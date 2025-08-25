1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/08/2025
|500.000
|020097042208112342472025NZ34482204.79883.234248.MS 2025.208
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWF6UDCF.Ms 2025.213 em Tong Thi Anh FT25224145517220.20250811.234222.19037238445010.VND-TGTT-NGUYEN VIET ANH.970407
|11/08/2025
|22.169
|5223IBT1iWSY9HC2.UHMS 2025.210 Mong benh cua Nguyen T.Huong Giang chuyen bien tot,GD N.V.Hoang-Ha co nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250811.232700.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|11/08/2025
|100.000
|020097042208112304302025SGQX206436.19074.230431.ung ho NCHCCCL Khanh Ly0339007779
|11/08/2025
|1.000.000
|5223IBT1kWF6DETE.MS 2025.213 FT25224015099396.20250811.230240.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407
|11/08/2025
|500.000
|020097040508112251552025YOLK049181.93219.225155.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.203 be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh
|11/08/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97108891071.20250811.97108891071-0773154163_MS2025213
|11/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97108301567.20250811.97108301567-0338982355_ung ho MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|200.000
|020097041508112236062025cZ7H551055.54963.223606.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|300.000
|020097040508112225512025K27I013294.29558.222551.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.210 em Nguyen Thi Huong Giang
|11/08/2025
|300.000
|020097040508112224312025GEJO011049.25489.222432.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan
|11/08/2025
|68.000
|020097042208112224142025VNLQ954525.24706.222415.UH MS 2025.213 em Tong Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|11/08/2025
|300.000
|020097040508112221302025U6D3005736.17369.222131.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWF6WWTD.MS 2025.213 FT25224369270851.20250811.221621.19038649543011.VND-TGTT-NGUYEN T T HUYEN.970407
|11/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97105742907.20250811.97105742907-0788697879_MS 2025211 anh Vu Xuan Hoang
|11/08/2025
|56.800
|020097042208112212032025T4N3994172.88456.221122.UH MS 2025.206 nu sinh Tran Thi Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|11/08/2025
|10.000
|MBVCB.10516196450.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Thao My va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2025.213(em Tong Thi Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10516123765.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh.CT tu 0611001435958 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10516119518.Ung ho MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh ) .CT tu 0241004092884 NGUYEN VO TRUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWSPXFT6.Ms 2025.207 (anh Hoang Van Long).20250811.220021.03566195302.NGUYEN DUY THONG.970423
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWSPX6EK.Ms 2025.208 ( em Hving Ho Oan).20250811.215917.03566195302.NGUYEN DUY THONG.970423
|11/08/2025
|70.000
|020097048808112157162025dkG8003508.41030.215635.MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|56.888
|020097042208112142282025SM40954817.85567.214147.UH MS 2025.202 em Ly Mai Thanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10515917540.Ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 1036150548 NGUYEN TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10515928475.ung ho MS 2025.203 (be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh).CT tu 1057839383 BUI THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|56.000
|020097042208112130502025O44F891733.38829.213051.UH MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|11/08/2025
|50.000
|020097048808112130072025Agfi882432.36739.213004.UNG HO MS 2025.211 VU XUAN HOAN
|11/08/2025
|100.000
|020097042208112128012025XJCK172636.27840.212721.ung ho MS 2025.213
|11/08/2025
|20.000
|02009704220811212648202543NT257343.21964.212649.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1jQNUZCMD.2.025.213 TONG THI ANH-110825-21:24:50 485763.20250811.212450.12010307.DUONG THI VAN.970416
|11/08/2025
|200.000
|020097041508112123402025QQ2T419120.8979.212340.MS 2025.208 em Hving Ho Oan
|11/08/2025
|10.000
|020097041508112115492025wOSt399635.75474.211549.TRAN QUANG HUY Chuyen tien MS 2025.213 (em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWFEABSK.NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 2025.203 nguyen bao an va nguyen bao minh FT25224996853473.20250811.211301.19022460756019.NGUYEN THANH TUAN.970407
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWSPERJE.MS 2025213.20250811.211147.2828060620.TRAN LE NGOC THAO.970432
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWFE58KK.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25223602668015.20250811.210211.19028754883017.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10515356513.MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0071003823781 NGO BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10515204867.ung ho MS 2025.210(em Nguyen Thi Huong Giang).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|20.000
|5223IBT1fWIP523P.Nguyen Van Thu chuyen tien tu Timo.20250811.203832.8007041100780.NGUYEN VAN THU.963388
|11/08/2025
|600.000
|5223VNIBJ22KYT3N.ung ho ma so 2025.212 be Quach Linh San.20250811.203613.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1iWSPBCNC.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).20250811.203521.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10515086678.MS 2025.213.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1iWSPPYXA.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.202145.02368814602.PHAN THUY QUYNH.970423
|11/08/2025
|20.000
|020097042208112019072025HTOG664856.91618.201908.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tong Thi Anh ms 2025.213
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10514811268.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.213(e Tong Thi Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1aQRGG7M6.NGUYEN THI NGOC HUYEN chuyen tien.20250811.201608.100150310118.NGUYEN THI NGOC HUYEN.970457
|11/08/2025
|50.000
|MBVCB.10514720779.ung ho MS2025.213 ( em Tong Thi Anh).CT tu 1036809336 HO VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|020097041508111957472025GQZb130576.77772.195706.ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan)
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1aQRGBDSH.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh.20250811.195432.0784281096.SHBMB.970443
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10514486330.2025.213.CT tu 1018712225 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1aQRGBWG5.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.213 em tong thi anh.20250811.195315.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|11/08/2025
|500.000
|MBVCB.10514356428.MS 2025.211 (Vu Xuan Hoan).CT tu 0301000301007 NGUYEN VIET LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|5.000.000
|0200970488081119365320251vb0144038.69365.193650.CSPM, CSTV TAI TRO MS 2025.211, CHI PHAM THI LIEU CHUA BENH
|11/08/2025
|20.000
|5223IBT1iWSP2VVF.ms 2025-213 Tong thi anh.20250811.193628.212720038.LA THI MEN.970432
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10514233562.Ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|300.000
|5223IBT1aQRGUTH5.DAO THI THU HUONG chuyen tien MS 2025.212 (be Quach Linh San).20250811.193335.139704077686868.DAO THI THU HUONG.970437
|11/08/2025
|100.000
|020097041508111924582025sAcF907376.5085.192458.NGUYEN THIEN TRI chuyen tien
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1jQNUISKR.2025 ,204 ONG NGUYEN HOAI PHONG , CHUC ONG MAU NHOE . A DI DA PHAT-110825-19:23:39 277115.20250811.192339.11870267.NGUYEN THIEN TRI.970416
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1jQNUMZGI.2025 . 203 BE NGUYEN BAO AN VA BAO MINH-110825-19:20:00 269741.20250811.192000.11870267.NGUYEN THIEN TRI.970416
|11/08/2025
|300.000
|5223VNIBJ22K2CN5.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.191531.926120222.NGUYEN VAN MANH.970441
|11/08/2025
|50.000
|5223VNIBJ22K2C1D.Ms 2025.209.20250811.191435.842325378.LE MINH DAM.970441
|11/08/2025
|45.689
|MBVCB.10513863743.LANG THI THUY MS2025.213 Om zambala Zalen Tada SoaHa.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|MBVCB.10513854357.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1hQLW69IA.IBFT MS 2025.213 UNG HO EM TONG THI ANH.20250811.191038.051388818888.SACOMBANK.970403
|11/08/2025
|30.000
|MBVCB.10513827218.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|020097042208111909562025QDUH892257.20615.190957.MS 2025.209
|11/08/2025
|300.000
|020097048808111901252025CmCs873003.71188.190122.UNG HO MS 2025.211
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWSUXQDX.Ung ho MS 2025213 Em Tong Thi Anh.20250811.185828.0974968886.NGUYEN THI DIEU LINH.970432
|11/08/2025
|500.000
|020097041508111855412025Iioa789039.36753.185541.NGUYEN THU HANG Chuyen tien MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1kWFKD4FP.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223223089876.20250811.185313.13323550677019.VND-TGTT-NGUYEN MAI VAN.970407
|11/08/2025
|200.000
|020097048808111849462025zzwP778815.2615.184905.DO THU HA UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN
|11/08/2025
|15.000
|MBVCB.10513435155.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|15.000
|MBVCB.10513389542.vc thai vu thai va cha ma 2 ben ung ho MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|020097041508111834302025X4LH695045.10393.183430.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|400.000
|MBVCB.10513101015.TRAN THI MY HANG chuyen tien.CT tu 0071000846763 TRAN THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97079364546.20250811.97079364546-0931861294_ung ho MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWSUKCWJ.ung ho em Tong Thi Anh.20250811.182049.03732753701.PHAN THI KIM NGAN.970423
|11/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10512880266.NGUYEN NGOC THUY MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10512787353.DINH NGUYEN VY chuyen tien.CT tu 1030775334 DINH NGUYEN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10512527765.TRAN THANH DINH ung ho MS2025.207 HOANG VAN LONG.CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|30.000
|MBVCB.10512246944.Chuyen tien ung ho.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/08/2025
|50.000
|MBVCB.10512226253.Chuyen tien ung ho.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10512214055.MS 2025.207 (anh Hoang Van Long).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1aQRAZQMP.MS 2015213 EM TONG THI ANH.20250811.172820.0387156150.NGUYEN DANG TAN .546034
|11/08/2025
|300.000
|0200970422081117235220255I0P220999.74200.172353.ung ho MS 2025.207 anh Hoang Van Long
|11/08/2025
|200.000
|020097048808111721232025ub7f015496.57819.172120.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWF7CBJD.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223975630094.20250811.171534.19037097642011.VND-TGTT-NGUYEN HA KIM GIANG.970407
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWFGNATU.UngHo MS 2025.211 FT25223560823283.20250811.170242.19031854033011.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|11/08/2025
|100.000
|020097041508111658162025vYj2263170.7831.165817.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10511605791.UNG HO MS 2025.213.CT tu 0821000164632 HA VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1hQLW1EQ4.IBFT ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh.20250811.165639.060085949831.SACOMBANK.970403
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10511526038.MS 2025.213.CT tu 1016988147 NGUYEN LE KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223VNIBJ22GNU71.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.164821.235309.NGUYEN DIEU LINH.970441
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1hQLWWF1T.IBFT MS.2025.213. em Tong Thi Anh.20250811.164524.050086086597.SACOMBANK.970403
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10511396341.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0271001091983 HOANG THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFGZL3Y.MS 2025.213 Tong Thi Anh FT25223874080841.20250811.164203.19035516831013.VND-TGTT-DO THI THU HIEN.970407
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWS8X7PK.Ung ho MS 2025.212 (be Quach Linh San).20250811.163741.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|11/08/2025
|300.000
|5223IBT1hQLWQGXD.IBFT MS 2025.213 em Tong Thi Anh.20250811.163724.054901061994.SACOMBANK.970403
|11/08/2025
|200.000
|020097042208111636452025DTKW303373.78096.163646.TRAN DINH THUY chuyen tien Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97066721057.20250811.97066721057-0387217901_MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|100.000
|020097041508111632402025qcOG159413.54609.163240.giup em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWS8TM54.MP ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250811.162222.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWS8TJL3.MP ung ho MS 2025212 Be Quach Linh San.20250811.162117.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWS8LLQV.MP ung ho MS 2025213 Em Tong Thi Anh.20250811.161954.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1dWKUFBVZ.Ung ho MS 2025213 Tong Thi Anh.20250811.161916.97042292M63e8d9000000000354698.MBBANK IBFT.970422
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1iWS8HVXD.quynh phuong ung ho NCHCCCL t7.20250811.161240.05136957501.DINH THI QUYNH PHUONG.970423
|11/08/2025
|600.000
|5223IBT1kWFGPSPR.MS 2025.211 - Vu Xuan Hoan FT25223520850310.20250811.160850.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
|11/08/2025
|600.000
|5223IBT1kWFGUM4V.MS 2025.213 - Tong Thi Anh FT25223976989193.20250811.160607.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
|11/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97063292120.20250811.97063292120-0932303167_PHAM NGOC MANH chuyen em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|20.000
|020097042208111604282025NAVD191425.99878.160429.Ung ho MS2015.213 em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1aQRAVF2E.ung ho MS 2025.203 chuc 2 con mau khoe.20250811.160426.0935400224.SHBMB.970443
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1kWFG87BW.Ung ho MS2025.213 em Tong Thi Anh FT25223990502530.20250811.160406.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|11/08/2025
|300.000
|020097041508111603492025M92K954728.96165.160349.ung ho MS2025.206 em tran thi linh
|11/08/2025
|150.000
|MBVCB.10510830963.QuangNP ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|020097048808111600502025YbAS409823.80599.160009.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97060758272.20250811.97060758272-0985618300_ms 2025213 ( tong thi anh)
|11/08/2025
|150.000
|MBVCB.10510787604.QuangNP ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|300.000
|0200970415081115584720252a4S936594.69335.155847.ung ho MS2025.207
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10510770730.LE THI THANH TRUC chuyen tien ho tro cho em Tong Thi Anh.CT tu 1052986737 LE THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10510766631.ung ho MS 2015.212 (chuc be mau khoe).CT tu 0041000268916 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10510703676.MS 2025.213.CT tu 1026542307 HA VAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|0200970405081115515720254WL6059573.34515.155154.Vietcombank:0011002643148:Cam Linh ung ho MS 2025 213 em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|60.000
|5223IBT1kWFG9X32.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223891962306.20250811.154657.19073196429016.VND-TGTT-PHAN PHUONG ANH.970407
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10510514288.MS 2025.213 ( ung ho em Tong Thi Anh).CT tu 9911188949 VO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1iWS8AMXP.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.153727.03627725301.DUONG MINH THUY.970423
|11/08/2025
|50.000
|0200970488081115362120251UKI253358.52993.153541.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10510470119.Ung ho MS 2025.213 Tong Thi Anh.CT tu 1976686423 NGUYEN TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10510474450.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 1040129772 NGUYEN THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1aQRA2JIL.ung ho MS 2025.213 em tong thi anh.20250811.153438.206704070004825.NGUYEN THI HONG NHUNG.970437
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1iWS847M1.MS 2025 213 em Tong Thi Anh.20250811.153350.0348542919.NGUYEN THI LOAN.970432
|11/08/2025
|100.000
|020097048808111533152025Hqjw234287.37507.153234.MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|500.000
|MBVCB.10510445759.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|MBVCB.10510380416.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFAN44R.MS 2025.198 FT25223210178450.20250811.152341.19035254966011.VND-TGTT-TRUONG KHANH HUYEN.970407
|11/08/2025
|100.000
|0200970422081115222120250ONE102634.83080.152222.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|43.000
|020097048808111520282025RGUw156169.72845.152025.MS 2025.213
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10510279876.BAO TRUC ung ho MS 2025.213.CT tu 1024221194 PHAM NGOC BAO TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|MBVCB.10510283716.Ung ho MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh).CT tu 0251001398614 LA THI TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|020097048808111519032025PVrb147574.67265.151822.MS 2025.213
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10510271676.ung ho MS2025.211(anh Vu Xuan Hoang).CT tu 0271000981909 HO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|020097041508111517552025o7N5802368.61335.151755.NONG THI BOI Nguyen Thi Huong giang Ms(2025.210)
|11/08/2025
|50.000
|MBVCB.10510253799.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0851000038098 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|020097041508111511152025qLWL780966.29276.151115.NONG THI BOI ung ho Vu Xuan Hoang Ms(2025.211)
|11/08/2025
|200.000
|5223VNIBJ22GHGNX.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.151017.009337760.LU HOANG MAI.970441
|11/08/2025
|150.000
|020097048808111508432025Z96s086300.17176.150840.UNG HO MS 2025.204 ONG NGUYEN HOAI PHONG
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10510152936.ung ho ms 2025.213 em tong thi anh.CT tu 0181003498057 NGUYEN TRAN PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|020097042208111508262025G21S530435.16209.150827.NGO THI MY LINH ung ho em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|90.000
|MBVCB.10510124031.ung ho MS 2025.213 TONG THI ANH.CT tu 1046116136 TRAN NGOC LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1iWS8UY1X.MS 2025213 - ung ho em Tong Thi Anh.20250811.150605.4411551995.TRUONG NGUYEN THAO NGUYEN.970432
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWFALEV2.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223640039772.20250811.150432.19037583458011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|11/08/2025
|150.000
|5223IBT1kWFALY1B.Ung ho 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223101917448.20250811.150344.19038124331011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEM QUYNH.970407
|11/08/2025
|300.000
|5223IBT1bWBZDH7F.ung ho MS 2025.213. cau mong hoc gioi.20250811.150341.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1jQN8V5WG.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH-110825-15:01:55 737048.20250811.150155.199119918.BUI THI LAN HUONG.970416
|11/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP743HUAM5CD.20250811.Ung ho MS 2025.213 Tong Thi Anh
|11/08/2025
|200.000
|020097048808111501042025eJ7Y041641.79536.150024.MS 2025.213
|11/08/2025
|100.000
|020097048808111501042025N7q9041534.80229.150101.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWS88YXN.ung ho MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh).20250811.150055.01903548101.NGUYEN THI THU HIEN.970423
|11/08/2025
|18.000
|MBVCB.10510050505.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1iWS888N4.NGO VU TO UYEN ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.150028.00001036990.NGO VU TO UYEN.970423
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFAZ7KF.Ung ho MS 2025.213 em Ngoc Anh FT25223043947805.20250811.145736.19036215030011.VND-TGTT-HOANG THI LAN ANH.970407
|11/08/2025
|500.000
|MBVCB.10509999941.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 212.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10509989629.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh) .CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10509990458.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0531002509303 NGUYEN AI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|020097040508111455522025FLVD029094.55741.145511.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.210 ung ho em NT Huong Giang
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10509980252.ung ho Ms:2025.211(Anh vu xuan hoan ).CT tu 0181001587150 HO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|0200970405081114541020252PBM022690.47537.145410.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.210 Nguyen Thi Huong Giang
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1jQN8DP4S.MS 2025.213 EM TONG THI ANH-110825-14:53:03 721343.20250811.145303.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|11/08/2025
|50.000
|MBVCB.10509964290.Ung ho MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh ).CT tu 1025258192 DANG CHAU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFA618H.Ms 2025.213 em tong thi anh FT25223293241051.20250811.145215.19033831901019.VND-TGTT-TO NGOC ANH.970407
|11/08/2025
|100.000
|0200970488081114503820257p6J983000.30981.145035.MS 2025.210 EM NGUYEN THI HUONG GIANG
|11/08/2025
|50.000
|020097048808111448012025Jp1S968693.18985.144758.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH, XIN CAM ON
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFAKDN1.ung ho MS 2025.213 FT25223097738600.20250811.144545.9689395979.VO THI HA TRANG .970407
|11/08/2025
|28.000
|020097048808111445192025gFGy954428.7469.144516.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|500.000
|0200970488081114445420252Aby952261.6121.144452.LE BICH LIEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN
|11/08/2025
|50.000
|02009704220811144358202568GD364092.1789.144359.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10509840577.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 9975808402 HUYNH LINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|MBVCB.10509851136.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 9342566237 NGUYEN THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWS8DGUW.MS 2025213 em Tong Thi Anh.20250811.143849.151507627.LAI MINH NHAT HA.970432
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWFAAM3K.Ung ho MS 2025.213 em TONG THI ANH FT25223174361101.20250811.143459.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407
|11/08/2025
|10.000
|020097048808111433202025XoXi891164.54986.143239.MS 2025.213
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFA466N.Ung ho ma so 2025.213 em Tong thi Anh FT25223267062590.20250811.143250.11122987560010.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG GIANG.970407
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFA4GRE.Ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223805372795.20250811.143226.1726868686.LE DOAN KHUE.970407
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1iWS8SPW9.2025 213 TONG THI ANH.20250811.143158.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|11/08/2025
|87.000
|020097042208111429562025X9PX124456.40885.142957.MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|200.000
|IBVCB.10509703814.ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1dWKUWHVA.Ung ho MS 2025213.20250811.142924.97042292U943833000000000d39659.MBBANK IBFT.970422
|11/08/2025
|20.000
|020097042208111428422025FV7R169958.35724.142843.MS 2025.203 ung ho Be Bao An va Bao Minh
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFABP4Z.Ms 2025.213 tong thi anh FT25223206180003.20250811.142801.19072750480014.VND-TGTT-DANG THI KIM CHI.970407
|11/08/2025
|20.000
|5223IBT1kWFAB88J.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuc An 0963664876 FT25223958142545.20250811.142746.19073521125010.VND-TGTT-NGUYEN PHUC AN.970407
|11/08/2025
|500.000
|0200970422081114263020254TZR422388.27340.142631.MS205.213 em Tong thi Anh
|11/08/2025
|500.000
|020097040508111425482025ACX3023452.24307.142548.Vietcombank:0011002643148:unghoNCHCCCL
|11/08/2025
|259.000
|5223IBT1kWFA55DD.TRAN VAN KA chuyen tien FT25223784700691.20250811.142425.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10509607341.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0221000050152 QUACH THI NHAT LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|020097040508111420182025WTTE005261.2252.142018.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWS82YA4.VU PHUONG THUY transfer.20250811.141958.112512667.VU PHUONG THUY.970432
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10509590145.ung ho MS 2025.213(em tong thi anh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFAP43U.Ms 2025.213 FT25223555490383.20250811.141703.19033865940021.VND-TGTT-LE THI HA MI.970407
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWFAPYZ2.Ms 2025.213 em Tong Thi Anh FT25223926605607.20250811.141643.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10509552605.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 1017935200 DANG QUANG NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1kWFAUGA2.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25223855548515.20250811.141322.19072005367011.VND-TGTT-VU PHUONG ANH.970407
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1dWK8RIZQ.Ung ho MS 2025213 em Tong Thi Anh.20250811.141312.970422N15c4c3000000000793404.MBBANK IBFT.970422
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1kWFAUBMC.MS 2025-213 Tong Thi Anh FT25223170543168.20250811.141300.19033464913013.VND-TGTT-LE THU TRANG.970407
|11/08/2025
|300.000
|5223IBT1iWS8CMW7.LUYEN THU TRANG ung ho MS 2025213 Tong Thi Anh.20250811.141249.133297588.LUYEN THU TRANG.970432
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1aQR4HT6X.MS 2025.213 em Tong Thi Anh.20250811.141014.0852767133.SHBMB.970443
|11/08/2025
|50.000
|020097048808111408582025jk2i771034.58328.140856.UNG HO MS 2025.211
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1jQN815NY.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH-110825-14:08:48 646662.20250811.140848.39087097.HA THI THUAN.970416
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1kWFAIH4J.Ung ho MS 2025.213 FT25223030233703.20250811.140618.6666699667.NGUYEN VAN PHONG.970407
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10509454156.NGUYEN NGOC BINH chuyen tien ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWFAM3BD.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25223074757689.20250811.140248.19028956547019.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM ANH.970407
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10509400317.MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFASZ7X.Ung ho MS 2025.213 - Em Tong Thi Anh - Chuc em co tuong lai tuoi sang gia dinh am em hanh phuc FT25223788835933.20250811.135013.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|11/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10509299484.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFAC3LL.Van My Huong chuyen ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh . Chuc e va gd suc khoe - binh an - hanh phuc - luon gap nhieu duyen lanh,may man FT25223709737506.20250811.133831.1915857009.VAN MY HUONG.970407
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1kWFAC1L6.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25223097479656.20250811.133513.19031413378013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DIEP.970407
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10509170022.2025.213.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|02009704220811133426202530YI879511.31086.133427.MS 2025.211 a Vu Xuan Hoan
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10509160511. MS 2025.206( em tran ha linh).CT tu 9799964444 HOANG DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|02009704050811132705202569QZ055929.6164.132705.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.213
|11/08/2025
|100.000
|020097042208111324132025WP9F738846.96602.132413.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97047054112.20250811.97047054112-0909308050_ung ho MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|500.000
|02009704150811131546202519OQ492071.68311.131546.ms2025.213 tong thi anh
|11/08/2025
|200.000
|020097048808111314412025wBof542103.64110.131438.MS 2025. 213 TONG THI ANH
|11/08/2025
|100.000
|5223VNIBJ22GSDYF.MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh).20250811.131342.933338757.NGUYEN MINH QUAN.970441
|11/08/2025
|50.000
|020097042208111310072025MKBL708781.49240.131007.ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong. DINH TRUNG11thg8 chuyen tien
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1bWB656U7.MS 2025.196 (benh nhan nu vo danh).20250811.130511.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1bWB654BW.MS 2025.201 (chi Vu Thi Tuyet Hong).20250811.130418.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1bWB658DM.MS 2025.206 (em Tran Thi Linh).20250811.130316.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426
|11/08/2025
|100.000
|020097042208111301242025HJ3P430989.17878.130125.MS 2025.211 anh vu xuan hoan
|11/08/2025
|50.000
|020097042208111255472025GWXL597687.98178.125548.ung ho MS 2015.211 anh Vu Xuan Hoan
|11/08/2025
|200.000
|0200970422081112550320258U3B702383.94832.125504.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWSIHC21.ung ho MS 2025208 em Hving Ho Oan.20250811.125330.0988871756.NGUYEN THI NGOC ANH.970432
|11/08/2025
|500.000
|020097048808111252142025jt2d451485.86103.125133.LUU THI PHIEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|300.000
|5223IBT1bWB6M3AX.PHAM THI THU CUC ung ho anh HOANG VAN LONG, MS 2025.207.20250811.123526.00245015.PHAM THI THU CUC.970427
|11/08/2025
|150.000
|5223IBT1kWF4G3BT.Ung ho Ma So 2025.203 Be Bao An, Bao Minh FT25223677054768.20250811.122646.19038488327011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM YEN.970407
|11/08/2025
|100.000
|020097041508111226032025sIbt375642.78724.122603.ung ho MS 2025.211
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1kWF4GKDD.NGUYEN KIM MINH TAM chuyen ung ho Vu Xuan Hoan FT25223235588218.20250811.122558.19022160637018.VND-TGTT-NGUYEN KIM MINH TAM.970407
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1fWI8NSJY.Nguyen Thanh Tam ung ho MS2025.213(Em Tong Thi Anh).20250811.122252.0108767801.NGUYEN THANH TAM.970406
|11/08/2025
|50.000
|020097042208111222312025X8UO427120.61724.122232.ung ho MS 2025.207 anh Hoang Van Long
|11/08/2025
|99.999
|020097040508111218282025YSYT071565.43355.121828.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms2025.207 Hoang Van Long
|11/08/2025
|99.999
|020097040508111216512025QF2H065813.35380.121651.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh MS 2025.206 Tran Thi Linh
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1jQNIZ3HF.UNG HO MS 2025.208 EM HVING HO OAN-110825-12:14:56 470968.20250811.121456.13548521.NGUYEN TRONG DUY.970416
|11/08/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97040122323.20250811.97040122323-0907394457_MS 2025208 (em Hving Ho Oan)
|11/08/2025
|100.000
|020097048808111211592025eNq5244089.10682.121119.MS 2025 213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10508301127.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0261003483476 DANG THI HUYNH THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97038428464.20250811.97038428464-0907394457_MS 2025211 (Anh Vu Xuan Hoang)
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1aQR4IR6K.MS 2025 213 Em Tong Thi Anh.20250811.120832.0354064212.PHAM THI HONG LOAN .546034
|11/08/2025
|5.000
|MBVCB.10508197581.Tra Xuan Binh giup ms 2025213.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1jQNI616M.UNG HO MS 2025.213-110825-12:00:16 443922.20250811.120017.8025147.TRINH THI THUY.970416
|11/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10508120508.NGUYEN VAN DUAN chuyen tien ung ho MS 2025.213.CT tu 9213072386 NGUYEN VAN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|300.000
|5223IBT1iWSIYMB6.NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tien ung ho Ms 2025.212.20250811.115642.04221202601.NGUYEN THI HUONG GIANG.970423
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1bWBEX65H.Ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan.20250811.114721.04001010609256.NGUYEN THAI BINH.970426
|11/08/2025
|30.000
|5223IBT1iWSI862L.ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250811.114427.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1kWF42I3E.Ms 2025.213 FT25223432275305.20250811.113945.19032761423010.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|11/08/2025
|200.868
|020097042208111135332025NNHU438929.15455.113534.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS2025.213 EM TONG THI ANH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|11/08/2025
|10.000
|MBVCB.10507667500.Ha huyen chi chuyen tien ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|10.000
|MBVCB.10507657067.Tran hoang nam chuyen tien ung ho MS 2025.213 em Tong thi anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|700.000
|MBVCB.10507636748.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|020097042208111119352025X16X272225.28741.111855.MS 2025.208 em Hving Ho Oan
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1jQNI4KV7.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN-110825-11:17:45 361663.20250811.111745.18797647.NGUYEN THI TRAM ANH.970416
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10507521656.ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|020097042208111114452025V35N915514.2331.111446.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San
|11/08/2025
|150.000
|5223IBT1hQHNHG9G.IBFT ung ho ms 2025.208 Hvinh Ho Oan.20250811.111139.060849189969.SACOMBANK.970403
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10507461613.ung ho MS 2025.213( em Tong Thi Anh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|150.000
|5223IBT1hQHNH5MD.IBFT ung ho ms 2025.209 Le Van Thuong.20250811.111051.060849189969.SACOMBANK.970403
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1hQHNHMZK.IBFT ung ho ms 2025.210 Nguyen Thi Huong Giang.20250811.110942.060849189969.SACOMBANK.970403
|11/08/2025
|500.000
|020097048808111107252025Tjgi807805.62901.110644.MS 2025.211 VU XUAN HOAN
|11/08/2025
|500.000
|020097048808111105482025ABPV797075.55146.110507.UNG HO MS 2025.212. BE QUACH LINH SAN
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10507332327.UH ms 2025.213 Tong Thi Anh.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|020097042208111049302025A5AK943638.69724.104850.MS2025.213 em tong thi anh
|11/08/2025
|1.000.000
|020097048808111034442025mfek591494.92511.103403.UNG HO MS 2025.213
|11/08/2025
|500.000
|MBVCB.10506936480.LE THI QUYNH LY chuyen tien ung ho MS 2025.203 ( be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh).CT tu 1014089695 LE THI QUYNH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|020097048808111025032025p64s528243.43649.102422.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1iWSM3UZJ.ung ho MS 2025.211 ( Anh Vu Xuan Hoan).20250811.102237.03579985501.LUONG THI HUYEN.970423
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1iWSMFPY1.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 213 tong thi anh.20250811.101734.247529918.LE THI HOA.970432
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10506771595.Chuyen tien ung ho.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/08/2025
|500.000
|02009704220811101319202573U5174510.85693.101320.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1fWI84XUC.MS 2025 213 Tong Thi Anh.20250811.100351.0103471840.NGUYEN THI DINH.970406
|11/08/2025
|30.000
|020097041508111000482025iewb778922.24550.100048.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|500.000
|020097048808110952132025GhKn314368.83466.095132.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|11/08/2025
|300.000
|5223IBT1hQHNYTBM.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San.20250811.095049.060262404849.SACOMBANK.970403
|11/08/2025
|30.000
|MBVCB.10506407472.MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0831000036854 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|020097041508110934512025Dff4695271.4384.093451.ung ho MS 2025.203 ( be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh)
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1iWSM7UU6.ung ho ms2025 156 tran van minh.20250811.093450.196738096.DAU THI GAI.970432
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10506173681.ung ho MS 2025.213( em Tong Thi Anh).CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|0200970488081109273920251wGD158237.73237.092736.DUONG TRONG KHANG UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1iWSMGQ4H.ung ho ms 2025211anh vu xuan hoan.20250811.092734.196738096.DAU THI GAI.970432
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10506089227.ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan.CT tu 0011004229550 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|2.000.000
|5223IBT1iWSM4Z58.MS 2025.203.20250811.092030.03695917301.HOANG VU.970423
|11/08/2025
|600.000
|SHGD:10000656.DD:250811.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2025.202 CHUC LY MAI THAN H MAU KHOE
|11/08/2025
|200.000
|020097040508110917282025PELA077493.29560.091647.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TIEN TON chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu Nghe An
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1kWF5H2KH.Ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan FT25223117052039.20250811.091415.19031934241014.VND-TGTT-NGUYEN THI AN HA.970407
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1aQRB4DXI.ung ho MS 2025212.20250811.091257.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|11/08/2025
|150.000
|5223IBT1bWBKKI5L.MS 2025.213(em Tong Thi Anh).20250811.090325.03201010521777.PHAM THI HUONG.970426
|11/08/2025
|100.000
|SHGD:10005667.DD:250811.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:UNG HO NCHCCCL NGUYEN THANH THAO NHI 0916285639
|11/08/2025
|400.000
|MBVCB.10505748459.Thinking School giup MS2025 213 em Tong Thi Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWF5AV37.MS 2025.211 FT25223200043055.20250811.085112.19036145580019.VND-TGTT-NGUYEN TRUONG HONG NGOC .970407
|11/08/2025
|300.000.000
|SHGD:10001508.DD:250811.BO:QUY THIEN TAM.Remark:Quy Thien Tam chuyen tien khac phuc anh huong cua con bao so 3 Wipha tai Nghe An do bao Vietnamnet thuc hien (QD257/25)
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1bWBKBYDF.Ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoai).20250811.084307.03101010965538.HOANG VIET.970426
|11/08/2025
|300.000
|020097042208110838492025WUZ5939759.83242.083846.Ung ho MS2025.213 Tong THI Anh
|11/08/2025
|200.000
|SHGD:10000263.DD:250811.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025 . 212
|11/08/2025
|500.000
|020097048808110831472025eR9P822659.59852.083144.UNG HO MS 2025.213
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1kWF5MGXT.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25223070306027.20250811.081940.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1iWSMDQ49.ung ho MS 2025213 Em Tong Thi Anh.20250811.081830.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|11/08/2025
|50.000
|0200970415081108171720255ZtR468022.13057.081717.ung ho MS 2025.213 (ung ho em Tong Thi Anh)
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10505268009.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 1979888999 KIM VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1hQHNCGYS.IBFT Ms 2025.211.20250811.081146.050041440578.SACOMBANK.970403
|11/08/2025
|100.000
|020097042208110807402025EX9K395801.82172.080740.Ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10505203836.MS 2025.212.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|020097048808110804062025X21U669570.70879.080403.DANG CHI SON CHUYEN TIEN
|11/08/2025
|400.000
|5223IBT1aQRBDK3I.ung ho MS 2025 212 be quach linh san.20250811.080034.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10505105765.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10505098187.ung ho MS2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10505096514.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|300.000
|MBVCB.10505090842.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1jQNM3ISG.UNG HO MS 2025 213 EM TONG THI ANH-110825-07:54:46 023562.20250811.075446.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|11/08/2025
|500.000
|020097041508110750262025hXBR405596.31618.074946.ms2025.208 hving ho oan
|11/08/2025
|500.000
|020097041508110740522025Use8387970.5171.074049.2025.212be quach linh san
|11/08/2025
|20.000
|MBVCB.10504867804.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|MBVCB.10504853111.NGUYEN MINH DUC ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10504795257.ung ho.MS.2025.212.(be Quach Linh San).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|020097041508110723122025iNPR357620.55587.072312.MS 2025.212
|11/08/2025
|20.000
|5223IBT1iWSMQUAW.MS 2025 211 anh Vu Xuan Hoan.20250811.072235.101933563.HOANG THI DUNG.970432
|11/08/2025
|100.000
|02009704220811071858202529QL579828.44769.071858.MS 2025.203 Be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh
|11/08/2025
|800.000
|5223IBT1kWFY3BIR.MS 2025212 be Quach Linh San FT25223080365975.20250811.071529.19050463729016.VND-TGTT-TRINH CONG SON.970407
|11/08/2025
|100.000
|IBVCB.10504657113.Chuyen tien ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/08/2025
|6.868
|020097042208110705232025NBJC646951.11223.070521.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|11/08/2025
|50.000
|MBVCB.10504599099.ung ho MS 2025.212 (be Quach Linh San).CT tu 0901000059388 VU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10504602917.VA ung ho ms 2025.203 (Be Bao An va Bao Minh).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10504583943.VA ung ho ms 2025.212 (be Quach Linh San).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10504575690.VA ung ho ms 2025.209 (em Le Van Thuong).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|300.000
|5223IBT1kWFYLABQ.MS2025.213 FT25223918507907.20250811.065636.19037465662011.VND-TGTT-PHAM TUAN HUNG.970407
|11/08/2025
|10.000
|MBVCB.10504520815.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh Ms 2025 .212 ( be Quach Linh San).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|020097041508110641592025MppA297523.60112.064159.ms 2025.212 be quach linh san
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1dWKVNR3C.ung ho MS 2025212 be Quach Linh San.20250811.063852.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1bWB7TN9E.LOC UNG HO MS2025.212 QUACHLINHSAN.20250811.063138.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|11/08/2025
|100.000
|0200970405081106295820251ICB080108.39217.062958.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.213 Em Tong Thi Anh
|11/08/2025
|1.000.000
|5223IBT1kWFY6MJR.MS 2025.211 ung ho anh Vu Xuan Hoan FT25223073242226.20250811.062827.10520007340011.VND-TGTT-LE THI KHANH CHI.970407
|11/08/2025
|100.000
|020097040508110628212025GE52076628.36736.062821.Vietcombank:0011002643148:ANH THAO uh MS 2025.212 QUACH LINH SANG
|11/08/2025
|50.000
|020097040508110624252025TTBL068727.30217.062425.Vietcombank:0011002643148:ungho Ms 2025.12 be QUACH LINH SAN
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFYKYTE.Ung ho MS 2025.212 FT25223623835945.20250811.060421.19036350492017.VND-TGTT-CHU NGOC TU.970407
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10504247201.ung ho Ms 2025.212 be Quach Linh San.CT tu 0181001504752 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|56.888
|020097042208110556512025OI8B566751.98471.055651.UH MS 2025.212 be Quach Linh San. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|11/08/2025
|50.000
|MBVCB.10504217566.ung ho MS 2025.212 quach linh san.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1kWFY7ZLW.MS 2025.212 FT25223608084230.20250811.054946.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|11/08/2025
|200.000
|5223IBT1kWFY76UJ.MS 2025. 212 FT25223554555749.20250811.054845.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1jQNM6Q5T.TO THI MINH NGUYET CHUYEN KHOAN.MS2025 207 .HOANG VAN LONG-110825-04:54:43 930400.20250811.045443.196165689.TO THI MINH NGUYET.970416
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1dWKVTXFQ.unghoMS2025212.20250811.044555.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|11/08/2025
|200.000
|020097041508110334512025JmLJ230091.48396.033448.ung ho MS2025.211 (anh Vu Xuan Hoan)
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1jQNMKHBA.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAM-110825-02:49:47 912649.20250811.024947.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416
|11/08/2025
|300.000
|5223IBT1bWB7KCHY.Ung ho MS 2025.208.20250811.024659.04301010634435.TRAN THI HUONG GIANG.970426
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1kWFY5513.Ms 2025.212 be Quach Linh San. Tang thay NH hokkaido Q2. Xin Chua ban phuoc lanh cho con FT25223709835204.20250811.020042.8882312888.TAO THI LY NA.970407
|11/08/2025
|100.000
|5223VNIBJ22GZUF2.ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).20250811.012102.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|11/08/2025
|50.000
|5223IBT1kWFYPU4Q.Ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San FT25223556932200.20250811.010838.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|11/08/2025
|10.000
|020097042208110102312025MK29793084.64731.010231.ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong
|11/08/2025
|150.000
|MBVCB.10503877489.Ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San).CT tu 1049767477 NGUYEN THANH NGU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|02009704050811005027202554ZP057208.55690.005027.Vietcombank:0011002643148:UH MS 2025.208 em Hving Ho Oan
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10503882935.ung ho MS 2025.212.CT tu 0851000017438 DO NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|200.000
|020097048808110040162025WScy093202.46092.003935.MS2025.211 ANH VU XUAN HOAN MAU KHOE NHE
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10503847484.ung ho MS. 2025.212 (be Quach Linh San).CT tu 0491001605110 DANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|50.000
|5223VNIBJ22GZC6Q.MS 2025.211 vu xuan hoan.20250811.003059.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441
|11/08/2025
|100.000
|0200970415081100301620251d0F164300.36279.003014.ung ho ms 2025.212 be quach linh san
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10503830516.2025.212.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|5223IBT1iWSV7AM8.ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).20250811.002812.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|11/08/2025
|200.000
|MBVCB.10503818587.NGUYEN THI KHANH HOA ung ho MS 2025.212 (be Quach Linh San).CT tu 1020122645 NGUYEN THI KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|500.000
