.36441.101458.ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh

24/08/2025 50.000 020097048808241013482025s4cg875170.30978.101300.VU VAN HAO CHUYEN TIEN

24/08/2025 300.000 020097041508241013352025dEGC596822.30412.101247.ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh)

24/08/2025 1.600.000 020097041508241011392025AL5V590364.21212.101139.NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Nguyen Pham Ngoc Tien Ma so 2025.219

24/08/2025 50.000 020097041508241010392025DLiX586604.16319.101039.MS 2025.221 (em Dao Manh The)

24/08/2025 200.000 020097048808241010152025SISt850191.13984.100926.DO VAN LOI CHUYEN TIEN UNG HO GIA DINH ANH TINH, CAU MONG ANH MAU HET BENH

24/08/2025 500.000 5236IBT1aWQ269L9.ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).20250824.100630.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437

24/08/2025 500.000 020097042208241006212025NXDW360933.95930.100622.MS 2025.226 anh Le Anh Tinh

24/08/2025 50.000 5236IBT1bWG86N6K.2025.226 (LE ANH TINH).20250824.100448.16001010924206.NGUYEN THI THU THUY.970426

24/08/2025 500.000 MBVCB.10663185266.MS 2025.224 ( chi Ho Thao My).CT tu 0071004453171 DINH NGUYEN KHANH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 30.000 5236IBT1kWRZV3NE.ung ho MS 2025.226 FT25237426866380.20250824.100235.19039000847016.VND-TGTT-LE DAO CONG BAO.970407

24/08/2025 300.000 020097048808240958432025kbEY770020.60577.095837.LE THI TAM VY UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 500.000 MBVCB.10663079039.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien ung ho MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 30.000 MBVCB.10663075077.MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 0200970488082409550120255fuC744239.44459.095454.NGUYEN LE TUAN UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 200.000 5236VNIBJ22N1W7X.Ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).20250824.095501.973037322.LE THI KIEU NGA.970441

24/08/2025 100.000 MBVCB.10663051426.Ung ho MS 2025.226(Anh Le Anh Tinh).CT tu 0201000347205 NGUYEN QUANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 MBVCB.10663032157.LE NHAT LINH chuyen tien.CT tu 0201000567974 LE NHAT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 5236IBT1kWRZSWRH.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2025.226 Le Anh Tinh FT25237032780024.20250824.095253.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407

24/08/2025 1.000.000 MBVCB.10662957592.Nguyen phi Hung ung ho MS 2025.226(anh Le Anh Tinh).CT tu 0071004167428 NGUYEN PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 020097041508240946352025dmGi505330.6768.094635.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh)

24/08/2025 300.000 020097042208240946162025IDV4474121.7002.094529.LE THI KIM LIEN UH Le Anh Tinh Ha Tinh MS 2025.226

24/08/2025 100.000 5236IBT1hQTVGFLG.IBFT Ms2025.226 anh le anh tinh.20250824.094605.060128940130.SACOMBANK.970403

24/08/2025 200.000 5236IBT1hQTVGTEI.IBFT MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG.20250824.094546.060304903557.SACOMBANK.970403

24/08/2025 50.000 5236IBT1kWRZCYKE.Ung ho MS 2025 226 Le Anh Tinh FT25237598467838.20250824.094356.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407

24/08/2025 200.000 MBVCB.10662891108.MS 2025.226.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 20.000 5236IBT1eWG8G7W8.ung ho ma so MS 2025226.20250824.094121.1257588588.TT DV TAI CHINH SO VNPT - CN TONG CTY TRUYEN THONG .970418

24/08/2025 200.000 020097040508240936222025UKXN002132.63348.093622.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI LUYEN MS 2025226 ung ho le anh tinh

24/08/2025 45.000 5236IBT1iWVYFBP3.MS 2025223.20250824.093344.130156177.DANG VAN HUNG.970432

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWR6NFLJ.NGUYEN THANH CUONG ung ho a Tinh mong a som binh phuc FT25237080445038.20250824.092759.19036279119016.VND-TGTT-NGUYEN THANH CUONG.970407

24/08/2025 500.000 MBVCB.10662690278.gui ma so 2025.226.CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 5236VNIBJ22NB3JU.MS 2025.226 ( anh Le Anh Tinh).20250824.092429.908376791.HUYNH THI CAM NHUNG.970441

24/08/2025 500.000 MBVCB.10662648347.TRAN KIM LONG ung ho MS 2025.226 (anh le anh tinh).CT tu 1031111689 TRAN KIM LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 020097040508240922332025K3GA038069.5947.092226.Vietcombank:0011002643148:BUI THANH LIEM ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh

24/08/2025 500.000 MBVCB.10662633118.BUI THI DONG chuyen tien ung ho MS2025.223(ngo quang tung).CT tu 0211000550874 BUI THI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 MBVCB.10662601962.LE THUY PHUONG chuyen tien ung ho 2025226 anh Le Anh Tung.CT tu 1016955938 LE THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 020097041508240916342025wOqd403331.83619.091634.ung ho ms 2025 226 anh le anh tinh

24/08/2025 300.000 5236IBT1bWG8U2ZR.MS 2025.226(Anh Le Anh Tinh).20250824.091414.04101011937566.LE VAN THUAN.970426

24/08/2025 200.000 020097041508240913552025dz79395281.72536.091355.ung ho ma so 2025 226 ( Le Anh Tinh)

24/08/2025 300.000 MBVCB.10662554538.MS 2025.226 anh Le Anh Tinh.CT tu 0611001895768 NGUYEN THI THUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 5236IBT1hQTVB9QF.IBFT ung ho MS2025.226 anh LE ANH TINH.20250824.091135.060322980127.SACOMBANK.970403

24/08/2025 500.000 5236IBT1iWVYZVBX.DO QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2025225 anh pham van thanh.20250824.091051.68464455.DO QUANG NAM.970432

24/08/2025 150.000 5236IBT1kWR6T3NS.Ung ho MS 2025.226 le van tinh FT25237017379829.20250824.091006.19029866452023.VND-TGTT-NGUYEN HA MINH TRIET.970407

24/08/2025 200.000 020097040508240909492025SOKM079924.56835.090950.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.226 LE ANH TINH

24/08/2025 200.000 020097041508240909262025wm7S380321.55734.090927.DINH THI MINH HAO chuyen tien ung ho MS 2025226

24/08/2025 20.000 MBVCB.10662471673.ms 2025.226( anh le anh tinh).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 MBVCB.10662469402.ung ho MS 2025.226.CT tu 0011004045609 LE THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 020097048808240906162025w7As408792.44302.090528.MS 2025.226 LE ANH TINH

24/08/2025 50.000 MBVCB.10662435082.ung ho MS 2025.226 ( a le anh tinh).CT tu 0041000140841 TRUONG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 20.000 MBVCB.10662389879.MS 2025.226 (anh Le Anh Trinh).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 0200970488082408595820253w10366805.21048.085910.NCHCCCL

24/08/2025 600.000 020097041508240857222025WuGU341365.11208.085722.ung ho ms 2025.226

24/08/2025 100.000 5236IBT1kWR6ZQLA.Ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My FT25237309731156.20250824.085526.19033855169017.VND-TGTT-DO BICH DIEP.970407

24/08/2025 200.000 MBVCB.10662325986.MS 2025.226(anh Le Anh Tinh).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 30.000 020097041508240852152025BzKs326104.93280.085208.ung ho MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh)

24/08/2025 200.000 MBVCB.10662285503.Ung ho MS 2025.226 ( anh LE ANH TINH).CT tu 0071002322840 TRAN DIEM THOONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 5236IBT1fW888YKA.Ung ho MS 2025.226 Le Anh Tinh.20250824.085057.200014849561396.TRAN VU MINH THU.970431

24/08/2025 1.000.000 5236IBT1kWR6ES4I.Ung ho MS 2025 226 LE ANH TINH FT25237610299875.20250824.084818.19031527400019.VND-TGTT-PHAM XUAN DAM.970407

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWR6KLCN.MS 2025.226 Le Anh Tinh FT25237045332005.20250824.084634.19036976672017.VND-TGTT-TRAN NAM LONG.970407

24/08/2025 100.000 020097048808240845132025MYbM271677.68246.084425.2025.226 LE ANH TINH

24/08/2025 500.000 020097042208240843152025C0Q4945973.60673.084316.TRAN KHANH HUY chuyen tien ung ho chau Tinh

24/08/2025 50.000 5236IBT1iWVYG8J9.PHAM XUAN QUE chuyen tien ung ho anh le anh tinh.20250824.084208.90925580586.PHAM XUAN QUE.970423

24/08/2025 100.000 5236IBT1bWG827VI.MS 2025.226 anh Le anh Tinh.20250824.083854.14001010982501.NGUYEN THI THUONG.970426

24/08/2025 500.000 MBVCB.10662139605.ung ho ms 2025.226(anh Le anh Tinh).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWR6GPSQ.LUU THI KHANH VAN chuyen MS 2025.223 FT25237700799050.20250824.083646.19129554680015.VND-TGTT-LUU THI KHANH VAN.970407

24/08/2025 500.000 MBVCB.10662123064.ung ho ms 2025.225(anh Pham van Thanh).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 300.000 5236VNIBJ22NAVB3.Ung ho MS2025.226 (Anh Le Anh Tinh).20250824.083551.607704060064419.DINH NGUYEN BICH THAO.970441

24/08/2025 100.000 MBVCB.10662055821.ung ho MS 2025.226( anh Le Anh Tinh).CT tu 1018257528 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 0200970422082408294320258ZF7736131.16748.082944.MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh

24/08/2025 200.000 020097040508240829062025TJUF002547.15248.082906.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.222

24/08/2025 200.000 020097040508240827202025OYLG095193.9310.082720.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.224

24/08/2025 100.000 5236IBT1aWQ2MI1E.NGUYEN THI THU HA ung ho ms 2025. 226 le anh tinh CHYEN KHOAN BAO VIETNAMNET.20250824.082710.1011497698.SHBMB.970443

24/08/2025 2.000.000 0200970422082408262220251E42704076.5645.082623.Ung ho MS 2025.226 Le Anh Tinh

24/08/2025 200.000 0200970405082408254320252JIH088334.3565.082543.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.225

24/08/2025 200.000 0200970405082408224920254Z9X076155.94991.082249.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.223

24/08/2025 200.000 020097040508240821022025W8GE069000.88931.082055.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.226

24/08/2025 200.000 020097040508240818552025EE56060291.82742.081855.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.218

24/08/2025 100.000 5236IBT1jWQ4NJ8G.2025.224-240825-08:16:33 372782.20250824.081634.12010307.DUONG THI VAN.970416

24/08/2025 50.000 020097042208240810572025AS4E721243.59533.081058.MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh

24/08/2025 100.000 020097048808240806142025Uvns036742.44537.080525.LE THI THU HOA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 100.000 5236IBT1hQTVM3DH.IBFT Ung Ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh.20250824.080128.422151Gd7348a000000000731803.SACOMBANK.970403

24/08/2025 200.000 0200970488082408012520259FAr010113.31896.080037.UNG HO MS 2025.226

24/08/2025 200.000 020097048808240758312025gQs0996576.23647.075824.MS 2025.226 LE ANH TINH

24/08/2025 300.000 0200970422082407573820257MOS482903.22211.075739.Ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh

24/08/2025 500.000 MBVCB.10661714052.MS 2025.226 (Le Anh Tinh).CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 100.000 5236IBT1kWR6MIN4.Ms 2025226 Anh Le Anh Tinh FT25237038309727.20250824.074905.10322151209012.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI CHI.970407

24/08/2025 30.000 5236IBT1jWQ4XWWW.MS 2026-226-ANH LE VAN TINH-240825-07:46:16 343337.20250824.074616.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

24/08/2025 500.000 5236IBT1kWR6V443.Ung ho anh Le Anh Tinh, MS 2025.226 Chuc anh mau chong binh phuc. FT25237054501581.20250824.074434.19029492504016.VND-TGTT-NGUYEN MANH CUONG.970407

24/08/2025 100.000 MBVCB.10661612519.gd nang ung ho MS 2025.226( Le Anh Tinh).CT tu 0881000465760 NGUYEN THI BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 MBVCB.10661610843.HUYNH VAN SAU NGUYEN THI KIM TRANG UNG HO MS 2025.226 LE ANH TINH.CT tu 0171003474593 HUYNH QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 MBVCB.10661610030.MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 200.000 020097048808240741482025dhla921209.80197.074100.UNG HO ANH LE ANH TINH O HA TINH

24/08/2025 100.000 5236VNIBJ22NQX9E.Ung ho Ms 2025.226 - Anh Le Anh Tinh.20250824.074131.601704060373871.TRAN NGOC LONG.970441

24/08/2025 200.000 5236IBT1bWGIF5X5.ung ho ms 2025.226(anh le anh tinh).20250824.074320.04905833333.NGUYEN THAI THUAN.970429

24/08/2025 200.000 5236IBT1jWQ437S6.NGUYEN VAN NGHIA CHUYEN KHOAN MS 2025.226 ANH LE ANH TINH-240825-07:39:32 337316.20250824.073932.279686666.NGUYEN VAN NGHIA.970416

24/08/2025 1.000.000 MBVCB.10661559224.PHAM THANH HAI chuyen tien ung ho A Tinh (Ha Tinh).CT tu 1027465424 PHAM THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 500.000 5236IBT1iWVYIGAW.Ms 2025226.20250824.073730.237028888.DUONG VAN TUNG.970432

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWR6SIL2.Ung ho MS 2025.226-Anh Le Anh Tinh FT25237760029897.20250824.073127.609093417199.PHAM MANH KHA.970407

24/08/2025 100.000 020097048808240729112025zSIc867710.49267.072823.UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 5.000 5236IBT1kWR69495.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh FT25237360956639.20250824.072613.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

24/08/2025 50.000 5236IBT1kWR6CVEF.Ung ho MS 2025.221 Dao Manh The FT25237224009575.20250824.071034.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407

24/08/2025 5.000 5236IBT1kWR6CV7E.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh FT25237388495930.20250824.071032.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

24/08/2025 500.000 020097042208240707062025QVGB696632.99793.070707.ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh

24/08/2025 500.000 MBVCB.10661237867.LE THI TUYET TRINH chuyen tien ung ho MS 2025.224( Ho Thao My).CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 020097048808240632502025YYnJ687248.42369.063202.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

24/08/2025 100.000 5236IBT1kWRENEE7.MS 2025.225 FT25237433602860.20250824.062452.19032769766006.VND-TGTT-VU VAN CANH.970407

24/08/2025 100.000 020097040508240614022025ZQSN091635.20714.061402.Vietcombank:0011002643148:MS2025.225 ung ho Pham Van Thanh

24/08/2025 100.000 5236IBT1kWREXEIV.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25237773895347.20250824.054237.93334444999.MAI VAN DUONG.970407

24/08/2025 200.000 5236IBT1kWREXM9U.Trieu Van Binh ung ho MS. 2025.225 anh Pham Van Thanh FT25237908944069.20250824.052759.19026471716014.VND-TGTT-NGUYEN MAI CHI.970407

24/08/2025 50.000 MBVCB.10660920155.UH em Ngo Quang Tung o Hung Yen.CT tu 1018147792 HUYNH VU DAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 300.000 MBVCB.10660718580.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0121000642831 LY HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 308.000 0200970407082401074420251001848009.82628.010745.TaptapSendVNpayment

24/08/2025 200.000 5236IBT1iWVPR8UP.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250824.010121.03922477555.QUACH TO LAI.970423

24/08/2025 50.000 MBVCB.10660642193.2025.215.CT tu 0421000510245 PHAM GIA PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 5236IBT1iWVPFXMP.NGUYEN THANH CHUNG ung ho MS 2025.225.20250824.001406.02776687102.NGUYEN THANH CHUNG.970423

24/08/2025 20.000 5236IBT1iWVPF9WV.Ung ho NCHCCCL.20250824.000222.686866827295.NGUYEN THANH TRUNG.970432

24/08/2025 20.000 5235IBT1hQTDN4XI.IBFT TRAN MY HAN chuyen tien.20250823.235835.050146989532.SACOMBANK.970403

24/08/2025 200.000 020097048808232355312025tnrQ407059.10165.235524.UNG HO MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

24/08/2025 200.000 020097048808232352162025GNXx402603.6015.235210.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

24/08/2025 500.000 5235IBT1aWQC6F9L.NGUYEN HONG HANH CHUYEN TIEN ung ho MS 2025.224( chi HO THAO MY) .20250823.234531.000000709531.NGUYEN HONG HANH.970433

24/08/2025 72.686 MBVCB.10660456837.LANG THI THUY ung ho MS 2025.225 (Anh pham Van Thanh).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 5235IBT1bWGI2I8F.TRAN THAI BAO ung ho MS2025.225 anh Pham Van Thanh.20250823.233338.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

24/08/2025 68.456 MBVCB.10660412752.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.225(Anh Pham Van Thanh)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/08/2025 50.000 020097042208232329392025256P698373.74561.232939.ung ho ms2025.225 anh Pham Van Thanh

24/08/2025 50.000 5235IBT1bWGICFRE.TRAN BAO LONG ung ho MS2025.224 chi HO THAO MY.20250823.232910.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

24/08/2025 50.000 020097042208232328082025F7TZ239348.73075.232802.uh MS 2025.224 chi Ho Thao My

24/08/2025 20.000 5235IBT1bWGICZ7W.NGUYEN LE THUY DUONG ung ho MS2025.223 em NGO QUANG TUNG.20250823.232743.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

24/08/2025 50.000 5235IBT1bWGI1YCD.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.222 anh VU MINH HIEU.20250823.231514.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

24/08/2025 50.000 5235IBT1bWGI1SE2.NGUYEN TRAN SON ung ho MS2025.221 em DAO MANH THE.20250823.231327.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

24/08/2025 100.000 020097040508232312052025Q3KC057116.46582.231205.Vietcombank:0011002643148:Ung ho Ms 2025.223. Quang Tung

24/08/2025 50.000 5235IBT1bWGIJ3B3.Le The Lam ung ho MS2025.220 em NGUYEN THI CAM TU.20250823.231047.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

24/08/2025 50.000 5235IBT1bWGIJK95.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.219 be NGUYEN PHAM NGOC TIEN.20250823.230832.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

24/08/2025 20.000 5235IBT1bWGIJUNQ.NGUYEN LE THUY DUONG ung ho MS2025.218 em LE THI THU.20250823.230634.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

25/08/2025 200.000 020097040508252328502025SLR2064223.15613.232851.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 225 Anh Pham Van Thanh

25/08/2025 200.000 020097040508252327072025PDZP063395.13589.232707.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 . 224 Chi Ho Thao My

25/08/2025 100.000 MBVCB.10682519123.ung ho MS 2025.227.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 MBVCB.10682518621.ung ho MS 2025.226.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 MBVCB.10682517985.ung ho MS 2025.225.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 6.868 020097042208252259262025BW99581655.80856.225927.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

25/08/2025 10.000 MBVCB.10682332017.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.227(chi Nguyen Thi Loan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 60.000 5237IBT1kWNCTMZT.Ung ho MS 2025.227 FT25238598501734.20250825.221921.790968687883.LE VIET DUC.970407

25/08/2025 200.000 5237IBT1iWVZ1R1K.ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250825.220251.178121348.VU THIEU HOA.970432

25/08/2025 300.000 MBVCB.10682154610.ung ho MS.2025.227 chi Nguyen Thi Loan.CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 5237IBT1iWVZ1I2I.ung ho MS 2025 177em Tran Van Duy.20250825.215748.178121348.VU THIEU HOA.970432

25/08/2025 100.000 MBVCB.10682031575.ung ho MS 2025.225.CT tu 1021000018708 NGO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 20.000 MBVCB.10681872565.Ung ho MS 2025.219 ( be Nguyen Pham Ngoc Tien ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 5.000.000 5237IBT1kWNC5NK2.MS 2025.202 FT25238349006038.20250825.211759.4045666888.ONG MINH TRIET.970407

25/08/2025 5.000.000 5237IBT1kWNC5VU7.MS 2025.212 FT25238618347400.20250825.211444.4045666888.ONG MINH TRIET.970407

25/08/2025 30.000 MBVCB.10681764625.Ung ho MS 2025.227 ( chi Nguyen Thi Loan ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 10.000 5237IBT1iWV631F1.MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).20250825.210558.02935403901.LE THI BE DAO.970423

25/08/2025 200.000 02009704220825210336202505MO368507.94401.210330.ung ho MS 2025.226 anh Le Anh Tinh

25/08/2025 500.000 5237IBT1kWNCDLTR.Ung ho MS 2025.227 Nguyen Thi Loan FT25237941352575.20250825.204303.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

25/08/2025 20.000 020097042208252042022025IWT4398195.17013.204203.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Loan ms 2025.227

25/08/2025 20.000 020097042208252040462025QBVP204704.11581.203958.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Le Anh Tinh ms 2025.226

25/08/2025 100.000 5237IBT1aWQ82NR3.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.227 chi nguyenthi loan.20250825.202833.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

25/08/2025 15.186 0200970422082520272920250DZL267547.60724.202729.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu. DINH TRUNG25thg8 chuyen tien

25/08/2025 300.000 020097048808252008572025nS37904253.84365.200849.HOANG THI MAI CHUYEN TIEN UNG HO ANH THANH MS 2025.225

25/08/2025 100.000 020097040508252002542025G96G070788.59755.200254.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh

25/08/2025 100.000 MBVCB.10680858633.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 1024962687 TRINH HAM UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 50.000 5237IBT1kWN16X1N.ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh FT25237099154975.20250825.193357.14024731145015.VND-TGTT-DANG DINH NGHIEP.970407

25/08/2025 100.000 0200970405082519201220257ORO018308.78338.192012.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025.226 le anh tinh

25/08/2025 500.000 MBVCB.10680413371.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.227 (Chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 020097048808251904402025Hyju533217.10325.190433.UNG HO MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

25/08/2025 10.000 5237IBT1kWN151SZ.ung ho ms 2025.225 anh Pham Van Thanh, chuc anh va gia dinh binh an FT25237247798428.20250825.190302.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

25/08/2025 300.000 020097042208251901062025MC71753530.93853.190107.ung ho MS 2025.225 Pham Van Thanh

25/08/2025 200.000 MBVCB.10680283501.MS 2025.221 ( dao manh the).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 30.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98679781682.20250825.98679781682-0981433404_DO THI KIM HANH chuyen tien qua chanh

25/08/2025 500.000 02009704150825184655202578Ki357149.28093.184655.Ho tro MS 2025.221 em Dao Manh The

25/08/2025 200.000 MBVCB.10680083603.MS 2025.225 anh Pham Van Thanh.CT tu 1041000059536 BUI THI XUAN KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 500.000 020097041508251845252025IzsW351549.20149.184525.Ho tro MS 2025.225 anh Pham Van Thanh

25/08/2025 18.000 MBVCB.10679874643.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 5237IBT1kWN11Y3B.PHAM THU HANG chuyen ung ho MS 2025 225 anh Pham Van Thanh FT25237028300894.20250825.182254.19020865414015.VND-TGTT-PHAM THU HANG.970407

25/08/2025 50.000 MBVCB.10679542704.MS 2025 .225 ( anh Pham Van Thanh ) .CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 MBVCB.10679461720.2025.225.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 MBVCB.10679456770.ung ho.MS.2025.225.(anh Pham Van Thanh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 500.000 5237IBT1kWNJF66U.Ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan FT25237597634233.20250825.175850.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407

25/08/2025 20.000 5237IBT1iWVET8YH.tu thien.20250825.175847.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

25/08/2025 100.000 5237IBT1dWZBTHMQ.ung ho.20250825.175614.970422U768c53000000000899079.MBBANK IBFT.970422

25/08/2025 500.000 020097041508251751272025amai163181.64256.175120.ung hoMS 2025.217 (be Bui Bao Minh)

25/08/2025 300.000 020097040508251750352025KIT4043516.59276.175035.Vietcombank:0011002643148:VU THI HANH chuyen tien ung ho nguyen thi loan ma2025-227

25/08/2025 500.000 020097041508251750322025UA1s159398.59166.174943.ung hoMS 2025.218 (em Le Thi Thu)

25/08/2025 500.000 0200970415082517494020257pQ5156164.54829.174940.ung hoMS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien)

25/08/2025 500.000 020097041508251748462025EpZx153034.50160.174847.ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu)

25/08/2025 500.000 020097041508251747482025L9Lr148530.45533.174748.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The)

25/08/2025 10.000 020097041508251747212025T9zP146594.42435.174721.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh)

