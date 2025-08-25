Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

11/08/2025 500.000 020097042208112342472025NZ34482204.79883.234248.MS 2025.208

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWF6UDCF.Ms 2025.213 em Tong Thi Anh FT25224145517220.20250811.234222.19037238445010.VND-TGTT-NGUYEN VIET ANH.970407

11/08/2025 22.169 5223IBT1iWSY9HC2.UHMS 2025.210 Mong benh cua Nguyen T.Huong Giang chuyen bien tot,GD N.V.Hoang-Ha co nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250811.232700.00005384949.VU HOANG LINH.970423

11/08/2025 100.000 020097042208112304302025SGQX206436.19074.230431.ung ho NCHCCCL Khanh Ly0339007779

11/08/2025 1.000.000 5223IBT1kWF6DETE.MS 2025.213 FT25224015099396.20250811.230240.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407

11/08/2025 500.000 020097040508112251552025YOLK049181.93219.225155.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.203 be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh

11/08/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97108891071.20250811.97108891071-0773154163_MS2025213

11/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97108301567.20250811.97108301567-0338982355_ung ho MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)

11/08/2025 200.000 020097041508112236062025cZ7H551055.54963.223606.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)

11/08/2025 300.000 020097040508112225512025K27I013294.29558.222551.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.210 em Nguyen Thi Huong Giang

11/08/2025 300.000 020097040508112224312025GEJO011049.25489.222432.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan

11/08/2025 68.000 020097042208112224142025VNLQ954525.24706.222415.UH MS 2025.213 em Tong Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

11/08/2025 300.000 020097040508112221302025U6D3005736.17369.222131.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWF6WWTD.MS 2025.213 FT25224369270851.20250811.221621.19038649543011.VND-TGTT-NGUYEN T T HUYEN.970407

11/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97105742907.20250811.97105742907-0788697879_MS 2025211 anh Vu Xuan Hoang

11/08/2025 56.800 020097042208112212032025T4N3994172.88456.221122.UH MS 2025.206 nu sinh Tran Thi Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

11/08/2025 10.000 MBVCB.10516196450.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Thao My va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2025.213(em Tong Thi Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 1.000.000 MBVCB.10516123765.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh.CT tu 0611001435958 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/08/2025 200.000 MBVCB.10516119518.Ung ho MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh ) .CT tu 0241004092884 NGUYEN VO TRUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWSPXFT6.Ms 2025.207 (anh Hoang Van Long).20250811.220021.03566195302.NGUYEN DUY THONG.970423

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWSPX6EK.Ms 2025.208 ( em Hving Ho Oan).20250811.215917.03566195302.NGUYEN DUY THONG.970423

11/08/2025 70.000 020097048808112157162025dkG8003508.41030.215635.MS 2025.213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 56.888 020097042208112142282025SM40954817.85567.214147.UH MS 2025.202 em Ly Mai Thanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

11/08/2025 100.000 MBVCB.10515917540.Ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 1036150548 NGUYEN TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 300.000 MBVCB.10515928475.ung ho MS 2025.203 (be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh).CT tu 1057839383 BUI THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 56.000 020097042208112130502025O44F891733.38829.213051.UH MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

11/08/2025 50.000 020097048808112130072025Agfi882432.36739.213004.UNG HO MS 2025.211 VU XUAN HOAN

11/08/2025 100.000 020097042208112128012025XJCK172636.27840.212721.ung ho MS 2025.213

11/08/2025 20.000 02009704220811212648202543NT257343.21964.212649.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh

11/08/2025 100.000 5223IBT1jQNUZCMD.2.025.213 TONG THI ANH-110825-21:24:50 485763.20250811.212450.12010307.DUONG THI VAN.970416

11/08/2025 200.000 020097041508112123402025QQ2T419120.8979.212340.MS 2025.208 em Hving Ho Oan

11/08/2025 10.000 020097041508112115492025wOSt399635.75474.211549.TRAN QUANG HUY Chuyen tien MS 2025.213 (em Tong Thi Anh)

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWFEABSK.NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 2025.203 nguyen bao an va nguyen bao minh FT25224996853473.20250811.211301.19022460756019.NGUYEN THANH TUAN.970407

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWSPERJE.MS 2025213.20250811.211147.2828060620.TRAN LE NGOC THAO.970432

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWFE58KK.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25223602668015.20250811.210211.19028754883017.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

11/08/2025 300.000 MBVCB.10515356513.MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0071003823781 NGO BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 MBVCB.10515204867.ung ho MS 2025.210(em Nguyen Thi Huong Giang).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 20.000 5223IBT1fWIP523P.Nguyen Van Thu chuyen tien tu Timo.20250811.203832.8007041100780.NGUYEN VAN THU.963388

11/08/2025 600.000 5223VNIBJ22KYT3N.ung ho ma so 2025.212 be Quach Linh San.20250811.203613.988541189.LE TRONG NHAN.970441

11/08/2025 50.000 5223IBT1iWSPBCNC.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).20250811.203521.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

11/08/2025 200.000 MBVCB.10515086678.MS 2025.213.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 5223IBT1iWSPPYXA.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.202145.02368814602.PHAN THUY QUYNH.970423

11/08/2025 20.000 020097042208112019072025HTOG664856.91618.201908.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tong Thi Anh ms 2025.213

11/08/2025 300.000 MBVCB.10514811268.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.213(e Tong Thi Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1aQRGG7M6.NGUYEN THI NGOC HUYEN chuyen tien.20250811.201608.100150310118.NGUYEN THI NGOC HUYEN.970457

11/08/2025 50.000 MBVCB.10514720779.ung ho MS2025.213 ( em Tong Thi Anh).CT tu 1036809336 HO VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 020097041508111957472025GQZb130576.77772.195706.ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan)

11/08/2025 200.000 5223IBT1aQRGBDSH.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh.20250811.195432.0784281096.SHBMB.970443

11/08/2025 100.000 MBVCB.10514486330.2025.213.CT tu 1018712225 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 5223IBT1aQRGBWG5.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.213 em tong thi anh.20250811.195315.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

11/08/2025 500.000 MBVCB.10514356428.MS 2025.211 (Vu Xuan Hoan).CT tu 0301000301007 NGUYEN VIET LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 5.000.000 0200970488081119365320251vb0144038.69365.193650.CSPM, CSTV TAI TRO MS 2025.211, CHI PHAM THI LIEU CHUA BENH

11/08/2025 20.000 5223IBT1iWSP2VVF.ms 2025-213 Tong thi anh.20250811.193628.212720038.LA THI MEN.970432

11/08/2025 200.000 MBVCB.10514233562.Ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 300.000 5223IBT1aQRGUTH5.DAO THI THU HUONG chuyen tien MS 2025.212 (be Quach Linh San).20250811.193335.139704077686868.DAO THI THU HUONG.970437

11/08/2025 100.000 020097041508111924582025sAcF907376.5085.192458.NGUYEN THIEN TRI chuyen tien

11/08/2025 100.000 5223IBT1jQNUISKR.2025 ,204 ONG NGUYEN HOAI PHONG , CHUC ONG MAU NHOE . A DI DA PHAT-110825-19:23:39 277115.20250811.192339.11870267.NGUYEN THIEN TRI.970416

11/08/2025 100.000 5223IBT1jQNUMZGI.2025 . 203 BE NGUYEN BAO AN VA BAO MINH-110825-19:20:00 269741.20250811.192000.11870267.NGUYEN THIEN TRI.970416

11/08/2025 300.000 5223VNIBJ22K2CN5.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.191531.926120222.NGUYEN VAN MANH.970441

11/08/2025 50.000 5223VNIBJ22K2C1D.Ms 2025.209.20250811.191435.842325378.LE MINH DAM.970441

11/08/2025 45.689 MBVCB.10513863743.LANG THI THUY MS2025.213 Om zambala Zalen Tada SoaHa.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 MBVCB.10513854357.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1hQLW69IA.IBFT MS 2025.213 UNG HO EM TONG THI ANH.20250811.191038.051388818888.SACOMBANK.970403

11/08/2025 30.000 MBVCB.10513827218.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 020097042208111909562025QDUH892257.20615.190957.MS 2025.209

11/08/2025 300.000 020097048808111901252025CmCs873003.71188.190122.UNG HO MS 2025.211

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWSUXQDX.Ung ho MS 2025213 Em Tong Thi Anh.20250811.185828.0974968886.NGUYEN THI DIEU LINH.970432

11/08/2025 500.000 020097041508111855412025Iioa789039.36753.185541.NGUYEN THU HANG Chuyen tien MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)

11/08/2025 500.000 5223IBT1kWFKD4FP.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223223089876.20250811.185313.13323550677019.VND-TGTT-NGUYEN MAI VAN.970407

11/08/2025 200.000 020097048808111849462025zzwP778815.2615.184905.DO THU HA UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN

11/08/2025 15.000 MBVCB.10513435155.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 15.000 MBVCB.10513389542.vc thai vu thai va cha ma 2 ben ung ho MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 020097041508111834302025X4LH695045.10393.183430.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh)

11/08/2025 400.000 MBVCB.10513101015.TRAN THI MY HANG chuyen tien.CT tu 0071000846763 TRAN THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97079364546.20250811.97079364546-0931861294_ung ho MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWSUKCWJ.ung ho em Tong Thi Anh.20250811.182049.03732753701.PHAN THI KIM NGAN.970423

11/08/2025 1.000.000 MBVCB.10512880266.NGUYEN NGOC THUY MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 MBVCB.10512787353.DINH NGUYEN VY chuyen tien.CT tu 1030775334 DINH NGUYEN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 1.000.000 MBVCB.10512527765.TRAN THANH DINH ung ho MS2025.207 HOANG VAN LONG.CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 30.000 MBVCB.10512246944.Chuyen tien ung ho.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/08/2025 50.000 MBVCB.10512226253.Chuyen tien ung ho.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/08/2025 200.000 MBVCB.10512214055.MS 2025.207 (anh Hoang Van Long).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 5223IBT1aQRAZQMP.MS 2015213 EM TONG THI ANH.20250811.172820.0387156150.NGUYEN DANG TAN .546034

11/08/2025 300.000 0200970422081117235220255I0P220999.74200.172353.ung ho MS 2025.207 anh Hoang Van Long

11/08/2025 200.000 020097048808111721232025ub7f015496.57819.172120.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWF7CBJD.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223975630094.20250811.171534.19037097642011.VND-TGTT-NGUYEN HA KIM GIANG.970407

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWFGNATU.UngHo MS 2025.211 FT25223560823283.20250811.170242.19031854033011.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407

11/08/2025 100.000 020097041508111658162025vYj2263170.7831.165817.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)

11/08/2025 200.000 MBVCB.10511605791.UNG HO MS 2025.213.CT tu 0821000164632 HA VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 5223IBT1hQLW1EQ4.IBFT ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh.20250811.165639.060085949831.SACOMBANK.970403

11/08/2025 200.000 MBVCB.10511526038.MS 2025.213.CT tu 1016988147 NGUYEN LE KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223VNIBJ22GNU71.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.164821.235309.NGUYEN DIEU LINH.970441

11/08/2025 100.000 5223IBT1hQLWWF1T.IBFT MS.2025.213. em Tong Thi Anh.20250811.164524.050086086597.SACOMBANK.970403

11/08/2025 200.000 MBVCB.10511396341.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0271001091983 HOANG THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFGZL3Y.MS 2025.213 Tong Thi Anh FT25223874080841.20250811.164203.19035516831013.VND-TGTT-DO THI THU HIEN.970407

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWS8X7PK.Ung ho MS 2025.212 (be Quach Linh San).20250811.163741.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

11/08/2025 300.000 5223IBT1hQLWQGXD.IBFT MS 2025.213 em Tong Thi Anh.20250811.163724.054901061994.SACOMBANK.970403

11/08/2025 200.000 020097042208111636452025DTKW303373.78096.163646.TRAN DINH THUY chuyen tien Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh

11/08/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97066721057.20250811.97066721057-0387217901_MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)

11/08/2025 100.000 020097041508111632402025qcOG159413.54609.163240.giup em Tong Thi Anh

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWS8TM54.MP ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250811.162222.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWS8TJL3.MP ung ho MS 2025212 Be Quach Linh San.20250811.162117.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWS8LLQV.MP ung ho MS 2025213 Em Tong Thi Anh.20250811.161954.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

11/08/2025 50.000 5223IBT1dWKUFBVZ.Ung ho MS 2025213 Tong Thi Anh.20250811.161916.97042292M63e8d9000000000354698.MBBANK IBFT.970422

11/08/2025 100.000 5223IBT1iWS8HVXD.quynh phuong ung ho NCHCCCL t7.20250811.161240.05136957501.DINH THI QUYNH PHUONG.970423

11/08/2025 600.000 5223IBT1kWFGPSPR.MS 2025.211 - Vu Xuan Hoan FT25223520850310.20250811.160850.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407

11/08/2025 600.000 5223IBT1kWFGUM4V.MS 2025.213 - Tong Thi Anh FT25223976989193.20250811.160607.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407

11/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97063292120.20250811.97063292120-0932303167_PHAM NGOC MANH chuyen em Tong Thi Anh

11/08/2025 20.000 020097042208111604282025NAVD191425.99878.160429.Ung ho MS2015.213 em Tong Thi Anh

11/08/2025 200.000 5223IBT1aQRAVF2E.ung ho MS 2025.203 chuc 2 con mau khoe.20250811.160426.0935400224.SHBMB.970443

11/08/2025 50.000 5223IBT1kWFG87BW.Ung ho MS2025.213 em Tong Thi Anh FT25223990502530.20250811.160406.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

11/08/2025 300.000 020097041508111603492025M92K954728.96165.160349.ung ho MS2025.206 em tran thi linh

11/08/2025 150.000 MBVCB.10510830963.QuangNP ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 020097048808111600502025YbAS409823.80599.160009.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97060758272.20250811.97060758272-0985618300_ms 2025213 ( tong thi anh)

11/08/2025 150.000 MBVCB.10510787604.QuangNP ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 300.000 0200970415081115584720252a4S936594.69335.155847.ung ho MS2025.207

11/08/2025 200.000 MBVCB.10510770730.LE THI THANH TRUC chuyen tien ho tro cho em Tong Thi Anh.CT tu 1052986737 LE THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 MBVCB.10510766631.ung ho MS 2015.212 (chuc be mau khoe).CT tu 0041000268916 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 MBVCB.10510703676.MS 2025.213.CT tu 1026542307 HA VAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 0200970405081115515720254WL6059573.34515.155154.Vietcombank:0011002643148:Cam Linh ung ho MS 2025 213 em Tong Thi Anh

11/08/2025 60.000 5223IBT1kWFG9X32.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223891962306.20250811.154657.19073196429016.VND-TGTT-PHAN PHUONG ANH.970407

11/08/2025 200.000 MBVCB.10510514288.MS 2025.213 ( ung ho em Tong Thi Anh).CT tu 9911188949 VO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 5223IBT1iWS8AMXP.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.153727.03627725301.DUONG MINH THUY.970423

11/08/2025 50.000 0200970488081115362120251UKI253358.52993.153541.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 200.000 MBVCB.10510470119.Ung ho MS 2025.213 Tong Thi Anh.CT tu 1976686423 NGUYEN TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 MBVCB.10510474450.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 1040129772 NGUYEN THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1aQRA2JIL.ung ho MS 2025.213 em tong thi anh.20250811.153438.206704070004825.NGUYEN THI HONG NHUNG.970437

11/08/2025 100.000 5223IBT1iWS847M1.MS 2025 213 em Tong Thi Anh.20250811.153350.0348542919.NGUYEN THI LOAN.970432

11/08/2025 100.000 020097048808111533152025Hqjw234287.37507.153234.MS 2025.213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 500.000 MBVCB.10510445759.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 MBVCB.10510380416.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFAN44R.MS 2025.198 FT25223210178450.20250811.152341.19035254966011.VND-TGTT-TRUONG KHANH HUYEN.970407

11/08/2025 100.000 0200970422081115222120250ONE102634.83080.152222.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh

11/08/2025 43.000 020097048808111520282025RGUw156169.72845.152025.MS 2025.213

11/08/2025 200.000 MBVCB.10510279876.BAO TRUC ung ho MS 2025.213.CT tu 1024221194 PHAM NGOC BAO TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 MBVCB.10510283716.Ung ho MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh).CT tu 0251001398614 LA THI TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 020097048808111519032025PVrb147574.67265.151822.MS 2025.213

11/08/2025 100.000 MBVCB.10510271676.ung ho MS2025.211(anh Vu Xuan Hoang).CT tu 0271000981909 HO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 020097041508111517552025o7N5802368.61335.151755.NONG THI BOI Nguyen Thi Huong giang Ms(2025.210)

11/08/2025 50.000 MBVCB.10510253799.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0851000038098 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 020097041508111511152025qLWL780966.29276.151115.NONG THI BOI ung ho Vu Xuan Hoang Ms(2025.211)

11/08/2025 200.000 5223VNIBJ22GHGNX.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.151017.009337760.LU HOANG MAI.970441

11/08/2025 150.000 020097048808111508432025Z96s086300.17176.150840.UNG HO MS 2025.204 ONG NGUYEN HOAI PHONG

11/08/2025 200.000 MBVCB.10510152936.ung ho ms 2025.213 em tong thi anh.CT tu 0181003498057 NGUYEN TRAN PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 020097042208111508262025G21S530435.16209.150827.NGO THI MY LINH ung ho em Tong Thi Anh

11/08/2025 90.000 MBVCB.10510124031.ung ho MS 2025.213 TONG THI ANH.CT tu 1046116136 TRAN NGOC LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 5223IBT1iWS8UY1X.MS 2025213 - ung ho em Tong Thi Anh.20250811.150605.4411551995.TRUONG NGUYEN THAO NGUYEN.970432

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWFALEV2.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223640039772.20250811.150432.19037583458011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

11/08/2025 150.000 5223IBT1kWFALY1B.Ung ho 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223101917448.20250811.150344.19038124331011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEM QUYNH.970407

11/08/2025 300.000 5223IBT1bWBZDH7F.ung ho MS 2025.213. cau mong hoc gioi.20250811.150341.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

11/08/2025 500.000 5223IBT1jQN8V5WG.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH-110825-15:01:55 737048.20250811.150155.199119918.BUI THI LAN HUONG.970416

11/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP743HUAM5CD.20250811.Ung ho MS 2025.213 Tong Thi Anh

11/08/2025 200.000 020097048808111501042025eJ7Y041641.79536.150024.MS 2025.213

11/08/2025 100.000 020097048808111501042025N7q9041534.80229.150101.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWS88YXN.ung ho MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh).20250811.150055.01903548101.NGUYEN THI THU HIEN.970423

11/08/2025 18.000 MBVCB.10510050505.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 5223IBT1iWS888N4.NGO VU TO UYEN ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250811.150028.00001036990.NGO VU TO UYEN.970423

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFAZ7KF.Ung ho MS 2025.213 em Ngoc Anh FT25223043947805.20250811.145736.19036215030011.VND-TGTT-HOANG THI LAN ANH.970407

11/08/2025 500.000 MBVCB.10509999941.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 212.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 MBVCB.10509989629.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh) .CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 MBVCB.10509990458.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0531002509303 NGUYEN AI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 020097040508111455522025FLVD029094.55741.145511.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.210 ung ho em NT Huong Giang

11/08/2025 300.000 MBVCB.10509980252.ung ho Ms:2025.211(Anh vu xuan hoan ).CT tu 0181001587150 HO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 0200970405081114541020252PBM022690.47537.145410.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.210 Nguyen Thi Huong Giang

11/08/2025 50.000 5223IBT1jQN8DP4S.MS 2025.213 EM TONG THI ANH-110825-14:53:03 721343.20250811.145303.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

11/08/2025 50.000 MBVCB.10509964290.Ung ho MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh ).CT tu 1025258192 DANG CHAU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFA618H.Ms 2025.213 em tong thi anh FT25223293241051.20250811.145215.19033831901019.VND-TGTT-TO NGOC ANH.970407

11/08/2025 100.000 0200970488081114503820257p6J983000.30981.145035.MS 2025.210 EM NGUYEN THI HUONG GIANG

11/08/2025 50.000 020097048808111448012025Jp1S968693.18985.144758.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH, XIN CAM ON

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFAKDN1.ung ho MS 2025.213 FT25223097738600.20250811.144545.9689395979.VO THI HA TRANG .970407

11/08/2025 28.000 020097048808111445192025gFGy954428.7469.144516.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 500.000 0200970488081114445420252Aby952261.6121.144452.LE BICH LIEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN

11/08/2025 50.000 02009704220811144358202568GD364092.1789.144359.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh

11/08/2025 1.000.000 MBVCB.10509840577.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 9975808402 HUYNH LINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 MBVCB.10509851136.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 9342566237 NGUYEN THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWS8DGUW.MS 2025213 em Tong Thi Anh.20250811.143849.151507627.LAI MINH NHAT HA.970432

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWFAAM3K.Ung ho MS 2025.213 em TONG THI ANH FT25223174361101.20250811.143459.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407

11/08/2025 10.000 020097048808111433202025XoXi891164.54986.143239.MS 2025.213

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFA466N.Ung ho ma so 2025.213 em Tong thi Anh FT25223267062590.20250811.143250.11122987560010.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG GIANG.970407

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFA4GRE.Ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25223805372795.20250811.143226.1726868686.LE DOAN KHUE.970407

11/08/2025 50.000 5223IBT1iWS8SPW9.2025 213 TONG THI ANH.20250811.143158.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

11/08/2025 87.000 020097042208111429562025X9PX124456.40885.142957.MS 2025.213 em Tong Thi Anh

11/08/2025 200.000 IBVCB.10509703814.ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 5223IBT1dWKUWHVA.Ung ho MS 2025213.20250811.142924.97042292U943833000000000d39659.MBBANK IBFT.970422

11/08/2025 20.000 020097042208111428422025FV7R169958.35724.142843.MS 2025.203 ung ho Be Bao An va Bao Minh

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFABP4Z.Ms 2025.213 tong thi anh FT25223206180003.20250811.142801.19072750480014.VND-TGTT-DANG THI KIM CHI.970407

11/08/2025 20.000 5223IBT1kWFAB88J.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuc An 0963664876 FT25223958142545.20250811.142746.19073521125010.VND-TGTT-NGUYEN PHUC AN.970407

11/08/2025 500.000 0200970422081114263020254TZR422388.27340.142631.MS205.213 em Tong thi Anh

11/08/2025 500.000 020097040508111425482025ACX3023452.24307.142548.Vietcombank:0011002643148:unghoNCHCCCL

11/08/2025 259.000 5223IBT1kWFA55DD.TRAN VAN KA chuyen tien FT25223784700691.20250811.142425.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407

11/08/2025 100.000 MBVCB.10509607341.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 0221000050152 QUACH THI NHAT LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 020097040508111420182025WTTE005261.2252.142018.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWS82YA4.VU PHUONG THUY transfer.20250811.141958.112512667.VU PHUONG THUY.970432

11/08/2025 100.000 MBVCB.10509590145.ung ho MS 2025.213(em tong thi anh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFAP43U.Ms 2025.213 FT25223555490383.20250811.141703.19033865940021.VND-TGTT-LE THI HA MI.970407

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWFAPYZ2.Ms 2025.213 em Tong Thi Anh FT25223926605607.20250811.141643.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407

11/08/2025 200.000 MBVCB.10509552605.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 1017935200 DANG QUANG NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 5223IBT1kWFAUGA2.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25223855548515.20250811.141322.19072005367011.VND-TGTT-VU PHUONG ANH.970407

11/08/2025 200.000 5223IBT1dWK8RIZQ.Ung ho MS 2025213 em Tong Thi Anh.20250811.141312.970422N15c4c3000000000793404.MBBANK IBFT.970422