|5223IBT1kWFYIAVT.MS 2025.212 Be Quach Linh San FT25223780550067.20250811.002048.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10503814108.ung ho ms 2025.212 ( be Quach Linh San ).CT tu 0481000766842 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|64.000
|5223IBT1iWSV71WW.Ung ho chi QUACH THI THAO.20250811.001834.230212023.NGUYEN DIEM MY.970432
|11/08/2025
|22.169
|5223IBT1iWSVGXQH.UHMS 2025.212 Mong benh cua be Quach Linh San chuyen bien tot,GD c Thao binh an gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250811.001510.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|11/08/2025
|100.000
|0200970422081100091020255AEN808107.12760.000910.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San
|11/08/2025
|50.000
|MBVCB.10503749544.NGUYEN VAN TU chuyen tien MS 2025.211 (anh VU XUAN HOAN).CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|68.456
|MBVCB.10503756625.uh MS 2025.212 (be Quach Linh San) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/08/2025
|100.000
|MBVCB.10503721222.Ung ho MS 2025.211( anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|80.000
|020097042208122253332025M0PV615243.89067.225334.ung ho ms2025.214 em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|5.000.000
|5224IBT1iWSGGV62.CSPM, CSTV ho tro cho chau Tong Thi Anh ms2025.213.20250812.225111.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|12/08/2025
|7.000.000
|5224IBT1iWSGGC57.CSPM, CSTV giup do cho chau Tran Van Vinh ms2025.214.20250812.224940.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|12/08/2025
|100.000
|020097040508122246222025RRRA038554.72840.224622.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho M S 2025.214 em Tran Van Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|12/08/2025
|200.000
|020097040508122234392025AYOS023137.45814.223435.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.209 Le Van Thuong
|12/08/2025
|20.000
|0200970488081222183720257cpS104917.4025.221755.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN, MONG EM BE SOM TAI QUA NAN KHOI, BENH TAT TIEU TRU A
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10528756694.MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh ).CT tu 1031951402 DAO KHANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|10.000
|MBVCB.10528571852.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10528542166.MS 2025.211 (Anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0721000634599 DINH GIA THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1kWFRALMV.ung ho MS 2025.203 be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh FT25225585736311.20250812.214821.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407
|12/08/2025
|2.000.000
|5224IBT1jQNBCQEZ.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-21:48:14 204915.20250812.214814.6117457.PHAN THI KIM NHUNG.970416
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10528506825.Ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh) .CT tu 0021001992077 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1kWFR442N.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25225424107109.20250812.214306.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|12/08/2025
|300.000
|020097041508122142422025RINA806148.86060.214242.ung ho MS 2025.213( Tong Thi Anh)
|12/08/2025
|10.000
|020097041508122135002025TpNb788980.56628.213500.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025. 214 ( Em Tran Van Vinh)
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10528207327.ung ho MS.2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|020097042208122119512025IJO9440022.95987.211952.2025.213
|12/08/2025
|500.000
|5224IBT1kWFRMY67.LA DUC HUNG chuyen ung ho MS 2025.211 Vu Xuan Hoan FT25225901597007.20250812.211213.19028082380666.VND-TGTT-LA DUC HUNG.970407
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10528069448.Chuyen tien ung ho MS 2025195.CT tu 0781000417404 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFRCLS7.ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan FT25224729348607.20250812.205216.14024731145015.VND-TGTT-DANG DINH NGHIEP.970407
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10527844734.ung ho MS 2025.210 ( nguyen thi huong giang).CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10527781258.ung ho MS 2025.212 ( quach linh san ).CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10527727088.ung ho MS 2025.214 ( tran van vinh).CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97213371199.20250812.97213371199-0943869655_Ung ho MS 2025 214 Em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10527689952.ung ho MS 2025.211 (vu xuan hoang).CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1jQN5XPP6.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-20:40:01 106506.20250812.204001.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|12/08/2025
|200.000
|020097041508122035002025pKAl624823.95301.203419.Ung ho Ms 2025.214 em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|500.000
|MBVCB.10527501016.giup do ms 2025.214.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1aQRZQTRL.ms 2025.213 giup tong thi anh.20250812.202531.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1iWSA3X3A.Ms 2025214 tran van vinh.20250812.202328.0989474849.TRAN MINH LOC.970432
|12/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10527458101.ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1bW4WPZQZ.ms2025 208 hving ho oan.20250812.202018.1111669999.PHAM THANH TRUONG.970448
|12/08/2025
|300.000
|MBVCB.10527358372.UNG HO MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|020097041508122005302025fG8l518559.48540.200530.chuyen tien ung ho MS 2025.212(be Quach Linh San)
|12/08/2025
|35.000
|5224IBT1kWFXEXRG.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25224238090676.20250812.200314.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|12/08/2025
|35.000
|5224IBT1kWFXEKEF.MS 2025.212 Be Quach Linh San FT25224874650067.20250812.200221.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|12/08/2025
|35.000
|5224IBT1kWFXEVE6.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25224872074083.20250812.200108.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|12/08/2025
|35.000
|5224IBT1kWFXEQ9R.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25224500010110.20250812.200014.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|12/08/2025
|20.000
|020097042208121959202025KUDB642593.19006.195839.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Van Vinh ms 2025.214
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFX7R2T.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25224030440630.20250812.195647.19036809838019.VND-TGTT-HO DAC TRUNG TIN.970407
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10526895727.Ung ho Ms 2025.214 (Tran Van Vinh).CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|020097040508121941432025KQMU060053.29498.194143.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan
|12/08/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97203565681.20250812.97203565681-0325726475_Ung ho NCHCCCL-Thy Quynh-0325726475
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10526613144.LE THI THUY chuyen tien MS2025.214.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10526478583.MS 2025.214.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|55.555
|MBVCB.10526282638.Ung ho Ms 2025 .212 ( Be Quach Linh Sang ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|500.000
|020097040508121858422025D880068938.2670.185843.Vietcombank:0011002643148:ung ho be Linh San bi u nao
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10526146292.ung ho MS 2025.213 em Tong thi Anh.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|55.500
|MBVCB.10526139526.Ung ho MS 2025. 214 (Em Tran Van Vinh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10526132172.DO THI MY DUNG chuyen tien ung ho MS 2025-211.CT tu 1017495616 DO THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWF3RLXU.Ung ho MS2025.212 FT25224023567073.20250812.184654.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWSAM1WM.Ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).20250812.184338.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|12/08/2025
|18.000
|MBVCB.10525678656.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - Uh MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|150.000
|5224IBT1hQLCR9TB.IBFT Ung ho MS 2025.204 - ong Nguyen Hoai Phong.20250812.182115.050094019467.SACOMBANK.970403
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWF37R7Q.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25224329663542.20250812.181645.19031084168010.VND-TGTT-TONG THI HONG.970407
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10525549977.ung ho MS 2025.214(em tran van vinh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|020097041508121813422025bfYP987766.54068.181343.MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10525493259.?MS 2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|500.000
|MBVCB.10525466479.Ung ho MS 2025.214.CT tu 0071004465368 TRAN VIET HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|020097048808121807312025Y9uO503299.19729.180650.NGUYEN THI MINH HUONG CHUYEN TIENMS 2025.211 VU XUAN HOAN
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWS4N55G.MS 2025211 ANH VU XUAN HOAN.20250812.175643.189398368.NGUYEN THI PHUONG.970432
|12/08/2025
|300.000
|MBVCB.10525141602.Ung ho MS 2015.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 1035447016 HOANG TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10525140090.ung ho Ms 2025 208 ( em Hving Ho Oan ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|020097048808121745462025c6sb321573.92590.174505.UNG HO MS 2025.208 HVING HO OAN
|12/08/2025
|250.000
|020097042208121739212025GPRW325771.51573.173922.2025.214 Tran Van Vinh
|12/08/2025
|250.000
|020097042208121737572025L6PV925042.43474.173758.2025.213 tong thi anh
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1kWF32QIZ.MS 2025.214 FT25224042912024.20250812.173117.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWF311J3.Ung ho MS 2025. 214, em Tran Van Vinh FT25224492737078.20250812.172608.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|12/08/2025
|500.000
|020097040508121719002025GGE4053255.26832.171900.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.214 em tran van vinh
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1kWFFXZ1L.TRAN THI PHUONG ANH chuyen ung ho MS 2025.213 FT25224192384817.20250812.171129.19033921718019.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1jQN52H72.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-17:11:09 721954.20250812.171109.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10524489829.2025200 em Ly Van Cho.CT tu 0031000281866 NGUYEN QUANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|400.000
|5224IBT1hQLC7BRA.IBFT ung ho MS 2025.214. em Tran Van Vinh.20250812.170336.060311519381.SACOMBANK.970403
|12/08/2025
|100.000
|020097040508121657432025IXEI042407.851.165743.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TIEN QUANG ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An
|12/08/2025
|30.000
|MBVCB.10524288037.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|10.000
|5224IBT1kWFFANBE.ung ho ms 2025.214 em Trang Van Vinh, chuc em va gia dinh binh an FT25224181065379.20250812.163758.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|12/08/2025
|39.000
|020097048808121631132025T0xq727839.54112.163031.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UH 2025.211 VU XUAN HOAN .NAM MO QUAN THE AM BO TAT
|12/08/2025
|39.000
|020097048808121629212025djX9715447.42912.162918.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UH 2025.199 TRAN THI LUONG , NAM MO QUAN THE AM BO TAT
|12/08/2025
|200.000
|020097041508121627502025FVIW547435.35749.162750.ung ho MS 2025.214
|12/08/2025
|39.000
|0200970488081216274520258n2e704635.34642.162703.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UH 2025.208 HVING HO OAN NAM MO ADI DA PHAT
|12/08/2025
|39.000
|020097048808121624252025aft9682137.17715.162343.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UH 2025.212 QUACH LINH SAN
|12/08/2025
|200.000
|020097041508121623502025eec6533276.15324.162347.MS 2025.214 (em Tran Van Vinh) mong binh an se den voi gia dinh
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10523845072.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.214 ( em Tran Van Vinh ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|020097040508121611292025DX89022874.51623.161130.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.211 anh vu xuan hoan
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1jQNYXYTG.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN-120825-16:06:21 595529.20250812.160622.201235119.NGUYEN THI TUONG VI.970416
|12/08/2025
|200.000
|020097042208121606112025JYJH271986.24732.160612.UH EM TRAN VAN VINH MS 2025.214
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10523608636.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.214 ( em Tran Van Vinh).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1dWK7B5MB.ung ho MS 2025214 em Tran Van Vinh.20250812.160359.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWS4VJS2.Ung ho MS 2025214 em Tran Van Vinh.20250812.160358.8803039179.NGUYEN THI NGOC.970432
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFFDG3K.Ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25224123259760.20250812.160249.19031632915016.VND-TGTT-TRAN DANG NGOC.970407
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1jQNYFHYS.UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-15:53:04 571622.20250812.155304.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|12/08/2025
|50.000
|020097048808121547422025Q7g2450503.31754.154700.UNG HO NCHCCCL LE 0964771037
|12/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97179580680.20250812.97179580680-0903862827_Ung ho MS 2025 214 em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|50.000
|02009704220812154238202533I6224796.6843.154158.ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1jQNYT2S3.MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN-120825-15:40:00 546984.20250812.154001.30337617.HA BUU NGUYEN.970416
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1dWK7MJRL.ung ho MS 2025213 Em Tong Thi Anh.20250812.153443.97042292Nc3435a000000000424693.MBBANK IBFT.970422
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFTNWAP.Ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25224916402879.20250812.153129.8079150609.NGUYEN THI NGOC LAN.970407
|12/08/2025
|100.000
|020097048808121528212025wKgz336758.37931.152740.UNG HO MS 2025.214
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10523145797.MS 2025.213.CT tu 1028393497 HO THI HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWS4JC5Y.Ung ho MS 2025.214 em TRAN VAN VINH.20250812.152621.07170753101.NGUYEN THI HONG NGOC.970423
|12/08/2025
|100.000.000
|SHGD:10005194.DD:250812.BO:CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT.Remark:HPG tt chi phi ho tro dia phuong bi thiet hai boi bao so 3
|12/08/2025
|168.000
|5224IBT1fWI5M117.An Nguyen + ung ho MS 2025.214.20250812.152051.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1kWFTFSXV.NGUYEN THI CAM LE chuyen UH em Tran van Vinh 2025.214 FT25224405177046.20250812.151824.14023892396011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM LE.970407
|12/08/2025
|50.000
|5224VNIBJ22KEGFE.ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).20250812.151720.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10523011482.ung ho.MS.2025.214.(em Tran Van Vinh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|020097040508121512072025TUJK079813.63184.151126.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1iWSBRGBR.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250812.150623.63415662660.VU KHANH HA.970423
|12/08/2025
|20.000
|5224IBT1kWFTZVLC.Ung ho NCHCCCL Huyen 0961486203 FT25224905306983.20250812.150436.19036085768013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|12/08/2025
|5.000
|MBVCB.10522883060.Tra Xuan Binh giup ms 2025214.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/08/2025
|30.000
|020097042208121455542025KYM4719044.90093.145551.gui ms 2025 214
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1hQLC2LPT.IBFT MS 2025.208 hving ho oan.20250812.145411.0945313854.SACOMBANK.970403
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFT7BKF.2025.213 cau chuc em du nghi luc buoc tiep con duong tri thuc FT25224030728868.20250812.145049.19035976227017.TRAN THI TUYEN.970407
|12/08/2025
|980.000
|02009704310812144800202572d0666502.56995.144804.MS 2025.201, MS 2025.202, MS 2025.203, MS 2025.204, MS 2025.205, MS 2025.206, MS 2025.207, MS 2025.208, MS 2025.209, MS 2025.210, MS 2025.211, MS 2025.212, MS 2025.213, MS 2025.214- moi hoan canh 70k
|12/08/2025
|500.000
|020097041508121447512025RgRf233895.56416.144751.ung ho ms 2025.214
|12/08/2025
|250.000
|5224IBT1kWFTA89J.2025.214 em Tran Van Vinh FT25224045012505.20250812.144239.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|12/08/2025
|100.000
|5224WBVNA22CWCE7.UH MS2025 214 TRAN VAN VINH.20250812.144024.107003149517.TA THI THUY HANG.970412
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1kWFT4YIX.ung ho MS 2025.214 em Tran Van Minh FT25224828703643.20250812.143902.9901001111.LE THANH THUONG.970407
|12/08/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97171764451.20250812.97171764451-0383678905_MS 2025213
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10522595176.MS 2025.214 ( em Tran Van Vinh).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1aQREISRQ.MS 2025.214 em Tran Van Vinh.20250812.143249.0852767133.SHBMB.970443
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10522554815.ung ho MS 2025.214(Em Tran Van Minh).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFTY3ZK.MS 2025.214 em TRAN VAN VINH, mong e duoc nhieu MTQ giup duoc va mau chong hoi phuc sk FT25224185429596.20250812.142853.19026686919013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG DUNG.970407
|12/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97171870761.20250812.97171870761-0966931495_2025214 Em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|500.000
|5224IBT1jQNYAB1E.UNG HO MS 2025 214 EM TRAN VAN VINH-120825-14:24:30 416039.20250812.142430.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10522427545.THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh.CT tu 1031739170 THAI LY VINH NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10522405068.Ung ho MS 2025.212 ( be Quach Linh San).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10522399942.viet ha55 ung ho chau tran van vinh ms 2025.214.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10522399277.Ung ho MS 2025.214 ( em Tran Van Vinh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|5224VNIBJ22KWYDB.Ung ho MS 2025.214 ( Em Tran Van Vinh ).20250812.141651.866526993.DONG VIET TUYEN.970441
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1iWSB6CHS.2025 214 TRAN VAN VINH.20250812.141357.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWSBE8JU.MS 2025214.20250812.140851.53752918.NGUYEN TIEN DUNG.970432
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWSBKZ7S.Ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).20250812.140443.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|12/08/2025
|100.000
|020097048808121402162025egem901975.80282.140213.MA SO 2025 211 VU XUAN HOAN
|12/08/2025
|110.000
|020097048808121350262025af2k852485.38480.135023.UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN MINH
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10522126384.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|25.000
|020097048808121331252025KyDa776908.74546.133044.NGUYEN TUAN ANH UNG HO MS2025208 E HVING HO OAN
|12/08/2025
|1.000.000
|020097048808121330442025MO1d774321.73098.133002.UNG HO MS 2025.208 EM HVING HO OAN
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10521887469.LE HUU DANG chuyen tien ung ho anh Hoang Van Long 2025-207.CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10521852741.ung ho MS 2025.208(em Hving Ho Oan).CT tu 0031000320720 LE THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97165151886.20250812.97165151886-0969273985_Ung ho MS 2025213 (em Tong Thi Anh)
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10521833492.ung ho cho anh vu xuan hoan (lao cai).CT tu 0481000921577 MAI QUYNH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10521792308.MS 2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 0021001990864 LE THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1hQL1LBPZ.IBFT MS 2025.214 - tran van vinh.20250812.125104.070081840146.SACOMBANK.970403
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFLEFRW.Ung ho ms 2025.214. E tran van vinh FT25224239386098.20250812.123623.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|12/08/2025
|500.000
|MBVCB.10521486451.MS 2025.214.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10521392312.Ung ho MS:2025.214( Em Tran Van Vinh ).CT tu 1040320720 DOAN THI MONG MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|0200970422081212220320251BPB941188.23218.122203.ung ho MS 2025.214 Tran Van Vinh
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFL5NUT.Ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25224049048682.20250812.121221.19032600644866.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|12/08/2025
|100.000
|020097048808121208392025oGzE411767.59937.120836.MS 2025.213 TONG THI ANHS
|12/08/2025
|200.868
|0200970422081211585820252FBS402181.11918.115855.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.214. EM TRAN VAN VINH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10521028989.ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|2.000.000
|020097042208121158212025TF4Y710364.9054.115740.Ung ho MS 2025 214 em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10521008459.Ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 0721000566514 CHAU THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|020097048808121150182025xaY1296930.67131.114937.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.214. EM TRAN VAN VINH
|12/08/2025
|500.000
|020097048808121147262025h9mt278266.51334.114645.HO HUU LOC UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH
|12/08/2025
|500.000
|020097042208121129462025AWGM592565.58031.112946.Ung ho ms 2025 213 em Tong Thi Anh
|12/08/2025
|100.000
|020097048808121128392025ZErd155628.52069.112758.PHAM NGOC HAN CHUYEN TIEN
|12/08/2025
|60.000
|MBVCB.10520376237.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh) Chuc em luon binh an.CT tu 1048574746 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|500.000
|5224IBT1kWFHFBZT.Ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25224573470400.20250812.110415.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10520312344.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.212(be Quach Linh San).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|020097042208121056162025OWX2714748.85362.105617.ung ho: MS: 2025.213. chuc gd e luon manh khoe. co len e nhe
|12/08/2025
|100.000
|020097042208121053352025AO6U853237.70828.105336.NGUYEN DUC HUY ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|50.000
|5224VNIBJ22KT1Z7.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250812.105027.075252884.DAO DUY DUC.970441
|12/08/2025
|500.000
|MBVCB.10520132694.MS 2025.212 (be quach linh san).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|1.000.000
|5224IBT1jQNPLC8J.UNG HO MS 2025.203-120825-10:17:42 018508.20250812.101742.888777666.NGUYEN VAN TUAN.970416
|12/08/2025
|10.000
|5224IBT1jQNPHFXB.HA HUYEN CHI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-10:15:34 014936.20250812.101534.4328731.TRAN QUANG NAM.970416
|12/08/2025
|10.000
|5224IBT1jQNPHHUP.TRAN HOANG NAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-10:14:37 013164.20250812.101437.4328731.TRAN QUANG NAM.970416
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1jQNPHKL1.TRAN QUANG NAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-10:13:40 011493.20250812.101341.4328731.TRAN QUANG NAM.970416
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1iWS55XD9.Ung ho MS 2025213.20250812.101332.225859159.PHAM NHU TRANG.970432
|12/08/2025
|39.000
|MBVCB.10519712763.ms 2025.212 Nam Mo Duoc Su Luu Ly QuangVuongPhat.CT tu 0691000399910 PHAM NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|020097042208121009292025E9TA358692.58809.100930.UNG HO MS 2025.211
|12/08/2025
|30.000
|020097048808121005072025aXP7628356.38554.100426.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|12/08/2025
|50.000
|020097042208121002562025XRS0658647.29048.100257.ung ho MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh
|12/08/2025
|300.000
|020097041508121001512025059T352618.22802.100147.ung ho MS2025.208 em Hving Ho oan
|12/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97144341447.20250812.97144341447-0964577258_MS 2025204 (Nguyen Hoai Phong)
|12/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97142966815.20250812.97142966815-0964577258_MS 2025211
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10519308792.MS 2025 211 (ung ho vu xuan hoan).CT tu 0341001972350 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|020097042208120937342025Q5O3836378.15697.093653.MS 2025.208 be Hving Ho Oan
|12/08/2025
|200.000
|0200970422081209362120257TP7786722.10564.093619.MS2025.203 nguyen bao an va ng bao minh
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFHJ8LM.NAM MO A DI DA PHAT, ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong. FT25224632196128.20250812.093502.19028461821017.VND-TGTT-VO PHUC DAT.970407
|12/08/2025
|100.000
|020097040508120933112025VZEY001532.96766.093311.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho MS 2025.213 Em Tong thi Anh
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1kWFHWLQ5.NAM MO A DI DA PHAT, ung ho MS 2025.195 anh Vu Xuan Quynh. FT25224118131612.20250812.093304.19028461821017.VND-TGTT-VO PHUC DAT.970407
|12/08/2025
|200.000
|020097048808120929132025Tbqz409930.81209.092910.MS 2025213
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1jQNP7WHD.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN-120825-09:22:49 927258.20250812.092249.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1aQRKJMXH.ung ho MS 2025214.20250812.091619.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|12/08/2025
|30.000
|0200970415081209125620253mPW204570.14661.091256.ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh)
|12/08/2025
|300.000
|MBVCB.10518985771.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MA 2025.214 (em Tran Van Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|20.000
|MBVCB.10518958322.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|MBVCB.10518927917.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San.CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|020097048808120902072025zOOr250702.74546.090126.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10518846313.Ms 2025.208( ung ho em Hving Ho Oan).CT tu 0181001587150 HO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1bWB3I3E4.Ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).20250812.085259.03101010965538.HOANG VIET.970426
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1jQNPB9BW.UNG HO MS 2025.208EM HVING HO OAN-120825-08:44:52 869372.20250812.084452.2728797.NGUYEN MINH KHOI.970416
|12/08/2025
|200.000
|MBVCB.10518626495.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|020097042208120835342025PDO6288167.81942.083535.NGUYEN TRONG HUAN ung ho vung lu Nghe An
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1iWSYNZC2.Ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250812.083517.2555586.NGUYEN THAI HA.970432
|12/08/2025
|5.000.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97137473829.20250812.97137473829-0932926607_Ung ho ms 2025213 (em Tong Thi Anh)
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWSYRF74.Ung ho ms 2025214 Em Tran Van Vinh.20250812.083003.90863665.NGUYEN HOANG MAI.970432
|12/08/2025
|30.000
|MBVCB.10518524684.ung ho MS2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|IBVCB.10518499681.Chuyen tien ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWSYXLVB.ung ho MS 2025214 Em Tran Van Vinh.20250812.082334.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWSY37KM.Ung ho NCHCCCL - HaiYen - 0363184348.20250812.081627.04133910601.NGUYEN THI HAI YEN.970423
|12/08/2025
|100.000
|020097040508120814592025B574085836.15349.081500.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 214
|12/08/2025
|100.000
|5224WBVNA22CRERU.Ung ho MS 2025.208.20250812.081240.102000696853.TRAN HOAI MY.970412
|12/08/2025
|300.000
|MBVCB.10518332967.ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|5224WBVNA22CRWZU.MS 2025.207.20250812.080758.102000696853.TRAN HOAI MY.970412
|12/08/2025
|2.000.000
|020097042208120802022025UAY7973489.76109.080203.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2025.214 Em Tran van Vinh
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1kWFZDS7J.ung ho ms 2025.214 em tran van vinh FT25224018105862.20250812.075030.19034247032013.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407
|12/08/2025
|200.000
|020097040508120742532025P27U067126.21008.074253.Vietcombank:0011002643148:PHAN THI QUYEN chuyen tien MS2025.214
|12/08/2025
|6.868
|020097042208120742412025F7H0488571.20026.074242.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1jQNPIFBF.MS 2025.214 EM TRAN VAN MINH-120825-07:42:26 790851.20250812.074227.10943167.LE THI THANH XUAN.970416
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1hQLJHR73.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho MS 2025.214 em tran van vinh.20250812.074109.060322980127.SACOMBANK.970403
|12/08/2025
|500.000
|020097048808120739332025SpA3810191.10742.073930.UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10517999849.ung ho ms 2025.208(em Hving Ho Oan).CT tu 0911000064147 TRUONG THI YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10518005309.ung ho MS 2025.214.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10518002897.ung ho MS 2025.213.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1hQLJH6MT.IBFT ung ho MS 2025.214 em TRAN VAN VINH.20250812.073756.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403
|12/08/2025
|50.000
|5224IBT1jQNPIB1Z.MS 2025.214-120825-07:37:24 785518.20250812.073725.1382457.NGUYEN THANH DONG.970416
|12/08/2025
|200.000
|020097042208120722452025EYJ8553282.64592.072246.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|50.000
|020097041508120718462025R0VP831539.53435.071846.uh MS 2025.214
|12/08/2025
|500.000
|020097042208120715462025DDT6604659.46074.071547.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1hQLJ6QQK.IBFT 2025207 Hoang Van Long.20250812.065734.050157746951.SACOMBANK.970403
|12/08/2025
|250.000
|5224IBT1iWSYAEDI.Ung ho MS2025214 em Tran Van Vinh.20250812.064623.21923111996.VO THI THUY NGAN.970432
|12/08/2025
|100.000
|020097048808120617132025jAfu521685.27363.061710.HOANG MANH DUNG UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH
|12/08/2025
|10.000
|020097042208120601052025MD9W882992.7752.060106.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1dWKBZ638.MS 2025208 em Hving Ho Oan.20250812.055719.970422Tb761d30000000009d9145.MBBANK IBFT.970422
|12/08/2025
|200.000
|020097041508120552202025ds95732799.797.055220.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1jQNP2RVL.MS 2025.206-120825-04:31:45 704448.20250812.043146.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1jQNP2XKD.MS 2025.208-120825-04:29:30 704183.20250812.042930.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1jQNP2XVJ.MS 2025.209-120825-04:28:16 704017.20250812.042817.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1jQNP23KW.MS 2025.210-120825-04:26:13 703763.20250812.042613.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1jQNP232W.MS 2025.212-120825-04:24:31 703552.20250812.042431.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416
|12/08/2025
|50.000
|020097048808120247482025Djd1410791.31706.024707.MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN
|12/08/2025
|200.000
|5224IBT1kWF67XJV.Ung ho MS 2025.207, anh Hoang Van Long FT25224030794646.20250812.022858.19033623893010.VND-TGTT-PHAM THI QUYNH .970407
|12/08/2025
|500.000
|5224IBT1aQR78TU2.ung ho ms 2025.212 quach linh san.20250812.022109.0965459999.DO CHI THANH.970440
|12/08/2025
|100.000
|MBVCB.10517020461.Ung ho NCHCCCL + chuong+ 0357764536.CT tu 0071000723790 TRAN DINH CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/08/2025
|300.000
|5224IBT1fWIPX1QW.MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).20250812.011405.100185503.VUONG THI HUYEN TRANG.970431
|12/08/2025
|100.000
|5224IBT1iWSYMCLA.Phan Khanh Linh chuyen tien MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250812.002630.03717558901.PHAN KHANH LINH.970423
|12/08/2025
|59.000
|5224IBT1iWSYVZ9L.ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250812.001746.979121997.DO MINH NHIEN.970432
|12/08/2025
|1.000.000
|020097041508120004382025s1xo627679.7098.000438.2025.213 gui em Tong Thi Anh. mong em co gang hoc hanh nhe
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10541135876.MS2025.199.CT tu 1030612128 LE NGOC ANH TO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|139.000
|5225IBT1kW3SBLFL.ms 2025.214 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25226018106077.20250813.230557.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1jQNGYR28.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI-130825-23:00:34 907785.20250813.230035.16581011.QUAN CHI LUONG.970416
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10540997403.Ung ho MS 2025.215 - chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0181001148262 PHAN PHUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|20.000
|0200970422081322562520257GGT284734.18323.225626.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi My Chi ms 2025.215
|13/08/2025
|10.000
|MBVCB.10540994036.ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Quan 0332360489.CT tu 1042829847 NGUYEN NGOC QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|50.000
|0200970405081322544020254KP9072918.15103.225440.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1jQNGYUEP.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-22:49:57 899618.20250813.224958.6789461.PHAM NGUYEN BAO TRAN.970416
|13/08/2025
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97336966972.20250813.97336966972-0388663444_MS 2025215(chi Nguyen Thi My Chi)
|13/08/2025
|100.000
|020097048808132244202025ZgfN023036.91876.224416.MS 2025.205 BE DUONG ANH TUAN
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10540920414.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 215.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10540907245.MS 2025.215 (ung ho chi Nguyen Thi My Chi) .CT tu 0181003498339 PHAM THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|0200970488081322302820251MQV985432.59351.222946.LTD UNG HO MS2025.213 EM TONG THI ANH
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1bW4VP1YF.MS 2025.213.20250813.223023.05001012962251.DONG THANH DAT.970426
|13/08/2025
|500.000
|020097042208132229432025UFN8725438.58173.222943.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1aQRF69DS.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh.20250813.222937.1017269561.SHBMB.970443
|13/08/2025
|20.000
|MBVCB.10540772347.UHMS2025.215(chi Nguyen Thi My Chi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW3SS5CE.Ung ho MS 2025.211 Anh Vu Xuan Hoan FT25226964039275.20250813.220411.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
|13/08/2025
|10.000
|MBVCB.10540632843.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1kW3S2FZ8.Ung ho MS 2025.215 nguyen thi my chi FT25226159100286.20250813.215648.19031344659889.VND-TGTT-VU MINH DUC.970407
|13/08/2025
|50.000
|020097042208132151072025615D434271.43065.215108.gui ms 2025 215
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW3S1P4Y.ung ho MS 2025.215 FT25226792200858.20250813.214607.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW3SQEEB.Ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25226271715547.20250813.213452.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|13/08/2025
|15.000
|MBVCB.10540288273.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.215 (Chi Nguyen Thi My Chi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|0200970405081321202920259EYT077832.28571.212029.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 . 214 em Tran Van Vinh
|13/08/2025
|52.000
|MBVCB.10539963906.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 7912608778 TRAN THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|020097041508132050322025HPyj929912.99054.205032.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|13/08/2025
|100.000
|020097048808132047372025u2vk528743.85591.204655.ANSON GUI MS2025.212 GIUP DO BE QUACH LINH SAN
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW39GUWH.Ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25226081796767.20250813.204238.19029560323017.VND-TGTT-PHAM QUANG HUY.970407
|13/08/2025
|50.000
|MBVCB.10539697542.ung ho ms 2024.096 chi nguyen thi tuyen.CT tu 1020997574 NGUYEN THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10539641133.ung ho MS2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1032340582 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW39BF9X.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25225870900299.20250813.203401.19029351132018.VND-TGTT-LE THI BICH TUYEN.970407
|13/08/2025
|300.000
|020097041508132033272025Wdzh871860.18389.203245.MS 2025.215
|13/08/2025
|300.000
|0200970415081320311420258JYu864412.7954.203114.MS2025.208
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1hQLDHDLI.IBFT MS 2025.215.20250813.201522.060258058413.SACOMBANK.970403
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10539378491.ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|500.000
|020097048808132013152025kd54303955.18981.201233.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI. NGUYEN CHO 2 ME CON DUOC BINH AN, HET KHO. A DI DA PHAT
|13/08/2025
|10.000
|5225IBT1kW39M3HL.ung ho NCHCCCL FT25225125099327.20250813.201052.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1jQNANGG8.UNG HO MS 2025.215-130825-19:53:42 664162.20250813.195342.200590666.BUI THANH HUONG.970416
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW39WRQI.ung ho MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225078381182.20250813.194118.19031470190012.VND-TGTT-PHAM THANH THUY TRUC.970407
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10538836328.UNG HO MS 2025.203.CT tu 0071000738818 NGUYEN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1iWSZCM1L.MS 2025.215.20250813.193211.02318206501.LE SON HAI.970423
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10538714244.MS 2025.215.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT16HCM)
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1hQLDAKF1.IBFT MS 2025.214 Em Tran Van Vinh.20250813.192357.970403W1bbdf5000000000785760.SACOMBANK.970403
|13/08/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT42.43.44)
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1iWSZQAKC.nguyen ngoc sa ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.191436.04028050801.NGUYEN THI THUY LIEN.970423
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1bW4DJT2R.Ung ho MS 2025.215( nguyen thi my Chi).20250813.191320.02001012918239.NGUYEN THUY QUYNH.970426
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW32Z7QZ.MS 2025.215 FT25225086564205.20250813.190835.19074031757015.VND-TGTT-TRAN MINH LUAN.970407
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10538420083.ung ho MS2025.215.CT tu 0851000017438 DO NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|020097040508131904542025LQRJ037797.82182.190454.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2005.213. Em Tong Thi Anh
|13/08/2025
|1.500.000
|5225IBT1kW32KT5G.Ung ho MS2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25225080580003.20250813.190016.84906868.LE QUANG HAI DANG.970407
|13/08/2025
|50.000
|MBVCB.10538291180.MS 2025.215.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|020097048808131855462025dQgP768966.34608.185543.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|13/08/2025
|100.000
|020097042208131854092025TQ5N511656.25398.185409.Ung ho MS 2025.214 Chau Tran Van Vinh
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10538201915.MS 2025.215.CT tu 9344747267 NGUYEN DAO QUYNH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|0200970422081318493720258W76791220.1587.184938.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10538086949.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|10.000
|020097041508131833582025SbiE431932.25058.183354.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025. 215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|13/08/2025
|50.000
|MBVCB.10537925762.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0471000320733 KHA THOAI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|1.000.000
|5225IBT1aQRT6NRK.TRUONG PHU THANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi)) tai VIETCOMBANK.20250813.182848.300110000009909.TRUONG PHU THANG.970421
|13/08/2025
|200.000
|020097040508131811342025ZSNT076189.51816.181052.Vietcombank:0011002643148:Be Gia Hung ung ho MS 2025.215 Chi My Chi
|13/08/2025
|50.000
|5225VNIBJ22VRKN2.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.175839.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|13/08/2025
|20.000
|020097042208131756162025DMOY313970.68509.175618.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|13/08/2025
|20.000
|0200970422081317463720259MX2215903.12859.174638.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13/08/2025
|84.000
|MBVCB.10537159905.Ung ho MS .2025 . 215 ( Chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1iWS68G8K.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).20250813.173955.13368666888.TRINH VINH HAO.970423
|13/08/2025
|100.000
|0200970405081317294020251UN8056133.13178.172940.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1kW3CEANG.be Finn ung ho co Chi MS2025.215 FT25225667097808.20250813.172725.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|13/08/2025
|30.000
|MBVCB.10536806175.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|300.000
|5225IBT1iWS6CD74.NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tien ung ho chau Anh 2025.213.20250813.170341.04221202601.NGUYEN THI HUONG GIANG.970423
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10536551866.MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1042301213 NGUYEN THI HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|020097048808131652092025nGBD800458.97975.165206.UNG HO MS2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|13/08/2025
|50.000
|MBVCB.10536413613.Ung ho MS 2025.215.CT tu 0511000407971 LE HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10536393559.2025.215.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|150.000
|5225IBT1hQLSXYKZ.IBFT MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi.20250813.164625.070019384363.SACOMBANK.970403
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1iWS6QJGL.MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.164427.1919122001.TRAN THI HONG NGOC.970432
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW3CS3MY.Ung ho MS 2025-215 Chi Nguyen Thi My Chi - Chuc chi va be khoe manh song an vui ben nhau FT25225119630383.20250813.164216.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1jQNAVTKB.UNG HO MS 2025.215 - CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-16:41:34 307310.20250813.164134.6145527.BUI THI THU THAO.970416
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10536293168.ung ho.MS.2025.215.(chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|1.000.000
|5225IBT1kW3C2LJJ.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225497160593.20250813.163556.19034727392011.VND-TGTT-LE HONG NHAT.970407
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10536210273.ung ho MS 2025.215 (chi nguyen Thi My Chi).CT tu 0511000436867 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1hQLSF56C.IBFT Ung ho MS 2025.215.20250813.163159.060088346524.SACOMBANK.970403
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1kW3CJWRU.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen thi My Chi FT25225806876026.20250813.162409.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1aQRT18WP.Ung ho MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi.20250813.162256.5207040378226.NGUYEN PHUC AN.970430
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10536009732.MS 2025.215.CT tu 0111000282612 DUONG NGOC LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1aQRTJ7N1.ms 2025.214 giup tran van vinh.20250813.161822.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|13/08/2025
|300.000
|5225IBT1hQLSLAJD.IBFT Ung ho ms2025.215 Ng T My Chi.20250813.161647.970403Nd6420b000000000191167.SACOMBANK.970403
|13/08/2025
|18.000
|MBVCB.10535978711.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1kW31N8TC.MS2025.203 ung ho cho 2 be nha me Nguyen Thi Mo FT25225313073301.20250813.161528.19020839903016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THOA.970407
|13/08/2025
|200.000
|0200970422081316151520252M3T777730.6444.161434.ung ho MS 2025.215
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1kW31RRJN.Ung ho MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225434443001.20250813.161402.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|13/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97296266111.20250813.97296266111-0903862827_Ung ho MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|500.000
|5225VNIBJ22VJFU4.Ung Ho 2025.215 Nguyen Thi My Chi.20250813.161020.637704060085786.NGUYEN HOANG VU.970441
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1iWSELC7X.ung ho ms 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.160947.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423
|13/08/2025
|500.000
|020097048808131609452025MZ5G542556.80069.160903.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI
|13/08/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97298372945.20250813.97298372945-0967667605_Ung ho chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW313LIE.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225678862036.20250813.160657.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1iWSEHB4A.2025 215 chi nguyen thi my chi.20250813.160633.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10535792509.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1018160495 NGUYEN DANG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10535780158.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|168.000
|5225IBT1fWIACAJ9.An Nguyen + ung ho MS 2025.213.20250813.155909.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW31TPC1.Ms. 2025.215 FT25225953275703.20250813.155905.19029103147017.VND-TGTT-DO MINH TU.970407
|13/08/2025
|200.000
|020097048808131557502025K89W470094.21605.155746.UNG HO MS 2025215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10535686019.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1034652920 NGUYEN HOANG PHUONG DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW31ZRSI.Ung Ho MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi FT25225329244738.20250813.155059.19033980793016.VND-TGTT-DO LINH TRANG.970407
|13/08/2025
|20.000
|020097042208131549202025H4X6711978.80430.154920.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1iWSEKNUY.MS 2025215.20250813.154754.2868333.TRAN PHUONG MAI.970432
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10535637655.NGUYEN THUC DOAN ck giup do chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0501000034961 NGUYEN THUC DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10535600904.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.215.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|150.000