25/08/2025 500.000 0200970415082517464920253qRN144490.40082.174650.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)

25/08/2025 100.000 5237IBT1jWQEZVLV.MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH-250825-17:46:43 798150.20250825.174644.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

25/08/2025 500.000 020097041508251745542025OzOg141688.34727.174554.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

25/08/2025 50.000 MBVCB.10679228743.MS2025.225 ( anh Pham Van Thanh ).CT tu 0121000892328 LE MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 5237IBT1iWVE6BZL.MS 2025.225 (ung ho anh Pham Van Thanh ).20250825.174154.01981219801.VO HUONG GIANG.970423

25/08/2025 100.000 020097041508251741262025yYTo123731.11612.174126.ms2025266

25/08/2025 100.000 5237IBT1kWNJEMZX.Ung ho MS 2025.225 FT25237806507034.20250825.174024.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

25/08/2025 50.000 5237IBT1aWQIP3ZA.MS 2025.225 anh Pham Van Thanh.20250825.173935.682276768687.SHBMB.970443

25/08/2025 100.000 5237IBT1kWNJSK45.ung ho ms 2025225 anh pham van thanh, chuc anh manh khoe som nhan duoc nhieu su giup do de vuot qua kho khan nay nha anh. FT25237006201222.20250825.165347.19036619592013.VND-TGTT-NGUYEN CAM BINH.970407

25/08/2025 500.000 MBVCB.10678434506.Ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0541000282763 DINH QUANG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 5237IBT1kWNWNHVY.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho MS 2025. 226 anh Le anh Tinh FT25237920483761.20250825.162840.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407

25/08/2025 86.000 5237IBT1kWNWNYNT.uh ms 2025.225 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25237657707616.20250825.162739.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

25/08/2025 400.000 MBVCB.10678181049.MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 300.000 MBVCB.10678144180.UNG HO MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 20.000 020097048808251619232025bdAw394176.96859.161834.HA VAN PHU CHUYEN TIEN UNG HO MS2025227 NGUY THI LOAN

25/08/2025 10.000 MBVCB.10678056699.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025226 va 2025227.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/08/2025 500.000 020097041508251608262025liYn691045.47422.160826.Ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan)

25/08/2025 50.000 MBVCB.10677900415.UH MS 2025.227 (Nguyen Thi Loan).CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 30.000 0200970488082515421520258P3n178605.31739.154207.UNG HO MS 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN

25/08/2025 200.000 MBVCB.10677671462.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 MBVCB.10677638858.ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 50.000 5237IBT1kWNWYIRQ.TRAN NGOC NHANH chuyenMs2025 226 FT25237356655756.20250825.152457.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

25/08/2025 200.000 020097041508251522202025XdoI556537.48032.152220.ung ho anh PHAM VAN THANH

25/08/2025 200.000 MBVCB.10677465511.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1026318900 HOANG THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 5237IBT1kWNW8E51.Ung ho MS 2025.227 FT25237544404109.20250825.151447.19032179284014.VND-TGTT-HAN TRAN VIET.970407

25/08/2025 50.000 020097042208251504512025NPQH262291.75286.150452.2025.223

25/08/2025 100.000 5237IBT1dWZ5S7EK.Sontk ungho MS 2025 225 a Thanh.20250825.145025.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

25/08/2025 300.000 020097041508251444472025ML1r455686.97353.144447.ung ho MS 2025.227 (Nguyen Thi Loan )

25/08/2025 100.000 5237IBT1kWNWWBF2.Ung ho chi Nguyen Thi Loan, MS 2025.227 FT25237387055751.20250825.142954.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

25/08/2025 200.868 020097042208251426062025LAQF538572.29167.142607.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.227. CHI NGUYEN THI LOAN. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

25/08/2025 300.000 020097041508251415342025TtX8385760.91408.141534.Ung ho MS 2025.212 (be Quanh Linh San)

25/08/2025 150.000 MBVCB.10676810189.MS 2025.227.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 5237IBT1aWQM4USL.ung ho ms 2025 218.20250825.141446.6666602999.SHBMB.970443

25/08/2025 300.000 020097041508251414192025H2zx382628.86666.141419.Ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh)

25/08/2025 100.000 5237IBT1aWQM4VPB.ung ho ms 2025 219.20250825.141351.6666602999.SHBMB.970443

25/08/2025 300.000 020097041508251413182025gEum380471.82807.141311.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)

25/08/2025 300.000 020097041508251412242025mPVa379100.79812.141225.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)

25/08/2025 32.290 5237WBVNA22J1EPX.ung ho 2025 220.20250825.141134.108002475946.NGUYEN MINH KIEN.970412

25/08/2025 100.000 5237WBVNA22J1ESA.2025 221.20250825.141023.108002475946.NGUYEN MINH KIEN.970412

25/08/2025 100.000 5237WBVNA22J1ETU.ung ho ms 2025 222.20250825.140910.108002475946.NGUYEN MINH KIEN.970412

25/08/2025 100.000 5237WBVNA22J1EMJ.ung ho 2025 223.20250825.140747.108002475946.NGUYEN MINH KIEN.970412

25/08/2025 100.000 5237WBVNA22J1WNW.ung ho 2025 223.20250825.140655.108002475946.NGUYEN MINH KIEN.970412

25/08/2025 100.000 5237WBVNA22J1WSV.ung ho ms 2025 224.20250825.140529.108002475946.NGUYEN MINH KIEN.970412

25/08/2025 100.000 5237WBVNA22J1WLA.ung ho ms 2025 226.20250825.140305.108002475946.NGUYEN MINH KIEN.970412

25/08/2025 100.000 5237WBVNA22J1UNJ.ung ho ms 2025 227.20250825.140201.108002475946.NGUYEN MINH KIEN.970412

25/08/2025 86.000 020097041508251357392025UhRq345368.28978.135739.ung ho ms5690

25/08/2025 100.000 02009704050825135358202577T2097858.16618.135358.Vietcombank:0011002643148:ms2025.227 nguyen thi loan

25/08/2025 2.000.000 020097042208251345052025PWYY567353.86916.134417.PHAM ANH VY chuyen tien MS 2025.227. chi Nguyen Thi Loan

25/08/2025 100.000 5237IBT1iWVK8X9B.ZP252370408090 250825000659152 ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan.20250825.133114.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

25/08/2025 200.000 5237IBT1kWNQ7AK1.MS 2025.223 Ung ho em Ngo Quang Tung FT25237427956565.20250825.132824.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

25/08/2025 200.000 5237IBT1kWNQ7D4T.MS.2025.225 Ung ho em Pham Van Thanh FT25237514151205.20250825.132654.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

25/08/2025 200.000 020097041508251325482025d9IM280293.24976.132549.MS2025.223(ngo quang tung )

25/08/2025 10.000.000 5237IBT1jWQKLTYV.UNG HO MS 2025.223 (EM NGO QUANG TUNG)-250825-13:19:38 318840.20250825.131938.222393349.CTY TNHH MINH KHOA VINA.970416

25/08/2025 10.000.000 5237IBT1jWQKLZGR.UNG HO MS 2025.223 (EM NGO QUANG TUNG)-250825-13:18:45 317620.20250825.131845.112815789.CTY TNHH PHAT THINH VINA.970416

25/08/2025 100.000 5237IBT1jWQKHXDR.MS2025224CHI HO THAO MY-250825-13:09:46 304780.20250825.130946.157994869.LE MINH HUYEN.970416

25/08/2025 1.000.000 5237IBT1kWNQ538F.TRAN NGUYEN PHUONG TRAN chuyen MS2025.227.Nguyen Thi Loan FT25237950660021.20250825.130655.10220345402010.VND-TGTT-TRAN NGUYEN PHUONG TRAN.970407

25/08/2025 200.000 5237IBT1iWVKVIVU.MP ung ho MS 2025225 anh Pham Van Thanh.20250825.130648.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

25/08/2025 200.000 5237IBT1iWVKV21Y.MP ung ho MS 2025226 Anh Le Anh Tinh.20250825.130539.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

25/08/2025 200.000 5237IBT1iWVKDN64.MP ung ho MS 2025227 chi Nguyen Thi Loan.20250825.130436.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

25/08/2025 200.000 020097048808251251492025Hejf405443.16472.125101.T.THIEN UNG HO MS 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN

25/08/2025 50.000 MBVCB.10676043000.LE THI THUY chuyen tien Ms2025.226.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 20.000 MBVCB.10676003164.ung ho MS 2025.223 ( em Ngo quang Tung ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 20.000 MBVCB.10675970283.ung ho MS 2025.224 ( chi Ho thao My ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 20.000 MBVCB.10675941114.ung ho MS 2025.226 ( anh le anh tinh ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 50.000 5237IBT1bWGGDT2V.Ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).20250825.122855.03101010965538.HOANG VIET.970426

25/08/2025 30.000 020097042208251224332025XM4C659130.16840.122434.DANG THI OANH chuyen tien ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung.dt 0373633991

25/08/2025 3.000.000 MBVCB.10675791299.Ban doc Tran Nguyen Tuong Linh ung ho MS: 2025.227 chi Nguyen Thi Loan.CT tu 0071000777231 TRUONG THI QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 MBVCB.10675736362.MS 2025.227.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 150.000 MBVCB.10675697547.ung ho ms 2025.227 chi nguyen thi loan.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 39.000 020097044908251210412025nxVU877267.58822.121041.PHAM QUYNH GIANG chuyen tien, ma GD 100000002568814

25/08/2025 200.000 MBVCB.10675625550.CHAU THI HUYNH THU chuyen tien.CT tu 0321000684674 CHAU THI HUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 0200970422082512045620256V3X984145.32270.120408.LUU VAN SAN chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Loan. MS2025227.

25/08/2025 500.000 MBVCB.10675595300.MS 2025227 chi Nguyen Thi Loan.CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/08/2025 600.000 5237IBT1hQTU9VJP.IBFT MS 2025.222.20250825.120106.970403Kedd9950000000005a0966.SACOMBANK.970403

25/08/2025 300.000 5237IBT1iWV73RQG.MS 2025 223.20250825.115816.66688820012018.LUU THI HUYEN TRANG.970432

25/08/2025 200.000 0200970415082511574120253JSn973301.95504.115741.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

25/08/2025 100.000 020097042208251156232025OT7S383653.88957.115624.MS 2025.227

25/08/2025 50.000 020097042208251141192025IKA3736231.16845.114120.ung ho ms.2025.227 c nguyen thi loan

25/08/2025 50.000 MBVCB.10675168991.NGUY PHAN KHANH LINH chuyen tien ung ho ms 2025.219.CT tu 1058382853 NGUY PHAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 020097040508251125102025AJAE047766.39469.112511.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI HAI ung ho MS 2025.227 chi Loan

25/08/2025 50.000 5237IBT1kWRNGGED.NGUYEN THI MAI chuyenung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan FT25237033000118.20250825.111833.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

25/08/2025 200.000 5237IBT1kWRNG8T9.Ung ho MS 2025.225 FT25237474292699.20250825.111748.19037196808010.VND-TGTT-DOAN THI NGA.970407

25/08/2025 500.000 0200970415082511092420255Ke2819757.63533.110924.Ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My)

25/08/2025 500.000 020097041508251108152025ZpwC817195.58576.110815.Ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh)

25/08/2025 500.000 020097041508251106552025zPLg813221.51789.110656.Ung ho MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh)

25/08/2025 500.000 020097041508251105402025j8PY809188.46313.110540.ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan)

25/08/2025 200.000 5237IBT1hQT8XPCG.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My.20250825.105230.070141287050.SACOMBANK.970403

25/08/2025 500.000 020097041508251049132025gpiH757348.68649.104824.ung ho ms 2025 _227

25/08/2025 100.000 020097042208251048572025HRFG563833.66887.104858.Ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My

25/08/2025 50.000 020097040508251048552025ZQ0I096232.67499.104855.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.226

25/08/2025 100.000 MBVCB.10674577707.ung ho MS 2025.227(chi ngyen thi loan).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 50.000 0200970405082510373220257ZJ0047973.14739.103732.Vietcombank:0011002643148:NGO THI SAU chuyen tien den MS 2025 227 chi nguyen thi Loan

25/08/2025 100.000 5237IBT1iWV7UZXS.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 227 NGUYEN THI LOAN.20250825.103157.247529918.LE THI HOA.970432

25/08/2025 500.000 5237IBT1jWQKDQ7L.PHAM NGOC TUYET CK UNG HO MS 2025.225 PHAM VAN THANH-250825-10:23:42 017717.20250825.102342.7373866.PHAM NGOC TUYET.970416

25/08/2025 20.000 MBVCB.10674182949.MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 50.000 MBVCB.10674157017.ung ho MS 2025.227(nguyen thi loan).CT tu 1014300550 HA DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 10.000.000 5237IBT1jWQKC3ZN.UNG HO MS 2025.223 (EM NGO QUANG TUNG)-250825-09:56:23 970663.20250825.095623.366555568.CTY TNHH EASTCHEM.970416

25/08/2025 100.000 020097048808250956072025ifHk374474.27736.095518.TRUONG THUY DUNG CHUYEN TIEN 2025.227 NGUYEN THI LOAN

25/08/2025 300.000 5237IBT1kWRRFHS5.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan FT25237021590976.20250825.095556.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407

25/08/2025 200.000 5237IBT1aWQV4WFP.ung ho MS 2025226 Anh Le Anh Tinh.20250825.095530.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

25/08/2025 99.999 020097040508250953152025ED5H060434.15885.095315.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.216 Truong Thi Tam

25/08/2025 99.999 02009704050825095219202554XE056551.12047.095219.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms2025.215 Nguyen Thi My Chi

25/08/2025 99.999 0200970405082509512020256A4L052420.8125.095120.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.216 Truong Thi Tam

25/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98623164181.20250825.98623164181-0972902638_Ung hoMS 2025227 (chi Nguyen Thi Loan)

25/08/2025 100.000 MBVCB.10673819318.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025 -227.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 5237IBT1jWQKJMMT.UNG HO MS 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN-250825-09:32:44 931581.20250825.093244.259666868.VU THI HONG.970416

25/08/2025 100.000 020097042208250931372025MDVX134008.26778.093138.u ho e Loan

25/08/2025 500.000 0200970488082509303020251LGm221955.23006.092941.MS 2025.227

25/08/2025 10.000 MBVCB.10673726328.Ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 MBVCB.10673716987.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.227( chi Nguyen Thi Loan).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 500.000 020097041508250921412025TaKT490905.88234.092052.MS2025.227 nguyen thi Loan

25/08/2025 200.000 5237IBT1bWG43QXK.unghoMS2025227.20250825.091538.0118100003740004.NGUYEN THI KIM THANH.970448

25/08/2025 100.000 020097041508250908412025OTSg453850.38782.090841.ung ho MS2025.227(chi Nguyen Thi Loan)

25/08/2025 1.000.000 MBVCB.10673544689.MS 2025.227(chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 1.000.000 5237IBT1aWQVIDHZ.ung ho MS 2025 226 anh Le van tinh.20250825.090720.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

25/08/2025 500.000 020097042208250907132025DMD2482553.33980.090714.MS 2025.227 chi Nguyen Thj Loan

25/08/2025 50.000 MBVCB.10673529205.ms 2025.227 ( chi nguyen thi loan ).CT tu 1961203207 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 1.000.000 5237IBT1kWRRYZ9H.MS 2025.27 FT25237233311258.20250825.090609.681777777777.PHAM ANH TUAN.970407

25/08/2025 500.000 5237IBT1jWQ7N5SY.UNG HO MS 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN-250825-09:05:14 889227.20250825.090514.9286127.PHAM VAN NAM.970416

25/08/2025 1.000.000 020097041508250901442025av2I436181.15571.090055.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

25/08/2025 200.000 0200970422082508584320253Q2X573864.4742.085844.ung ho MS 2025.227 Nguyen Thi Loan

25/08/2025 3.000.000 5237IBT1iWVG36G5.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Thi Loan ms2025.227.20250825.085836.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

25/08/2025 300.000 5237IBT1jWQ7RT4J.UNG HO MS 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN-250825-08:58:36 879690.20250825.085836.96188888.NGUYEN THANH BINH.970416

25/08/2025 300.000 5237IBT1kWRRUZYG.PHAM THI THUY LINH chuyen ung ho ms2025227,ch nguyen thi loan FT25237690257295.20250825.085824.19036015796028.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407

25/08/2025 200.000 MBVCB.10673424312.Ung ho MS 2025.226 ( Anh Le Anh Tinh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 5237VNIBJ22NDFUI.MS 2025.225 Pham Van Thanh.20250825.085436.984848338.HOANG THI VAN ANH.970441

25/08/2025 1.000.000 020097048808250850312025Lx1f997306.78414.084942.HOANG PHUC LONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN BI TAI NAN

25/08/2025 200.000 MBVCB.10673345576.HO THAO TRANG chuyen tien UH MS 2025.227.CT tu 0041000196537 HO THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 500.000 020097041508250842152025fFkA384857.52317.084127.ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh)

25/08/2025 100.000 MBVCB.10673275053.ung ho MS 2025.227 ( Chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 500.000 5237NAMAA22JAYNP.UNG HO EM NGO QUANG TUNG CON CHI NGUYEN THI HOA.20250825.083725.721121562400001.NGUYEN TRUNG TU.970428

25/08/2025 200.000 MBVCB.10673188785.TRINH TRUONG XUAN chuyen tien ms 2025 227 Nguyenthi loan.CT tu 1056797523 TRINH TRUONG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 50.000 MBVCB.10673166198.Ung ho Ms 2025.227(chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0341006015167 TRAN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 020097042208250825142025SDNM950843.99984.082508.MS 2025.227 chi nguyen thi Loan

25/08/2025 200.000 SHGD:10000206.DD:250825.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.227

25/08/2025 100.000 MBVCB.10673065391.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho 2025.227( Nguyen Thi Loan).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 5237IBT1iWVG65L9.Tu thien MS 2025227 chi Nguyen Thi Loan.20250825.081833.0783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970432

25/08/2025 200.000 5237IBT1kWRRCV81.Ung ho MS 2025.227 chi nguyen thi loan. FT25237341290468.20250825.081825.3173183199.HOANG MINH AN.970407

25/08/2025 300.000 5237IBT1iWVGENKU.Ung ho ms 2025 227 chi nguyen thi loan.20250825.081509.215580164.NGUYEN THI BICH THU.970432

25/08/2025 50.000 5237IBT1kWRRJ868.ung ho ms 2025.227 chi nguyen thi loan FT25237005301483.20250825.080949.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407

25/08/2025 100.000 5237IBT1kWRRJIK5.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2025.227 FT25237623228603.20250825.080942.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

25/08/2025 50.000 5237IBT1kWRRWLE6.Ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan FT25237722991177.20250825.080717.7949888888.NGO PHUONG ANH.970407

25/08/2025 200.000 0200970415082508030420256gEA290390.38847.080306.ung hoMS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan)

25/08/2025 100.000 5237IBT1aWQV1CYY.PHAM THI LAN ung ho MS 2025.227. chi nguyen thi loan.20250825.080020.620001060001419.PHAM THI LAN .970409

25/08/2025 30.000 0200970415082507580920255qG9280742.27292.075809.ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan)

25/08/2025 200.000 MBVCB.10672852629.ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 300.000 5237IBT1jWQ7LSBU.UNG HO MS 2025 227 CHI NGUYEN THI LOAN-250825-07:51:03 795764.20250825.075104.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

25/08/2025 50.000 5237IBT1bWG4UIMA.Ung ho MS 2025- 227 (Nguyen Thi Loan ).20250825.074829.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426

25/08/2025 30.000 020097042208250742462025P206575532.89101.074246.gui ms 2025 227

25/08/2025 50.000 020097042208250740302025GTGW154291.83002.074030.NGUYEN THU HUONG chuyen tien ung ho benh nhan ma so 2025. 227 chi Nguyen Thi Loan xa Hung Thai Tinh Bac Ninh

25/08/2025 100.000 5237IBT1kWRX3MFT.VU THI HUE chuyen ung ho ma so 2025-227 FT25237941987787.20250825.074015.19023076077011.VU THI HUE.970407

25/08/2025 500.000 MBVCB.10672682409.Ung Ho MS 2025.227(Nguyen Thi Loan).CT tu 9793114552 TRAN MINH CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 020097048808250731462025mioC624772.61254.073058.NGUYEN LE TUAN UNG HO MS 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN

25/08/2025 500.000 MBVCB.10672620559.Ung ho MS 2025.227 (Chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 100.000 020097041508250730052025AgS4236862.56994.072917.MS 2025.227 ( Chi Nguyen Thi Loan)

25/08/2025 500.000 0200970422082507292220255DRJ483982.55862.072923.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan

25/08/2025 250.000 MBVCB.10672568268.ung ho MS2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 300.000 MBVCB.10672567762.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 300.000 MBVCB.10672565545.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho Mas 2025.226 (Anh Le Anh Tinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 300.000 MBVCB.10672552284.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 10.000 MBVCB.10672288938.UH MS 2025.227 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/08/2025 200.000 5237IBT1bWGBR74R.Ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).20250825.034347.03001010722822.NGUYEN THI MINH THI.970426

25/08/2025 200.000 5237IBT1bWGBR5G4.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250825.033655.03001010722822.NGUYEN THI MINH THI.970426

25/08/2025 500.000 020097041508250042122025rBQK973603.80290.004212.MS2025.224 ( Chi Ho Thao My)

25/08/2025 200.000 020097041508242358162025xED5954399.36895.235816.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung)

25/08/2025 6.868 020097042208242352312025UJY4989026.32147.235232.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

25/08/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98591317214.20250824.98591317214-0337350424_MS 2025225 (anh Pham Van Thanh)

26/08/2025 200.000 5238IBT1kWN8I7ZN.Ung ho MS 2025228 em Vi Van Tiep FT25239567282005.20250826.225330.4943828899.PHAM THU HIEN.970407

26/08/2025 20.196 5238IBT1iWV3MSYN.UHMS 2025.224 Mong c Ho Thao My benh chuyen bien tot,GD a Tran Chi Ton an lanh gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250826.225213.00005384949.VU HOANG LINH.970423

26/08/2025 6.868 0200970422082622471020254DAX395487.35724.224711.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

26/08/2025 15.000 MBVCB.10692718841.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 50.000 020097041508262155102025vFij725559.22012.215510.ung ho MS 2025. 228 (ung ho em Vi Van Tiep)

26/08/2025 10.000 MBVCB.10692574062.Ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 30.000 MBVCB.10692473446.Ung ho MS 2025.228 ( em Vi Van Tiep ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 20.000 5238IBT1aWQ5V6BS.ung ho MS 2025.225 a Dang Van Thanh.20250826.210254.6808081983.SHBMB.970443

26/08/2025 500.000 MBVCB.10692017176.DAM AN ung ho 2025.225(anh PHAM VAN THANH).CT tu 0591000320885 NGUYEN TRONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 20.000 0200970422082620232620252VJ9413243.98834.202327.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Vi Van Tiep ms 2025.228

26/08/2025 170.000 020097048808262017482025fFQ9895827.73806.201740.UNG HO MS 2025.224

26/08/2025 100.000 MBVCB.10691629945.MS 2025225 ( A Pham Van Thanh ).CT tu 0021000456904 VU VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 100.000 020097041508261956142025KwH8445831.83362.195606.Giup Do MS 228 Vi Van Tiep

26/08/2025 100.000 5238IBT1iWVFYNW1.MS 2025 225 ANH NGUYEN VAN THANH.20250826.193829.193499554.NGUYEN THI TOAN.970432

26/08/2025 2.003 5238IBT1hQTB3T13.Hi.20250826.192935.0697044105922.MOMOIBFT.970454

26/08/2025 100.000 020097042208261833432025B325295867.7605.183344.Ung ho MS 2025.227 em Nguyen Thi Loan

26/08/2025 100.000 020097042208261831492025YSQK514907.96862.183150.Ung ho MS 2025.228 chau Vi Van Tiep

26/08/2025 500.000 5238IBT1iWVTRH9A.ung ho ms 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250826.181229.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423

26/08/2025 300.000 5238IBT1hQTBGLAK.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep.20250826.181139.060262404849.SACOMBANK.970403

26/08/2025 100.000 MBVCB.10689549564.ung ho MS 2025.228 ( em Vi Van Tiep).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 18.000 MBVCB.10689154360.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.227 ( Chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 100.000 020097042208261651302025OS06781384.70882.165131.MS 2025.228 em Vi Van Tiep