11/08/2025 500.000 5223IBT1kWFAUBMC.MS 2025-213 Tong Thi Anh FT25223170543168.20250811.141300.19033464913013.VND-TGTT-LE THU TRANG.970407

11/08/2025 300.000 5223IBT1iWS8CMW7.LUYEN THU TRANG ung ho MS 2025213 Tong Thi Anh.20250811.141249.133297588.LUYEN THU TRANG.970432

11/08/2025 50.000 5223IBT1aQR4HT6X.MS 2025.213 em Tong Thi Anh.20250811.141014.0852767133.SHBMB.970443

11/08/2025 50.000 020097048808111408582025jk2i771034.58328.140856.UNG HO MS 2025.211

11/08/2025 100.000 5223IBT1jQN815NY.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH-110825-14:08:48 646662.20250811.140848.39087097.HA THI THUAN.970416

11/08/2025 500.000 5223IBT1kWFAIH4J.Ung ho MS 2025.213 FT25223030233703.20250811.140618.6666699667.NGUYEN VAN PHONG.970407

11/08/2025 100.000 MBVCB.10509454156.NGUYEN NGOC BINH chuyen tien ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh) .CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWFAM3BD.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25223074757689.20250811.140248.19028956547019.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM ANH.970407

11/08/2025 200.000 MBVCB.10509400317.MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFASZ7X.Ung ho MS 2025.213 - Em Tong Thi Anh - Chuc em co tuong lai tuoi sang gia dinh am em hanh phuc FT25223788835933.20250811.135013.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407

11/08/2025 1.000.000 MBVCB.10509299484.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFAC3LL.Van My Huong chuyen ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh . Chuc e va gd suc khoe - binh an - hanh phuc - luon gap nhieu duyen lanh,may man FT25223709737506.20250811.133831.1915857009.VAN MY HUONG.970407

11/08/2025 50.000 5223IBT1kWFAC1L6.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25223097479656.20250811.133513.19031413378013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DIEP.970407

11/08/2025 100.000 MBVCB.10509170022.2025.213.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 02009704220811133426202530YI879511.31086.133427.MS 2025.211 a Vu Xuan Hoan

11/08/2025 100.000 MBVCB.10509160511. MS 2025.206( em tran ha linh).CT tu 9799964444 HOANG DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 02009704050811132705202569QZ055929.6164.132705.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.213

11/08/2025 100.000 020097042208111324132025WP9F738846.96602.132413.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh

11/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97047054112.20250811.97047054112-0909308050_ung ho MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)

11/08/2025 500.000 02009704150811131546202519OQ492071.68311.131546.ms2025.213 tong thi anh

11/08/2025 200.000 020097048808111314412025wBof542103.64110.131438.MS 2025. 213 TONG THI ANH

11/08/2025 100.000 5223VNIBJ22GSDYF.MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh).20250811.131342.933338757.NGUYEN MINH QUAN.970441

11/08/2025 50.000 020097042208111310072025MKBL708781.49240.131007.ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong. DINH TRUNG11thg8 chuyen tien

11/08/2025 500.000 5223IBT1bWB656U7.MS 2025.196 (benh nhan nu vo danh).20250811.130511.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426

11/08/2025 500.000 5223IBT1bWB654BW.MS 2025.201 (chi Vu Thi Tuyet Hong).20250811.130418.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426

11/08/2025 500.000 5223IBT1bWB658DM.MS 2025.206 (em Tran Thi Linh).20250811.130316.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426

11/08/2025 100.000 020097042208111301242025HJ3P430989.17878.130125.MS 2025.211 anh vu xuan hoan

11/08/2025 50.000 020097042208111255472025GWXL597687.98178.125548.ung ho MS 2015.211 anh Vu Xuan Hoan

11/08/2025 200.000 0200970422081112550320258U3B702383.94832.125504.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWSIHC21.ung ho MS 2025208 em Hving Ho Oan.20250811.125330.0988871756.NGUYEN THI NGOC ANH.970432

11/08/2025 500.000 020097048808111252142025jt2d451485.86103.125133.LUU THI PHIEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 300.000 5223IBT1bWB6M3AX.PHAM THI THU CUC ung ho anh HOANG VAN LONG, MS 2025.207.20250811.123526.00245015.PHAM THI THU CUC.970427

11/08/2025 150.000 5223IBT1kWF4G3BT.Ung ho Ma So 2025.203 Be Bao An, Bao Minh FT25223677054768.20250811.122646.19038488327011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM YEN.970407

11/08/2025 100.000 020097041508111226032025sIbt375642.78724.122603.ung ho MS 2025.211

11/08/2025 50.000 5223IBT1kWF4GKDD.NGUYEN KIM MINH TAM chuyen ung ho Vu Xuan Hoan FT25223235588218.20250811.122558.19022160637018.VND-TGTT-NGUYEN KIM MINH TAM.970407

11/08/2025 50.000 5223IBT1fWI8NSJY.Nguyen Thanh Tam ung ho MS2025.213(Em Tong Thi Anh).20250811.122252.0108767801.NGUYEN THANH TAM.970406

11/08/2025 50.000 020097042208111222312025X8UO427120.61724.122232.ung ho MS 2025.207 anh Hoang Van Long

11/08/2025 99.999 020097040508111218282025YSYT071565.43355.121828.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms2025.207 Hoang Van Long

11/08/2025 99.999 020097040508111216512025QF2H065813.35380.121651.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh MS 2025.206 Tran Thi Linh

11/08/2025 200.000 5223IBT1jQNIZ3HF.UNG HO MS 2025.208 EM HVING HO OAN-110825-12:14:56 470968.20250811.121456.13548521.NGUYEN TRONG DUY.970416

11/08/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97040122323.20250811.97040122323-0907394457_MS 2025208 (em Hving Ho Oan)

11/08/2025 100.000 020097048808111211592025eNq5244089.10682.121119.MS 2025 213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 100.000 MBVCB.10508301127.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0261003483476 DANG THI HUYNH THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97038428464.20250811.97038428464-0907394457_MS 2025211 (Anh Vu Xuan Hoang)

11/08/2025 100.000 5223IBT1aQR4IR6K.MS 2025 213 Em Tong Thi Anh.20250811.120832.0354064212.PHAM THI HONG LOAN .546034

11/08/2025 5.000 MBVCB.10508197581.Tra Xuan Binh giup ms 2025213.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/08/2025 50.000 5223IBT1jQNI616M.UNG HO MS 2025.213-110825-12:00:16 443922.20250811.120017.8025147.TRINH THI THUY.970416

11/08/2025 2.000.000 MBVCB.10508120508.NGUYEN VAN DUAN chuyen tien ung ho MS 2025.213.CT tu 9213072386 NGUYEN VAN DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 300.000 5223IBT1iWSIYMB6.NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tien ung ho Ms 2025.212.20250811.115642.04221202601.NGUYEN THI HUONG GIANG.970423

11/08/2025 100.000 5223IBT1bWBEX65H.Ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan.20250811.114721.04001010609256.NGUYEN THAI BINH.970426

11/08/2025 30.000 5223IBT1iWSI862L.ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250811.114427.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

11/08/2025 500.000 5223IBT1kWF42I3E.Ms 2025.213 FT25223432275305.20250811.113945.19032761423010.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407

11/08/2025 200.868 020097042208111135332025NNHU438929.15455.113534.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS2025.213 EM TONG THI ANH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

11/08/2025 10.000 MBVCB.10507667500.Ha huyen chi chuyen tien ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 10.000 MBVCB.10507657067.Tran hoang nam chuyen tien ung ho MS 2025.213 em Tong thi anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 700.000 MBVCB.10507636748.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 020097042208111119352025X16X272225.28741.111855.MS 2025.208 em Hving Ho Oan

11/08/2025 100.000 5223IBT1jQNI4KV7.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN-110825-11:17:45 361663.20250811.111745.18797647.NGUYEN THI TRAM ANH.970416

11/08/2025 100.000 MBVCB.10507521656.ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 020097042208111114452025V35N915514.2331.111446.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San

11/08/2025 150.000 5223IBT1hQHNHG9G.IBFT ung ho ms 2025.208 Hvinh Ho Oan.20250811.111139.060849189969.SACOMBANK.970403

11/08/2025 100.000 MBVCB.10507461613.ung ho MS 2025.213( em Tong Thi Anh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 150.000 5223IBT1hQHNH5MD.IBFT ung ho ms 2025.209 Le Van Thuong.20250811.111051.060849189969.SACOMBANK.970403

11/08/2025 100.000 5223IBT1hQHNHMZK.IBFT ung ho ms 2025.210 Nguyen Thi Huong Giang.20250811.110942.060849189969.SACOMBANK.970403

11/08/2025 500.000 020097048808111107252025Tjgi807805.62901.110644.MS 2025.211 VU XUAN HOAN

11/08/2025 500.000 020097048808111105482025ABPV797075.55146.110507.UNG HO MS 2025.212. BE QUACH LINH SAN

11/08/2025 100.000 MBVCB.10507332327.UH ms 2025.213 Tong Thi Anh.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 020097042208111049302025A5AK943638.69724.104850.MS2025.213 em tong thi anh

11/08/2025 1.000.000 020097048808111034442025mfek591494.92511.103403.UNG HO MS 2025.213

11/08/2025 500.000 MBVCB.10506936480.LE THI QUYNH LY chuyen tien ung ho MS 2025.203 ( be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh).CT tu 1014089695 LE THI QUYNH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 020097048808111025032025p64s528243.43649.102422.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 100.000 5223IBT1iWSM3UZJ.ung ho MS 2025.211 ( Anh Vu Xuan Hoan).20250811.102237.03579985501.LUONG THI HUYEN.970423

11/08/2025 100.000 5223IBT1iWSMFPY1.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 213 tong thi anh.20250811.101734.247529918.LE THI HOA.970432

11/08/2025 300.000 MBVCB.10506771595.Chuyen tien ung ho.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/08/2025 500.000 02009704220811101319202573U5174510.85693.101320.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh

11/08/2025 500.000 5223IBT1fWI84XUC.MS 2025 213 Tong Thi Anh.20250811.100351.0103471840.NGUYEN THI DINH.970406

11/08/2025 30.000 020097041508111000482025iewb778922.24550.100048.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)

11/08/2025 500.000 020097048808110952132025GhKn314368.83466.095132.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

11/08/2025 300.000 5223IBT1hQHNYTBM.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San.20250811.095049.060262404849.SACOMBANK.970403

11/08/2025 30.000 MBVCB.10506407472.MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0831000036854 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 020097041508110934512025Dff4695271.4384.093451.ung ho MS 2025.203 ( be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh)

11/08/2025 200.000 5223IBT1iWSM7UU6.ung ho ms2025 156 tran van minh.20250811.093450.196738096.DAU THI GAI.970432

11/08/2025 200.000 MBVCB.10506173681.ung ho MS 2025.213( em Tong Thi Anh).CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 0200970488081109273920251wGD158237.73237.092736.DUONG TRONG KHANG UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN

11/08/2025 100.000 5223IBT1iWSMGQ4H.ung ho ms 2025211anh vu xuan hoan.20250811.092734.196738096.DAU THI GAI.970432

11/08/2025 300.000 MBVCB.10506089227.ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan.CT tu 0011004229550 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 2.000.000 5223IBT1iWSM4Z58.MS 2025.203.20250811.092030.03695917301.HOANG VU.970423

11/08/2025 600.000 SHGD:10000656.DD:250811.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2025.202 CHUC LY MAI THAN H MAU KHOE

11/08/2025 200.000 020097040508110917282025PELA077493.29560.091647.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TIEN TON chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu Nghe An

11/08/2025 500.000 5223IBT1kWF5H2KH.Ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan FT25223117052039.20250811.091415.19031934241014.VND-TGTT-NGUYEN THI AN HA.970407

11/08/2025 200.000 5223IBT1aQRB4DXI.ung ho MS 2025212.20250811.091257.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

11/08/2025 150.000 5223IBT1bWBKKI5L.MS 2025.213(em Tong Thi Anh).20250811.090325.03201010521777.PHAM THI HUONG.970426

11/08/2025 100.000 SHGD:10005667.DD:250811.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:UNG HO NCHCCCL NGUYEN THANH THAO NHI 0916285639

11/08/2025 400.000 MBVCB.10505748459.Thinking School giup MS2025 213 em Tong Thi Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWF5AV37.MS 2025.211 FT25223200043055.20250811.085112.19036145580019.VND-TGTT-NGUYEN TRUONG HONG NGOC .970407

11/08/2025 300.000.000 SHGD:10001508.DD:250811.BO:QUY THIEN TAM.Remark:Quy Thien Tam chuyen tien khac phuc anh huong cua con bao so 3 Wipha tai Nghe An do bao Vietnamnet thuc hien (QD257/25)

11/08/2025 50.000 5223IBT1bWBKBYDF.Ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoai).20250811.084307.03101010965538.HOANG VIET.970426

11/08/2025 300.000 020097042208110838492025WUZ5939759.83242.083846.Ung ho MS2025.213 Tong THI Anh

11/08/2025 200.000 SHGD:10000263.DD:250811.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025 . 212

11/08/2025 500.000 020097048808110831472025eR9P822659.59852.083144.UNG HO MS 2025.213

11/08/2025 100.000 5223IBT1kWF5MGXT.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25223070306027.20250811.081940.19036772385019.TKTT-VND PHAM THI THU TRANG.970407

11/08/2025 100.000 5223IBT1iWSMDQ49.ung ho MS 2025213 Em Tong Thi Anh.20250811.081830.0984041991.DAO DUC VINH.970432

11/08/2025 50.000 0200970415081108171720255ZtR468022.13057.081717.ung ho MS 2025.213 (ung ho em Tong Thi Anh)

11/08/2025 100.000 MBVCB.10505268009.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 1979888999 KIM VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 5223IBT1hQHNCGYS.IBFT Ms 2025.211.20250811.081146.050041440578.SACOMBANK.970403

11/08/2025 100.000 020097042208110807402025EX9K395801.82172.080740.Ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong

11/08/2025 200.000 MBVCB.10505203836.MS 2025.212.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 020097048808110804062025X21U669570.70879.080403.DANG CHI SON CHUYEN TIEN

11/08/2025 400.000 5223IBT1aQRBDK3I.ung ho MS 2025 212 be quach linh san.20250811.080034.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

11/08/2025 300.000 MBVCB.10505105765.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 300.000 MBVCB.10505098187.ung ho MS2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 300.000 MBVCB.10505096514.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 300.000 MBVCB.10505090842.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 5223IBT1jQNM3ISG.UNG HO MS 2025 213 EM TONG THI ANH-110825-07:54:46 023562.20250811.075446.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

11/08/2025 500.000 020097041508110750262025hXBR405596.31618.074946.ms2025.208 hving ho oan

11/08/2025 500.000 020097041508110740522025Use8387970.5171.074049.2025.212be quach linh san

11/08/2025 20.000 MBVCB.10504867804.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 MBVCB.10504853111.NGUYEN MINH DUC ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 MBVCB.10504795257.ung ho.MS.2025.212.(be Quach Linh San).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 020097041508110723122025iNPR357620.55587.072312.MS 2025.212

11/08/2025 20.000 5223IBT1iWSMQUAW.MS 2025 211 anh Vu Xuan Hoan.20250811.072235.101933563.HOANG THI DUNG.970432

11/08/2025 100.000 02009704220811071858202529QL579828.44769.071858.MS 2025.203 Be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh

11/08/2025 800.000 5223IBT1kWFY3BIR.MS 2025212 be Quach Linh San FT25223080365975.20250811.071529.19050463729016.VND-TGTT-TRINH CONG SON.970407

11/08/2025 100.000 IBVCB.10504657113.Chuyen tien ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/08/2025 6.868 020097042208110705232025NBJC646951.11223.070521.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

11/08/2025 50.000 MBVCB.10504599099.ung ho MS 2025.212 (be Quach Linh San).CT tu 0901000059388 VU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 MBVCB.10504602917.VA ung ho ms 2025.203 (Be Bao An va Bao Minh).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 MBVCB.10504583943.VA ung ho ms 2025.212 (be Quach Linh San).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 MBVCB.10504575690.VA ung ho ms 2025.209 (em Le Van Thuong).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 300.000 5223IBT1kWFYLABQ.MS2025.213 FT25223918507907.20250811.065636.19037465662011.VND-TGTT-PHAM TUAN HUNG.970407

11/08/2025 10.000 MBVCB.10504520815.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh Ms 2025 .212 ( be Quach Linh San).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 020097041508110641592025MppA297523.60112.064159.ms 2025.212 be quach linh san

11/08/2025 100.000 5223IBT1dWKVNR3C.ung ho MS 2025212 be Quach Linh San.20250811.063852.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422

11/08/2025 100.000 5223IBT1bWB7TN9E.LOC UNG HO MS2025.212 QUACHLINHSAN.20250811.063138.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426

11/08/2025 100.000 0200970405081106295820251ICB080108.39217.062958.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.213 Em Tong Thi Anh

11/08/2025 1.000.000 5223IBT1kWFY6MJR.MS 2025.211 ung ho anh Vu Xuan Hoan FT25223073242226.20250811.062827.10520007340011.VND-TGTT-LE THI KHANH CHI.970407

11/08/2025 100.000 020097040508110628212025GE52076628.36736.062821.Vietcombank:0011002643148:ANH THAO uh MS 2025.212 QUACH LINH SANG

11/08/2025 50.000 020097040508110624252025TTBL068727.30217.062425.Vietcombank:0011002643148:ungho Ms 2025.12 be QUACH LINH SAN

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFYKYTE.Ung ho MS 2025.212 FT25223623835945.20250811.060421.19036350492017.VND-TGTT-CHU NGOC TU.970407

11/08/2025 200.000 MBVCB.10504247201.ung ho Ms 2025.212 be Quach Linh San.CT tu 0181001504752 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 56.888 020097042208110556512025OI8B566751.98471.055651.UH MS 2025.212 be Quach Linh San. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

11/08/2025 50.000 MBVCB.10504217566.ung ho MS 2025.212 quach linh san.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 5223IBT1kWFY7ZLW.MS 2025.212 FT25223608084230.20250811.054946.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

11/08/2025 200.000 5223IBT1kWFY76UJ.MS 2025. 212 FT25223554555749.20250811.054845.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

11/08/2025 100.000 5223IBT1jQNM6Q5T.TO THI MINH NGUYET CHUYEN KHOAN.MS2025 207 .HOANG VAN LONG-110825-04:54:43 930400.20250811.045443.196165689.TO THI MINH NGUYET.970416

11/08/2025 100.000 5223IBT1dWKVTXFQ.unghoMS2025212.20250811.044555.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

11/08/2025 200.000 020097041508110334512025JmLJ230091.48396.033448.ung ho MS2025.211 (anh Vu Xuan Hoan)

11/08/2025 500.000 5223IBT1jQNMKHBA.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAM-110825-02:49:47 912649.20250811.024947.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416

11/08/2025 300.000 5223IBT1bWB7KCHY.Ung ho MS 2025.208.20250811.024659.04301010634435.TRAN THI HUONG GIANG.970426

11/08/2025 500.000 5223IBT1kWFY5513.Ms 2025.212 be Quach Linh San. Tang thay NH hokkaido Q2. Xin Chua ban phuoc lanh cho con FT25223709835204.20250811.020042.8882312888.TAO THI LY NA.970407

11/08/2025 100.000 5223VNIBJ22GZUF2.ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).20250811.012102.216895555.TRAN LINH CHI.970441

11/08/2025 50.000 5223IBT1kWFYPU4Q.Ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San FT25223556932200.20250811.010838.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407

11/08/2025 10.000 020097042208110102312025MK29793084.64731.010231.ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong

11/08/2025 150.000 MBVCB.10503877489.Ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San).CT tu 1049767477 NGUYEN THANH NGU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 02009704050811005027202554ZP057208.55690.005027.Vietcombank:0011002643148:UH MS 2025.208 em Hving Ho Oan

11/08/2025 100.000 MBVCB.10503882935.ung ho MS 2025.212.CT tu 0851000017438 DO NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 200.000 020097048808110040162025WScy093202.46092.003935.MS2025.211 ANH VU XUAN HOAN MAU KHOE NHE

11/08/2025 200.000 MBVCB.10503847484.ung ho MS. 2025.212 (be Quach Linh San).CT tu 0491001605110 DANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 50.000 5223VNIBJ22GZC6Q.MS 2025.211 vu xuan hoan.20250811.003059.607704060104906.TRAN THI KIM MY PHUONG.970441

11/08/2025 100.000 0200970415081100301620251d0F164300.36279.003014.ung ho ms 2025.212 be quach linh san

11/08/2025 100.000 MBVCB.10503830516.2025.212.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 5223IBT1iWSV7AM8.ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).20250811.002812.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423

11/08/2025 200.000 MBVCB.10503818587.NGUYEN THI KHANH HOA ung ho MS 2025.212 (be Quach Linh San).CT tu 1020122645 NGUYEN THI KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 500.000 5223IBT1kWFYIAVT.MS 2025.212 Be Quach Linh San FT25223780550067.20250811.002048.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407

11/08/2025 100.000 MBVCB.10503814108.ung ho ms 2025.212 ( be Quach Linh San ).CT tu 0481000766842 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 64.000 5223IBT1iWSV71WW.Ung ho chi QUACH THI THAO.20250811.001834.230212023.NGUYEN DIEM MY.970432

11/08/2025 22.169 5223IBT1iWSVGXQH.UHMS 2025.212 Mong benh cua be Quach Linh San chuyen bien tot,GD c Thao binh an gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250811.001510.00005384949.VU HOANG LINH.970423

11/08/2025 100.000 0200970422081100091020255AEN808107.12760.000910.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San

11/08/2025 50.000 MBVCB.10503749544.NGUYEN VAN TU chuyen tien MS 2025.211 (anh VU XUAN HOAN).CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 68.456 MBVCB.10503756625.uh MS 2025.212 (be Quach Linh San) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/08/2025 100.000 MBVCB.10503721222.Ung ho MS 2025.211( anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 80.000 020097042208122253332025M0PV615243.89067.225334.ung ho ms2025.214 em Tran Van Vinh

12/08/2025 5.000.000 5224IBT1iWSGGV62.CSPM, CSTV ho tro cho chau Tong Thi Anh ms2025.213.20250812.225111.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

12/08/2025 7.000.000 5224IBT1iWSGGC57.CSPM, CSTV giup do cho chau Tran Van Vinh ms2025.214.20250812.224940.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

12/08/2025 100.000 020097040508122246222025RRRA038554.72840.224622.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho M S 2025.214 em Tran Van Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

12/08/2025 200.000 020097040508122234392025AYOS023137.45814.223435.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.209 Le Van Thuong

12/08/2025 20.000 0200970488081222183720257cpS104917.4025.221755.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN, MONG EM BE SOM TAI QUA NAN KHOI, BENH TAT TIEU TRU A

12/08/2025 50.000 MBVCB.10528756694.MS 2025.213 ( Em Tong Thi Anh ).CT tu 1031951402 DAO KHANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 10.000 MBVCB.10528571852.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 MBVCB.10528542166.MS 2025.211 (Anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0721000634599 DINH GIA THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 5224IBT1kWFRALMV.ung ho MS 2025.203 be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh FT25225585736311.20250812.214821.19036621596018.VND-TGTT-NGO KIEN CAM TU.970407

12/08/2025 2.000.000 5224IBT1jQNBCQEZ.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-21:48:14 204915.20250812.214814.6117457.PHAN THI KIM NHUNG.970416

12/08/2025 100.000 MBVCB.10528506825.Ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh) .CT tu 0021001992077 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 5224IBT1kWFR442N.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25225424107109.20250812.214306.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

12/08/2025 300.000 020097041508122142422025RINA806148.86060.214242.ung ho MS 2025.213( Tong Thi Anh)