|5225IBT1kW31EN4I.MS 2025. 215 FT25225685860035.20250813.154413.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|13/08/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97297277051.20250813.97297277051-0971346746_MS2025215(chi Nguyen Thi My Chi)
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10535579711.MS 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.008
|MBVCB.10535556428.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|02009704220813153925202511SM309088.34128.153922.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10535550902.Duong Quoc Bao gui chi Nguyen Thi My Chi MS 2025.215.CT tu 1016451444 LE VU KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|020097041508131538192025GY1Z673194.29043.153819.ung ho MS 2025.215 (chi nguyen thi my chi)
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW31K9K3.Gui chi Nguyen Thi My Chi. FT25225933145768.20250813.153800.9823028888.LE BICH DIEP.970407
|13/08/2025
|200.000
|020097048808131537422025ckpe352685.26434.153739.UNG HO MS.2025.215
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10535525254.MS 2025.203 ( Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh).CT tu 0721000554477 TRAN NGOC KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10535491946.Ung ho MS2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0611001909282 HOANG DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1jQNAWZTU.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI-130825-15:33:02 184451.20250813.153302.5681747.PHAM KIM YEN.970416
|13/08/2025
|10.000
|020097048808131531352025QQAu318005.96803.153053.UNG HO MS 2025.203
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10535463224.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI.CT tu 0331000438361 NGO THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW31GWXL.Ung ho MS 2025.215 Chi NTM Chi FT25225027241620.20250813.153030.19037172117017.VND-TGTT-HONG KIM HUYEN .970407
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10535433104.MS2025.215 ( Chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|500.000
|020097048808131526392025IN4l290339.75368.152635.UNG HO MS 2025.203 BE BAO AN VA BAO MINH
|13/08/2025
|300.000
|5225IBT1iWSE43R7.Ms 2025-215 uh chi Nguyen Thi My Chi.20250813.152541.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|13/08/2025
|500.000
|020097041508131525062025VXmN635059.68060.152506.MS 2015.215
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1iWSE4AVE.UH MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.152344.0905678433.DINH THI THUY HONG.970432
|13/08/2025
|200.000
|0200970405081315233420259SJI079916.61543.152335.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi ung thu vu. chuc chi binh an manh khoe
|13/08/2025
|10.000
|5225IBT1kW31BRQF.ung ho ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi, chuc chi va gia dinh binh an, manh khoe FT25225500740135.20250813.152258.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1aQRLTMJZ.Ung ho MS 2025-215 ( Chi Nguyen Thi My Chi).20250813.152232.7900000000037011.PHAM THU HA.970446
|13/08/2025
|800.000
|0200970422081315203320255C32283352.47416.152034.DANG QUOC THANG chuyen tien MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10535340421.Ms 2025.215 (chi nguyen thi my chi).CT tu 0451000234379 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1bW4921C5.ung ho 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.151953.0937507131.LE THI THU TRANG.970448
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW31BJYP.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225981360761.20250813.151952.19038684726011.VND-TGTT-VO THI MONG THO.970407
|13/08/2025
|100.000
|020097048808131519492025xdaH252298.44662.151907.HUA THI KIM NGAN CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1aQRLLLLK.2015.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.151917.4547040094298.NINH THI THU PHUONG.970430
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1jQNAQCBA.MS 2025.215 NG THI MY CHI-130825-15:18:39 159563.20250813.151840.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416
|13/08/2025
|100.000
|0200970415081315182720254Iqy615630.38498.151745.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW315AZ1.UNG HO MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chu FT25225027200731.20250813.151806.19029311181024.VND-TGTT-TRAN THI THU CUC.970407
|13/08/2025
|100.000
|020097041508131518052025Taax614498.36649.151805.MS.2025.215(chi nguyen thi my chi)
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10535277395.MS 2025.215.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|300.000
|5225IBT1jQN4NBT5.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-15:13:11 150657.20250813.151312.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1iWSE54WX.ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.151215.03034925103.LE PHAM ANH DUNG.970423
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10535256772.ung ho MS 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0031000223851 HOANG THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|0200970415081315120820250Zdi597467.10011.151208.MS2025.215 ( Nguyen Thi My Chi)
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1aQRLHHVZ.UNG HO MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI).20250813.151144.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1jQN4N8DP.2025.215CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-15:11:41 148057.20250813.151141.14846457.LE XUAN QUYNH.970416
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10535232372.Ung ho MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 0451000333650 BUI QUANG THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|020097041508131509272025WVUG589847.98165.150927.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1aQRLHPL5.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.150919.0852767133.SHBMB.970443
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1bW49JKQY.LOC UNG HO CASE 2025.215 NGUYENTHIMYCHI.20250813.150858.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10535224508.MS 2025.204.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97292678516.20250813.97292678516-0902498898_ung ho MS 2025215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|13/08/2025
|100.000
|0200970415081315065520256F6M583351.85875.150655.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi)
|13/08/2025
|13.000
|MBVCB.10535192057.PHAM THI HIEU THAO chuyen tien ung ho MS 2025.215.CT tu 0601000498402 PHAM THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|020097040508131506172025L4SM014764.82793.150617.Vietcombank:0011002643148:ANH THAO uh MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10535189993.MS 2025.215.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW318NUY.mong chi va chau se duoc nhieu MTQ giup do va 2 me con se hoi phuc suc khoe, FT25225049747050.20250813.150504.19026686919013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG DUNG.970407
|13/08/2025
|100.000
|020097042208131504192025S5W5434749.74719.150419.MS 2025.215 uh Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10535166610.ung ho MS 2025.215.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|50.000
|MBVCB.10535124610.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10535121224.ung ho ms 2025.2014 em Tran Van Vinh.CT tu 0071003735539 HUYNH PHONG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|50.000
|MBVCB.10535103533.Chuyen tien ung ho nchcccl.CT tu 0381000586516 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2025
|500.000
|020097048808131457482025TJYk134144.46238.145706.CHUYEN TIEN UNG HO CHI NGUYEN THI MY CHI MS 2025 215
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10535088838.DO TRUNG KIEN UH MS2025.215 C NGUYEN THI MY CHI.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|300.000
|020097048808131452462025ukFM109151.24696.145243.MS 2025.205 BE DUONG ANH TUAN
|13/08/2025
|30.000
|5225VNIBJ22V8CRK.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.145214.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10535006753.ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong, chuc gia dinh binh an.CT tu 0371000400767 NGUYEN TRAN TRUC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1kW31SXJF.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225804240009.20250813.144556.19034727461011.VND-TGTT-LE HONG HANH.970407
|13/08/2025
|2.000.000
|0200970422081314375520254NRY230639.65308.143714.LE VAN BE chuyen tien ung ho MS2025.215 chi Nguyen thi my Chi
|13/08/2025
|250.000
|5225IBT1bW42FEV2.ung ho MS 2025.208.20250813.143640.03001010790120.DAO DUC DUY.970426
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1aQRL754Y.NGUYEN HUU SON chuyen tien MS 2025215 Nguyen Thi My Chi.20250813.143219.180704070001290.NGUYEN HUU SON.970437
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10534791679.ung ho ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10534769986.ung ho ms 2025.205 be Duong Anh Tuan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10534781936.ung ho ms 2025.214 em Tran Van Vinh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10534758432.MS 2025.211( anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|500.000
|020097041508131415312025fY1x452854.79415.141531.UNG HO MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI)
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1jQN4L1J3.UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN-130825-14:12:04 052510.20250813.141204.229721879.LAI DINH CUONG.970416
|13/08/2025
|200.000
|020097042208131405222025XXN1714563.43528.140525.gui ms 2025 215 Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|50.000
|020097040508131348402025BX6G074580.85804.134840.Vietcombank:0011002643148:MS2025.199 Ba Tran Thi Luong
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10534442108.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1bW4244TW.Ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).20250813.133700.03101010965538.HOANG VIET.970426
|13/08/2025
|100.000
|IBVCB.10534340334.Chuyen tien ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2025
|100.000
|0200970405081313343720257EJO040407.40379.133437.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.214 em Tran van vinh
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10534279921.ung ho ma so MS 2025.215( nguyen Thi My Chi).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225VNIBJ22VMTSH.An Quyen ung ho be Bao An Bao Minh MS 2025 203 chuc be mau khoe.20250813.132602.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1aQRLU61V.ung ho MS 2025. 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.132547.777799999.SHBMB.970443
|13/08/2025
|100.000
|5225VNIBJ22VMTZQ.Ung ho ms 2025.203.20250813.132406.386959415.VU THI VUI.970441
|13/08/2025
|1.000.000
|5225IBT1aQRL8KHD.Ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.131604.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10534176595.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1jQN47H5B.UNG HO MS 2025.215-130825-13:14:47 971752.20250813.131448.12266087.LE DUC MINH.970416
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10534169787.MS 2025 214 em Tran Van Vinh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1kW3JAXSR.MS 2025.215 FT25225395057597.20250813.131106.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW3J427W.NGUYEN MINH TUYEN ung ho MS 2025.215 nguyen thi my chi FT25225040515050.20250813.130318.19028194470021.NGUYEN MINH TUYEN.970407
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1iWSK3BZZ.MS 2025215.20250813.130232.416572558.NGUYEN KHAC HUY.970432
|13/08/2025
|50.000
|0200970405081313010520253NB2063955.32627.130105.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1hQLS9QIC.IBFT 2025.206 ung ho em Tran Thi Linh.20250813.125733.060253933006.SACOMBANK.970403
|13/08/2025
|50.000
|020097042208131256582025WML9809491.17647.125658.Ung ho NCHCCCL
|13/08/2025
|1.000.000
|5225IBT1kW3JYYX3.ung ho MS 2025.215 - Nguyen Thi My Chi FT25225685210584.20250813.125119.19027753641013.TRAN THI MINH HANH.970407
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10533960240.ung ho MS 2025.215(chi nguyen thi my chi).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10533951492.NNC ung ho MS2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10533929189.NNC ung ho MS2025 212 be Quach Linh San.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2025
|50.000
|020097048808131246402025DiXD583341.82594.124558.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10533914482.NNC ung ho MS2025 214 em Tran Van Vinh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1hQLSCYSR.IBFT Ms 2025.215 chi my chi.20250813.124155.030008608802.SACOMBANK.970403
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10533865002.ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0011001078833 PHUNG THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10533811953.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|020097042208131234102025RSFI482242.33972.123410.UH MS 2005.215
|13/08/2025
|299.999
|020097042208131234012025EJW2650475.33752.123402.HOANG KIM NGAN chuyen tien
|13/08/2025
|500.000
|020097041508131225082025bDKL222018.97382.122427.ms 2025 203 be nguyen bao an bao minh
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10533676775.MS 2025.215.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|1.000.000
|020097042208131221062025YBWG173803.78734.122107.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10533576390.MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0401001458501 HO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1iWSK72JH.Ung ho MS2025.215.20250813.120824.90986718383.NGUYEN THI KIM TUYEN.970423
|13/08/2025
|200.000
|020097040508131203202025NWCH094607.96821.120316.Vietcombank:0011002643148:NGOC NGUYEN ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh
|13/08/2025
|5.000.000
|MBVCB.10533423666.ung ho MS 2025.215 (Chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0111000893922 HO MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|300.000
|5225IBT1iWSKBCKE.MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.114830.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
|13/08/2025
|400.000
|MBVCB.10533247806.ms 2025.212( be Linh San ).CT tu 0071001962801 LAM CAT TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10533119286.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|500.000
|0200970422081311313020251UA8896491.38003.113131.Ung ho MS 2025.214
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10532967621.VietPhuong ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 0071000763555 VU VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|50.000
|MBVCB.10532882666.MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|020097042208131116212025YPSD989532.61089.111622.ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1kW3W7QKK.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225491450427.20250813.111346.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407
|13/08/2025
|300.000
|0200970422081311112020259TDF200427.36154.111121.NGUYEN TRI CUONG chuyen tien ung ho ms 2025.215
|13/08/2025
|100.000
|02009704220813110752202534O7525867.18278.110753.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|200.000
|020097042208131106292025NDTF619535.10830.110629.MS2025.215 c nguyen thi my chi
|13/08/2025
|70.000
|MBVCB.10532723751.NGUYEN THANH TAM ung ho MS2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10532713116.Ung ho Ms 2025.215 chuc mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|500.000
|020097042208131102242025ARF8732985.90932.110225.ung ho MS 2025.211 vu xuan hoan
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW3WYZ3S.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225890014126.20250813.105616.19124477880012.VND-TGTT-NGUYEN CONG GIA PHUC.970407
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1bW4C58J5.Ung ho me con chi Nguyen Thi My Chi.20250813.105305.03886016261968.CHU ANH DUNG.970426
|13/08/2025
|500.000
|020097042208131051492025IY6Q564093.39746.105150.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|100.000
|020097041508131051462025blGD827816.39599.105146.MS2025.213 em Tong Thi Anh
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1iWSK9DPQ.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).20250813.105104.00056256001.DANG DIEM PHUONG.970423
|13/08/2025
|20.000
|5225IBT1iWSK2G28.chau nam phong gop tu thien.20250813.104721.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|13/08/2025
|150.000
|MBVCB.10532515104.2025.215.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|2.000.000
|5225IBT1fWI4I6BJ.ung ho MS 2025.205 ( be Duong Anh Tuan ).20250813.104154.220714849596979.LAM HOA TONG.970431
|13/08/2025
|150.000
|MBVCB.10532316330.ung ho 2025.215 chi nguyen thi my chi.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1iWSKW8JS.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 215 nguyen thi kim chi.20250813.102308.247529918.LE THI HOA.970432
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1iWSKW9SL.Ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.102207.0912611803.NGUYEN THI HONG DIEP.970432
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1fWI4VGTI.MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.101745.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|13/08/2025
|26.000
|020097041508131010382025vTxp700320.50481.101038.ms 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi)
|13/08/2025
|123.623
|0200970422081310034720256OJ6159102.19625.100306.NGUYEN MINH HA UH MS 2025.213 Em Tong Thi Anh
|13/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10531989118.Tran Hoang Nam chuyen tien ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10531993096.MS 2025. 215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0531002513274 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|50.000
|020097041508130959512025XFfy668699.1783.095948.TRAN THI MINH TUYET ungho MS 2015.215
|13/08/2025
|200.000
|0200970415081309572220255MnW660866.92182.095722.VO HONG MAO MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW3QRFYB.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25225750197804.20250813.095721.19021866016011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HUONG.970407
|13/08/2025
|300.000
|5225IBT1iWS73U3M.Ung ho ms 2025 215.20250813.095446.19890888.PHAM MANH TUNG.970432
|13/08/2025
|100.000
|020097048808130952532025scxx550671.71825.095249.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2015.215
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10531877711.Ung ho ma so 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225VNIBJ22VLW6U.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.092923.069704060098017.NGUYEN THI LUU.970441
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10531631086.NGUYEN TIEN CUONG chuyen tien MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI).CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|5.000.000
|5225IBT1jQNBXKF5.DANG VAN THIEP TRANSFER GIUP DO 25036 CHI LE THI THIEN-130825-09:28:47 609209.20250813.092847.16328059.DANG VAN THIEP.970416
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10531598287.Chuyen tien ung ho MS 2025 215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 0211000138327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2025
|300.000
|5225IBT1hQL9YQU9.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.091930.060262404849.SACOMBANK.970403
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW3QGICK.Ms 2025.203 FT25225184354383.20250813.091257.19033898956683.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407
|13/08/2025
|100.000
|020097041508130906002025pvEJ513477.86744.090600.ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan)
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1aQRH8DYY.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).20250813.090348.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437
|13/08/2025
|500.000
|020097048808130900372025tSEQ249085.66812.085955.UH MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI. CAU PHAT TU GIA HO CHO HAI ME CON CHI. A DI DA PHAT
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW3Q5BGU.ung ho ms 2025.213. em TONG THI ANH FT25225390557900.20250813.085858.10223387931012.VND-TGTT-NGO MONG THI TUONG VI.970407
|13/08/2025
|500.000
|020097048808130858262025vl1d236700.59448.085744.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI
|13/08/2025
|30.000
|020097041508130858222025aiJk492364.59318.085818.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|13/08/2025
|50.000
|020097041508130855552025unTw486251.50884.085556.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1jQNBTY89.UNG HO MS 2025 215 CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-08:55:43 561197.20250813.085543.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|13/08/2025
|100.000
|020097040508130852152025CMYU006558.38255.085215.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10531160471.MS 2025.215.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10531145367.ung ho ms 2025198 va ms 2025197.CT tu 0181000936494 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1kW3Q8Y2F.Ung ho MS 2025.208. FT25225931808828.20250813.084351.19034487010017.VND-TGTT-TRINH THI THU DONG .970407
|13/08/2025
|500.000
|020097048808130841562025TK26145411.2520.084152.TRAN LE THANH VUONG UNG HO MS 2025.215 NG THI MY CHI
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10531088114.ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|020097042208130832082025YWMW729673.70850.083209.NGUYEN DUC HUY ung ho ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10530989115.MS 2025.213 em Tong Thi Anh.CT tu 0011003999273 DINH TIEN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10530970379.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|5225IBT1aQRHSW91.ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi my Chi.20250813.082213.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1kW3Q17F4.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi chuc 2 mu con chi nhanh khoe manh FT25225596438050.20250813.080912.19827270246020.VND--DO TRONG THUONG.970407
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1iWS78K7D.TRAN MINH HOA ung ho MS 2025.212 (be Quach Linh San).20250813.080911.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1iWS7855T.TRAN MINH HOA ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).20250813.080802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1iWS78I9T.TRAN MINH HOA ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).20250813.080702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10530762724.Ung ho MS 2025.203.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|250.000
|MBVCB.10530734035.ung ho Ms2025.215 (chi Nguyen Thi my Chi).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|500.000
|MBVCB.10530698491.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2025.215.CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|020097042208130743312025166K270452.25450.074331.MS 2025.214
|13/08/2025
|100.000
|020097042208130742132025YUIR249649.22226.074132.MS 2025.213
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1iWS7DZ8R.Ung ho MS 2025 214 em Tran Van Vinh.20250813.074204.152938004.TRAN HA THANH.970432
|13/08/2025
|200.000
|020097042208130739542025Z3EI175542.16086.073954.MS 2025.212
|13/08/2025
|50.000
|020097042208130725172025O0ZT733029.74720.072518.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh
|13/08/2025
|300.000
|020097048808130714112025rT9B725184.45650.071408.UNG HO MS 2025.213
|13/08/2025
|300.000
|MBVCB.10530031398.ung ho ms 2025.213 tong thi anh.CT tu 1048530205 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1aQRZ3IQ5.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh.20250813.062700.2552882999.SHBMB.970443
|13/08/2025
|300.000
|5225IBT1kWFNBV9L.MS 2025.203 be Bao An Bao Minh FT25225202718739.20250813.055303.19036120516014.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407
|13/08/2025
|100.000
|MBVCB.10529794493.Chuyen tien ung ho.CT tu 0121000664697 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/08/2025
|300.000
|020097040508130548332025CE47073280.5894.054833.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan
|13/08/2025
|56.800
|0200970422081305322520250ETN921245.96723.053225.UH MS 2025.214 em Tran Van Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13/08/2025
|200.000
|020097040508130521152025ON33058132.91991.052033.Vietcombank:0011002643148:HUYNH XUAN THUY unghoMS2025.211-anhVuXuanHoan
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1kWFN5JGV.MS2025.186 ung ho be Doan Le Dong Quan FT25225970214097.20250813.051308.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|13/08/2025
|200.000
|MBVCB.10529732557.MS 2025.208( Hving ho oan).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1kWFNY3PL.MA2025.205 ung ho be Duong Anh Tuan FT25225032292393.20250813.050424.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|13/08/2025
|68.456
|MBVCB.10529709193.uh MS 2025 .214 (E Tran Van Vinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1kWFNYPP1.MS2025.212 ung ho be Quach Linh San FT25225050045341.20250813.043913.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|13/08/2025
|50.000
|5225IBT1kWFNYV6T.MS2025.199 ung ho ba Tran Thi Luong FT25225393731901.20250813.043143.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|13/08/2025
|500.000
|5225IBT1iWSGXPA4.Ung ho MS 2025214 Em Tran Van Vinh.20250813.030418.159718719.VU THI THU HANG.970432
|13/08/2025
|20.000
|MBVCB.10529551792.TUONG DUNG ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|20.000
|MBVCB.10529570313.TUONG DUNG ung ho MS 2025.212 (em Quach Linh San).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|20.000
|MBVCB.10529568887.TUONG DUNG ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|20.000
|MBVCB.10529549657.TUONG DUNG ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|100.000
|5225IBT1jQNBU4DR.UNG HO MA SO 2025.208 HVING HO OAN-130825-00:58:16 345882.20250813.005816.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416
|13/08/2025
|50.000
|0200970422081300463920251JJ5396672.47002.004640.MS2025.211 anh Vu Xuan Hoan
|13/08/2025
|22.169
|5225IBT1iWSGLGYB.UHMS 2025.113 Tong Thi Anh.Mong GD T.Tran Hong-Dao.Hieu.Hoa binh an gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250813.003921.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|13/08/2025
|9.200
|02009704220812234617202582DB830024.76662.234618.NGUYEN QUANG MINH chuyen tien
|13/08/2025
|124.780
|5224IBT1kWFNCQHU.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25225178300746.20250812.234141.101020026789.NGUYEN TRA GIANG .970407
|13/08/2025
|33.000
|020097042208122340362025ZWUH890546.68806.234036.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.212
|13/08/2025
|33.000
|020097042208122340012025QY28742102.68276.234002.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.213
|13/08/2025
|33.000
|020097042208122339192025CJ6A246574.66498.233920.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.214
|13/08/2025
|40.000
|5224IBT1kWFN1HUW.uh MS 2025.212 - be Quach Linh San FT25225252403066.20250812.233908.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|13/08/2025
|200.000
|020097048808122324422025yU4P267262.46074.232400.UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN
|13/08/2025
|27.687
|MBVCB.10529182520.LANG THI THUY Ms2025.214 Ok zambala zalen tada soa ha.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/08/2025
|200.000
|020097048808122316322025Ss64252238.31722.231550.UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH
|13/08/2025
|100.000
|0200970422081223060320254ZE1272773.13963.230603.MS 2025.208
|13/08/2025
|100.000
|020097040508122304462025GRVA057908.11449.230447.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13/08/2025
|10.000
|020097042208122259242025PK3C709092.1025.225921.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San
|14/08/2025
|100.000
|5226VNIBJ22XT9QS.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.233906.062704060049963.NGUYEN KHANH LY.970441
|14/08/2025
|300.000
|5226VNIBJ22XTSSE.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi) chuc 2 me con khoe manh.20250814.233819.003072460.HO MAI QUYNH TRAN.970441
|14/08/2025
|300.000
|5226IBT1kW3514I5.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25227227854588.20250814.233722.19035920636011.TGTT-VND-NGUYEN HONG NGOC.970407
|14/08/2025
|1.000.000
|5226IBT1iWSXZT85.NONG THI NGOC DIEP chuyen tien ung ho MS 2025.210 (em Nguyen Thi Huong Giang).20250814.233149.02954833901.NONG THI NGOC DIEP.970423
|14/08/2025
|500.000
|5226IBT1kW35JPS4.NGUYEN LUONG DIEU AN ung ho MS 2025.215 FT25227233073300.20250814.232612.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10552934003.LE HONG VAN ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1kW3YNZ7W.Ung ho MS 2025.215 FT25227621551417.20250814.230353.19032216501012.VND-TGTT-NGUYEN YEN CHI.970407
|14/08/2025
|100.000
|020097042208142245182025UUWG912537.38321.224436.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1iWSX7A6G.Ung ho MS 2025213 Tong Thi Anh.20250814.224316.168346786.VO DINH NGOC HUYEN.970432
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1hQL8P57F.IBFT ung ho NCHCCCL- Huong- 03975374.20250814.223235.517416Kcb4a86000000000e29053.SACOMBANK.970403
|14/08/2025
|50.000
|020097041508142227332025q5Xw510741.98358.222650.UNG HO CHI NGUYEN THI MY CHI MS.2025.215
|14/08/2025
|13.746
|020097042208142224202025FAMN866861.90391.222420.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San. HDTRUNG14thg8 chuyen tien
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10552619784.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0331000427602 LE THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1jQNE43CD.MS2025.215. NGUYEN THI MY CHI-140825-22:19:17 483114.20250814.221917.3876087.TRAN THU PHAT.970416
|14/08/2025
|10.000
|MBVCB.10552558481.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|15.000
|MBVCB.10552512852.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.216 (Chi Truong Thi Tam)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3Y6W2G.UHMS 2025.210 Mong benh cua Huong Giang chuyen bien tot, GD Nguyen Van Hoang Ha co nhieu thien duyen NMDSLLQVP FT25227529720141.20250814.220451.2159834568.HO THI DOAN TRANG.970407
|14/08/2025
|250.000
|5226IBT1iWSX5445.MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.220203.65358317.TRUONG THUYEN QUYEN.970432
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10552450771.2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi) em khong co nhieu chuc chi va be mau khoe.CT tu 0251002761213 NGUYEN THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|500.000
|5226IBT1jQNEBY3E.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-140825-21:59:27 462047.20250814.215927.32792207.NGUYEN THI MY TIEN.970416
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10552443556.UH MS 2025.211 anh VU XUAN HOAN.CT tu 9936721098 TRAN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1kW3YKK7X.MS 2025.215 chi nguyen thi my chi FT25227932251992.20250814.215822.19035826522010.DO THI HUONG LY.970407
|14/08/2025
|300.000
|5226IBT1kW3YKDXC.ung ho MS 2025.215 FT25227522485158.20250814.215629.19031674978018.VND-TGTT-BUI HONG HANH.970407
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10552401286.LE TRA MY chuyen tien.CT tu 1036375094 LE TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3Y7LVB.Ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi FT25227068015002.20250814.215424.19034837091015.VND-TGTT-CHAU DA LUAN.970407
|14/08/2025
|100.000
|0200970488081421495820257RqT745367.89108.214916.UNG HO MS 2025.194 BE DO THI KHANH CHI
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10552359963.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1020092403 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|020097048808142148542025C4FY741071.86153.214811.UNG HO MS 2025.197BE LEMINH HY
|14/08/2025
|300.000
|MBVCB.10552346930.LE THI HONG chuyen tienMS 2025 214 . E Tran Van Vinh.CT tu 0711000323830 LE THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|0200970488081421472520258eAN735058.79980.214722.UNG HO MS 2025.200 EM LY VAN CHO
|14/08/2025
|200.000
|020097048808142145532025gwXr728642.76048.214549.UNG HO MS 2025.198 BE NGUYEN XUAN TRUONG
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1kW3YABYS.Ung ho MS2015.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25227563490046.20250814.214417.19033342189012.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH YEN.970407
|14/08/2025
|500.000
|020097041508142141282025KVVV435333.61044.214128.Ung ho MS 2025.203 (be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh)
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10552263785.ung ho ms 2025.215. chi nguyen thi my chi.CT tu 0111000325192 TRAN PHAM MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|020097041508142137372025R8Hb427343.46897.213737.TRAN THI SUONG chuyen tien ung ho MS 2025.215 (chi nguyen thi my chi)
|14/08/2025
|100.000
|0200970488081421344620259ckD681066.35851.213403.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|300.000
|020097041508142119032025HBFR388316.76998.211903.ung ho ms 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|14/08/2025
|500.000
|5226IBT1jQNEUNCX.UNG HO MS 2025.155 - ANH NGUYEN LE QUY-140825-21:17:55 410130.20250814.211755.235944099.NGUYEN THI NGOC LAN.970416
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1iWSXVUN3.Ung ho chi Nguyen Thi My Chi MS 2025215.20250814.211742.140353264.DUONG THU HUONG.970432
|14/08/2025
|100.000
|020097040508142117282025SHB4094779.71868.211728.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.216 Truong thi Tam
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1hQL8DHB7.IBFT MS 2025.215.20250814.211720.060323741266.SACOMBANK.970403
|14/08/2025
|10.000
|MBVCB.10552008993.Ha huyen chi kon tum chuyen tien ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10551990745.TRAN HOANG NAM kon tum chuyen tien ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1bW4YXQQ7.Ung ho MS 2025.214 em tran van vinh.20250814.211002.0098100005562004.NGUYEN THANH DAT.970448
|14/08/2025
|200.000
|0200970405081421083620252L3I066235.34836.210836.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.215 nguyen thi my chi
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1hQL8SR8N.IBFT Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.210831.070082131051.SACOMBANK.970403
|14/08/2025
|20.000
|MBVCB.10551910336.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10551896099.ung ho MS 2025.216.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10551894500.ung ho MS 2025.215.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|020097041508142102302025VKc0350233.10583.210147.MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10551851041.AK ung ho ms 2025.215 - Nguyen thi my chi.CT tu 9903392246 NGUYEN MINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3YSIWR.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25226213325118.20250814.205650.19033074064015.VND-TGTT-TRUONG XUAN HUYEN.970407
|14/08/2025
|100.000
|020097042208142050132025ULHP824750.59178.205014.MS 2025.215
|14/08/2025
|50.000
|020097041508142049162025cpvy310480.54339.204917.Trang Thu giup em Tran Thi Linh MS2025.206
|14/08/2025
|300.000
|MBVCB.10551676262.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071000700253 NGUYEN BICH NGHY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1iWSXJEMY.ung ho MS 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).20250814.204101.19983868888.NGUYEN THI NGOC TIEN.970423
|14/08/2025
|100.000
|020097040508142040592025ZOQX068569.17788.204055.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN ung hoMS 2025.214 chuyen tien
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10551562971.MS 2025.216.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10551499591.cua it long nhieu cau mong cho me con chi nguyen thi my chi duoc binh an.CT tu 1026141801 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|20.000
|020097042208142028112025VZQS114025.59543.202729.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Truong Thi Tam ms 2025.216
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10551379012.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0111001447466 NGUYEN MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1iWS3RZMW.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.202028.05189586901.LE ANH QUOC.970423
|14/08/2025
|50.000
|MBVCB.10551307575.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|3.000.000
|MBVCB.10551283885.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9933007966 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|020097048808142015372025b4i7233095.116.201533.LE THI NGOC LAN CHUYEN TIEN
|14/08/2025
|50.000
|020097048808142005382025YNZr167113.52380.200534.MS 2025.215 UNG HO CHI NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1iWS3FE8A.DUC AN Ung ho MS 2025.215 ( chi nguyen Thi My Chi).20250814.200441.00005788981.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1iWS3FV4A.DUC AN Ung ho MS 2025.212 ( be Quach Linh San).20250814.200234.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|14/08/2025
|200.000
|0200970415081420015620252px7150656.34620.200156.ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh)
|14/08/2025
|200.000
|020097042208141958022025G76N213649.17184.195720.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10551024458.ung ho ms 2025.214 em tran van vinh.CT tu 0381000377148 PHAM TRAN THY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|020097041508141954152025hHpP126164.99155.195415.Ung Ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi )
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1bW4YIWSF.MS 2025.215 - CHI NGUYEN THI MY CHI.20250814.194359.04102021.LE NGUYEN NGOC HAN.970448
|14/08/2025
|300.000
|MBVCB.10550833478.ung ho Ms 2025 214 ( em Tran Van Vinh ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|0200970488081419384920251BZF991891.26124.193845.MS2025.215
|14/08/2025
|100.000
|020097048808141937042025ZyEj980164.17459.193621.MS2025.216
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1fWIKUPJD.MS 2025.214 em Tran Van Vinh.20250814.193544.001370406178035.LE THI NGOC TUYET.970400
|14/08/2025
|150.000
|MBVCB.10550665547.ung ho chi Nguyen Thi My Chi ( MS 2025.215).CT tu 0481000813817 NGUYEN MAI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10550602966.HUYNH MY HUE ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071000942635 HUYNH MY HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|300.000
|MBVCB.10550584517.ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 0441000650213 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|20.000
|MBVCB.10550471012.Chuyen tien ung ho.CT tu 0371003872572 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1jQNEQT88.MAI TUONG VY UH CHI NGUYEN THI MY CHI 2025.215-140825-19:11:42 214062.20250814.191142.43150017.MAI TUONG VY.970416
|14/08/2025
|200.000
|020097041508141905132025GR9L852935.58004.190513.UNG HO MS 2025.215 chi NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|100.000
|020097040508141903042025PP4U065564.46947.190304.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI GAI chuyen tien ung ho a vu xuan hoan
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3PCU4C.Ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25226505070380.20250814.185332.9979996868.TRAN KIM NGAN.970407
|14/08/2025
|1.000.000
|5226IBT1kW3PCI6D.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25226381126460.20250814.185324.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|14/08/2025
|100.000
|020097041508141851082025MeIK800034.86240.185025.Ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi)
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1jQNKRITJ.VAN THI MY LINH CHUYEN KHOAN-140825-18:50:15 176474.20250814.185015.146471919.VAN THI MY LINH.970416
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1kW3PJ668.Ms 2025.215 FT25226043904508.20250814.184838.19028888477015.VND-TGTT-PHAM THUY HONG.970407
|14/08/2025
|100.000
|020097048808141843352025gNyu599025.45678.184253.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|45.686
|MBVCB.10549973322.LANG THI THUY MS 2025.216.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10549943606.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0041000226204 PHAM DUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|020097044908141832562025zWL5106475.87872.183256.DUONG THI QUYEN ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi Mi Chi, ma GD 358756192
|14/08/2025
|20.000
|5226IBT1bW4PK12E.Em Tran Van Vinh.20250814.181716.37201010010865.LE THUY HANG.970426
|14/08/2025
|50.000
|020097042208141816282025KV71916364.5727.181629.LE TRONG NGHIA chuyen tien ung ho 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|14/08/2025
|50.000
|MBVCB.10549598833.NGUYEN THI NGOC HUYEN chuyen tien MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 1018011117 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1kW3U6KG3.MS 2025.216 chi Truong Thi Tam FT25226143383551.20250814.181253.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1hQLIGR98.IBFT Nhu chua he co cuoc chia ly Thanh Thuy 0987176365.20250814.181223.060131261155.SACOMBANK.970403
|14/08/2025
|400.000
|5226VNIBJ22XB326.gia dinh Lam ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).20250814.175920.140180.PHAM THI HONG LAM.970441
|14/08/2025
|500.000
|5226VCBCJ22XBESH.ung ho ms 2025.215 chi nguyen thi my chi.20250814.175347.0127041019871.TRAN NHU TUAN.970454
|14/08/2025
|500.000
|020097042208141751312025OB6W783149.71021.175133.ung ho MS 2025.200 em Ly Van Cho
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10549263665.ung ho?MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|02009704220814174645202500J1331913.42829.174646.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025214 e tran Van Vinh
|14/08/2025
|100.000
|5226VNIBJ22XBJ19.Ung ho MS 2025.215.20250814.174527.025704061083102.NONG THANH HUYEN.970441
|14/08/2025
|500.000
|MBVCB.10548933234.MS2025.211 ( anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0011000654018 NGUYEN THI GIANG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1iWSFFG7H.MS2025.216 ( chi Truong Thi Tam).20250814.172716.02606234001.HUYNH THI THUY NA.970423
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1bW4PSZ7R.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.172714.0939658444.PHAM NGUYEN HUYEN TRAN.970448
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1iWSFL4JF.ung ho NCHCCCL mai hoa 0359015048.20250814.171822.189854398.MAI THU HOA.970432
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10548756016.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0111000182814 NGUYEN TRAN PHUONG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97417420672.20250814.97417420672-0704737400_Ung ho MS 2025215 ( chi Nguyen Thi My Chi )
|14/08/2025
|50.000
|MBVCB.10548643242.MS2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0341006960461 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10548526692.MS 2025.28(em Hving Ho oan).CT tu 9368930422 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|10.000
|5226IBT1kW38XGGE.ung ho ms 2025.216 chi Truong Thi Tam, chuc chi va gia dinh binh an FT25226369126655.20250814.165715.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|14/08/2025
|100.000
|020097048808141657142025ErHP763274.54966.165632.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1bW4URB4Q.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).20250814.165447.06001013781885.TRUONG HOANG PHI UNG.970426
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1aQRRBJA1.UNG HO MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI).20250814.165038.700005168552.TRAN TUYET MY.970424
|14/08/2025
|50.000
|0200970422081416480420257ROE125211.3681.164805.ung ho MS2025.208 em Hving Ho Oan
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1bW4U3JGW.DINH THI NGUYET LINH ung ho chi Chi ung thu vu nuoi con 2 tuoi bai nao dong kinh.20250814.164635.0827017995.DINH THI NGUYET LINH.970448
|14/08/2025
|300.000
|MBVCB.10548250013.DINH HUY HOANG ung ho MS2025.214.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1jQNK5ARM.2025.209 LE VAN THUONG-140825-16:41:28 938497.20250814.164129.30337617.HA BUU NGUYEN.970416
|14/08/2025
|200.000
|020097048808141641092025mMHs642671.63898.164027.MS 2025.215
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW38Z7HJ.Ung ho em Tran Van Vinh MS 2025.214 FT25226489014800.20250814.163949.19835179207015.VND--PHAN NGOC CUONG.970407
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1kW38ZV91.Ung ho chi Truong Thi Tam, MS 2025.216 FT25226979900867.20250814.163845.19030711261998.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUANG.970407
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10548211625.NGUYEN THI NGOC LIEN ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1019007995 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|300.000
|MBVCB.10548210381.DINH HUY HOANG ung ho MS 2025.215.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141625212025qmse216630.83127.162517.NGUYEN THI NGOC PHUONG chuyen tien giup Hving H oan
|14/08/2025
|200.000
|020097042208141622592025AZXF129883.70284.162259.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|20.000
|5226IBT1aQRRI4GP.UH ma so 2025.208 em Hvinh Ho Oan.20250814.161602.6808081983.SHBMB.970443
|14/08/2025
|500.000
|020097048808141615312025f4T3468885.32580.161527.MS 2025.216 TRUONG THI TAM
|14/08/2025
|30.000
|5226IBT1iWSFPWC2.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.161434.06343286101.TRAN DINH DUC.970423
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10547910636.ung ho MS 2025.215 (chi NGUYEN THI MY CHI).CT tu 0181003467460 TA MY NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1bW4U71WL.truong thi Tam ms 2025 216.20250814.161109.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10547739748.MS 2025.215 ung ho chi Nguyen Thi My Chi, mong chi mau khoe de lo cho con chi nha.CT tu 0261003453554 PHAM THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10547677811.PHAM THI BICH HUE chuyen tien ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0491000101187 PHAM THI BICH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1jQNKM591.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI-140825-15:50:50 845770.20250814.155051.100722678.VO THI TAM.970416
|14/08/2025
|50.000
|020097048808141548162025olHr296692.99028.154812.TRAN THI BICH NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.211 ANH VU XUAN HOAN
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1jQNKMJZU.2025.215 NGUYEN THI MY CHI-140825-15:47:27 839744.20250814.154727.30337617.HA BUU NGUYEN.970416
|14/08/2025
|868.000
|020097048808141539512025A80u246892.58387.153947.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|20.000
|MBVCB.10547454966.TUONG DUNG ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|20.000
|MBVCB.10547430775.TUONG DUNG ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|500.000
|020097048808141532252025uXPz203046.23477.153222.MS 2025.215
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10547395779.chuyen tien ung ho MS 2025.215 (chi NGUYEN THI MY CHI).CT tu 0251001196715 KHUU LE HUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10547394615.TRAN HUY chuyen tien ung ho MS 2025.139 (chi Dinh Thi Bao Yen).CT tu 9902239299 TRAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|18.000
|MBVCB.10547377400.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.216 ( chi Truong Thi Tam).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|500.000
|MBVCB.10547365384.Ung ho MS 2025.175 (chau Nguyen Bao Khang).CT tu 0201000557142 HOANG PHI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|500.000
|MBVCB.10547338417.Ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 0201000557142 HOANG PHI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|02009704220814152322202566AW425932.80621.152323.MS2025.215 nguyen thi my chi
|14/08/2025
|200.000