26/08/2025 16.279 MBVCB.10688897954.MS2025228.CT tu 1015968340 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 46.868 MBVCB.10688819707.LANG THI THUY ung ho MS 2025.228( em vi van tiep ).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 500.000 020097048808261630292025desM513859.60718.163029.TRAN THI DIU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.228 VI VAN TIEP

26/08/2025 200.000 MBVCB.10688570448.NGUYEN THI KHANH LINH transfer ms2025227.CT tu 1017136771 NGUYEN THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 200.000 020097040508261618132025V75L050562.1197.161813.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TIEN DUNG chuyen tien ung ho ms 2025.228

26/08/2025 200.000 020097048808261618052025Dq9M434983.96.161757.MS 2025.228

26/08/2025 500.000 5238IBT1iWVT2FH3.Ms 2025-228 uh em Vi Van Tiep.20250826.161111.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

26/08/2025 100.000 020097048808261556202025creg303453.97063.155619.UNG HO MS 2025.228 EM VI VAN TIEP

26/08/2025 100.000 020097042208261550012025D4FV886295.68182.155002.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep

26/08/2025 500.000 0200970415082615472620250QhW475956.56061.154726.MS.2025.228( em VI VAN TIEP)

26/08/2025 50.000 5238IBT1iWVLXTWM.MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250826.152858.03074420101.DO THI NGOC ANH.970423

26/08/2025 100.000 MBVCB.10687892704.Ung ho MS 2025.228 ( em Vi Van Tiep).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98764243508.20250826.98764243508-0784644222_Ung ho MS 2025223 ( em Ngo Quang Tung)

26/08/2025 200.000 5238IBT1kWNDKABJ.NGUYEN THI HONG LINH chuyen uh ms 2025.228 e vi van tiep FT25238417275765.20250826.150504.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

26/08/2025 3.000.000 SHGD:10005356.DD:250826.BO:THIEU THI PHI LOAN.Remark:ung ho ms 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN

26/08/2025 300.000 MBVCB.10687707695.ung ho MS. 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 500.000 020097040508261447442025R1HK087775.95929.144744.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.228 e VI VAN TIEP

26/08/2025 200.000 020097041508261441192025NpAl291699.71647.144119.Ung ho MS 2025.228 (em VI VAN TIEP)

26/08/2025 100.000 5238IBT1hQT5TWMT.IBFT MS 2025 228 gui em Vi Van Tiep.20250826.144109.070070430663.SACOMBANK.970403

26/08/2025 500.000 5238IBT1kWNDDLEG.ung ho MS 2025.228 FT25238910647536.20250826.140729.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407

26/08/2025 100.000 020097048808261327372025q5g5597473.17596.132736.UNG HO MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH

26/08/2025 100.000 020097048808261317352025P2ko561122.86375.131728.UNG HO MA 2025 .228 E VI VAN TIEP

26/08/2025 50.000 MBVCB.10686712222.DO THI THANH HOA ung ho MS: 2025223 - Ngo Quang Tung.CT tu 1041261692 DO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 300.000 MBVCB.10686699562.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MD 2025.228( em Vi Van Tiep).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 200.000 5238IBT1kWNS3K1V.MS 2025.227 FT25238456108971.20250826.130815.19023086838010.VND-TGTT-TRAN VAN SANG.970407

26/08/2025 100.000 020097041508261302502025IaoT987657.40765.130251.ung ho ms 2025.228 (vi van Tiep)

26/08/2025 100.000 MBVCB.10686637939.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 1025038934 NGO HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 50.000 020097048808261258362025Yvbp491264.27638.125836.EM YEN AN UNG HO MS 2025.225

26/08/2025 100.000 MBVCB.10686617783.HOANG THI LAN chuyen tien MS 2025.228 em vi van Tiep.CT tu 2835238433 HOANG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 200.000 5238IBT1kWNSHZKS.Ung ho MS 2025.228 - Chuc be Vi Van Tiep khoe manh binh an tuong lai tuoi sang FT25238991000560.20250826.124939.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407

26/08/2025 100.000 5238IBT1hQT5BJPL.IBFT MS 2025.228 - em vi van tiep.20250826.124909.070081840146.SACOMBANK.970403

26/08/2025 100.000 5238IBT1iWVL27R6.MS 2025228 em Vi Van Tiep.20250826.123857.164943615.TRA THI NGOC DIEM.970432

26/08/2025 100.000 5238IBT1jWQZFYFV.HUYNH HUU LOC CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.223 EM NGHO QUANG TUNG-260825-12:36:28 884558.20250826.123628.14859697.HUYNH HUU LOC.970416

26/08/2025 150.000 020097040508261236072025WI2B033901.53086.123559.Vietcombank:0011002643148:Ung ho tu thien

26/08/2025 50.000 MBVCB.10686419088.PHAM TRA MY chuyen tien.CT tu 1028281829 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 100.000 5238IBT1jWQZFM1G.HUYNH HUU LOC CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025.224 CHI HO THAO MY-260825-12:34:46 881963.20250826.123446.14859697.HUYNH HUU LOC.970416

26/08/2025 300.000 5238IBT1kWNS4EDJ.Ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep FT25238757770080.20250826.121551.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407

26/08/2025 200.000 MBVCB.10686166067.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0011001332267 PHAM SON THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 50.000 MBVCB.10686123671.ms 2025.228(em vi van tiep).CT tu 0011004132182 DINH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 50.000 5238IBT1bWGHDXF7.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250826.120056.80000371891.NGUYEN NGOC THAO NGUYEN.970426

26/08/2025 76.497 020097042208261158542025WJEG193386.2614.115855.VU THANH CONG chuyen tien

26/08/2025 300.000 0200970422082611454720254AQC813713.44904.114547.MS 2025.228 em Vi Van Tiep

26/08/2025 200.000 5238IBT1kWNSSJQX.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep FT25238170140506.20250826.113138.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

26/08/2025 200.000 5238IBT1kWNS9L2W.ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh FT25238884062853.20250826.113038.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

26/08/2025 200.000 5238IBT1kWNS9GDT.Ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan FT25238660180321.20250826.112953.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

26/08/2025 200.000 MBVCB.10685599145.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.228.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 100.000 5238IBT1iWVH6I8Z.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250826.111202.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423

26/08/2025 150.000 020097048808261058252025WnZ4883581.40509.105817.UNG HO MS 2025.226

26/08/2025 100.000 020097042208261057512025AF7I167520.38228.105752.MS 2025.228 em Vi Van Tiep

26/08/2025 200.000 02009704150826105052202525PX650891.8937.105052.Ms2025227 nguyen thi loan

26/08/2025 200.000 MBVCB.10685264630.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 500.000 5238IBT1kWN9F9ED.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25238468479026.20250826.104619.3000363636.BUI DUC DUY.970407

26/08/2025 200.000 MBVCB.10685231619.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 50.000 5238IBT1aWQUE5VU.HUYNH DANG DINH ung ho MS 2025228 em Vi Van Tiep.20250826.104135.025704070053107.HUYNH DANG DINH.970437

26/08/2025 1.600.000 5238IBT1bWGZZKM5.YEN NGUYEN THI HAI ung ho Nguyen Le Quy ma so 2025.155.20250826.104025.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

26/08/2025 300.000 5238IBT1kWN9ZIHV.NGUYEN THANH HAI chuyen ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25238870821083.20250826.103105.1939886603.NGUYEN THANH HAI.970407

26/08/2025 200.000 020097042208261030142025KLDX615500.27779.103014.MS2025.226 a le anh tinh

26/08/2025 500.000 5238IBT1jWQZYY99.2025-227 NGUYEN THI LOAN-260825-10:29:34 671297.20250826.102934.790618.DANG VAN MINH.970416

26/08/2025 200.000 0200970422082610291120252JJ0417286.23998.102912.MS2025.227 chi nguyen thi loan

26/08/2025 500.000 5238IBT1jWQZY82I.2025-226 LE ANH TINH-260825-10:28:45 670094.20250826.102846.790618.DANG VAN MINH.970416

26/08/2025 200.000 020097042208261028132025E5T3994669.21013.102814.MS2025.228 e vi van tiep

26/08/2025 500.000 5238IBT1kWN96B9A.MS 2025.228 VI VAN TIEP FT25238708039960.20250826.102741.19036012469018.VND-TGTT- LE HUU TINH.970407

26/08/2025 500.000 5238IBT1jWQZYSE7.2025-225 PHAM VAN THANH-260825-10:27:32 667793.20250826.102732.5388557.DANG VAN MINH.970416

26/08/2025 200.000 020097041508261023182025GVVI576106.2151.102318.TRAN THANH HIEU ung ho MS 2025.226 (a Le Anh Tinh)

26/08/2025 50.000 5238IBT1iWVHY4RC.ZP252380212191 250826000331717 ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep.20250826.101915.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

26/08/2025 100.000 5238IBT1iWVHYB9Q.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 228 Vi van tiep.20250826.101855.247529918.LE THI HOA.970432

26/08/2025 300.000 5238IBT1iWVH8MUC.Ung ho MS 2025-228 em Vi Van Tiep.20250826.095849.6806101975.NGUYEN MINH TUAN.970432

26/08/2025 200.000 020097041508260950102025eTG7490108.80439.095010.NGUYEN DAC HUNG chuyen tien cho anh Le Anh Tinh

26/08/2025 500.000 020097048808260949362025bcU0526666.77673.094928.MS 2025.226 LE ANH TINH

26/08/2025 500.000 5238IBT1iWVHM67Q.Ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).20250826.094841.01467072302.PHAN TRONG DAT.970423

26/08/2025 500.000 020097048808260948202025EFS2520549.74311.094820.MS 2025.228 EM VI VAN TIEP

26/08/2025 200.000 5238VNIBJ226EV2C.MS 2025.228 ( em VI VAN TIEP ).20250826.094643.500056789.LUONG VIET HUNG.970441

26/08/2025 100.000 020097048808260946032025oPiq509146.65603.094603.NGUYEN THI HUONG CHUYEN TIENMS2025217 BE BUI BAO MINH

26/08/2025 300.000 020097041508260942172025Xegj470726.53318.094218.ung ho MS2025.223 em ngo quang tung

26/08/2025 300.000 020097041508260939242025aSvQ464063.44303.093924.ung ho MS2025.224 chi ho thao my

26/08/2025 300.000 020097041508260938272025Qc0f461368.39987.093827.ung ho MS2025.225 anh pham van thanh

26/08/2025 300.000 5238IBT1iWVHVC5Y.Ung ho ms 2025 228.20250826.093823.64414445.NGUYEN XUAN QUYNH.970432

26/08/2025 300.000 5238IBT1jWQZM29F.UNG HO MS 2025 228 EM VI VAN TIEP-260825-09:38:13 591019.20250826.093813.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

26/08/2025 300.000 0200970415082609371320253Yav458351.37193.093713.ung ho MS2025.227 chi nguyen thi loan

26/08/2025 50.000 5238IBT1bWGZIT4V.Ung ho MS 2025.226 (anh Le Anh Tinh).20250826.092951.03101010965538.HOANG VIET.970426

26/08/2025 600.000 5238IBT1kWN9M4C7.ung ho ma so 2025.226 anh Le Anh Tinh FT25238580531955.20250826.092906.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

26/08/2025 50.000 020097048808260928172025mctB423114.7851.092809.UNG HO MS 2025.192 BE CHU DANG KHOA

26/08/2025 100.000 5238IBT1bWGZIMDZ.ung ho vi van tiep ms 2025 228.20250826.092659.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425

26/08/2025 50.000 020097048808260924162025fShM403860.94938.092416.UNG HO MS 2025.214 TRAN VAN VINH

26/08/2025 50.000 020097042208260920202025HBSJ851636.82684.092021.ung ho vung anh huong bi bao so 5

26/08/2025 300.000 0200970422082609104520258L23299373.54479.091046.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep

26/08/2025 1.000.000 MBVCB.10684339596.2025.228 vi van tiep.CT tu 1914121982 BUI MINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 200.000 020097041508260904002025qecg381222.34499.090400.MS 2025.214 be TRAN VAN VINH

26/08/2025 300.000 MBVCB.10684272882.Thinking School giup MS2025 228 em Vi Van Tiep.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 50.000 MBVCB.10684260660.Ung ho MS 2025.212.CT tu 0541000170726 VU THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 200.000 020097041508260902012025PusC376334.28676.090154.MS 2025.205 be DUONG ANH TUAN

26/08/2025 500.000 020097041508260854582025CFYg361027.9103.085458.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep)

26/08/2025 300.000 MBVCB.10684182670.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 227.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 30.000 0200970415082608500820255Gtp348829.96069.085008.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep)

26/08/2025 100.000 5238IBT1iWVHWN7N.ms 2025.228 (em vi van tiep).20250826.084935.00064663001.VUONG VAN CUONG.970423

26/08/2025 250.000 MBVCB.10684128448.ung ho MS2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 200.000 020097048808260838572025hedZ193554.66077.083849.UNG HO MS 2025.228 EM VI VAN TIEP

26/08/2025 200.000 MBVCB.10684058602.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 500.000 5238IBT1aWQUS7FW.TRAN VAN CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep.20250826.083638.214704070009828.TRAN VAN CUONG.970437

26/08/2025 200.000 5238IBT1aWQUS57R.ung ho MS 2025228 em Vi Van Tiep.20250826.083518.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

26/08/2025 100.000 MBVCB.10683955424.ung ho MS 2025.228(em vi van tiep).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 500.000 MBVCB.10683954794.Ung ho MS 2025.228 (Em Vi Van Tiep).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 1.000.000 0200970488082608232520259QlC124915.25782.082318.UNG HO MS 2025.228 EM VI VAN TIEP

26/08/2025 100.000 5238IBT1kWN237NA.MS 2025.228 VI VAN TIEP FT25238328748708.20250826.082234.19025584725013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG NGAN.970407

26/08/2025 50.000 MBVCB.10683872177.NGUYEN NU MAI LOAN chuyen tien MS2025.221 (em Dao The Manh).CT tu 1021174326 NGUYEN NU MAI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 50.000 MBVCB.10683885547.NGUYEN THANH TAM ung ho MS2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 20.000 MBVCB.10683789566.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 200.000 MBVCB.10683797450.MS 2025.228.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 500.000 020097048808260807012025KEad056330.87041.080701.LE HONG VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.228 EM VI VAN TIEP

26/08/2025 300.000 MBVCB.10683770256.TRAN TRUNG PHONG chuyen tien MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0491000456789 TRAN TRUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 200.000 MBVCB.10683766082.MS 2025.228.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 50.000 5238IBT1bWG63R9M.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250826.080135.11001013550012.HOANG VAN HA.970426

26/08/2025 200.000 020097041508260800172025Qvwa249139.71200.080017.MS2025.228 em VI VAN TIEP

26/08/2025 30.000 020097042208260751542025SQWZ909985.53362.075155.gui ms 2025 228

26/08/2025 20.000 020097048808260749232025spsB992738.47650.074916.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.228

26/08/2025 30.000 MBVCB.10683653605.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 500.000 MBVCB.10683641868.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 10.000 MBVCB.10683637181.uh MS 2025.228 - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 100.000 020097040508260737472025L18W017769.24021.073747.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.228

26/08/2025 300.000 5238IBT1hQTYGQKK.IBFT NGUYEN THI BE TU chuyen giup em vi van tiep.20250826.073709.0917701028.SACOMBANK.970403

26/08/2025 100.000 020097040508260734412025E13P009696.17192.073441.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.228

26/08/2025 50.000 020097042208260734022025B04R134949.15595.073402.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

26/08/2025 100.000 5238IBT1aWQUWM5Q.LE BA TRANG chuyen tien ung ho MS 2025 . 225 Pham Van Thanh.20250826.073144.1006410567.SHBMB.970443

26/08/2025 15.000 MBVCB.10683483638.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.227 (Chi Nguyen Thi Loan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 100.000 5238IBT1kWN27A54.MS 2025.228 Vi Van Tiep FT25238209005141.20250826.072357.14021984280017.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG NGOC.970407

26/08/2025 300.000 MBVCB.10683436765.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/08/2025 500.000 5238IBT1kWN2ARW9.Ung ho MS 2025.228 Vi Van Tiep FT25238221013734.20250826.071024.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

26/08/2025 200.000 020097040508260707302025PEZT043081.64183.070723.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

26/08/2025 100.000 020097048808260653402025hPwl824949.40982.065333.MS 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN

26/08/2025 100.000 020097041508260651232025JpoK166286.36922.065123.Giup Do MS 2025;226 Le Anh Tinh

26/08/2025 20.000 5238IBT1aWQ8RIM4.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan.20250826.065043.6808081983.SHBMB.970443

26/08/2025 100.000 020097041508260648492025kwhZ163327.34261.064841.Giup Do MS 2025;227 Nguyen thi Loan

26/08/2025 100.000 020097041508260646372025HqkD161467.31050.064637.Giup Do MS 2025;224 Ho thao My

26/08/2025 20.000 5238IBT1kWN2BU6W.MS 2025.225 FT25238597899650.20250826.064346.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

26/08/2025 50.000 020097048808260609342025rYWu749674.92085.060934.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.125 EM NGUYEN TAI

26/08/2025 50.000 5238IBT1aWQ8FZGY.Ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).20250826.054412.020704070042385.TRUONG MANH TU.970437

26/08/2025 600.000 5238IBT1kWN2U3XL.UNG HO MS 2025.227 - CHI NGUYEN THI LOAN FT25238970944447.20250826.052018.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

26/08/2025 100.000 020097042208260343072025ETON263505.44708.034307.MS 2025.213 ung ho ban Tong Thi Anh

27/08/2025 200.000 MBVCB.10704306234.UNG HO NCHCCCL 0366196866.CT tu 9366196866 VU XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 500.000 5239IBT1iWMWTCE6.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2025229 2025227 2025225 2025228 2025226 moi ma so 100 K.20250827.225110.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

27/08/2025 600.000 5239IBT1kWNGUXFP.ung ho ma so 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25240055788704.20250827.224228.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

27/08/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98916901294.20250827.98916901294-0337350424_MS 2025228 (em Vi Van Tiep)

27/08/2025 100.000 5239IBT1jWQ3N455.UNG HO MS 2025.228 EM VI VAN TIEP-270825-22:13:22 486645.20250827.221322.22415747.LE PHAM KIM THUY.970416

27/08/2025 10.000 MBVCB.10703950507.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.229(chi Phan Thi Hoa).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 5239IBT1jWQ3RKUW.MS 2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN-270825-22:01:24 473458.20250827.220125.207561199.LE MINH TRI.970416

27/08/2025 50.000 020097048808272157432025zUEs713729.55267.215742.NGUYEN THI HUONG CHUYEN TIEN UG HO MS 2025, 228 EM VI VAN TIEP

27/08/2025 200.000 MBVCB.10703828822.MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 1043027616 LUONG TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 1.000.000 5239IBT1iWMWAPSF.ho tro 2025 223 Ngo Quang Tung.20250827.214243.136009297.TRUONG NGO SEN.970432

27/08/2025 200.000 MBVCB.10703781482.ung ho MS2025226 anh Le Anh Tinh.CT tu 0081001302586 TRUONG THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 10.000 020097041508272140112025LwAF840181.362.214011.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.227(chi Nguyen Thi Loan)

27/08/2025 100.000 020097042208272139592025YRI8993597.1053.213958.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 50.000 020097042208272130112025V8D2583034.67465.213011.ung ho ms 2025.228

27/08/2025 200.000 MBVCB.10703549225.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 300.000 MBVCB.10703545406.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.226(a Le Anh Tinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 300.000 MBVCB.10703520394.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.225(a Pham Van Thanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 300.000 MBVCB.10703496798.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.224(chi Ho Thao My).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 150.000 5239IBT1iWMWUNPI.ung ho ms 2025.218 (em Le Thi Thu).20250827.210938.17199210880.DO TRUNG DUC.970423

27/08/2025 10.000 MBVCB.10703434307.Ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 5239IBT1aWQGU769.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.229 chi phan thi hoa.20250827.205820.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

27/08/2025 150.000 5239IBT1kWNAZE4N.MS 2025.223 FT25240420670135.20250827.205628.260905040111.TA QUOC VIET.970407

27/08/2025 150.000 5239IBT1kWNAZ8SD.MS 2025.227 FT25240441177421.20250827.205512.260905040111.TA QUOC VIET.970407

27/08/2025 200.000 MBVCB.10703266559.MS 2025.229.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 500.000 MBVCB.10703183871.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0071001053867 NGUYEN LE Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 0200970422082720393920251IYJ193462.72579.203940.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung

27/08/2025 100.000 MBVCB.10703059332.VU VAN YEN chuyen tien ung ho MS 2025219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 0511003742843 VU VAN YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 020097040508272035402025LTIF017719.56126.203540.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 200.000 MBVCB.10703058519.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 20.000 020097042208272034062025J9IK304565.49516.203407.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Phan Thi Hoa ms 2025.229

27/08/2025 10.000 5239IBT1kWNAAAN1.ung ho NCHCCCL FT25239691205882.20250827.203349.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

27/08/2025 200.000 5239IBT1jWQ3E8IZ.MS 2025.229-CHI PHAN THI HOA-270825-20:24:12 335272.20250827.202412.15914687.CAO THANH BINH.970416

27/08/2025 100.000 MBVCB.10702765353.Ung ho ms 2025.229 Phan Thi Hoa.CT tu 0461000503380 LE THI NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98905360135.20250827.98905360135-0792361047_TRUONG THI NHAN chuyen tien qua MoMo MS2025227(chi Nguyen Thi Loan)

27/08/2025 200.000 5239IBT1iWMWWYNJ.UNG HO MS 2025227 chi nguyen thi loan.20250827.200252.0398625210.VU DUC HUNG THINH.970432

27/08/2025 200.000 MBVCB.10702643996.ung ho?MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 50.000 020097042208271953192025UKTS470030.63757.195319.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 300.000 MBVCB.10702492710.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0071000988233 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 020097040508271942102025S2XM009494.14270.194202.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan

27/08/2025 50.000 5239IBT1iWMQTQQW.2025 227 chi Nguyen Thi Loan.20250827.192531.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

27/08/2025 200.000 020097040508271918322025XGOX012598.3027.191832.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.227

27/08/2025 200.000 5239IBT1iWMQZTBG.ung ho MS2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250827.191519.02785778501.TRINH THU HOAI.970423

27/08/2025 1.500.000 5239IBT1kWN43C45.THE MANH TUAN chuyen ung ho FT25239083262272.20250827.191259.2882588558.THE MANH TUAN.970407

27/08/2025 100.000 0200970415082719103920259lll400808.63975.191039.MS2025.227 Nguyen Thi Loan

27/08/2025 100.000 MBVCB.10701818108.ung ho.MS.2025.227.(chi Nguyen Thi Loan ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 5239IBT1iWMQ7P48.MS 2025 227 - CHI NGUYEN THI LOAN.20250827.185509.193499554.NGUYEN THI TOAN.970432

27/08/2025 100.000 020097048808271849462025nvAe643397.61417.184938.UNG HO MS 2025.227

27/08/2025 100.000 5239IBT1aWQAH7JA.MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan.20250827.183729.0852767133.SHBMB.970443

27/08/2025 50.000 020097042208271835552025MIGA171170.88437.183556.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan

27/08/2025 1.000.000 5239IBT1jWQ3DKYS.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA-270825-18:20:17 115157.20250827.182017.3317497.VO HUU PHUOC.970416

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWN4882I.MS 2025.229 ung ho c Hoa Cat Ngan Nghe An FT25239630075816.20250827.181941.19034166119017.VND-TGTT-PHAN THI TRANG.970407

27/08/2025 50.000 5239IBT1kWN4MF3J.ung ho MS 2025.229 FT25239858549352.20250827.181517.19133289158015.VND-TGTT-PHAM BAO TRAN.970407

27/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98892104085.20250827.98892104085-0972902638_Ung hoMS 2025228 (em Vi Van Tiep

27/08/2025 5.000.000 MBVCB.10701176803.BUI THANH TAM chuyen tien ung ho hoan canh Chi Phan Thi Hoa.CT tu 0281000033794 BUI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 50.000 020097042208271807202025QFHP385605.41603.180720.ung ho ms 2025.229

27/08/2025 200.000 020097040508271805002025UBQE066489.29624.180459.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.072 a Ha Van Tai.