12/08/2025 10.000 020097041508122135002025TpNb788980.56628.213500.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025. 214 ( Em Tran Van Vinh)

12/08/2025 100.000 MBVCB.10528207327.ung ho MS.2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 020097042208122119512025IJO9440022.95987.211952.2025.213

12/08/2025 500.000 5224IBT1kWFRMY67.LA DUC HUNG chuyen ung ho MS 2025.211 Vu Xuan Hoan FT25225901597007.20250812.211213.19028082380666.VND-TGTT-LA DUC HUNG.970407

12/08/2025 50.000 MBVCB.10528069448.Chuyen tien ung ho MS 2025195.CT tu 0781000417404 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFRCLS7.ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan FT25224729348607.20250812.205216.14024731145015.VND-TGTT-DANG DINH NGHIEP.970407

12/08/2025 100.000 MBVCB.10527844734.ung ho MS 2025.210 ( nguyen thi huong giang).CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 MBVCB.10527781258.ung ho MS 2025.212 ( quach linh san ).CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 MBVCB.10527727088.ung ho MS 2025.214 ( tran van vinh).CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97213371199.20250812.97213371199-0943869655_Ung ho MS 2025 214 Em Tran Van Vinh

12/08/2025 200.000 MBVCB.10527689952.ung ho MS 2025.211 (vu xuan hoang).CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 5224IBT1jQN5XPP6.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-20:40:01 106506.20250812.204001.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

12/08/2025 200.000 020097041508122035002025pKAl624823.95301.203419.Ung ho Ms 2025.214 em Tran Van Vinh

12/08/2025 500.000 MBVCB.10527501016.giup do ms 2025.214.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 5224IBT1aQRZQTRL.ms 2025.213 giup tong thi anh.20250812.202531.185001060000009.VU THI XUAN .970409

12/08/2025 200.000 5224IBT1iWSA3X3A.Ms 2025214 tran van vinh.20250812.202328.0989474849.TRAN MINH LOC.970432

12/08/2025 2.000.000 MBVCB.10527458101.ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 5224IBT1bW4WPZQZ.ms2025 208 hving ho oan.20250812.202018.1111669999.PHAM THANH TRUONG.970448

12/08/2025 300.000 MBVCB.10527358372.UNG HO MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 020097041508122005302025fG8l518559.48540.200530.chuyen tien ung ho MS 2025.212(be Quach Linh San)

12/08/2025 35.000 5224IBT1kWFXEXRG.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25224238090676.20250812.200314.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

12/08/2025 35.000 5224IBT1kWFXEKEF.MS 2025.212 Be Quach Linh San FT25224874650067.20250812.200221.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

12/08/2025 35.000 5224IBT1kWFXEVE6.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25224872074083.20250812.200108.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

12/08/2025 35.000 5224IBT1kWFXEQ9R.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25224500010110.20250812.200014.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

12/08/2025 20.000 020097042208121959202025KUDB642593.19006.195839.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Van Vinh ms 2025.214

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFX7R2T.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25224030440630.20250812.195647.19036809838019.VND-TGTT-HO DAC TRUNG TIN.970407

12/08/2025 100.000 MBVCB.10526895727.Ung ho Ms 2025.214 (Tran Van Vinh).CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 020097040508121941432025KQMU060053.29498.194143.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan

12/08/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97203565681.20250812.97203565681-0325726475_Ung ho NCHCCCL-Thy Quynh-0325726475

12/08/2025 50.000 MBVCB.10526613144.LE THI THUY chuyen tien MS2025.214.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 MBVCB.10526478583.MS 2025.214.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 55.555 MBVCB.10526282638.Ung ho Ms 2025 .212 ( Be Quach Linh Sang ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 500.000 020097040508121858422025D880068938.2670.185843.Vietcombank:0011002643148:ung ho be Linh San bi u nao

12/08/2025 100.000 MBVCB.10526146292.ung ho MS 2025.213 em Tong thi Anh.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 55.500 MBVCB.10526139526.Ung ho MS 2025. 214 (Em Tran Van Vinh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 2.000.000 MBVCB.10526132172.DO THI MY DUNG chuyen tien ung ho MS 2025-211.CT tu 1017495616 DO THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWF3RLXU.Ung ho MS2025.212 FT25224023567073.20250812.184654.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWSAM1WM.Ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).20250812.184338.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

12/08/2025 18.000 MBVCB.10525678656.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - Uh MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 150.000 5224IBT1hQLCR9TB.IBFT Ung ho MS 2025.204 - ong Nguyen Hoai Phong.20250812.182115.050094019467.SACOMBANK.970403

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWF37R7Q.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25224329663542.20250812.181645.19031084168010.VND-TGTT-TONG THI HONG.970407

12/08/2025 100.000 MBVCB.10525549977.ung ho MS 2025.214(em tran van vinh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 020097041508121813422025bfYP987766.54068.181343.MS 2025.213 em Tong Thi Anh

12/08/2025 50.000 MBVCB.10525493259.?MS 2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 500.000 MBVCB.10525466479.Ung ho MS 2025.214.CT tu 0071004465368 TRAN VIET HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 020097048808121807312025Y9uO503299.19729.180650.NGUYEN THI MINH HUONG CHUYEN TIENMS 2025.211 VU XUAN HOAN

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWS4N55G.MS 2025211 ANH VU XUAN HOAN.20250812.175643.189398368.NGUYEN THI PHUONG.970432

12/08/2025 300.000 MBVCB.10525141602.Ung ho MS 2015.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 1035447016 HOANG TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 MBVCB.10525140090.ung ho Ms 2025 208 ( em Hving Ho Oan ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 020097048808121745462025c6sb321573.92590.174505.UNG HO MS 2025.208 HVING HO OAN

12/08/2025 250.000 020097042208121739212025GPRW325771.51573.173922.2025.214 Tran Van Vinh

12/08/2025 250.000 020097042208121737572025L6PV925042.43474.173758.2025.213 tong thi anh

12/08/2025 50.000 5224IBT1kWF32QIZ.MS 2025.214 FT25224042912024.20250812.173117.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWF311J3.Ung ho MS 2025. 214, em Tran Van Vinh FT25224492737078.20250812.172608.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

12/08/2025 500.000 020097040508121719002025GGE4053255.26832.171900.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.214 em tran van vinh

12/08/2025 50.000 5224IBT1kWFFXZ1L.TRAN THI PHUONG ANH chuyen ung ho MS 2025.213 FT25224192384817.20250812.171129.19033921718019.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407

12/08/2025 100.000 5224IBT1jQN52H72.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-17:11:09 721954.20250812.171109.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

12/08/2025 100.000 MBVCB.10524489829.2025200 em Ly Van Cho.CT tu 0031000281866 NGUYEN QUANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 400.000 5224IBT1hQLC7BRA.IBFT ung ho MS 2025.214. em Tran Van Vinh.20250812.170336.060311519381.SACOMBANK.970403

12/08/2025 100.000 020097040508121657432025IXEI042407.851.165743.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TIEN QUANG ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An

12/08/2025 30.000 MBVCB.10524288037.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 10.000 5224IBT1kWFFANBE.ung ho ms 2025.214 em Trang Van Vinh, chuc em va gia dinh binh an FT25224181065379.20250812.163758.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

12/08/2025 39.000 020097048808121631132025T0xq727839.54112.163031.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UH 2025.211 VU XUAN HOAN .NAM MO QUAN THE AM BO TAT

12/08/2025 39.000 020097048808121629212025djX9715447.42912.162918.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UH 2025.199 TRAN THI LUONG , NAM MO QUAN THE AM BO TAT

12/08/2025 200.000 020097041508121627502025FVIW547435.35749.162750.ung ho MS 2025.214

12/08/2025 39.000 0200970488081216274520258n2e704635.34642.162703.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UH 2025.208 HVING HO OAN NAM MO ADI DA PHAT

12/08/2025 39.000 020097048808121624252025aft9682137.17715.162343.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UH 2025.212 QUACH LINH SAN

12/08/2025 200.000 020097041508121623502025eec6533276.15324.162347.MS 2025.214 (em Tran Van Vinh) mong binh an se den voi gia dinh

12/08/2025 50.000 MBVCB.10523845072.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.214 ( em Tran Van Vinh ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 020097040508121611292025DX89022874.51623.161130.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.211 anh vu xuan hoan

12/08/2025 50.000 5224IBT1jQNYXYTG.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN-120825-16:06:21 595529.20250812.160622.201235119.NGUYEN THI TUONG VI.970416

12/08/2025 200.000 020097042208121606112025JYJH271986.24732.160612.UH EM TRAN VAN VINH MS 2025.214

12/08/2025 100.000 MBVCB.10523608636.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.214 ( em Tran Van Vinh).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 5224IBT1dWK7B5MB.ung ho MS 2025214 em Tran Van Vinh.20250812.160359.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWS4VJS2.Ung ho MS 2025214 em Tran Van Vinh.20250812.160358.8803039179.NGUYEN THI NGOC.970432

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFFDG3K.Ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25224123259760.20250812.160249.19031632915016.VND-TGTT-TRAN DANG NGOC.970407

12/08/2025 200.000 5224IBT1jQNYFHYS.UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-15:53:04 571622.20250812.155304.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416

12/08/2025 50.000 020097048808121547422025Q7g2450503.31754.154700.UNG HO NCHCCCL LE 0964771037

12/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97179580680.20250812.97179580680-0903862827_Ung ho MS 2025 214 em Tran Van Vinh

12/08/2025 50.000 02009704220812154238202533I6224796.6843.154158.ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh

12/08/2025 200.000 5224IBT1jQNYT2S3.MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN-120825-15:40:00 546984.20250812.154001.30337617.HA BUU NGUYEN.970416

12/08/2025 100.000 5224IBT1dWK7MJRL.ung ho MS 2025213 Em Tong Thi Anh.20250812.153443.97042292Nc3435a000000000424693.MBBANK IBFT.970422

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFTNWAP.Ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25224916402879.20250812.153129.8079150609.NGUYEN THI NGOC LAN.970407

12/08/2025 100.000 020097048808121528212025wKgz336758.37931.152740.UNG HO MS 2025.214

12/08/2025 100.000 MBVCB.10523145797.MS 2025.213.CT tu 1028393497 HO THI HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWS4JC5Y.Ung ho MS 2025.214 em TRAN VAN VINH.20250812.152621.07170753101.NGUYEN THI HONG NGOC.970423

12/08/2025 100.000.000 SHGD:10005194.DD:250812.BO:CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT.Remark:HPG tt chi phi ho tro dia phuong bi thiet hai boi bao so 3

12/08/2025 168.000 5224IBT1fWI5M117.An Nguyen + ung ho MS 2025.214.20250812.152051.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406

12/08/2025 200.000 5224IBT1kWFTFSXV.NGUYEN THI CAM LE chuyen UH em Tran van Vinh 2025.214 FT25224405177046.20250812.151824.14023892396011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM LE.970407

12/08/2025 50.000 5224VNIBJ22KEGFE.ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).20250812.151720.216895555.TRAN LINH CHI.970441

12/08/2025 100.000 MBVCB.10523011482.ung ho.MS.2025.214.(em Tran Van Vinh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 020097040508121512072025TUJK079813.63184.151126.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

12/08/2025 200.000 5224IBT1iWSBRGBR.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250812.150623.63415662660.VU KHANH HA.970423

12/08/2025 20.000 5224IBT1kWFTZVLC.Ung ho NCHCCCL Huyen 0961486203 FT25224905306983.20250812.150436.19036085768013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407

12/08/2025 5.000 MBVCB.10522883060.Tra Xuan Binh giup ms 2025214.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

12/08/2025 30.000 020097042208121455542025KYM4719044.90093.145551.gui ms 2025 214

12/08/2025 100.000 5224IBT1hQLC2LPT.IBFT MS 2025.208 hving ho oan.20250812.145411.0945313854.SACOMBANK.970403

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFT7BKF.2025.213 cau chuc em du nghi luc buoc tiep con duong tri thuc FT25224030728868.20250812.145049.19035976227017.TRAN THI TUYEN.970407

12/08/2025 980.000 02009704310812144800202572d0666502.56995.144804.MS 2025.201, MS 2025.202, MS 2025.203, MS 2025.204, MS 2025.205, MS 2025.206, MS 2025.207, MS 2025.208, MS 2025.209, MS 2025.210, MS 2025.211, MS 2025.212, MS 2025.213, MS 2025.214- moi hoan canh 70k

12/08/2025 500.000 020097041508121447512025RgRf233895.56416.144751.ung ho ms 2025.214

12/08/2025 250.000 5224IBT1kWFTA89J.2025.214 em Tran Van Vinh FT25224045012505.20250812.144239.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407

12/08/2025 100.000 5224WBVNA22CWCE7.UH MS2025 214 TRAN VAN VINH.20250812.144024.107003149517.TA THI THUY HANG.970412

12/08/2025 50.000 5224IBT1kWFT4YIX.ung ho MS 2025.214 em Tran Van Minh FT25224828703643.20250812.143902.9901001111.LE THANH THUONG.970407

12/08/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97171764451.20250812.97171764451-0383678905_MS 2025213

12/08/2025 100.000 MBVCB.10522595176.MS 2025.214 ( em Tran Van Vinh).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 5224IBT1aQREISRQ.MS 2025.214 em Tran Van Vinh.20250812.143249.0852767133.SHBMB.970443

12/08/2025 50.000 MBVCB.10522554815.ung ho MS 2025.214(Em Tran Van Minh).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFTY3ZK.MS 2025.214 em TRAN VAN VINH, mong e duoc nhieu MTQ giup duoc va mau chong hoi phuc sk FT25224185429596.20250812.142853.19026686919013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG DUNG.970407

12/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97171870761.20250812.97171870761-0966931495_2025214 Em Tran Van Vinh

12/08/2025 500.000 5224IBT1jQNYAB1E.UNG HO MS 2025 214 EM TRAN VAN VINH-120825-14:24:30 416039.20250812.142430.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

12/08/2025 100.000 MBVCB.10522427545.THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh.CT tu 1031739170 THAI LY VINH NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 MBVCB.10522405068.Ung ho MS 2025.212 ( be Quach Linh San).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 MBVCB.10522399942.viet ha55 ung ho chau tran van vinh ms 2025.214.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 MBVCB.10522399277.Ung ho MS 2025.214 ( em Tran Van Vinh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 5224VNIBJ22KWYDB.Ung ho MS 2025.214 ( Em Tran Van Vinh ).20250812.141651.866526993.DONG VIET TUYEN.970441

12/08/2025 50.000 5224IBT1iWSB6CHS.2025 214 TRAN VAN VINH.20250812.141357.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWSBE8JU.MS 2025214.20250812.140851.53752918.NGUYEN TIEN DUNG.970432

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWSBKZ7S.Ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).20250812.140443.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

12/08/2025 100.000 020097048808121402162025egem901975.80282.140213.MA SO 2025 211 VU XUAN HOAN

12/08/2025 110.000 020097048808121350262025af2k852485.38480.135023.UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN MINH

12/08/2025 50.000 MBVCB.10522126384.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 25.000 020097048808121331252025KyDa776908.74546.133044.NGUYEN TUAN ANH UNG HO MS2025208 E HVING HO OAN

12/08/2025 1.000.000 020097048808121330442025MO1d774321.73098.133002.UNG HO MS 2025.208 EM HVING HO OAN

12/08/2025 50.000 MBVCB.10521887469.LE HUU DANG chuyen tien ung ho anh Hoang Van Long 2025-207.CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 MBVCB.10521852741.ung ho MS 2025.208(em Hving Ho Oan).CT tu 0031000320720 LE THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97165151886.20250812.97165151886-0969273985_Ung ho MS 2025213 (em Tong Thi Anh)

12/08/2025 200.000 MBVCB.10521833492.ung ho cho anh vu xuan hoan (lao cai).CT tu 0481000921577 MAI QUYNH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 MBVCB.10521792308.MS 2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 0021001990864 LE THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 5224IBT1hQL1LBPZ.IBFT MS 2025.214 - tran van vinh.20250812.125104.070081840146.SACOMBANK.970403

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFLEFRW.Ung ho ms 2025.214. E tran van vinh FT25224239386098.20250812.123623.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407

12/08/2025 500.000 MBVCB.10521486451.MS 2025.214.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 MBVCB.10521392312.Ung ho MS:2025.214( Em Tran Van Vinh ).CT tu 1040320720 DOAN THI MONG MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 0200970422081212220320251BPB941188.23218.122203.ung ho MS 2025.214 Tran Van Vinh

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFL5NUT.Ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25224049048682.20250812.121221.19032600644866.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

12/08/2025 100.000 020097048808121208392025oGzE411767.59937.120836.MS 2025.213 TONG THI ANHS

12/08/2025 200.868 0200970422081211585820252FBS402181.11918.115855.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.214. EM TRAN VAN VINH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

12/08/2025 100.000 MBVCB.10521028989.ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 2.000.000 020097042208121158212025TF4Y710364.9054.115740.Ung ho MS 2025 214 em Tran Van Vinh

12/08/2025 100.000 MBVCB.10521008459.Ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 0721000566514 CHAU THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 020097048808121150182025xaY1296930.67131.114937.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.214. EM TRAN VAN VINH

12/08/2025 500.000 020097048808121147262025h9mt278266.51334.114645.HO HUU LOC UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH

12/08/2025 500.000 020097042208121129462025AWGM592565.58031.112946.Ung ho ms 2025 213 em Tong Thi Anh

12/08/2025 100.000 020097048808121128392025ZErd155628.52069.112758.PHAM NGOC HAN CHUYEN TIEN

12/08/2025 60.000 MBVCB.10520376237.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh) Chuc em luon binh an.CT tu 1048574746 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 500.000 5224IBT1kWFHFBZT.Ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25224573470400.20250812.110415.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407

12/08/2025 200.000 MBVCB.10520312344.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.212(be Quach Linh San).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 020097042208121056162025OWX2714748.85362.105617.ung ho: MS: 2025.213. chuc gd e luon manh khoe. co len e nhe

12/08/2025 100.000 020097042208121053352025AO6U853237.70828.105336.NGUYEN DUC HUY ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh

12/08/2025 50.000 5224VNIBJ22KT1Z7.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250812.105027.075252884.DAO DUY DUC.970441

12/08/2025 500.000 MBVCB.10520132694.MS 2025.212 (be quach linh san).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 1.000.000 5224IBT1jQNPLC8J.UNG HO MS 2025.203-120825-10:17:42 018508.20250812.101742.888777666.NGUYEN VAN TUAN.970416

12/08/2025 10.000 5224IBT1jQNPHFXB.HA HUYEN CHI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-10:15:34 014936.20250812.101534.4328731.TRAN QUANG NAM.970416

12/08/2025 10.000 5224IBT1jQNPHHUP.TRAN HOANG NAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-10:14:37 013164.20250812.101437.4328731.TRAN QUANG NAM.970416

12/08/2025 200.000 5224IBT1jQNPHKL1.TRAN QUANG NAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-120825-10:13:40 011493.20250812.101341.4328731.TRAN QUANG NAM.970416

12/08/2025 50.000 5224IBT1iWS55XD9.Ung ho MS 2025213.20250812.101332.225859159.PHAM NHU TRANG.970432

12/08/2025 39.000 MBVCB.10519712763.ms 2025.212 Nam Mo Duoc Su Luu Ly QuangVuongPhat.CT tu 0691000399910 PHAM NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 020097042208121009292025E9TA358692.58809.100930.UNG HO MS 2025.211

12/08/2025 30.000 020097048808121005072025aXP7628356.38554.100426.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

12/08/2025 50.000 020097042208121002562025XRS0658647.29048.100257.ung ho MS 2025.075 chi Cao Thi Hanh

12/08/2025 300.000 020097041508121001512025059T352618.22802.100147.ung ho MS2025.208 em Hving Ho oan

12/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97144341447.20250812.97144341447-0964577258_MS 2025204 (Nguyen Hoai Phong)

12/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97142966815.20250812.97142966815-0964577258_MS 2025211

12/08/2025 50.000 MBVCB.10519308792.MS 2025 211 (ung ho vu xuan hoan).CT tu 0341001972350 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 020097042208120937342025Q5O3836378.15697.093653.MS 2025.208 be Hving Ho Oan

12/08/2025 200.000 0200970422081209362120257TP7786722.10564.093619.MS2025.203 nguyen bao an va ng bao minh

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFHJ8LM.NAM MO A DI DA PHAT, ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong. FT25224632196128.20250812.093502.19028461821017.VND-TGTT-VO PHUC DAT.970407

12/08/2025 100.000 020097040508120933112025VZEY001532.96766.093311.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho MS 2025.213 Em Tong thi Anh

12/08/2025 100.000 5224IBT1kWFHWLQ5.NAM MO A DI DA PHAT, ung ho MS 2025.195 anh Vu Xuan Quynh. FT25224118131612.20250812.093304.19028461821017.VND-TGTT-VO PHUC DAT.970407

12/08/2025 200.000 020097048808120929132025Tbqz409930.81209.092910.MS 2025213

12/08/2025 100.000 5224IBT1jQNP7WHD.UNG HO MS 2025.212 BE QUACH LINH SAN-120825-09:22:49 927258.20250812.092249.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

12/08/2025 200.000 5224IBT1aQRKJMXH.ung ho MS 2025214.20250812.091619.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

12/08/2025 30.000 0200970415081209125620253mPW204570.14661.091256.ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh)

12/08/2025 300.000 MBVCB.10518985771.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MA 2025.214 (em Tran Van Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 20.000 MBVCB.10518958322.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 MBVCB.10518927917.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San.CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 020097048808120902072025zOOr250702.74546.090126.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

12/08/2025 200.000 MBVCB.10518846313.Ms 2025.208( ung ho em Hving Ho Oan).CT tu 0181001587150 HO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 50.000 5224IBT1bWB3I3E4.Ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).20250812.085259.03101010965538.HOANG VIET.970426

12/08/2025 200.000 5224IBT1jQNPB9BW.UNG HO MS 2025.208EM HVING HO OAN-120825-08:44:52 869372.20250812.084452.2728797.NGUYEN MINH KHOI.970416

12/08/2025 200.000 MBVCB.10518626495.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 020097042208120835342025PDO6288167.81942.083535.NGUYEN TRONG HUAN ung ho vung lu Nghe An

12/08/2025 200.000 5224IBT1iWSYNZC2.Ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250812.083517.2555586.NGUYEN THAI HA.970432

12/08/2025 5.000.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97137473829.20250812.97137473829-0932926607_Ung ho ms 2025213 (em Tong Thi Anh)

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWSYRF74.Ung ho ms 2025214 Em Tran Van Vinh.20250812.083003.90863665.NGUYEN HOANG MAI.970432

12/08/2025 30.000 MBVCB.10518524684.ung ho MS2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 IBVCB.10518499681.Chuyen tien ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWSYXLVB.ung ho MS 2025214 Em Tran Van Vinh.20250812.082334.0984041991.DAO DUC VINH.970432

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWSY37KM.Ung ho NCHCCCL - HaiYen - 0363184348.20250812.081627.04133910601.NGUYEN THI HAI YEN.970423

12/08/2025 100.000 020097040508120814592025B574085836.15349.081500.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 214

12/08/2025 100.000 5224WBVNA22CRERU.Ung ho MS 2025.208.20250812.081240.102000696853.TRAN HOAI MY.970412

12/08/2025 300.000 MBVCB.10518332967.ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 5224WBVNA22CRWZU.MS 2025.207.20250812.080758.102000696853.TRAN HOAI MY.970412

12/08/2025 2.000.000 020097042208120802022025UAY7973489.76109.080203.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2025.214 Em Tran van Vinh

12/08/2025 200.000 5224IBT1kWFZDS7J.ung ho ms 2025.214 em tran van vinh FT25224018105862.20250812.075030.19034247032013.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407