|020097042208141515412025CI63737707.45168.151541.Ung ho MS.2025.215 chi My Chi
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3INX6Z.MS 2025 215 Nguyen Thi My Chi FT25226591130211.20250814.151535.19030926742016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM VY.970407
|14/08/2025
|100.000
|020097048808141509492025B5lk073037.19046.150945.KHANH MOC UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL
|14/08/2025
|500.000
|020097042208141508432025MKTK398563.12852.150840.ung ho MS 2025.216 Truong Thi Tam
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1bW4UCBKL.MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250814.150013.0368115899.VU DUC THANG.970425
|14/08/2025
|500.000
|5226IBT1kW3ITQKJ.ung ho MS 2025.215 - chi Nguyen Thi My Chi FT25226930919094.20250814.145416.14022603574016.VND-TGTT-LE PHUONG THAO.970407
|14/08/2025
|3.000.000
|SHGD:10005383.DD:250814.BO:THIEU THI PHI LOAN.Remark:UNG HO MS 2025.216 TRUONG THI TAM
|14/08/2025
|300.000
|5226IBT1hQLMFMJY.IBFT NGUYEN THI THANH NGA chuyen giup MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.144722.070117180679.SACOMBANK.970403
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1iWSTXXPQ.ms 2025215 chi nguyen thi my chi.20250814.144645.226651144.PHAN THIEN THANH.970432
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10546935316.ung ho.MS.2025.216.(Truong Thi Tam ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|020097042208141445372025DZ3B231787.12596.144538.Ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan
|14/08/2025
|306.000
|5226IBT1hQLMFJDF.Van Dong Nguyen ct BAO VIETNAMNET.20250814.144514.010001459614.Van Dong Nguyen.970403
|14/08/2025
|300.000
|5226IBT1kW3IZ2GF.thao ung ho minh san 2025.212 FT25226948745068.20250814.144332.19036672050011.VND-TGTT-PHAM THI HOAN.970407
|14/08/2025
|500.000
|020097040508141435132025VLBV045829.69769.143513.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 216 chi Truong Thi Tam
|14/08/2025
|50.000.000
|5226IBT1jQNKJQJJ.CTY THE AI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.210( EM NGUYEN THI HUONG GIANG)-140825-14:33:56 716949.20250814.143356.43659047.CONG TY CO PHAN DAU TU DICH VU THE AI.970416
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1hQLMLZ2J.IBFT MS 2025.215 - nguyen thi my chi.20250814.143244.070081840146.SACOMBANK.970403
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3IKMFU.ung ho MS 2025.216 FT25226488284108.20250814.143220.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3IK1Z4.Ung ho MS 2025211- Vu Xuan Hoan FT25226676157908.20250814.143129.19033727333025.VND-TGTT-TRAN THI THANH THAO.970407
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1fWI74P28.An Nguyen + ung ho MS 2025.215.20250814.143032.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3IGBI2.MS 2025.215 FT25226697201712.20250814.142458.19032630824011.VND-TGTT-PHAM THI BICH LOAN.970407
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1hQLMH69N.IBFT MS2025.215.20250814.142232.060269310017.SACOMBANK.970403
|14/08/2025
|300.000
|5226IBT1kW3IA37L.Gia dinh huong linh Khoi Nguyen Khiem Tue ung ho chi My Chi MS 2025.215 FT25226651351221.20250814.142228.19039770913017.TRAN MINH PHUONG.970407
|14/08/2025
|3.000.000
|MBVCB.10546692717.ung ho MS 2025.216(chi Truong Thi Tam).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|3.000.000
|MBVCB.10546677812.ung ho MS 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|3.000.000
|MBVCB.10546675117.ung ho MS 2025.214( em Tran Van Vinh).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|020097044908141419132025HnYG850263.9235.141913.ms 2025.215 nguyen thi my chi, ma GD 358635242
|14/08/2025
|200.000
|020097041508141413022025WdV5726345.86604.141303.2015.215( nguyen thi my chi)
|14/08/2025
|50.000
|020097041508141405142025A0IK708573.57706.140514.Ung ho MS.2025.208
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1dWEW3XDL.Ung ho Ms2025213 em Tong Thi Anh.20250814.140429.97042292Qbc9bc5000000000d20881.MBBANK IBFT.970422
|14/08/2025
|500.000
|020097040508141403452025SJL1050344.51821.140345.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.212 Quach Linh San
|14/08/2025
|30.000
|020097042208141403322025LC6N745003.52505.140333.gui ms 2025 216
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3IPTHU.MS 2025.211 FT25226803235041.20250814.140055.7136901991.NGUYEN THI NGOC YEN.970407
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1fWI7YZ5Z.An Nguyen + ung ho MS 2025.216.20250814.135647.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
|14/08/2025
|250.000
|020097048808141356102025TGS8714980.25919.135527.UNG HO MS 2025.216 CHI TRUONG THI TAM
|14/08/2025
|1.000.000
|020097040508141355572025FGIB028795.25555.135557.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|14/08/2025
|500.000
|0200970405081413532820251YFO022109.16903.135329.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.213 Tong Thi Anh
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1fWI7YUMR.ung ho Vu Xuan Hoan MS2025.211.20250814.135145.0908458686.HO THI YEN.970431
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1jQN7XXXJ.MS 2025.214 TRAN VAN VINH , NINH BINH-140825-13:51:41 655354.20250814.135141.9347309.LE THI THUY LAM.970416
|14/08/2025
|500.000
|020097040508141350482025TKU2014975.7608.135048.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.214 Tran Van Vinh
|14/08/2025
|100.000
|0200970422081413494720252RVJ440780.5052.134948.Ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam
|14/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10546382895.DIEP va NHAT ung ho MS 2025.215 (chi NGUYEN THI MY CHI).CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|500.000
|5226IBT1kW3IIQJX.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25226230339030.20250814.134334.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1kW3IMYGR.MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25226261820008.20250814.134103.19039095043016.VND - TGTT - PHAM MINH ANH.970407
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141340022025KQek653925.71397.134002.ung ho MS 2025. 207 (anh Hoang Van Long)
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141338212025ARng650852.66337.133821.ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan)
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141336322025MsSR648120.59872.133632.Ung ho MS 2025.209 (em Le Van Thuong)
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141335052025QFr3643900.55504.133505.ung ho MS 2025. 210( e Nguyen Thi Huong Giang)
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3IVCRV.DANG TUAN ANH chuyen ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25226597639697.20250814.133457.19036816446010.DANG TUAN ANH.970407
|14/08/2025
|39.680
|5226IBT1aQRXEEJA.vu thi Hue ung ho MS2025.213 E tong thi Anh.20250814.133335.700014642119.VU THI HUE.970424
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141333112025g8K5640843.49338.133311.ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan)
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141331272025naly638032.42950.133127.ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San)
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1kW3IDURV.MS 2025.216 FT25226680197239.20250814.133123.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|14/08/2025
|30.000
|020097048808141331142025NEE9614899.42626.133111.UNG HO MS 2025.215 CHUC CHI VUOT QUA DUOC KHO KHAN
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141329352025lURJ633498.38054.132936.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh)
|14/08/2025
|50.000
|0200970422081413224320259FBW768587.14979.132244.MS 2025.211
|14/08/2025
|10.000
|5226IBT1iWSTA9LS.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).20250814.132217.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|14/08/2025
|100.000
|020097042208141321382025FCRF275924.12241.132056.ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10546147296.MS 2025.216( chi truong thi tam).CT tu 0551000147602 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|14.300
|020097041508141316422025rXrt607958.96369.131643.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam)
|14/08/2025
|200.000
|020097042208141315552025KYU7197609.93741.131556.Ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam
|14/08/2025
|200.000
|020097048808141255542025gPDK481968.26492.125550.UNG HO MS2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1kW3IQTC8.Ung ho chi nguyen thi my chi FT25226033942796.20250814.125526.19035636197016.VND-TGTT-TRAN THI NGA.970407
|14/08/2025
|200.868
|020097042208141251112025X4TK156671.11161.125112.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025. 216. CHI TRUONG THI TAM. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG NHU LAI
|14/08/2025
|50.000
|020097042208141243032025S6D7704955.82014.124259.MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|14/08/2025
|500.000
|5226IBT1jQN7ZQJH.UNG HO MS 2025.208 E HVING HO OAN-140825-12:34:36 549959.20250814.123436.2175959.TANG LE MY HANH.970416
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3MFDQJ.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25226061554908.20250814.123135.2222228079.NGUYEN KHANH VI.970407
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1iWSTI7BL.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250814.123115.03493256701.DANG VAN CONG HOANG.970423
|14/08/2025
|30.000
|020097042208141230552025N0QL834461.34167.123056.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10545721872.ung ho ms 2025.214 Em Tran Van Vinh.CT tu 1031584109 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1hQLMY3DP.IBFT ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.122829.060229340363.SACOMBANK.970403
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1fWI7V1PS.ung ho MS 2025.211 Vu Xuan Hoan.20250814.122435.8007041170778.NGUYEN NGOC HUAN.963388
|14/08/2025
|30.000
|5226IBT1iWSTSZY4.Ung ho MS 2025.156 (Em Tran Van Minh).20250814.121101.06343286101.TRAN DINH DUC.970423
|14/08/2025
|30.000
|5226IBT1iWSTSAT2.Ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).20250814.121009.06343286101.TRAN DINH DUC.970423
|14/08/2025
|500.000
|020097040508141209012025F7NK050081.34973.120901.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.213 em Tong Thi Anh
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10545452230.2025.211 anh Vu Xuan Hoan.CT tu 1054670412 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10545444319.NGUYEN THI PHUONG THANH ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi ) .CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10545434808.NGUYEN THI PHUONG THANH ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh ) .CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|MBVCB.10545412314.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THUY LINH 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10545391421.NGUYEN THI PHUONG THANH ung ho MS 2025.211 ( anh Vu Xuan Hoan )p.CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|020097048808141201182025iYBN209595.97714.120035.TRINH NGOC THAO NGAN CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.216 CHI TRUONG THI TAM
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1iWST2Z5Y.Trinh Thi Huong ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.120105.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1iWST27VE.Tran Thi Hang ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).20250814.120028.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10545348774.NGUYEN THI PHUONG THANH ung ho MS 2025.216 (chi truong thi tam).CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|5226VNIBJ22V6R9Z.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250814.115507.656704060051780.TRUONG NGOC HUY.970441
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10545291459.DAU HUY HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.208.CT tu 0011004117181 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1aQRXMLBW.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.114738.0909878499.LE THI NGOC THANH.970437
|14/08/2025
|138.000
|020097048808141146572025AYUO120169.24157.114653.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.215 CHI NGUEN THI MY CHI
|14/08/2025
|500.000
|MBVCB.10545170187.chuyen tien ung ho MS 2025.208 em HvingHoOan.CT tu 0071000800005 TO THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1kW3M8PCV.Ung ho MS2025.216 chi Truong Thi Tam FT25226080015109.20250814.113452.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|14/08/2025
|1.000.000
|5226IBT1iWSLR328.MS 2025214 em Tran van Vinh.20250814.112710.9826868.NGUYEN THI LE THU.970432
|14/08/2025
|100.000
|020097042208141123312025C4O4628894.2361.112332.MS 2025.215
|14/08/2025
|500.000
|020097042208141119292025SHI8607844.81339.111929.NGUYEN THI THUY LINH ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1kW3M1X72.MS 2025.215 FT25226522210500.20250814.110747.19036993666012.VND-TGTT-LY MINH CHAU.970407
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1aQRXCMH9.UNG HO MS 2025 215 NGUYEN THI MY CHI.20250814.110432.88606868.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1kW3MJMIW.Ung ho MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi FT25226830812326.20250814.110233.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1jQN7UZ2I.UNG HO MS.2025.213 CHAU TONG THI ANH-140825-10:54:54 379974.20250814.105454.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10544559974.HOANG HA chuyen tien khuyen hoc cho chau - TONG THI ANH.CT tu 0591000199412 HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|138.000
|MBVCB.10544532400.TRUONG BAO LAM chuyen tien.CT tu 3988372928 TRUONG BAO LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|020097041508141050312025Ntnc190337.32695.105031.MS 2025.216
|14/08/2025
|500.000
|5226IBT1jQN7UCRG.2025-215-140825-10:49:40 370888.20250814.104940.790618.DANG VAN MINH.970416
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1jQN78NVH.MS 2025.216 CHI TRUONG THI TAM-140825-10:48:09 368328.20250814.104809.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|14/08/2025
|500.000
|MBVCB.10544471878.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|300.000
|MBVCB.10544465797.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2025.216 chi Tam.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|30.000
|0200970415081410433520257Cby168382.99571.104336.ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam)
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1kW3V3SPN.MS 2025.215 FT25226446010665.20250814.104231.19032612836698.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG .970407
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10544411978.ung ho MS 2025.216(chi truong thi tam).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1kW3VFH35.Ung ho MS 2025215 Nguyen Thi My Chi FT25226079914718.20250814.104105.11622572621017.VND-TGTT-HUYNH QUE PHUONG.970407
|14/08/2025
|500.000
|0200970415081410341720253dpY138536.54852.103414.Ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh)
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141032552025lDPE134204.49288.103255.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|14/08/2025
|175.000
|ATM_FTF.00003189.253617.20250814.103135.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181814.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM
|14/08/2025
|500.000
|020097041508141031342025gyZG130103.42974.103134.Ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam)
|14/08/2025
|20.000
|020097041508141028452025gqGl121344.29588.102845.ms 2025.216 ( chi truong thi tam )
|14/08/2025
|50.000
|020097041508141028332025zHmD121030.29114.102751.UNG HO MS 2025.214( EM TRAN VAN VINH)
|14/08/2025
|100.000
|020097042208141027282025A023599943.23695.102729.Luu Quang Hai ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam
|14/08/2025
|50.000
|MBVCB.10544243192.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 1040839704 NGUYEN HUYNH HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|1.000.000
|5226IBT1fWIGR8GZ.ung ho MS 2025 .216 (Chi Truong Thi Tam ).20250814.102541.0962435888.NGUYEN THI HANH.970431
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10544225539.LE THI THANH HIEN chuyen tien UH MS 2025.211(anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0491001945683 LE THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1iWSLGHC8.ung ho MS 2025.213.20250814.102347.04083879201.HOANG DINH TRONG.970423
|14/08/2025
|300.000
|5226IBT1kW3VGJJL.NGUYEN VAN ANH KIET chuyen uh ms 2025.216 FT25226320106181.20250814.100854.19837086920024.VND--NGUYEN VAN ANH KIET.970407
|14/08/2025
|86.000
|020097041508141001512025xYb8935111.5509.100151.ung ho ms 2025 214
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1iWSL578K.Ung ho MS 2025.216 chi TRUONG THI TAM.20250814.100136.00000050149.TO THI PHUONG.970423
|14/08/2025
|500.000
|5226IBT1iWSLYFG4.Ung ho MS 2025215 Nguyen Thi My Chi.20250814.095730.123456076.DAO MY GIA BAO.970432
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10543865544.ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0421000427129 PHAM HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|020097048808140952062025vm8G396640.61591.095203.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN MY CHI
|14/08/2025
|100.000
|020097042208140940362025X0L8526486.13727.094037.MS 2025.215
|14/08/2025
|50.000
|MBVCB.10543647503.ung ho MS2025.216.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|MBVCB.10543644300.ung ho Ms 2025.215.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|MBVCB.10543638059.Ung ho Ms2025.214.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|500.000
|020097040508140932222025WX1Z096926.79378.093140.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 216 Truong Thi Tam
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10543543051.MS 2025.216 tang chi truong thi tam.CT tu 1032740217 TRAN THI MY LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97370711270.20250814.97370711270-0355068570_NCHCCCL - Loc Trien
|14/08/2025
|200.000
|020097041508140919012025ZLRd805030.27242.091901.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi )
|14/08/2025
|50.000
|MBVCB.10543360456.UH ms 2025.216 Truong Thi Tam.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10543343682.Ung ho be San MS2025.212.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|500.000
|020097041508140908082025TipN773245.86459.090808.Chuyen tien ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam)
|14/08/2025
|500.000
|020097048808140907012025TndJ131344.82851.090657.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10543333655.Ung ho c Chi 2025.215.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1hQLVLJU2.IBFT DOAN THI HUYNH LAN chuyen tiennguyenthichidungghitenem.20250814.090635.070150970316.SACOMBANK.970403
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1iWSL95RU.ung ho MS 2025216 chi Truong Thi Tam.20250814.090547.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10543299879.MS 2025.208 (em Hving ho oan).CT tu 0631003874831 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW3VQJE1.ung ho MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25226906312853.20250814.085945.3775999999.NGUYEN THI AI NHI.970407
|14/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10543242310.MS 2025.216(chi Truong Thi Tam).CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10543234208.MS 2025.213.CT tu 0011004063082 TA THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|020097040508140854272025UA13042775.36849.085427.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1bW4MHRFD.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.084919.03101010965538.HOANG VIET.970426
|14/08/2025
|200.000
|020097040508140841532025BKOI092826.95587.084150.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 chi Truong Thi My Chi
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1aQR34CEW.ung ho MS 2025213 em tong thi anh.20250814.084147.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10543051594.ung ho MS 2025.214.CT tu 0331000475785 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|500.000
|MBVCB.10543047136.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0021000305711 HOANG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|300.000
|5226IBT1iWSLJCJC.Ung ho ms 2025 215.20250814.084031.64414445.NGUYEN XUAN QUYNH.970432
|14/08/2025
|300.000
|02009704220814084013202531D8536457.90618.084014.UNG HO MS 2025.212 QUACH LINH SAN
|14/08/2025
|300.000
|020097041508140832492025H8yp674548.66481.083249.ung ho MS2025.214 em tran van vinh
|14/08/2025
|100.000
|5226IBT1aQR35A9A.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.082920.0908043048.SHBMB.970443
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1bW4MK4C2.MS 2025.215 - chi Nguyen Thi My Chi.20250814.082801.0004100036406002.PHAM NGOC TRAM ANH.970448
|14/08/2025
|300.000
|MBVCB.10542891293.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1jQNGRS9V.UNG HO MS 2025 216 CHI TRUONG THI TAM-140825-08:26:34 146581.20250814.082635.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10542869547.MS 2025.216 (CHI TRUONG THI TAM).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10542859598.MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10542839679.MS 2025.214 ( EM TRAn VAN VINH).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|300.000
|5226IBT1fWIGK2HI.chuyen tien ung ho MS 2025 215 Chi Nguyen Thi My Chi .20250814.081933.001370406001983.HUA THONG DIEP.970400
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1iWSHX6FG.ung ho ms 2025 208 em hving ho oan.20250814.081359.235811383.LE HONG DUC.970432
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10542758877.VU THI HUE chuyen tien ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0031000378110 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|300.000
|020097042208140813142025FU3A311278.6076.081315.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|14/08/2025
|100.000
|IBVCB.10542697933.Chuyen tien ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10542651450.MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10542626869.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|250.000
|MBVCB.10542548089.ung ho MS2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|6.868
|0200970422081407435420250QVD257691.21780.074355.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1iWSHL17Q.MS2025215.20250814.074330.151896251.CHUNG NGOC YEN.970432
|14/08/2025
|50.000
|0200970405081407430620254SGT074971.19663.074306.Vietcombank:0011002643148:2025.215
|14/08/2025
|100.000
|02009704880814074119202516wG677003.14911.074116.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1iWSHHHUC.ms 2025.215.20250814.074104.09429699149.MAI NGUYEN HA TRINH.970423
|14/08/2025
|100.000
|MBVCB.10542372814.ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1058626989 PHAM THI PHUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97358819948.20250814.97358819948-0939350656_Ung ho Ms2025215 chi Nguyen Thi My Chi
|14/08/2025
|50.000
|020097048808140633572025tLjL423302.57436.063315.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|14/08/2025
|350.000
|5226IBT1dWKNWKMG.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 208 209 210 211 212 213 va 214.20250814.061644.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|14/08/2025
|200.000
|MBVCB.10541756575.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9943363668 DINH XUAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/08/2025
|50.000
|020097042208140515382025H5GA638863.89368.051535.case.2025.215 nguyen thi my chi
|14/08/2025
|100.000
|020097042208140331412025CXSB843502.54923.033138.MS 2025.215
|14/08/2025
|50.000
|5226IBT1iWSHPQ24.PHAM THI HIEN THAO ung ho MS 2025.210 (em Nguyen Thi Huong Giang).20250814.015853.98217222999.PHAM THI HIEN THAO.970423
|14/08/2025
|200.000
|5226IBT1kW3SF1QC.Ung ho Ms 2025.211 Vu xuan Hoan FT25226036098001.20250814.014353.19036639379014.VND-TGTT-MA THANH HUE.970407
|14/08/2025
|50.000
|020097048808140120552025Fyku232890.89377.012051.EM TONG THI ANH
|14/08/2025
|500.000
|020097041508140057482025FwJa342669.73840.005748.ung ho MS 2025.205 ( be Duong Anh Tuan )
|14/08/2025
|22.169
|5226IBT1iWSHML78.UHMS 2025.215 Mong Ng.T.My Chi,Ng.Ngo Anh Duong benh chuyen bien tot,GD an lac co nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250814.002710.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|14/08/2025
|100.000
|020097041508140002422025dzKA316369.16261.000242.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|14/08/2025
|100.000
|0200970488081323584620258AZA158004.11642.235804.NGUYEN VAN CHI CHUYEN TIENUNG HO BE DUONG ANH TUAN MS 2025205
|14/08/2025
|200.000
|5225IBT1jQNG42SR.HA THANH THAO LINH CHUYEN KHOAN-130825-23:51:04 940673.20250813.235104.7200167.HA THANH THAO LINH.970416
|14/08/2025
|200.000
|5225IBT1jQNG4QNY.UNG HO MS 2025.200-130825-23:47:21 938783.20250813.234722.1147067.NGO THUY MY NGOC.970416
|15/08/2025
|10.000
|5227IBT1kW3ZQHPU.MS 2025.214 FT25228622331911.20250815.231603.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1kW36NA3M.HA THI HANG chuyen ung ho ms 2025.211 vu xuan hoan FT25228808180036.20250815.230740.19031045690990.VND-TGTT-HA THI HANG.970407
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10565851077.2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|020097040508152232492025OE0O044784.99757.223249.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.214 em Tran van vinh
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1hQL5JIPM.IBFT Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh. chuc con moi dieu tot lanh.20250815.222515.0982498799.SACOMBANK.970403
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10565599191.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0491001605110 DANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWD1YTZ9.ung ho Ms 2025.215.20250815.222338.00306601001.LE BICH NGOC.970423
|15/08/2025
|10.000
|MBVCB.10565446588.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1kW36GX62.Nguyen Khai Gia Uong Bi QN - SV DH KTQD ung ho Ms 2025.214 Tran Van Vinh FT25228734121089.20250815.220029.19027381725010.VND-TGTT-VU THI HANG.970407
|15/08/2025
|100.000
|020097041508152153022025va0O126692.74120.215302.ung ho MS2025.213 em Tong Thi Anh
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW364LXQ.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25228677701380.20250815.215144.19029900356020.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|15/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10565270942.Tran Hoang Nam kon tum chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|30.000
|5227IBT1kW36B7L1.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25228182840837.20250815.214703.19050037368014.VND-TGTT-DAO QUOC NAM.970407
|15/08/2025
|15.000
|MBVCB.10565241131.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|300.000
|020097041508152141422025sINI100344.30916.214142.MS 2025.217
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1iWD1D8A7.ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250815.213652.213935224.TRAN THU TRA.970432
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1iWD1DCF9.Ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250815.213533.0902203855.NGO MANH DAT.970432
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1jQNH3F3G.VU THI HUYEN NGA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-150825-21:35:17 190106.20250815.213517.130968888.VU THI HUYEN NGA.970416
|15/08/2025
|100.000
|5227VNIBJ22SQUDG.Ung ho MS 2025:211(anh Vu Xuan Hoan).20250815.212734.001236236.TRAN THI HUYEN.970441
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1kW368CBD.NCHCCCL FT25228708030710.20250815.212613.19037228375014.VND-TKTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|15/08/2025
|100.000
|020097040508152121012025T3XE060371.44824.212101.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|15/08/2025
|50.000
|020097042208152117522025NSN3320673.33088.211753.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh. hdtrung15thg8 uh
|15/08/2025
|400.000
|020097041508152113592025Etnn929716.16072.211359.Bao Bao chuyen tien
|15/08/2025
|10.000
|5227IBT1kW36SIVG.ung ho NCHCCCL FT25228321320135.20250815.210918.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|15/08/2025
|20.000
|0200970422081521074220259OZC580227.87542.210738.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Bui Bao Minh ms 2025.217
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10564640534.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1jQNHZRAA.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-150825-20:48:30 116480.20250815.204831.860691.DANG TRAN DUC.970416
|15/08/2025
|50.000
|0200970415081520481820253T9A842097.92972.204735.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh)
|15/08/2025
|5.000.000
|020097048808152044582025jGsW563231.79105.204415.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.216
|15/08/2025
|300.000
|020097041508152042292025sFH3822817.65837.204146.MS.2025.200 ung ho e LY VAN CHO
|15/08/2025
|100.000
|020097048808152041022025KDe5538683.59358.204058.UNG HO MS 2025.211
|15/08/2025
|100.000
|0200970488081520382020258nxA521543.46054.203815.UNG HO MS 2025.216
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10564366046.MS 2025.217.CT tu 0021000044239 DO PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|39.686
|MBVCB.10564332938.LANG THI THUY MS2025.217.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|300.000
|0200970422081520335820252IAX552149.22893.203358.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|15/08/2025
|100.000
|020097040508152017492025P5BV007290.42475.201750.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|500.000
|020097048808152015492025UWy7375042.32186.201545.MS 2025.205 BE DUONG ANH TUAN
|15/08/2025
|500.000
|020097048808152013572025Hqhk362230.21832.201353.MS 2025.177 EM TRAN VAN DUY
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10563990531.MS 2025.217.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|020097040508152007372025DJVZ061932.88761.200737.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.184 anh Le Anh Hung
|15/08/2025
|5.000.000
|5227IBT1iWDJEU9C.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Thi My Chi ms2025.215.20250815.200219.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|15/08/2025
|50.000
|MBVCB.10563838322.be Gao UH MS 2025.215 ( Chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0701000459985 PHAM PHU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10563639940.2025.217.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1iWDJAMYP.MS 2025 217.20250815.194320.77765867.NGUYEN MINH HANG.970432
|15/08/2025
|18.000
|MBVCB.10563353155.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh Ms 2025.216 ( chi Truong Thi Tam ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3EVYXC.Ung ho ms2025 21.7 be bui bao minh FT25227328929011.20250815.192823.19035014587011.VND-TGTT-NGUYEN MY NHAT TRUONG AN.970407
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10563302104.ung ho ms 2025.217 Be Bui Bao Minh.CT tu 1022597751 NGUYEN NHAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|020097048808151924172025Bc4L031152.68441.192334.MS.2025.213 UNG HO E TONG THI ANH
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW3ESEFI.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227821622006.20250815.192307.19034925779019.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407
|15/08/2025
|20.000
|020097040508151919322025XO8D045634.42594.191933.Vietcombank:0011002643148:ung ho be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|100.000
|020097048808151918312025DSnM990349.37186.191747.MS 2025.215 UNG HO NGUYEN THI MY CHO
|15/08/2025
|100.000
|020097041508151914542025NvWF487225.17323.191454.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10563077791.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|020097041508151909472025ULZo465430.90192.190947.2025.214 ( e tran van vinh)
|15/08/2025
|1.000.000
|5227IBT1jQNHPW52.MS 2025.217 - A.HIEU GIUP BE BUI BAO MINH-150825-19:08:55 937464.20250815.190856.33445809.LE THI HOA.970416
|15/08/2025
|200.000
|0200970488081519055120256V5U899184.67719.190508.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1hQLY8V6F.IBFT MS 2025.217 bui bao minh.20250815.190120.070011456012.SACOMBANK.970403
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3KFKGI.Ung ho Ms 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25227969296543.20250815.184742.19024521460013.VND-TGTT-NGUYEN THI TU TRINH.970407
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1hQLYVBBY.IBFT uh em tran van vinh 2025214.20250815.184554.0908763316.SACOMBANK.970403
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1jQNHS8MX.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-18:21:46 845736.20250815.182146.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|15/08/2025
|20.000
|5227IBT1fWI6XS13.GiacHienVy ung ho MS2025.217(be Bui Bao Minh).20250815.181415.19021983.DO THI OANH.970431
|15/08/2025
|20.000
|5227IBT1fWI63NSX.GiacHienVy ung ho MS2025.214(em Tran Van Vinh).20250815.181207.19021983.DO THI OANH.970431
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1kW3KYJCE.ung ho MS 2025 217 chau Bui Bao Minh FT25227620313144.20250815.180911.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
|15/08/2025
|500.000
|020097048808151807572025NIu6454541.38734.180714.MS2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|100.000
|0200970415081518034520250mqe169757.13484.180345.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|100.000
|020097040508151757142025C9BC013440.74169.175714.Vietcombank:0011002643148:CHU THI NHUNG chuyen tien
|15/08/2025
|100.000
|020097042208151747242025MO3F343098.11878.174725.NGUYEN HOANG LE chuyen tien ung ho MS 2025.215 chi NGUYEN THI MY CHI
|15/08/2025
|100.000
|020097042208151736562025L20A652651.45193.173652.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1jQNHQNSU.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-17:36:02 749853.20250815.173602.12513537.DO THUY HANH.970416
|15/08/2025
|100.000
|020097041508151735462025jBOP931493.37150.173542.ung ho ms2025.217
|15/08/2025
|1.000.000
|5227IBT1kW3KW6RP.MS 2025.217 FT25227329501677.20250815.173451.19036334074019.VND-TKTT-NGUYEN THI KIM HIEU.970407
|15/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97540021694.20250815.97540021694-0932318028_Ung ho MS 2025183
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10561335628.ung ho ms 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227VNIBJ22XN616.MS 2025.217 be BUI BAO MINH.20250815.170852.001723518.CAO THI KIM HOANG.970441
|15/08/2025
|300.000
|020097048808151708282025mMZB913502.62220.170824.UNG HO MS 2025.217 . BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|020097042208151706272025N7DX306121.50066.170628.BUI THI MAI HUONG chuyen tien MS 2025.215
|15/08/2025
|30.000
|020097041508151656042025iQFG740177.85208.165605.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|200.000
|020097048808151645482025Yi2n721563.21937.164504.MS2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|50.000
|0200970415081516415420259999234155.99111.164111.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.25 - MS MS 2025.194 BE DO THI KHANH CHI
|15/08/2025
|10.000
|0200970415081516415420259999234158.66.164155.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.25 - MS MS 2025.201 CHI VU THI TUYET HONG
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1aQNJTFZY.Gia dinh chau Bui Khanh Hang Bui Thanh Quan o Duong Noi Ha Dong Ha Noi ung ho MS 2025.217 chau Bui Bao Minh.20250815.163911.1011713000.SHBMB.970443
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWDWSSNN.MS 2025-217.20250815.163254.0838899877.MAI NGOC TUYEN.970432
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW37IV2Y.MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227429100678.20250815.163020.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1aQNJL1BG.Ung ho MS 2025.217 ( Be Bui Bao Minh ).20250815.162915.135704070006437.LE DUY CHUNG.970437
|15/08/2025
|50.000
|MBVCB.10560380257.unghoms2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWDW22WU.Ung ho MS 2025 217 be Bui Bao Minh.20250815.162331.149296824.NGUYEN MINH HA.970432
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1bW4GK82G.MS 2025215 nguyen thi my chi.20250815.162219.0903835323.DUONG THI HOAI THU.963369
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10560296877.VU XUAN THANH chuyen tien ung ho NCHCCCL, 0982.05.75.28.CT tu 0121000414611 VU XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|1.000.000
|5227IBT1aQNJZ4X6.PHAM LE THU chuyen tien ung ho MS 2025.217 be bui bao minh.20250815.162035.2688888888.SHBMB.970443
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10560241745.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.217(be Bui Bao Minh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10560192154.MS 2025.217(be Bui Bao Minh).CT tu 9944081123 NGUYEN THI THUONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW371FQ2.Ung ho MS 2025.217 FT25227500798679.20250815.160843.192226565656.DUONG THI NGOC.970407
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1iWDWQV71.MS 2025.217 be Bui bao minh.20250815.160119.00900009001.PHAN THANH VINH.970423
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1jQNZG4LG.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-15:53:30 531196.20250815.155330.219130029.TRINH THI THAO.970416
|15/08/2025
|15.000
|020097048808151552132025xthe322912.26118.155209.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97527487048.20250815.97527487048-0326683902_Ung ho MS 2025215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|15/08/2025
|300.000
|020097040508151545462025ZDAX000224.92112.154546.Vietcombank:0011002643148:Hoang Thu ung ho ma so 2025. 217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10559757095.NGUYEN TIEN THANH chuyen tien Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0451000208829 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW3GLM9G.MS 2025.217 FT25227740054725.20250815.153659.7293723943.DAO THI THUY THUONG.970407
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1kW3GZJIL.Ms 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227029561229.20250815.153007.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|15/08/2025
|200.000
|020097041508151527212025tCo4391127.94364.152721.ung ho ms 2025.217( be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3GKTK4.Viet ha55 ung ho be bui bao minh ms 2025.217 FT25227537501661.20250815.152305.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407
|15/08/2025
|50.000
|020097040508151522142025WD23093993.68915.152214.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI VINH chuyen tien giup do be bui bao minh
|15/08/2025
|300.000
|02009704880815152128202594A5114655.66013.152045.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|0200970422081515203220257D9I970015.60668.152032.MS2025.217 be bui bao minh
|15/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10559457996.MS 2025. 217 ( be bui bao minh).CT tu 0421003745943 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10559425547.ung ho Ms 2025.215 ( chi Ng Thi My Chi ).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1hQLP8SHX.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.151258.060262404849.SACOMBANK.970403
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10559377968.ung ho MS 2025.217 ( Be Bui Bao Minh).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|020097040508151507542025HT0G032440.97101.150754.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10559312410.ung ho Ms 2025.209 ( em Le Van Thuong).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1kW3GBYBC.MS2025.217 FT25227426231245.20250815.150554.19036333684018.VND-TGTT-TRAN CAU.970407
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10559147293.MS2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1038312259 NGUYEN THI KIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10559126615.BUI QUYNH GIAO chuyen tien MS 2025.217.CT tu 9978262888 BUI QUYNH GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10559106906.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071001308216 NGUYEN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|50.000
|MBVCB.10559062426.ung ho MS 2025.217( Be Bui Bao Minh).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|1.000.000
|5227IBT1kW3GMJL8.NGUYEN TRUONG UYEN THAO dong gop MS 2025.217. Chuc con mau het benh. Khoe manh FT25227680453601.20250815.144120.19036209235019.VND-TGTT-NGUYEN TRUONG UYEN THAO.970407
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW3GVI2L.ms 2025.215 nguyen thi my chi FT25227058728538.20250815.143843.19035980553018.VND-TKTT-VU DINH Y VAN.970407
|15/08/2025
|100.000
|02009704050815143518202589XH004131.45206.143518.Vietcombank:0011002643148:MS.2025.217 be bui bao minh
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1fWI6SVSZ.ung ho MS2025.217( be Bui Bao Minh).20250815.143152.889989.DOAN NGOC VAN.970431
|15/08/2025
|200.000
|020097041508151429012025QelN201892.16760.142901.VU THI LAN chuyen tien ng thi my chi
|15/08/2025
|50.000
|MBVCB.10558802710.2025-217- bui bao minh.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|02009704220815142216202546AI819142.89572.142217.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10558783291.MS 2025.217 .CT tu 0011000546349 DAO VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10558736573.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|0200970422081514150420257876858480.61021.141501.MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW3GJUNT.Ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San FT25227038590081.20250815.141343.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407
|15/08/2025
|30.000
|5227VNIBJ22X9GGR.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.141204.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|15/08/2025
|100.000
|020097048808151411122025zRwj705269.44540.141029.UNG HO MS2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|020097041508151410502025MM8G152266.42634.141007.2025.217 (be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|100.000
|020097041508151408032025JKRH145167.31956.140803.MS 2025.217 (ung ho be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|50.000
|02009704880815140438202599e9673047.18588.140434.UNG HO MS 2025203 BE NGUYEN BAO AN VA NGUYEN BAO MINH
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1bW4AK4HI.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.140358.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1kW3ARFR8.Le Huyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227126262902.20250815.140015.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10558542450.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025.217 be Bui bao Minh.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1kW3AR4BA.Le Huyen ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25227022596855.20250815.135855.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407
|15/08/2025
|500.000
|020097041508151357532025DIrX118444.91891.135753.NGUYEN MAU TUAN chuyen tien ung ho ms 2025.217 (be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1kW3ARC8N.Le Huyen ung ho MS 2025.205 be Duong Anh Tuan FT25227503860205.20250815.135716.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1fWI6C9T9.MS 2025.211.20250815.135607.0985560420.NGUYEN THI LIEN.970431
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1kW3AXU3G.MS 2025.217 FT25227843048501.20250815.135427.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3AXMBZ.Tue Lam Tue Minh uh MS 2025.217 FT25227744096634.20250815.135402.3186886888.CAO THI THAO.970407
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWDQV2F3.MS.2025.217 be bui bao minh.20250815.135227.03180241201.VO THI THUY KIEU.970423
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1jQNZ9Q5M.UNG HO MS 2025.217 BUI BAO MINH-150825-13:52:09 309572.20250815.135209.2230027.VO THI HONG LIEN.970416
|15/08/2025
|100.000
|020097041508151352022025Wgbn103811.69906.135203.MS 2025.217 (Be Bui Bao Minh) mong con vuot qua benh tat
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1jQNZ2R9U.MS 2025. 217 BUI BAO MINH-150825-13:51:30 308569.20250815.135130.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10558464679.MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh ).CT tu 0501000181939 NGUYEN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1iWDQDRWT.MS 2025.217 (Bui Bao Minh).20250815.135109.04230552001.NGUYEN TRAN MY LE.970423
|15/08/2025
|50.000
|020097041508151350122025xVv3999618.63248.135013.ung ho ms 2025.217 Bui Bao Minh
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1iWDQD7CS.ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.134921.0904892188.VU ANH TUAN.970432
|15/08/2025
|100.000
|0200970415081513485820255RcH996448.58494.134858.MS 2025.217(Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|50.000
|MBVCB.10558440277.MS 2025.211 anh VU Xuan Hoan.CT tu 1023446573 MAI HO HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3AFDEL.UHNCHCCCLY Phan Lan 0982805956 FT25227097513062.20250815.134558.19033094204018.VND-TGTT-PHAN NGOC LAN.970407
|15/08/2025
|100.000
|020097048808151340322025BUY1560073.26943.133949.MS 2025.208 EM HVING HO OAN
|15/08/2025
|200.000
|5227VNIBJ22XSI8E.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.133915.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|15/08/2025
|20.000
|020097040508151336012025UV6D014803.11286.133601.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.216 chi Truong Thi Tam
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10558301948.ung ho MS 2025.217(be bui bao minh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|020097048808151333572025WeD6531095.4359.133314.MS 2025217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|020097048808151333552025yvib530921.3793.133312.NGUYEN ANH TUAN CHUYEN TIEN UNGHO . MS 2025.217. BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|20.000
|020097040508151332272025Z8WE005088.98750.133144.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1dWEVVINE.unghoMS2025217.20250815.133052.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|15/08/2025
|20.000
|020097040508151329562025UQ62098393.90462.132956.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|15/08/2025
|200.000
|020097048808151329502025HSyr513486.89783.132946.DO THI HOA CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|20.000
|020097040508151327522025W0HU092836.83583.132752.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.213 Em Tong Thi Anh
|15/08/2025
|1.000.000
|020097041508151327012025RTbY945859.81129.132701.ms2025.217 be bui bao minh
|15/08/2025
|20.000
|0200970422081513260020256RIH259360.76748.132517.MS 2025.217
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1jQNZ1D47.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-13:25:27 267078.20250815.132527.38045349.NGUYEN THI TINH.970416
|15/08/2025
|100.000
|020097041508151324442025Bwde940926.73116.132444.MS2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97514861117.20250815.97514861117-0704737400_Ung ho MS 2025217 ( be Bui Bao Minh )
|15/08/2025
|20.000
|020097040508151323462025KOZA081938.69367.132346.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.212 Be Quach Linh San
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1jQNZ1QXA.NGUYEN TRUNG KIEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025-210 EM HUONG GIANG-150825-13:23:16 263690.20250815.132316.9722207.NGUYEN TRUNG KIEN.970416
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10558196270.HO DUONG KHANH TRIET chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0071001079991 HO DUONG KHANH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWDQC2QG.Ung ho MS2025.217 be Bui Bao Min.20250815.132157.85666666001.LE THI HAI VAN.970423
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3AEVLA.MS 2025.217 bui bao minh FT25227446503260.20250815.132156.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|15/08/2025
|200.000