27/08/2025 200.000 5239IBT1kWNBAD1A.TONG THI HAI THU ung ho ms 2025.229 chi phan thi hoa FT25239040001886.20250827.170424.19020501070019.VND-TGTT-TONG THI HAI THU.970407

27/08/2025 200.000 020097048808271701282025VPWm790601.68124.170121.CAO MANH HAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025229

27/08/2025 200.000 MBVCB.10700070012.2025 229 - phan thi hoa.CT tu 0071000876335 PHAM THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 5239VNIBJ227EKJP.MS.2025.229.20250827.165001.918499087.TRAN PHUC KHANH.970441

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNBVFY4.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025.228 em Vi Van Tiep FT25239577943186.20250827.163708.13320324864011.-TGTT-NGUYEN THI DUY LY.970407

27/08/2025 80.000 5239IBT1kWNBV2XS.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025. 212 be Quach Linh San FT25239415846539.20250827.163505.13320324864011.-TGTT-NGUYEN THI DUY LY.970407

27/08/2025 300.000 020097048808271635022025tNLd590195.21654.163501.LAI THI HONG MINH CHUYEN TIEN UNG HO MS2025227 NGUYEN THI LOAN

27/08/2025 300.000 020097048808271633542025ILfV582045.14784.163353.LAI THI HONG MINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025229 PHAN THI HOA

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNBSLBH.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025. 215 chi Nguyen Thi My Chi FT25239843970201.20250827.163056.13320324864011.-TGTT-NGUYEN THI DUY LY.970407

27/08/2025 200.000 0200970488082716284920259TWu546801.90034.162849.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 229 PHAN THI HOA.

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNB9XRL.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025 225 anh Pham Van Thanh FT25239298919057.20250827.162817.13320324864011.-TGTT-NGUYEN THI DUY LY.970407

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNB918Y.NGUYEN THI DUY LY UH MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25239638858050.20250827.162541.13320324864011.-TGTT-NGUYEN THI DUY LY.970407

27/08/2025 200.000 5239IBT1iWVN5XHG.ung ho MS 2025.229( chi Phan Thi Hoa).20250827.160919.00001053955.VO HOANG THANH TRUC.970423

27/08/2025 200.000 MBVCB.10699280019.MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 MBVCB.10699272694.MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 020097041508271556102025sFS9547166.25009.155602.MS 2025.227 ( Chi Nguyen Thi Loan)

27/08/2025 200.000 MBVCB.10699200564.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 020097048808271549562025sazM288713.94193.154949.HUYNH TAN MAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

27/08/2025 20.000 5239IBT1iWVN8K54.chau nam phong tu thien.20250827.154830.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

27/08/2025 200.000 MBVCB.10699151865.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 MBVCB.10699137937.MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 5239IBT1fW8GHFLD.MS 2025.229 Phan Thi Hoa.20250827.153939.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

27/08/2025 200.000 MBVCB.10698972114.Ms 2025.229 Phan Thi Hoa.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 500.000 MBVCB.10698960701.ms 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 1.000.000 MBVCB.10698930888.nhom san san ung ho MS 2025229( Chi Phan Thi Hoa).CT tu 9963648066 KAN THI QUYNH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 5.000 MBVCB.10698784494.Tra Xuan Binh giup ms 2025229.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/08/2025 50.000 5239VNIBJ22743DX.ms 2025.223 (em Ngo quang Tung).20250827.151234.069704060077418.DUONG THI SAU.970441

27/08/2025 500.000 020097042208271510592025O0DS491578.9302.151100.Ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 300.000 020097048808271509162025xlfg043457.770.150915.NGUYEN THI NGOC QUYEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.228 VI VAN TIEP

27/08/2025 100.000 5239IBT1hQTG17EY.IBFT MS2025.229.20250827.150832.060269310017.SACOMBANK.970403

27/08/2025 200.000 5239VCBCJ2274EEF.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250827.150437.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454

27/08/2025 300.000 5239VCBCJ2274WTQ.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep.20250827.150327.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454

27/08/2025 200.000 020097041508271441262025KLvT317786.80057.144125.chuyen tien ung ho MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh)

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWN5S2ZH.Em Vi Van Tiep FT25239882148450.20250827.143436.19035755751013.VND-TGTT-NGUYEN THI THOA.970407

27/08/2025 100.000 020097041508271432412025smdw294317.43566.143242.ung ho MS 2025- 229 chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 100.000 020097041508271432412025iwAf295035.42796.143241.ung ho MS 2025.222 ( anh Vu Minh Hieu )

27/08/2025 100.000 020097041508271430232025TjIS287961.34222.143022.Ung ho MS 2025.226 ( anh Le Anh Tinh )

27/08/2025 100.000 MBVCB.10698327696.Ung ho MS 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 020097041508271427382025khi8280960.21869.142737.Ung ho MS 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa )

27/08/2025 100.000 020097041508271415172025bVlS250785.74644.141516.DUONG XUAN HAO chuyen tien ung ho chi Phan thi Hoa thanh chuong Ms 2025229

27/08/2025 200.000 5239VNIBJ227R1MQ.Ung ho MS 2025.229 Chi Phan Thi Hoa.20250827.140826.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441

27/08/2025 99.999 020097040508271404282025MNVQ068046.32618.140428.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.019 NguyenPhamNgocTien

27/08/2025 99.999 0200970405082714031620253RW9064445.28836.140316.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.217 Bui Bao Minh

27/08/2025 99.999 020097040508271402162025UFQW061424.25200.140216.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.216 Truong Thi Tam

27/08/2025 300.000 5239IBT1aWQ45XE1.MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250827.135931.105704070006349.PHI THI THUY LINH.970437

27/08/2025 100.000 020097041508271352512025sNF7197438.91139.135251.Ung ho MS 2025.229(chi Phan Thi Hoa)

27/08/2025 200.000 5239IBT1kWNY3B4L.MS 2025.229 - Phan Thi Hoa FT25239638085313.20250827.135130.19035961314010.VND-TGTT-LE THI HANG.970407

27/08/2025 187.940 020097042208271350032025D3WJ145144.80836.135004.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 15.000 MBVCB.10697914166.TUONG DUNG ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 15.000 MBVCB.10697895342.TUONG DUNG ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 15.000 MBVCB.10697884945.TUONG DUNG ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 500.000 5239IBT1iWVRELGM.ung ho ms 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250827.134046.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423

27/08/2025 150.000 MBVCB.10697844765.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0071000655551 DUONG THI YEN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 020097048808271335342025ZqdK587793.31083.133526.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

27/08/2025 100.000 020097040508271334122025OMP0081422.25512.133404.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.229 Chi Hoa

27/08/2025 200.000 020097048808271332472025Rurh576419.20844.133246.TRAN NGOC THANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

27/08/2025 150.000 5239IBT1aWQ4U68Y.Ung ho MS 2025 229 chi PHAN THI HOA.20250827.133151.0907480223.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

27/08/2025 200.000 MBVCB.10697741369.MS 2025.229 Phan Thi Hoa.CT tu 0141000739351 TRAN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 5239IBT1hQTAHLTK.IBFT Ung ho ms 2025.229 phan thi hoa.20250827.132055.040045650296.SACOMBANK.970403

27/08/2025 100.000 MBVCB.10697698991.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 229.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 020097041508271317032025Lnak121778.67662.131655.DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2025.229( chi Phan Thi Hoa)

27/08/2025 20.000 5239IBT1kWNYK58D.MS 2025.227 FT25239008358838.20250827.131623.6505868999.NGUYEN THI THANH LOAN.970407

27/08/2025 200.000 020097048808271312032025ojNh494740.50734.131202.MS2025.229

27/08/2025 100.000 5239IBT1iWVRAQQM.MS2025.229 ( chi Phan Thi Hoa).20250827.130954.04361845201.TRAN THI KIEU DIEM.970423

27/08/2025 100.000 020097048808271307312025klyf476860.36183.130730.MS 2025.228 EM VI VAN TIEP

27/08/2025 500.000 020097041508271305182025mPNQ998102.28536.130518.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa)

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNYA2A6.MS 2025.229 Chi Phan Thi Hoa FT25239204963640.20250827.130153.109768666888.NGUYEN CONG CHINH.970407

27/08/2025 100.000 MBVCB.10697532963.Chi Phan Thi Hoa.CT tu 0071000676013 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98859993909.20250827.98859993909-0825636828_PHAM LE TRINH UNG HO MS 2025229 (PHAN THI HOA o NGHE AN

27/08/2025 100.000 MBVCB.10697499539.ung ho MS 2025.229.CT tu 1022252311 DOAN THI NGOC CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 5239IBT1bWGRRJ4Z.NGUYEN NGOC TU ung ho MS 2025.227.20250827.125235.00272929.NGUYEN NGOC TU.970427

27/08/2025 100.000 020097041508271251162025aGUR968392.80188.125116.ung ho ms 2025.229 ( Phan Thi Hoa)

27/08/2025 100.000 MBVCB.10697449007.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 300.000 5239IBT1kWNY5BWS.TRAN THI QUYNH NGA chuyen ung ho ma so 2025.229 Phan Thi Hoa FT25239065540505.20250827.125022.19026503774011.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH NGA.970407

27/08/2025 200.868 020097042208271247592025NA18100667.67429.124752.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien UNG HO MS 2025 . 229 CHI PHAN THI HOA. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

27/08/2025 50.000 5239IBT1jWQF1D31.UNG HO MS2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN-270825-12:39:03 517953.20250827.123903.9504097.HUYNH NGUYEN BAO TOAN.970416

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNYUEEN.Ung ho MS 2025.228 Vi Van Tiep FT25239032550250.20250827.123853.19033883658015.VND-TGTT-PHAM THI MIN.970407

27/08/2025 500.000 MBVCB.10697335814.Ung ho MS 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa).CT tu 0531002530196 DO NAM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 50.000 5239IBT1jWQF1CL5.UNG HO MS2025.226 ANH LE ANH TINH-270825-12:37:54 516164.20250827.123754.9504097.HUYNH NGUYEN BAO TOAN.970416

27/08/2025 200.000 0200970415082712282820254nKP913937.93778.122828.MS 2025.229

27/08/2025 40.000 020097041508271227032025QZ5S910716.87991.122702.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep)

27/08/2025 200.000 MBVCB.10697106697.ung ho?MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 350.000 5239IBT1dWZ3YP29.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 222 223 224 225 226 227 va 228.20250827.120154.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

27/08/2025 10.000 MBVCB.10696817191.Ha huyen chi chuyen tien ung ho MS 2025.229 chi Phan thi hoa.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 125.000 MBVCB.10696780128.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 50.000 5239IBT1kWNPNJNS.Ung ho MS 2025.229 phan thi hoa FT25239426670204.20250827.114751.19029735460012.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407

27/08/2025 100.000 5239IBT1jWQTX8R5.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA-270825-11:47:21 428825.20250827.114721.11367097.NGUYEN VAN MANH.970416

27/08/2025 100.000 020097040508271136462025YZ64018195.51157.113646.Vietcombank:0011002643148:ms2025.229 Phan Thi Hoa

27/08/2025 500.000 MBVCB.10696445416.ung ho MS 2025.229 ( Phan Thi Hoa ) .CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 020097042208271114242025AP20564065.42216.111424.MS 2025.228 em Vi Van Tiep

27/08/2025 200.000 0200970415082711142020255jBN688246.42092.111420.ung ho MS 2025. 229 ( PHAN THI HOA )

27/08/2025 100.000 5239IBT1hQTA8Z9P.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2025.229 Phan Thi Hoa.20250827.111420.0837998999.SACOMBANK.970403

27/08/2025 200.000 5239IBT1kWNPKRPC.MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan FT25239106848093.20250827.111357.19029900356020.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

27/08/2025 1.000.000 5239IBT1kWNPKBQQ.Ung ho MS 2025. 229 chi Phan Thi Hoa FT25239659337806.20250827.111225.19031344659889.VND-TGTT-VU MINH DUC.970407

27/08/2025 500.000 5239VNIBJ227F2VR.MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).20250827.111117.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

27/08/2025 20.000 5239IBT1kWNPACLL.MS 2025.228 em Vi Van Tiep FT25239066464765.20250827.110053.19031664507017.VND-TGTT-PHAM XUAN HOA.970407

27/08/2025 200.000 IBVCB.10696186645.Que Ngoc ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 5239IBT1jWQTZPGY.UNG HO MS 2025.225 PHAM VAN THANH-270825-10:57:18 338019.20250827.105718.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

27/08/2025 300.000 020097042208271057062025T7G1539726.60494.105658.ung ho MS2025 229 chi Phan thi Hoa

27/08/2025 100.000 02009704220827105144202547UQ724618.34946.105145.ung ho ms 2025.229 Phan Thi Hoa

27/08/2025 300.000 MBVCB.10696015480.Ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0451001356157 DOAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 020097042208271038542025D0HN613269.76760.103855.ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNP8TEH.MS 2025.229 FT25239503850006.20250827.103840.6462889999.BUI DUC ANH.970407

27/08/2025 100.000 020097048808271038362025g8nd652338.76289.103836.TRAN TRUNG TUYEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 229 CHI PHAN THI HOA

27/08/2025 500.000 020097048808271038192025s6XW650581.73744.103818.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

27/08/2025 100.000 020097048808271036292025t4QH639931.67178.103622.MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

27/08/2025 200.000 02009704220827103457202565AO470451.60193.103457.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan

27/08/2025 500.000 MBVCB.10695883349.gui ma so 2025.229.CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 5239IBT1iWVXKF3T.Ung ho MS 2025.229 Phan Thi Hoa.20250827.102949.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423

27/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98843029199.20250827.98843029199-0962274809_MS 2025229

27/08/2025 1.000.000 5239NAMAA22JG94Y.NGUYEN THI HANH VI ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250827.102824.100054623100001.NGUYEN THI HANH VI.970428

27/08/2025 200.000 5239IBT1aWQBEDF9.Ung ho MS 2025.229 Chi Phan Thi Hoa.20250827.102709.1006870097.SHBMB.970443

27/08/2025 200.000 MBVCB.10695827334.ung ho ms 2025229.CT tu 9386822383 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 300.000 MBVCB.10695813040.DO MANH PHUONG chuyen tien MS 2025. 229 ( Phan thi Hoa).CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 500.000 5239IBT1kWNPDBFC.Ung ho MS 2025.229 - chi Phan Thi Hoa FT25239409051318.20250827.102300.19036138878010.VND-TGTT-DINH THI QUYNH PHUONG.970407

27/08/2025 500.000 020097041508271013512025QgZV506232.67757.101351.MS 2025. 229 ( Phan thi Hoa)

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNP2HHN.Ung ho MS 2025.229 Chi Phan thi Hoa FT25239137545066.20250827.101254.19033802727018.VND-TGTT-VU THANH TRUNG.970407

27/08/2025 50.000 5239IBT1fW8ANGU5.MS 2025 228 em Vi Van Tiep.20250827.100754.0051007899005.DO THANH PHONG.970438

27/08/2025 100.000 020097048808271003482025Wiwd452021.24996.100341.2025229

27/08/2025 500.000 0200970405082709585820252US8009827.5280.095858.Vietcombank:0011002643148:u ng ho MS 2025.229 Phan Thi Hoa

27/08/2025 100.000 5239IBT1iWVX5NNG.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2025 223 ngo quang tung.20250827.095616.111555222.VU THI THU THAO.970432

27/08/2025 20.000 020097042208270956012025FU19386981.92898.095600.ung ho ma so 2025.229 phan thi hoa

27/08/2025 100.000 MBVCB.10695504396.ung ho MS 2025.229(chi phan thi hoa).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 MBVCB.10695501233.ms 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa ).CT tu 0921000720967 PHAM CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 50.000 5239IBT1fW8ARSFG.MS 2025 229 chi Phan Thi Hoa.20250827.095245.0051007899005.DO THANH PHONG.970438

27/08/2025 100.000 5239IBT1iWVXYHNJ.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2025 227 nguyen thi loan.20250827.094923.111555222.VU THI THU THAO.970432

27/08/2025 100.000 5239IBT1iWVXYUFT.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2025 228 vi van tiep.20250827.094706.111555222.VU THI THU THAO.970432

27/08/2025 300.000 MBVCB.10695366450.NGUYEN THANH HAI chuyen tien.CT tu 0071001073730 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 020097040508270941042025721E036965.34544.094105.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI NHU chuyen tien ung ho phanthihoa 2025229

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNUFR6J.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2025.229 FT25239503545009.20250827.093538.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407

27/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98837168844.20250827.98837168844-0918038268_Ung ho MS 2025229(chi Phan Thi Hoa)

27/08/2025 50.000 5239IBT1bWGX4GN7.Ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250827.091614.03101010965538.HOANG VIET.970426

27/08/2025 50.000 MBVCB.10695092959.UH . 2025 .229 CHI PHAN THI HOA.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 1.000.000 5239IBT1jWQTPVB3.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MA SO 2025 229 CHI HOA-270825-09:15:03 169279.20250827.091503.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

27/08/2025 20.000 MBVCB.10695070922.MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 5239IBT1aWQBU1UH.MS 2025.229.20250827.091300.1012006295.SHBMB.970443

27/08/2025 50.000 MBVCB.10695044667.MS 2025.229 ( Phan thi Hoa).CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 50.000 020097040508270910452025OFL8016112.22427.091044.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.229

27/08/2025 50.000 5239IBT1aWQB8ES8.Ung Ho MS 2025.229 ( Phan Thi Hoa ) .20250827.090945.135704070006437.LE DUY CHUNG.970437

27/08/2025 80.000 5239IBT1eWGXBZVE.ZP7440R4CHST, Ung ho MS 2025.229.20250827.090711.3151179086.CONG TY CO PHAN ZION .970418

27/08/2025 100.000 5239IBT1kWNU7HWW.Ung ho MS 2025.229 FT25239431422699.20250827.090248.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407

27/08/2025 200.000 020097048808270901192025EbiP113519.90239.090111.MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

27/08/2025 500.000 MBVCB.10694929120.Ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0121000606619 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 30.000 0200970422082708584120250WV9168579.81232.085842.gui ms 2025 229

27/08/2025 300.000 5239IBT1jWQT84YP.UNG HO MS 2025 229 CHI PHAN THI HOA-270825-08:57:49 142949.20250827.085749.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

27/08/2025 200.000 5239IBT1kWNUA5Z6.DO THI NGAN HA ung ho Ms2025.229 Phan Thi Hoa FT25239328863801.20250827.085312.19022482482011.VND-TGTT-DO THI NGAN HA.970407

27/08/2025 30.000 0200970415082708522620251moj281948.60665.085227.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa)

27/08/2025 50.000 020097048808270850082025xjDj056517.53469.085007.MS 2025.229

27/08/2025 50.000 02009704220827084614202526DO325671.42370.084615.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 100.000 020097048808270839102025wMUW002323.21148.083902.MS 2025.228 EM VI VAN TIEP

27/08/2025 32.000 MBVCB.10694724748.MS 2025.229.CT tu 0811000032912 LE DAO CONG BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 300.000 MBVCB.10694680961.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 500.000 MBVCB.10694653962.ung ho MS 2025229 ( chi Phan Thi Hoa ).CT tu 0011002227917 HOANG PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 20.000 5239IBT1kWNUPSAV.MS 2025.229 FT25239545807563.20250827.082957.6505868999.NGUYEN THI THANH LOAN.970407

27/08/2025 200.000 0200970422082708262420250JS0684954.82759.082625.Ung ho MS2025.229 Chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 200.000 020097040508270825502025LZ0Y049230.80596.082542.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM YEN chuyen tien ung ho MS 2025.229 chi PhanThi Hoa

27/08/2025 300.000 MBVCB.10694603523.NGO THU THAM chuyen tien ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0531000272533 NGO THU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 020097048808270823132025xJg3926544.72964.082312.MS 2025.229 PHAN THI HOA

27/08/2025 100.000 020097042208270821552025UF4H127765.70314.082156.DANG HA LU chuyen tien MS 2025.229 ung ho chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 200.000 020097048808270821472025neOP920646.69743.082140.MS 2025.229

27/08/2025 500.000 5239IBT1bWGXDI6V.Ung ho MS 2025.229(chi Phan Thi Hoa).20250827.082112.04001014004318.NGUYEN VAN NHIEM.970426

27/08/2025 500.000 020097042208270821102025PIWX925753.67879.082110.LE XUAN BACH chuyen tien Chi Phan Thi Hoa: xa Cat Ngan tinh Nghe An. So dien thoai: 0376.018.782

27/08/2025 200.000 MBVCB.10694518765.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 MBVCB.10694510812.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 50.000 020097048808270814482025nVJw892980.49742.081447.UNG HO PHAN THI HOA MS 2025229

27/08/2025 300.000 5239IBT1kWNUVFM8.DINH THI HUONG chuyen ung ho MS 2025.229 chi PHAN THI HOA FT25239105420255.20250827.080921.6019856868.DINH THI HUONG.970407

27/08/2025 100.000 MBVCB.10694421483.Ung ho MS 2025.229(chi Phan Thi Hoa).CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 0200970488082708032620252Jt9849932.18980.080325.TRAN CONG LIEM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

27/08/2025 10.000.000 MBVCB.10694377650.Ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0011001783003 TRAN DANG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 50.000 5239IBT1kWNUD2QT.Ung ho chi Phan Thi Hoa, MS 2025 229 FT25239842169806.20250827.080037.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

27/08/2025 50.000 5239IBT1kWNUS73D.Ung ho em Vi Van Tiep, MS 2025.228 FT25239582698140.20250827.075756.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

27/08/2025 200.000 020097048808270747022025mWRQ798634.78978.074701.DUONG VAN CHUYEN UNG HO MS 2025.228 VI VAN TIEP

27/08/2025 100.000 020097041508270746162025RIMx140512.76869.074616.Ung ho MS2025.224 Ho Thao My

27/08/2025 15.000 MBVCB.10694240389.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 10.000 5239IBT1bWGXJCV7.Ung ho MS 2025.228( em Vi Van Tiep).20250827.074239.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

27/08/2025 10.000 5239IBT1bWGXWNVP.Ung ho MS 2025.229( chi Phan Thi Hoa).20250827.074126.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

27/08/2025 200.000 020097042208270740352025FS8W165144.63054.074036.ung ho MS 2025.229

27/08/2025 50.000 5239IBT1kWNU1RH3.ms 2025.229 phan thi hoa FT25239246908990.20250827.073703.19033406976021.VND-TGTT-CHU QUANG TAN.970407

27/08/2025 100.000 5239IBT1jWQT2783.2025.228 VI VAN TIEP-270825-07:33:00 040209.20250827.073300.12010307.DUONG THI VAN.970416

27/08/2025 200.000 MBVCB.10694123011.LE XUAN TOAN ,ung ho chi Phan Thi Hoa.CT tu 1051044808 LE XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 300.000 5239IBT1hQT46XEL.IBFT ung ho MS 2025.229 phan thi hoa.20250827.072642.040085049455.SACOMBANK.970403

27/08/2025 500.000 MBVCB.10694084530.MS 2022.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0071001794883 PHAM TRONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 020097041508270720382025YO5I105031.15638.072039.MS 2025.229(phan thi hoa)

27/08/2025 200.000 0200970422082707174820250T19878708.8791.071748.Ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung

27/08/2025 500.000 MBVCB.10694025646.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 500.000 020097042208270712052025SRYV378374.96665.071205.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 100.000 02009704220827070435202545ID369278.82326.070435.Ung ho ms 2025.229 chi Phan Thi Hoa

27/08/2025 250.000 MBVCB.10693834154.ung ho MS2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 150.000 MBVCB.10693820976.ung ho MS 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 18.000 MBVCB.10693789860.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 1.000.000 020097040508270637452025T96N035048.37005.063745.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan

27/08/2025 200.000 MBVCB.10693605593.HUYNH PHUONG THAO ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0331000460872 HUYNH PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 200.000 MBVCB.10693603500.HUYNH PHUONG THAO ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0331000460872 HUYNH PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 5.000 MBVCB.10693456095.Tra Xuan Binh giup ms 2025228.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/08/2025 1.000.000 MBVCB.10693446276.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 020097042208262351012025CMWC872908.19599.235101.ung ho ms 2025 226 anh Le Van Tinh

27/08/2025 68.456 MBVCB.10693196606.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.227(Chi Nguyen Thi Loan Nam Mo Duc Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/08/2025 100.000 0200970422082623473820256LO2120369.15945.234738.ung ho ms 2025 227 chi Nguyen Thi Loan

27/08/2025 20.169 5238IBT1iWV3IL46.UHMS 5697 Mong GD ba Ng.T.My,Tran T.Anh Hong,cac e binh an gap nhieu thien duyen,benh chuyen bien tot Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250826.231157.00005384949.VU HOANG LINH.970423