12/08/2025 200.000 020097040508120742532025P27U067126.21008.074253.Vietcombank:0011002643148:PHAN THI QUYEN chuyen tien MS2025.214

12/08/2025 6.868 020097042208120742412025F7H0488571.20026.074242.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

12/08/2025 200.000 5224IBT1jQNPIFBF.MS 2025.214 EM TRAN VAN MINH-120825-07:42:26 790851.20250812.074227.10943167.LE THI THANH XUAN.970416

12/08/2025 200.000 5224IBT1hQLJHR73.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho MS 2025.214 em tran van vinh.20250812.074109.060322980127.SACOMBANK.970403

12/08/2025 500.000 020097048808120739332025SpA3810191.10742.073930.UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN

12/08/2025 100.000 MBVCB.10517999849.ung ho ms 2025.208(em Hving Ho Oan).CT tu 0911000064147 TRUONG THI YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 MBVCB.10518005309.ung ho MS 2025.214.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 100.000 MBVCB.10518002897.ung ho MS 2025.213.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 200.000 5224IBT1hQLJH6MT.IBFT ung ho MS 2025.214 em TRAN VAN VINH.20250812.073756.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403

12/08/2025 50.000 5224IBT1jQNPIB1Z.MS 2025.214-120825-07:37:24 785518.20250812.073725.1382457.NGUYEN THANH DONG.970416

12/08/2025 200.000 020097042208120722452025EYJ8553282.64592.072246.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

12/08/2025 50.000 020097041508120718462025R0VP831539.53435.071846.uh MS 2025.214

12/08/2025 500.000 020097042208120715462025DDT6604659.46074.071547.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

12/08/2025 100.000 5224IBT1hQLJ6QQK.IBFT 2025207 Hoang Van Long.20250812.065734.050157746951.SACOMBANK.970403

12/08/2025 250.000 5224IBT1iWSYAEDI.Ung ho MS2025214 em Tran Van Vinh.20250812.064623.21923111996.VO THI THUY NGAN.970432

12/08/2025 100.000 020097048808120617132025jAfu521685.27363.061710.HOANG MANH DUNG UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH

12/08/2025 10.000 020097042208120601052025MD9W882992.7752.060106.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh

12/08/2025 100.000 5224IBT1dWKBZ638.MS 2025208 em Hving Ho Oan.20250812.055719.970422Tb761d30000000009d9145.MBBANK IBFT.970422

12/08/2025 200.000 020097041508120552202025ds95732799.797.055220.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh

12/08/2025 100.000 5224IBT1jQNP2RVL.MS 2025.206-120825-04:31:45 704448.20250812.043146.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416

12/08/2025 100.000 5224IBT1jQNP2XKD.MS 2025.208-120825-04:29:30 704183.20250812.042930.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416

12/08/2025 100.000 5224IBT1jQNP2XVJ.MS 2025.209-120825-04:28:16 704017.20250812.042817.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416

12/08/2025 100.000 5224IBT1jQNP23KW.MS 2025.210-120825-04:26:13 703763.20250812.042613.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416

12/08/2025 100.000 5224IBT1jQNP232W.MS 2025.212-120825-04:24:31 703552.20250812.042431.39699307.DINH VU HOANG TUAN.970416

12/08/2025 50.000 020097048808120247482025Djd1410791.31706.024707.MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN

12/08/2025 200.000 5224IBT1kWF67XJV.Ung ho MS 2025.207, anh Hoang Van Long FT25224030794646.20250812.022858.19033623893010.VND-TGTT-PHAM THI QUYNH .970407

12/08/2025 500.000 5224IBT1aQR78TU2.ung ho ms 2025.212 quach linh san.20250812.022109.0965459999.DO CHI THANH.970440

12/08/2025 100.000 MBVCB.10517020461.Ung ho NCHCCCL + chuong+ 0357764536.CT tu 0071000723790 TRAN DINH CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/08/2025 300.000 5224IBT1fWIPX1QW.MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).20250812.011405.100185503.VUONG THI HUYEN TRANG.970431

12/08/2025 100.000 5224IBT1iWSYMCLA.Phan Khanh Linh chuyen tien MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250812.002630.03717558901.PHAN KHANH LINH.970423

12/08/2025 59.000 5224IBT1iWSYVZ9L.ung ho MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250812.001746.979121997.DO MINH NHIEN.970432

12/08/2025 1.000.000 020097041508120004382025s1xo627679.7098.000438.2025.213 gui em Tong Thi Anh. mong em co gang hoc hanh nhe

13/08/2025 200.000 MBVCB.10541135876.MS2025.199.CT tu 1030612128 LE NGOC ANH TO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 139.000 5225IBT1kW3SBLFL.ms 2025.214 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25226018106077.20250813.230557.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

13/08/2025 100.000 5225IBT1jQNGYR28.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI-130825-23:00:34 907785.20250813.230035.16581011.QUAN CHI LUONG.970416

13/08/2025 500.000 MBVCB.10540997403.Ung ho MS 2025.215 - chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0181001148262 PHAN PHUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 20.000 0200970422081322562520257GGT284734.18323.225626.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi My Chi ms 2025.215

13/08/2025 10.000 MBVCB.10540994036.ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Quan 0332360489.CT tu 1042829847 NGUYEN NGOC QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 50.000 0200970405081322544020254KP9072918.15103.225440.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 200.000 5225IBT1jQNGYUEP.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-22:49:57 899618.20250813.224958.6789461.PHAM NGUYEN BAO TRAN.970416

13/08/2025 30.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97336966972.20250813.97336966972-0388663444_MS 2025215(chi Nguyen Thi My Chi)

13/08/2025 100.000 020097048808132244202025ZgfN023036.91876.224416.MS 2025.205 BE DUONG ANH TUAN

13/08/2025 100.000 MBVCB.10540920414.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 215.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 MBVCB.10540907245.MS 2025.215 (ung ho chi Nguyen Thi My Chi) .CT tu 0181003498339 PHAM THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 0200970488081322302820251MQV985432.59351.222946.LTD UNG HO MS2025.213 EM TONG THI ANH

13/08/2025 100.000 5225IBT1bW4VP1YF.MS 2025.213.20250813.223023.05001012962251.DONG THANH DAT.970426

13/08/2025 500.000 020097042208132229432025UFN8725438.58173.222943.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 200.000 5225IBT1aQRF69DS.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh.20250813.222937.1017269561.SHBMB.970443

13/08/2025 20.000 MBVCB.10540772347.UHMS2025.215(chi Nguyen Thi My Chi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW3SS5CE.Ung ho MS 2025.211 Anh Vu Xuan Hoan FT25226964039275.20250813.220411.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407

13/08/2025 10.000 MBVCB.10540632843.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 500.000 5225IBT1kW3S2FZ8.Ung ho MS 2025.215 nguyen thi my chi FT25226159100286.20250813.215648.19031344659889.VND-TGTT-VU MINH DUC.970407

13/08/2025 50.000 020097042208132151072025615D434271.43065.215108.gui ms 2025 215

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW3S1P4Y.ung ho MS 2025.215 FT25226792200858.20250813.214607.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW3SQEEB.Ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25226271715547.20250813.213452.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407

13/08/2025 15.000 MBVCB.10540288273.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.215 (Chi Nguyen Thi My Chi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 0200970405081321202920259EYT077832.28571.212029.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 . 214 em Tran Van Vinh

13/08/2025 52.000 MBVCB.10539963906.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 7912608778 TRAN THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 020097041508132050322025HPyj929912.99054.205032.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)

13/08/2025 100.000 020097048808132047372025u2vk528743.85591.204655.ANSON GUI MS2025.212 GIUP DO BE QUACH LINH SAN

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW39GUWH.Ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25226081796767.20250813.204238.19029560323017.VND-TGTT-PHAM QUANG HUY.970407

13/08/2025 50.000 MBVCB.10539697542.ung ho ms 2024.096 chi nguyen thi tuyen.CT tu 1020997574 NGUYEN THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 MBVCB.10539641133.ung ho MS2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1032340582 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW39BF9X.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25225870900299.20250813.203401.19029351132018.VND-TGTT-LE THI BICH TUYEN.970407

13/08/2025 300.000 020097041508132033272025Wdzh871860.18389.203245.MS 2025.215

13/08/2025 300.000 0200970415081320311420258JYu864412.7954.203114.MS2025.208

13/08/2025 50.000 5225IBT1hQLDHDLI.IBFT MS 2025.215.20250813.201522.060258058413.SACOMBANK.970403

13/08/2025 100.000 MBVCB.10539378491.ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 500.000 020097048808132013152025kd54303955.18981.201233.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI. NGUYEN CHO 2 ME CON DUOC BINH AN, HET KHO. A DI DA PHAT

13/08/2025 10.000 5225IBT1kW39M3HL.ung ho NCHCCCL FT25225125099327.20250813.201052.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

13/08/2025 200.000 5225IBT1jQNANGG8.UNG HO MS 2025.215-130825-19:53:42 664162.20250813.195342.200590666.BUI THANH HUONG.970416

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW39WRQI.ung ho MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225078381182.20250813.194118.19031470190012.VND-TGTT-PHAM THANH THUY TRUC.970407

13/08/2025 500.000 MBVCB.10538836328.UNG HO MS 2025.203.CT tu 0071000738818 NGUYEN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1iWSZCM1L.MS 2025.215.20250813.193211.02318206501.LE SON HAI.970423

13/08/2025 200.000 MBVCB.10538714244.MS 2025.215.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT16HCM)

13/08/2025 200.000 5225IBT1hQLDAKF1.IBFT MS 2025.214 Em Tran Van Vinh.20250813.192357.970403W1bbdf5000000000785760.SACOMBANK.970403

13/08/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT42.43.44)

13/08/2025 200.000 5225IBT1iWSZQAKC.nguyen ngoc sa ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.191436.04028050801.NGUYEN THI THUY LIEN.970423

13/08/2025 500.000 5225IBT1bW4DJT2R.Ung ho MS 2025.215( nguyen thi my Chi).20250813.191320.02001012918239.NGUYEN THUY QUYNH.970426

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW32Z7QZ.MS 2025.215 FT25225086564205.20250813.190835.19074031757015.VND-TGTT-TRAN MINH LUAN.970407

13/08/2025 100.000 MBVCB.10538420083.ung ho MS2025.215.CT tu 0851000017438 DO NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 020097040508131904542025LQRJ037797.82182.190454.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2005.213. Em Tong Thi Anh

13/08/2025 1.500.000 5225IBT1kW32KT5G.Ung ho MS2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25225080580003.20250813.190016.84906868.LE QUANG HAI DANG.970407

13/08/2025 50.000 MBVCB.10538291180.MS 2025.215.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 020097048808131855462025dQgP768966.34608.185543.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

13/08/2025 100.000 020097042208131854092025TQ5N511656.25398.185409.Ung ho MS 2025.214 Chau Tran Van Vinh

13/08/2025 300.000 MBVCB.10538201915.MS 2025.215.CT tu 9344747267 NGUYEN DAO QUYNH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 0200970422081318493720258W76791220.1587.184938.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 200.000 MBVCB.10538086949.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0141000765039 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 10.000 020097041508131833582025SbiE431932.25058.183354.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025. 215 (chi Nguyen Thi My Chi)

13/08/2025 50.000 MBVCB.10537925762.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0471000320733 KHA THOAI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 1.000.000 5225IBT1aQRT6NRK.TRUONG PHU THANG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi)) tai VIETCOMBANK.20250813.182848.300110000009909.TRUONG PHU THANG.970421

13/08/2025 200.000 020097040508131811342025ZSNT076189.51816.181052.Vietcombank:0011002643148:Be Gia Hung ung ho MS 2025.215 Chi My Chi

13/08/2025 50.000 5225VNIBJ22VRKN2.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.175839.216895555.TRAN LINH CHI.970441

13/08/2025 20.000 020097042208131756162025DMOY313970.68509.175618.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

13/08/2025 20.000 0200970422081317463720259MX2215903.12859.174638.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

13/08/2025 84.000 MBVCB.10537159905.Ung ho MS .2025 . 215 ( Chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 5225IBT1iWS68G8K.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).20250813.173955.13368666888.TRINH VINH HAO.970423

13/08/2025 100.000 0200970405081317294020251UN8056133.13178.172940.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 50.000 5225IBT1kW3CEANG.be Finn ung ho co Chi MS2025.215 FT25225667097808.20250813.172725.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

13/08/2025 30.000 MBVCB.10536806175.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 300.000 5225IBT1iWS6CD74.NGUYEN THI HUONG GIANG chuyen tien ung ho chau Anh 2025.213.20250813.170341.04221202601.NGUYEN THI HUONG GIANG.970423

13/08/2025 300.000 MBVCB.10536551866.MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1042301213 NGUYEN THI HIEN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 020097048808131652092025nGBD800458.97975.165206.UNG HO MS2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

13/08/2025 50.000 MBVCB.10536413613.Ung ho MS 2025.215.CT tu 0511000407971 LE HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 MBVCB.10536393559.2025.215.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 150.000 5225IBT1hQLSXYKZ.IBFT MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi.20250813.164625.070019384363.SACOMBANK.970403

13/08/2025 100.000 5225IBT1iWS6QJGL.MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.164427.1919122001.TRAN THI HONG NGOC.970432

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW3CS3MY.Ung ho MS 2025-215 Chi Nguyen Thi My Chi - Chuc chi va be khoe manh song an vui ben nhau FT25225119630383.20250813.164216.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407

13/08/2025 50.000 5225IBT1jQNAVTKB.UNG HO MS 2025.215 - CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-16:41:34 307310.20250813.164134.6145527.BUI THI THU THAO.970416

13/08/2025 100.000 MBVCB.10536293168.ung ho.MS.2025.215.(chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 1.000.000 5225IBT1kW3C2LJJ.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225497160593.20250813.163556.19034727392011.VND-TGTT-LE HONG NHAT.970407

13/08/2025 500.000 MBVCB.10536210273.ung ho MS 2025.215 (chi nguyen Thi My Chi).CT tu 0511000436867 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1hQLSF56C.IBFT Ung ho MS 2025.215.20250813.163159.060088346524.SACOMBANK.970403

13/08/2025 50.000 5225IBT1kW3CJWRU.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen thi My Chi FT25225806876026.20250813.162409.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407

13/08/2025 100.000 5225IBT1aQRT18WP.Ung ho MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi.20250813.162256.5207040378226.NGUYEN PHUC AN.970430

13/08/2025 200.000 MBVCB.10536009732.MS 2025.215.CT tu 0111000282612 DUONG NGOC LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1aQRTJ7N1.ms 2025.214 giup tran van vinh.20250813.161822.185001060000009.VU THI XUAN .970409

13/08/2025 300.000 5225IBT1hQLSLAJD.IBFT Ung ho ms2025.215 Ng T My Chi.20250813.161647.970403Nd6420b000000000191167.SACOMBANK.970403

13/08/2025 18.000 MBVCB.10535978711.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 500.000 5225IBT1kW31N8TC.MS2025.203 ung ho cho 2 be nha me Nguyen Thi Mo FT25225313073301.20250813.161528.19020839903016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THOA.970407

13/08/2025 200.000 0200970422081316151520252M3T777730.6444.161434.ung ho MS 2025.215

13/08/2025 50.000 5225IBT1kW31RRJN.Ung ho MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225434443001.20250813.161402.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

13/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97296266111.20250813.97296266111-0903862827_Ung ho MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 500.000 5225VNIBJ22VJFU4.Ung Ho 2025.215 Nguyen Thi My Chi.20250813.161020.637704060085786.NGUYEN HOANG VU.970441

13/08/2025 500.000 5225IBT1iWSELC7X.ung ho ms 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.160947.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423

13/08/2025 500.000 020097048808131609452025MZ5G542556.80069.160903.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI

13/08/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97298372945.20250813.97298372945-0967667605_Ung ho chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW313LIE.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225678862036.20250813.160657.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407

13/08/2025 50.000 5225IBT1iWSEHB4A.2025 215 chi nguyen thi my chi.20250813.160633.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

13/08/2025 300.000 MBVCB.10535792509.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1018160495 NGUYEN DANG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 MBVCB.10535780158.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 168.000 5225IBT1fWIACAJ9.An Nguyen + ung ho MS 2025.213.20250813.155909.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW31TPC1.Ms. 2025.215 FT25225953275703.20250813.155905.19029103147017.VND-TGTT-DO MINH TU.970407

13/08/2025 200.000 020097048808131557502025K89W470094.21605.155746.UNG HO MS 2025215 CHI NGUYEN THI MY CHI

13/08/2025 200.000 MBVCB.10535686019.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1034652920 NGUYEN HOANG PHUONG DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW31ZRSI.Ung Ho MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi FT25225329244738.20250813.155059.19033980793016.VND-TGTT-DO LINH TRANG.970407

13/08/2025 20.000 020097042208131549202025H4X6711978.80430.154920.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

13/08/2025 200.000 5225IBT1iWSEKNUY.MS 2025215.20250813.154754.2868333.TRAN PHUONG MAI.970432

13/08/2025 200.000 MBVCB.10535637655.NGUYEN THUC DOAN ck giup do chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0501000034961 NGUYEN THUC DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 MBVCB.10535600904.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.215.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 150.000 5225IBT1kW31EN4I.MS 2025. 215 FT25225685860035.20250813.154413.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

13/08/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97297277051.20250813.97297277051-0971346746_MS2025215(chi Nguyen Thi My Chi)

13/08/2025 100.000 MBVCB.10535579711.MS 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.008 MBVCB.10535556428.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 02009704220813153925202511SM309088.34128.153922.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 200.000 MBVCB.10535550902.Duong Quoc Bao gui chi Nguyen Thi My Chi MS 2025.215.CT tu 1016451444 LE VU KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 020097041508131538192025GY1Z673194.29043.153819.ung ho MS 2025.215 (chi nguyen thi my chi)

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW31K9K3.Gui chi Nguyen Thi My Chi. FT25225933145768.20250813.153800.9823028888.LE BICH DIEP.970407

13/08/2025 200.000 020097048808131537422025ckpe352685.26434.153739.UNG HO MS.2025.215

13/08/2025 200.000 MBVCB.10535525254.MS 2025.203 ( Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh).CT tu 0721000554477 TRAN NGOC KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 300.000 MBVCB.10535491946.Ung ho MS2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0611001909282 HOANG DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 5225IBT1jQNAWZTU.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI-130825-15:33:02 184451.20250813.153302.5681747.PHAM KIM YEN.970416

13/08/2025 10.000 020097048808131531352025QQAu318005.96803.153053.UNG HO MS 2025.203

13/08/2025 200.000 MBVCB.10535463224.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI.CT tu 0331000438361 NGO THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW31GWXL.Ung ho MS 2025.215 Chi NTM Chi FT25225027241620.20250813.153030.19037172117017.VND-TGTT-HONG KIM HUYEN .970407

13/08/2025 200.000 MBVCB.10535433104.MS2025.215 ( Chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 500.000 020097048808131526392025IN4l290339.75368.152635.UNG HO MS 2025.203 BE BAO AN VA BAO MINH

13/08/2025 300.000 5225IBT1iWSE43R7.Ms 2025-215 uh chi Nguyen Thi My Chi.20250813.152541.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

13/08/2025 500.000 020097041508131525062025VXmN635059.68060.152506.MS 2015.215

13/08/2025 200.000 5225IBT1iWSE4AVE.UH MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.152344.0905678433.DINH THI THUY HONG.970432

13/08/2025 200.000 0200970405081315233420259SJI079916.61543.152335.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi ung thu vu. chuc chi binh an manh khoe

13/08/2025 10.000 5225IBT1kW31BRQF.ung ho ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi, chuc chi va gia dinh binh an, manh khoe FT25225500740135.20250813.152258.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

13/08/2025 500.000 5225IBT1aQRLTMJZ.Ung ho MS 2025-215 ( Chi Nguyen Thi My Chi).20250813.152232.7900000000037011.PHAM THU HA.970446

13/08/2025 800.000 0200970422081315203320255C32283352.47416.152034.DANG QUOC THANG chuyen tien MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 100.000 MBVCB.10535340421.Ms 2025.215 (chi nguyen thi my chi).CT tu 0451000234379 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 50.000 5225IBT1bW4921C5.ung ho 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.151953.0937507131.LE THI THU TRANG.970448

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW31BJYP.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225981360761.20250813.151952.19038684726011.VND-TGTT-VO THI MONG THO.970407

13/08/2025 100.000 020097048808131519492025xdaH252298.44662.151907.HUA THI KIM NGAN CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

13/08/2025 200.000 5225IBT1aQRLLLLK.2015.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.151917.4547040094298.NINH THI THU PHUONG.970430

13/08/2025 200.000 5225IBT1jQNAQCBA.MS 2025.215 NG THI MY CHI-130825-15:18:39 159563.20250813.151840.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416

13/08/2025 100.000 0200970415081315182720254Iqy615630.38498.151745.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW315AZ1.UNG HO MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chu FT25225027200731.20250813.151806.19029311181024.VND-TGTT-TRAN THI THU CUC.970407

13/08/2025 100.000 020097041508131518052025Taax614498.36649.151805.MS.2025.215(chi nguyen thi my chi)

13/08/2025 500.000 MBVCB.10535277395.MS 2025.215.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 300.000 5225IBT1jQN4NBT5.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-15:13:11 150657.20250813.151312.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416

13/08/2025 100.000 5225IBT1iWSE54WX.ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.151215.03034925103.LE PHAM ANH DUNG.970423

13/08/2025 100.000 MBVCB.10535256772.ung ho MS 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0031000223851 HOANG THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 0200970415081315120820250Zdi597467.10011.151208.MS2025.215 ( Nguyen Thi My Chi)

13/08/2025 50.000 5225IBT1aQRLHHVZ.UNG HO MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI).20250813.151144.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424

13/08/2025 100.000 5225IBT1jQN4N8DP.2025.215CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-15:11:41 148057.20250813.151141.14846457.LE XUAN QUYNH.970416

13/08/2025 500.000 MBVCB.10535232372.Ung ho MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 0451000333650 BUI QUANG THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 020097041508131509272025WVUG589847.98165.150927.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 50.000 5225IBT1aQRLHPL5.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.150919.0852767133.SHBMB.970443

13/08/2025 100.000 5225IBT1bW49JKQY.LOC UNG HO CASE 2025.215 NGUYENTHIMYCHI.20250813.150858.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426

13/08/2025 500.000 MBVCB.10535224508.MS 2025.204.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97292678516.20250813.97292678516-0902498898_ung ho MS 2025215 (chi Nguyen Thi My Chi)

13/08/2025 100.000 0200970415081315065520256F6M583351.85875.150655.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi)

13/08/2025 13.000 MBVCB.10535192057.PHAM THI HIEU THAO chuyen tien ung ho MS 2025.215.CT tu 0601000498402 PHAM THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 020097040508131506172025L4SM014764.82793.150617.Vietcombank:0011002643148:ANH THAO uh MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI

13/08/2025 500.000 MBVCB.10535189993.MS 2025.215.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW318NUY.mong chi va chau se duoc nhieu MTQ giup do va 2 me con se hoi phuc suc khoe, FT25225049747050.20250813.150504.19026686919013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG DUNG.970407

13/08/2025 100.000 020097042208131504192025S5W5434749.74719.150419.MS 2025.215 uh Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 100.000 MBVCB.10535166610.ung ho MS 2025.215.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 50.000 MBVCB.10535124610.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 MBVCB.10535121224.ung ho ms 2025.2014 em Tran Van Vinh.CT tu 0071003735539 HUYNH PHONG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 50.000 MBVCB.10535103533.Chuyen tien ung ho nchcccl.CT tu 0381000586516 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/08/2025 500.000 020097048808131457482025TJYk134144.46238.145706.CHUYEN TIEN UNG HO CHI NGUYEN THI MY CHI MS 2025 215