|020097042208151321212025SRTY649997.60641.132122.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1kW3AKZ5F.Ung ho MS2025.217 be Bui Bao Minh FT25227063830950.20250815.131942.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1jQNZJKVT.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-13:19:43 258028.20250815.131943.150311339.HOANG MINH PHUONG.970416
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10558160173.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10558163149.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0011004006374 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1jQNZJBNS.UNG HO MS 2025.217 BUU BAO MINH-150825-13:18:28 256283.20250815.131828.15860667.DO DANG VINH.970416
|15/08/2025
|50.000
|020097042208151317172025EBUE847961.46809.131718.MS 2025.217 be Bui Bao Minh. chuc con mau manh khoe
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1bW4A8TTL.ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.131500.0611000214807.TRUONG THU HIEN.970425
|15/08/2025
|500.000
|020097048808151311392025RSzy436527.27541.131134.UNG HO MS 2025.217
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3AG8LU.HA VIET HANG ung ho MS2025.217 FT25227443993428.20250815.131006.19023771713018.VND-TGTT-HA VIET HANG.970407
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW3AGD5N.MS 2025.217 FT25227963220671.20250815.130936.19033898956683.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1jQNZWBNF.UNG HO MS 2025 217 BE BUI BAO MINH-150825-13:08:27 240760.20250815.130827.2365927.MAI THI CAM LIEN.970416
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1jQNZWDHK.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-13:05:47 236559.20250815.130547.18797647.NGUYEN THI TRAM ANH.970416
|15/08/2025
|10.000
|5227IBT1kW3A4NG4.ung ho 2025.217, be Bui Bao Minh, chuc be va gia dinh binh an FT25227350334060.20250815.130432.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1fWI6Q981.MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).20250815.130420.8007041042630.NGUYEN ANH TUAN.963388
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10558010937.MS2025.217 ( Be Bui Bao Minh ).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1fWI6QWGX.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250815.130233.8007041042630.NGUYEN ANH TUAN.963388
|15/08/2025
|200.000
|020097048808151257252025cMIm374678.75927.125642.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|68.456
|MBVCB.10557954453.NGO QUANG VINH chuyen tien UH MS 2025.217 (Be Bui Bao Minh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|1.000.000
|020097041508151253002025nCwm868682.61007.125300.TRAN THANH TUYEN chuyen tien ung ho be bui bao minh 2025.217
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1kW3AP8IA.ung ho ms 2025.217 be bui bao minh FT25227419000809.20250815.124635.19034750019016.VND-TGTT-DO XUAN KHAO.970407
|15/08/2025
|100.000
|020097042208151244512025GKI9842975.25919.124451.Ung ho MS 2025.217 be BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|020097041508151244242025ZtrN848266.24519.124341.PHAM THI TUYET NHUNG chuyen tien UNG HO MS 2025.217 ( be BUI BAO MINH )
|15/08/2025
|30.000
|MBVCB.10557825216.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10557776932.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0451000386075 DAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|020097048808151239242025iT8m290661.1639.123841.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10557762430.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0451000386075 DAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10557740714.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0451000386075 DAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97508624900.20250815.97508624900-0396946589_MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10557688327.HUYNH TRUC LINH NHI chuyen tien.CT tu 0071000973651 HUYNH TRUC LINH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10557679822.ung ho MS 2025.217.CT tu 0451000207829 MAC DINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|020097048808151227012025r2Es224392.46915.122618.UNG HO MS 2025.217
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1bW4AJ3AU.Ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.122614.0929641642.PHAN TRONG DUC.970425
|15/08/2025
|1.000.000
|020097041508151221192025JCfx782538.21353.122036.Ung ho MS 2015.217 (Be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|500.000
|020097048808151220382025gpjt187307.18350.121955.MS2025217 KISSTARTUP MONG BE CHONG KHOE
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10557545004.MS 2025.217 (Bui Bao Minh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97506694853.20250815.97506694853-0981433404_MS 2025215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1iWSNH8AY.ung ho MS2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.121553.00002761839.LAM THI THU HUONG.970423
|15/08/2025
|270.000
|MBVCB.10557486742.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 1026535888 DINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|20.000
|5227IBT1jQN6FBLL.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-12:13:26 149592.20250815.121326.13109397.TRUONG HOANG QUAN.970416
|15/08/2025
|1.000.000
|020097048808151211512025izBE133980.74932.121108.NGUYEN HUU TU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|300.000
|0200970488081512063720254CA3100857.49434.120554.VO TRANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.217
|15/08/2025
|100.000
|020097042208151204272025IT9G582925.38320.120428.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.215 chj Nguyen thi my Chi
|15/08/2025
|50.000
|MBVCB.10557316987.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|50.000
|020097042208151200072025QLMA352474.16563.120007.ung ho MS 2025.217 be bui bao minh
|15/08/2025
|50.000
|MBVCB.10557240377.ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh).CT tu 0421000440216 NGUYEN HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|1.000.000
|5227IBT1kW34NQYQ.Ung ho MS2025.217 be Bui Bao Minh FT25227980703203.20250815.115540.19032668667015.VND-TGTT-PHAM VAN HA.970407
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW34R73V.TAO VAN DUC chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227020041000.20250815.115431.11120428037011.VND-TGTT-TAO VAN DUC.970407
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1bW44LLXH.ms 2025.217.20250815.115011.0004100019096008.TRAN NGUYEN CAM TU.970448
|15/08/2025
|200.868
|020097042208151142232025IZZJ200651.22143.114224.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025. 217. BE BUI BAO MINH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|15/08/2025
|20.000
|MBVCB.10557039840.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1kW34TUDW.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227787316980.20250815.114114.19023919280019.VND-TGTT-BUI THI THANH AN.970407
|15/08/2025
|39.000
|5227IBT1kW34LK7X.ms 2025.215 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25227500345313.20250815.113859.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1jQN66SAB.UNG HO 2025.217 BUI BAO MINH-150825-11:31:20 069823.20250815.113120.6346397.NGUYEN THI KIM OANH.970416
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10556861243.MS 2025.217.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227VNIBJ22XKG9L.Ung ho ms 2025.210 em Nguyen Thi Huong Giang.20250815.112926.220568888.TRINH TUNG LAM.970441
|15/08/2025
|2.000.000
|020097042208151126172025IQY1558565.37438.112613.NGUYEN THIEN DUC ug ms 2025.217 Be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|2.000.000
|5227IBT1iWSNY7HJ.MS 2025 200 em Ly Van Cho.20250815.112435.0902633049.HUYNH KIM THANH.970432
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1eW44K2E9.ZP743LLGPBUD, Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh..20250815.112249.3151179086.CONG TY CO PHAN ZION .970418
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10556782912.Ung ho MS 2025.217 - be Bui Bao Minh.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW34KS9S.TRAN VIET TUAN chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui bao Minh FT25227080887280.20250815.112206.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1hQLU4SE3.IBFT PHAM PHU MAN ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.112106.050042843617.SACOMBANK.970403
|15/08/2025
|2.000.000
|5227IBT1iWSNPZ9K.MS 2025 203 Nguyen Bao An Nguyen Bao Minh.20250815.112005.0902633049.HUYNH KIM THANH.970432
|15/08/2025
|5.000.000
|020097048808151117142025mcO0766423.90071.111709.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.217
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1jQN676WR.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-11:10:10 031741.20250815.111010.9120819858.VU THI KIM DIEP.970416
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10556611598.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1055837983 HO LAM THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1hQLU59RR.IBFT DOAN THI HUYNH LAN chuyen tientranquangvinhdungghitenem.20250815.110554.070150970316.SACOMBANK.970403
|15/08/2025
|100.000
|5227VNIBJ22XGNMD.Ung ho MS2025217 be Bui bao Minh.20250815.110456.563456789.NGUYEN HUU KHUONG.970441
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1kW34YFNX.MS 2025.217 - be Bui Bao Minh FT25227707751090.20250815.110223.19032386530009.VND-TGTT-DANG THI VIET HA .970407
|15/08/2025
|68.000
|0200970415081511012120258M8s503451.8344.110121.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.215
|15/08/2025
|50.000
|MBVCB.10556451759.MS 2025.217.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|020097048808151057462025AXrd635955.91149.105742.THANH THAO UNG HO MS 2025.215
|15/08/2025
|200.000
|0200970405081510573120258ZGA049512.89288.105731.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2025.217 Be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|50.000
|020097042208151056152025KQWJ275528.82413.105612.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10556400820.ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|300.000
|020097042208151051422025Z56K630447.59692.105143.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10556352936.HUYNH ANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2025.216 (Chi Truong Thi Tam).CT tu 0041000279785 HUYNH ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|0200970415081510474420256rxo457300.40650.104744.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|200.000
|020097040508151047362025ZD1D005144.40357.104737.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|1.200.000
|5227IBT1iWSNSNBA.Ung ho MS 2025 - 215 - 216 - 217.20250815.104611.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|15/08/2025
|400.000
|MBVCB.10556311536.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10556299195.ung ho ma so 2025.216(chi Truong Thi Tam).CT tu 0441004009046 HA THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10556309669.ung ho ms 2025.217.CT tu 0301000313017 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|1.200.000
|5227IBT1iWSNSL3P.Ung ho MS 2025 - 212 - 213 - 214.20250815.104522.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW34MVW8.PHAM THI MINH NGUYET chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227400236471.20250815.104428.19036735770018.VND-TGTT-PHAM THI MINH NGUYET.970407
|15/08/2025
|1.200.000
|5227IBT1iWSNS7G1.Ung ho MS 2025 - 209 - 210 - 211.20250815.104424.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10556249119.ung ho MS 2025.217.CT tu 1029692131 NGUYEN TICH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1aQNWDMSQ.VU THI MY DUNG MS 2025.217(Bui Bao Minh).20250815.103951.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|15/08/2025
|200.000
|020097041508151039482025FhH9428731.1021.103948.ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|500.000
|020097048808151038012025b9tE507139.92413.103757.THUY ANH UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW34SLUR.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227598536627.20250815.103633.10220893081011.VNDA-TGTT-DINH VAN ANH.970407
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWSN2Y5K.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.103306.01540750001.TANG HUU DAT.970423
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWSNCN78.Ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.103042.82098259.TRAN THI KIEU OANH.970432
|15/08/2025
|1.000.000
|020097042208151029422025IHFB721599.52194.102943.Ung ho MS 2025.215
|15/08/2025
|200.000
|SHGD:10001015.DD:250815.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025 . 217
|15/08/2025
|50.000
|020097041508151028522025BDjN391974.48321.102852.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|200.000
|020097042208151028312025HNT5915067.46432.102831.chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|200.000
|IBVCB.10556083588. ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|1.000.000
|5227IBT1iWSNCYK5.DANG HONG SON chuyen tien ung ho MS 2025.217( be Bui Bao Minh).20250815.102755.10001262172.DANG HONG SON.970423
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10556060464.NGUYEN TRU GIAN chuyen tien Ung ho MS 2025.217 ( be BUI BAO MINH).CT tu 0791000010564 NGUYEN TRU GIAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227VNIBJ22XEVEX.Ung ho MS 2025.217 be bui bao minh.20250815.101958.846560.VO VAN LAM.970441
|15/08/2025
|200.000
|020097048808151013552025s55L351932.74754.101312.UNG HO MS 2025. 217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|020097048808151013272025VfSl348902.73405.101244.UNGHO MS 2025217 BE BUI BAO MINHLE THI THANH AN CHUYEN TIEN
|15/08/2025
|100.000
|020097040508151010582025VHU9040909.60831.101058.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.217 be BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWSNWC6T.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 216 truong thi tam.20250815.101029.247529918.LE THI HOA.970432
|15/08/2025
|5.000.000
|020097041508151009492025YppT325841.53970.100949.TRINH THI TO NGA chuyen tien MS 2025.215 ( Chi Nguyen Thi My Chi )
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10555853392.ms 205.217 (be bui bao minh).CT tu 0371000441121 NGO QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|02009704220815100823202556LD653515.48149.100824.ung ho MS 2025.211 Anh Vu Xuan Hoan
|15/08/2025
|100.000
|020097041508151007102025z0i1317259.42795.100710.MS 2025.210 (Nguyen Thi Huong Giang)
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1kW3BRU1C.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hoang Anh 0981794246 FT25227472636509.20250815.100633.19031464918012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW3BR2E8.TRAN HUYEN TRANG chuyen tien ung ho MS 2025. 213 Em Tong Thi Anh FT25227763795346.20250815.100550.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10555778870.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0301000312478 DO THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1hQLUDJQL.IBFT TRUONG LINH VU chuyen tien MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250815.100305.0939668118.SACOMBANK.970403
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWSRNK6Z.ms 2025.217 ( be Bui Bao Minh).20250815.100258.02326706901.BUI DUY TAN DAT.970423
|15/08/2025
|1.000.000
|020097048808151002412025YLKO277451.19954.100158.UNG HO MS 2025 213 EM TONG THI ANH
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW3B3TL4.TRAN HUYEN TRANG chuyen ung ho MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi FT25227261000899.20250815.100137.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10555745573.TRAN THI THU chuyen tien ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1014490049 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1iWSRN2S8.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.100016.67878988999.NGUYEN VAN MANH.970423
|15/08/2025
|200.000
|020097042208150958122025GTGI695736.99377.095813.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3BTB5G.NGUYEN KIM PHUONG chuyen den MS 2015.217 be Bao Minh FT25227021782462.20250815.095356.19020850821013.VND-TGTT-NGUYEN KIM PHUONG.970407
|15/08/2025
|100.000
|020097040508150953532025J3TC065155.80483.095349.Vietcombank:0011002643148:UngHo2025.217 be bui bao minh
|15/08/2025
|500.000
|020097042208150950262025HCP1689554.65248.095027.MS 2025.215
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10555614653.ung ho MS:2025.217( be Bui Bao Minh).CT tu 0121000677560 DUONG NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|1.000.000
|5227NAMAA228YYS2.UNG HO BE BUI BAO MINH MS 2025.217.20250815.094814.686868247.LE THE LONG.970428
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1fWIEYG88.MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.094407.140214849124871.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1bW4BXABU.Ung ho ms 2025.217 (be bui bao minh).20250815.094309.03001012299999.NGUYEN THI HUYEN.970426
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10555537122.MS 2015. 213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0351000212119 TRAN THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10555491204.HA THI NGOC DIEP chuyen tien ung ho bui bao minh.CT tu 0831000035432 HA THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|020097041508150939382025Wx3Z226793.17893.093938.2025-217(be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|50.000
|020097048808150938362025dpcr127148.14348.093832.NGUYEN THI HAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN
|15/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97486287871.20250815.97486287871-0918820162_Ung ho ms 2025214
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1hQLU2QQ3.IBFT Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.093745.050155982419.SACOMBANK.970403
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10555453371.MS 2025 215 .CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|3.000.000
|MBVCB.10555440593.MS 2025184 anh Le Anh Hung.CT tu 0711000219087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1iWSRTCMS.VU THI TINH chuyen tien ung ho Ms 2025 217 be bui bao Minh.20250815.093329.03913753001.VU THI TINH.970423
|15/08/2025
|3.000.000
|MBVCB.10555387669.ung ho MS 2025217 chau Bui Bao Minh.CT tu 0711000219087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/08/2025
|30.000
|020097041508150929182025zahG194619.75295.092918.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1iWSRLJAF.ZP252270193954 250815000321672 ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.092745.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|15/08/2025
|100.000
|02009704150815092729202578Yp189293.67911.092730.DAO THUY HA ung ho MS 2025.217
|15/08/2025
|55.555
|MBVCB.10555344054.DCS UH MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|50.000
|5227IBT1kW3BAN7D.Ung ho MS 2025 217 Bui Bao Minh FT25227269491472.20250815.092508.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|15/08/2025
|100.000
|020097042208150924072025MJNH431735.55003.092408.MS 2025.217
|15/08/2025
|200.000
|020097048808150923362025Pg8G035187.52548.092253.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|020097040508150922292025UTS7029979.47636.092229.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.217 be bui bao minh
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10555223932.MS 2025/217.CT tu 0421000404126 KHONG THI HUYNH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|02009704220815091556202522UK828415.22312.091557.BUI THI THU chuyen tien MS2025.217 be bui bao minh
|15/08/2025
|3.000.000
|MBVCB.10555206734.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1bW4BZP27.Be Bui Bao Minh.20250815.091507.03101011751895.Nguyen Thi Hong Nhung.970426
|15/08/2025
|500.000
|02009704220815091500202530N4898879.17991.091417.ho tro MS: 2025.217 be bui bao minh
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10555186463.HO THI THUY HA chuyen tien.CT tu 0271000981909 HO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|020097048808150913312025w5l5975345.13095.091327.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10555168007.haiyenvunuyenminhquantangemtongthianhxakimhoahatinh.CT tu 0121000871311 VU TRONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1bW4B6U64.2025.217 uh be Bui Bao Minh.20250815.091007.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW3BY92T.MS 2025 215 Chi Nguyen Thi My Chi FT25227070495018.20250815.090816.3132123499.NGUYEN MAI LAN.970407
|15/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10555111015.TRAN QUANG LAM chuyen tien ung ho Ms 2025.217 be buoi bao minh.CT tu 0331000399897 TRAN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|50.000
|020097048808150906002025RyGN931435.85195.090556.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|200.000
|020097041508150905392025jgIL122827.84005.090539.ung ho MS2025.217
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1jQN6SCVE.UNGHO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-09:04:49 811959.20250815.090449.80406279.NGUYEN HUY HOANG.970416
|15/08/2025
|2.000.000
|020097040508150904232025CEDX054154.78815.090423.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHUONG TUAN ck ung ho MS2025.199 Ba Tran Thi Luong
|15/08/2025
|100.000
|020097040508150902252025THBJ046013.71491.090225.Vietcombank:0011002643148:ck be Bui Bao Minh MS2025217
|15/08/2025
|30.000
|02009704150815090135202598sL109929.68302.090135.MS 2025 .217 be bui bao minh
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3BU1BD.Ung ho MS 2025.217 FT25227070550401.20250815.090052.19021183107011.VND-TGTT-HO THI HOAI DUC.970407
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1kW3B8GCU.MS2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25227053354879.20250815.085859.200192110921.NGUYEN NGOC XUAN .970407
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10554965869.MS 2025.217.CT tu 0141000768365 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|150.000
|5227IBT1kW3BM6UM.MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227227727603.20250815.085206.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1dWES9ZZR.Uh 2025217 bui bao minh.20250815.085140.970422Scb3493000000000ad8059.MBBANK IBFT.970422
|15/08/2025
|150.000
|5227IBT1kW3BMAJS.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227281056357.20250815.085131.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|15/08/2025
|200.000
|020097048808150850392025N4PZ842850.30373.084956.MS 2025. 217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1iWSRGIQH.ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.084935.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10554899833.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10554873271.Chuyen tien ung ho: MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0011000462340 VO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1jQN62SJ1.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-08:46:05 783012.20250815.084605.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1jQN6294P.UNG HO MA SO 2025.217 BUI BAO MINH-150825-08:45:55 782837.20250815.084555.15357127.DANG THI NGAN.970416
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW3BVW34.MS 2025217 Be Bao Minh FT25227122841514.20250815.084553.11120147260013.VND-TGTT-DUONG DUC DUNG.970407
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10554857961.ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh ).CT tu 1112235555 NGUYEN VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW3BD4KT.CTT ung ho MS 2025.217- be Bui Bao Minh FT25227006083107.20250815.084359.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407
|15/08/2025
|100.000
|020097042208150842032025NAQA630256.644.084204.ung ho Ms 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|49.000
|020097048808150841002025GUdB788743.97657.084017.UNG HO MS 2025.217
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10554763772.MS: 2015.217 ( be bui bao minh).CT tu 0451000244650 DO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|18.000
|MBVCB.10554745921.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|0200970415081508305720252K3o924433.64574.083057.ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh )
|15/08/2025
|860.000
|5227IBT1jQN617EK.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-150825-08:29:53 759638.20250815.082953.17659311.BUI ANH THU.970416
|15/08/2025
|100.000
|020097048808150829432025e4Y4726654.60575.082900.UNG HO MA SO 2025.217
|15/08/2025
|20.000
|020097041508150829042025qndh918741.58623.082904.ms 2025.217 ( be bui bao minh)
|15/08/2025
|70.000
|0200970422081508281120252B77742512.56060.082812.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|200.000
|5227VNIBJ22X49A8.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.082722.983211127.NGUYEN THI HANH LINH.970441
|15/08/2025
|500.000
|020097048808150826152025oymh708067.50161.082532.UNG HO MS 2025.217 BUI BAO MINH
|15/08/2025
|100.000
|5227VNIBJ22X4S98.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.082614.976149491.NGO VO THIEN NHAN.970441
|15/08/2025
|1.000.000
|0200970488081508255320256cBe706169.48385.082511.UNG HO MS 2025. 217 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|100.000
|020097042208150824082025UA4X366867.42920.082405.MS 2025.208
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1aQNQKY5P.ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.082321.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10554589210.Chuyen tien ung ho.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10554595796.Ung ho MS2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10554555858.ms 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1bW4BU4D7.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.081448.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1aQNQ7IQ5.MS2025.217 Be Bui Bao Minh.20250815.081410.1011355057.SHBMB.970443
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10554508312.Ung Ho MS2025.217(Be Bui Bao Minh).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227VNIBJ22X4Z25.ung ho ms 2025.217 (bui bao minh).20250815.081216.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1jQN6JWBQ.UNG HO MS 2025 217 BE BUI BAO MINH-150825-08:11:43 735713.20250815.081143.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|15/08/2025
|500.000
|MBVCB.10554489118.Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0271000447230 VU THI BACH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1bW4B8PBL.Ung ho MS 2025.217 ( Be Bui Bao Minh ).20250815.080912.07088010100009.NONG THI THUY VAN.970426
|15/08/2025
|200.000
|5227VNIBJ22X48IA.MS: 2025.217( be bui bao Minh).20250815.080739.668704060092513.NGUYEN THI HONG THU.970441
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10554449407.MS 2025.217.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1aQNQAHIF.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.080051.197979797989.SHBMB.970443
|15/08/2025
|1.000.000
|5227IBT1aQNQAB7F.ung ho MS 2025 216 chi truong thi tam.20250815.075826.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10554366295.ung ho MS 2025.211 ( a Vu Xuan Hoan).CT tu 1015577959 DONG THI LINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|0200970422081507541420250ACE920583.57176.075414.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|50.000
|MBVCB.10554335826.UNG HO:2025 . 217. BE BUi BA0 MINH.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|020097040508150752452025N4RA083501.52346.075245.Vietcombank:0011002643148:UH MS 2025.217 be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW35FT68.DO NGAN HA ung ho Ms 2025.217 Bui bao minh FT25227054981591.20250815.074948.19022482482011.VND-TGTT-DO THI NGAN HA.970407
|15/08/2025
|200.000
|020097048808150749252025YoYa535692.43521.074842.HA THI HANH CHUYEN TIEN UNG HO BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|100.000
|020097048808150748482025eqd8533154.42173.074805.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.247 BE BUI BAO MINH
|15/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10554269938.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0101001187734 TRAN THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|020097040508150741082025BWLX045123.20790.074108.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.217- be Bui Bao Minh
|15/08/2025
|300.000
|5227IBT1kW35LG1F.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH FT25227751219773.20250815.073746.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10554182579.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1iWSRVJ16.TRAN CHI CONG chuyen tien ung ho ms 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.073351.161164388.TRAN CHI CONG.970432
|15/08/2025
|200.000
|5227VNIBJ22XRXTQ.MS 2025.217.20250815.073005.604704060143396.PHAM THAI HUNG.970441
|15/08/2025
|100.000
|0200970405081507235120255UQ3091100.76715.072308.Vietcombank:0011002643148:NGO MINH NGUYET chuyen tien Ms 2025.215.be quach linh san
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10554043538.MINH PHUONG UNG HO MS 2025.215 ( chi NT MY CHI).CT tu 1039092671 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10554045724.be Bui Bao Minh 2025.217.CT tu 0071002823887 HONG HA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1bW4BC7XF.ung hoMS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.071949.04386014394949.TRAN LINH VU.970426
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10553985904.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0731000782301 PHUNG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|250.000
|MBVCB.10553973727.ung ho MS2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW35E4AF.MS2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25227077390555.20250815.071225.19035164572012.VND-TGTT-LE THI LAN HUONG.970407
|15/08/2025
|100.000
|IBVCB.10553869495.Chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/08/2025
|500.000
|5227IBT1bW4BWXP2.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250815.065841.0029100014284005.TRUONG LE MINH ANH.970448
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553835957.ung ho ms 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553793357.ung ho MS 2025.215(chi nguyen thi my chi).CT tu 1021552097 HOANG THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553731832.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.210 (em Nguyen Thi Huong Giang) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|50.000
|0200970422081506372220255SXN230579.82685.063722.DOAN KIM GIANG chuyen tien ung ho MS 2025.215
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553724098.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|200.000
|MBVCB.10553713384.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.212 (be Quach Linh San) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553689651.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.213 (em Tong Thi Anh) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553674999.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.214 (em Tran Van Vinh) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553654961.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1bW453582.Ung ho MS 2025.216 ( Chi Truong Thi Tam).20250815.050139.00135945.NGUYEN THI THANH THAO.970427
|15/08/2025
|20.000
|MBVCB.10553477743.ung ho MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI.CT tu 9903041315 TRINH THI HUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|10.000
|MBVCB.10553456934.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025215 va 2025216.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/08/2025
|300.000
|MBVCB.10553425022.Ung ho MS 2025.215 .CT tu 1055172469 DANG NGOC CAT TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553411835.MS2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553411185.MS2025 214 em Tran Van Vinh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|100.000
|020097042208150134482025VCGD963807.38746.013405.MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|15/08/2025
|2.000.000
|5227IBT1kW35M5GG.ung ho MS 2025.215 FT25227842010380.20250815.012352.220122888.VU MY ANH.970407
|15/08/2025
|35.000
|020097048808150101592025RmeG111050.15446.010116.UNG HO MS 2025.208 MONG CHO KHONG CON AI PHAI KHO
|15/08/2025
|100.000
|5227IBT1kW35VWF7.Ms.2025.215 ung ho chi My Chi FT25227007360062.20250815.005251.19036831307019.VND-TGTT-HA NGUYEN THI THANH THUY .970407
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1kW35DTZW.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25227929301515.20250815.004854.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|15/08/2025
|100.000
|020097041508150040482025naHp615696.97404.004048.Ung ho MS 2025.215
|15/08/2025
|100.000
|MBVCB.10553163692.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1018805001 GIANG TUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/08/2025
|500.000
|5227VNIBJ22XT5QK.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi). Mong chi va chau mau khoe..20250815.001656.898992506.TRAN VU PHUONG THAO.970441
|15/08/2025
|500.000
|5227VNIBJ22XT7RD.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250815.000939.962934593.NGUYEN VU TRUC MY.970441
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1fWIK3LP4.Ung ho MS 2025.215.20250815.000531.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|15/08/2025
|200.000
|5227IBT1jQNEELMG.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-150825-00:00:41 556305.20250815.000042.38710549.NGUYEN THI THANH TUYEN.970416
|15/08/2025
|500.000
|5226IBT1kW352WDE.Ung ho MS 2025.215 FT25227007907975.20250814.235418.19021979660012.VND-TGTT-DOAN THI THUY DUNG.970407
|15/08/2025
|22.169
|5226IBT1iWSXL9VT.UHMS 2025.214 Mong Tran Van Vinh benh chuyen bien tot,GD bacQuang-Bui.T.Vui binh an nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250814.235206.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|15/08/2025
|100.000
|5226IBT1kW35CE73.MS 2025.215 FT25227256001294.20250814.235019.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407
|15/08/2025
|1.000.000
|5226IBT1kW35CKVK.Ung ho MS 2025.208 FT25227032287859.20250814.234951.8888121188.TRAN BOI CHI.970407
|15/08/2025
|200.000
|020097042208142347262025HP53329167.39115.234727.MS. 2025215 chi Nguyen Thi My Chi
|15/08/2025
|100.000
|020097042208142339182025FZ03430107.29185.233835.VU HONG GIANG chuyen tien
|16/08/2025
|30.000
|5228IBT1iWDVPW9Y.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250816.230525.06343286101.TRAN DINH DUC.970423
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1iWDVU6PV.Ung ho Ms 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250816.230212.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432
|16/08/2025
|110.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97699912099.20250816.97699912099-0399742763_MS 2025218 (em Le Thi Thu)
|16/08/2025
|200.000
|020097048808162247362025FiSS657586.39673.224653.NGUYEN DUC NAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU
|16/08/2025
|300.000
|5228IBT1kW3RBC6X.Ms 2025.215 chi Nguyen thi my chi FT25228423427248.20250816.224356.140122020224.LY MY LE.970407
|16/08/2025
|100.000
|020097042208162230352025ZJOP798708.99530.223036.ung ho MS 2025.214
|16/08/2025
|10.000
|MBVCB.10577933286.NGUYEN HONG THAO,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1fWITSS4Q.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2025 218 Le Thi Thu.20250816.222308.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|16/08/2025
|300.000
|5228IBT1iWDVVMC7.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250816.222213.03455817001.NGUYEN THI PHUONG BINH.970423
|16/08/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97697803407.20250816.97697803407-0938340439_Ung ho Ms 2025215 ( chi Nguyen Thi My Chi)
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1fWIT97H5.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2025 214 Tran Van Vinh.20250816.221326.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|16/08/2025
|25.000
|MBVCB.10577827511.PHAM THI HIEU THAO chuyen tien ung ho MS 2025.218.CT tu 0601000498402 PHAM THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1iWDVSA57.Ung ho ms 2025215 Nguyen Thi My Chi.20250816.220919.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|16/08/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97697072005.20250816.97697072005-0705831877_MS 2025218 (em Le Thi Thu)
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1kW3RCHY1.ung ho MS 2025.213 Tong Thi Anh FT25228070060302.20250816.214207.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|16/08/2025
|500.000
|MBVCB.10577546043.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9985542655 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|020097040508162136152025CX4J018408.30991.213616.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|16/08/2025
|50.000
|020097041508162128522025PzgU556891.4426.212852.MS 2025.218 (em Le Thi Thu) chuc em va gia dinh vuot qua kho khan
|16/08/2025
|200.000
|020097041508162120212025YemG538795.70754.212017.ung hoMS 2025.218 (em Le Thi Thu)
|16/08/2025
|200.000
|5228VNIBJ22SNRBL.Ung ho em Le thi Thu , MS 2025.218.20250816.211913.319061968.NGUYEN THI THU HA.970441
|16/08/2025
|35.686
|MBVCB.10577230369.LANG THI THUY MS 2025.218 giu den gia dinh chu cuong . Nam Mo Quan The Am Bo Tat Cuu Kho Cuu Nan .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|50.000
|020097042208162107582025SRKS432850.22644.210717.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|16/08/2025
|500.000
|020097041508162105572025ynpz506390.14305.210557.ung ho ma so MS 2025.215 ( chi ng thi my chi)
|16/08/2025
|50.000
|MBVCB.10577060546.ung ho ms 2025.218 le thi thu.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|50.000
|MBVCB.10577037051.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 1905853089 LE CHI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|30.000
|MBVCB.10576978326.Ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|300.000
|020097040508162050182025LBGT077842.47303.205018.Vietcombank:0011002643148:MS2025.218 em Le Thi Thu
|16/08/2025
|20.000
|5228IBT1kW3X63FW.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25228444591216.20250816.204916.19036638102019.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407
|16/08/2025
|1.000.000
|5228IBT1jQN3CQ1Y.UNG HO MS 2025.215-160825-20:49:16 789181.20250816.204916.7821959.NGO ANH THAI.970416
|16/08/2025
|100.000
|0200970405081620473620254A1K068622.36348.204736.Vietcombank:0011002643148:UH MS 2025.214 e Tran Van Vinh
|16/08/2025
|100.000
|0200970422081620444320252OW8298085.22890.204443.MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1aQNDG6N4.uh ms 2025.218.20250816.203747.000007601006.NGUYEN THI HANH.970440
|16/08/2025
|20.000
|020097042208162036482025CUG5258712.89490.203649.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Le Thi Thu ms 2025.218
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1jQN3WXLJ.MS 2025.218 EM LE THI THU-160825-20:29:32 758263.20250816.202932.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|16/08/2025
|300.000
|020097041508162027322025OWSn384511.47117.202648.VAN THI THANH Chuyen tien ung ho Chi NGUYEN THI MY CHI
|16/08/2025
|300.000
|MBVCB.10576705573.Ung ho MS 2025.218 Le Thi Thu.CT tu 0121001788464 LE HUYNH CONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1kW3XBPBL.MS 2025.218 em le thi thu FT25228423000709.20250816.202323.532525686868.VU THU GIANG.970407
|16/08/2025
|100.000
|020097048808162021402025Y1v1992734.19334.202135.MS 2025.216 CHI TRUONG THI TAM
|16/08/2025
|500.000
|MBVCB.10576592603.MS 2025.218 em Le Thi Thu.CT tu 0071000074890 NGUYEN THI BICH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97682026575.20250816.97682026575-0966931495_MS 2025218 Em Le Thi Thu
|16/08/2025
|200.000
|020097041508162006032025Ff7z309576.47002.200603.Giup do MS 2025;218
|16/08/2025
|26.000
|020097042208162005562025BJRU742565.45794.200557.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|16/08/2025
|100.000
|020097048808162004262025MWvW882365.38665.200342.UNG HO CHI MY CHI MS 2025.215
|16/08/2025
|50.000
|MBVCB.10576276292.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|500.000
|MBVCB.10576160524.Ung ho MS2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0421000447852 LE DIEP THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|500.000
|5228IBT1dWEG6HEX.MS 2025215 nguyen thi my chi.20250816.193744.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422
|16/08/2025
|200.000
|020097048808161933172025S3h5679300.92562.193233.UNG HO MS 2025.216 CHI TRUONG THI TAM
|16/08/2025
|100.000
|020097041508161932142025D0Nc193047.87332.193214.TRAN NGOC BANG TAM chuyen tien ung ho ms 2025.218 em le thi thu
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1kW3XJQH5.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25228665856448.20250816.193118.19029337113019.VND-TGTT-DANG THI TAN HUONG.970407
|16/08/2025
|100.000
|020097040508161930562025XUDH078325.80400.193056.Vietcombank:0011002643148:DANG THI TUYET LIEU chuyen tien ung ho chau thu con anh cuong
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1bW4FTITK.TRAN BAO LONG ung ho MS2025.217 be BUI BAO MINH.20250816.192557.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1bW4FTJ15.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.216 chi TRUONG THI TAM.20250816.192421.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2025
|10.000
|5228IBT1iWDDM3NL.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250816.192137.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1bW4FL8DT.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.215chi NGUYEN THI MY CHI.20250816.192132.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1bW4FHF3A.LE MINH CHAU ung ho MS2025.214 em TRAN VAN VINH.20250816.191922.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1bW4FHUQT.TRAN THAI BAO ung ho MS2025.213 em TONG THI ANH.20250816.191715.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1aQND2JHP.MS 2025 218 em Le Thi Thu.20250816.185326.0354064212.PHAM THI HONG LOAN .546034
|16/08/2025
|200.000
|020097042208161852442025H0U2470244.88296.185245.gui ms 2025 218 em Le Thi Thu
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1fWIL6J78.MS 2025 215 UNG HO CHI NGUYEN THI MY CHI.20250816.185112.0381004265009.DUONG THI PHUONG ANH.970438
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1dWEGMKEB.ung ho MS 2025218 em Le Thi Thu.20250816.184716.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422
|16/08/2025
|70.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97671443920.20250816.97671443920-0704737400_Ung ho MS 2025218 ( em Le Thi Thu )
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1iWDDWP94.tu thien.20250816.183753.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|16/08/2025
|100.000
|020097041508161836332025irts876728.1644.183633.HUYNH THI QUI Chuyen tien MS 2025.218 ( em Le Thi thu )
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1kW33526V.MS 2025.218 Le Thi Thu FT25228238001811.20250816.183204.19035516831013.VND-TGTT-DO THI THU HIEN.970407
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1kW335CBD.2025 218 FT25228408870738.20250816.183158.19032671958012.VND-TGTT-DOAN VAN LUU.970407
|16/08/2025
|200.000
|020097041508161822532025S6XN820506.26581.182249.MS 2025.218 (em Le Thi Thu)
|16/08/2025
|10.000
|5228IBT1kW33MFH7.ung ho ms 2025.218 em Le Thi Thu, chuc em va gia dinh binh an FT25228548873698.20250816.181637.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|16/08/2025
|100.000
|0200970488081618120620251sCH081242.71302.181123.MS2025.218 LE THI THU
|16/08/2025
|500.000
|IBVCB.10574828196.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|300.000
|020097041508161810272025QyKw770308.61777.181027.2025.218( em le thi thu)
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1fWILG15U.MS 2025.218.20250816.180944.8007041006040.LE THANH NGAN.963388
|16/08/2025
|200.000
|MBVCB.10574664695.ung ho MS 2025.218 (em Le thi thu).CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1iWDSHL1C.MS 2025.218 (Le Thi Thu).20250816.175954.04230552001.NGUYEN TRAN MY LE.970423
|16/08/2025
|100.000
|MBVCB.10574620525.2025.218.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|MBVCB.10574477702.ung ho.MS.2025.218.(em Le Thi Thu ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|0200970422081617443220259OYL761642.13848.174349.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|16/08/2025
|200.000
|020097048808161744322025wq4A873584.13815.174427.LAI CAO BANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.218
|16/08/2025
|200.000
|MBVCB.10574316996.MS 2025.218.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|500.000
|MBVCB.10574175002.MS 2025218 em Le Thi Thu.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/08/2025
|30.000
|020097042208161726352025HPFP965005.2349.172636.gui ms 2025 218
|16/08/2025
|300.000
|MBVCB.10573960851.DUONG VIET HA chuyen tien.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|400.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97663343401.20250816.97663343401-0902498898_ung ho MS 2025218 (em Le Thi Thu
|16/08/2025
|500.000
|020097041508161711322025Rvlp505690.12434.171134.ms2025.218 le thi thu
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1kW3FGB6P.Ung ho MS 2025.218 FT25228250806977.20250816.171128.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|16/08/2025
|200.000
|0200970488081617110820256P0z607729.9886.171104.HUA HOANG MY UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU
|16/08/2025
|100.000
|020097042208161710422025T3KI446842.7454.171038.ung ho MS 2025.218
|16/08/2025
|500.000
|020097042208161708442025WD0T800227.96455.170845.MS 2025.218 em Le Thi Thu
|16/08/2025
|3.000.000
|MBVCB.10573827168.ung ho MS 2025.214(em Tran van Vinh).CT tu 1038187656 LE VAN DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1kW3F4MV4.MS 2025.218 FT25228870070980.20250816.170526.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|16/08/2025
|500.000
|5228IBT1jQNFM8IX.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-160825-17:00:08 375704.20250816.170009.121416008.TRAN THI DIEU HIEN.970416
|16/08/2025
|500.000
|5228IBT1jQNFV8H4.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH-160825-16:52:29 360720.20250816.165230.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|16/08/2025
|300.000
|MBVCB.10573560336.ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|020097048808161648372025RSsL443706.79577.164753.MS 2025.217
|16/08/2025
|500.000
|MBVCB.10573555280.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0331000402955 TANG SIEU TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|500.000
|020097041508161618102025fYCP296667.20086.161805.Ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)
|16/08/2025
|1.000.000
|5228IBT1jQNFCHJZ.UNG HO MS 2025217 BE BUI BAO MINH-160825-16:13:59 291299.20250816.161359.130613579.HO NGOC THUY VY.970416
|16/08/2025
|100.000
|5228VCBCJ22SVFZM.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250816.161259.0017041051500.PHAN THI MONG THUONG.970454
|16/08/2025
|30.000
|020097048808161608092025CnWJ184932.66964.160805.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1bW4T25DC.Ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh.20250816.154430.0005100012712009.LE THI HUONG.970448
|16/08/2025
|250.000
|MBVCB.10572452327.ung ho MS2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|MBVCB.10572458357.ung ho MS 2025.218(em le thi thu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|500.000
|020097041508161513442025M9Bj990060.10837.151344.Ung ho ms 2025.218 (em Le Thi Thu)
|16/08/2025
|200.000
|MBVCB.10572379571.ung ho be Bui Bao Minh MS 2025.217.CT tu 0011004048668 BACH THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|700.000
|5228IBT1iWD9K493.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2025218 2025214 2025211 2025215 2025213 2025212 2025216 moi ma so 100 K.20250816.145742.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|16/08/2025
|100.000
|02009704220816143932202573CU406847.67910.143933.MS 2025.210 nguyen thi huong giang
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1aQN9REB1.ung ho MS 2025 .218 em LE THI THU .20250816.143902.0905222737.SHBMB.970443
|16/08/2025
|300.000