28/08/2025 500.000 MBVCB.10716403153.ung ho MS 2025.228.CT tu 0251001158526 NGUYEN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 50.000 MBVCB.10716397441.Chuyen tien ung ho Ms 2025 226.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 500.000 MBVCB.10716389433.ung ho MS 2025.226.CT tu 0251001158526 NGUYEN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 400.000 MBVCB.10716325351.UNG HO MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 20.000 020097048808282306262025AmiH730849.14780.230618.UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

28/08/2025 100.000 5240IBT1jWWQIZBL.UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU-280825-22:32:54 199208.20250828.223254.244131789.HUYNH THI YEN NHI.970416

28/08/2025 200.000 5240IBT1aWQZQGAZ.ung ho ms 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250828.222455.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440

28/08/2025 10.000 020097041508282223352025dttW320586.24929.222335.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.228 ( em Vi Van Tiep)

28/08/2025 200.000 020097040508282215452025B5WV095705.3713.221545.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 . 228 Em Vi Van Tiep

28/08/2025 10.000 MBVCB.10715950148.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.230(em Pham Trung Hieu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 1.000.000 MBVCB.10715880176.Ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 1.000.000 MBVCB.10715774858.Ung ho MS 2025.226.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 100.000 MBVCB.10715747034.NGUYEN THI PHUONG LAN ung ho MS 2025.227( chi NGUYEN THI LOAN).CT tu 0281001399033 NGUYEN THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 300.000 MBVCB.10715566478.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.228(e Vi Van Tiep).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 300.000 MBVCB.10715553910.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.227(chi Nguyen Thi Loan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 300.000 5240IBT1kWNTE3CQ.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25241461448027.20250828.212448.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

28/08/2025 300.000 5240IBT1kWNTEKTW.ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu FT25241686850947.20250828.212358.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

28/08/2025 200.000 5240IBT1fW86BC43.Ung ho MS 2025.230.20250828.212247.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

28/08/2025 300.000 MBVCB.10715110159.MS 2025.228.CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 20.000 020097042208282026202025E3RZ668646.83359.202621.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Pham Trung Hieu ms 2025.230

28/08/2025 500.000 MBVCB.10714791900.Ung ho em Vi Van Tiep MS 2025.228.CT tu 0111000969499 NGUYEN THI LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 200.000 020097040508282019262025T3UP031636.50046.201926.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.228 em Vi Van Tiep

28/08/2025 20.000 MBVCB.10714701825.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.227.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 300.000 5240IBT1bW7DNAXB.Ung ho MS 2025.230.20250828.201314.11001010752619.NGUYEN THANH NHAN.970426

28/08/2025 200.000 MBVCB.10714675359.MS2025 230 Pham Trung Hieu.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 200.000 MBVCB.10714617204.MS 2025.230.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 300.000 020097041508282005382025UqR9878337.83012.200539.MS 2025.224 ( chi Ho Thao My)

28/08/2025 300.000 5240IBT1bW7D34SP.Ung ho MS2025.229.20250828.200018.11001010752619.NGUYEN THANH NHAN.970426

28/08/2025 15.000 MBVCB.10714518658.TUONG DUNG ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 50.000 5240IBT1dWHV8C67.MS 2025230.20250828.195557.97042292Q597454000000000e53414.MBBANK IBFT.970422

28/08/2025 30.000 MBVCB.10714201792.Chuyen tien ung ho ms 2025 230.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 100.000 MBVCB.10713881843.HOANG THI LAN chuyen tien MS 2025.230 em Pham Trung Hieu.CT tu 2835238433 HOANG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 500.000 MBVCB.10713822215.TRAN NGOC MAI ung ho ms 2025.230 e Pham Trung Hieu.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 300.000 5240IBT1hQT6V4VJ.IBFT HUYNH THI NGOC ANH ung ho MS.2025.229.Phan Thi Hoa.20250828.190249.060023053201.SACOMBANK.970403

28/08/2025 200.000 020097048808281858492025dlL1660316.50299.185841.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

28/08/2025 39.686 MBVCB.10713576701.LANG THI THUY ung ho MS2025.230 (em pham trung hieu).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99004803100.20250828.99004803100-0788565437_MS 2025230 (em Pham Trung Hieu)

28/08/2025 100.000 020097048808281840372025seu7540820.51916.184035.UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

28/08/2025 200.000 020097041508281815302025GpI2470651.16582.181530.MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN

28/08/2025 100.000 5240IBT1iWM92CM1.MS 2025228 EM VI VAN TIEP CHUC EM MAU KHOE.20250828.180814.7930091979.NGO THI DIEM QUYNH.970432

28/08/2025 200.000 020097042208281758112025EDLA652982.19348.175812.Ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep

28/08/2025 100.000 MBVCB.10712736823.ung ho.MS.2025.228.(em Vi Van Tiep ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 50.000 5240IBT1jWQNPFWB.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-280825-17:41:41 735954.20250828.174141.6261727.LE HOANG BAO TRAN.970416

28/08/2025 500.000 5240IBT1kWNH4X2U.Ung ho MS 2025.229 Phan Thi Hoa FT25240010197881.20250828.173610.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

28/08/2025 100.000 MBVCB.10712485842.adidaphat MS 2025-229( phan thi hoa).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 100.000 MBVCB.10712453234.adidaphat MS 2025- 230( pham trung hieu).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 500.000 020097048808281731082025IQPz993698.55775.173110.NGUYEN VAN TAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH

28/08/2025 500.000 5240VNIBJ22PJE4M.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250828.172657.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

28/08/2025 200.000 MBVCB.10712347515.MS 2025.230(em Pham Trung Hieu) chuc e mau khoe lai.CT tu 0071000854142 PHAM MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 200.000 5240IBT1hQTEFFFZ.IBFT MS 2025. 230 em pham trung hieu.20250828.172514.060078042977.SACOMBANK.970403

28/08/2025 300.000 5240IBT1jWQNDZUK.MS 2025.228 EM VI VAN TIEP-280825-16:56:36 644428.20250828.165636.219130029.TRINH THI THAO.970416

28/08/2025 50.000 5240IBT1kWNZ31QX.Ung ho MS2025.230 em Pham Trung Hieu FT25240157080037.20250828.163335.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

28/08/2025 100.000 5240IBT1iWM2YT4E.Ung ho MS 2025-228 em Vi Van Tiep.20250828.163236.152938004.TRAN HA THANH.970432

28/08/2025 50.000 MBVCB.10711499808.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.230 ( em Pham Trung Hieu ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 30.000 MBVCB.10711488995.MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 200.000 020097042208281626032025R56R846663.78943.162605.ung ho MS2025.230 em Pham Trung Hieu

28/08/2025 100.000 5240IBT1jWQNC4QG.UNG HO MS 2025.228 EM VI VAN TIEP-280825-16:25:01 580580.20250828.162501.2749307.TRAN THI NGOC HA.970416

28/08/2025 30.000 020097041508281616252025yr5f884562.29494.161625.LUONG TRUNG HIEN Ck ms2025.229 phan thi hoa

28/08/2025 200.000 MBVCB.10711310116.ung ho MS 2025.230 ,( em Pham Trung Hieu ).CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 200.000 0200970422082816110720258HYJ854215.991.161108.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711265753.Chuyen tien ung ho MS 2025 192 be Chu Dang Khoa.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711253024.Ung ho MS 2025 193 be Tran Gia Cat Tien.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 100.000 MBVCB.10711250976.DONG THI HAU ung ho e Vi van tiep.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 200.000 020097048808281607002025bIS4332330.79612.160658.UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711219438.Chuyen tien ung ho MS 2025 195 anh Vu Xuan Quynh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711213962.Chuyen tien ung ho MS 2025 197 be Le Minh Hy.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711195965.Ung ho MS 2025 198 be Nguyen Xuan Truong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 100.000 020097042208281603092025JN44142176.60594.160310.LE THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711182492.Chuyen tien ung ho MS 2025 199 ba Tran Thi Luong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 MBVCB.10711166736.Ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711163238.Ung ho MS 2025 201 chi Vu Thi Tuyet Hong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711141565.Chuyen tien ung ho MS 2025 202 em Ly Mai Thanh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711121546.MS 2025 203 be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711105405.Chuyen tien ung ho MS 2025 205 be Duong Anh Tuan.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711071350.Chuyen tien ung ho MS 2025 206 em Tran Thi Linh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711073975.Chuyen tien ung ho MS 2025 207 anh Hoang Van Long.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 10.000 5240IBT1kWNZ57Z7.ung ho ms 2025.228 em Vi Van Tiep, chuc em binh an, manh khoe FT25240407230788.20250828.155245.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711053847.Chuyen tien ung ho MS 2025 208 em Hving Ho Oan.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 MBVCB.10711053515.MS 2025.228 (Vi Van Tiep).CT tu 9962932219 LY THI KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 300.000 5240IBT1fW8EVPHU.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).20250828.155059.200014949072206.LE THI MY HUONG.970431

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711031008.Chuyen tien ung ho MS 2025 209 em Le Van Thuong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 100.000 020097048808281550292025MBWK222162.93410.155021.UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711017456.Ung ho MS 2025 210 em Nguyen Thi Huong Giang.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 300.000 5240IBT1fW8EVSL4.ung ho MS 2025.218 (em Le T Thu).20250828.154840.200014949072206.LE THI MY HUONG.970431

28/08/2025 50.000 IBVCB.10711003288.Chuyen tien ung ho MS 2025 211 anh Vu Xuan Hoan.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 200.000 MBVCB.10710989425.MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 400.000 5240IBT1fW8EVJWB.ung ho MS 2025.220 (em Ng T Cam Tu).20250828.154645.200014949072206.LE THI MY HUONG.970431

28/08/2025 100.000 MBVCB.10710969700.ung ho MS 2025.230(Em Pham Xuan Hieu).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710982801.Chuyen tien ung ho MS 2025 213 em Tong Thi Anh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710972979.Chuyen tien ung ho MS 2025 214 em Tran Van Vinh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 020097041508281544282025obq1775316.63662.154419.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep)

28/08/2025 50.000 5240IBT1iWM22EFB.2025 228 em vi van tiep.20250828.154418.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710946427.Ung ho MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710919998.Chuyen tien ung ho MS 2025 217 be Bui Bao Minh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710912755.Chuyen tien ung ho MS 2025 218 em Le Thi Thu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 020097042208281539542025IIA2907867.39984.153955.ung ho ms 2025.228 em Vi Van Tiep

28/08/2025 200.000 020097041508281539352025FEKM758563.39217.153935.MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu)

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710894909.Ung ho MS 2025 220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 200.000 020097042208281538472025OGLS483473.34968.153840.MS2025.228 em VI VAN TIEP

28/08/2025 300.000 5240IBT1hQTEY3FB.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250828.153836.060262404849.SACOMBANK.970403

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710836773.Chuyen tien ung ho MS 2025 221 em Dao Manh The.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710832079.Chuyen tien ung ho MS 2025 222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 200.000 5240IBT1kWNZMKP1.ung ho MS 2025.228 FT25240111617103.20250828.153346.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710809386.Chuyen tien ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710796464.Chuyen tien ung ho MS 2025 226 anh Le Anh Tinh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 100.000 5240IBT1jWQRXEW1.UNG HO MS 2025.228 EM VI VAN TIEP-280825-15:30:23 476025.20250828.153024.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

28/08/2025 300.000 5240IBT1bW79Z4SY.NGUYEN THU HUE chuyen tien ung ho ms 2025229 chi Phan Thi Hoa.20250828.153004.1221011218023.NGUYEN THU HUE.970425

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710776929.Chuyen tien ung ho MS 2025 227 chi Nguyen Thi Loan.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710758252.Chuyen tien ung ho MS 2025 228 em Vi Van Tiep.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710747930.Chuyen tien ung ho MS 2025 229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 50.000 5240IBT1kWNZDMAC.Ung Ho MS2025.228 em Vi Van Tiep FT25240800004358.20250828.152607.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

28/08/2025 50.000 5240IBT1aWQECALF.CHU THI HOAI VI chuyen tien ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep.20250828.152534.0393291168.SHBMB.970443

28/08/2025 100.000 5240IBT1jWQR33IM.MS 2025.228 EM VI VAN TIEP-280825-15:24:01 464055.20250828.152401.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

28/08/2025 100.000 5240IBT1bW79EEI7.MS2025.228 Vi Van Tiep.20250828.152240.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

28/08/2025 600.000 5240IBT1aWQEC1CR.TRUONG PHU THANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.229(Phan Thi Hoa) tai VIETCOMBANK.20250828.152223.300110000009909.TRUONG PHU THANG.970421

28/08/2025 50.000 IBVCB.10710670309.Chuyen tien ung ho MS 2025 230 em Pham Trung Hieu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 35.000 5240IBT1aWQE1E3G.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250828.151951.100100191855.PHAM GIA HUNG.970457

28/08/2025 200.000 5240IBT1fW8E9UEC.ung ho ms 2025 226 anh le anh tinh.20250828.151645.0384811612.LE THI NGOC NHU.970431

28/08/2025 100.000 MBVCB.10710573032.LE THANH DAT chuyen tien MS 2025.230 (em pham trung hieu).CT tu 0331000427602 LE THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 500.000 5240IBT1iWMCFPSQ.Ms 2025 229 c phan thi hoa.20250828.145100.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432

28/08/2025 100.000 020097048808281447292025Vefr838942.92734.144728.MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

28/08/2025 100.000 5240IBT1kWN6FRXK.TRAN THI HONG chuyen ung ho MS2025.230 em Pham Trung Hieu . Mong em mau khoe FT25240137568990.20250828.144343.19028422789025.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407

28/08/2025 50.000 5240IBT1bW79PHSU.Ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250828.144310.03101010965538.HOANG VIET.970426

28/08/2025 50.000 020097044908281441242025DGVd320734.64970.144124.Ung ho MS 2025.230, ma GD 100000003830248

28/08/2025 200.000 MBVCB.10710209232.NGUYEN THI HUONG ung ho MS:2025.230 em pham Trung Hieu.CT tu 0101000294514 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 1.000.000 MBVCB.10709995950.TRAN THI CHINH chuyen tien MS 2025.230( em Pham Trung Hieu).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 1.000.000 MBVCB.10709985326.TRAN THI CHINH chuyen tien MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 100.000 5240IBT1iWMCKY9M.ung ho MS 2025.225 (anh Pham Van Thanh).20250828.141143.03084979101.DANG VAN ANH.970423

28/08/2025 100.000 5240IBT1iWMCKD9T.ung ho MS 2025.227 (chi Nguyen Thi Loan).20250828.141033.03084979101.DANG VAN ANH.970423

28/08/2025 200.000 5240IBT1kWN6GG6V.NGUYEN THI HONG LINH chuyen uh ms 2025.230 e pham trung hieu FT25240528660754.20250828.140829.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

28/08/2025 3.000.000 020097048808281406132025h4Sx627090.24656.140605.MS2025.229 CHI PHAN THI HOA . CO NGUYEN THI NGA HA HO TRO

28/08/2025 100.000 020097042208281357262025UVJF949216.91673.135726.ung ho ms 2025 230 em Pham Trung Hieu

28/08/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98974381180.20250828.98974381180-0899891178_MS2025230 (em Pham Trung Hieu)

28/08/2025 50.000 5240IBT1aWQK7VBU.MS 2025.230.20250828.131708.000004217189.DO THI LAN.970440

28/08/2025 100.000 020097041508281304432025e4cE356561.4420.130444.ung ho ms 2025.230 (em Pham Trung Hieu)

28/08/2025 9.000 02009704220828125739202539MA116374.76927.125740.ung ho ms 2025.230 em pham trung hieu

28/08/2025 200.000 MBVCB.10709020530.ms2025. 230 em pham trung hieu.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 50.000 020097048808281231562025e4Dx213489.74690.123147.UNG HO MS2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

28/08/2025 500.000 5240WBVNA22JIU3Z.Vu Tu Chau chuyen tien ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).20250828.122120.108000186899.VU TU CHAU.970412

28/08/2025 20.000 0200970422082812001420257BYN720155.24167.120015.gui ung ho vung bi lu bao so 5

28/08/2025 20.000 5240IBT1aWQKVM8C.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Toan.20250828.115118.6808081983.SHBMB.970443

28/08/2025 100.000 020097048808281145582025Kwfy930402.49473.114557.MS 2025.229

28/08/2025 200.000 5240WBVNA22JI1YR.Be Vo Phuc Thuan ung ho anh Pham Trung Hieu chuc anh mau khoe.20250828.114336.104000090757.VO PHUC UY.970412

28/08/2025 300.000 5240WBVNA22JIBW4.Be Vo Phuc Thuan ung ho co Phan Thi Hoa chuc co mau khoe.20250828.114239.104000090757.VO PHUC UY.970412

28/08/2025 5.000.000 5240IBT1jWQRCLQR.UNG HO MS 2025.230 PHAM TRUNG HIEU-280825-11:23:59 068218.20250828.112359.938163368.NGUYEN THANH TUYEN.970416

28/08/2025 500.000 020097041508281118112025FF6h946245.5374.111811.Ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu)

28/08/2025 100.000 020097042208281110182025JNJI525388.62462.111019.MS 2025.224

28/08/2025 1.000.000 02009704880828110830202575cx674487.53628.110829.UNG HO MS 2025 230 EM PHAM TRUNG HIEU

28/08/2025 300.000 5240IBT1jWQRJM2K.MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU-280825-11:03:18 030710.20250828.110319.8390257.LAM NGOC YEN.970416

28/08/2025 100.000 020097040508281055542025COXR046922.89715.105554.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.229

28/08/2025 18.000 MBVCB.10707737135.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 120.000 020097048808281039182025oklc482250.8683.103910.UNG HO MS 2025.224

28/08/2025 100.000 MBVCB.10707596704.UH MS 2025.230 (Pham Trung Hieu).CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 30.000 020097041508281031372025FqHT791687.72582.103137.ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu)

28/08/2025 175.000 ATM_FTF.00003189.831267.20250828.102946.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181814.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM

28/08/2025 50.000 020097048808281019342025oBVs356654.14943.101933.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.229 PHAN THI HOA

28/08/2025 50.000 020097048808281015182025X8dO330341.96119.101517.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.228 VI VAN TIEP

28/08/2025 50.000 0200970488082810150820250FGR329323.95237.101500.UNG HO MS2025.227 CHI NGUYEN THI LOAN

28/08/2025 100.000 020097040508281002582025P7II009404.39563.100258.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS2025.229 chi Phan Thi Hoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

28/08/2025 300.000 0200970422082809565520254KH1128757.12082.095654.MS 2025.223

28/08/2025 500.000 5240IBT1kWNKPW2B.Ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu FT25240554628843.20250828.095027.19036138878010.VND-TGTT-DINH THI QUYNH PHUONG.970407

28/08/2025 200.000 020097041508280947322025vz9k651701.71717.094732.MS 2025.230 Em Pham Trung Hieu

28/08/2025 18.000 MBVCB.10706996899.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.229 ( Phan Thi Hoa).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 2.000.000 5240IBT1aWQ7EDUI.UNG HO MS2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU.20250828.093845.700004652380.LY THU PHONG.970424

28/08/2025 200.000 MBVCB.10706923709.ung ho em pham trung hieu 2025-230.CT tu 0011001304007 KHUONG TAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 16.000.000 UNG HO VIEN PHI 2 MA SO: 2025.220; 2025.224. MOI MA SO 8 TRIEU

28/08/2025 200.000 5240IBT1hQTKV8W6.IBFT Ung ho em vi van tiep.20250828.093227.070074962023.SACOMBANK.970403

28/08/2025 1.000.000 020097048808280925032025slaN029204.81272.092455.UNG HO MS2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

28/08/2025 100.000 MBVCB.10706713566.NGUYEN NGOC Y NHI chuyen tien MS 2025.223.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 200.000 020097041508280915182025aWH7555943.44650.091518.Ung ho MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh)

28/08/2025 200.000 5240IBT1aWQ7AY6P.ung ho MS 2025230 em pham trung hieu.20250828.091119.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

28/08/2025 20.000 MBVCB.10706615539.MS 2025.230.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 10.000 MBVCB.10706458370.Ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 200.000 MBVCB.10706413753.Ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0291000125653 DANG QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 100.000 MBVCB.10706413934.Chuyen tien ung ho.CT tu 0121000664697 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/08/2025 200.000 5240VNIBJ2277WF9.MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).20250828.084807.649704060000991.PHAM MINH HANG.970441

28/08/2025 500.000 5240IBT1kWN73MLS.ung ho ms 2025 229 chi PHAN THI HOA FT25240396209182.20250828.084753.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407

28/08/2025 100.000 MBVCB.10706367251.MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0251002761511 DOAN QUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 500.000 5240IBT1jWQXGLBY.UNG HO MS 2025 230 EM PHAM TRUNG HIEU-280825-08:39:18 798253.20250828.083918.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

28/08/2025 200.000 5240IBT1aWQ7PAD4.Ung ho: MS: 2025. 229( Phan Thi Hoa).20250828.083250.197704070000041.DANG THI KIM LIEN.970437

28/08/2025 50.000 5240IBT1kWN7K31W.ung ho ms 2025.230 pham trung hieu FT25240797061600.20250828.081923.19029233800014.NGUYEN VAN HAI.970407

28/08/2025 100.000 020097048808280813012025iJ1K628434.39342.081259.HL.VN. UNG HO 2025.230 PHAM TRUNG HIEU. XA GIAO HOA, NINH BINH. MONG NHIEU NGUOI GIUP E VUOT QUA KHO KHAN.