13/08/2025 200.000 MBVCB.10535088838.DO TRUNG KIEN UH MS2025.215 C NGUYEN THI MY CHI.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 300.000 020097048808131452462025ukFM109151.24696.145243.MS 2025.205 BE DUONG ANH TUAN

13/08/2025 30.000 5225VNIBJ22V8CRK.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.145214.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

13/08/2025 500.000 MBVCB.10535006753.ung ho MS 2025.209 em Le Van Thuong, chuc gia dinh binh an.CT tu 0371000400767 NGUYEN TRAN TRUC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 500.000 5225IBT1kW31SXJF.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225804240009.20250813.144556.19034727461011.VND-TGTT-LE HONG HANH.970407

13/08/2025 2.000.000 0200970422081314375520254NRY230639.65308.143714.LE VAN BE chuyen tien ung ho MS2025.215 chi Nguyen thi my Chi

13/08/2025 250.000 5225IBT1bW42FEV2.ung ho MS 2025.208.20250813.143640.03001010790120.DAO DUC DUY.970426

13/08/2025 200.000 5225IBT1aQRL754Y.NGUYEN HUU SON chuyen tien MS 2025215 Nguyen Thi My Chi.20250813.143219.180704070001290.NGUYEN HUU SON.970437

13/08/2025 300.000 MBVCB.10534791679.ung ho ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 300.000 MBVCB.10534769986.ung ho ms 2025.205 be Duong Anh Tuan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 300.000 MBVCB.10534781936.ung ho ms 2025.214 em Tran Van Vinh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 MBVCB.10534758432.MS 2025.211( anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 500.000 020097041508131415312025fY1x452854.79415.141531.UNG HO MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI)

13/08/2025 200.000 5225IBT1jQN4L1J3.UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN-130825-14:12:04 052510.20250813.141204.229721879.LAI DINH CUONG.970416

13/08/2025 200.000 020097042208131405222025XXN1714563.43528.140525.gui ms 2025 215 Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 50.000 020097040508131348402025BX6G074580.85804.134840.Vietcombank:0011002643148:MS2025.199 Ba Tran Thi Luong

13/08/2025 200.000 MBVCB.10534442108.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 50.000 5225IBT1bW4244TW.Ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).20250813.133700.03101010965538.HOANG VIET.970426

13/08/2025 100.000 IBVCB.10534340334.Chuyen tien ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/08/2025 100.000 0200970405081313343720257EJO040407.40379.133437.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.214 em Tran van vinh

13/08/2025 300.000 MBVCB.10534279921.ung ho ma so MS 2025.215( nguyen Thi My Chi).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225VNIBJ22VMTSH.An Quyen ung ho be Bao An Bao Minh MS 2025 203 chuc be mau khoe.20250813.132602.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441

13/08/2025 500.000 5225IBT1aQRLU61V.ung ho MS 2025. 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.132547.777799999.SHBMB.970443

13/08/2025 100.000 5225VNIBJ22VMTZQ.Ung ho ms 2025.203.20250813.132406.386959415.VU THI VUI.970441

13/08/2025 1.000.000 5225IBT1aQRL8KHD.Ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.131604.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

13/08/2025 100.000 MBVCB.10534176595.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1jQN47H5B.UNG HO MS 2025.215-130825-13:14:47 971752.20250813.131448.12266087.LE DUC MINH.970416

13/08/2025 100.000 MBVCB.10534169787.MS 2025 214 em Tran Van Vinh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/08/2025 50.000 5225IBT1kW3JAXSR.MS 2025.215 FT25225395057597.20250813.131106.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW3J427W.NGUYEN MINH TUYEN ung ho MS 2025.215 nguyen thi my chi FT25225040515050.20250813.130318.19028194470021.NGUYEN MINH TUYEN.970407

13/08/2025 50.000 5225IBT1iWSK3BZZ.MS 2025215.20250813.130232.416572558.NGUYEN KHAC HUY.970432

13/08/2025 50.000 0200970405081313010520253NB2063955.32627.130105.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 50.000 5225IBT1hQLS9QIC.IBFT 2025.206 ung ho em Tran Thi Linh.20250813.125733.060253933006.SACOMBANK.970403

13/08/2025 50.000 020097042208131256582025WML9809491.17647.125658.Ung ho NCHCCCL

13/08/2025 1.000.000 5225IBT1kW3JYYX3.ung ho MS 2025.215 - Nguyen Thi My Chi FT25225685210584.20250813.125119.19027753641013.TRAN THI MINH HANH.970407

13/08/2025 200.000 MBVCB.10533960240.ung ho MS 2025.215(chi nguyen thi my chi).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 1.000.000 MBVCB.10533951492.NNC ung ho MS2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/08/2025 500.000 MBVCB.10533929189.NNC ung ho MS2025 212 be Quach Linh San.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/08/2025 50.000 020097048808131246402025DiXD583341.82594.124558.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

13/08/2025 500.000 MBVCB.10533914482.NNC ung ho MS2025 214 em Tran Van Vinh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/08/2025 100.000 5225IBT1hQLSCYSR.IBFT Ms 2025.215 chi my chi.20250813.124155.030008608802.SACOMBANK.970403

13/08/2025 100.000 MBVCB.10533865002.ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0011001078833 PHUNG THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 MBVCB.10533811953.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 020097042208131234102025RSFI482242.33972.123410.UH MS 2005.215

13/08/2025 299.999 020097042208131234012025EJW2650475.33752.123402.HOANG KIM NGAN chuyen tien

13/08/2025 500.000 020097041508131225082025bDKL222018.97382.122427.ms 2025 203 be nguyen bao an bao minh

13/08/2025 200.000 MBVCB.10533676775.MS 2025.215.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 1.000.000 020097042208131221062025YBWG173803.78734.122107.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 100.000 MBVCB.10533576390.MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0401001458501 HO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1iWSK72JH.Ung ho MS2025.215.20250813.120824.90986718383.NGUYEN THI KIM TUYEN.970423

13/08/2025 200.000 020097040508131203202025NWCH094607.96821.120316.Vietcombank:0011002643148:NGOC NGUYEN ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh

13/08/2025 5.000.000 MBVCB.10533423666.ung ho MS 2025.215 (Chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0111000893922 HO MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 300.000 5225IBT1iWSKBCKE.MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.114830.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432

13/08/2025 400.000 MBVCB.10533247806.ms 2025.212( be Linh San ).CT tu 0071001962801 LAM CAT TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 1.000.000 MBVCB.10533119286.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 500.000 0200970422081311313020251UA8896491.38003.113131.Ung ho MS 2025.214

13/08/2025 500.000 MBVCB.10532967621.VietPhuong ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 0071000763555 VU VIET PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 50.000 MBVCB.10532882666.MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 020097042208131116212025YPSD989532.61089.111622.ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan

13/08/2025 500.000 5225IBT1kW3W7QKK.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225491450427.20250813.111346.19034578027011.VND-TGTT-NGUYEN DO SON TUNG.970407

13/08/2025 300.000 0200970422081311112020259TDF200427.36154.111121.NGUYEN TRI CUONG chuyen tien ung ho ms 2025.215

13/08/2025 100.000 02009704220813110752202534O7525867.18278.110753.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 200.000 020097042208131106292025NDTF619535.10830.110629.MS2025.215 c nguyen thi my chi

13/08/2025 70.000 MBVCB.10532723751.NGUYEN THANH TAM ung ho MS2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 MBVCB.10532713116.Ung ho Ms 2025.215 chuc mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 500.000 020097042208131102242025ARF8732985.90932.110225.ung ho MS 2025.211 vu xuan hoan

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW3WYZ3S.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25225890014126.20250813.105616.19124477880012.VND-TGTT-NGUYEN CONG GIA PHUC.970407

13/08/2025 200.000 5225IBT1bW4C58J5.Ung ho me con chi Nguyen Thi My Chi.20250813.105305.03886016261968.CHU ANH DUNG.970426

13/08/2025 500.000 020097042208131051492025IY6Q564093.39746.105150.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 100.000 020097041508131051462025blGD827816.39599.105146.MS2025.213 em Tong Thi Anh

13/08/2025 200.000 5225IBT1iWSK9DPQ.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).20250813.105104.00056256001.DANG DIEM PHUONG.970423

13/08/2025 20.000 5225IBT1iWSK2G28.chau nam phong gop tu thien.20250813.104721.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

13/08/2025 150.000 MBVCB.10532515104.2025.215.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 2.000.000 5225IBT1fWI4I6BJ.ung ho MS 2025.205 ( be Duong Anh Tuan ).20250813.104154.220714849596979.LAM HOA TONG.970431

13/08/2025 150.000 MBVCB.10532316330.ung ho 2025.215 chi nguyen thi my chi.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 5225IBT1iWSKW8JS.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 215 nguyen thi kim chi.20250813.102308.247529918.LE THI HOA.970432

13/08/2025 100.000 5225IBT1iWSKW9SL.Ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.102207.0912611803.NGUYEN THI HONG DIEP.970432

13/08/2025 100.000 5225IBT1fWI4VGTI.MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.101745.0051007899005.DO THANH PHONG.970438

13/08/2025 26.000 020097041508131010382025vTxp700320.50481.101038.ms 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi)

13/08/2025 123.623 0200970422081310034720256OJ6159102.19625.100306.NGUYEN MINH HA UH MS 2025.213 Em Tong Thi Anh

13/08/2025 1.000.000 MBVCB.10531989118.Tran Hoang Nam chuyen tien ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 MBVCB.10531993096.MS 2025. 215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0531002513274 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 50.000 020097041508130959512025XFfy668699.1783.095948.TRAN THI MINH TUYET ungho MS 2015.215

13/08/2025 200.000 0200970415081309572220255MnW660866.92182.095722.VO HONG MAO MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW3QRFYB.Ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25225750197804.20250813.095721.19021866016011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HUONG.970407

13/08/2025 300.000 5225IBT1iWS73U3M.Ung ho ms 2025 215.20250813.095446.19890888.PHAM MANH TUNG.970432

13/08/2025 100.000 020097048808130952532025scxx550671.71825.095249.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2015.215

13/08/2025 200.000 MBVCB.10531877711.Ung ho ma so 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225VNIBJ22VLW6U.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250813.092923.069704060098017.NGUYEN THI LUU.970441

13/08/2025 100.000 MBVCB.10531631086.NGUYEN TIEN CUONG chuyen tien MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI).CT tu 1020093673 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 5.000.000 5225IBT1jQNBXKF5.DANG VAN THIEP TRANSFER GIUP DO 25036 CHI LE THI THIEN-130825-09:28:47 609209.20250813.092847.16328059.DANG VAN THIEP.970416

13/08/2025 500.000 MBVCB.10531598287.Chuyen tien ung ho MS 2025 215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 0211000138327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/08/2025 300.000 5225IBT1hQL9YQU9.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250813.091930.060262404849.SACOMBANK.970403

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW3QGICK.Ms 2025.203 FT25225184354383.20250813.091257.19033898956683.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407

13/08/2025 100.000 020097041508130906002025pvEJ513477.86744.090600.ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan)

13/08/2025 200.000 5225IBT1aQRH8DYY.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi ).20250813.090348.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437

13/08/2025 500.000 020097048808130900372025tSEQ249085.66812.085955.UH MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI. CAU PHAT TU GIA HO CHO HAI ME CON CHI. A DI DA PHAT

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW3Q5BGU.ung ho ms 2025.213. em TONG THI ANH FT25225390557900.20250813.085858.10223387931012.VND-TGTT-NGO MONG THI TUONG VI.970407

13/08/2025 500.000 020097048808130858262025vl1d236700.59448.085744.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI

13/08/2025 30.000 020097041508130858222025aiJk492364.59318.085818.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)

13/08/2025 50.000 020097041508130855552025unTw486251.50884.085556.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh)

13/08/2025 500.000 5225IBT1jQNBTY89.UNG HO MS 2025 215 CHI NGUYEN THI MY CHI-130825-08:55:43 561197.20250813.085543.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

13/08/2025 100.000 020097040508130852152025CMYU006558.38255.085215.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 300.000 MBVCB.10531160471.MS 2025.215.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 1.000.000 MBVCB.10531145367.ung ho ms 2025198 va ms 2025197.CT tu 0181000936494 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/08/2025 200.000 5225IBT1kW3Q8Y2F.Ung ho MS 2025.208. FT25225931808828.20250813.084351.19034487010017.VND-TGTT-TRINH THI THU DONG .970407

13/08/2025 500.000 020097048808130841562025TK26145411.2520.084152.TRAN LE THANH VUONG UNG HO MS 2025.215 NG THI MY CHI

13/08/2025 100.000 MBVCB.10531088114.ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 020097042208130832082025YWMW729673.70850.083209.NGUYEN DUC HUY ung ho ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

13/08/2025 200.000 MBVCB.10530989115.MS 2025.213 em Tong Thi Anh.CT tu 0011003999273 DINH TIEN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 300.000 MBVCB.10530970379.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 5225IBT1aQRHSW91.ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi my Chi.20250813.082213.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

13/08/2025 100.000 5225IBT1kW3Q17F4.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi chuc 2 mu con chi nhanh khoe manh FT25225596438050.20250813.080912.19827270246020.VND--DO TRONG THUONG.970407

13/08/2025 50.000 5225IBT1iWS78K7D.TRAN MINH HOA ung ho MS 2025.212 (be Quach Linh San).20250813.080911.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

13/08/2025 50.000 5225IBT1iWS7855T.TRAN MINH HOA ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).20250813.080802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

13/08/2025 50.000 5225IBT1iWS78I9T.TRAN MINH HOA ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).20250813.080702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

13/08/2025 200.000 MBVCB.10530762724.Ung ho MS 2025.203.CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 250.000 MBVCB.10530734035.ung ho Ms2025.215 (chi Nguyen Thi my Chi).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 500.000 MBVCB.10530698491.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2025.215.CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 020097042208130743312025166K270452.25450.074331.MS 2025.214

13/08/2025 100.000 020097042208130742132025YUIR249649.22226.074132.MS 2025.213

13/08/2025 100.000 5225IBT1iWS7DZ8R.Ung ho MS 2025 214 em Tran Van Vinh.20250813.074204.152938004.TRAN HA THANH.970432

13/08/2025 200.000 020097042208130739542025Z3EI175542.16086.073954.MS 2025.212

13/08/2025 50.000 020097042208130725172025O0ZT733029.74720.072518.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh

13/08/2025 300.000 020097048808130714112025rT9B725184.45650.071408.UNG HO MS 2025.213

13/08/2025 300.000 MBVCB.10530031398.ung ho ms 2025.213 tong thi anh.CT tu 1048530205 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1aQRZ3IQ5.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh.20250813.062700.2552882999.SHBMB.970443

13/08/2025 300.000 5225IBT1kWFNBV9L.MS 2025.203 be Bao An Bao Minh FT25225202718739.20250813.055303.19036120516014.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407

13/08/2025 100.000 MBVCB.10529794493.Chuyen tien ung ho.CT tu 0121000664697 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/08/2025 300.000 020097040508130548332025CE47073280.5894.054833.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan

13/08/2025 56.800 0200970422081305322520250ETN921245.96723.053225.UH MS 2025.214 em Tran Van Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

13/08/2025 200.000 020097040508130521152025ON33058132.91991.052033.Vietcombank:0011002643148:HUYNH XUAN THUY unghoMS2025.211-anhVuXuanHoan

13/08/2025 50.000 5225IBT1kWFN5JGV.MS2025.186 ung ho be Doan Le Dong Quan FT25225970214097.20250813.051308.789888789888.MAI THU TRANG.970407

13/08/2025 200.000 MBVCB.10529732557.MS 2025.208( Hving ho oan).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 50.000 5225IBT1kWFNY3PL.MA2025.205 ung ho be Duong Anh Tuan FT25225032292393.20250813.050424.789888789888.MAI THU TRANG.970407

13/08/2025 68.456 MBVCB.10529709193.uh MS 2025 .214 (E Tran Van Vinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 50.000 5225IBT1kWFNYPP1.MS2025.212 ung ho be Quach Linh San FT25225050045341.20250813.043913.789888789888.MAI THU TRANG.970407

13/08/2025 50.000 5225IBT1kWFNYV6T.MS2025.199 ung ho ba Tran Thi Luong FT25225393731901.20250813.043143.789888789888.MAI THU TRANG.970407

13/08/2025 500.000 5225IBT1iWSGXPA4.Ung ho MS 2025214 Em Tran Van Vinh.20250813.030418.159718719.VU THI THU HANG.970432

13/08/2025 20.000 MBVCB.10529551792.TUONG DUNG ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 20.000 MBVCB.10529570313.TUONG DUNG ung ho MS 2025.212 (em Quach Linh San).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 20.000 MBVCB.10529568887.TUONG DUNG ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 20.000 MBVCB.10529549657.TUONG DUNG ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 100.000 5225IBT1jQNBU4DR.UNG HO MA SO 2025.208 HVING HO OAN-130825-00:58:16 345882.20250813.005816.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416

13/08/2025 50.000 0200970422081300463920251JJ5396672.47002.004640.MS2025.211 anh Vu Xuan Hoan

13/08/2025 22.169 5225IBT1iWSGLGYB.UHMS 2025.113 Tong Thi Anh.Mong GD T.Tran Hong-Dao.Hieu.Hoa binh an gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250813.003921.00005384949.VU HOANG LINH.970423

13/08/2025 9.200 02009704220812234617202582DB830024.76662.234618.NGUYEN QUANG MINH chuyen tien

13/08/2025 124.780 5224IBT1kWFNCQHU.MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25225178300746.20250812.234141.101020026789.NGUYEN TRA GIANG .970407

13/08/2025 33.000 020097042208122340362025ZWUH890546.68806.234036.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.212

13/08/2025 33.000 020097042208122340012025QY28742102.68276.234002.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.213

13/08/2025 33.000 020097042208122339192025CJ6A246574.66498.233920.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.214

13/08/2025 40.000 5224IBT1kWFN1HUW.uh MS 2025.212 - be Quach Linh San FT25225252403066.20250812.233908.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

13/08/2025 200.000 020097048808122324422025yU4P267262.46074.232400.UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN

13/08/2025 27.687 MBVCB.10529182520.LANG THI THUY Ms2025.214 Ok zambala zalen tada soa ha.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/08/2025 200.000 020097048808122316322025Ss64252238.31722.231550.UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH

13/08/2025 100.000 0200970422081223060320254ZE1272773.13963.230603.MS 2025.208

13/08/2025 100.000 020097040508122304462025GRVA057908.11449.230447.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

13/08/2025 10.000 020097042208122259242025PK3C709092.1025.225921.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San

14/08/2025 100.000 5226VNIBJ22XT9QS.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.233906.062704060049963.NGUYEN KHANH LY.970441

14/08/2025 300.000 5226VNIBJ22XTSSE.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi) chuc 2 me con khoe manh.20250814.233819.003072460.HO MAI QUYNH TRAN.970441

14/08/2025 300.000 5226IBT1kW3514I5.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25227227854588.20250814.233722.19035920636011.TGTT-VND-NGUYEN HONG NGOC.970407

14/08/2025 1.000.000 5226IBT1iWSXZT85.NONG THI NGOC DIEP chuyen tien ung ho MS 2025.210 (em Nguyen Thi Huong Giang).20250814.233149.02954833901.NONG THI NGOC DIEP.970423

14/08/2025 500.000 5226IBT1kW35JPS4.NGUYEN LUONG DIEU AN ung ho MS 2025.215 FT25227233073300.20250814.232612.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407

14/08/2025 100.000 MBVCB.10552934003.LE HONG VAN ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 5226IBT1kW3YNZ7W.Ung ho MS 2025.215 FT25227621551417.20250814.230353.19032216501012.VND-TGTT-NGUYEN YEN CHI.970407

14/08/2025 100.000 020097042208142245182025UUWG912537.38321.224436.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

14/08/2025 100.000 5226IBT1iWSX7A6G.Ung ho MS 2025213 Tong Thi Anh.20250814.224316.168346786.VO DINH NGOC HUYEN.970432

14/08/2025 100.000 5226IBT1hQL8P57F.IBFT ung ho NCHCCCL- Huong- 03975374.20250814.223235.517416Kcb4a86000000000e29053.SACOMBANK.970403

14/08/2025 50.000 020097041508142227332025q5Xw510741.98358.222650.UNG HO CHI NGUYEN THI MY CHI MS.2025.215

14/08/2025 13.746 020097042208142224202025FAMN866861.90391.222420.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San. HDTRUNG14thg8 chuyen tien

14/08/2025 100.000 MBVCB.10552619784.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0331000427602 LE THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 5226IBT1jQNE43CD.MS2025.215. NGUYEN THI MY CHI-140825-22:19:17 483114.20250814.221917.3876087.TRAN THU PHAT.970416

14/08/2025 10.000 MBVCB.10552558481.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 15.000 MBVCB.10552512852.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.216 (Chi Truong Thi Tam)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3Y6W2G.UHMS 2025.210 Mong benh cua Huong Giang chuyen bien tot, GD Nguyen Van Hoang Ha co nhieu thien duyen NMDSLLQVP FT25227529720141.20250814.220451.2159834568.HO THI DOAN TRANG.970407

14/08/2025 250.000 5226IBT1iWSX5445.MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.220203.65358317.TRUONG THUYEN QUYEN.970432

14/08/2025 100.000 MBVCB.10552450771.2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi) em khong co nhieu chuc chi va be mau khoe.CT tu 0251002761213 NGUYEN THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 500.000 5226IBT1jQNEBY3E.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-140825-21:59:27 462047.20250814.215927.32792207.NGUYEN THI MY TIEN.970416

14/08/2025 100.000 MBVCB.10552443556.UH MS 2025.211 anh VU XUAN HOAN.CT tu 9936721098 TRAN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 5226IBT1kW3YKK7X.MS 2025.215 chi nguyen thi my chi FT25227932251992.20250814.215822.19035826522010.DO THI HUONG LY.970407

14/08/2025 300.000 5226IBT1kW3YKDXC.ung ho MS 2025.215 FT25227522485158.20250814.215629.19031674978018.VND-TGTT-BUI HONG HANH.970407

14/08/2025 100.000 MBVCB.10552401286.LE TRA MY chuyen tien.CT tu 1036375094 LE TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3Y7LVB.Ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi FT25227068015002.20250814.215424.19034837091015.VND-TGTT-CHAU DA LUAN.970407

14/08/2025 100.000 0200970488081421495820257RqT745367.89108.214916.UNG HO MS 2025.194 BE DO THI KHANH CHI

14/08/2025 200.000 MBVCB.10552359963.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1020092403 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 020097048808142148542025C4FY741071.86153.214811.UNG HO MS 2025.197BE LEMINH HY

14/08/2025 300.000 MBVCB.10552346930.LE THI HONG chuyen tienMS 2025 214 . E Tran Van Vinh.CT tu 0711000323830 LE THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 0200970488081421472520258eAN735058.79980.214722.UNG HO MS 2025.200 EM LY VAN CHO

14/08/2025 200.000 020097048808142145532025gwXr728642.76048.214549.UNG HO MS 2025.198 BE NGUYEN XUAN TRUONG

14/08/2025 50.000 5226IBT1kW3YABYS.Ung ho MS2015.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25227563490046.20250814.214417.19033342189012.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH YEN.970407

14/08/2025 500.000 020097041508142141282025KVVV435333.61044.214128.Ung ho MS 2025.203 (be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh)

14/08/2025 100.000 MBVCB.10552263785.ung ho ms 2025.215. chi nguyen thi my chi.CT tu 0111000325192 TRAN PHAM MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 020097041508142137372025R8Hb427343.46897.213737.TRAN THI SUONG chuyen tien ung ho MS 2025.215 (chi nguyen thi my chi)