|020097042208161402072025S138235406.29628.140208.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|16/08/2025
|100.000
|020097048808161401342025ke3r558029.28787.140130.UNG HO MS 2025.218 E LE THI THU
|16/08/2025
|20.000
|5228IBT1aQN9TCA2.UH ma so 2025.214 em Tran Van Vinh.20250816.140102.6808081983.SHBMB.970443
|16/08/2025
|100.000
|MBVCB.10571637742.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0251001311175 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|020097048808161344232025AbD8491150.69681.134340.UNG HO MS 2025.218, EM LE THI THU, DANG BI BENH, CHUC EM MANH KHOE MAU BINH PHUC
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1kW3LZ8SD.MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25228940303247.20250816.133905.19034912183011.VND-TGTT-DAO NGOC GIANG.970407
|16/08/2025
|100.000
|020097040508161317222025BM56030917.79618.131722.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.216 chi Trioeng Thi Tam
|16/08/2025
|10.000
|5228IBT1kW3LAZPJ.MS 2025.218 FT25228071953713.20250816.131647.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|16/08/2025
|10.000
|MBVCB.10571104512.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025217 va 2025218.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/08/2025
|100.000
|020097041508161251062025MDD8646699.86956.125106.HUYNH THI QUI Chuyen tien MS 2025.214( em Tran Van vinh )
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1kW3HNITM.2025.212 be Quach Linh San FT25228020570984.20250816.120827.19034049840015.VND-TGTT-NGUYEN THI HOANG YEN.970407
|16/08/2025
|1.000.000
|5228IBT1bW4HTYLH.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250816.115644.04401015945531.VU THANH TUNG.970426
|16/08/2025
|100.000
|0200970405081611543220257G4M074065.34313.115432.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 3025.218 - em LE THI THU
|16/08/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97630422088.20250816.97630422088-0981433404_MS 2025214 (Em Tran Van Vinh)
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1hQLBMF8W.IBFT Ung ho MS 2025.215.20250816.113445.060089337091.SACOMBANK.970403
|16/08/2025
|500.000
|02009704880816113352202542fo865219.29403.113308.HO HUU LOC UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU
|16/08/2025
|20.000
|020097041508161112502025angs335946.22763.111250.MS 2025.213
|16/08/2025
|50.000
|MBVCB.10569788075.MS 2025.215.CT tu 1034874908 DAM THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1iWD2YUBQ.MS 2025217.20250816.110334.215946495.NGUYEN THI VAN HUONG.970432
|16/08/2025
|700.000
|5228IBT1eW4HPPLP.MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250816.105445.1300386868.DUONG THI NGOC DUNG .970418
|16/08/2025
|200.000
|MBVCB.10569521612.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|020097040508161041242025U5YY064634.81747.104125.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.215
|16/08/2025
|200.000
|020097040508161039092025CV35054517.71848.103910.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.216
|16/08/2025
|200.000
|0200970405081610365020251JUH043937.63334.103650.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.217
|16/08/2025
|300.000
|MBVCB.10569440526.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 218.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|020097040508161035152025OZYV036657.56965.103431.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.218
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1iWD2V51H.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 218 le thi thu.20250816.103421.247529918.LE THI HOA.970432
|16/08/2025
|100.000
|MBVCB.10569419610.ung ho MS 2025.218 ( em le thi thu).CT tu 0181003405751 NGUYEN DINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1kW3ZN57Q.Ung ho MS 2025 218 Le Thi Thu FT25228151262422.20250816.103307.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|16/08/2025
|300.000
|MBVCB.10569330671.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ms 2025217 be Bui Bao Minh.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1hQLBWRH7.IBFT ung ho ms 2025.215 chi Nguyen Thi Mi Chi.20250816.102153.050124124198.SACOMBANK.970403
|16/08/2025
|30.000
|0200970415081610113720258253122122.66165.101137.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1aQN2F8MG.ung ho MS 2025218 em Le Thi Thu.20250816.100720.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|16/08/2025
|1.000.000
|5228IBT1bW4Z3B69.NGUYEN THI DIEU LY chuyen tien ung ho MS 2025218 em le thi thu.20250816.100547.0935610689.NGUYEN THI DIEU LY.970425
|16/08/2025
|100.000
|020097042208161004552025AL5Q500947.39694.100452.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|16/08/2025
|500.000
|MBVCB.10568992778.LE THI THANH YEN ung ho MS 2025.218(em LE THI THU).CT tu 0011001559427 LE THI THANH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|MBVCB.10568931051.Ung ho MS 2025.215.CT tu 0711000266073 QUACH VU VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|500.000
|0200970405081609515120259UJT035824.91650.095146.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.218 Le Thi Thu
|16/08/2025
|300.000
|5228VNIBJ22SJV9Q.MS2025.218em le thi thu.20250816.094947.846560.VO VAN LAM.970441
|16/08/2025
|200.000
|MBVCB.10568848503.Ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|20.000
|MBVCB.10568853603.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|500.000
|MBVCB.10568842983.MS 2025.217.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1iWDCNAQ8.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San.20250816.094649.02606234001.HUYNH THI THUY NA.970423
|16/08/2025
|100.000
|020097042208160941092025YHMS347101.53940.094026.MS 2025.214
|16/08/2025
|30.000
|MBVCB.10568669649.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|MBVCB.10568666978.MS2025.217.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1iWDCFRYT.ung ho MS 2025218 em Le Thi Thu.20250816.092904.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|16/08/2025
|50.000
|MBVCB.10568568825.MS 2025.218 (ung ho em Le Thi Thu).CT tu 9945300337 PHAM DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1jQNLTVWE.MS2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-160825-09:27:02 628077.20250816.092702.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416
|16/08/2025
|400.000
|MBVCB.10568421872.TRAN VAN DUOC chuyen tien ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0721000665977 TRAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1eW4ZPX87.Ung ho MS 2025.218 Em Le Thi Thu.20250816.091034.3148234563.DO THI MINH THU .970418
|16/08/2025
|20.000
|5228IBT1eW4ZPPPT.Ung ho MS 2025.200 em Ly Van Cho, cam on bao Vietnamnet.20250816.090904.2152592076.KIEU BAO TRANG .970418
|16/08/2025
|200.000
|020097041508160908012025OkD8804731.41936.090802.MS 2025.200 (em Ly Van Cho)
|16/08/2025
|500.000
|0200970415081609040220255SDk792210.29781.090402.Ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh)
|16/08/2025
|100.000
|020097042208160901522025XGJJ285585.22466.090152.MS 2025.218 em Le Thi Thu
|16/08/2025
|500.000
|0200970415081609001820258wd2780201.16997.090018.ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi)
|16/08/2025
|100.000
|MBVCB.10568220303.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh.CT tu 0331000456778 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|100.000
|5228VNIBJ22S8VFQ.Ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250816.084520.069704060098017.NGUYEN THI LUU.970441
|16/08/2025
|300.000
|5228IBT1jQNLKK19.MS 2025.218 EM LE THI THU-160825-08:36:29 554893.20250816.083629.231872159.TRAN THI BACH NGOC.970416
|16/08/2025
|300.000
|MBVCB.10567970084.Ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0071003607590 HO DAC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|300.000
|MBVCB.10567932353.ung ho MS 2025.218 (em Le thi Thu).CT tu 9907891878 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|300.000
|MBVCB.10567806633.Ung Ho MS2025.218(Em Le Thi Thu).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|02009704050816081905202544EJ026234.99446.081905.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|16/08/2025
|200.000
|MBVCB.10567706365.ung ho?MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1aQN2I8KX.Ung ho MS 2025.218. em Le Thi Thu.20250816.080854.10100014482623.PHAN THE THANH.970440
|16/08/2025
|50.000
|5228IBT1hQL5G81Z.IBFT ug ho ms 2025.218.20250816.080521.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403
|16/08/2025
|500.000
|MBVCB.10567554722.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|5228VNIBJ22SMNRD.ung ho NCHCCCL.20250816.073917.068704060100292.NGUYEN THI HIEN TRANG.970441
|16/08/2025
|50.000
|MBVCB.10567341719.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien Ungho Le Thi Thu MS 2025.218.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|500.000
|020097042208160732392025H6NU488267.86576.073156.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|16/08/2025
|100.000
|5228IBT1hQL55ZM7.IBFT NCHCCCL.20250816.072420.060281850922.SACOMBANK.970403
|16/08/2025
|500.000
|5228IBT1jQNLYED5.UNG HO MS 2025 218 EM LE THI THU-160825-07:10:23 462995.20250816.071023.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|16/08/2025
|1.000.000
|5228IBT1eW46P99M.Dieu Nga ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250816.064955.8834290367.KOLMAKOVA EKATERINA .970418
|16/08/2025
|50.000
|MBVCB.10566581325.DO VAN TOI ung ho?MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0071005277305 DO VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|50.000
|020097042208160457572025OK8V950532.24380.045714.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|16/08/2025
|400.000
|5228IBT1jQNLM6EM.MS 2025.217 BUI BAO MINH-160825-02:48:18 391849.20250816.024818.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|16/08/2025
|300.000
|02009704050816005832202546B0049218.27750.005832.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|16/08/2025
|50.000
|020097042208160045162025BL71612387.14555.004517.UH MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|16/08/2025
|200.000
|5228IBT1kW3Z2RFW.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25228393659800.20250816.000319.7179668899.BUI NGOC TUYET TRANG.970407
|16/08/2025
|50.000
|0200970422081523543620259W8X869851.53221.235437.ms 2025.215 gui chi nguyen thi my chi
|16/08/2025
|100.000
|MBVCB.10566083814.ung ho ms 2025.215 ( chi nguyen thi my chi).CT tu 0691000437345 LE THI HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/08/2025
|200.000
|MBVCB.10566003718.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|300.000
|5229IBT1jQNN851X.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM CK UNG HO MS 2025.203 BE NGUYEN BAO AN / MINH-170825-23:12:12 427810.20250817.231212.79688888.DO THI NHU SA.970416
|17/08/2025
|300.000
|5229IBT1jQNN889L.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM CK UNG HO MS 2025.206 EM TRAN THI LINH-170825-23:09:40 426186.20250817.230940.79688888.DO THI NHU SA.970416
|17/08/2025
|300.000
|5229IBT1jQNN82AL.GD DO THI NHU SA TPHCM CK UNG HO MS 2025.207 ANH HOANG VAN LONG-170825-23:05:26 423219.20250817.230526.79688888.DO THI NHU SA.970416
|17/08/2025
|100.000
|020097040508172257532025QPXC082480.16316.225753.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025.218 le thi thu
|17/08/2025
|100.000
|0200970415081722412620257nIO982990.85510.224126.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)
|17/08/2025
|33.000
|020097042208172236192025OLSI735322.73986.223615.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.215
|17/08/2025
|33.000
|020097042208172235472025FBE3951716.74040.223548.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.216
|17/08/2025
|33.000
|020097042208172235092025ZVTG354377.72272.223510.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.217
|17/08/2025
|33.000
|02009704220817223430202515OO975459.70561.223430.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.218
|17/08/2025
|33.000
|020097042208172233502025MWOW661029.69425.223306.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.219
|17/08/2025
|200.000
|020097041508172230322025DolU970911.61544.223032.PHAM THUY NGA chuyen tien uh em Giang MS 2015.210
|17/08/2025
|36.963
|0200970422081722220220256ENL419544.42061.222118.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi Dong Thap 0908328579
|17/08/2025
|36.963
|020097042208172221052025AT9P965764.40018.222021.ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam Da Nang 0908328579
|17/08/2025
|36.963
|020097042208172220032025KV6Y445201.37137.222004.ung ho MS 2025.217 em Bui Bao Minh Hai Phong 0908328579
|17/08/2025
|36.963
|0200970422081722192020256VUP736086.35332.221921.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu Hai Phong 0908328579
|17/08/2025
|36.963
|020097042208172217582025RZEK143832.32018.221759.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien Can Tho 0908328579
|17/08/2025
|200.000
|5229IBT1hQLKHV1F.IBFT MS 2025.219 cho be Ngoc Tien.20250817.221639.970403X1e9b85000000000859187.SACOMBANK.970403
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1dWETHB9P.Sontk ungho MS 2025 218 e Thu.20250817.221400.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422
|17/08/2025
|18.000
|MBVCB.10589572989.BUI THI THANH THUY chuyen tien Uh MS 2025.219 ( be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|10.000
|MBVCB.10589435888.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|200.000
|5229IBT1aQNUQJEN.MS2025.218( em le thi thu ) .20250817.215100.000001614928.DINH THI MY NGAN.970433
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10589391156.MS.2025.215.CT tu 1023795395 DANG TRAN THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|10.000
|02009704220817214413202571BG288340.34582.214413.ung ho NCHCCCL ThuyAnh 0911152367
|17/08/2025
|50.000
|020097042208172134502025AX04481034.5199.213451.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|17/08/2025
|500.000
|5229IBT1jQNN2HZG.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-170825-21:25:50 328703.20250817.212550.629037.CHAU KIM YEN.970416
|17/08/2025
|250.000
|MBVCB.10589147581.ung ho MS2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|300.000
|5229IBT1kWX2N54A.Ung ho MS 2025.218 FT25230397382707.20250817.211408.19033630412011.VND-TGTT-LE HONG NAM.970407
|17/08/2025
|300.000
|020097042208172105372025RAW0882292.99935.210533.MS 2025.218 Em Le Thi Thu
|17/08/2025
|50.000
|020097041508172057562025aDyx805160.69443.205751.ung ho MS 2025.197 be LeMinhHy
|17/08/2025
|100.000
|020097040508172032102025VVEA060039.62825.203210.Vietcombank:0011002643148:giup do MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1aQN86F5W.ms 2025.219 giup nguyen pham ngoc tien chua ung thu.20250817.203105.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|17/08/2025
|100.000
|020097041508172022212025tQjO695834.19978.202221.MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien)
|17/08/2025
|20.000
|0200970422081720214120250GRX322492.17608.202142.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Pham Ngoc Tien ms 2025.219
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1aQN8EQES.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.219 be nguyen pham ngoc tien.20250817.201727.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|17/08/2025
|1.000.000
|02009704150817201416202532lh669973.84559.201417.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan
|17/08/2025
|300.000
|MBVCB.10588383046.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.219(be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|20.000
|MBVCB.10588332107.Ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|300.000
|MBVCB.10588331863.ung ho MS 2025.164 (em Vo Hoang Huy).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|200.000
|MBVCB.10588335149.ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 1025801861 NGUYEN VU PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|400.000
|MBVCB.10588299978.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.218(em Le Thi Thu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|10.000
|MBVCB.10588298266.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071001307324 DONG LE THANH VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|500.000
|0200970415081720060220250Etr644208.48515.200602.NGUYEN PHUONG THAO chuyen tien MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|17/08/2025
|300.000
|MBVCB.10588270340.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.217(be Bui Bao Minh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|1.000.000
|020097041508172003122025DFHI634620.34909.200313.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|17/08/2025
|300.000
|MBVCB.10588256916.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.216(chi Truong Thi Tam).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|300.000
|MBVCB.10588220717.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|300.000
|MBVCB.10588211366.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.214(em Tran Van Vinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|1.000.000
|020097041508171954262025UeH3606499.96067.195427.MS2025.217 be Bui Bao Minh
|17/08/2025
|1.000.000
|020097041508171947012025e0Qe581755.60794.194702.MS 2025.218 em Le Thi Thu
|17/08/2025
|300.000
|020097042208171943172025RNLC302230.43669.194318.ung ho e Tran van vinh. MS 2025.214
|17/08/2025
|200.000
|MBVCB.10587981163.MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0241004087414 LUONG HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|1.000.000
|020097041508171941022025cCiL561524.32963.194103.MS 2025.219 Nguyen Pham Ngoc Tien
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10587924715.ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1jQNRFSI5.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN-170825-19:35:11 171703.20250817.193511.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|17/08/2025
|200.000
|020097040508171928352025Q2ZT022695.75238.192830.Vietcombank:0011002643148:Co Ha Thi Tuoi ung ho 2025.215 mong dc gop 1 phan giup do
|17/08/2025
|50.000
|5229WBVNA228K9BL.MS 2025.215.20250817.192822.558555522522.VO DANG THINH.970412
|17/08/2025
|500.000
|MBVCB.10587438957.MS 2025.219(be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0071002553583 HUYNH NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|10.000
|0200970415081718582720251kuc414236.31308.185822.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien)
|17/08/2025
|50.000
|5229IBT1iWDU41VC.ung ho ms 2025218.20250817.185452.242059239.LY HONG NGAN.970432
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1iWDU588M.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250817.184641.00001554604.TRAN THI HONG THAO.970423
|17/08/2025
|50.000
|MBVCB.10587170357.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2025.214 (e Tran Van Vinh).CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10587115024.Ung ho MS 2025.217.CT tu 0541000270823 TRUONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1jQNRGDY9.UNG HO MS 2025.218 E LE THI THU-170825-18:16:02 038170.20250817.181603.247521169.PHAM THUY LINH.970416
|17/08/2025
|300.000
|020097042208171805012025JS16518829.65494.180503.MS2025.219 be nguyen pham ngoc tien
|17/08/2025
|25.000
|5229IBT1iWDU2A63.MS 2025.219. hungnt6.20250817.175602.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|17/08/2025
|50.000
|5229IBT1fWIFR726.MS 2025.212.20250817.173402.0985560420.NGUYEN THI LIEN.970431
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1jQNRYWRE.MS 2025.213EM TONG THI ANH-170825-17:31:53 961035.20250817.173153.260914109.LUU THI MY XUYEN.970416
|17/08/2025
|50.000
|5229IBT1hQL7Z146.IBFT MS 2025. 214 TRAN VAN VINH.20250817.170306.060253933006.SACOMBANK.970403
|17/08/2025
|100.000
|IBVCB.10585746765.Chuyen tien ung ho 2025.219 Nguyen Pham Ngoc Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/08/2025
|100.000
|IBVCB.10585700033.Chuyen tien ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/08/2025
|200.000
|5229IBT1hQL7ETRY.IBFT Ung ho MS 2025.215- Nguyen Thi My Chi.20250817.165340.060264128520.SACOMBANK.970403
|17/08/2025
|300.000
|MBVCB.10585474683.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0331000467458 NGUYEN THI MINH KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|500.000
|5229IBT1kWX15V1L.MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25230060458604.20250817.163504.19020839903016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THOA.970407
|17/08/2025
|100.000
|020097041508171633282025iGpj736640.68099.163328.MS 2025.218 em Nguyen Thi Thu
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10585280270.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.219(be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|0200970405081716250820254P6Z057203.26333.162508.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|17/08/2025
|200.000
|MBVCB.10585039100.NguyenThi Hien ung ho MS 2025.216 (chi truong thi tam ) .CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10585004842.ung ho chi ng thi my chi.CT tu 9947340999 NGUYEN THI THUY TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|131.000
|5229IBT1kWX1SPJD.Ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San FT25230600150075.20250817.160350.6841939133.NGUYEN HUONG GIANG.970407
|17/08/2025
|1.000.000
|5229IBT1jQNR1S66.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-170825-15:46:39 785049.20250817.154640.43034757.BUI ANH THU.970416
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1fWIFEJVN.ung ho MS 2025.203 (be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh).20250817.154446.8007041067119.TRAN KIM CHI.963388
|17/08/2025
|50.000
|MBVCB.10584739813.MS2015.215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 1018148443 NGHE THANH PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|020097048808171536282025m3ft935092.97590.153623.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.219 NGUYEN PHAM NGOC TIEN
|17/08/2025
|100.000
|020097041508171532442025XaCa533019.81535.153245.Nguyen Thi Kim Hoa chuyen tien ung ho MS 2025.215(ung ho chi Nguyen thi My Chi)
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10584618785.MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 9366381671 TRAN THI HONG GAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|20.000
|020097048808171523322025AOEd859986.41448.152247.UNG HO MS 2025.219 BE PHAM NGOC TIEN. NGUYEN THIEN HOANG CHUYEN TIEN
|17/08/2025
|20.000
|020097048808171521262025RzsW848099.31641.152041.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH. NGUYEN THIEN HOANG CHUYEN TIEN
|17/08/2025
|500.000
|MBVCB.10584350862.haiyenvutangchitruongthitamthongohaxahoatiendanangsodienthoai0782679679.CT tu 0121000871311 VU TRONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|500.000
|5229IBT1hQL7DNVS.IBFT ung ho MS 2025.218. em Le Thi Thu.20250817.144632.060311519381.SACOMBANK.970403
|17/08/2025
|100.000
|020097048808171445592025KKUC658666.85655.144515.MS 2025.218 EM LE THI THU
|17/08/2025
|5.000.000
|5229IBT1kWXJAH9I.Ung ho chi Nguyen Thi my Chi FT25230089682141.20250817.143715.888866888818.LAI THUC HA.970407
|17/08/2025
|20.000
|MBVCB.10584030395.MS2025.218( em Le Thi Thu).CT tu 0251002481054 TRAN NGUYEN MINH THANH QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1kWXJAB2M.ung ho ms2025 214 chau tranvanvinh FT25230062723110.20250817.143605.19028842294021.VND-TKTT-NGUYEN TUYET MAI.970407
|17/08/2025
|38.000
|020097042208171435142025QUBF237144.45143.143515.2025.219 be NGUYEN PHAM NGOC TIEN
|17/08/2025
|300.000
|MBVCB.10584021301.UNG HO MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1025801861 NGUYEN VU PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|1.000.000
|5229IBT1bWAQIPUD.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250817.143252.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426
|17/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97755176810.20250817.97755176810-0788877780_NGUYEN NHUT THANH ung ho MS 2025215
|17/08/2025
|300.000
|MBVCB.10583758565.chuyen tien den MS2025.214 giup em Tran van Vinh.CT tu 0381002931643 DO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|130.000
|020097042208171353322025OISL566725.98523.135332.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi. DINH TRUNG17thg8chuyen tien
|17/08/2025
|100.000
|5229VNIBJ229MUA9.MS 2025.219 ( be Nguyen Pham Ngoc Tien).20250817.135146.933338757.NGUYEN MINH QUAN.970441
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1hQL7JMSF.IBFT Ung ho chi nguyen thi my chi.20250817.133720.060106067816.SACOMBANK.970403
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10583491580.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10583497965.ung ho.MS.2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|2.000.000
|020097041508171332332025P7rP230215.28436.133233.ung ho MS 2025.219 be nguyen pham ngoc tien
|17/08/2025
|150.000
|020097041508171317232025Bgbs198460.77970.131639.Ung ho MS 2025.213 - Em Tong Thi Anh
|17/08/2025
|10.000
|MBVCB.10583321752.Ha Huyen Chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.219 be Nguyen pham ngoc tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|51.000
|5229IBT1bW4NXFWX.ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).20250817.131422.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|17/08/2025
|200.000
|MBVCB.10583316032.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10583300373.Tran Hoang Nam ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|500.000
|020097041508171311222025pKeX184485.56749.131037.ung ho ms 2025.219
|17/08/2025
|50.000
|MBVCB.10583070639.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0351001233629 NGUYEN VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|020097042208171231332025T8A9739085.11338.123050.MS 2025.215 chi nguyen thi my chi
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10582818330.ms2025.219.CT tu 0031000297044 PHAM THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|300.000
|020097041508171218022025Dfym953538.55460.121802.MS 2025.210
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1hQLGTPZJ.IBFT MS 2025.219 - nguyen pham ngoc tien.20250817.121736.070081840146.SACOMBANK.970403
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1kWXW7YRQ.MS 2025 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230062448974.20250817.121321.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|17/08/2025
|5.000.000
|020097048808171209562025djcy945439.20498.120951.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.219
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1kWXWG5BS.MS 2025.215 FT25230096017882.20250817.120939.19038456577014.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407
|17/08/2025
|60.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97745130215.20250817.97745130215-0704737400_Ung ho MS 2025219 ( be Nguyen Pham Ngoc Tien
|17/08/2025
|300.000
|020097041508171205522025N52m918390.2004.120552.NGUYEN THI MINH HANG ung ho Ms 2025 215 chi nguyen thi my chi
|17/08/2025
|200.000
|02009704220817120308202551W0402294.89814.120309.MS 2025.214
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10582582745.ung ho MS 2025.219(be nguyen pham ngoc tien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|20.000
|MBVCB.10582578051.PHAM THI HIEU THAO chuyen tien ung ho MS 2025.219.CT tu 0601000498402 PHAM THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|200.000
|MBVCB.10582573624.Ung ho MS2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0111000154169 DAU THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10582531664.2025.219.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|200.868
|020097042208171156042025SK8X156528.57532.115604.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.219. BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|17/08/2025
|500.000
|MBVCB.10582476855.Ms 2025.219 (Be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1kWXWPCBL.TRAN THI THANH TAM chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25230887399613.20250817.114647.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1kWXWUY8V.TRAN THI THANH TAM chuyen ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230006671825.20250817.114422.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|17/08/2025
|50.000
|5229IBT1kWXWUV8E.Ung ho MS2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230397469400.20250817.114348.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|17/08/2025
|50.000
|020097042208171143272025AY7S612728.98949.114328.HUYNH KIM CHI chuyen tien ung ho 2025.212 be Quach linh san
|17/08/2025
|100.000
|020097041508171142452025Z2KI846533.95511.114245.TRINH DUC HUNG Chuyen tien ung ho MS2025.215
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1kWXW8XPF.TRAN THI THANH TAM chuyen ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230373094206.20250817.114234.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|17/08/2025
|200.000
|020097041508171134022025ql62819021.54826.113357.ung ho MS 2025.212 ( be QUACH LINH SAN)
|17/08/2025
|100.000
|020097042208171130322025QLVR127781.37893.113033.NGUYEN THE NGUYEN ung ho MS 2025.219
|17/08/2025
|500.000
|020097042208171127482025Z3KI392227.24915.112748.2025.215 ung ho chi nguyen thi my chi
|17/08/2025
|50.000
|02009704220817112705202512FM375343.22270.112706.Ung ho MS 2025.216
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1jQNX8TUU.UNG HO MS 2025.217 ( BE BUI BAO MINH )-170825-11:21:19 420117.20250817.112152.2166397.DO THI MINH HUONG.970416
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1iWDICUZV.ung ho MS 2025219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250817.112033.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|17/08/2025
|200.000
|020097041508171120042025qfRs772438.87591.112004.ung ho Ms 2025.219 (Em Nguyen Pham Ngoc Tien)
|17/08/2025
|200.000
|5229IBT1kWXW2NAJ.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230851050339.20250817.111847.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|17/08/2025
|150.000
|5229IBT1kWXW252M.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230024136371.20250817.111702.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1iWDI1447.LE PHU TRANG chuyen tien ung ho ms 2025.219 ( be Nguyen pham Ngoc Tien ).20250817.111605.00001726069.LE PHU TRANG.970423
|17/08/2025
|150.000
|5229IBT1kWXW2J8K.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25230572961900.20250817.111540.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|17/08/2025
|200.000
|5229IBT1kWXWCMD6.ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam FT25230842189181.20250817.111304.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|17/08/2025
|200.000
|5229IBT1kWXW1PA4.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25230717449561.20250817.111011.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|17/08/2025
|150.000
|5229IBT1kWXWJN4R.ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25230414901884.20250817.110844.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|17/08/2025
|200.000
|5229IBT1kWXWJ4CK.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25230427613811.20250817.110714.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|17/08/2025
|200.000
|MBVCB.10581912089.UHMS 2025.214.CT tu 0061001119917 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1iWDIWS9W.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 219 nguyen pham ngoc tien.20250817.110408.247529918.LE THI HOA.970432
|17/08/2025
|200.000
|5229IBT1kWXWWYWM.ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San FT25230278636488.20250817.110336.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|17/08/2025
|300.000
|5229IBT1kWXWWI4K.Ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230088509624.20250817.110316.19035722286013.VND-TGTT-CHU MINH SANG.970407
|17/08/2025
|30.000
|020097042208171103112025YK5W228104.7028.110311.MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien
|17/08/2025
|50.000
|MBVCB.10581766612.NGUYEN THI THAO chuyen tienMs2025219( be ng pham ngoc tien.CT tu 0011002886656 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|2.600.000
|MBVCB.10581646584.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.CT tu 1030162519 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|100.000
|MBVCB.10581501298.MS 2025.219 Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 1033422997 NGUYEN DICH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|200.000
|0200970415081710314120255HvZ604299.56025.103141.NGUYEN CHUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.215
|17/08/2025
|200.000
|020097041508171029082025L8tn594502.42760.102903.ung ho MS 2025.214 ( em TRAN VAN VINH)
|17/08/2025
|10.000
|5229IBT1kWXQ7FSW.MS 2025.219 FT25230406023694.20250817.101859.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|17/08/2025
|300.000
|0200970488081710184220250hRZ230983.94000.101757.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN
|17/08/2025
|30.000
|020097041508171017362025Yrfq552933.89106.101652.ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien)
|17/08/2025
|100.000
|5229IBT1aQNMCUCR.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250817.100039.401001060007418.DO THI NGOC HUYEN .970409
|17/08/2025
|50.000
|020097048808170940282025CCdX966316.22088.094023.MS 2025.218 EM LE THI THU
|17/08/2025
|200.000
|5229IBT1dWEEBXUD.ung ho MS 2025219 be Ngoc Tien.20250817.093018.97042292Pcf0ba5000000000277154.MBBANK IBFT.970422
|17/08/2025
|500.000
|5229IBT1jQNXW1IA.UNG HO MS 2025 219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN-170825-09:29:13 246421.20250817.092913.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|17/08/2025
|500.000
|5229IBT1jQNXQFYY.NGUYEN THANH VAN UNG HO MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN-170825-09:26:52 242978.20250817.092653.95856369.NGUYEN THANH VAN.970416
|17/08/2025
|100.000
|0200970405081709240720251SWI028979.54157.092407.Vietcombank:0011002643148:TRAN DUY HUNG ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|17/08/2025
|99.999
|020097040508170917092025XCD5097495.26106.091709.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.210 Nguyen Thi Huong Giang
|17/08/2025
|99.999
|0200970405081709160820252JVT092888.22255.091608.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms Le Van Thuong
|17/08/2025
|99.999
|020097040508170915242025BDJ0089516.19063.091524.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.208 em ho vin ho oan
|17/08/2025
|300.000
|020097042208170911152025KQ78124102.3353.091116.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien
|17/08/2025
|550.000
|020097048808170906292025UGrV739400.85315.090545.UNG HO NCHCCCL NGUYEN VAN MINH 0986442319
|17/08/2025
|20.000
|020097040508170900482025XGB5024192.63694.090049.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.210 em Nguyen Thi Huong Giang
|17/08/2025
|300.000
|0200970405081708592020257ZYW017712.58274.085836.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM chuyen tien ung ho MS 2025 . 219 be pham ngoc tien
|17/08/2025
|20.000
|020097040508170858372025WWWQ014533.55806.085837.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan
|17/08/2025
|20.000
|020097040508170855142025LHUD099947.43760.085515.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.218 em Le Thi Thu
|17/08/2025
|1.000.000
|5229IBT1fWITZLQ7.Ung ho MS 2025.219 - be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250817.085416.0946818888.NGUYEN THI MY DUNG.970431
|17/08/2025
|50.000
|020097048808170852512025VKBv652614.35552.085246.UNG HO MS 2025214 EM TRAN VAN VINH
|17/08/2025
|200.000
|MBVCB.10579974368.MS 2925.219.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|20.000
|MBVCB.10579967299.MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|1.000.000
|020097040508170827592025VEC2084094.53687.082759.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien
|17/08/2025
|200.000
|MBVCB.10579877588.MS 2015.212 (be Quach Linh San).CT tu 1026535888 DINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|200.000
|MBVCB.10579842493.ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|40.000
|020097041508170817232025JSsB156273.20120.081723.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho 2025.218 (em Le Thi Thu)
|17/08/2025
|40.000
|020097041508170814102025lv4L147395.10242.081410.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2025.219 (be nguyen pham ngoc tien)
|17/08/2025
|200.000
|020097048808170806422025u1BS382233.88655.080558.UNG HO MS 2025.219
|17/08/2025
|1.000.000
|020097042208170757592025MD5W994108.63811.075800.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien
|17/08/2025
|30.000
|5229VNIBJ22S5ZXN.Ung ho NCHCCCL Viet Dung 0972603168.20250817.073929.972603168.NGUYEN VIET DUNG.970441
|17/08/2025
|15.000
|MBVCB.10579423118.2025.218(Le Thi thu).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|50.000
|5229IBT1hQLAXEE7.IBFT Ung ho MS2025.208.20250817.071553.060323741266.SACOMBANK.970403
|17/08/2025
|15.000
|MBVCB.10579263203.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025. 210 (em Nguyen Thi Huong Giang).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|18.000
|MBVCB.10579244974.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.214 (em Tran Van Vinh ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|30.000
|5229IBT1kW3NV41X.be Finn ung ho me con co Thi Anh MS2025.217 FT25230082081501.20250817.065406.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|17/08/2025
|50.000
|020097048808170644252025LGem090484.7394.064420.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN
|17/08/2025
|20.000
|020097041508170623232025SwMc878538.81337.062239.NGUYEN THI THU HOAI Chuyen tienMS2025 .218 ( e le Thi Thu)
|17/08/2025
|10.000
|MBVCB.10578947189.Ha Huyen Chi chuyen tien ung ho MS 2025.218 Em Le Thi Thu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10578953252.Tran Hoang Nam kon tum chuyen tien ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|20.000
|MBVCB.10578674258.TUONG DUNG ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|20.000
|MBVCB.10578673811.TUONG DUNG ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/08/2025
|5.000
|5229IBT1kW3RT8AE.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230038283111.20250817.002317.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/08/2025
|5.000
|5229IBT1kW3RTVGI.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25230412060215.20250817.002209.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/08/2025
|5.000
|5229IBT1kW3RT9BI.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam FT25230926616754.20250817.002058.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/08/2025
|5.000
|5229IBT1kW3RTJZP.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25230936030774.20250817.001931.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/08/2025
|5.000
|5229IBT1kW3RLXYK.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25230692164338.20250817.001734.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/08/2025
|5.000
|5229IBT1kW3RLLE2.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25230089926601.20250817.001610.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/08/2025
|200.000
|0200970422081700031120252DP2992867.61499.000312.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|17/08/2025
|6.868
|0200970422081623580920257H8T628756.56124.235809.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|17/08/2025
|1.000.000
|020097042208162353382025W21F385845.50683.235255.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|17/08/2025
|100.000
|020097042208162313472025BX7P280929.91664.231347.PHAN NHAT DUY ung ho MS 2025.218 em le thi thu
|17/08/2025
|18.000
|MBVCB.10578218741.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|50.000
|0200970422081823150820257E14533076.17496.231508.uho MS2025.218 Le Thi Thu
|18/08/2025
|100.000
|020097041508182313572025aF5L386072.16243.231357.MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu)
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1jWQJ7QZB.MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-23:13:10 083221.20250818.231310.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|18/08/2025
|350.000
|020097040508182307302025PKM5072183.6565.230730.Vietcombank:0011002643148:HOANG KHANH TAM ung ho MS 2025.220 em Nguyen thi cam Tu
|18/08/2025
|10.000
|020097042208182305412025P51I631175.2883.230542.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh. DINH TRUNG18thg8 chuyen tien
|18/08/2025
|300.000
|5230VNIBJ223FFYF.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250818.230505.018559613.VU CONG HOAN.970441
|18/08/2025
|15.000
|MBVCB.10601713366.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|18.000
|MBVCB.10601698077.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10601649570.NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho Nguyen Thi My chi.CT tu 1047021249 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|10.000
|MBVCB.10601461639.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|020097040508182209452025SWLN001923.92161.220945.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien
|18/08/2025
|1.000.000
|5230IBT1kWXPLG9P.MS 2025.215- chi Nguyen Thi My Chi FT25231600645277.20250818.220825.19026606039026.NINH THI HANG.970407
|18/08/2025
|300.000
|MBVCB.10601331663.UNG HO MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|50.000
|020097042208182156182025Z8U7256449.54466.215613.ung ho MS 2025.215
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1iWDGWYF9.Ung ho ms 2025218 em Le Thi Thu.20250818.214916.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|18/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10601275467.Ung ho MS 2025.215.CT tu 0531002540230 NGUYEN HOAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|15.000
|MBVCB.10601264225.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1kWXP77IP.MS 2025.215 FT25231140423485.20250818.213915.19032641857017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU LANH.970407
|18/08/2025
|200.000
|020097041508182137442025a1vi263902.97930.213744.UH NCHCCCL + 0349725784
|18/08/2025
|10.000
|020097041508182133082025Jxbm256022.83048.213309.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu)
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1kWXPAFTM.Ung ho nguyen thi my chi FT25231780090451.20250818.213125.19036333505016.VND-TGTT-LE NGOC HA MI.970407
|18/08/2025
|50.000
|0200970405081821302520254N33015278.73308.212940.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.220
|18/08/2025
|20.000
|MBVCB.10601004382.Ung ho MS 2025.214 ( Em Tran Van Vinh ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|30.000
|MBVCB.10600930809.Ung ho MS 2025.219 ( be Nguyen Pham Ngoc Tien ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10600791029.ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0381000571865 PHAN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|MBVCB.10600682115.DIEM THANH Soc trang chuyen tien MS 2025.220 (Em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1kWXPV1IK.Ung ho be Nguyen Pham Ngoc Tien, MS 2025.219 FT25230044437005.20250818.204831.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|18/08/2025
|5.000
|5230IBT1kWXPSM4N.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu FT25230905800685.20250818.204148.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|18/08/2025
|5.000
|5230IBT1kWXP9E78.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230065617745.20250818.203931.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1jWQJVCBE.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU-180825-20:38:26 906421.20250818.203826.144446779.PHAM QUANG DONG.970416
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10600529850.MS 2025.220.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|020097048808182025382025XIbV932062.13587.202453.CHUC 2 ME CON BINH AN
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1kWXPJ7UY.Uh ms 2025.215, chi Nguyen Thi My Chi. FT25230002584378.20250818.202450.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
|18/08/2025
|20.000
|0200970422081820171920250WHN230192.74797.201719.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Thi Cam Tu ms 2025.220
|18/08/2025
|200.000
|0200970488081820161620250t4f872334.70334.201611.MS 2025.220
|18/08/2025
|100.000
|020097041508182015462025xtxp947910.69067.201547.Uh MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|18/08/2025
|550.000
|020097048808182007102025BOeO813382.29072.200625.UNG HO MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1aQN5XMT2.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.220 em nguyen thi cam tu.20250818.200037.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|18/08/2025
|5.000.000
|5230IBT1iWDAYKKX.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Thanh Tuan ms2025.220.20250818.195605.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|18/08/2025
|50.000
|020097042208181949142025PUUH734796.45796.194914.ung ho ms 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu
|18/08/2025
|500.000
|MBVCB.10599936970.UH MS :2025.220 nguyen thi cam tu.CT tu 1916852289 MAI THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1iWDAUV43.MS 2025.220 NG THI CAM TU.20250818.194350.10001865535.HOANG TRONG TAN.970423
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1kWXUEF4E.MS 2025.220 FT25230104458254.20250818.194047.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|18/08/2025
|300.000
|020097048808181926242025P5TC546747.39128.192539.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|18/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10599347851.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|MBVCB.10599265722.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.220(e Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10599098758.ung ho MS 2025.220(em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1hQLZ4W72.IBFT NGUYEN THI THUY TRANG ung ho MS 2025.220.20250818.184600.060232316759.SACOMBANK.970403
|18/08/2025
|68.688
|MBVCB.10599005166.LANG THI THUY ung ho MS 2025.220 (be nguyen thi cam tu ) Nam Mo Quan The Am Bo Tat Cuu Kho Cuu Nan.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|324.000
|MBVCB.10598846551.ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|500.000
|5230VNIBJ223AJ49.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250818.182421.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1hQLZ89ZD.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2025.220chau Nguyen Thi Cam Tu.20250818.180344.0837998999.SACOMBANK.970403
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1hQLZ82CM.IBFT DOAN THI HUYNH LAN chuyen tienbuoibaominhdungghitenem.20250818.180324.070150970316.SACOMBANK.970403
|18/08/2025
|500.000
|5230IBT1aQN5IV63.UNG HO MS 2025.218 (EM LE THI THU).20250818.175602.700015886133.TIEU THI THU HUONG.970424
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10598214375.Chu thu ung ho MS 2025.2020 ( Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|30.000
|MBVCB.10598203366.MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1kWX8PQNR.MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230666652475.20250818.172956.19036420702014.VND-TGTT-PHAM THI BICH.970407
|18/08/2025
|100.000
|020097042208181726402025X932569705.16511.172641.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|18/08/2025
|50.000
|MBVCB.10597879431.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.220 ( em Nguyen Thi Cam Tu ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|HOAN TRA LAI TIEN DO BAN DOC VO THI THUY NGAN CHUYEN NHAM TK
|18/08/2025
|300.000
|020097041508181705452025shQ5239547.98323.170500.MS 2025.220 (em nguyen thi cam tu)
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1kWX8J67L.MS2025.215 chi nguyen thi my chi FT25230896058987.20250818.165707.19029110522028.VND-TGTT-DANG THI LOAN.970407
|18/08/2025
|200.000
|5230VNIBJ223LWD2.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250818.165114.230719934.LY THANH HIEN.970441
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10597265508.ung ho?MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0561003752501 PHAN THI SU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1iWD49ZBI.Ung ho ms 2025220 em nguyen thi cam tu.20250818.163920.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
|18/08/2025
|50.000
|020097048808181628172025RUJL183464.96756.162812.MS 2025.189 EM TRANG VAN QUY