28/08/2025 50.000 5240IBT1kWN74MB1.Ung ho em Pham Trung Hieu, MS 2025.230 FT25240175039338.20250828.080029.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

28/08/2025 200.000 5240IBT1kWN7BPT6.MS.2025.230 Pham Trung Hieu FT25240852319668.20250828.075639.19034085656018.VND-TGTT-HO THI THANH TRA.970407

28/08/2025 300.000 02009704220828075153202593E1266014.78476.075154.ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu

28/08/2025 200.000 5240IBT1hQT7NI37.IBFT ung ho MS 2025.230 em PHAM TRUNG HIEU.20250828.074142.060322980127.SACOMBANK.970403

28/08/2025 300.000 MBVCB.10705661663.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 300.000 5240IBT1hQT7RIC4.IBFT Ung ho MS 2025. 230 Hoang Trung Hieu.20250828.072710.050082109193.SACOMBANK.970403

28/08/2025 250.000 MBVCB.10705398801.ung ho MS2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 100.000 MBVCB.10705355116.Ung ho MS 2025.230(em Pham Trung Hieu).CT tu 0451001384472 NGUYEN THI VIET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 100.000 5240IBT1kWN79Q29.MS 2025.230 FT25240425686306.20250828.065623.19036723228013.VND-TKTT-VU HAI DANG.970407

28/08/2025 33.000 020097042208280640402025TY1D566719.1850.064040.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.225

28/08/2025 15.000 MBVCB.10705206364.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.229 (Chi Phan Thi Hoa).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 33.000 020097042208280639582025G1IP444471.2210.063959.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.226

28/08/2025 33.000 020097042208280639122025HYMS546115.292.063912.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.227

28/08/2025 33.000 020097042208280638162025WCW7349952.98298.063817.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.228

28/08/2025 33.000 020097042208280637432025PVW7826253.96909.063743.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.229

28/08/2025 33.000 02009704220828063706202593C1701182.97166.063707.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.230

28/08/2025 300.000 MBVCB.10705150751.PHAN NGOC TUAN Ung Ho MS 2025.230( em Pham Trung Hieu).CT tu 0121000689099 PHAN NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 50.000 020097048808280630362025jsEn216077.86070.063028.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

28/08/2025 50.000 5240IBT1kWN7WTV8.MS2025229 chi Phan Thi Hoa FT25240418046306.20250828.061822.19020452806020.VND-TGTT-DO THI MUI.970407

28/08/2025 30.000 5240WBVNA22J3NSL.Ung ho MS 2025 229 chi Phan Thi Hoa.20250828.053021.108000233600.NGUYEN NGUYEN HOAI THO.970412

28/08/2025 300.000 MBVCB.10704902145.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2025 229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 200.000 020097041508280203232025c9is140244.66383.020323.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep)

28/08/2025 10.000 020097042208280122332025NCS2136956.42372.012226.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan

28/08/2025 10.000 020097042208280120562025YAH1430542.40919.012056.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

28/08/2025 200.000 MBVCB.10704667028.ung ho MS 2025.224.CT tu 0451000359816 HO DINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 39.686 MBVCB.10704571711.LANG THI THUY ung ho MS 2025.229 (chi phan thi hoa).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 1.000.000 020097042208272358312025MBCO707780.72821.235832.MS 2025.226 Anh Le Van Tinh

28/08/2025 100.000 020097042208272358122025PfpP340317.71913.235813.ZALOPAY-CHUYENTIEN-O5CH7B1QOOOU-Ung ho ms 2025.225anh pham van thanh

28/08/2025 200.000 020097042208272349442025HXCB541354.63894.234944.Ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan

28/08/2025 50.000 MBVCB.10704512729.MS 2025.227 ( chi Nguyen Thi Loan ) .CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 20.000 MBVCB.10704498588.PHAM THI HIEU THAO chuyen tien ung ho ms 2025.227.CT tu 0601000498402 PHAM THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/08/2025 6.868 020097042208272335562025U65H165074.48527.233557.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

28/08/2025 100.000 5239IBT1iWMWXF9P.Ung ho Ms 2025 229 chi Phan Thi Hoa.20250827.233357.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

28/08/2025 10.000 MBVCB.10704399930.Chuyen tien ung ho.CT tu 1054544469 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/08/2025 30.000 5242IBT1iWMP1YKS.Ung ho MS 2025229.20250830.000355.0975999050.LE NGOC LOAN.970432

29/08/2025 200.000 MBVCB.10729148008.ung ho MS 2025.229( chi phan thi hoa).CT tu 1045482174 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 5241IBT1kJQCK2M3.MS 2025.224 ChiHoThaoMy FT25242022631791.20250829.233000.19021367495012.VND-TGTT-NGUYEN PHUC NGUYEN.970407

29/08/2025 200.000 5241IBT1jWW1RW2U.LE THI NGOC LAN UH 2025.227 NGUYEN THI LOAN-290825-23:23:19 032172.20250829.232319.43150017.MAI TUONG VY.970416

29/08/2025 200.000 5241IBT1jWW1XRVY.MAI BA THO XIN UH 2025.228 VI VAN TIEP-290825-23:21:29 030986.20250829.232129.43150017.MAI TUONG VY.970416

29/08/2025 200.000 5241IBT1jWW1XF47.HOANG THIEN AN XIN UH 2025.229 PHAN THI HOA-290825-23:19:49 029787.20250829.231949.43150017.MAI TUONG VY.970416

29/08/2025 22.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99146359656.20250829.99146359656-0383503315_MS 2025229

29/08/2025 100.000 020097042208292256112025HJ1Z365509.29998.225609.MS 2025.230 em Pham Trung Hieu

29/08/2025 10.000 MBVCB.10728953716.Ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien - Dien Bien).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 5241IBT1iWMUX26A.MS 2025-229 chi Phan Thi Hoa.20250829.224849.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

29/08/2025 200.000 5241IBT1kJQC5GWU.Ung ho MS 2025.229 - Cau chuc chi Phan Thi Hoa mau het benh va gia dinh binh an hanh phuc FT25242660730573.20250829.224829.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407

29/08/2025 200.000 5241IBT1hQTTU8KP.IBFT Ms2025.229.20250829.224148.040109867383.SACOMBANK.970403

29/08/2025 200.000 5241IBT1hQTTUCZH.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250829.223745.070141287050.SACOMBANK.970403

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWMUFJR9.ung ho MS 2025230 em Pham Trung Hieu.20250829.223108.195765828.NGUYEN AI THUY DUONG.970432

29/08/2025 68.456 MBVCB.10728759564.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.229(Chi Phan Thi Hoa) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0731000915449 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 20.000 MBVCB.10728711367.Ung ho MS 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 MBVCB.10728701565.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 1034685270 PHAM VU QUYNH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 5241IBT1iWMUL2X9.ung ho Ms 2025229.20250829.221649.188877052.NGUYEN HUONG GIANG.970432

29/08/2025 50.000 020097041508292212122025Ar9v678856.26125.221212.ung ho MS 2025.165 (ba Mai Thi Quyen)

29/08/2025 50.000 020097041508292210222025Tngt675532.21277.221013.ung ho MS 2025.125 (em Nguyen Tai)

29/08/2025 500.000 020097041508292208132025gnCY673064.14674.220814.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien)

29/08/2025 100.000 020097041508292208042025MQfS671945.13596.220804.TRAN THANH TOAN chuyen tien ung ho MS2025.229 (chi Phan Thi Hoa)

29/08/2025 100.000 020097040508292207252025LXJZ020941.12493.220725.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 205.231 anh Lanh van lien

29/08/2025 30.000 020097042208292146322025SI85231246.45488.214633.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 150.000 020097042208292144302025D5TC170414.38416.214431.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 20.000 0200970422082921431020251WPB786023.33498.214302.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Lanh Van Lien ms 2025.231

29/08/2025 200.000 5241VNIBJ225JT9S.UNG HO MS 2025.224( CHI HO THAO MY).20250829.212600.656704060013090.PHAN THI THU SUONG.970441

29/08/2025 200.000 MBVCB.10728118288.MS 2025.229 Phan Thi Hoa.CT tu 0361001776855 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 300.000 MBVCB.10728086758.ung ho MS 2025.229 Phan Thi Hoa.CT tu 0011002817153 TRAN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 5.000 5241IBT1kJQ1FC96.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien FT25242789916073.20250829.211135.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

29/08/2025 5.000 5241IBT1kJQ1LF6X.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25241655271214.20250829.210708.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

29/08/2025 5.000 5241IBT1kJQ1LDGU.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu FT25241618307380.20250829.210458.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

29/08/2025 5.000 5241IBT1kJQ1HZEU.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep FT25241486579870.20250829.210313.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

29/08/2025 5.000 5241IBT1kJQ1H2T4.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan FT25241973050716.20250829.210109.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

29/08/2025 300.000 020097048808292053142025t9qd404386.35390.205311.MS 2025.231 ANH LANH VAN LIEN

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWMUIALN.MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250829.204710.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

29/08/2025 150.000 5241IBT1kJQ17TCR.Ung ho MS 2025.231 Lanh Van Lien FT25241005082851.20250829.204618.19036905665011.VND-TGTT-VU DINH NAM.970407

29/08/2025 50.000 5241IBT1kJQ1GVGF.Ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien FT25241865323320.20250829.204105.19032676420029.VND-TGTT-HUYNH VAN LAO.970407

29/08/2025 100.000 MBVCB.10727662418.MS 2025229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0011001078833 PHUNG THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 020097048808292035542025VaK4293481.55746.203551.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 50.000 5241IBT1iWMUVCBK.ZP252410663160 250829001456246 ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu.20250829.203446.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

29/08/2025 20.000 MBVCB.10727487476.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 1.000.000 MBVCB.10727448998.MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0071001136782 DO THI THAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 MBVCB.10727421642.MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa) NAM MO A DI DA PHAT.CT tu 1019662631 TRAN QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 020097042208292018182025I9gw577007.68921.201819.ZALOPAY-CHUYENTIEN-O5CH7B2DLDU4-ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien

29/08/2025 500.000 5241IBT1kJQ1IA1S.MS 2025.231 FT25241555565841.20250829.201309.19028664555568.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VINH.970407

29/08/2025 15.000 0200970422082920130620258MA0941124.44210.201307.ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

29/08/2025 200.000 0200970405082920125620255779045996.41801.201254.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.231 anh Lanh van lien

29/08/2025 20.000 020097048808292012032025r9fM130596.37889.201200.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.231

29/08/2025 100.000 0200970488082920111520253tDe125176.33861.201106.TRAN HA ANH TRANSFER UNG HO 2025.229

29/08/2025 50.000 MBVCB.10727281031.MS 2025.229.CT tu 1034305461 LE THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 15.000 020097042208292008172025WXAQ327229.20165.200818.ung ho MS 2025.226 Anh Le Anh Tinh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

29/08/2025 100.000 020097048808292006232025WKd9092123.11348.200615.MS 2025.224

29/08/2025 15.000 0200970422082920041020259KOD210848.760.200411.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

29/08/2025 15.000 020097042208291958402025VUGX136526.74345.195842.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

29/08/2025 15.000 020097042208291954162025OBI6355609.51922.195408.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

29/08/2025 50.000 020097040508291953412025XK5M065316.50026.195339.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN ung ho e Pham Trung Hieu chuyen tien

29/08/2025 30.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99127474717.20250829.99127474717-0776171057_MS 2025229

29/08/2025 15.000 020097042208291950132025NVNC780314.32797.195014.ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

29/08/2025 300.000 020097041508291948252025cNeK278928.24545.194825.ung ho MS 2025.229

29/08/2025 15.000 020097042208291945422025ESP1232584.10433.194543.ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien. NAM MO DUOC DU LUU LY QUANG VUONG PHAT

29/08/2025 20.000 020097041508291944312025t584266280.4677.194431.TRAN THI KIM NGAN Chuyen tienUng ho NCHCCCL; BUI THI LAI; 0906567546

29/08/2025 200.000 5241IBT1kJQ1WV4K.MS 2025-229 phan thi hoa FT25241562310012.20250829.194052.19038449907017.VND-TKTT-NGO THI THANH HUYEN.970407

29/08/2025 200.000 5241IBT1kJQJT69T.ung ho MS 2025.224 chi Ho Thao My FT25241781799000.20250829.191935.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

29/08/2025 200.000 5241IBT1kJQJTM83.ung ho MS 2025.225 anh Pham Van Thanh FT25241020896306.20250829.191818.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

29/08/2025 200.000 5241IBT1kJQJLTJ5.ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien FT25241457389294.20250829.191647.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

29/08/2025 50.000 5241IBT1kJQJHXJJ.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen NCHCCCL FT25241600765983.20250829.191358.19034539307013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRANG.970407

29/08/2025 100.000 020097042208291912112025IJFN682085.40754.191212.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWM8EUZV.Ung ho chi phan thi hoa.20250829.190037.66617032002.DANG NHAT MINH.970423

29/08/2025 200.000 MBVCB.10726325680.MS 2025.231.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241IBT1hQTL66X5.IBFT MS2025.230. em PhamTrungHieu.20250829.185410.050086086597.SACOMBANK.970403

29/08/2025 10.000 0200970415082918453120256Qju941340.98539.184531.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa)

29/08/2025 500.000 MBVCB.10725930426.nguoi gia neo don.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/08/2025 100.000 020097042208291825052025KS6R274859.86360.182506.MS 2025.231 anh Lanh Van Lien

29/08/2025 100.000 MBVCB.10725750157.MS 2025.229(chi Phan Thi Hoa).CT tu 1038885670 DAO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10725732364.ung ho ms 2025.230.CT tu 9828204747 PHAM KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1iWM8USCV.ung ho ms 2025228 em Vi Van Tiep.20250829.181709.9826868.NGUYEN THI LE THU.970432

29/08/2025 500.000 5241IBT1iWM8V7MH.MS 2025230 Pham Trung Hieu.20250829.180207.4778899.VU DOAN NGUYEN.970432

29/08/2025 200.000 5241IBT1fW8LJ4PJ.giup do 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250829.180115.200010301002744.TRAN NGOC PHUC.970431

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1hQTLB6XY.IBFT ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250829.180030.8989.SACOMBANK.970403

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1hQTLB7QP.IBFT ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep.20250829.175939.8989.SACOMBANK.970403

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1hQTLBBJN.IBFT ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu.20250829.175851.8989.SACOMBANK.970403

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1hQTLB84I.IBFT ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.20250829.175754.8989.SACOMBANK.970403

29/08/2025 200.000 0200970422082917534620258U3G551373.9000.175339.NGUYEN DINH NAM ung ho chi phan thi hoa. MS 2025.229

29/08/2025 50.000 MBVCB.10725241646.ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0441000745707 TRAN NGUYEN THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 MBVCB.10725085287.MS 2025.231.CT tu 0071001026640 NGUYEN CANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWM8JMAA.TRINH MINH TRANG chuyen tien.20250829.173424.182782785.TRINH MINH TRANG.970432

29/08/2025 200.000 020097048808291731482025g9XF944269.87876.173147.NHO VIETNAMNET UNG HO MS 2025.230 E PHAM TRUNG HIEU

29/08/2025 100.000 MBVCB.10724912799.MS 2025.230.CT tu 0071000649711 TRAN THI DIEU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 300.000 0200970422082917242320258R3E543425.45244.172415.ho tro me bi ung thu

29/08/2025 200.000 5241IBT1kJQWAAIN.TRAN XUAN HUNG sdt 0903402686 ung ho MS 2025.231 Lanh Van Lien FT25241603435762.20250829.172142.19026629558012.VND-TGTT-TRAN XUAN HUNG.970407

29/08/2025 868.000 020097048808291712212025aAgr786319.78281.171220.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.17 BE BUI BAO MINH

29/08/2025 200.000 MBVCB.10724648633.MS 2025.229.CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 020097040508291706182025ZF5P029527.42844.170618.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.231 anh Lanh Van Lien

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1iWMITTL8.Ms 2025 229.20250829.170556.75564988.PHAN LAN CHI.970432

29/08/2025 500.000 020097041508291703092025g0ZV568597.24081.170310.Ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu

29/08/2025 200.000 5241IBT1kJQWME92.Ms 2025.229 FT25241038093067.20250829.165940.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407

29/08/2025 100.000 5241IBT1kJQWMJ9L.MS2025.229 chi pham thi hoa FT25241740670580.20250829.165808.19032828376012.VND-TGTT-NGUYEN TIEN HUNG.970407

29/08/2025 300.000 020097048808291653532025zQH1637267.68737.165351.E CU DAO CUC UNG HO MS 2025.229 PHAN THI HOA

29/08/2025 200.000 020097040508291653182025FCCP055895.65975.165318.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI PHUONG TUYEN chuyen MS 2025.229 Chi Hoa

29/08/2025 500.000 5241IBT1iWMI67C6.ung ho MS 2025.226 (Anh Le Anh Tinh).20250829.164937.93333232288.VU QUANG MINH.970423

29/08/2025 100.000 MBVCB.10724233115.Ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0541000170726 VU THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241IBT1kJQWW6YG.Ung ho ms 2025.229 chi phan thi hoa FT25241066290693.20250829.163707.3666393939.NGUYEN VAN LUAT.970407

29/08/2025 1.000.000 020097041508291634402025UjTs477141.59489.163445.MS 2025.230 pham trung hieu

29/08/2025 200.000 020097042208291633312025PY2M435326.51663.163323.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 500.000 MBVCB.10724017981.MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10724013912.ung ho MS 2025.231 ( anh lanh van lien).CT tu 0051000546879 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWMIB71Z.Ung ho ms 2025 228 Vi Van Tiep.20250829.162109.129077198.DOAN VAN HAO.970432

29/08/2025 500.000 5241VNIBJ225YZY3.Hoang Ngoc Tu ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250829.161854.040409999.NGUYEN MANH GIANG.970441

29/08/2025 300.000 MBVCB.10723631075.BUI TRUNG NHUT chuyen tien ung ho MS 2025.231 ( A Nguyen Van Lien).CT tu 0041000390630 BUI TRUNG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241IBT1iWMIUVAS.Ung ho MS 2025229chi Phan Thi Hoa.20250829.160313.175195618.TRINH VAN DUONG.970432

29/08/2025 100.000 5241IBT1bW7PS8BE.Ung ho MS 2025.229 (chi phan thi hoa).20250829.160106.28001010928869.NGUYEN THI THU.970426

29/08/2025 1.000.000 MBVCB.10723565307.Ung ho MS 2025.230 em Hieu.CT tu 0381002739616 NGUYEN THI KIM LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10723506060.ung ho ms 2025.229 (chi phan thi hoa).CT tu 9989365868 LE CONG DUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 300.000 MBVCB.10723504047.ung ho chi Hoa MS 2025.229.CT tu 0451001646868 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 5241IBT1iWMII14I.Ms 2025 231 anh lanh van lien.20250829.155352.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWMIVR34.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250829.154852.94569888888.TRAN HOAI NAM.970423

29/08/2025 50.000 020097040508291547552025A7WN016433.1063.154747.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 200.000 5241IBT1jWWJPNVC.UNG HO MS 2025.231 A LANH VAN LIEN-290825-15:43:42 265835.20250829.154342.55268759.LE HUU THANH BINH.970416

29/08/2025 200.000 MBVCB.10723347085.ung ho MS 2025.229.CT tu 1014466409 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 020097048808291538412025F11O071026.51201.153839.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWMI2NR7.ms 2025227 chi Nguyen Thi Loan.20250829.153150.68181019968.LE THI ANH.970432

29/08/2025 200.000 020097042208291530002025F87A777190.5337.153001.ung ho MS 2025229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWMI2AIF.MS 2025228 em Vi Van Tiep.20250829.152959.68181019968.LE THI ANH.970432

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWMI2S6E.ms 2025229 chi Phan Thi Hoa.20250829.152827.68181019968.LE THI ANH.970432

29/08/2025 20.000 5241IBT1fW8H4T5N.Ung ho MS 2025.229 (Chi Phan Thi Hoa).20250829.152726.9021838315025.NGUYEN LINH CHI.963388

29/08/2025 200.000 020097042208291523062025FMN4395599.68402.152258.Ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien

29/08/2025 100.000 MBVCB.10722986960.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241IBT1kJQQ2VUT.2025.229 Phan Thi Hoa FT25241920952089.20250829.151408.19030874419998.VND-TGTT-LE THI PHUONG.970407

29/08/2025 100.000 5241IBT1hQTHLX6Q.IBFT Ung ho MS 2025.229.20250829.151328.060117404644.SACOMBANK.970403

29/08/2025 18.433 5241IBT1kJQQCBVZ.ung ho MS 2025.229 FT25241382238638.20250829.151147.19035196938019.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU ANH.970407

29/08/2025 200.000 5241IBT1kJQQC2Q8.Ms 2025229 Phan Thi Hoa FT25241847555705.20250829.151041.2222339339.VO PHU QUY.970407

29/08/2025 100.000 MBVCB.10722896666.MS 2025.229.CT tu 1866363222 HOANG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10722873357.MS 2025.231 (Lanh Van Lien) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 020097048808291502362025znP4830110.66951.150234.UNG HO MS 2025.230 PHAM TRUNG HIEU

29/08/2025 500.000 0200970488082915010520251B3B820421.58859.150103.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 50.000 5241IBT1kJQQQE5S.MS 2025.229 FT25241914054450.20250829.150001.19034316421019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

29/08/2025 200.000 020097048808291458162025xNo9803148.45646.145814.UNG HO MS2025.229 PHAN THI HOA

29/08/2025 100.000 5241IBT1kWNNNRH7.Ung ho Ms 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25241560988755.20250829.145742.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407

29/08/2025 100.000 5241IBT1aWQL5B2N.MS 2025 228 nguyen suc khoe den em nguyen cho em du kinh phi de chua benh.20250829.145724.0000642290.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

29/08/2025 300.000 MBVCB.10722762994.ung ho MS 2025.229 (chi phan thi hoa).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10722750020.ung ho.MS.2025.229 (chi Phan Thi Hoa ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 5241IBT1iWMMXNJK.ZP252410528288 250829000864381 MS 2025.229 Chi Phan Thi Hoa.20250829.145533.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

29/08/2025 2.000.000 020097041508291454552025iSOs133852.30482.145458.ung ho MS 2025.231 anh Lanh van Lien

29/08/2025 10.000 5241IBT1iWMMXEV3.MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250829.145409.02935403901.LE THI BE DAO.970423

29/08/2025 200.000 020097040508291451092025L9XG060345.11646.145107.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.229 Phan Thi Hoa

29/08/2025 100.000 5241IBT1aWQLY8Q2.MS 2025 229 nguyen cho chi nhieu suc khoe mau khoi benh.20250829.145016.0000642290.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

29/08/2025 300.000 020097048808291448262025r4hb743129.99626.144824.MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 100.000 020097042208291446262025HY54180592.90365.144625.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 200.000 020097041508291436192025P47b976727.44051.143619.Ung ho MS2025.229 chi Phan Thi Hoa.

29/08/2025 100.000 5241IBT1jWWJ28RB.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA-290825-14:31:07 119706.20250829.143107.38372667.NGUYEN THI KIM THOA.970416

29/08/2025 100.000 020097040508291425012025LSAG057323.91775.142501.Vietcombank:0011002643148:Anh Thao uh MS 2025.229 PHAN THI HOA

29/08/2025 100.000 020097048808291423282025QF14597905.84586.142326.BUI LE PHUONG HA UNG HO MS 2025.229

29/08/2025 150.000 5241IBT1kWNNEM7L.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho MS 2025. 231 anh Lanh Van Lien FT25241397359824.20250829.142219.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407

29/08/2025 200.000 MBVCB.10722339898.ung ho MS 2025.231 - anh Lanh Van Lien.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 02009704220829142101202593XQ226695.74454.142053.Ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep

29/08/2025 150.000 5241IBT1kWNNK3U2.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho MS 2025. 228 em Vi Van Tiep FT25241097010753.20250829.142052.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407

29/08/2025 100.000 020097042208291420502025ZNQS125978.72989.142050.Ung ho MS2025.229

29/08/2025 220.000 MBVCB.10722320870.Ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 9856565646 DUONG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 5.000 MBVCB.10722314743.Tra Xuan Binh giup ms 2025230.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/08/2025 100.000 5241IBT1iWMM6ELK.ung ho MS 2025229 chi Phan Thi Hoa.20250829.141845.213935224.TRAN THU TRA.970432

29/08/2025 50.000 MBVCB.10722298887.Ung ho MS 2025.229 (Chi Phan Thi Hoa).CT tu 1038591142 DINH THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 5241IBT1jWWJ163B.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA-290825-14:17:41 094654.20250829.141741.20606237.DO LE QUAN.970416

29/08/2025 500.000 MBVCB.10722234968.MS 2025.229.CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10722213406.ung ho MS 2025. 231 (anh Lanh Van Lien ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10722214641.Ung ho MS 2025.231 ( anh Lanh Van Lien).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241IBT1kWNN4L32.MS2025.229 Phan Thi Hoa FT25241611296406.20250829.140622.19037230443019.TKTT-VND-NGUYEN THI HOANG MAI.970407

29/08/2025 150.000 020097048808291405452025SaBu501708.8350.140543.UNG HO MS 2025.229

29/08/2025 50.000 MBVCB.10722168915.MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 1017035040 HO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 5241IBT1kWNNB73U.ung ho MS 2025.229 FT25241058310065.20250829.140205.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

29/08/2025 100.000 020097041508291400172025oaOH876444.86243.140017.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 100.000 5241IBT1dWHP63FC.unghoMS2025229.20250829.140003.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

29/08/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT45+46)

29/08/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT17HCM)

29/08/2025 500.000 MBVCB.10722104298.giup MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 IB_171373077_1756450197789147561837_null_20250829_ms 2025.229 phan thi hoa xa cat ngan tinh nghe an

29/08/2025 100.000 MBVCB.10722011568.LE HUU DANG chuyen tien ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 5241IBT1iWMMA9US.ms 2025.229 phan thi hoa.20250829.134925.99905047979.DUONG THI CHAM ANH.970423

29/08/2025 500.000 MBVCB.10721993742.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0731000745979 DUONG THI TRANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1jWWJQSQC.MS 2025.229 PHAN THI HOA-290825-13:47:41 041234.20250829.134741.12046868.TRAN THI THANH THAO.970416

29/08/2025 100.000 5241IBT1kWNNUZ7M.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25241946378867.20250829.134738.8888883868.NGO NGOC DAO .970407

29/08/2025 150.000 5241IBT1iWMM4E17.Nem - Ung ho MS 2025.203 (be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh).20250829.134637.19961071996.NGUYEN THAI LY.970423

29/08/2025 100.000 0200970488082913462920253Q4s405698.32722.134627.HOANG MANH DUNG UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 100.000 020097041508291343222025mjwt835172.21050.134324.MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1kWNN8UKZ.Ms 2025 229 Phan Thi Hoa FT25241505060826.20250829.134233.19035386463017.VND-TGTT-DO THU HANG.970407

29/08/2025 100.000 MBVCB.10721903626.Ms 2025 229 Phan Thi Hoa.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/08/2025 200.000 0200970488082913385220254eyM369652.4698.133844.MS2025.229 UNG HO CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 100.000 020097042208291337512025W4P0216511.350.133752.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 100.000 5241IBT1iWMM5NP5.LE THI NGA chuyen tien.20250829.133711.0334257373.LE THI NGA.970432