14/08/2025 100.000 0200970488081421344620259ckD681066.35851.213403.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 300.000 020097041508142119032025HBFR388316.76998.211903.ung ho ms 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)

14/08/2025 500.000 5226IBT1jQNEUNCX.UNG HO MS 2025.155 - ANH NGUYEN LE QUY-140825-21:17:55 410130.20250814.211755.235944099.NGUYEN THI NGOC LAN.970416

14/08/2025 200.000 5226IBT1iWSXVUN3.Ung ho chi Nguyen Thi My Chi MS 2025215.20250814.211742.140353264.DUONG THU HUONG.970432

14/08/2025 100.000 020097040508142117282025SHB4094779.71868.211728.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.216 Truong thi Tam

14/08/2025 50.000 5226IBT1hQL8DHB7.IBFT MS 2025.215.20250814.211720.060323741266.SACOMBANK.970403

14/08/2025 10.000 MBVCB.10552008993.Ha huyen chi kon tum chuyen tien ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 1.000.000 MBVCB.10551990745.TRAN HOANG NAM kon tum chuyen tien ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 5226IBT1bW4YXQQ7.Ung ho MS 2025.214 em tran van vinh.20250814.211002.0098100005562004.NGUYEN THANH DAT.970448

14/08/2025 200.000 0200970405081421083620252L3I066235.34836.210836.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.215 nguyen thi my chi

14/08/2025 200.000 5226IBT1hQL8SR8N.IBFT Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.210831.070082131051.SACOMBANK.970403

14/08/2025 20.000 MBVCB.10551910336.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 MBVCB.10551896099.ung ho MS 2025.216.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 MBVCB.10551894500.ung ho MS 2025.215.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 020097041508142102302025VKc0350233.10583.210147.MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi

14/08/2025 200.000 MBVCB.10551851041.AK ung ho ms 2025.215 - Nguyen thi my chi.CT tu 9903392246 NGUYEN MINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3YSIWR.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25226213325118.20250814.205650.19033074064015.VND-TGTT-TRUONG XUAN HUYEN.970407

14/08/2025 100.000 020097042208142050132025ULHP824750.59178.205014.MS 2025.215

14/08/2025 50.000 020097041508142049162025cpvy310480.54339.204917.Trang Thu giup em Tran Thi Linh MS2025.206

14/08/2025 300.000 MBVCB.10551676262.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071000700253 NGUYEN BICH NGHY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1iWSXJEMY.ung ho MS 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).20250814.204101.19983868888.NGUYEN THI NGOC TIEN.970423

14/08/2025 100.000 020097040508142040592025ZOQX068569.17788.204055.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN ung hoMS 2025.214 chuyen tien

14/08/2025 200.000 MBVCB.10551562971.MS 2025.216.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 MBVCB.10551499591.cua it long nhieu cau mong cho me con chi nguyen thi my chi duoc binh an.CT tu 1026141801 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 20.000 020097042208142028112025VZQS114025.59543.202729.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Truong Thi Tam ms 2025.216

14/08/2025 200.000 MBVCB.10551379012.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0111001447466 NGUYEN MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 5226IBT1iWS3RZMW.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.202028.05189586901.LE ANH QUOC.970423

14/08/2025 50.000 MBVCB.10551307575.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 3.000.000 MBVCB.10551283885.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9933007966 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 020097048808142015372025b4i7233095.116.201533.LE THI NGOC LAN CHUYEN TIEN

14/08/2025 50.000 020097048808142005382025YNZr167113.52380.200534.MS 2025.215 UNG HO CHI NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 200.000 5226IBT1iWS3FE8A.DUC AN Ung ho MS 2025.215 ( chi nguyen Thi My Chi).20250814.200441.00005788981.NGUYEN THI THU TRANG.970423

14/08/2025 200.000 5226IBT1iWS3FV4A.DUC AN Ung ho MS 2025.212 ( be Quach Linh San).20250814.200234.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423

14/08/2025 200.000 0200970415081420015620252px7150656.34620.200156.ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh)

14/08/2025 200.000 020097042208141958022025G76N213649.17184.195720.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

14/08/2025 200.000 MBVCB.10551024458.ung ho ms 2025.214 em tran van vinh.CT tu 0381000377148 PHAM TRAN THY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 020097041508141954152025hHpP126164.99155.195415.Ung Ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi )

14/08/2025 200.000 5226IBT1bW4YIWSF.MS 2025.215 - CHI NGUYEN THI MY CHI.20250814.194359.04102021.LE NGUYEN NGOC HAN.970448

14/08/2025 300.000 MBVCB.10550833478.ung ho Ms 2025 214 ( em Tran Van Vinh ).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 0200970488081419384920251BZF991891.26124.193845.MS2025.215

14/08/2025 100.000 020097048808141937042025ZyEj980164.17459.193621.MS2025.216

14/08/2025 200.000 5226IBT1fWIKUPJD.MS 2025.214 em Tran Van Vinh.20250814.193544.001370406178035.LE THI NGOC TUYET.970400

14/08/2025 150.000 MBVCB.10550665547.ung ho chi Nguyen Thi My Chi ( MS 2025.215).CT tu 0481000813817 NGUYEN MAI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 MBVCB.10550602966.HUYNH MY HUE ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071000942635 HUYNH MY HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 300.000 MBVCB.10550584517.ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 0441000650213 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 20.000 MBVCB.10550471012.Chuyen tien ung ho.CT tu 0371003872572 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

14/08/2025 200.000 5226IBT1jQNEQT88.MAI TUONG VY UH CHI NGUYEN THI MY CHI 2025.215-140825-19:11:42 214062.20250814.191142.43150017.MAI TUONG VY.970416

14/08/2025 200.000 020097041508141905132025GR9L852935.58004.190513.UNG HO MS 2025.215 chi NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 100.000 020097040508141903042025PP4U065564.46947.190304.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI GAI chuyen tien ung ho a vu xuan hoan

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3PCU4C.Ms 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25226505070380.20250814.185332.9979996868.TRAN KIM NGAN.970407

14/08/2025 1.000.000 5226IBT1kW3PCI6D.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25226381126460.20250814.185324.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

14/08/2025 100.000 020097041508141851082025MeIK800034.86240.185025.Ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi)

14/08/2025 50.000 5226IBT1jQNKRITJ.VAN THI MY LINH CHUYEN KHOAN-140825-18:50:15 176474.20250814.185015.146471919.VAN THI MY LINH.970416

14/08/2025 50.000 5226IBT1kW3PJ668.Ms 2025.215 FT25226043904508.20250814.184838.19028888477015.VND-TGTT-PHAM THUY HONG.970407

14/08/2025 100.000 020097048808141843352025gNyu599025.45678.184253.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 45.686 MBVCB.10549973322.LANG THI THUY MS 2025.216.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 MBVCB.10549943606.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0041000226204 PHAM DUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 020097044908141832562025zWL5106475.87872.183256.DUONG THI QUYEN ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi Mi Chi, ma GD 358756192

14/08/2025 20.000 5226IBT1bW4PK12E.Em Tran Van Vinh.20250814.181716.37201010010865.LE THUY HANG.970426

14/08/2025 50.000 020097042208141816282025KV71916364.5727.181629.LE TRONG NGHIA chuyen tien ung ho 2025.215 Nguyen Thi My Chi

14/08/2025 50.000 MBVCB.10549598833.NGUYEN THI NGOC HUYEN chuyen tien MS 2025.214 (em Tran Van Vinh).CT tu 1018011117 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 5226IBT1kW3U6KG3.MS 2025.216 chi Truong Thi Tam FT25226143383551.20250814.181253.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407

14/08/2025 200.000 5226IBT1hQLIGR98.IBFT Nhu chua he co cuoc chia ly Thanh Thuy 0987176365.20250814.181223.060131261155.SACOMBANK.970403

14/08/2025 400.000 5226VNIBJ22XB326.gia dinh Lam ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).20250814.175920.140180.PHAM THI HONG LAM.970441

14/08/2025 500.000 5226VCBCJ22XBESH.ung ho ms 2025.215 chi nguyen thi my chi.20250814.175347.0127041019871.TRAN NHU TUAN.970454

14/08/2025 500.000 020097042208141751312025OB6W783149.71021.175133.ung ho MS 2025.200 em Ly Van Cho

14/08/2025 200.000 MBVCB.10549263665.ung ho?MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 02009704220814174645202500J1331913.42829.174646.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025214 e tran Van Vinh

14/08/2025 100.000 5226VNIBJ22XBJ19.Ung ho MS 2025.215.20250814.174527.025704061083102.NONG THANH HUYEN.970441

14/08/2025 500.000 MBVCB.10548933234.MS2025.211 ( anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0011000654018 NGUYEN THI GIANG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1iWSFFG7H.MS2025.216 ( chi Truong Thi Tam).20250814.172716.02606234001.HUYNH THI THUY NA.970423

14/08/2025 200.000 5226IBT1bW4PSZ7R.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.172714.0939658444.PHAM NGUYEN HUYEN TRAN.970448

14/08/2025 200.000 5226IBT1iWSFL4JF.ung ho NCHCCCL mai hoa 0359015048.20250814.171822.189854398.MAI THU HOA.970432

14/08/2025 100.000 MBVCB.10548756016.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0111000182814 NGUYEN TRAN PHUONG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97417420672.20250814.97417420672-0704737400_Ung ho MS 2025215 ( chi Nguyen Thi My Chi )

14/08/2025 50.000 MBVCB.10548643242.MS2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0341006960461 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 MBVCB.10548526692.MS 2025.28(em Hving Ho oan).CT tu 9368930422 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 10.000 5226IBT1kW38XGGE.ung ho ms 2025.216 chi Truong Thi Tam, chuc chi va gia dinh binh an FT25226369126655.20250814.165715.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

14/08/2025 100.000 020097048808141657142025ErHP763274.54966.165632.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 100.000 5226IBT1bW4URB4Q.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).20250814.165447.06001013781885.TRUONG HOANG PHI UNG.970426

14/08/2025 200.000 5226IBT1aQRRBJA1.UNG HO MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI).20250814.165038.700005168552.TRAN TUYET MY.970424

14/08/2025 50.000 0200970422081416480420257ROE125211.3681.164805.ung ho MS2025.208 em Hving Ho Oan

14/08/2025 100.000 5226IBT1bW4U3JGW.DINH THI NGUYET LINH ung ho chi Chi ung thu vu nuoi con 2 tuoi bai nao dong kinh.20250814.164635.0827017995.DINH THI NGUYET LINH.970448

14/08/2025 300.000 MBVCB.10548250013.DINH HUY HOANG ung ho MS2025.214.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1jQNK5ARM.2025.209 LE VAN THUONG-140825-16:41:28 938497.20250814.164129.30337617.HA BUU NGUYEN.970416

14/08/2025 200.000 020097048808141641092025mMHs642671.63898.164027.MS 2025.215

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW38Z7HJ.Ung ho em Tran Van Vinh MS 2025.214 FT25226489014800.20250814.163949.19835179207015.VND--PHAN NGOC CUONG.970407

14/08/2025 200.000 5226IBT1kW38ZV91.Ung ho chi Truong Thi Tam, MS 2025.216 FT25226979900867.20250814.163845.19030711261998.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUANG.970407

14/08/2025 200.000 MBVCB.10548211625.NGUYEN THI NGOC LIEN ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1019007995 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 300.000 MBVCB.10548210381.DINH HUY HOANG ung ho MS 2025.215.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 500.000 020097041508141625212025qmse216630.83127.162517.NGUYEN THI NGOC PHUONG chuyen tien giup Hving H oan

14/08/2025 200.000 020097042208141622592025AZXF129883.70284.162259.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 20.000 5226IBT1aQRRI4GP.UH ma so 2025.208 em Hvinh Ho Oan.20250814.161602.6808081983.SHBMB.970443

14/08/2025 500.000 020097048808141615312025f4T3468885.32580.161527.MS 2025.216 TRUONG THI TAM

14/08/2025 30.000 5226IBT1iWSFPWC2.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.161434.06343286101.TRAN DINH DUC.970423

14/08/2025 200.000 MBVCB.10547910636.ung ho MS 2025.215 (chi NGUYEN THI MY CHI).CT tu 0181003467460 TA MY NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1bW4U71WL.truong thi Tam ms 2025 216.20250814.161109.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425

14/08/2025 200.000 MBVCB.10547739748.MS 2025.215 ung ho chi Nguyen Thi My Chi, mong chi mau khoe de lo cho con chi nha.CT tu 0261003453554 PHAM THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 MBVCB.10547677811.PHAM THI BICH HUE chuyen tien ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0491000101187 PHAM THI BICH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1jQNKM591.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI-140825-15:50:50 845770.20250814.155051.100722678.VO THI TAM.970416

14/08/2025 50.000 020097048808141548162025olHr296692.99028.154812.TRAN THI BICH NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.211 ANH VU XUAN HOAN

14/08/2025 100.000 5226IBT1jQNKMJZU.2025.215 NGUYEN THI MY CHI-140825-15:47:27 839744.20250814.154727.30337617.HA BUU NGUYEN.970416

14/08/2025 868.000 020097048808141539512025A80u246892.58387.153947.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 20.000 MBVCB.10547454966.TUONG DUNG ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 20.000 MBVCB.10547430775.TUONG DUNG ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 500.000 020097048808141532252025uXPz203046.23477.153222.MS 2025.215

14/08/2025 200.000 MBVCB.10547395779.chuyen tien ung ho MS 2025.215 (chi NGUYEN THI MY CHI).CT tu 0251001196715 KHUU LE HUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 1.000.000 MBVCB.10547394615.TRAN HUY chuyen tien ung ho MS 2025.139 (chi Dinh Thi Bao Yen).CT tu 9902239299 TRAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 18.000 MBVCB.10547377400.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.216 ( chi Truong Thi Tam).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 500.000 MBVCB.10547365384.Ung ho MS 2025.175 (chau Nguyen Bao Khang).CT tu 0201000557142 HOANG PHI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 500.000 MBVCB.10547338417.Ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 0201000557142 HOANG PHI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 02009704220814152322202566AW425932.80621.152323.MS2025.215 nguyen thi my chi

14/08/2025 200.000 020097042208141515412025CI63737707.45168.151541.Ung ho MS.2025.215 chi My Chi

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3INX6Z.MS 2025 215 Nguyen Thi My Chi FT25226591130211.20250814.151535.19030926742016.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM VY.970407

14/08/2025 100.000 020097048808141509492025B5lk073037.19046.150945.KHANH MOC UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL

14/08/2025 500.000 020097042208141508432025MKTK398563.12852.150840.ung ho MS 2025.216 Truong Thi Tam

14/08/2025 50.000 5226IBT1bW4UCBKL.MS 2025211 anh Vu Xuan Hoan.20250814.150013.0368115899.VU DUC THANG.970425

14/08/2025 500.000 5226IBT1kW3ITQKJ.ung ho MS 2025.215 - chi Nguyen Thi My Chi FT25226930919094.20250814.145416.14022603574016.VND-TGTT-LE PHUONG THAO.970407

14/08/2025 3.000.000 SHGD:10005383.DD:250814.BO:THIEU THI PHI LOAN.Remark:UNG HO MS 2025.216 TRUONG THI TAM

14/08/2025 300.000 5226IBT1hQLMFMJY.IBFT NGUYEN THI THANH NGA chuyen giup MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.144722.070117180679.SACOMBANK.970403

14/08/2025 50.000 5226IBT1iWSTXXPQ.ms 2025215 chi nguyen thi my chi.20250814.144645.226651144.PHAN THIEN THANH.970432

14/08/2025 100.000 MBVCB.10546935316.ung ho.MS.2025.216.(Truong Thi Tam ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 020097042208141445372025DZ3B231787.12596.144538.Ung ho MS 2025.208 em Hving Ho Oan

14/08/2025 306.000 5226IBT1hQLMFJDF.Van Dong Nguyen ct BAO VIETNAMNET.20250814.144514.010001459614.Van Dong Nguyen.970403

14/08/2025 300.000 5226IBT1kW3IZ2GF.thao ung ho minh san 2025.212 FT25226948745068.20250814.144332.19036672050011.VND-TGTT-PHAM THI HOAN.970407

14/08/2025 500.000 020097040508141435132025VLBV045829.69769.143513.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 216 chi Truong Thi Tam

14/08/2025 50.000.000 5226IBT1jQNKJQJJ.CTY THE AI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.210( EM NGUYEN THI HUONG GIANG)-140825-14:33:56 716949.20250814.143356.43659047.CONG TY CO PHAN DAU TU DICH VU THE AI.970416

14/08/2025 100.000 5226IBT1hQLMLZ2J.IBFT MS 2025.215 - nguyen thi my chi.20250814.143244.070081840146.SACOMBANK.970403

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3IKMFU.ung ho MS 2025.216 FT25226488284108.20250814.143220.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3IK1Z4.Ung ho MS 2025211- Vu Xuan Hoan FT25226676157908.20250814.143129.19033727333025.VND-TGTT-TRAN THI THANH THAO.970407

14/08/2025 100.000 5226IBT1fWI74P28.An Nguyen + ung ho MS 2025.215.20250814.143032.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3IGBI2.MS 2025.215 FT25226697201712.20250814.142458.19032630824011.VND-TGTT-PHAM THI BICH LOAN.970407

14/08/2025 100.000 5226IBT1hQLMH69N.IBFT MS2025.215.20250814.142232.060269310017.SACOMBANK.970403

14/08/2025 300.000 5226IBT1kW3IA37L.Gia dinh huong linh Khoi Nguyen Khiem Tue ung ho chi My Chi MS 2025.215 FT25226651351221.20250814.142228.19039770913017.TRAN MINH PHUONG.970407

14/08/2025 3.000.000 MBVCB.10546692717.ung ho MS 2025.216(chi Truong Thi Tam).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 3.000.000 MBVCB.10546677812.ung ho MS 2025.215( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 3.000.000 MBVCB.10546675117.ung ho MS 2025.214( em Tran Van Vinh).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 020097044908141419132025HnYG850263.9235.141913.ms 2025.215 nguyen thi my chi, ma GD 358635242

14/08/2025 200.000 020097041508141413022025WdV5726345.86604.141303.2015.215( nguyen thi my chi)

14/08/2025 50.000 020097041508141405142025A0IK708573.57706.140514.Ung ho MS.2025.208

14/08/2025 200.000 5226IBT1dWEW3XDL.Ung ho Ms2025213 em Tong Thi Anh.20250814.140429.97042292Qbc9bc5000000000d20881.MBBANK IBFT.970422

14/08/2025 500.000 020097040508141403452025SJL1050344.51821.140345.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.212 Quach Linh San

14/08/2025 30.000 020097042208141403322025LC6N745003.52505.140333.gui ms 2025 216

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3IPTHU.MS 2025.211 FT25226803235041.20250814.140055.7136901991.NGUYEN THI NGOC YEN.970407

14/08/2025 100.000 5226IBT1fWI7YZ5Z.An Nguyen + ung ho MS 2025.216.20250814.135647.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406

14/08/2025 250.000 020097048808141356102025TGS8714980.25919.135527.UNG HO MS 2025.216 CHI TRUONG THI TAM

14/08/2025 1.000.000 020097040508141355572025FGIB028795.25555.135557.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

14/08/2025 500.000 0200970405081413532820251YFO022109.16903.135329.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.213 Tong Thi Anh

14/08/2025 100.000 5226IBT1fWI7YUMR.ung ho Vu Xuan Hoan MS2025.211.20250814.135145.0908458686.HO THI YEN.970431

14/08/2025 100.000 5226IBT1jQN7XXXJ.MS 2025.214 TRAN VAN VINH , NINH BINH-140825-13:51:41 655354.20250814.135141.9347309.LE THI THUY LAM.970416

14/08/2025 500.000 020097040508141350482025TKU2014975.7608.135048.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.214 Tran Van Vinh

14/08/2025 100.000 0200970422081413494720252RVJ440780.5052.134948.Ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam

14/08/2025 1.000.000 MBVCB.10546382895.DIEP va NHAT ung ho MS 2025.215 (chi NGUYEN THI MY CHI).CT tu 0451000307280 DO QUY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 500.000 5226IBT1kW3IIQJX.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25226230339030.20250814.134334.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

14/08/2025 200.000 5226IBT1kW3IMYGR.MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25226261820008.20250814.134103.19039095043016.VND - TGTT - PHAM MINH ANH.970407

14/08/2025 500.000 020097041508141340022025KQek653925.71397.134002.ung ho MS 2025. 207 (anh Hoang Van Long)

14/08/2025 500.000 020097041508141338212025ARng650852.66337.133821.ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan)

14/08/2025 500.000 020097041508141336322025MsSR648120.59872.133632.Ung ho MS 2025.209 (em Le Van Thuong)

14/08/2025 500.000 020097041508141335052025QFr3643900.55504.133505.ung ho MS 2025. 210( e Nguyen Thi Huong Giang)

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3IVCRV.DANG TUAN ANH chuyen ung ho MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25226597639697.20250814.133457.19036816446010.DANG TUAN ANH.970407

14/08/2025 39.680 5226IBT1aQRXEEJA.vu thi Hue ung ho MS2025.213 E tong thi Anh.20250814.133335.700014642119.VU THI HUE.970424

14/08/2025 500.000 020097041508141333112025g8K5640843.49338.133311.ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan)

14/08/2025 500.000 020097041508141331272025naly638032.42950.133127.ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San)

14/08/2025 50.000 5226IBT1kW3IDURV.MS 2025.216 FT25226680197239.20250814.133123.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

14/08/2025 30.000 020097048808141331142025NEE9614899.42626.133111.UNG HO MS 2025.215 CHUC CHI VUOT QUA DUOC KHO KHAN

14/08/2025 500.000 020097041508141329352025lURJ633498.38054.132936.ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh)

14/08/2025 50.000 0200970422081413224320259FBW768587.14979.132244.MS 2025.211

14/08/2025 10.000 5226IBT1iWSTA9LS.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).20250814.132217.02935403901.LE THI BE DAO.970423

14/08/2025 100.000 020097042208141321382025FCRF275924.12241.132056.ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam

14/08/2025 100.000 MBVCB.10546147296.MS 2025.216( chi truong thi tam).CT tu 0551000147602 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 14.300 020097041508141316422025rXrt607958.96369.131643.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam)

14/08/2025 200.000 020097042208141315552025KYU7197609.93741.131556.Ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam

14/08/2025 200.000 020097048808141255542025gPDK481968.26492.125550.UNG HO MS2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 200.000 5226IBT1kW3IQTC8.Ung ho chi nguyen thi my chi FT25226033942796.20250814.125526.19035636197016.VND-TGTT-TRAN THI NGA.970407

14/08/2025 200.868 020097042208141251112025X4TK156671.11161.125112.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025. 216. CHI TRUONG THI TAM. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG NHU LAI

14/08/2025 50.000 020097042208141243032025S6D7704955.82014.124259.MS 2025.213 em Tong Thi Anh

14/08/2025 500.000 5226IBT1jQN7ZQJH.UNG HO MS 2025.208 E HVING HO OAN-140825-12:34:36 549959.20250814.123436.2175959.TANG LE MY HANH.970416

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3MFDQJ.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25226061554908.20250814.123135.2222228079.NGUYEN KHANH VI.970407

14/08/2025 100.000 5226IBT1iWSTI7BL.ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250814.123115.03493256701.DANG VAN CONG HOANG.970423

14/08/2025 30.000 020097042208141230552025N0QL834461.34167.123056.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

14/08/2025 200.000 MBVCB.10545721872.ung ho ms 2025.214 Em Tran Van Vinh.CT tu 1031584109 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1hQLMY3DP.IBFT ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.122829.060229340363.SACOMBANK.970403