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10597019892.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|020097041508181617352025IAWT965499.43956.161650.LUONG TRUNG HIEN Ck ms2025.219 nguyen pham ngoc tien
|18/08/2025
|300.000
|020097042208181604032025W4GU191283.77462.160359.Ms2025.220 e nguyen thi cam tu
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1hQL6LJXE.IBFT MS 2025.220 - nguyen thi cam tu.20250818.154239.070081840146.SACOMBANK.970403
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10596506806.ms 2025.220.CT tu 0511000449676 CAO THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|500.000
|020097048808181530262025ePoU808187.13271.153022.MS 2025.214 TRAN VAN VINH
|18/08/2025
|1.000.000
|0200970488081815282020253IoF795277.2689.152814.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI
|18/08/2025
|500.000
|0200970488081815263520254HmS784750.94285.152630.MS 2025. 216 TRUONG THI TAM
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1jWQW13V9.HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU-180825-15:17:35 315386.20250818.151735.12217637.HOANG TUAN CUONG.970416
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1iWDB6N6T.2025 220 em NGUYEN THI CAM TU.20250818.151731.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1jWQW17A6.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU-180825-15:15:18 311383.20250818.151519.198966.DO THANH MAI.970416
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1jWQWJ1PJ.UNG HO MS 2025 220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-15:02:14 288204.20250818.150214.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|18/08/2025
|10.000
|MBVCB.10595912734.Ha Huyen Chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10595895977.Tran Hoang Nam ( kontum cu ) chuyen tien ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|500.000
|MBVCB.10595839491.Ung ho MS2025.220 Nguyen thi cam Tu.CT tu 0111000302998 LAM QUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|1.000.000
|5230IBT1aQNY8FLE.ung ho ms2025 220 Nguyen Thi Cam Tu.20250818.143635.1002091647.SHBMB.970443
|18/08/2025
|100.000
|020097041508181428412025Z9JQ630629.39785.142841.ung ho MS 2025.220 (e Nguyen Thi Cam Tu)
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1bWA9FKZA.ung ho MS 2025.220 (em Ng Thi Cam Tu).20250818.142822.04101019916884.DUONG THI KIEU MI.970426
|18/08/2025
|50.000
|0200970488081814170220257DGA397151.93382.141617.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.220 CAM TU
|18/08/2025
|50.000
|020097048808181415502025aix2391136.89114.141545.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.219 NGOC TIEN
|18/08/2025
|30.000
|020097042208181411052025HGLO499019.70396.141106.MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu
|18/08/2025
|50.000
|MBVCB.10595500944.MS.2025.220.CT tu 0351000638194 NGUYEN DINH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|500.000
|020097040508181402072025S52O013352.35656.140207.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1iWDBI632.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250818.140109.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|18/08/2025
|200.000
|020097041508181358292025rikG555994.21841.135829.2025.220 NGUYEN THI CAM TU
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1iWDBISLY.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250818.135802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1iWDBIJD7.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).20250818.135703.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|18/08/2025
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97868060889.20250818.97868060889-0918820162_Ung ho ms 2025215
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1iWDBM3ZY.TT Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250818.135602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|18/08/2025
|500.000
|020097048808181346382025SLJk254423.79709.134553.CHUYEN TIEN UNG HO EM NGUYEN THI CAM TU MS 2025 220
|18/08/2025
|50.000
|0200970422081813461220254FLB185430.77959.134613.MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu
|18/08/2025
|100.000
|020097048808181344302025GP04244927.72210.134345.UNG HO MS.219
|18/08/2025
|100.000
|020097048808181341372025Xhe0232261.62041.134052.UNG HO MS2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU
|18/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97866142537.20250818.97866142537-0966931495_MS 2025220 Em Nguyen Thi Cam Tu
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1bWA9A97V.ms2005.206.20250818.133517.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1bWA9AQHQ.ms2005.207.20250818.133425.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1bWA94TIK.ms2005.208.20250818.133324.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1jWQQHZXF.UNG HO MS 2025 220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-13:33:24 146946.20250818.133324.35278117.MAI THI CAM LIEN.970416
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1bWA9477D.ms2005.209.20250818.133210.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10595198465.ung ho.MS.2025.220.(em Nguyen Thi Cam Tu ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1hQL6IYQN.IBFT MS 2025.220.20250818.132812.060284069555.SACOMBANK.970403
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10595138825.MS 2025.220 ( em Nguyen Thi Cam Tu ). Chuc em mau het benh.CT tu 0071000854142 PHAM MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|020097040508181312282025V0QV079046.63090.131229.Vietcombank:0011002643148:DANG HE LENE ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|18/08/2025
|10.000
|5230IBT1kWXMDWRK.ung ho ms 2025.220, em Nguyen Thi Cam Tu, chuc em va gia dinh binh an FT25230665797134.20250818.131219.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|18/08/2025
|60.000
|5230IBT1aQNYWEVB.MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.130731.0852767133.SHBMB.970443
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1kWXM18MX.MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230615692795.20250818.125226.19033855169017.VND-TGTT-DO BICH DIEP.970407
|18/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97861633219.20250818.97861633219-0964094432_MS 2025220 (em Nguyen Thi Cam Tu)
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1iWD5NXFY.ung ho Ms 2025.218.20250818.124557.00306601001.LE BICH NGOC.970423
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1kWXMQXSD.MS 2025.220 FT25230523927526.20250818.124236.96998999999.HUYNH HONG PHUC.970407
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1kWXVRC6B.ung ho MS 2025.219 FT25230751217807.20250818.123216.690486976868.NGUYEN NGOC KHANH.970407
|18/08/2025
|100.000
|020097042208181228152025VLZA722738.96030.122730.ung ho em Tong Thi Anh
|18/08/2025
|50.000
|MBVCB.10594501514.UNG HO. 2025.220 ..em nguyen thi cam tu.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1iWD5LLNY.MP ung ho MS 2025218 em Le Thi Thu.20250818.121421.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1iWD5LAVF.MP ung ho MS 2025219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250818.121308.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1iWD5LV15.MP ung ho MS 2025220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.121142.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10594200397.ung ho MS 2025.220(em nguyen thi cam tu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|1.000.000
|5230IBT1hQL6QBLJ.IBFT ung ho MS 2025.219.20250818.115326.060085335671.SACOMBANK.970403
|18/08/2025
|100.000
|5230VNIBJ229D8SQ.Ung Ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250818.112959.990256566.NGUYEN THANH NHAN.970441
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1iWD5BN69.ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250818.112727.00000189007.HAN THI THU PHUONG.970423
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1kWXVIQ92.ung ho ms 2025218 em le thi thu chuc con som nhan duoc nhieu su giup do va som duoc khoe manh FT25230169739282.20250818.112414.19036619592013.VND-TGTT-NGUYEN CAM BINH.970407
|18/08/2025
|200.000
|5230IBT1aQNPG9GX.ung ho MS 2025220 em nguyen thi cam tu.20250818.111722.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10593714871.DOAN MAI THUY chuyen tien ung ho MS 2025.220 em Nguyen thi Cam Tu.CT tu 0071005038503 DOAN MAI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10593677785.MS 2025.220( em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|20.000
|5230IBT1bWA2KZ1R.Giup do be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250818.111640.37201010010865.LE THUY HANG.970426
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1kWXVD1XI.MS 2025.220 chuc em mau het benh va gia dinh vuot qua kho khan FT25230897272108.20250818.111507.19034095241010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHU.970407
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10593670965.ung ho MS 2025.220.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10593678396.ung ho MS 2025.219.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10593667456.ung ho MS 2025.218.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10593674610.ung ho MS 2025.217.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|02009704050818105250202507H2058115.12490.105244.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.219 ng pham ngoc tien
|18/08/2025
|300.000
|020097041508181051082025PI6m922821.3810.105108.ung ho MS2025.218 EM LE THI THU
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1iWD5SH4G.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 220 nguyen thi cam tu.20250818.103643.247529918.LE THI HOA.970432
|18/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10593016583.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10592962064.ung ho MS 2025.209 (em Le Van Thuong).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|020097042208181017412025LFAU119388.39393.101742.HOANG THI TUYET chuyen tien ung ho MS 2025.220 Nguyen thi Cam Tu
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10592963583.ung ho MS 2025.207 (anh Hoang Van Long).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10592935464.Ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1dWE3TI96.Sontk ungho MS 2025 214 e Vinh.20250818.101432.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422
|18/08/2025
|500.000
|5230IBT1aQNPMMBI.ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.101341.103001060003223.KIM THUY DUNG .970409
|18/08/2025
|50.000
|MBVCB.10592899790.MS 2025.219 (Nguyen pham ngoc tien).CT tu 0511003722968 LY THO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|5230VNIBJ2293M6C.UNG HO MS 2025.219 (BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN).20250818.101048.311368589.TRINH THI THUY TRANG.970441
|18/08/2025
|30.000
|020097042208181007442025Y5Z6326330.92422.100739.gui ms 2025 220
|18/08/2025
|100.000
|020097040508181006282025TWIJ047124.86435.100628.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.185 chau Pham Thi Mai Linh
|18/08/2025
|200.000
|020097041508181005382025HneU767142.82197.100538.Ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu
|18/08/2025
|100.000
|020097040508181003432025LJB5034361.72673.100343.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.211 a Vu Xuan Hoan
|18/08/2025
|100.000
|0200970415081810033420254qhj759546.72166.100334.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu
|18/08/2025
|100.000
|02009704050818095911202576XO013988.51906.095911.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.208 e Hving Ho Oan
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1kWXD4JW2.Ung ho MS 2025 220 Nguyen Thi Cam Tu FT25230414643495.20250818.095819.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|18/08/2025
|300.000
|5230NAMAA228SWA6.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250818.095452.893686868.LE TUAN ANH.970428
|18/08/2025
|500.000
|5230IBT1bWA2JVBK.Ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250818.095052.04001018970091.VU THI NGOC ANH.970426
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1aQNP9G5A.ung ho MS 2025.219 Nguyen Pham Ngoc Tien.20250818.095000.0974361820.SHBMB.970443
|18/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10592573591.Uh MS 2025.219 (Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10592534442.UH MS 2025.217 (Bui Bao Minh) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10592513710.UH MS 2025.216 (Truong Thi Tam).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10592491109.UH MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10592459160.UH MS 2025.213 (Tong Thi Anh) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10592446862.UH MS 2025.211 (Vu Xuan Hoan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|50.000
|MBVCB.10592439013.MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10592417679.Ung ho MS 2025.218(em LE THI THU).CT tu 0121000501409 PHAM THI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10592404021.UH MS 2025.212 (Quach Linh San).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|33.000.000
|UNG HO VIEN PHI 2 MA SO:2025.215, 2025.219 MOI MA SO 10 TRIEU.MS:2025.216 8 TRIEU. 2025.213 5 TRIEU. TC:33TR
|18/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10592375876.UH MS 2025.214 (Tran Van Vinh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1iWDYTN44.Ms 2025-220 uh em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.092945.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|18/08/2025
|10.000
|5230IBT1bWACXA63.Ung ho MS 2025.220( em Nguyen Thi Cam Tu).20250818.092931.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1fWIXD4W9.MS 2025.210.20250818.092818.0985560420.NGUYEN THI LIEN.970431
|18/08/2025
|10.000
|5230IBT1bWAC3RTW.Ung ho MS 2025.217( be Bui Bao Minh).20250818.092708.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|18/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10592319615.UH MS 2025.218 (Le Thi Thu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|30.000
|020097041508180924582025t7j4636799.2743.092413.ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu)
|18/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10592278721.UH MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1jQNNNQJX.UNG HO MS 2025 220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-09:21:05 730017.20250818.092106.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1fWIXSXIJ.MS 2025.213.20250818.092103.0985560420.NGUYEN THI LIEN.970431
|18/08/2025
|100.000
|020097048808180916082025zF6u652712.67585.091524.MS 2025.218 EM LE THI THU
|18/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97838912559.20250818.97838912559-0326683902_Ung ho MS 2025209 (em Le Van Thuong) Nam Mo A Di Da Phat
|18/08/2025
|50.000
|020097048808180911422025RCeQ625476.49793.091057.NGO QUANG LAM CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2025 214 EM TRAN VAN VINH
|18/08/2025
|50.000
|020097040508180910272025F6K4098622.44604.091027.Vietcombank:0011002643148:ung ho NCHCCCL MAI THI TAM 0905094529
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10592029705.ung ho : MS2025.220 ( em nguyen thi cam tu).CT tu 1014619080 VU THI HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|3.000.000
|MBVCB.10592010062.NGUYEN DINH SONG THANH (Du hoc sinh tai Nhat Ban) ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0071001114067 NGUYEN DINH SONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10592017535.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho 2025.220( Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|020097040508180857002025ZHFH041457.93951.085700.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.220 nguyen thi cam tu
|18/08/2025
|100.000
|5230IBT1iWDYKJ9F.chuyen tien ung ho MS 2025220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.085133.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|18/08/2025
|300.000
|020097048808180850342025w9Mh499927.71609.084950.MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU
|18/08/2025
|300.000
|MBVCB.10591888146.Nguyen thi cam Tu,ma 2025.220.CT tu 1031945192 LEU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|500.000
|MBVCB.10591871182.MS 2025.219.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|50.000
|5230IBT1bWACK1GS.Ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).20250818.084538.03101010965538.HOANG VIET.970426
|18/08/2025
|500.000
|MBVCB.10591855728.Ung ho MS :2025.220 ( em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0161000492264 PHAM DINH QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|500.000
|0200970415081808421520251uny512683.42563.084210.Em nguyen thi cam Tu - 2025.220
|18/08/2025
|50.000
|020097041508180836182025RL5w496655.22652.083618.Trang Thu giup em Tran Van Vinh MS 2025.214
|18/08/2025
|50.000
|020097041508180828022025T1sn475328.96196.082802.Trang Thu giup em Le Thi Thu MS2025.218
|18/08/2025
|250.000
|MBVCB.10591639715.ung ho 2025.220 (em nguyen Thi Cam Tu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|500.000
|0200970422081808234120257K6R744284.82754.082342.Ung ho Ms : 2025.220 em nguyen thi cam tu
|18/08/2025
|500.000
|020097041508180819092025gX6o451344.68383.081909.ung ho MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh)
|18/08/2025
|200.000
|020097041508180815232025ydQ9441470.56672.081523.PHAM THUY NGA chuyen tien uh MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1aQNUL9FA.Ong ba KhaiTam gui chau Ng Thi Cam Tu, ms 2025.220.20250818.081429.000000229626.NGUYEN THI HOANG LAN.970433
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10591485769.MS 2025.220.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|MBVCB.10591473967.MS 2025.219.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10591394121.UNG HO MS 2025.219 (BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN).CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|5230IBT1jQNNZ1CH.UNG HO MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-07:54:13 612417.20250818.075414.29250647.LE NGOC THUY TIEN.970416
|18/08/2025
|300.000
|MBVCB.10591179585.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|MBVCB.10591171504.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|MBVCB.10591160386.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|MBVCB.10591120124.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0571000026095 THUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|0200970422081807281720250NXC330624.26505.072818.ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu
|18/08/2025
|100.000
|IBVCB.10590961718.Chuyen tien ung ho MS 2025.220 Nguyen Thi Cam Tu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/08/2025
|500.000
|MBVCB.10590946222.MS 2025 . 219 ung ho be Nguyen Pham Ngoc Tuyen.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|50.000
|020097048808180613072025g5BW859460.82821.061301.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|18/08/2025
|50.000
|020097048808180611472025PZH3857358.82010.061103.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU
|18/08/2025
|200.000
|020097040508180422062025I9Z3067901.33522.042206.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.212 ung ho be Quach Linh San
|18/08/2025
|300.000
|0200970405081804173220258FS3067251.31843.041732.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.218 ung ho em Le Thi Thu
|18/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97816455814.20250818.97816455814-0973192724_MS 2025210
|18/08/2025
|200.686
|0200970405081801473220256ODE048074.78802.014732.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025. 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|18/08/2025
|50.000
|MBVCB.10590061872.NGUYEN VAN TU chuyen tien ung ho em LE THI THU.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|68.688
|MBVCB.10590047486.LANG THI THUY Ung ho MS 2025.219 be nguyen pham ngoc tien Nam Mo Quan The Am bo tat Cuu kho Cuu Nan.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|200.000
|020097041508172341462025skTf133159.78344.234102.ung ho ms 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|18/08/2025
|300.000
|5229IBT1jQNN8Z82.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM UNG HO MS 2025.177 EM TRAN VAN DUY-170825-23:18:21 431805.20250817.231821.79688888.DO THI NHU SA.970416
|18/08/2025
|300.000
|5229IBT1jQNN87H7.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM UNG HO MS 2025.179 BE DAU THI NGOC NHI-170825-23:16:01 430254.20250817.231601.79688888.DO THI NHU SA.970416
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10589931037.UNG HO MS 2025.215 (chi nguyen thi my chi).CT tu 0301000340360 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/08/2025
|300.000
|5229IBT1jQNN8AV5.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM CK UNG HO MS 2025.195 ANH VU XUAN QUYNH-170825-23:14:18 429166.20250817.231419.79688888.DO THI NHU SA.970416
|18/08/2025
|100.000
|MBVCB.10589927295.ung ho ms 2025.218.CT tu 0301000340360 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|30.000
|MBVCB.10613395238.Chuyen tien ung ho.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/08/2025
|30.000
|MBVCB.10613392525.Chuyen tien ung ho.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/08/2025
|30.000
|MBVCB.10613377916.Chuyen tien ung ho.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/08/2025
|500.000
|MBVCB.10613368595.MS 2025.221 (em Dao Manh The): ba Hoang Thi Chung que Hai Phong ung ho.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1aQN77RIG.Em Le Thi Thu ms 2025 218.20250819.223336.0300000000011011.DINH THI PHUONG THUY.970446
|19/08/2025
|100.000
|5231VNIBJ22H2XCB.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250819.223322.636704060049482.TO THI ANH MINH.970441
|19/08/2025
|200.000
|02009704150819223316202573vi552400.64911.223316.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The
|19/08/2025
|1.000.000
|5231IBT1aQN77UWT.Ung ho MS.2025.212( be Quach Linh San).20250819.222639.0908588687.NGO ANH THAI.970424
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1kWXESASK.MS 2025.221 FT25232790302280.20250819.222636.19037992287014.VND-TGTT-HOANG THI HAI YEN.970407
|19/08/2025
|100.000
|020097048808192226232025G84y414042.49034.222538.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU
|19/08/2025
|300.000
|MBVCB.10613294909.MS 2025.218 (em Le Thi Thu) - Tu Anh ho tro.CT tu 0071000996524 NGO NGOC TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|020097041508192215282025DVMM529289.17876.221528.ung ho ma so 2025.221 (em Dao Manh The)
|19/08/2025
|10.000
|MBVCB.10613184276.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|020097048808192151472025OcK6292000.47449.215141.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1fW8WH7HX.MS 2025 218 uh e le thi thu.20250819.214351.0211001024005.VU THI THUY.970438
|19/08/2025
|10.000
|5231IBT1dW6DNFYD.Uhms 2025221 daio manh the.20250819.213612.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422
|19/08/2025
|100.000
|020097040508192134312025F3LS023395.87901.213431.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025. 218
|19/08/2025
|18.000
|MBVCB.10612782601.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|20.000
|5231IBT1bWA55WS2.Giup em Dao Manh The, Chuc em mau khoe..20250819.211954.37201010010865.LE THUY HANG.970426
|19/08/2025
|20.000
|5231IBT1kWXKH6TE.MS 2025.221 FT25232462503941.20250819.211852.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|19/08/2025
|500.000
|020097048808192115432025hwMt128629.15373.211537.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 . 218 EM LE THI THU
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10612629557.MS 2025.221.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|50.000
|0200970422081921115720253L6X295056.430.211112.ung ho: MS: 2025.221. chuc e mau khoe
|19/08/2025
|50.000
|5231IBT1kWXK63YM.TRAN MINH QUANG chuyen ung ho MS 2025220 FT25232263778601.20250819.211150.19074398917019.VND-TGTT-TRAN MINH QUANG.970407
|19/08/2025
|300.000
|020097048808192059212025DHYB043460.47360.205835.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 . 216 CHI TRUONG THI TAM
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1kWXK7JLY.Ms 2025.218 em Le Thi Thu FT25231245088451.20250819.205734.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|19/08/2025
|50.000
|MBVCB.10612404293.ung ho ms 2025.218 le thi thu.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|50.000
|MBVCB.10612384630.ung ho ms 2025.221 dao manh the.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|50.000
|MBVCB.10612335210.ung ho ms 2025. 220 nguyen thi cam tu.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1aQN7V9PH.ms 2025.221 giup dao manh the chua benh.20250819.204010.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10612152369.MS 2025.210( nguyen thi huong giang).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10612121769.MS 2025.218 ( le thi thu).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10612055157.MS 2025.221 (Dao Manh The).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|020097048808192021522025s7e1807719.80560.202107.NGUYEN THI NGOC BICH CHUYEN TIEN
|19/08/2025
|50.000
|MBVCB.10611756799.NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 0161000474703 NGUYEN HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|50.000
|020097048808192014162025NHhm757306.44139.201330.MS 2025.219 NGUYEN PHAM NGOC TIEN
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10611542799.ung ho MS 2025.218(em Le Thi Thu).CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|20.000
|020097042208192000152025W5ZS364668.80648.200016.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dao Manh The ms 2025.221
|19/08/2025
|10.000
|MBVCB.10611480990.Ha huyen chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|10.000
|MBVCB.10611474487.Tran Hoang Nam ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10611454320.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|15.000
|MBVCB.10611448923.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.221 (em Dao Ngoc The).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10611424614.UH Nguyen Thi My Chi. Chuc 2mc chi sk . Nammoadidaphat.CT tu 0351001064308 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|020097040508191951472025B6Q8054386.41086.195148.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.221
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1bWAYLUX2.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250819.193941.04301010634435.TRAN THI HUONG GIANG.970426
|19/08/2025
|10.000
|5231IBT1kWX7F7CU.ung ho NCHCCCL FT25231076310960.20250819.193021.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|19/08/2025
|200.000
|0200970405081919223420257YGA032356.96823.192235.Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2025-220 Nguyen thi cam tu
|19/08/2025
|200.000
|020097040508191914512025EWQE099273.58292.191451.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10610810780.MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1031052235 HUYNH NGOC TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|020097042208191907402025LAYM770998.22384.190655.ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1kWX74EXG.NGUYEN THI LUONG ung ho MS 2025.221 em Manh The FT25231525117550.20250819.185558.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1kWX741AY.NGUYEN THI LUONG ung ho MS 2025.220 em cam tu FT25231562908059.20250819.185413.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10610488503.NGUYEN THI HUE chuyen tien..ung ho e dao Viet the.CT tu 1047021249 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|020097040508191822412025BP9P051263.87984.182156.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The
|19/08/2025
|300.000
|5231IBT1kWX725U3.Ms 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25231239229583.20250819.181746.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|19/08/2025
|400.000
|5231IBT1jWQCRXXW.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-190825-18:13:16 279256.20250819.181316.45898139.DANG HONG QUY.970416
|19/08/2025
|300.000
|020097041508191755142025hViR627356.45834.175514.Ung ho MS 2025 221 ( em Dao Manh The )
|19/08/2025
|2.000.000
|MBVCB.10609599438.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|50.000
|5231IBT1kWXG6YNG.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25231819896456.20250819.173646.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|19/08/2025
|100.000
|5231VNIBJ223D8LH.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250819.173350.636197990.NGUYEN TRUONG HUU.970441
|19/08/2025
|50.000
|5231IBT1iWDEN41I.2025 221 em DAO MANH THE.20250819.173010.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|19/08/2025
|50.000
|020097041508191728472025nQxc513002.91584.172847.ung ho Ms 2025.219( be Tien)
|19/08/2025
|100.000
|020097048808191713562025tGJe392607.6083.171310.MS 2015 214
|19/08/2025
|500.000
|MBVCB.10609145982.MS2025.189.CT tu 9368663279 VUONG THI MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10609101691.ung ho MS 2025.221(em dao manh the).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10609048238.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0011004065985 NGUYEN NGOC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97995801583.20250819.97995801583-0903065843_Ung ho MS 2025215
|19/08/2025
|300.000
|MBVCB.10608984919.PHI VIET HANH chuyen tien ung ho MS 2025.219 NGUYEN NGOC PHAM TIEN.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10608953921.Ung ho MS 2025.221 ( em Dao Manh The).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|1.000.000
|020097042208191657022025RV7S641989.11358.165703.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1iWDEZHYR.Ung ho MS 2025.221 Dao Manh The.20250819.165659.04065659401.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970423
|19/08/2025
|1.000.000
|5231IBT1iWDE638B.LE YEN NHI ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250819.165306.99394293.LE YEN NHI.970432
|19/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97993772637.20250819.97993772637-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2025215
|19/08/2025
|50.000
|020097040508191644532025HX9A037801.43364.164408.Vietcombank:0011002643148:uh ma so 2025.214 tran van vinh
|19/08/2025
|200.000
|0200970415081916442020259VZo331973.39719.164334.HOANG THI THUY UNG HO MS 2025.221 EM DAO THE MANH
|19/08/2025
|100.000
|020097041508191639042025xG64311958.11374.163904.ung ho MS 2025.214( em tran van vinh )
|19/08/2025
|100.000
|020097048808191635112025PxuS087200.89816.163426.MS 2015 215
|19/08/2025
|10.000
|020097042208191631142025C5OG987699.69196.163029.MS 2025.221 Dao Manh The
|19/08/2025
|300.000
|5231IBT1kWXGQX2U.TRAN HOA SGN ung ho MS 2025.221- em Dao Manh The FT25231337322275.20250819.163043.19032422586016.VND-TGTT-TRAN THI NGOC HOA.970407
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1kWXANL19.MS 2025 221 e dao manh the FT25231145588343.20250819.162718.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|19/08/2025
|50.000
|5231IBT1eWAPV2C7.ZP743PCO23I1, Ung ho MS 2025.219.20250819.162315.3151179086.CONG TY CO PHAN ZION .970418
|19/08/2025
|200.000
|020097042208191605432025LLF5497154.40673.160458.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The
|19/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97988925264.20250819.97988925264-0936012530_MS 2025221
|19/08/2025
|300.000
|5231IBT1kWXAHAEW.Uho ma so 2025.221 dao manh the FT25231301678270.20250819.160433.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|19/08/2025
|100.000
|020097042208191604042025P4W3325643.32765.160405.MS 2025.221
|19/08/2025
|200.000
|0200970488081915595620257dKf848300.12872.155911.MS 2025 218
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1bWAPW44E.Ung ho MS 2025.221( DAO MANH THE).20250819.155551.03001011989154.VU THI HA.970426
|19/08/2025
|1.000.000
|5231IBT1kWXAGH6Q.UH be Bui Bao Minh - MS 2025.217 FT25231409148702.20250819.154547.19028020213011.VND-TGTT-DUONG KIM YEN.970407
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1kWXA5YDS.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25231218320636.20250819.153109.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407
|19/08/2025
|500.000
|MBVCB.10607822061.Ung ho MS 2025.220 (Em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0231000178017 NGUYEN THI THUY UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|020097040508191513032025ZBSV032522.92615.151303.Vietcombank:0011002643148: Ung ho NCHCCCL Nguyen Ba Thi Lan Huong 0375949761
|19/08/2025
|100.000
|020097040508191509412025RVE4019611.77755.150941.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU HA chuyen tien uh ms 2025.221 e dao manh the
|19/08/2025
|50.000
|020097048808191509332025MN4x541560.77483.150928.UNG HO MS2025218 EM LE THI THU
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1fW8QENVZ.MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250819.150352.8007041109479.PHAN HUYNH DIEM THAO.963388
|19/08/2025
|15.000
|MBVCB.10607505799.Tra Xuan Binh giup 3ms 2025219 2025220 va 2025221.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1aQNAG5FU.ung ho MS 2025220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250819.144426.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1aQNAA6XQ.ung ho MS 2025221 em Dao Manh The.20250819.143850.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|19/08/2025
|30.000
|020097042208191436252025NQJ5868759.34226.143625.MS 2025.221 em Dao Manh The
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1kWXAQ2HS.LE DUC PHUONG ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25231089859040.20250819.143232.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|19/08/2025
|500.000
|02009704050819141109202509TB016879.37062.141109.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.221 UNG HO EM DAO MANH THE
|19/08/2025
|200.000
|020097048808191406132025Mrhs214461.18458.140528.HOANG THI HAI YEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.221
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1kWX4L19R.NGUYEN THI LY chuyen ho tro em Dao Manh The. Chuc em mau binh phuc khoe manh FT25231346804792.20250819.140356.19026824995011.VND-TGTT-NGUYEN THI LY.970407
|19/08/2025
|50.000
|5231IBT1kWX46PU5.Ms 2025 221 e Dao Manh The FT25231243707258.20250819.135243.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|19/08/2025
|200.000
|020097048808191350132025u6PA142873.62622.134927.NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.203 BE NGUYEN BAO AN VA NGUYEN BAO MINH
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1jWQCWZ62.UNG HO MS 2025.214-190825-13:48:59 808518.20250819.134859.248084939.NGUYEN TRI TAM.970416
|19/08/2025
|100.000
|0200970488081913473020253ZpK131136.53509.134645.NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1hQLLHURV.IBFT Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.20250819.134642.050077218294.SACOMBANK.970403
|19/08/2025
|100.000
|020097042208191345112025TCML714229.44909.134512.TRAN THU TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.221 mong em Dao Manh The mau khoe
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1jWQCW1L6.UNG HO MS 2025.220-190825-13:42:07 798778.20250819.134207.248084939.NGUYEN TRI TAM.970416
|19/08/2025
|100.000
|020097048808191339402025suTc097755.25942.133855.UNG HO MS 2025.218 LE THI THU
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1jWQCQZHM.UNG HO MS 2025.218-190825-13:38:16 793671.20250819.133816.248084939.NGUYEN TRI TAM.970416
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10606742645.NGO THI PHUONG NINH ung ho MS 2025.221(em Dao Manh The).CT tu 0211000471844 NGO THI PHUONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1iWDKKV5Q.ms 2025. 218(em Le Thi Thu).20250819.133619.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423
|19/08/2025
|500.000
|MBVCB.10606713838.MS2025.221 DAO MANH THE.CT tu 1012279999 LE HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1iWDKGRUQ.Ung ho MS 2025221 em Dao Manh The.20250819.132732.197419931966.NGUYEN THU GIANG.970432
|19/08/2025
|10.000
|5231IBT1kWX4BM16.ung ho ms 2025.221, em Dao Manh The, chuc em va gia dinh binh an FT25231891584220.20250819.132118.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|19/08/2025
|1.200.000
|5231IBT1iWDKAS9B.Ung ho MS 2025 - 218 - 219 - 220.20250819.131546.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1kWX45WZX.MS 2025. 221 FT25231217901029.20250819.131542.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10606541773.TRAN THI MEN chuyen tien 2025-221 em dao manh the.CT tu 0061000995922 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|300.000
|020097040508191312222025U1NF062543.35779.131222.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.218 Le Thi Thu
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10606544322.ung ho.MS.2025.221.(em Dao Manh The ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10606510698.ung ho ms 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|50.000
|0200970415081913073420256FCg634035.21391.130734.MS2025.221 em Dao Manh The
|19/08/2025
|200.868
|020097042208191259112025ETY0465214.91867.125826.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025. 221 EM DAO MANH THE. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1kWX4MH4S.Ung ho Ms 2025.221 Dao Manh The FT25231799009940.20250819.125239.9901001111.LE THANH THUONG.970407
|19/08/2025
|100.000
|020097040508191248412025RYK2005255.56627.124841.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.221 em Dao manh The
|19/08/2025
|500.000
|5231IBT1kWX4VBL6.Ung ho MS 2025.221 Dao Manh The FT25231238104736.20250819.124716.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|19/08/2025
|100.000
|0200970422081912450620250M1Q135223.43559.124506.ung ho ms 2025.218 le thi thu
|19/08/2025
|59.000
|5231IBT1kWX4SPRX.uh ms 2025.217 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25231104953291.20250819.123851.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|19/08/2025
|1.000.000
|5231IBT1hQLL4IEX.IBFT ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250819.122315.8989.SACOMBANK.970403
|19/08/2025
|1.000.000
|5231IBT1hQLL4DJ7.IBFT ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250819.122221.8989.SACOMBANK.970403
|19/08/2025
|1.000.000
|5231IBT1hQLL4C8Z.IBFT ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250819.122124.8989.SACOMBANK.970403
|19/08/2025
|30.000
|MBVCB.10606008829.MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10606002348.Ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|1.000.000
|5231IBT1hQLLBIC2.IBFT ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.20250819.121445.8989.SACOMBANK.970403
|19/08/2025
|100.000
|020097042208191210002025QS7A730004.96951.121001.TRAN DOAN MINH NGUYET chuyen tien gui cho chi Nguyen Thi My Chi
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10605873804.TRAN THI BICH THUY chuyen tien gui thanh tuan.CT tu 0251002667260 TRAN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10605549652.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.221.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|50.000
|020097048808191122412025O4jH384287.67015.112156.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI
|19/08/2025
|25.000
|5231IBT1jWQ1GKTE.UNG HO MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU-190825-11:20:03 581810.20250819.112003.21903617.VO KIM YEN.970416
|19/08/2025
|30.000
|5231IBT1iWD7XMZB.TRAN VAN QUANG chuyen tien.20250819.111724.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|19/08/2025
|33.000
|020097042208191116042025YHGL385879.33883.111605.gui ms 2025 221
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10605191882.LAI QUANG TUNG chuyen tien.ung ho ms.2025.221 Daomanhthe.CT tu 1017092127 LAI QUANG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10605140630.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0111000226040 BUI THI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10605133050.TRAN THI LAN ANH Ung ho MS 2025.221 (Dao Manh The).CT tu 0071001316284 TRAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97959642713.20250819.97959642713-0946961288_ung ho MS 2025221 (em Dao Manh The)
|19/08/2025
|300.000
|5231IBT1hQLL93P5.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.20250819.105013.060262404849.SACOMBANK.970403
|19/08/2025
|3.000.000
|020097048808191049462025ZUMw174062.8944.104901.UNG BO MS 2025.215
|19/08/2025
|500.000
|020097048808191044062025fxtz138697.83421.104320.TRAN THI CAM LE CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.221 EM DAO MANH THE
|19/08/2025
|500.000
|MBVCB.10604899484.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|020097040508191038102025RWFL013873.55632.103810.Vietcombank:0011002643148:DO THI CUC chuyen tien uh ms 2025.215 chi My Chi
|19/08/2025
|50.000
|MBVCB.10604854994.Ung ho MS 2025.200 (em Ly Van Cho).CT tu 0451000343339 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|20.000
|0200970415081910323520255k5H181795.30797.103235.ms 2025.221 (em Dao Manh The)
|19/08/2025
|200.000
|020097048808191029562025LoR1051782.18549.102911.UNG HO 2025.215
|19/08/2025
|100.000
|020097041508191025172025fc8G158670.97549.102517.2025.221 (Dao Manh The)
|19/08/2025
|30.000
|020097042208191022152025O58A157985.83719.102217.MS2025.199 ba Tran Thi Luong
|19/08/2025
|500.000
|5231IBT1jWQ1P9L2.UNG HO MS 2025 221 EM DAO MANH THE-190825-10:21:03 484530.20250819.102103.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|19/08/2025
|1.500.000
|020097041508191017422025KUld135522.62870.101742.co Hien giup MS2025.217 (be Bui Bao Minh)
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10604613673.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025.221.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|1.500.000
|020097041508191014242025QGtd124745.48485.101339.co Hien giup MS 2025.221 (em Dao Manh The)
|19/08/2025
|99.999
|02009704050819100439202544DV071077.6280.100354.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.213 Tong Thi Anh
|19/08/2025
|99.999
|0200970405081910035320250FW4067846.1773.100354.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.212 Quach Linh San
|19/08/2025
|99.999
|020097040508191002432025F0N2062724.97079.100243.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.211 Vu Xuan Hoan
|19/08/2025
|200.000
|020097041508191000522025sXEW982990.88588.100046.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|19/08/2025
|99.999
|020097040508191000122025EW7O052181.85960.100012.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.211 Vu Xuan Hoan
|19/08/2025
|20.000
|MBVCB.10604403609.MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|99.999
|020097040508190951452025JV5I016940.50217.095059.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms 2025.210 Em Nguyen Thi Huong Giang
|19/08/2025
|300.000
|5231VNIBJ22344C4.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250819.095047.043704060056936.LE HAI HA.970441
|19/08/2025
|50.000
|MBVCB.10604302729.MS:2025.221 . UNG HO :em DAO MANH THE.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|30.000
|020097041508190946012025PYlJ939411.26754.094601.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The)
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10604212419.ung ho MS 2025.221.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|500.000
|5231IBT1fWIN335H.ISL0ol2eerpouhq044v31i6s5qo7p-BUI THI MAI HIEN chuyen tien Uh MS 2025 221.20250819.093321.109704810867.BUI THI MAI HIEN.970419
|19/08/2025
|100.000
|5231VNIBJ2234L2C.MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250819.093250.020198888.NGUYEN HUYNH THUY NGA.970441
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1kWX5G9H4.MS 2025.220 FT25231530951113.20250819.092813.19035130728013.VND-TGTT-VU MINH HANG.970407
|19/08/2025
|500.000
|5231IBT1bWAI7FRT.MS 2025.221 (em Dao manh The).20250819.092809.80000671809.VU CAM THI.970426
|19/08/2025
|20.000
|5231IBT1bWAI7ETX.ung ho ms 2025.221 em Dao manh The.20250819.092729.0004100025796003.DOAN NGOC LONG.970448
|19/08/2025
|100.000
|020097048808190923452025LIo3653730.39685.092300.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI
|19/08/2025
|100.000
|020097048808190922502025Md6I648338.35952.092245.MS 2025.216 TRUONG THI TAM
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1aQN4ISA9.Ung ho MS 2025 220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250819.091808.1011963300.SHBMB.970443
|19/08/2025
|500.000
|020097041508190905352025r0fR823630.72781.090535.ung ho ms 2025.221 ( em Dao Manh The)
|19/08/2025
|100.000
|020097042208190904272025XRV5909106.69390.090342.Ung ho MS 2025.221
|19/08/2025
|50.000
|5231IBT1bWAIYR8C.Ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250819.085938.03101010965538.HOANG VIET.970426
|19/08/2025
|2.800.000
|5231IBT1kWX58MCJ.Ung ho MS 2025.220 Nguyen Thi Cam Tu FT25231467406852.20250819.085807.19035849915011.VND-TGTT-BUI CONG THANH.970407
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1jWQ12MAH.UNG HO MS 2025.221 EM DAO MANH THE-190825-08:55:31 350829.20250819.085531.21399977.HUYNH MINH TUAN.970416
|19/08/2025
|200.000
|020097041508190853422025WAo6791743.32761.085257.Toi Chuyen tien ung ho MS 2025.221 ( em Dao Manh The)
|19/08/2025
|250.000
|MBVCB.10603723716.ung ho MS2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10603604329.MS 2025.221.CT tu 1023202961 VO NHAT TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10603568906.ung ho MS 2025.215.CT tu 0111000368835 LE PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|300.000
|MBVCB.10603555505.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup Ms2015 220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|63.000
|MBVCB.10603529988.Chuyen tien ung ho MS 2025221.CT tu 9939234777 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/08/2025
|200.000
|0200970422081908343320251LN7702279.72380.083349.ung ho ma so MS 2025.221 em dao the manh
|19/08/2025
|100.000
|020097041508190834162025I7by740920.71420.083411.ung ho MS 2025.221 .Dao manh the
|19/08/2025
|300.000
|MBVCB.10603510036.Thinking School giup MS2025 221 em Dao Manh The.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|5231VNIBJ223ZKM8.Ung ho MS 2025.221( em Dao Manh The).20250819.083209.319061968.NGUYEN THI THU HA.970441
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1iWD7WAMT.ung ho MS 2025221 em Dao Manh The.20250819.082617.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|19/08/2025
|200.000
|0200970422081908115620254Z6F478693.3958.081111.DOAN THI TRANG chuyen tien
|19/08/2025
|50.000
|0200970422081908101120254UOR344772.98980.081012.LE VAN THANH chuyen tien 2025 221 dao manh the
|19/08/2025
|50.000
|0200970405081908063120258UTC006444.88916.080546.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215
|19/08/2025
|100.000
|SHGD:10001235.DD:250819.BO:NGUYEN THANH HUONG.Remark:Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH HUONG 0906411284
|19/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10603242387.MS 2025.221.CT tu 0071000649500 DINH XUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10603229236.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0181003653762 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|5.000.000
|5231IBT1aQN4JJUF.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.20250819.080325.000008610987.NGUYEN DINH DO THI.970440
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1kWXYNCLD.Ung ho em Dao Manh The, MS 2025.221 FT25231777273300.20250819.080155.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10603216668.MS 2025.221 ( Dao Manh The ).CT tu 1048240943 NGUYEN TRONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1hQLHES3V.IBFT ung ho MS 2025.221 em dao the manh.20250819.075912.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403
|19/08/2025
|50.000
|5231IBT1bWAI169P.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250819.075253.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448
|19/08/2025
|100.000
|5231VNIBJ223TNA2.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250819.075252.933289686.TU DUC ANH QUAN.970441
|19/08/2025
|300.000
|MBVCB.10603108627.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|1.000.000
|020097048808190745452025arEJ138839.34545.074500.NGUYEN DANG DE UNG HO M S 2025.221 EM DAO MANH THE.