29/08/2025 200.000 MBVCB.10721870782.MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0611001913204 DO HA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241VNIBJ22P7RNL.MS 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa).20250829.133605.933338757.NGUYEN MINH QUAN.970441

29/08/2025 100.000 5241IBT1kWNNMYZ7.Ms2025.229 FT25241062040440.20250829.133508.19037974310017.VND-TGTT-PHAM THI MAI TRANG.970407

29/08/2025 50.000 MBVCB.10721855622.MS 2025.229(chi Phan thi Hoa).CT tu 9334114848 PHAM NGOC HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 10.000 5241IBT1kWNNMI2K.ung ho mu 2025.229, chi Phan Thi Hoa, chuc chi va gia dinh binh an, may man, hanh phuc FT25241509600916.20250829.133436.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

29/08/2025 200.000 5241IBT1kWNNVTF8.Ung ho MS 2025.229 FT25241952495761.20250829.133243.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

29/08/2025 100.000 MBVCB.10721835564.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0581000742964 TO TRUONG KHANH VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 5241IBT1kWNNVA8G.Ung ho ms 2025 229 chi Phan thi hoa FT25241095993178.20250829.133137.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407

29/08/2025 100.000 5241IBT1hQTHYRJ3.IBFT Ung ho MS 2025.229.20250829.132932.050119961413.SACOMBANK.970403

29/08/2025 200.000 5241IBT1hQTHYT1Z.IBFT MS 2025.229.20250829.132824.030072261425.SACOMBANK.970403

29/08/2025 100.000 020097048808291328122025wb7G321342.63808.132803.UNG HO MS 2015.229 PHAN THI HOA

29/08/2025 200.000 02009704880829132737202566br318793.62597.132735.UNGHO CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 200.000 020097042208291326382025LJG8827580.58633.132639.LE THI TUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.229 Nguyen Thi Hoa

29/08/2025 100.000 0200970422082913242820255Z1N873613.50965.132427.2025.299 Phan Thi Hoa

29/08/2025 100.000 020097040508291323562025X6M6061691.48479.132356.Vietcombank:0011002643148:PHAN THI MY LOAN chuyen tien MS 2025.229 chi Phan Thi Hoaf

29/08/2025 99.999 020097040508291323272025O7Q8060385.47179.132319.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.219NguyenPHamNgocTien

29/08/2025 200.000 5241IBT1kWNNS8L8.LY VAN KHIEM chuyen ung ho MS.2025.229 Chi Phan thi Hoa FT25241270405002.20250829.132259.3568686866.LY VAN KHIEM.970407

29/08/2025 100.000 5241IBT1kWNNSD19.Ung ho MS 2025.229 FT25241900090001.20250829.132226.19034555179017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG HANG.970407

29/08/2025 100.000 0200970488082913215420258D5a293491.39554.132152.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 100.000 MBVCB.10721728526.UNG HO MS 2025.231.CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241IBT1iWMMPVEN.MS 2025 229 Phan Thi Hoa.20250829.132135.234822028.NGUYEN TU UYEN.970432

29/08/2025 100.000 0200970415082913205620259ze2782414.36567.132054.MS 2025.229 ung ho chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 1.000.000 MBVCB.10721718756.Ung ho 2025.229 ( Phan Thi Hoa).CT tu 0261000577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10721701449.DONG THI HAU ung ho c Phan Thi Hoa.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 02009704220829131814202513YQ664151.25596.131815.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 50.000 020097048808291318002025WlK9276275.24801.131758.MS 2025.229

29/08/2025 100.000 020097041508291317252025GHpR775265.20624.131725.ung ho 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa)

29/08/2025 300.000 5241IBT1kWNN2EVV.Uho ma so 2025.229 FT25241284952032.20250829.131618.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

29/08/2025 100.000 02009704220829131542202520L3340081.15106.131542.ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu

29/08/2025 200.000 0200970415082913145720252rti769432.12112.131457.2025.229

29/08/2025 100.000 5241IBT1jWWW3GK8.UNG HO MS 2025.229 PHAN THI HOA-290825-13:14:43 987001.20250829.131443.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

29/08/2025 500.000 020097041508291314252025vfoc768347.8810.131425.ms2025.229 phan thi hoa

29/08/2025 100.000 MBVCB.10721658014.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 9376690070 HUYNH THI THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 MBVCB.10721655437.2025.229.CT tu 1014714597 TRAN VAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 5241IBT1aWQLW6SU.UNG HO MS 2025.229.20250829.131308.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433

29/08/2025 200.000 5241IBT1kWNNCEJ1.Ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25241119091602.20250829.131222.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407

29/08/2025 100.000 020097048808291312122025dcwG250619.199.131210.MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 100.000 5241IBT1bW7UQ53K.Ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250829.131203.0017100013457008.TRINH CONG TUAN.970448

29/08/2025 200.000 MBVCB.10721637885.ung ho ms2025.229.CT tu 9931861866 LE THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 020097042208291310572025GLG2981391.94458.131058.ung ho ma so 2025.229 chi phan thi hoa

29/08/2025 500.000 5241IBT1iWMM89VV.MS2025.229 (phan thi hoa).20250829.131054.01817747201.TA QUYNH ANH.970423

29/08/2025 20.000 5241IBT1kWNNCC4S.MS 2025.230 FT25241481994528.20250829.131014.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

29/08/2025 200.000 020097042208291308192025IKWD422865.82725.130819.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

29/08/2025 200.000 5241IBT1kWNN1CAT.Viet ha55 ms 2025.229 chi phan thi hoa FT25241432230664.20250829.130622.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407

29/08/2025 300.000 MBVCB.10721568738.MS2025.229 ( Chi Phan Thi Hoa).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 5241IBT1bW78NC91.MS 2025 229 Chi Pham Thi Hoa.20250829.130520.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

29/08/2025 200.000 0200970488082913051720259C89219347.70502.130515.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

29/08/2025 300.000 5241IBT1hQTHUMA5.IBFT TRAN THI BINH chuyen tien uh em pham trung hieu 2025230.20250829.130509.0908763316.SACOMBANK.970403

29/08/2025 50.000 5241IBT1aWQLQEH7.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250829.130458.0852767133.SHBMB.970443

29/08/2025 300.000 5241IBT1jWWWL3DV.MS 2025.231 A. LANH VAN LIEN-290825-12:49:24 946280.20250829.124924.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

29/08/2025 500.000 5241IBT1aWQHR4SM.Ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).20250829.124739.100100112279.LE ANH KIM.970457

29/08/2025 50.000 020097041508291245132025OfYi699277.95627.124513.2025.229 ung ho chi Hoa

29/08/2025 300.000 5241IBT1hQTHMT7B.IBFT TRAN THI BINH chuyen tien uh 2025 225 pham van thanh.20250829.124239.0908763316.SACOMBANK.970403

29/08/2025 200.000 020097041508291242072025GGAM691641.81999.124207.MS 2025.229 chi phan thi hoa

29/08/2025 50.000 MBVCB.10721330014.ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.CT tu 1045938457 TRINH TUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 5241IBT1iWMM9JX7.ung ho ms 2025.231 (anh Lanh Van Lien).20250829.123745.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423

29/08/2025 500.000 MBVCB.10721239201.MS 2025.229.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241IBT1bW78Z2T1.Huynh The Huy ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.20250829.122749.0336661210.HUYNH THE HUY.970448

29/08/2025 30.000 020097041508291224292025IVxB642260.6712.122429.ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien)

29/08/2025 200.000 MBVCB.10720993738.ung ho ms 2025.231 (anh lanh van lien).CT tu 1018536228 NGUYEN QUOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 2.000.000 5241IBT1kWNRG5R3.MS 2025.224 FT25241354023206.20250829.120903.19036676380014.VND-TGTT-TRAN THU TRANG.970407

29/08/2025 10.000 5241IBT1iWMVNIQ1.MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).20250829.120641.02935403901.LE THI BE DAO.970423

29/08/2025 2.000.000 5241VNIBJ22PNQAL.Ung ho MS 2025.231 ( anh Lanh Van lien ).20250829.120114.618818818.DUONG CHI ANH.970441

29/08/2025 500.000 5241IBT1aWQHZ7QU.BUI NGOC DIEP ung ho MS2025.227 chi Nguyen Thi Loan.20250829.115909.0902669601.BUI NGOC DIEP.970424

29/08/2025 200.000 MBVCB.10720655633.Chuyen tien ung ho MS 2025 229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/08/2025 200.868 020097042208291143342025WXQX521152.94491.114335.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.231. ANH LANH VAN LIEN. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

29/08/2025 50.000 MBVCB.10720500576.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.231 ( anh Lamh Van Lien ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241IBT1kWNRVMU5.Tran Quang Anh Tran Quy Duc ung ho MS 2025.230 Pham Trung Hieu FT25241010197334.20250829.113558.19025084654012.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG THUY.970407

29/08/2025 30.000 5241IBT1kWNRVQEK.NGUYEN THI MAI chuyenung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien FT25241101642501.20250829.113507.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

29/08/2025 100.000 5241IBT1kWNRDDIC.Tran Quang Anh Tran Quy Duc ung ho MS 2025.231 Lanh Van Lien FT25241816006026.20250829.113250.19025084654012.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG THUY.970407

29/08/2025 200.000 5241IBT1hQTHWT32.IBFT Ung ho em MS 2025.230 - Em Pham Trung Hieu.20250829.113200.050115871746.SACOMBANK.970403

29/08/2025 100.000 5241IBT1aWQHGQ9Q.VU THI MY DUNG MS2025.231(Lanh van Liem).20250829.112427.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

29/08/2025 200.000 MBVCB.10719946443.LUU BUU NGHI chuyen tien.CT tu 1023456851 LUU BUU NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10719946621.NGUYEN VAN VIET ung ho Ms 2025.231 (Lanh Van Lien).CT tu 1351368888 NGUYEN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 300.000 020097040508291048532025MZ2A068965.2893.104851.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 221 em Dao Manh The

29/08/2025 300.000 020097040508291046082025AZOO055926.88958.104608.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 214 em Tran Van Vinh

29/08/2025 300.000 0200970405082910444220253CWL049136.81799.104442.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 231 anh Lanh Van Lien

29/08/2025 200.000 MBVCB.10719800831.Que Ngoc giup do MS: 2025.231 ( anhLanh Van Lien).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 020097048808291036412025xx1T270027.41581.103632.CHUYEN TIEN UNG HO ANH LANH VAN LIEN MS 2025 231

29/08/2025 500.000 5241IBT1kWNXEC7R.Ung ho Ms 2025.231 anh Lanh van Lien FT25241576762000.20250829.103554.19033973346012.VND-TGTT-CUNG VAN TOAN.970407

29/08/2025 50.000 0200970415082910264420259Oav231916.92499.102644.Trang Thu giup Nguyen Thi Loan 1987 MS 2025.227

29/08/2025 200.000 MBVCB.10719564438.PHAN HOANG UYEN chuyen tien ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 0121000660763 PHAN HOANG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 0200970488082910182720254dpo144954.50881.101825.MS 2025.228 EM VI VAN TIEP

29/08/2025 200.000 MBVCB.10719455972.ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 60.000 020097042208291011372025IKAO112769.18410.101138.gui ms 2025 230 va ms 2025 231

29/08/2025 100.000 5241IBT1iWMVSPQR.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 231 LANH VAN LIEN.20250829.100911.247529918.LE THI HOA.970432

29/08/2025 50.000 SHGD:10005239.DD:250829.BO:LY THI PHUONG THAO.Remark:ung ho MS2025.230

29/08/2025 200.000 0200970488082909434220253mJK911064.92238.094340.2025.231 LO THI UONG A DI DA PHAT

29/08/2025 100.000 5241VNIBJ22P9PU2.MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).20250829.093707.006704060149792.NGUYEN VI HUNG.970441

29/08/2025 500.000 MBVCB.10718978788.gui ma so 2025.231.CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 300.000 5241IBT1iWMVQAIU.MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).20250829.093517.00378836001.NGUYEN XUAN VINH.970423

29/08/2025 100.000 020097048808290934442025w6fS852709.53412.093443.MS 2025.231 ANH LANH VAN LIEN

29/08/2025 500.000 MBVCB.10718959129.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2025.231(Lanh van Lien).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 5241IBT1bW7IY1UL.Ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).20250829.093338.03101010965538.HOANG VIET.970426

29/08/2025 50.000 5241IBT1dWH8Y2LX.Ung ho ms 2025231 anh Lanh Van Lien.20250829.092953.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

29/08/2025 100.000 MBVCB.10718801865.Ung ho Ms2025.231 ( Lanh Van Liem).CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10718788064.VU TRONG TOAN chuyen tien ung ho MS 2025.230( e pham trung hieu).CT tu 0341000649843 VU TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 MBVCB.10718784195.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 0200970405082909191620254NLQ056797.90480.091916.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHI LONG ung ho MS 2025.231 Lanh Van Lien

29/08/2025 300.000 5241IBT1iWMDXSZ9.2025.229( chi Phan Thi Hoa).20250829.091811.00058557001.NGUYEN HONG TRANG.970423

29/08/2025 200.000 0200970422082909151920251SR1168465.75367.091520.ung ho MS2025.229

29/08/2025 30.000 020097041508290914342025EYHV893583.72167.091434.ung ho Lo thi Uong (vo a Lien); ban Muong 1;xa Muong Mun; Dien Bien

29/08/2025 200.000 MBVCB.10718716480.ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 MBVCB.10718640957.ung ho NCHCCCL.CT tu 1031000003220 LUONG THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 5241IBT1kWN3FC56.Ung ho anh Lanh Van Lien,MS 2025.231 FT25241031715613.20250829.090552.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

29/08/2025 150.000 020097048808290904302025EUFk661638.32696.090422.UNG HO MS 2025.231 ANH LANH VAN LIEN

29/08/2025 1.000.000 MBVCB.10718590524.ung ho MS 2025.231.CT tu 0381000486778 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 0200970405082909035120253ALE090149.31416.090351.Vietcombank:0011002643148:ungho MS 2025 231 anh Lanh Van Lien

29/08/2025 30.000 020097042208290901392025WCY8623923.23075.090139.LE THI TU OANH chuyen tien ung ho NCHCCCL

29/08/2025 74.000 0200970415082909011820250854853766.21479.090116.MS 2025.231 ( anh LANH VAN LIEN)

29/08/2025 200.000 5241IBT1aWQZXVA3.ung ho MS 2025231 Anh Lanh Van Lien.20250829.085906.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

29/08/2025 50.000 5241IBT1bW7I9WWH.DOAN NAM PHUOC UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU..20250829.085314.88898018275639.DOAN NAM PHONG.970426

29/08/2025 500.000 5241IBT1kWN36ZTP.Ung ho MS 2025-231 anh Lanh Van Lien FT25241221765462.20250829.085021.19073648113011.VND-TGTT-TRINH THI NGAN HA.970407

29/08/2025 100.000 5241IBT1aWQZFX47.ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).20250829.084908.43000013959170.NGO MINH HUNG.970440

29/08/2025 30.000 5241IBT1bW7ICACI.ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.20250829.084554.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448

29/08/2025 200.000 02009704880829084505202597u2544023.64449.084503.MS 2025.231 ANH LANH VAN LIEN

29/08/2025 50.000 MBVCB.10718394702.TRAN THI THUY DAO ung ho MS 2024.215(be Nguyen Vo Hoai Lam).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 MBVCB.10718380130.TRAN THI THUY DAO ung ho MS 2024.227(be Ta Huu Tai).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 0200970422082908405820252NPA228565.51224.084059.UH MS 2025.231 anh Lanh Van Lien

29/08/2025 100.000 MBVCB.10718349616.TRAN THI THUY DAO chuyen tien ung ho MS 2025.231(anh Lanh Van Lien).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 020097048808290839302025QY05510652.46120.083928.UNG HO MS 2025.231 LANH VAN LIEN

29/08/2025 50.000 MBVCB.10718321093.TRAN THI THUY DAO ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 020097041508290836592025vFfT784162.37123.083659.NGUYEN THI PHUONG MAI chuyen tien

29/08/2025 20.000 MBVCB.10718280085.MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 5241IBT1kWN3GS6C.PHAM MAI ANH ung ho MS 2025.231 Lanh Van Lien FT25241881009402.20250829.083339.12520732536018.VND-TGTT-PHAM MAI ANH .970407

29/08/2025 300.000 MBVCB.10718254223.ung ho anh Lanh van lien MS 2025.231.CT tu 0071003348432 HUYNH THE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 0200970488082908314120255Tk5464719.20291.083133.UNG HO 2025.231 A LANH VAN LIEN

29/08/2025 500.000 020097048808290830002025q8KZ454749.14313.082958.UNG HO MS 2025.231

29/08/2025 800.000 0200970415082908290520253iTM761595.11456.082908.ung ho ms 2025.230

29/08/2025 800.000 020097041508290825452025JnEV752065.205.082545.ung ho ms 2025.229

29/08/2025 800.000 020097041508290824082025MaA7747450.95171.082359.ung ho ms 2025.231

29/08/2025 100.000 020097048808290823452025QOJ0424071.93592.082337.MS 2025.231

29/08/2025 500.000 MBVCB.10718150353.ung ho ms 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 50.000 5241IBT1jWWQFFSC.MS 2025-231-ANH LANH VAN LIEN-290825-08:17:05 464547.20250829.081705.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

29/08/2025 50.000 5241IBT1jWWQFZBE.MS 2025.231 ANH LANH VAN LIEN-290825-08:15:52 462776.20250829.081552.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

29/08/2025 100.000 MBVCB.10718038848.MS 2025.229.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 250.000 MBVCB.10718047550.ung ho MS2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 5241IBT1iWMDAS6N.katie uc ungho ms 2025.220 ( em nguyen thi cam tu).20250829.081133.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423

29/08/2025 100.000 020097040508290810282025C62J073719.51759.081020.Vietcombank:0011002643148:ms2015.231 Lanh Van Lien

29/08/2025 100.000 020097042208290810012025CGPT827244.50572.081002.MS 2025.224 chi Ho Thao My

29/08/2025 100.000 0200970405082908094720255DCY070989.50145.080947.Vietcombank:0011002643148:ma so 2025.231

29/08/2025 100.000 MBVCB.10717954483.ung ho MS 2025.231(anh lanh van lien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10717936998.ung ho MS 2025.230(em pham trung hieu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 MBVCB.10717914372.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0071000795339 HA HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10717900231.ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.CT tu 0701000437440 HUYNH DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 20.000 020097042208290757282025PS1O232484.15087.075729.MS 2025.231

29/08/2025 100.000 020097048808290756512025pEJ1299657.12414.075643.UNG HO MS 2025.231 ANH LANH VAN LIEN

29/08/2025 500.000 MBVCB.10717877103.Ung ho MS 2025 .231 (Anh Lanh Van Lien).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1aWQZE2XW.TRUONG PHU THANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.231(anh Lanh Van Lien) tai VIETCOMBANK.20250829.075438.300110000009909.TRUONG PHU THANG.970421

29/08/2025 300.000 5241IBT1kWN3MJA3.ung ho Ms 2025231 anh Lanh Van Kien FT25241657020427.20250829.075340.19038844922017.VND-TGTT-TANG TU LINH.970407

29/08/2025 10.000 5241IBT1bW7MTJH5.Ung ho MS 2025.230 ( em Pham Trung Hieu).20250829.075239.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

29/08/2025 100.000 MBVCB.10717835531.NGUYEN THI TUYET MAI ung ho MS 2025.231 (anh Lanh van Lien).CT tu 0061000054569 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 020097040508290751172025OC8C001113.95840.075117.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN NGOC HOAI EM chuyen tien ung ho Lanh van lien

29/08/2025 10.000 5241IBT1bW7ML6ZS.Ung ho ms 2025.231 ( anh Lanh Van Lien).20250829.075038.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

29/08/2025 200.000 020097041508290747412025bdfh661020.86294.074741.NGUYEN VAN TUAN chuyen tien giup a lanh van lien

29/08/2025 300.000 MBVCB.10717776032.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 300.000 MBVCB.10717743956.BUI THI LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2025.223.CT tu 0121000600493 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 400.000 MBVCB.10717733082.UNG HO MS 2025.231 LANH VAN LIEN.CT tu 0071003591850 DANG DINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 5241IBT1iWMDPS5Z.MS 2025231.20250829.073936.908663888.LE VAN THUY.970432

29/08/2025 300.000 020097048808290738072025wL0w227708.59445.073759.MS 2025.231 ANH LANH VAN LIEN

29/08/2025 500.000 MBVCB.10717649819.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 020097048808290732572025z9Bc207872.44300.073255.NGUYEN DINH PHUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.231 LANH VAN LIEN

29/08/2025 1.000.000 MBVCB.10717613659.Ung ho MS 2025.231 (Lanh van Lien).CT tu 1029951281 CU TRAN MINH LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 5241IBT1bW7METBG.Ung ho MS 2025.231 (anh Lanh van Lien).20250829.072809.02001012918239.NGUYEN THUY QUYNH.970426

29/08/2025 15.000 MBVCB.10717580908.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 020097042208290721172025TC83516158.12369.072117.NGUYEN HUY TUAN chuyen tien MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.