14/08/2025 100.000 5226IBT1fWI7V1PS.ung ho MS 2025.211 Vu Xuan Hoan.20250814.122435.8007041170778.NGUYEN NGOC HUAN.963388

14/08/2025 30.000 5226IBT1iWSTSZY4.Ung ho MS 2025.156 (Em Tran Van Minh).20250814.121101.06343286101.TRAN DINH DUC.970423

14/08/2025 30.000 5226IBT1iWSTSAT2.Ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).20250814.121009.06343286101.TRAN DINH DUC.970423

14/08/2025 500.000 020097040508141209012025F7NK050081.34973.120901.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.213 em Tong Thi Anh

14/08/2025 100.000 MBVCB.10545452230.2025.211 anh Vu Xuan Hoan.CT tu 1054670412 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 MBVCB.10545444319.NGUYEN THI PHUONG THANH ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi ) .CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 MBVCB.10545434808.NGUYEN THI PHUONG THANH ung ho MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh ) .CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 MBVCB.10545412314.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THUY LINH 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 MBVCB.10545391421.NGUYEN THI PHUONG THANH ung ho MS 2025.211 ( anh Vu Xuan Hoan )p.CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 020097048808141201182025iYBN209595.97714.120035.TRINH NGOC THAO NGAN CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.216 CHI TRUONG THI TAM

14/08/2025 50.000 5226IBT1iWST2Z5Y.Trinh Thi Huong ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.120105.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

14/08/2025 50.000 5226IBT1iWST27VE.Tran Thi Hang ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).20250814.120028.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

14/08/2025 200.000 MBVCB.10545348774.NGUYEN THI PHUONG THANH ung ho MS 2025.216 (chi truong thi tam).CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 5226VNIBJ22V6R9Z.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250814.115507.656704060051780.TRUONG NGOC HUY.970441

14/08/2025 100.000 MBVCB.10545291459.DAU HUY HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.208.CT tu 0011004117181 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1aQRXMLBW.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.114738.0909878499.LE THI NGOC THANH.970437

14/08/2025 138.000 020097048808141146572025AYUO120169.24157.114653.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.215 CHI NGUEN THI MY CHI

14/08/2025 500.000 MBVCB.10545170187.chuyen tien ung ho MS 2025.208 em HvingHoOan.CT tu 0071000800005 TO THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 5226IBT1kW3M8PCV.Ung ho MS2025.216 chi Truong Thi Tam FT25226080015109.20250814.113452.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

14/08/2025 1.000.000 5226IBT1iWSLR328.MS 2025214 em Tran van Vinh.20250814.112710.9826868.NGUYEN THI LE THU.970432

14/08/2025 100.000 020097042208141123312025C4O4628894.2361.112332.MS 2025.215

14/08/2025 500.000 020097042208141119292025SHI8607844.81339.111929.NGUYEN THI THUY LINH ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

14/08/2025 200.000 5226IBT1kW3M1X72.MS 2025.215 FT25226522210500.20250814.110747.19036993666012.VND-TGTT-LY MINH CHAU.970407

14/08/2025 200.000 5226IBT1aQRXCMH9.UNG HO MS 2025 215 NGUYEN THI MY CHI.20250814.110432.88606868.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

14/08/2025 200.000 5226IBT1kW3MJMIW.Ung ho MS 2025 215 chi Nguyen Thi My Chi FT25226830812326.20250814.110233.19027820754014.VND-TGTT-NGUYEN HOANG CUC.970407

14/08/2025 200.000 5226IBT1jQN7UZ2I.UNG HO MS.2025.213 CHAU TONG THI ANH-140825-10:54:54 379974.20250814.105454.969468468.NGUYEN THI OANH.970416

14/08/2025 100.000 MBVCB.10544559974.HOANG HA chuyen tien khuyen hoc cho chau - TONG THI ANH.CT tu 0591000199412 HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 138.000 MBVCB.10544532400.TRUONG BAO LAM chuyen tien.CT tu 3988372928 TRUONG BAO LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 020097041508141050312025Ntnc190337.32695.105031.MS 2025.216

14/08/2025 500.000 5226IBT1jQN7UCRG.2025-215-140825-10:49:40 370888.20250814.104940.790618.DANG VAN MINH.970416

14/08/2025 50.000 5226IBT1jQN78NVH.MS 2025.216 CHI TRUONG THI TAM-140825-10:48:09 368328.20250814.104809.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

14/08/2025 500.000 MBVCB.10544471878.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 300.000 MBVCB.10544465797.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2025.216 chi Tam.CT tu 9919627286 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 30.000 0200970415081410433520257Cby168382.99571.104336.ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam)

14/08/2025 200.000 5226IBT1kW3V3SPN.MS 2025.215 FT25226446010665.20250814.104231.19032612836698.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG .970407

14/08/2025 100.000 MBVCB.10544411978.ung ho MS 2025.216(chi truong thi tam).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 5226IBT1kW3VFH35.Ung ho MS 2025215 Nguyen Thi My Chi FT25226079914718.20250814.104105.11622572621017.VND-TGTT-HUYNH QUE PHUONG.970407

14/08/2025 500.000 0200970415081410341720253dpY138536.54852.103414.Ung ho MS 2025.214 (em Tran Van Vinh)

14/08/2025 500.000 020097041508141032552025lDPE134204.49288.103255.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)

14/08/2025 175.000 ATM_FTF.00003189.253617.20250814.103135.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181814.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM

14/08/2025 500.000 020097041508141031342025gyZG130103.42974.103134.Ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam)

14/08/2025 20.000 020097041508141028452025gqGl121344.29588.102845.ms 2025.216 ( chi truong thi tam )

14/08/2025 50.000 020097041508141028332025zHmD121030.29114.102751.UNG HO MS 2025.214( EM TRAN VAN VINH)

14/08/2025 100.000 020097042208141027282025A023599943.23695.102729.Luu Quang Hai ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam

14/08/2025 50.000 MBVCB.10544243192.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).CT tu 1040839704 NGUYEN HUYNH HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 1.000.000 5226IBT1fWIGR8GZ.ung ho MS 2025 .216 (Chi Truong Thi Tam ).20250814.102541.0962435888.NGUYEN THI HANH.970431

14/08/2025 200.000 MBVCB.10544225539.LE THI THANH HIEN chuyen tien UH MS 2025.211(anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0491001945683 LE THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1iWSLGHC8.ung ho MS 2025.213.20250814.102347.04083879201.HOANG DINH TRONG.970423

14/08/2025 300.000 5226IBT1kW3VGJJL.NGUYEN VAN ANH KIET chuyen uh ms 2025.216 FT25226320106181.20250814.100854.19837086920024.VND--NGUYEN VAN ANH KIET.970407

14/08/2025 86.000 020097041508141001512025xYb8935111.5509.100151.ung ho ms 2025 214

14/08/2025 200.000 5226IBT1iWSL578K.Ung ho MS 2025.216 chi TRUONG THI TAM.20250814.100136.00000050149.TO THI PHUONG.970423

14/08/2025 500.000 5226IBT1iWSLYFG4.Ung ho MS 2025215 Nguyen Thi My Chi.20250814.095730.123456076.DAO MY GIA BAO.970432

14/08/2025 200.000 MBVCB.10543865544.ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0421000427129 PHAM HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 020097048808140952062025vm8G396640.61591.095203.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN MY CHI

14/08/2025 100.000 020097042208140940362025X0L8526486.13727.094037.MS 2025.215

14/08/2025 50.000 MBVCB.10543647503.ung ho MS2025.216.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 MBVCB.10543644300.ung ho Ms 2025.215.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 MBVCB.10543638059.Ung ho Ms2025.214.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 500.000 020097040508140932222025WX1Z096926.79378.093140.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 216 Truong Thi Tam

14/08/2025 200.000 MBVCB.10543543051.MS 2025.216 tang chi truong thi tam.CT tu 1032740217 TRAN THI MY LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97370711270.20250814.97370711270-0355068570_NCHCCCL - Loc Trien

14/08/2025 200.000 020097041508140919012025ZLRd805030.27242.091901.Ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi )

14/08/2025 50.000 MBVCB.10543360456.UH ms 2025.216 Truong Thi Tam.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 MBVCB.10543343682.Ung ho be San MS2025.212.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 500.000 020097041508140908082025TipN773245.86459.090808.Chuyen tien ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam)

14/08/2025 500.000 020097048808140907012025TndJ131344.82851.090657.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 200.000 MBVCB.10543333655.Ung ho c Chi 2025.215.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1hQLVLJU2.IBFT DOAN THI HUYNH LAN chuyen tiennguyenthichidungghitenem.20250814.090635.070150970316.SACOMBANK.970403

14/08/2025 100.000 5226IBT1iWSL95RU.ung ho MS 2025216 chi Truong Thi Tam.20250814.090547.0984041991.DAO DUC VINH.970432

14/08/2025 100.000 MBVCB.10543299879.MS 2025.208 (em Hving ho oan).CT tu 0631003874831 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 5226IBT1kW3VQJE1.ung ho MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25226906312853.20250814.085945.3775999999.NGUYEN THI AI NHI.970407

14/08/2025 1.000.000 MBVCB.10543242310.MS 2025.216(chi Truong Thi Tam).CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 MBVCB.10543234208.MS 2025.213.CT tu 0011004063082 TA THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 020097040508140854272025UA13042775.36849.085427.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

14/08/2025 50.000 5226IBT1bW4MHRFD.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250814.084919.03101010965538.HOANG VIET.970426

14/08/2025 200.000 020097040508140841532025BKOI092826.95587.084150.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 chi Truong Thi My Chi

14/08/2025 200.000 5226IBT1aQR34CEW.ung ho MS 2025213 em tong thi anh.20250814.084147.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

14/08/2025 100.000 MBVCB.10543051594.ung ho MS 2025.214.CT tu 0331000475785 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 500.000 MBVCB.10543047136.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0021000305711 HOANG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 300.000 5226IBT1iWSLJCJC.Ung ho ms 2025 215.20250814.084031.64414445.NGUYEN XUAN QUYNH.970432

14/08/2025 300.000 02009704220814084013202531D8536457.90618.084014.UNG HO MS 2025.212 QUACH LINH SAN

14/08/2025 300.000 020097041508140832492025H8yp674548.66481.083249.ung ho MS2025.214 em tran van vinh

14/08/2025 100.000 5226IBT1aQR35A9A.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250814.082920.0908043048.SHBMB.970443

14/08/2025 200.000 5226IBT1bW4MK4C2.MS 2025.215 - chi Nguyen Thi My Chi.20250814.082801.0004100036406002.PHAM NGOC TRAM ANH.970448

14/08/2025 300.000 MBVCB.10542891293.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 5226IBT1jQNGRS9V.UNG HO MS 2025 216 CHI TRUONG THI TAM-140825-08:26:34 146581.20250814.082635.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

14/08/2025 200.000 MBVCB.10542869547.MS 2025.216 (CHI TRUONG THI TAM).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 MBVCB.10542859598.MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 MBVCB.10542839679.MS 2025.214 ( EM TRAn VAN VINH).CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 300.000 5226IBT1fWIGK2HI.chuyen tien ung ho MS 2025 215 Chi Nguyen Thi My Chi .20250814.081933.001370406001983.HUA THONG DIEP.970400

14/08/2025 50.000 5226IBT1iWSHX6FG.ung ho ms 2025 208 em hving ho oan.20250814.081359.235811383.LE HONG DUC.970432

14/08/2025 100.000 MBVCB.10542758877.VU THI HUE chuyen tien ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0031000378110 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 300.000 020097042208140813142025FU3A311278.6076.081315.Ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

14/08/2025 100.000 IBVCB.10542697933.Chuyen tien ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

14/08/2025 200.000 MBVCB.10542651450.MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 200.000 MBVCB.10542626869.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0011004242009 DINH PHU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 250.000 MBVCB.10542548089.ung ho MS2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 6.868 0200970422081407435420250QVD257691.21780.074355.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

14/08/2025 200.000 5226IBT1iWSHL17Q.MS2025215.20250814.074330.151896251.CHUNG NGOC YEN.970432

14/08/2025 50.000 0200970405081407430620254SGT074971.19663.074306.Vietcombank:0011002643148:2025.215

14/08/2025 100.000 02009704880814074119202516wG677003.14911.074116.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH

14/08/2025 200.000 5226IBT1iWSHHHUC.ms 2025.215.20250814.074104.09429699149.MAI NGUYEN HA TRINH.970423

14/08/2025 100.000 MBVCB.10542372814.ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1058626989 PHAM THI PHUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97358819948.20250814.97358819948-0939350656_Ung ho Ms2025215 chi Nguyen Thi My Chi

14/08/2025 50.000 020097048808140633572025tLjL423302.57436.063315.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

14/08/2025 350.000 5226IBT1dWKNWKMG.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 208 209 210 211 212 213 va 214.20250814.061644.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

14/08/2025 200.000 MBVCB.10541756575.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9943363668 DINH XUAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/08/2025 50.000 020097042208140515382025H5GA638863.89368.051535.case.2025.215 nguyen thi my chi

14/08/2025 100.000 020097042208140331412025CXSB843502.54923.033138.MS 2025.215

14/08/2025 50.000 5226IBT1iWSHPQ24.PHAM THI HIEN THAO ung ho MS 2025.210 (em Nguyen Thi Huong Giang).20250814.015853.98217222999.PHAM THI HIEN THAO.970423

14/08/2025 200.000 5226IBT1kW3SF1QC.Ung ho Ms 2025.211 Vu xuan Hoan FT25226036098001.20250814.014353.19036639379014.VND-TGTT-MA THANH HUE.970407

14/08/2025 50.000 020097048808140120552025Fyku232890.89377.012051.EM TONG THI ANH

14/08/2025 500.000 020097041508140057482025FwJa342669.73840.005748.ung ho MS 2025.205 ( be Duong Anh Tuan )

14/08/2025 22.169 5226IBT1iWSHML78.UHMS 2025.215 Mong Ng.T.My Chi,Ng.Ngo Anh Duong benh chuyen bien tot,GD an lac co nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250814.002710.00005384949.VU HOANG LINH.970423

14/08/2025 100.000 020097041508140002422025dzKA316369.16261.000242.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)

14/08/2025 100.000 0200970488081323584620258AZA158004.11642.235804.NGUYEN VAN CHI CHUYEN TIENUNG HO BE DUONG ANH TUAN MS 2025205

14/08/2025 200.000 5225IBT1jQNG42SR.HA THANH THAO LINH CHUYEN KHOAN-130825-23:51:04 940673.20250813.235104.7200167.HA THANH THAO LINH.970416

14/08/2025 200.000 5225IBT1jQNG4QNY.UNG HO MS 2025.200-130825-23:47:21 938783.20250813.234722.1147067.NGO THUY MY NGOC.970416

15/08/2025 10.000 5227IBT1kW3ZQHPU.MS 2025.214 FT25228622331911.20250815.231603.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

15/08/2025 50.000 5227IBT1kW36NA3M.HA THI HANG chuyen ung ho ms 2025.211 vu xuan hoan FT25228808180036.20250815.230740.19031045690990.VND-TGTT-HA THI HANG.970407

15/08/2025 100.000 MBVCB.10565851077.2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 020097040508152232492025OE0O044784.99757.223249.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.214 em Tran van vinh

15/08/2025 200.000 5227IBT1hQL5JIPM.IBFT Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh. chuc con moi dieu tot lanh.20250815.222515.0982498799.SACOMBANK.970403

15/08/2025 200.000 MBVCB.10565599191.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0491001605110 DANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWD1YTZ9.ung ho Ms 2025.215.20250815.222338.00306601001.LE BICH NGOC.970423

15/08/2025 10.000 MBVCB.10565446588.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 300.000 5227IBT1kW36GX62.Nguyen Khai Gia Uong Bi QN - SV DH KTQD ung ho Ms 2025.214 Tran Van Vinh FT25228734121089.20250815.220029.19027381725010.VND-TGTT-VU THI HANG.970407

15/08/2025 100.000 020097041508152153022025va0O126692.74120.215302.ung ho MS2025.213 em Tong Thi Anh

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW364LXQ.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25228677701380.20250815.215144.19029900356020.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

15/08/2025 1.000.000 MBVCB.10565270942.Tran Hoang Nam kon tum chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 30.000 5227IBT1kW36B7L1.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25228182840837.20250815.214703.19050037368014.VND-TGTT-DAO QUOC NAM.970407

15/08/2025 15.000 MBVCB.10565241131.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 300.000 020097041508152141422025sINI100344.30916.214142.MS 2025.217

15/08/2025 100.000 5227IBT1iWD1D8A7.ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250815.213652.213935224.TRAN THU TRA.970432

15/08/2025 50.000 5227IBT1iWD1DCF9.Ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250815.213533.0902203855.NGO MANH DAT.970432

15/08/2025 500.000 5227IBT1jQNH3F3G.VU THI HUYEN NGA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-150825-21:35:17 190106.20250815.213517.130968888.VU THI HUYEN NGA.970416

15/08/2025 100.000 5227VNIBJ22SQUDG.Ung ho MS 2025:211(anh Vu Xuan Hoan).20250815.212734.001236236.TRAN THI HUYEN.970441

15/08/2025 50.000 5227IBT1kW368CBD.NCHCCCL FT25228708030710.20250815.212613.19037228375014.VND-TKTT-NGUYEN THI THU THAO.970407

15/08/2025 100.000 020097040508152121012025T3XE060371.44824.212101.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

15/08/2025 50.000 020097042208152117522025NSN3320673.33088.211753.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh. hdtrung15thg8 uh

15/08/2025 400.000 020097041508152113592025Etnn929716.16072.211359.Bao Bao chuyen tien

15/08/2025 10.000 5227IBT1kW36SIVG.ung ho NCHCCCL FT25228321320135.20250815.210918.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

15/08/2025 20.000 0200970422081521074220259OZC580227.87542.210738.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Bui Bao Minh ms 2025.217

15/08/2025 200.000 MBVCB.10564640534.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 5227IBT1jQNHZRAA.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-150825-20:48:30 116480.20250815.204831.860691.DANG TRAN DUC.970416

15/08/2025 50.000 0200970415081520481820253T9A842097.92972.204735.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh)

15/08/2025 5.000.000 020097048808152044582025jGsW563231.79105.204415.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.216

15/08/2025 300.000 020097041508152042292025sFH3822817.65837.204146.MS.2025.200 ung ho e LY VAN CHO

15/08/2025 100.000 020097048808152041022025KDe5538683.59358.204058.UNG HO MS 2025.211

15/08/2025 100.000 0200970488081520382020258nxA521543.46054.203815.UNG HO MS 2025.216

15/08/2025 200.000 MBVCB.10564366046.MS 2025.217.CT tu 0021000044239 DO PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 39.686 MBVCB.10564332938.LANG THI THUY MS2025.217.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 300.000 0200970422081520335820252IAX552149.22893.203358.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

15/08/2025 100.000 020097040508152017492025P5BV007290.42475.201750.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 500.000 020097048808152015492025UWy7375042.32186.201545.MS 2025.205 BE DUONG ANH TUAN

15/08/2025 500.000 020097048808152013572025Hqhk362230.21832.201353.MS 2025.177 EM TRAN VAN DUY

15/08/2025 200.000 MBVCB.10563990531.MS 2025.217.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 020097040508152007372025DJVZ061932.88761.200737.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.184 anh Le Anh Hung

15/08/2025 5.000.000 5227IBT1iWDJEU9C.CSPM, CSTV dong vien cho gia dinh Nguyen Thi My Chi ms2025.215.20250815.200219.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

15/08/2025 50.000 MBVCB.10563838322.be Gao UH MS 2025.215 ( Chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0701000459985 PHAM PHU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10563639940.2025.217.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1iWDJAMYP.MS 2025 217.20250815.194320.77765867.NGUYEN MINH HANG.970432

15/08/2025 18.000 MBVCB.10563353155.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh Ms 2025.216 ( chi Truong Thi Tam ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3EVYXC.Ung ho ms2025 21.7 be bui bao minh FT25227328929011.20250815.192823.19035014587011.VND-TGTT-NGUYEN MY NHAT TRUONG AN.970407

15/08/2025 500.000 MBVCB.10563302104.ung ho ms 2025.217 Be Bui Bao Minh.CT tu 1022597751 NGUYEN NHAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 020097048808151924172025Bc4L031152.68441.192334.MS.2025.213 UNG HO E TONG THI ANH

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW3ESEFI.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227821622006.20250815.192307.19034925779019.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407

15/08/2025 20.000 020097040508151919322025XO8D045634.42594.191933.Vietcombank:0011002643148:ung ho be Bui Bao Minh

15/08/2025 100.000 020097048808151918312025DSnM990349.37186.191747.MS 2025.215 UNG HO NGUYEN THI MY CHO

15/08/2025 100.000 020097041508151914542025NvWF487225.17323.191454.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh)

15/08/2025 100.000 MBVCB.10563077791.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 020097041508151909472025ULZo465430.90192.190947.2025.214 ( e tran van vinh)

15/08/2025 1.000.000 5227IBT1jQNHPW52.MS 2025.217 - A.HIEU GIUP BE BUI BAO MINH-150825-19:08:55 937464.20250815.190856.33445809.LE THI HOA.970416

15/08/2025 200.000 0200970488081519055120256V5U899184.67719.190508.UNG HO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI

15/08/2025 200.000 5227IBT1hQLY8V6F.IBFT MS 2025.217 bui bao minh.20250815.190120.070011456012.SACOMBANK.970403

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3KFKGI.Ung ho Ms 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25227969296543.20250815.184742.19024521460013.VND-TGTT-NGUYEN THI TU TRINH.970407

15/08/2025 300.000 5227IBT1hQLYVBBY.IBFT uh em tran van vinh 2025214.20250815.184554.0908763316.SACOMBANK.970403

15/08/2025 100.000 5227IBT1jQNHS8MX.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-18:21:46 845736.20250815.182146.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

15/08/2025 20.000 5227IBT1fWI6XS13.GiacHienVy ung ho MS2025.217(be Bui Bao Minh).20250815.181415.19021983.DO THI OANH.970431

15/08/2025 20.000 5227IBT1fWI63NSX.GiacHienVy ung ho MS2025.214(em Tran Van Vinh).20250815.181207.19021983.DO THI OANH.970431

15/08/2025 500.000 5227IBT1kW3KYJCE.ung ho MS 2025 217 chau Bui Bao Minh FT25227620313144.20250815.180911.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407

15/08/2025 500.000 020097048808151807572025NIu6454541.38734.180714.MS2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 100.000 0200970415081518034520250mqe169757.13484.180345.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)

15/08/2025 100.000 020097040508151757142025C9BC013440.74169.175714.Vietcombank:0011002643148:CHU THI NHUNG chuyen tien

15/08/2025 100.000 020097042208151747242025MO3F343098.11878.174725.NGUYEN HOANG LE chuyen tien ung ho MS 2025.215 chi NGUYEN THI MY CHI

15/08/2025 100.000 020097042208151736562025L20A652651.45193.173652.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 100.000 5227IBT1jQNHQNSU.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-17:36:02 749853.20250815.173602.12513537.DO THUY HANH.970416

15/08/2025 100.000 020097041508151735462025jBOP931493.37150.173542.ung ho ms2025.217

15/08/2025 1.000.000 5227IBT1kW3KW6RP.MS 2025.217 FT25227329501677.20250815.173451.19036334074019.VND-TKTT-NGUYEN THI KIM HIEU.970407

15/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97540021694.20250815.97540021694-0932318028_Ung ho MS 2025183

15/08/2025 300.000 MBVCB.10561335628.ung ho ms 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227VNIBJ22XN616.MS 2025.217 be BUI BAO MINH.20250815.170852.001723518.CAO THI KIM HOANG.970441