|19/08/2025
|100.000
|MBVCB.10603032019.ung ho ms 2025.214 (tran van vinh).CT tu 1029470026 VO THI QUYNH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97940243815.20250819.97940243815-0981433404_Ung ho MS 2025215
|19/08/2025
|100.000
|020097048808190728312025dmjM069201.90695.072746.UNG HO MS 2025.22 EM DAO MANH THE
|19/08/2025
|500.000
|5231VNIBJ223TRZT.ms 2025 221 Dao Manh The.20250819.072628.410704060051731.TIEU HONG PHUONG.970441
|19/08/2025
|500.000
|020097048808190725102025JQJi055694.82362.072425.MS2005.221
|19/08/2025
|68.456
|MBVCB.10602850264.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.220(E Nguyen Thi Cam Tu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|IBVCB.10602827644.Chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/08/2025
|50.000
|5231IBT1kWXY6FJ1.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2025.219 be Ngoc Tien FT25231931903662.20250819.071434.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|19/08/2025
|500.000
|020097042208190712002025NU0V251166.51327.071201.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The
|19/08/2025
|15.000
|MBVCB.10602764721.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025. 220 ( em Nguyen Thi Cam Tu ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|MBVCB.10602712951.Ung ho MS 2025.218( em Le Thi Thu).CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|15.000
|MBVCB.10602450833.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|100.000
|0200970422081903540920258EUV238216.102.035410.ung ho ms 2025. 215 nguyen thi my chi
|19/08/2025
|50.000
|MBVCB.10602259504.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.218 ( em Le Thi Thu ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|300.000
|MBVCB.10602058549.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1025801861 NGUYEN VU PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/08/2025
|200.000
|5231IBT1kWXYV91B.Ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25231772531216.20250819.003147.19027720466011.VND-TGTT-NGUYEN HAI TRUONG.970407
|19/08/2025
|100.000
|5231IBT1kWXYSP9Y.MS2025.218 ung ho em Le Thi Thu FT25231078069237.20250819.000439.19036521776019.PHAM THI DIU.970407
|19/08/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97927158959.20250818.97927158959-0779689753_MS 2025215
|19/08/2025
|6.868
|020097042208182345192025KME7717300.55193.234520.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|20/08/2025
|100.000
|020097048808202345442025ffsT585149.16850.234458.UNG HO NCHCCCL HOAI THU 0988545079
|20/08/2025
|300.000
|MBVCB.10625320432.NGUYEN THI DIEP ung ho MS 2025.218 (em Thu).CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|21.569
|5232IBT1iWDXAAV2.UHMS 2025.219 Mong Nguyen Pham Ngoc Tien benh chuyen bien tot,GD Ng.Thanh Thao thien huu duyen lanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250820.233520.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|20/08/2025
|85.688
|MBVCB.10625262092.LANG THI THUY ung ho MS2025.222 (Anh Vu Minh Hieu ) Nam Mo Duc Duoc Su Luu Ly Duong Quang Phat .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|020097042208202306162025UID6722662.61833.230616.MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|5.000
|5232IBT1kWXXL1KD.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25233502631659.20250820.225845.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|20/08/2025
|50.000
|5232IBT1dW65ETWK.ung ho MS 2025 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250820.225559.0860100634006.MBBANK IBFT.970422
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWXXH26Y.MS 2025.222. Anh Vu Minh Hieu. Tuyen Q5 ung ho. Cam on Bao VNN. FT25233530117072.20250820.225131.3689936899.TRAN VAN TUYEN.970407
|20/08/2025
|300.000
|MBVCB.10625086516.ung ho ms 2025.218 em le thi thu.CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10624940408.Ung ho MS 2025.207 (anh Hoang Van Long).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWXXKQ18.NGUYEN THI NGOC TRANG chuyen ung ho Ms. 2025.217 be Bui Bao Minh FT25233673383731.20250820.222343.19036778002014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TRANG.970407
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10624929463.Tong Gia UH MS 2025 218 e Le Thi Thu.CT tu 0021002069040 DINH VU HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10624927298.Ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10624913471.Ung ho MS 2025.210 (em Nguyen Thi Huong Giang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10624893867.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025 .222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10624886642.Ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10624864960.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10624852095.Ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10624829758.Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|0200970488082022072020253rcA364031.33302.220714.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10624819710.Ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWXX4JWQ.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25233888605066.20250820.220214.2589234589.LE THANH PHUONG.970407
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1jWQDTPA2.UNG HO EM LE THI THU-200825-21:53:42 257182.20250820.215343.23978787.TRAN THI LINH.970416
|20/08/2025
|20.000
|MBVCB.10624657694.PHAM THI HIEU THAO chuyen tien ung ho MS 2025.222.CT tu 0601000498402 PHAM THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10624607723.2025.222.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|500.000
|5232IBT1iWDX96RL.MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.213813.204072779.LA THI HUE HA.970432
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWXX81PY.MS 2025.221 em Dao Manh The FT25233276493966.20250820.213428.19029900356020.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|20/08/2025
|100.000
|0200970488082021255320255VKa195571.97671.212506.UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1hQLRTF47.IBFT ung ho ms2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250820.212310.050046052185.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|60.000
|MBVCB.10624329545.MS 2025.221 (em dao manh the).CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|50.000
|5232VNIBJ22H9NQG.Chuyen cho chu Cuong Hai Phong.20250820.211259.949162219.VO THI NGOC HUYEN.970441
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10624212488.MS 2025.222.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|15.000
|MBVCB.10624169930.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.222 (Anh Vu Minh Hieu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWXXQLSM.Ung ho ms2025.222 e Vu Minh Hieu FT25232040958874.20250820.204940.19074614333019.VND-TGTT-CAO THU HANG.970407
|20/08/2025
|200.000
|020097042208202045132025T9A9798487.31394.204514.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1dW6YF3HS.Sontk ungho MS 2025 221 e The.20250820.203607.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422
|20/08/2025
|198.490
|MBVCB.10623768949.MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0411001099882 LE THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWX3TQUF.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25232350108171.20250820.202505.14024731145015.VND-TGTT-DANG DINH NGHIEP.970407
|20/08/2025
|20.000
|0200970422082020241820250H8A627415.38112.202420.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Vu Minh Hieu ms 2025.222
|20/08/2025
|100.000
|020097041508202020162025FNsD533080.18796.202016.MS 2025.218( Le Thi Thu)
|20/08/2025
|50.000
|MBVCB.10623493121.ct giup do Dao Manh The, ms 2025.221.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1iWD3EYUW.NGUYEN THI HANG chuyen tien ung ho MS 2025218 Le Thi Thu.20250820.200215.56298525.NGUYEN THI HANG.970432
|20/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98127910262.20250820.98127910262-0706888523_MS 2025200 Do Thi Hien ung ho em Ly Van Cho
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1aQNZ8EHY.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.222 anh vu minh hieu.20250820.195530.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|20/08/2025
|50.000
|5232IBT1hQLR5S8T.IBFT MS 2025. 221.20250820.193213.060258058413.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1iWD3B2XR.MS2025.222 anh Vu Minh Hieu.20250820.193027.03507447002.LE QUYNH AN.970423
|20/08/2025
|100.000
|020097040508201924372025LX7L030388.56617.192437.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWX3MW3W.MS 2025 221 em Dao Manh The FT25232263000033.20250820.192254.19028680903010.VND-TGTT-NGUYEN DINH TRUNG.970407
|20/08/2025
|50.000
|5232IBT1iWD3IIEV.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).20250820.190203.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|20/08/2025
|50.000
|5232IBT1iWD3ICBI.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250820.190102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|20/08/2025
|200.000
|0200970422082018442420251K00400092.48301.184425.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien
|20/08/2025
|50.000
|020097041508201840092025Z2Q4170668.23805.184003.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2025.222 (em Vu Minh Hieu)
|20/08/2025
|300.000
|020097040508201839392025SWV1023972.20993.183939.Vietcombank:0011002643148:MTQ chuyen tien uh MS 2025.222 VU MINH HIEU
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10622349774.ung ho?MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|020097042208201835012025JTDV101636.94842.183502.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10622294796.ung ho?MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|020097041508201832522025pmrx141396.82778.183252.ung ho Ms 2025.222 Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|500.000
|5232IBT1kWXFTJK9.ung ho ms 2025 222 em VU MINH HIEU FT25232301804954.20250820.183215.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|20/08/2025
|20.000
|5232IBT1kWXFHTM3.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25232135369247.20250820.182815.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|20/08/2025
|50.000
|0200970422082018274620252YDB707067.56700.182747.BUI THI HUYEN chuyen tien
|20/08/2025
|20.000
|5232IBT1kWXFHMYU.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25232766043609.20250820.182634.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|20/08/2025
|40.000
|020097041508201822582025EUp4103538.32467.182258.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The)
|20/08/2025
|500.000
|020097048808201819522025uPWO973963.17859.181946.THUY ANH UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU
|20/08/2025
|100.000
|0200970415082018145820254ynV972737.92915.181452.HUYNH THI QUI Chuyen tien MS 2025.221 ( em Dao Manh The)
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10621986502.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0401001326484 LE HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|020097048808201804072025oNvL854038.35999.180402.UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU
|20/08/2025
|500.000
|5232IBT1jWQD1TWV.UNG HO MS 2025 222 ANH VU MINH HIEU-200825-17:59:59 887909.20250820.175959.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|20/08/2025
|10.000
|020097041508201758262025w2Dt908385.6553.175826.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10621637239.ung ho MS 2025.222(anh vu minh hieu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10621644859.ung ho.MS.2025.222.(anh Vu Minh Hieu ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|300.000
|020097048808201747042025vRkM715979.42623.174658.UNG HO MS 2025.220 NGUYEN THI CAM TU
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10621497393.MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0451000454032 BUI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|50.000
|020097042208201729392025TU58829027.40302.172940.TRAN THU TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.222 mong anh Hieu mau khoe
|20/08/2025
|100.000
|5232VNIBJ22HEIFI.ung ho ms 2025.222 (vu minh hieu).20250820.172319.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|20/08/2025
|199.999
|020097040508201720342025C2TC015756.85963.172028.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.213 Tong Thi Anh
|20/08/2025
|500.000
|0200970422082017201620250GHQ626113.85181.172022.MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10621190079.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025 -221.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|99.999
|020097040508201717522025DNFT001091.70396.171705.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.214 Tran Van Vinh
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1bWA7P959.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250820.171640.0336661210.HUYNH THE HUY.970448
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1jWQSR9LG.UNG HO MS 2025.221 DAO MANH THE-200825-17:14:26 802968.20250820.171426.22684287.DUONG HIEN TUAN.970416
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1iWDF79HI.Ung ho ms2005222.20250820.171250.108073357.HA TUAN ANH.970432
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1hQLX37H5.IBFT ung ho MS 2025.222. anh Vu Minh Hieu.20250820.170842.060311519381.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|200.000
|02009704220820170536202509NV690067.98335.170537.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10621005785.ADIDAPHAT -ms 2025-222( vu minh hieu).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98105919188.20250820.98105919188-0392354840_DOAN NAM PHUOC UNG HO MS 2025221 EM DAO MANH THE
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXTTZL3.ung ho ms 2025.222 em Vu Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT25232404598886.20250820.165414.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|20/08/2025
|20.000
|020097041508201652202025xKkj628330.22013.165220.ms 2025.222 (anh vu minh hieu)
|20/08/2025
|50.000
|020097042208201641512025MS0W236859.60963.164152.HOANG HONG SON Ms 2025. 221 Dao Manh The
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1iWDFUDIJ.MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.163757.295843101.BUI MAI THUY.970432
|20/08/2025
|200.000
|020097041508201635232025DUME559944.24459.163523.Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWXT7ZMM.Ly Nguyen Thai ung ho MS 2025.222 Vu Minh Hieu FT25232606552156.20250820.163410.19029991433669.VND-TGTT-NGUYEN THAI LY.970407
|20/08/2025
|50.000
|MBVCB.10620557813.MS 2025.222 ( anh vu minh hieu ) .CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1fW81BLGR.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).20250820.163056.0104884460.NGO THI YEN SA.970406
|20/08/2025
|300.000
|MBVCB.10620483226.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 222.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|500.000
|020097048808201624532025raKu052564.69353.162407.VO THANH BOAN CHUYEN TIENMS 2025.221 . EM DAO MANH THE
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWXT4DGK.MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25232017397001.20250820.162335.19025336675026.VND-TGTT-TRAN NGOC ANH.970407
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWXTBV1J.MS 2025.222 FT25232050389115.20250820.162037.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWXT5KE3.MS 2025.221 FT25232606499880.20250820.161847.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407
|20/08/2025
|100.000
|020097048808201618412025ZUYj009310.36501.161835.UNG HO MS 2025.222. CHUC BAN HIEU MAU KHOE MANH
|20/08/2025
|500.000
|5232IBT1aQN6MUWR.ung ho MS 2025.204.20250820.161745.1012824383.SHBMB.970443
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10620357261.MS 2025 222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1iWDFSKDC.MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).20250820.161127.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|20/08/2025
|100.000
|0200970488082016080220250SXy937080.81718.160756.MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU
|20/08/2025
|200.868
|020097042208201556462025R6VA468073.25816.155647.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1iWDFC7W4.ung ho ms 2025.222.20250820.155635.00298914102.TRAN THI LUYEN.970423
|20/08/2025
|1.000.000
|0200970407082015543520251001624484.13848.155435.ung ho MS 2025.214 - Em Tran Van Vinh
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1hQLXGZSU.IBFT MS2025.222.20250820.155417.060269310017.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10620060943.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|1.000.000
|MBVCB.10620050744.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9998880000 NGUYEN VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10620042933.Ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu - TP. Ho Chi Minh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|300.000
|020097041508201545322025TXbO386547.70668.154446.ung ho MS 2025.222 Vu minh Hieu
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10619968424.Ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|300.000
|5232WBVNA22FB6DC.Ung ho nguyen thi my chi ms 2025.215.20250820.154029.106000669696.TRAN THI HOANG LAN.970412
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1iWDFQFCZ.Nguyen Thi Loan ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.153739.0903146374.NGUYEN THI LOAN.970432
|20/08/2025
|5.000
|MBVCB.10619757634.Tra Xuan Binh giup ms 2025222.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1aQN6QRXT.ung ho MS 2025.221 em Dao manh The .20250820.151558.0905222737.SHBMB.970443
|20/08/2025
|1.000.000
|5232IBT1jWQSBBIT.UNG HO MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI), XA GIA THUAN, TINH DONG THAP-200825-15:13:19 574853.20250820.151340.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416
|20/08/2025
|20.000
|5232IBT1kWXL32N9.QGNCHCCCL FT25232919418945.20250820.151219.19033063993014.VND-TGTT-DANG THI NHU MO.970407
|20/08/2025
|1.000.000
|5232IBT1jWQSBM4Q.UNG HO MS 2025.218 (EM LE THI THU) - XA NGUYEN TRAI, TP HAI PONG-200825-15:11:17 571773.20250820.151148.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416
|20/08/2025
|50.000
|MBVCB.10619492963.ung ho MS2025.215.CT tu 1030550413 NGUYEN NHAT BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|500.000
|020097048808201459512025Wqnl520585.59377.145905.CK UNG HO MS 2025.220 NG THI CAM TU
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1kWXL6SQJ.Ung ho MS 2025.222 Vu Minh Hieu FT25232542588044.20250820.145103.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1iWDTH1G4.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250820.145024.00649729001.NGUYEN VAN QUANG.970423
|20/08/2025
|30.000
|020097042208201444242025VOGD920895.93784.144425.gui ms 2025 222
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10619264579.LAM BICH NGOC chuyen tien MS2025.200 (em Ly Van Cho).CT tu 0461000428056 LAM BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWXL4NX2.DANG THUY MEN chuyenMS 2025222 a vu minh Hieu FT25232522746959.20250820.143113.1504198179.DANG THUY MEN.970407
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWXL4H9V.VU NGOC HA chuyen ung ho MS 2025.215 FT25232377805566.20250820.143019.19033280946555.VND-TGTT-VU NGOC HA.970407
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWXL4ILW.Ung ho MS 2025.222 Vu Minh Hieu FT25232604555250.20250820.142839.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10618987201.ung ho MS 2025.215(chi nguyen thi My Chi).CT tu 0121001560648 TRUONG THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|50.000
|020097042208201402572025IR2C726934.33424.140253.ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam. DINH TRUNG20thg8 chuyen tien
|20/08/2025
|50.000
|020097040508201402402025PMBD073672.32809.140240.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWXLIR9N.ung ho MS 2025.215. Chi Nguyen Thi My Chi FT25232218098111.20250820.140232.19028691377035.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH THU.970407
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1hQLXSTTQ.IBFT MS 2025.222 Vu Minh Hieu.20250820.140108.070126043668.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1aQNEE5W8.Ung ho MS 2025.222( Vu Minh Hieu).20250820.134844.1077040050285.DO THI HONG NHUNG.970430
|20/08/2025
|200.000
|0200970488082013483420251siw176138.83434.134748.NGUYEN THI HAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1hQLX9CXC.IBFT Ung ho MS 2025.222 - anh Vu Minh Hieu.20250820.134332.050049242198.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1jWQS9SSW.2025.221 DAO MANH THE-200825-13:21:48 399791.20250820.132148.12010307.DUONG THI VAN.970416
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1jWQS28NZ.2.025.218 LE THI THU-200825-13:12:44 387104.20250820.131245.12010307.DUONG THI VAN.970416
|20/08/2025
|200.000
|020097041508201253402025NjyG855678.3355.125340.NGUYEN DUY NAM chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10618140159.MS 2025.222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0231000639884 VU THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|020097042208201224122025KYO2537211.89193.122407.MS 2025.218 Le Thi Thu
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10618038368.Tran Hoang Nam ( kontum cu)chuyen tien ung ho MS 2025.222 Anh Vu Minh Hieu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|150.000
|020097042208201221082025PYY1310567.75497.122109.ung ho MS 2025.218 Em Le Thi Thu
|20/08/2025
|10.000
|MBVCB.10618020196.Ha huyen chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10618002033.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|150.000
|020097042208201219382025E06K343626.68734.121939.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1bWAAY4SH.dieu ung ho Ms 2025215 nguyen thi my chi.20250820.120725.1441004526082.HO THI MY DIEU.970425
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1kWXH577Y.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25232388176769.20250820.120417.19036546519010.VND-TGTT-LUU HOANG LINH.970407
|20/08/2025
|1.000.000
|020097041508201159362025tAKB713068.74434.115850.Ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)
|20/08/2025
|1.000.000
|5232VNIBJ22HFQFA.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250820.115806.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|20/08/2025
|100.000
|020097048808201151042025X3Lm626554.32038.115019.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH
|20/08/2025
|100.000
|0200970488082011464820253jxX597412.10406.114602.2025.215
|20/08/2025
|300.000
|020097048808201146382025daZz596323.9095.114632.LE THI TUYET DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU
|20/08/2025
|500.000
|5232IBT1aQNESIYG.HOANG THI MINH THUY chuyen tien. UNG HO MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250820.113907.002704070016412.HOANG THI MINH THUY.970437
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1jWQ9FWIP.UNG HO MS 2025 222 ANH VU MINH HIEU-200825-11:35:11 230648.20250820.113511.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|20/08/2025
|1.000.000
|020097042208201135062025N6CC998800.49493.113507.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|500.000
|5232IBT1aQNECF1Z.DUONG THI MAI THU chuyen tien 2025.215 phuong my chi .20250820.112303.1014725600.SHBMB.970443
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWXHJRYW.NGO THI THANH TAM chuyen MS 2025 . 221 Dao Manh The FT25232720061110.20250820.112041.19020609164699.VND-TGTT-NGO THI THANH TAM.970407
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWXHJSQG.NGO THI THANH TAM chuyen MS 2025 . 222 Vu Minh Hieu FT25232840315340.20250820.111819.19020609164699.VND-TGTT-NGO THI THANH TAM.970407
|20/08/2025
|500.000
|5232IBT1iWDLKSNA.Ms 2025-222 uh Vu Minh Hieu.20250820.111630.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWXHWANZ.MS 2025.215 ung ho chi nguyen thi my chi FT25232774301560.20250820.111621.19034573199017.VND-TGTT-DO THI HIEN.970407
|20/08/2025
|300.000
|020097040508201114072025AMCV039438.42693.111407.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.222 - anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10617167244.2025.221.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|50.000
|MBVCB.10617154189.UH MS 2025.222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|020097042208201109152025FDU4105960.18793.110916.ung ho MS 2025.222 vu minh hieu
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10617106257.ung ho MS 2025.222 - anh Vu Minh Hieu.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|0200970405082010424920252RN7001640.89387.104249.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi
|20/08/2025
|100.000
|020097040508201041332025EUDZ096193.83617.104133.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2025.222 Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|30.000
|5232IBT1jWQ9K7SP.MS 2025.222.ANH VU MINH HIEU-200825-10:39:03 133592.20250820.103903.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|20/08/2025
|1.000.000
|020097041508201038542025BryA445739.71675.103855.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1iWDLPDAA.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 222 vu minh hieu.20250820.103609.247529918.LE THI HOA.970432
|20/08/2025
|100.000
|020097048808201024532025oaWm054791.5900.102407.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN
|20/08/2025
|100.000
|020097041508201020592025wQwl388316.87689.102059.ung ho ms 2025 222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|50.000
|5232IBT1kWXZ4ATW.MS 2025.222 UNG HO ANH VU MINH HIEU FT25232710555809.20250820.102031.2307202020.VO THI ANH THU.970407
|20/08/2025
|50.000
|MBVCB.10616514500.ung ho ms2025 222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0491000198730 TRAN THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|500.000
|020097041508201004082025wH8G334403.9819.100408.Ung ho MS 2025.222( anh Vu Minh Hieu)
|20/08/2025
|200.000
|0200970415082010034920252HO1332952.9296.100349.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|200.000
|020097042208200959072025T1D3343415.88161.095908.MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|50.000
|5232IBT1bWA4APCL.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).20250820.095837.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1iWDL9LHF.ung ho MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250820.095706.01663659802.LE HUU YEN THANH.970423
|20/08/2025
|500.000
|MBVCB.10616306132.Ung ho MS 2025.222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0071001081239 TRAN HIEN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|50.000
|5232IBT1kWXZM4HL.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25232915390572.20250820.095342.7943348793.NGUYEN DUC PHONG.970407
|20/08/2025
|500.000
|5232IBT1jWQ9BFUA.UNG HO MS 2025.222 - VU MINH HIEU-200825-09:53:14 062326.20250820.095315.740228.TRINH XUAN LAN.970416
|20/08/2025
|18.000
|MBVCB.10616184180.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|500.000
|5232IBT1iWDLC47T.Dang Thi Kim Oanh chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu.20250820.094502.02088666901.DANG THI KIM OANH.970423
|20/08/2025
|100.000
|0200970422082009440120252F37444461.23083.094402.MS 2025.215
|20/08/2025
|100.000
|020097041508200939592025enBZ259172.5500.093913.ung ho ma so 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|100.000
|020097048808200939492025uztT770872.5113.093944.PHAM THI TU CHUYEN TIEN MS 2025.221EM DAO MANH THE
|20/08/2025
|200.000
|020097041508200938282025j9DI254608.99291.093830.Ung ho MS 2025.222 ( anh Vu Minh Hieu)
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1hQL38D1J.IBFT ung ho MS 2025.222 anh VU MINH HIEU.20250820.093812.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|100.000
|0200970488082009333920251tCr732904.78794.093334.UNG HO MS 2025.221 EM DAO MANH THE
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1kWXZJYPP.MS 2025.222 FT25232153547482.20250820.092601.19023086838010.VND-TGTT-TRAN VAN SANG.970407
|20/08/2025
|250.000
|MBVCB.10615939866.ung ho MS2025.212 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|300.000
|MBVCB.10615884770.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1kWX6N73L.MS 2025.222 FT25232104203294.20250820.091619.19023086838010.VND-TGTT-TRAN VAN SANG.970407
|20/08/2025
|100.000
|IBVCB.10615832813.Chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/08/2025
|500.000
|020097048808200912032025CBux602069.94192.091117.HO HUU LOC UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU
|20/08/2025
|200.000
|02009704220820090715202598YB929432.76252.090716.Ung ho Ms 2025.222 Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|300.000
|MBVCB.10615744840.LE LE HOA, Huynh thi Mai, Do Ngoc Thach giup em Hieu 2025.222.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|50.000
|020097042208200905472025COSK162487.70339.090548.MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1hQL3DEM6.IBFT Giup MS2025.222 Vu Minh Hieu.20250820.090435.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|50.000
|020097042208200904212025WFX8792295.64845.090422.ung ho MS 2025.193 be Tran Gia Cat Tien
|20/08/2025
|30.000
|020097041508200903482025QdCT152668.62773.090302.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)
|20/08/2025
|50.000
|MBVCB.10615662163.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.222 ( anh Vu Minh Hieu).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98059008429.20250820.98059008429-0326683902_ung ho MS 2025219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien) Nam Mo A Di Da Phat
|20/08/2025
|50.000
|5232IBT1bWA49EG8.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250820.090013.03101010965538.HOANG VIET.970426
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10615618094.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|020097042208200853392025YDYD897157.27373.085340.NGUYEN THI KHANH chuyen tien ung ho MS 2025.222. anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|200.000
|020097041508200851422025KJO3120010.21259.085142.ung hoMS2025222.(anh vu minh hieu)
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1iWDHTSWK.ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.084814.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|20/08/2025
|200.000
|SHGD:10000478.DD:250820.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025 . 222
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10615529951.tran van trung ung ho ms 2025 222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0061000308579 DUONG DINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|MBVCB.10615517213.MS2025.222( Vu Minh Hieu).CT tu 0491000412970 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|0200970405082008435620257LZX097314.93773.084356.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1aQNKYPJK.ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.084032.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1kWX6EYFC.Ung ho anh Vu Minh Hieu, MS 2025.222 FT25232160915609.20250820.083930.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|20/08/2025
|200.000
|020097040508200830092025VV0B043291.49486.083010.Vietcombank:0011002643148:BUI THI HANH chuyen tien ungho MS 2025.222
|20/08/2025
|20.000
|MBVCB.10615360618.MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|020097048808200827192025ef68344027.39901.082634.UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1dW6MAZL8.Ung ho ms 250313.20250820.082608.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1dW6MA5TG.Ung ho ms 2003314.20250820.082449.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422
|20/08/2025
|300.000
|MBVCB.10615269829.Giup Ms2025-222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0071000728022 NGUYEN THI TRUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1kWX64UA2.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25232035513239.20250820.082007.19038844922017.VND-TGTT-TANG TU LINH.970407
|20/08/2025
|20.000
|020097048808200817562025FnOY291104.10654.081750.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.222
|20/08/2025
|100.000
|020097041508200815552025rQBt924220.4484.081549.MS 2025.222 (anh vu minh hieu)
|20/08/2025
|50.000
|0200970488082008040620253C9f216207.69289.080320.UNG HO 2025.222 A HIEU
|20/08/2025
|1.000.000
|5232IBT1jWQ9SIH3.UNG HO MS 2025.223 ANH VU MINH HIEU-200825-08:03:10 905096.20250820.080310.242038379.PHAM KIM ANH.970416
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1aQNKMZVI.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu.20250820.080236.197979797989.SHBMB.970443
|20/08/2025
|200.000
|020097048808200758022025YRZj186395.51565.075717.TRUONG VAN YEN UNG HO MS 2025222 ANH VU MINH HIEU
|20/08/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98054850017.20250820.98054850017-0946961288_ung ho MS 2025222 (anh Vu Minh Hieu)
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1jWQ99Z3R.MS 2025.222 VU MINH HIEU - PHUC CHUC EM MAU HOI PHUC-200825-07:55:34 896480.20250820.075534.2401507.NGUYEN THI THANH THUY.970416
|20/08/2025
|300.000
|5232IBT1hQL3J85N.UNGHO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI.20250820.075510.970403S7ede130000000007e8223.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|200.000
|020097041508200752142025JNH5872057.36180.075208.ung ho MS 2025.222( anh Vu Minh Hieu)
|20/08/2025
|1.000.000
|020097048808200749392025lb8m147922.26782.074853.UNG HO MS 2025222 ANH VU MINH HIEU
|20/08/2025
|100.000
|MBVCB.10614951603.ung ho MS 2025.222.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|020097048808200748422025d4W0143614.23889.074756.MS 2025.222 EM VU MINH HIEU
|20/08/2025
|200.000
|5232IBT1jWQ99C77.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2025.222 VU MINH HIEU-200825-07:47:01 887425.20250820.074702.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
|20/08/2025
|200.000
|020097041508200742132025Zr2C855100.8203.074213.ms 2025.222
|20/08/2025
|50.000
|MBVCB.10614862228.DTH chuyen tien ung ho MS 2025.222.CT tu 0531002567689 DO THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|20.000
|5232IBT1iWDH5UCC.ung ho anh vu minh hieu 2025 222.20250820.073451.12428267.CAO VAN NGOC.970432
|20/08/2025
|300.000
|020097048808200730422025NcQe062020.74731.073037.UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU
|20/08/2025
|50.000
|MBVCB.10614782775.MS 2025.222(VU MINH HIEU).CT tu 1018503634 PHAM THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|500.000
|MBVCB.10614772267.MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|100.000
|020097041508200729052025P2jF831487.70710.072905.LE THI THANH TRA chuyen tien ung ho MS 2025222
|20/08/2025
|50.000
|0200970422082007284620253ASC682843.70329.072847.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien mong em mau khoe
|20/08/2025
|50.000
|0200970422082007253420251CRL696725.62141.072534.ung ho MS2024.221 em Dao Manh The mong em mau khoe
|20/08/2025
|500.000
|MBVCB.10614697417.ung ho ms 2025 222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0061000308579 DUONG DINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|500.000
|020097042208200717522025Q5W5613967.41392.071753.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu
|20/08/2025
|3.000.000
|5232IBT1kWX6CZD7.Tu vien Khanh An giup MS 2025222 Vu Minh Hieu FT25232413044480.20250820.071734.80913805084.TRAN QUANG LUAN.970407
|20/08/2025
|200.000
|020097040508200707022025LZC0049409.14166.070702.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.222 anh VU MINH HIEU
|20/08/2025
|50.000
|5232IBT1hQLF34R2.IBFT 2025. 215 Nguyen Thi My Chi.20250820.061949.050157746951.SACOMBANK.970403
|20/08/2025
|200.000
|020097041508200421152025y1GL700463.67175.042115.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The)
|20/08/2025
|20.000
|MBVCB.10613964206.TUONG DUNG ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|20.000
|MBVCB.10613963303.TUONG DUNG ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|20.000
|MBVCB.10613962461.TUONG DUNG ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|0200970422082000211120256WY6621691.35332.002112.ms2025.215 nguyen thi my chi
|20/08/2025
|300.000
|5232VNIBJ22HLEW6.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250820.001602.935886386.CHU THI HOA.970441
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEAX4D.MS 2025.202 FT25232100954789.20250820.001545.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEAFBV.MS 2025.203 FT25232738569703.20250820.001456.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEALN9.MS 2025.204 FT25232001465060.20250820.001416.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEAH1V.MS 2025.205 FT25232966553337.20250820.001331.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEA6CF.MS 2025.206 FT25232557922236.20250820.001244.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEA7UT.MS 2025.207 FT25232063344841.20250820.001137.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEAADF.MS 2025.208 FT25232400963279.20250820.001045.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEABUY.MS 2025.209 FT25232059954732.20250820.001003.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEAYAT.MS 2025.210 FT25232910935230.20250820.000919.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEAUHV.MS 2025.211 FT25232400954369.20250820.000833.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEAI6V.MS 2025.212 FT25232000726296.20250820.000747.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEAVRH.MS 2025.213 FT25232777110002.20250820.000707.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEADCX.MS 2025.214 FT25232191122421.20250820.000626.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEA2F1.MS 2025.215 FT25232816278798.20250820.000534.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEA1U9.MS 2025.216 FT25232757083244.20250820.000441.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXEAQEP.MS 2025.217 FT25232072000924.20250820.000342.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXE4RFM.MS 2025.218 FT25232504500237.20250820.000303.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXE43BQ.MS 2025.219 FT25232249094403.20250820.000212.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXE4LHM.MS 2025.220 FT25232756070185.20250820.000116.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|10.000
|5232IBT1kWXE4ZI9.MS 2025.221 FT25232315688235.20250820.000026.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407
|20/08/2025
|100.000
|5232IBT1jWQ2F7NY.MS 2025.221 EM DAO MANH THE-200825-00:00:18 735467.20250820.000018.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|20/08/2025
|50.000
|MBVCB.10613739854.ung ho ms 2025.221.CT tu 1028281829 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|36.688
|MBVCB.10613736965.LANG THI THUY ung ho MS 2025.211 ( em dao manh the) Nam Mo Quan The Am Bo tat Cuu Kho Cuu nan.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/08/2025
|200.000
|020097042208192326312025GJW1976981.66973.232626.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|20/08/2025
|200.000
|020097041508192324572025ZY69603398.64613.232457.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)
|20/08/2025
|200.000
|0200970405081923184620250JB8094387.55552.231846.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang vuong Phat
|20/08/2025
|500.000
|5231IBT1kWXEP4AH.Ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam FT25232902000653.20250819.231541.19032354360012.VND-TGTT-HO MINH DUC.970407
|20/08/2025
|500.000
|5231IBT1kWXEPILX.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25232842574850.20250819.231359.19032354360012.VND-TGTT-HO MINH DUC.970407
|20/08/2025
|100.000
|5231IBT1kWXEPMNS.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25232066095208.20250819.231347.19034745184017.VND-TGTT-TRAN THI THUAN AN.970407
|20/08/2025
|21.369
|5231IBT1iWDZ3Q2R.UHMS 2025.216 Mong Truong T.Tam benh chuyen bien tot,GD va 3 be kien khang gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250819.231256.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|20/08/2025
|500.000
|5231IBT1kWXEPQLR.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25232076667917.20250819.231116.19032354360012.VND-TGTT-HO MINH DUC.970407
|20/08/2025
|200.000
|020097048808192311062025meLL523457.42914.231020.2025.218 EM LE THI THU
|20/08/2025
|300.000
|5231IBT1kWXEUW6L.MS.2025.218 ung ho em Le Thi Thu FT25232305301336.20250819.230328.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|20/08/2025
|100.000
|020097042208192258172025M4D9376540.20154.225818.MS 2025.221
|20/08/2025
|10.000
|020097041508192253332025h3B7574623.9521.225333.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The)
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11-08-2025 06:12:55
|200.000
|CT DEN:522223436037 MS 2025.212 be Quach Linh San FT25223786131723
|11-08-2025 06:23:25
|200.000
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh
|11-08-2025 06:31:24
|100.000
|CT DEN:126T2580J23ULNQ3 MBVCB.10504382535.024954.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-08-2025 07:59:18
|10.000
|ung ho MS 2025.069 (ba Ngo Thi Que)
|11-08-2025 09:05:08
|300.000
|CT DEN:522302296301 THO va CUN uhMS 2025.212(Be Quach Linh San)
|11-08-2025 09:36:54
|300.000
|CT DEN:522302927486 QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025.213 Tong Thi Anh
|11-08-2025 12:44:26
|200.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.213 ( em tong thi anh )
|11-08-2025 13:41:38
|200.000
|Ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh)
|11-08-2025 16:07:27
|100.000
|Cuong ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh)
|11-08-2025 18:51:57
|3.000.000
|Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)
|12-08-2025 06:20:36
|150.000
|ung ho MS 2025.214( em Tran Van Vinh)
|12-08-2025 06:33:38
|200.000
|CT DEN:522323211947 MS 2025. 214 Em Tran Van Vinh FT25224813221300
|12-08-2025 06:36:51
|200.000
|CT DEN:126T2580KQ8MYMUA MBVCB.10517486280.649355.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-08-2025 09:49:50
|300.000
|MS 2025. 211 ( anh Vu Xuan Hoan)
|12-08-2025 10:26:25
|100.000
|ung ho MS 2025.214(Em Tran Van Vinh)
|12-08-2025 12:33:41
|100.000
|PHAM VAN NGUYEN chuyen tien2025 214 tran van vinh
|12-08-2025 16:13:53
|100.000
|MS 2025.214 (chau Tran Van Vinh)
|12-08-2025 16:27:30
|100.000
|MS 2025.192 be CHU DANG KHOA
|12-08-2025 18:24:18
|150.000
|CT DEN:121591430013 Long ung ho MS 2025214 em Tran Van Vinh
|12-08-2025 21:09:30
|10.000
|NGUYEN THI THU HOAI Chuyen tienMS2025.214 ( em tran van vinh)
|13-08-2025 06:19:49
|100.000
|CT DEN:522423711774 MS 2025. 213 em Tong Thi Anh FT25225903546168
|13-08-2025 10:46:23
|200.000
|MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|13-08-2025 11:17:24
|300.000
|NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2025.215 ( chi nguyen thi my chi )
|13-08-2025 12:22:14
|100.000
|ung ho ma so 2025.215
|13-08-2025 12:43:44
|50.000
|ung ho MS 2015.215 ( chi Nguyen Thi My Chi)
|13-08-2025 14:15:56
|20.000
|TO QUANG HOANG Chuyen tien ung ho MS 2025.214( em Tran Van Vinh)
|13-08-2025 15:11:45
|300.000
|Sdt 0918491430 giup ms 2025.215 Nguyen thi my chi
|13-08-2025 15:37:27
|100.000
|ung ho MS 2025.215
|13-08-2025 15:40:57
|100.000
|Cuong ung bo MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|13-08-2025 18:01:48
|100.000
|CT DEN:522511999663 MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)
|13-08-2025 19:38:52
|300.000
|TA HUY BINH uh ms2025.208. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13-08-2025 22:49:19
|1.000.000
|Ung ho MS2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi)
|13-08-2025 22:56:24