29/08/2025 200.000 MBVCB.10717529406.PHAM THI VAN uh 2025.229 Phan Thi Hoa .CT tu 0901000138788 PHAM THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 500.000 020097042208290709212025T2NO760265.80935.070921.ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien

29/08/2025 500.000 020097040508290652042025QXE2094407.40860.065205.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025. 231 anh Lanh Van Lien

29/08/2025 200.000 5241IBT1aWQZYAW5.MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).20250829.063312.000007021152.NGUYEN TUAN ANH.970440

29/08/2025 500.000 020097048808290630182025TNOE011008.583.063016.UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

29/08/2025 200.000 MBVCB.10717079499.Ung Ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0461000448587 TRAN THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 0200970488082906172420256c1p985657.80967.061716.PVTN UNG HO 2025.228 EM VI VAN TIEP

29/08/2025 10.000 MBVCB.10716980556.TRAN HOANG NAM ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 MBVCB.10716984052.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 100.000 020097042208290502062025XWIG784805.33757.050207.ung ho ms 2025.229

29/08/2025 300.000 5241IBT1iWMD1SX7.Ms 2025-230 uh Pham Trung Hieu.20250829.041016.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

29/08/2025 1.000.000 5241IBT1jWWQBAL1.UNG HOMS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU-290825-00:54:30 285117.20250829.005430.166676.TRIEU QUOC BAO.970416

29/08/2025 100.000 0200970422082900352320252S41384497.20477.003524.2025.229

29/08/2025 200.000 MBVCB.10716536892.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 MBVCB.10716525760.ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/08/2025 200.000 MBVCB.10716508541.ung ho MS 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 10.000 5242IBT1kJQUSKK6.ung ho NCHCCCL FT25246896277102.20250830.230025.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

30/08/2025 100.000 5242IBT1jWWSMRIQ.UNG HO MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA-300825-22:50:00 744065.20250830.225000.21632421.NGUYEN BAO HAN.970416

30/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99250451632.20250830.99250451632-0869790602_Ung ho MS 2025230 (em Pham Trung Hieu)

30/08/2025 200.000 5242IBT1dWHTDTEM.ung ho MS 2025 230 em Pham Trung Hieu.20250830.221510.970422V45f9c5000000000f70341.MBBANK IBFT.970422

30/08/2025 10.000 MBVCB.10740615486.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 10.000 MBVCB.10740231975.Ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 MBVCB.10740214295.MS 2025 232 ong VU VAN DANG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/08/2025 70.862 5242IBT1kJQ87UJZ.ung ho ms 2025.230 FT25246361199548.20250830.211832.19029573545019.VND-TGTT-TRAN THI HOA.970407

30/08/2025 10.000 5242IBT1iWMADYT3.ung ho MS 2025.224 (chi Ho Thao My).20250830.211120.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

30/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.99241528320.20250830.99241528320-0347836876_HOANG VAN TIEP ung ho MS 2025229 (chi Phan Thi Hoa)

30/08/2025 200.000 MBVCB.10739684557.LE THI THANH HIEN chuyen tien UH MS 2025.229(chi Phan Thi Hoa).CT tu 0491001945683 LE THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 20.000 0200970405083020254720254V1Q081051.80499.202538.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.231

30/08/2025 20.000 020097040508302024312025TWC2076707.73657.202431.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.230

30/08/2025 200.000 020097048808302024052025BDWM447698.73015.202356.MS.2025.227

30/08/2025 200.000 0200970488083020224620259KGa440788.66550.202237.MS 2025.230

30/08/2025 20.000 020097042208302021152025BWWR583303.60464.202116.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Vu Van Dang ms 2025.232

30/08/2025 200.000 0200970488083019382820254Y9Y210910.63848.193825.UNG HO MS 2025.232

30/08/2025 500.000 5242IBT1jWW963DM.MS 2025 228 VI VAN TIEP-300825-19:23:17 446898.20250830.192317.64603009.LAM THI PHUONG THANH.970416

30/08/2025 500.000 5242IBT1bW7E8GQ5.Ung ho MS 2025230 em Pham Trung HieuTRAN THI LAN HUONG chuyen tien.20250830.192313.1021008226098.TRAN THI LAN HUONG.970425

30/08/2025 500.000 MBVCB.10738489831.PHAM THI MY HOA chuyen tien ung ho MS 2025-224 (em Ho Thao My).CT tu 0071001331904 PHAM THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 40.000 020097042208301826562025OVU0841375.17318.182657.ung ho ms 2025.231 anh Lanh Van Lien

30/08/2025 50.000 020097042208301824532025SMYO873528.6894.182451.ung ho ms 2025.232 ong Vu Van Dang

30/08/2025 500.000 5242IBT1kJQI1ZGN.VU THI MINH NGUYET chuyen ung ho MS 2025.231 - anh Lanh van Lien FT25242390491052.20250830.182357.10520027194011.VND-TGTT-VU THI MINH NGUYET.970407

30/08/2025 50.000 020097044908301823412025q2Q2756691.1180.182341.PhamTrungHieu2025.230, ma GD 100000004836376

30/08/2025 50.000 5242IBT1kJQMRT4S.Ung ho MS2025.230 Pham Trung Hieu FT25242809491405.20250830.180859.19073156387019.VND-TGTT-DINH THI THU HUONG.970407

30/08/2025 100.000 5242IBT1kJQMF2Z2.Ung ho MS2025.224.chi Ho Thao My FT25242028017712.20250830.175847.19036234368015.VND-CAO HOANG DAT.970407

30/08/2025 500.000 5242IBT1kJQMTJWX.ung ho Ho Thao My FT25242357228041.20250830.175547.367779.DO THI HONG NGOC.970407

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQMGJ5E.MS.2025.228 Ung ho chau Vi Van Tiep FT25242958093500.20250830.173440.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

30/08/2025 100.000 5242IBT1jWW9VF15.MS 2025.30 PHAM TRUNG HIEU-300825-17:30:16 221569.20250830.173016.235481639.LY QUANG MINH.970416

30/08/2025 30.000 MBVCB.10736969261.MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 300.000 5242IBT1iWMBHKRM.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 3 ma so sau 2025232 2025230 2025231 moi ma so 100K.20250830.171231.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

30/08/2025 300.000 020097041508301706262025IE9c867005.66374.170626.Ung ho MS 2025.232

30/08/2025 1.000.000 MBVCB.10736801472.ung ho MS 2025.231 (anh LANH VAN LIEN).CT tu 0491000082288 TRAN XUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 1.000.000 5242IBT1iWMB63FE.Ung ho MS 2025232Vu Van Dang.20250830.170504.47575327.PHAM DUC TUAN.970432

30/08/2025 50.000 5242IBT1kJQM29U5.Ung ho NCTCCCL FT25242506157752.20250830.165503.135791357900.LE MAI KIEU PHUONG.970407

30/08/2025 500.000 020097041508301653372025ZJld812669.94290.165338.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang)

30/08/2025 200.000 020097048808301653332025W3rN164281.94094.165331.MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

30/08/2025 100.000 5242IBT1kJQM1S8C.MS 2025.229 Chi Phan Thi Hoa FT25242702396838.20250830.164935.19036220044012.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407

30/08/2025 500.000 MBVCB.10736442092.Ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 1023921647 BUI THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 50.000 MBVCB.10736185048.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.232 ( ong Vu Van Dang ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 0200970422083016013620257IWY169831.20804.160137.MS2025.229 chi phan thi hoa

30/08/2025 200.000 020097042208301600292025S0ZS602345.14779.160030.MS2025.231 anh lanh van lien

30/08/2025 50.000 020097042208301552212025NJKL413477.76316.155222.ung ho ms 2025.230 em Pham Trung Hieu

30/08/2025 200.000 5242VNIBJ225DHJX.MS 2025.230 (EM PHAM TRUNG HIEU).20250830.155156.010072792.NGUYEN BAO NGHI.970441

30/08/2025 200.000 MBVCB.10735791329.Ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0251002594503 VO THUY LE MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 1.000.000 5242IBT1jWW239DA.UNG HOMS 2025.232 ONG VU VAN DANG-300825-15:48:32 016101.20250830.154832.166676.TRIEU QUOC BAO.970416

30/08/2025 100.000 MBVCB.10735399515.Ung Ho MS 2025.230 ( em Pham Trung Hieu ).CT tu 1058204901 DAO THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 MBVCB.10735368636.MS2025.228.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 020097042208301511562025C75U935434.88038.151157.MS2025.229 Phan thi hoa

30/08/2025 500.000 020097040508301507222025IE1D020080.65715.150713.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.232 ong Vu Van Dang

30/08/2025 50.000 5242IBT1kJQVQERD.MS 2025.229 FT25242331571668.20250830.145106.20259261349999.TRAN THI HUONG.970407

30/08/2025 50.000 5242IBT1kJQDNNAF.MS 2025.230 FT25242130838060.20250830.144825.20259261349999.TRAN THI HUONG.970407

30/08/2025 500.000 MBVCB.10735055022.Ung ho MS 2025.229 ( chi Phan Thi Hoa).CT tu 0121001201993 LE VAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 500.000 MBVCB.10735013995.Ung ho MS 2025.228 ( em Vi Van Tiep).CT tu 0121001201993 LE VAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 1.000.000 MBVCB.10734984589.PHAN KIM YEN chuyen tien ung ho MS 2025.230(chau Pham Trung Hieu).CT tu 0481000618205 PHAN KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 5242IBT1iWM5FJR3.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).20250830.143440.03730627301.NGUYEN THI THUY GIANG.970423

30/08/2025 100.000 5242IBT1jWW2A3HM.UNG HO MS 2025.230 - EM PHAM TRUNG HIEU-300825-14:21:35 860411.20250830.142135.199646939.PHAM THI THU HA.970416

30/08/2025 500.000 020097048808301418362025UCwk290054.66605.141834.UNG HO NCHCCCL LE DO THU PHUONG 0917272186

30/08/2025 100.000 5242IBT1hQTFRUYB.IBFT LTAT - NCHCCCL.20250830.140656.040078733881.SACOMBANK.970403

30/08/2025 300.000 020097040508301401322025Q045012312.2444.140132.Vietcombank:0011002643148:An ung ho MS 2025 230 em Hieu

30/08/2025 1.000.000 5242IBT1jWW2BINU.UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU-300825-13:57:22 821549.20250830.135722.30556937.DUONG THANH VAN.970416

30/08/2025 100.000 MBVCB.10734555938.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025.232 Vu van Dang.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 5.000 MBVCB.10734536110.Tra Xuan Binh giup ms 2025232.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/08/2025 5.000 MBVCB.10734532980.Tra Xuan Binh giup ms 2025231.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/08/2025 100.000 MBVCB.10734520167.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.232 ong Vu Van Dang.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 MBVCB.10734493201.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 5242IBT1aWQXBNIT.ms 2025.230 giup pham trung hieu chua benh.20250830.133627.185001060000009.VU THI XUAN .970409

30/08/2025 50.000 5242WBVNA22TJEMI.UH MS 2025 232 Ong Vu Van Dang.20250830.133524.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

30/08/2025 300.000 5242IBT1jWW2UU2Z.UNG HO MS 2025 232 ONG VU VAN DANG-300825-13:17:41 761587.20250830.131741.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

30/08/2025 300.000 MBVCB.10734199516.ung ho 2025.230 (em Pham Trung Hieu).CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 3.000.000 020097048808301255502025uXdC925222.65844.125548.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.229

30/08/2025 200.000 MBVCB.10734008504.ung ho Ms 2025 230 ( em Pham Trung Hieu ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 50.000 020097040508301243362025KE08094039.19477.124336.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025212 be Quach Linh San

30/08/2025 100.000 5242IBT1hQTFETPX.IBFT Ung ho MS 2025.232 Ung ho Vu Van Dang.20250830.123947.050155982419.SACOMBANK.970403

30/08/2025 500.000 5242IBT1jWW2DXUK.LE THI HONG CAM UNG HO EM DAO MANH THE. MS 2025.221-300825-12:35:15 694479.20250830.123515.198474899.LE THI HONG CAM.970416

30/08/2025 500.000 MBVCB.10733632718.BUI NGOC DIEP ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 30.000 5242IBT1jWW2CB5R.MS 2025-232 ONG VU VAN DANG-300825-11:57:35 628188.20250830.115735.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

30/08/2025 100.000 020097040508301155362025EQ4L031918.3324.115536.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025.232 ong Vu Van Dang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

30/08/2025 100.000 020097040508301153402025JQP9025014.93388.115340.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025. 231 anh Lanh Van Lien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

30/08/2025 100.000 5242IBT1fW8T63I5.MS 2025.232 Vu Van Dang.20250830.115057.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

30/08/2025 200.868 020097042208301150002025PZCM344409.74918.114958.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.232. ONG VU VAN DANG. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

30/08/2025 1.600.000 0200970415083011434920251btp837690.50307.114347.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Thi Tuyet Nhung MS 5703

30/08/2025 100.000 5242IBT1kJQSYZTG.ung ho MS 2025.232 ong Vu Van Dang FT25242898440956.20250830.113105.93334444999.MAI VAN DUONG.970407

30/08/2025 20.000 5242IBT1kJQSY6F1.MS 2025.230 em Pham Trung Hieu FT25242701135376.20250830.113059.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

30/08/2025 1.000.000 5242IBT1jWW2QW9T.MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU-300825-11:22:29 561157.20250830.112229.17659311.BUI ANH THU.970416

30/08/2025 250.000 MBVCB.10732914733.ung ho MS2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 15.000 MBVCB.10732652191.2025.229( Phan Thi Hoa).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 5242IBT1iWMYK4AW.Ung ho ms 2025231 anh Lanh Van Lien.20250830.105249.7778826868.LAI THU TRANG.970432

30/08/2025 100.000 5242IBT1iWMY4RPZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 232 VU VAN DANG.20250830.103609.247529918.LE THI HOA.970432

30/08/2025 500.000 5242IBT1hQTFDHGX.IBFT Ung ho MS 2025.229 Chi Phan Thi Hoa.20250830.103533.060119843661.SACOMBANK.970403

30/08/2025 100.000 MBVCB.10732372695.ung ho MS 2025.229 (chi Phan Thi Hoa).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 02009704880830103007202596rw576956.45386.102959.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.232 ONG VU VAN DANG

30/08/2025 100.000 020097048808301028032025TaWK562715.35392.102754.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

30/08/2025 200.000 5242VNIBJ225G198.LE THI PHUONG ANH UNG HO MS 2025.224 CHI HO THAO MY.20250830.101429.804081994.LE THI PHUONG ANH.970441

30/08/2025 200.000 MBVCB.10732102593.Ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 300.000 MBVCB.10732093769.Ung ho MS 2025.232 (Ong Vu Van Dang).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 020097041508301010242025G6aG567013.50430.101021.ung ho MS 2025.232

30/08/2025 2.600.000 5242IBT1kJQ9K8MN.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien FT25242805014843.20250830.100828.19036751715019.VND-TGTT-NGUYEN THANH TAM.970407

30/08/2025 300.000 5242IBT1hQTF2YYF.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien.20250830.100640.060262404849.SACOMBANK.970403

30/08/2025 30.000 020097041508300945162025BJjO481056.34886.094507.ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang)

30/08/2025 100.000 MBVCB.10731737227.NGUYEN HIEN CHUONG chuyen tien.CT tu 0871004192831 NGUYEN HIEN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 5242IBT1iWMYSZ8B.Ung ho ms 2025232 ong Vu Van Dang.20250830.094145.7778826868.LAI THU TRANG.970432

30/08/2025 200.000 020097041508300938392025OyIV457872.4974.093839.ung ho MS 2025.230(em Pham trung hieu)

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQ9M5EH.MS 2025.229 phan thi hoa FT25242970327364.20250830.093053.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407

30/08/2025 200.000 MBVCB.10731558544.uh 2025.228.CT tu 9968139609 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 MBVCB.10731550142.uh 2025.230.CT tu 9968139609 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 MBVCB.10731529067.uh 2025.231.CT tu 9968139609 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQ9VCLL.Ung ho MS 2025 226 Le Anh Tinh FT25242630575990.20250830.092627.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQ9DZ3N.Ung ho MS 2025 228 em Vi Van Tiep FT25242821859225.20250830.092511.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQ9DIUS.Ung ho MS 2025 232 ong Vu Van Dang FT25242438022480.20250830.092347.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQ9ST7L.Ung ho MS 2025 230 Em Pham Trung Hieu FT25242893010515.20250830.092209.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQ9SUM5.Ung ho MS 2025 231 Anh Lanh Van Lien FT25242107964172.20250830.092038.10224191899011.VND-TGTT-LE KIM PHUNG.970407

30/08/2025 20.000 MBVCB.10731413032.MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 020097040508300909352025I0QC041204.85861.090932.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.232

30/08/2025 100.000 MBVCB.10731246874.ung ho MS 2025.232( ong Vu Van Dang).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 020097042208300853172025Z2V2732294.25789.085317.2025.232 ong Vu Van Dang

30/08/2025 1.000.000 020097041508300851372025TAIy308611.20208.085137.Chuyen tien ung ho MS 2025.232 (Ong Vu Van Dang)

30/08/2025 100.000 MBVCB.10731038088.NGUYEN VAN THINH ung ho MS 2025.232( Ong Vu van Dang).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 0200970422083008392920259ENB589320.76605.083930.NGUYEN NGOC HA ung ho MS 2025.232 ong vu van dangxa dai phuoc dong nai

30/08/2025 200.000 020097042208300836052025HTVK384054.64961.083606.Ms2025.232 ong vu van dang

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQ2THNM.Ung ho ong Vu Van Dang, MS 2025.232 FT25242848900538.20250830.083520.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

30/08/2025 1.000.000 020097048808300831322025gpqa798026.49724.083129.MS 2025.232 VU VAN DANG

30/08/2025 200.000 5242IBT1fW8T2VWF.MS 2025.232 ( Vu Van Dang).20250830.082031.0909335398.VO THI CAM HANG.970431

30/08/2025 500.000 5242IBT1aWQ3DRRR.Ung ho MS 2025232 ong Vu Van Dang.20250830.081623.1398888888.SHBMB.970443

30/08/2025 300.000 020097041508300814422025geLo200286.95367.081442.MS 2025.232 ( ong VU VAN DANG)

30/08/2025 100.000 020097041508300811342025AFps192227.85475.081131.THANH MAI chuyen tien ung ho MS 2025. 229

30/08/2025 100.000 020097042208300811152025WI0U587871.85052.081116.ung ho MS 2025.232

30/08/2025 500.000 020097048808300809472025ixbk670710.80045.080944.MS 2025.229 CHI PHAN THI HOA

30/08/2025 30.000 020097042208300806012025COA1451153.69094.080602.gui ms 2025 232

30/08/2025 200.000 MBVCB.10730605792.MS2025.232.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 0200970415083008032720256qHS170487.62021.080329.Giup Do MS 2025;231 lanh van Lien

30/08/2025 1.000.000 MBVCB.10730578045.PHAM THU HUONG ung ho MS 2025.232 ong Vu Van Dang.CT tu 0011001287790 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 150.000 5242IBT1kJQ2GV7B.ung ho MS 2025.232 ong Vu Van Dang FT25242078121731.20250830.075916.19036187188011.VND-TGTT-NGUYEN PHU DIEN .970407

30/08/2025 100.000 020097041508300759042025Z6YN161098.48446.075904.Giup Do MS 2025;230 Pham trung Hieu

30/08/2025 100.000 5242IBT1fW8T1LE3.MS 2025.232 Vu Van Dang.20250830.075628.0986388899.VO TAT THANG.970431

30/08/2025 500.000 MBVCB.10730535778.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 020097040508300735102025N4R6060917.83016.073510.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.232 o. vu van dang

30/08/2025 100.000 MBVCB.10730335077.MS 2025.232.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 300.000 020097042208300733112025MZAW579327.77615.073309.ung ho MS 2025.232 ong Vu Van Dang

30/08/2025 100.000 5242IBT1aWQ3CGFL.NGUYEN THI THU HA ung ho ms 2025. 232 vu van dang CHYEN KHOAN BAO VIETNAMNET.20250830.073148.1011497698.SHBMB.970443

30/08/2025 15.000 MBVCB.10730235048.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.231 (Anh Lanh Van Lien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 5242IBT1iWMPAIHQ.ung ho ms 2025.224 Chi Ho Thao My.20250830.072248.00306601001.LE BICH NGOC.970423

30/08/2025 150.000 020097040508300712052025GRW2085443.24210.071205.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.230 em pham trung hieu

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQ2VMCT.ung ho MS2025.229 chi phan thi hoa FT25242340068561.20250830.065522.19033924471014.VND-TGTT-LE NGOC TUAN.970407

30/08/2025 200.000 MBVCB.10729996451.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 5242IBT1kJQ2DX4P.NGUYEN BINH CHAU chuyen tang MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu FT25242342026080.20250830.065220.19029411569011.VND-TGTT-NGUYEN BINH CHAU .970407

30/08/2025 500.000 MBVCB.10729942020.ms 2025.232 (ong Vu Van Dang).CT tu 0011000600917 PHAM QUANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 MBVCB.10729849024.MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa.CT tu 0421003887915 LE THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 18.000 MBVCB.10729816141.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 100.000 MBVCB.10729740658.MS 2025.231 (anh Lanh Van Lien).CT tu 0611001516326 LE MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 200.000 5242IBT1aWQFRFVG.ung ho MS 2025.231.20250830.055323.0904869768.NGUYEN NGOC KHANH.970440

30/08/2025 1.000.000 5242IBT1kJQ21BB4.Chau celine ung ho MS 2025.231 . Anh lanh van lien FT25242656609760.20250830.053412.950912264009.LE DUNG.970407

30/08/2025 50.000 020097042208300522222025IYQA886209.91214.052214.ung ho 2025.229 Phan thi hoa

30/08/2025 300.000 MBVCB.10729626914.Thinking School giup MS2025 231 Anh Lanh Van Lien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/08/2025 50.000 020097048808300131052025XQ8w100430.1381.013102.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU

30/08/2025 50.000 020097048808300128342025LvAO098708.61.012831.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.231 ANH LANH VAN LIEN

30/08/2025 200.000 5242IBT1kJQCFJCX.ung ho MS 2025.229 FT25242574800928.20250830.005441.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU .970407

30/08/2025 20.169 5242IBT1iWMP2A4N.UHMS 2025.222 Mong Vu Minh Hieu,Hanh benh chuyen bien tot,GD V.Kien-Do.T.Huong gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Lu Quang Vuong Phat.20250830.004026.00005384949.VU HOANG LINH.970423

30/08/2025 500.000 5242VNIBJ225ZGX7.TRO DUYEN ANH LANH.20250830.003116.979896666.BUI VAN HUAN.970441

30/08/2025 20.169 5242IBT1iWMPCUMY.UHMS 2025.228 Mong e Vi Van Tiep benh chuyen bien tot,GD b Vi Van Luyen binh an gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250830.001841.00005384949.VU HOANG LINH.970423

30/08/2025 120.000 MBVCB.10729283157.ung ho ms 2025.229.CT tu 0301000340360 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2025 300.000 5244IBT1kJQ7KH14.MS 2025.228 em Vi Van Tiep FT25246224904001.20250901.002301.8219331319.NGUYEN THI THUY DUONG.970407

31/08/2025 500.000 020097040509010010362025VS0F022833.46085.001036.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa

31/08/2025 50.000 020097048808312358052025NiFY918992.30824.235756.NGUYEN MANH CHINH GUI MS2025.233 GIUP DO BE NGUYEN THI AN LUONG

31/08/2025 100.000 5243IBT1kJQ7AYFR.Ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep FT25246140133508.20250831.234526.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407

31/08/2025 29.688 MBVCB.10752635396.LANG THI THUY ung ho MS2025.233(be nguyen thi an luong).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2025 150.000 5243IBT1kJQ743FW.MS2025.233 be Nguyen Thi An Luong FT25246129087443.20250831.233950.14022303754012.VND-TGTT-DANG PHUONG DUC.970407

31/08/2025 100.000 5243IBT1jWWM5WCC.UNG HO MA SO 2025.233 NGUYEN THI AN LUONG-310825-23:30:17 328729.20250831.233018.37675549.NGUYEN TUAN MINH.970416

31/08/2025 30.000 5243IBT1iWMZW8CA.ung ho MS 2025228 em Vi Van Tiep.20250831.230231.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

31/08/2025 100.000 0200970422083122453620259560432468.19171.224537.UH2025.233

31/08/2025 300.000 5243IBT1jWWM87SY.MS 2025.232 ONG VU VAN DANG-310825-22:29:20 278275.20250831.222920.6618057.NGUYEN NGOC DOAN.970416

31/08/2025 300.000 5243IBT1jWWM8U9A.MS 2025.230 EM PHAM TRUNG HIEU-310825-22:25:49 274797.20250831.222550.6618057.NGUYEN NGOC DOAN.970416

31/08/2025 33.000 0200970422083122154020255YUX193650.43969.221540.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.231

31/08/2025 33.000 020097042208312215022025E0OF225133.42980.221502.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.232

31/08/2025 300.000 020097041508312215002025cX1P331421.42931.221500.BS SON ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep)

31/08/2025 33.000 020097042208312214282025TW46457306.42046.221429.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.233

31/08/2025 300.000 5243IBT1kJQ7J7X3.ung ho MS2025.229 phan thi hoa FT25246783135533.20250831.215847.19036081378016.VND-TKTT-DINH TUAN HOANG.970407

31/08/2025 300.000 5243IBT1iWM6LQU6.Ung ho MS 2025231 anh Lanh Van Lien.20250831.215442.61626689.HOANG ANH TUAN.970432

31/08/2025 10.000 MBVCB.10751996183.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2025 200.000 5243IBT1iWM6HFTV.Ung ho MS 2025232 ong Vu Van Dang.20250831.215348.61626689.HOANG ANH TUAN.970432

31/08/2025 300.000 5243IBT1iWM6HEA2.Ung ho MS 2025233 be Nguyen Thi An Luong.20250831.215235.61626689.HOANG ANH TUAN.970432

31/08/2025 20.000 MBVCB.10751920083.Ung ho MS 2025.230 ( em Pham Trung Hieu ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2025 50.000 5243IBT1kJQGR59Z.Ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep FT25246376841742.20250831.214045.19036206319017.VND-TGTT-DAO THANH HA.970407

31/08/2025 100.000 020097048808312134362025jIZ6519994.16451.213426.TRAN HY DAN THANH UNG HO MS 2025.233 BE NGUYEN THI AN LUONG

31/08/2025 500.000 MBVCB.10751668455.Nhat va Diep ung ho MS 2025.233 (be Nguyen Thi An Luong).CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2025 500.000 MBVCB.10751647404.Nhat vs Diep ung ho MS 2025.228 (em Vi Van Tiep).CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/08/2025 100.000 5243IBT1kJQG6YUF.ung ho MS 2025.232 ong Vu Van Dang FT25246369840539.20250831.210909.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

31/08/2025 100.000 5243IBT1kJQG6Q45.ung ho MS 2025.231 anh Lanh Van Lien FT25246577210663.20250831.210730.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

31/08/2025 100.000 5243IBT1kJQGEBZU.ung ho MS 2025.230 em Pham Trung Hieu FT25246228350404.20250831.210542.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

31/08/2025 200.000 5243IBT1kJQGEC7T.ung ho MS 2025.229 chi Phan Thi Hoa FT25246957318783.20250831.210417.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

31/08/2025 100.000 5243IBT1kJQGKEGS.ung ho MS 2025.228 em Vi Van Tiep FT25246009310080.20250831.210241.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

31/08/2025 100.000 5243IBT1kJQGKDHH.ung ho MS 2025.227 chi Nguyen Thi Loan FT25246953590558.20250831.210105.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

31/08/2025 100.000 5243IBT1kJQG76RV.ung ho MS 2025.226 anh Le Anh Tinh FT25246106300643.20250831.205910.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407