15/08/2025 300.000 020097048808151708282025mMZB913502.62220.170824.UNG HO MS 2025.217 . BE BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 020097042208151706272025N7DX306121.50066.170628.BUI THI MAI HUONG chuyen tien MS 2025.215

15/08/2025 30.000 020097041508151656042025iQFG740177.85208.165605.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 200.000 020097048808151645482025Yi2n721563.21937.164504.MS2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 50.000 0200970415081516415420259999234155.99111.164111.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.25 - MS MS 2025.194 BE DO THI KHANH CHI

15/08/2025 10.000 0200970415081516415420259999234158.66.164155.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.8.25 - MS MS 2025.201 CHI VU THI TUYET HONG

15/08/2025 500.000 5227IBT1aQNJTFZY.Gia dinh chau Bui Khanh Hang Bui Thanh Quan o Duong Noi Ha Dong Ha Noi ung ho MS 2025.217 chau Bui Bao Minh.20250815.163911.1011713000.SHBMB.970443

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWDWSSNN.MS 2025-217.20250815.163254.0838899877.MAI NGOC TUYEN.970432

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW37IV2Y.MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227429100678.20250815.163020.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407

15/08/2025 100.000 5227IBT1aQNJL1BG.Ung ho MS 2025.217 ( Be Bui Bao Minh ).20250815.162915.135704070006437.LE DUY CHUNG.970437

15/08/2025 50.000 MBVCB.10560380257.unghoms2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWDW22WU.Ung ho MS 2025 217 be Bui Bao Minh.20250815.162331.149296824.NGUYEN MINH HA.970432

15/08/2025 500.000 5227IBT1bW4GK82G.MS 2025215 nguyen thi my chi.20250815.162219.0903835323.DUONG THI HOAI THU.963369

15/08/2025 200.000 MBVCB.10560296877.VU XUAN THANH chuyen tien ung ho NCHCCCL, 0982.05.75.28.CT tu 0121000414611 VU XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 1.000.000 5227IBT1aQNJZ4X6.PHAM LE THU chuyen tien ung ho MS 2025.217 be bui bao minh.20250815.162035.2688888888.SHBMB.970443

15/08/2025 200.000 MBVCB.10560241745.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.217(be Bui Bao Minh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 MBVCB.10560192154.MS 2025.217(be Bui Bao Minh).CT tu 9944081123 NGUYEN THI THUONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW371FQ2.Ung ho MS 2025.217 FT25227500798679.20250815.160843.192226565656.DUONG THI NGOC.970407

15/08/2025 300.000 5227IBT1iWDWQV71.MS 2025.217 be Bui bao minh.20250815.160119.00900009001.PHAN THANH VINH.970423

15/08/2025 500.000 5227IBT1jQNZG4LG.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-15:53:30 531196.20250815.155330.219130029.TRINH THI THAO.970416

15/08/2025 15.000 020097048808151552132025xthe322912.26118.155209.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97527487048.20250815.97527487048-0326683902_Ung ho MS 2025215 (chi Nguyen Thi My Chi)

15/08/2025 300.000 020097040508151545462025ZDAX000224.92112.154546.Vietcombank:0011002643148:Hoang Thu ung ho ma so 2025. 217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 500.000 MBVCB.10559757095.NGUYEN TIEN THANH chuyen tien Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0451000208829 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW3GLM9G.MS 2025.217 FT25227740054725.20250815.153659.7293723943.DAO THI THUY THUONG.970407

15/08/2025 300.000 5227IBT1kW3GZJIL.Ms 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227029561229.20250815.153007.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

15/08/2025 200.000 020097041508151527212025tCo4391127.94364.152721.ung ho ms 2025.217( be Bui Bao Minh)

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3GKTK4.Viet ha55 ung ho be bui bao minh ms 2025.217 FT25227537501661.20250815.152305.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407

15/08/2025 50.000 020097040508151522142025WD23093993.68915.152214.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI VINH chuyen tien giup do be bui bao minh

15/08/2025 300.000 02009704880815152128202594A5114655.66013.152045.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 0200970422081515203220257D9I970015.60668.152032.MS2025.217 be bui bao minh

15/08/2025 2.000.000 MBVCB.10559457996.MS 2025. 217 ( be bui bao minh).CT tu 0421003745943 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10559425547.ung ho Ms 2025.215 ( chi Ng Thi My Chi ).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 300.000 5227IBT1hQLP8SHX.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.151258.060262404849.SACOMBANK.970403

15/08/2025 200.000 MBVCB.10559377968.ung ho MS 2025.217 ( Be Bui Bao Minh).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 020097040508151507542025HT0G032440.97101.150754.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 200.000 MBVCB.10559312410.ung ho Ms 2025.209 ( em Le Van Thuong).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 50.000 5227IBT1kW3GBYBC.MS2025.217 FT25227426231245.20250815.150554.19036333684018.VND-TGTT-TRAN CAU.970407

15/08/2025 500.000 MBVCB.10559147293.MS2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1038312259 NGUYEN THI KIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10559126615.BUI QUYNH GIAO chuyen tien MS 2025.217.CT tu 9978262888 BUI QUYNH GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10559106906.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071001308216 NGUYEN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 50.000 MBVCB.10559062426.ung ho MS 2025.217( Be Bui Bao Minh).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 1.000.000 5227IBT1kW3GMJL8.NGUYEN TRUONG UYEN THAO dong gop MS 2025.217. Chuc con mau het benh. Khoe manh FT25227680453601.20250815.144120.19036209235019.VND-TGTT-NGUYEN TRUONG UYEN THAO.970407

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW3GVI2L.ms 2025.215 nguyen thi my chi FT25227058728538.20250815.143843.19035980553018.VND-TKTT-VU DINH Y VAN.970407

15/08/2025 100.000 02009704050815143518202589XH004131.45206.143518.Vietcombank:0011002643148:MS.2025.217 be bui bao minh

15/08/2025 500.000 5227IBT1fWI6SVSZ.ung ho MS2025.217( be Bui Bao Minh).20250815.143152.889989.DOAN NGOC VAN.970431

15/08/2025 200.000 020097041508151429012025QelN201892.16760.142901.VU THI LAN chuyen tien ng thi my chi

15/08/2025 50.000 MBVCB.10558802710.2025-217- bui bao minh.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 02009704220815142216202546AI819142.89572.142217.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 500.000 MBVCB.10558783291.MS 2025.217 .CT tu 0011000546349 DAO VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10558736573.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 0200970422081514150420257876858480.61021.141501.MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW3GJUNT.Ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San FT25227038590081.20250815.141343.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407

15/08/2025 30.000 5227VNIBJ22X9GGR.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.141204.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

15/08/2025 100.000 020097048808151411122025zRwj705269.44540.141029.UNG HO MS2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 020097041508151410502025MM8G152266.42634.141007.2025.217 (be Bui Bao Minh)

15/08/2025 100.000 020097041508151408032025JKRH145167.31956.140803.MS 2025.217 (ung ho be Bui Bao Minh)

15/08/2025 50.000 02009704880815140438202599e9673047.18588.140434.UNG HO MS 2025203 BE NGUYEN BAO AN VA NGUYEN BAO MINH

15/08/2025 50.000 5227IBT1bW4AK4HI.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.140358.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

15/08/2025 300.000 5227IBT1kW3ARFR8.Le Huyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227126262902.20250815.140015.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407

15/08/2025 100.000 MBVCB.10558542450.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025.217 be Bui bao Minh.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 300.000 5227IBT1kW3AR4BA.Le Huyen ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25227022596855.20250815.135855.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407

15/08/2025 500.000 020097041508151357532025DIrX118444.91891.135753.NGUYEN MAU TUAN chuyen tien ung ho ms 2025.217 (be Bui Bao Minh)

15/08/2025 300.000 5227IBT1kW3ARC8N.Le Huyen ung ho MS 2025.205 be Duong Anh Tuan FT25227503860205.20250815.135716.23636363636.TRAN HONG DUONG.970407

15/08/2025 50.000 5227IBT1fWI6C9T9.MS 2025.211.20250815.135607.0985560420.NGUYEN THI LIEN.970431

15/08/2025 50.000 5227IBT1kW3AXU3G.MS 2025.217 FT25227843048501.20250815.135427.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3AXMBZ.Tue Lam Tue Minh uh MS 2025.217 FT25227744096634.20250815.135402.3186886888.CAO THI THAO.970407

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWDQV2F3.MS.2025.217 be bui bao minh.20250815.135227.03180241201.VO THI THUY KIEU.970423

15/08/2025 100.000 5227IBT1jQNZ9Q5M.UNG HO MS 2025.217 BUI BAO MINH-150825-13:52:09 309572.20250815.135209.2230027.VO THI HONG LIEN.970416

15/08/2025 100.000 020097041508151352022025Wgbn103811.69906.135203.MS 2025.217 (Be Bui Bao Minh) mong con vuot qua benh tat

15/08/2025 200.000 5227IBT1jQNZ2R9U.MS 2025. 217 BUI BAO MINH-150825-13:51:30 308569.20250815.135130.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416

15/08/2025 100.000 MBVCB.10558464679.MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh ).CT tu 0501000181939 NGUYEN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1iWDQDRWT.MS 2025.217 (Bui Bao Minh).20250815.135109.04230552001.NGUYEN TRAN MY LE.970423

15/08/2025 50.000 020097041508151350122025xVv3999618.63248.135013.ung ho ms 2025.217 Bui Bao Minh

15/08/2025 50.000 5227IBT1iWDQD7CS.ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.134921.0904892188.VU ANH TUAN.970432

15/08/2025 100.000 0200970415081513485820255RcH996448.58494.134858.MS 2025.217(Bui Bao Minh)

15/08/2025 50.000 MBVCB.10558440277.MS 2025.211 anh VU Xuan Hoan.CT tu 1023446573 MAI HO HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3AFDEL.UHNCHCCCLY Phan Lan 0982805956 FT25227097513062.20250815.134558.19033094204018.VND-TGTT-PHAN NGOC LAN.970407

15/08/2025 100.000 020097048808151340322025BUY1560073.26943.133949.MS 2025.208 EM HVING HO OAN

15/08/2025 200.000 5227VNIBJ22XSI8E.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.133915.216895555.TRAN LINH CHI.970441

15/08/2025 20.000 020097040508151336012025UV6D014803.11286.133601.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.216 chi Truong Thi Tam

15/08/2025 100.000 MBVCB.10558301948.ung ho MS 2025.217(be bui bao minh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 020097048808151333572025WeD6531095.4359.133314.MS 2025217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 020097048808151333552025yvib530921.3793.133312.NGUYEN ANH TUAN CHUYEN TIEN UNGHO . MS 2025.217. BE BUI BAO MINH

15/08/2025 20.000 020097040508151332272025Z8WE005088.98750.133144.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

15/08/2025 100.000 5227IBT1dWEVVINE.unghoMS2025217.20250815.133052.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

15/08/2025 20.000 020097040508151329562025UQ62098393.90462.132956.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

15/08/2025 200.000 020097048808151329502025HSyr513486.89783.132946.DO THI HOA CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 20.000 020097040508151327522025W0HU092836.83583.132752.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.213 Em Tong Thi Anh

15/08/2025 1.000.000 020097041508151327012025RTbY945859.81129.132701.ms2025.217 be bui bao minh

15/08/2025 20.000 0200970422081513260020256RIH259360.76748.132517.MS 2025.217

15/08/2025 300.000 5227IBT1jQNZ1D47.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-13:25:27 267078.20250815.132527.38045349.NGUYEN THI TINH.970416

15/08/2025 100.000 020097041508151324442025Bwde940926.73116.132444.MS2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97514861117.20250815.97514861117-0704737400_Ung ho MS 2025217 ( be Bui Bao Minh )

15/08/2025 20.000 020097040508151323462025KOZA081938.69367.132346.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.212 Be Quach Linh San

15/08/2025 200.000 5227IBT1jQNZ1QXA.NGUYEN TRUNG KIEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025-210 EM HUONG GIANG-150825-13:23:16 263690.20250815.132316.9722207.NGUYEN TRUNG KIEN.970416

15/08/2025 500.000 MBVCB.10558196270.HO DUONG KHANH TRIET chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0071001079991 HO DUONG KHANH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWDQC2QG.Ung ho MS2025.217 be Bui Bao Min.20250815.132157.85666666001.LE THI HAI VAN.970423

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3AEVLA.MS 2025.217 bui bao minh FT25227446503260.20250815.132156.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

15/08/2025 200.000 020097042208151321212025SRTY649997.60641.132122.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 50.000 5227IBT1kW3AKZ5F.Ung ho MS2025.217 be Bui Bao Minh FT25227063830950.20250815.131942.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

15/08/2025 200.000 5227IBT1jQNZJKVT.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-13:19:43 258028.20250815.131943.150311339.HOANG MINH PHUONG.970416

15/08/2025 100.000 MBVCB.10558160173.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10558163149.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0011004006374 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1jQNZJBNS.UNG HO MS 2025.217 BUU BAO MINH-150825-13:18:28 256283.20250815.131828.15860667.DO DANG VINH.970416

15/08/2025 50.000 020097042208151317172025EBUE847961.46809.131718.MS 2025.217 be Bui Bao Minh. chuc con mau manh khoe

15/08/2025 500.000 5227IBT1bW4A8TTL.ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.131500.0611000214807.TRUONG THU HIEN.970425

15/08/2025 500.000 020097048808151311392025RSzy436527.27541.131134.UNG HO MS 2025.217

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3AG8LU.HA VIET HANG ung ho MS2025.217 FT25227443993428.20250815.131006.19023771713018.VND-TGTT-HA VIET HANG.970407

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW3AGD5N.MS 2025.217 FT25227963220671.20250815.130936.19033898956683.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407

15/08/2025 50.000 5227IBT1jQNZWBNF.UNG HO MS 2025 217 BE BUI BAO MINH-150825-13:08:27 240760.20250815.130827.2365927.MAI THI CAM LIEN.970416

15/08/2025 100.000 5227IBT1jQNZWDHK.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-13:05:47 236559.20250815.130547.18797647.NGUYEN THI TRAM ANH.970416

15/08/2025 10.000 5227IBT1kW3A4NG4.ung ho 2025.217, be Bui Bao Minh, chuc be va gia dinh binh an FT25227350334060.20250815.130432.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

15/08/2025 200.000 5227IBT1fWI6Q981.MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).20250815.130420.8007041042630.NGUYEN ANH TUAN.963388

15/08/2025 300.000 MBVCB.10558010937.MS2025.217 ( Be Bui Bao Minh ).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1fWI6QWGX.MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250815.130233.8007041042630.NGUYEN ANH TUAN.963388

15/08/2025 200.000 020097048808151257252025cMIm374678.75927.125642.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 68.456 MBVCB.10557954453.NGO QUANG VINH chuyen tien UH MS 2025.217 (Be Bui Bao Minh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 1.000.000 020097041508151253002025nCwm868682.61007.125300.TRAN THANH TUYEN chuyen tien ung ho be bui bao minh 2025.217

15/08/2025 500.000 5227IBT1kW3AP8IA.ung ho ms 2025.217 be bui bao minh FT25227419000809.20250815.124635.19034750019016.VND-TGTT-DO XUAN KHAO.970407

15/08/2025 100.000 020097042208151244512025GKI9842975.25919.124451.Ung ho MS 2025.217 be BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 020097041508151244242025ZtrN848266.24519.124341.PHAM THI TUYET NHUNG chuyen tien UNG HO MS 2025.217 ( be BUI BAO MINH )

15/08/2025 30.000 MBVCB.10557825216.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 MBVCB.10557776932.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0451000386075 DAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 020097048808151239242025iT8m290661.1639.123841.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 MBVCB.10557762430.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0451000386075 DAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 MBVCB.10557740714.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0451000386075 DAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97508624900.20250815.97508624900-0396946589_MS 2025213 (Em Tong Thi Anh)

15/08/2025 100.000 MBVCB.10557688327.HUYNH TRUC LINH NHI chuyen tien.CT tu 0071000973651 HUYNH TRUC LINH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 MBVCB.10557679822.ung ho MS 2025.217.CT tu 0451000207829 MAC DINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 020097048808151227012025r2Es224392.46915.122618.UNG HO MS 2025.217

15/08/2025 200.000 5227IBT1bW4AJ3AU.Ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.122614.0929641642.PHAN TRONG DUC.970425

15/08/2025 1.000.000 020097041508151221192025JCfx782538.21353.122036.Ung ho MS 2015.217 (Be Bui Bao Minh)

15/08/2025 500.000 020097048808151220382025gpjt187307.18350.121955.MS2025217 KISSTARTUP MONG BE CHONG KHOE

15/08/2025 100.000 MBVCB.10557545004.MS 2025.217 (Bui Bao Minh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97506694853.20250815.97506694853-0981433404_MS 2025215 (chi Nguyen Thi My Chi)

15/08/2025 100.000 5227IBT1iWSNH8AY.ung ho MS2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.121553.00002761839.LAM THI THU HUONG.970423

15/08/2025 270.000 MBVCB.10557486742.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 1026535888 DINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 20.000 5227IBT1jQN6FBLL.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-12:13:26 149592.20250815.121326.13109397.TRUONG HOANG QUAN.970416

15/08/2025 1.000.000 020097048808151211512025izBE133980.74932.121108.NGUYEN HUU TU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 300.000 0200970488081512063720254CA3100857.49434.120554.VO TRANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.217

15/08/2025 100.000 020097042208151204272025IT9G582925.38320.120428.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.215 chj Nguyen thi my Chi

15/08/2025 50.000 MBVCB.10557316987.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 50.000 020097042208151200072025QLMA352474.16563.120007.ung ho MS 2025.217 be bui bao minh

15/08/2025 50.000 MBVCB.10557240377.ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh).CT tu 0421000440216 NGUYEN HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 1.000.000 5227IBT1kW34NQYQ.Ung ho MS2025.217 be Bui Bao Minh FT25227980703203.20250815.115540.19032668667015.VND-TGTT-PHAM VAN HA.970407

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW34R73V.TAO VAN DUC chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227020041000.20250815.115431.11120428037011.VND-TGTT-TAO VAN DUC.970407

15/08/2025 100.000 5227IBT1bW44LLXH.ms 2025.217.20250815.115011.0004100019096008.TRAN NGUYEN CAM TU.970448

15/08/2025 200.868 020097042208151142232025IZZJ200651.22143.114224.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025. 217. BE BUI BAO MINH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

15/08/2025 20.000 MBVCB.10557039840.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 5227IBT1kW34TUDW.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227787316980.20250815.114114.19023919280019.VND-TGTT-BUI THI THANH AN.970407

15/08/2025 39.000 5227IBT1kW34LK7X.ms 2025.215 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25227500345313.20250815.113859.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

15/08/2025 300.000 5227IBT1jQN66SAB.UNG HO 2025.217 BUI BAO MINH-150825-11:31:20 069823.20250815.113120.6346397.NGUYEN THI KIM OANH.970416

15/08/2025 300.000 MBVCB.10556861243.MS 2025.217.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227VNIBJ22XKG9L.Ung ho ms 2025.210 em Nguyen Thi Huong Giang.20250815.112926.220568888.TRINH TUNG LAM.970441

15/08/2025 2.000.000 020097042208151126172025IQY1558565.37438.112613.NGUYEN THIEN DUC ug ms 2025.217 Be Bui Bao Minh

15/08/2025 2.000.000 5227IBT1iWSNY7HJ.MS 2025 200 em Ly Van Cho.20250815.112435.0902633049.HUYNH KIM THANH.970432

15/08/2025 50.000 5227IBT1eW44K2E9.ZP743LLGPBUD, Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh..20250815.112249.3151179086.CONG TY CO PHAN ZION .970418

15/08/2025 200.000 MBVCB.10556782912.Ung ho MS 2025.217 - be Bui Bao Minh.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW34KS9S.TRAN VIET TUAN chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui bao Minh FT25227080887280.20250815.112206.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407

15/08/2025 100.000 5227IBT1hQLU4SE3.IBFT PHAM PHU MAN ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.112106.050042843617.SACOMBANK.970403

15/08/2025 2.000.000 5227IBT1iWSNPZ9K.MS 2025 203 Nguyen Bao An Nguyen Bao Minh.20250815.112005.0902633049.HUYNH KIM THANH.970432

15/08/2025 5.000.000 020097048808151117142025mcO0766423.90071.111709.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.217

15/08/2025 300.000 5227IBT1jQN676WR.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-11:10:10 031741.20250815.111010.9120819858.VU THI KIM DIEP.970416

15/08/2025 300.000 MBVCB.10556611598.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1055837983 HO LAM THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1hQLU59RR.IBFT DOAN THI HUYNH LAN chuyen tientranquangvinhdungghitenem.20250815.110554.070150970316.SACOMBANK.970403

15/08/2025 100.000 5227VNIBJ22XGNMD.Ung ho MS2025217 be Bui bao Minh.20250815.110456.563456789.NGUYEN HUU KHUONG.970441

15/08/2025 300.000 5227IBT1kW34YFNX.MS 2025.217 - be Bui Bao Minh FT25227707751090.20250815.110223.19032386530009.VND-TGTT-DANG THI VIET HA .970407

15/08/2025 68.000 0200970415081511012120258M8s503451.8344.110121.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.215

15/08/2025 50.000 MBVCB.10556451759.MS 2025.217.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 020097048808151057462025AXrd635955.91149.105742.THANH THAO UNG HO MS 2025.215

15/08/2025 200.000 0200970405081510573120258ZGA049512.89288.105731.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2025.217 Be Bui Bao Minh

15/08/2025 50.000 020097042208151056152025KQWJ275528.82413.105612.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 100.000 MBVCB.10556400820.ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 300.000 020097042208151051422025Z56K630447.59692.105143.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 300.000 MBVCB.10556352936.HUYNH ANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2025.216 (Chi Truong Thi Tam).CT tu 0041000279785 HUYNH ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 0200970415081510474420256rxo457300.40650.104744.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)

15/08/2025 200.000 020097040508151047362025ZD1D005144.40357.104737.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 1.200.000 5227IBT1iWSNSNBA.Ung ho MS 2025 - 215 - 216 - 217.20250815.104611.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

15/08/2025 400.000 MBVCB.10556311536.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0111000158963 PHAN PHONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 MBVCB.10556299195.ung ho ma so 2025.216(chi Truong Thi Tam).CT tu 0441004009046 HA THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10556309669.ung ho ms 2025.217.CT tu 0301000313017 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 1.200.000 5227IBT1iWSNSL3P.Ung ho MS 2025 - 212 - 213 - 214.20250815.104522.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW34MVW8.PHAM THI MINH NGUYET chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227400236471.20250815.104428.19036735770018.VND-TGTT-PHAM THI MINH NGUYET.970407

15/08/2025 1.200.000 5227IBT1iWSNS7G1.Ung ho MS 2025 - 209 - 210 - 211.20250815.104424.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

15/08/2025 100.000 MBVCB.10556249119.ung ho MS 2025.217.CT tu 1029692131 NGUYEN TICH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1aQNWDMSQ.VU THI MY DUNG MS 2025.217(Bui Bao Minh).20250815.103951.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

15/08/2025 200.000 020097041508151039482025FhH9428731.1021.103948.ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh)

15/08/2025 500.000 020097048808151038012025b9tE507139.92413.103757.THUY ANH UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW34SLUR.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227598536627.20250815.103633.10220893081011.VNDA-TGTT-DINH VAN ANH.970407

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWSN2Y5K.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.103306.01540750001.TANG HUU DAT.970423

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWSNCN78.Ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.103042.82098259.TRAN THI KIEU OANH.970432

15/08/2025 1.000.000 020097042208151029422025IHFB721599.52194.102943.Ung ho MS 2025.215

15/08/2025 200.000 SHGD:10001015.DD:250815.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025 . 217

15/08/2025 50.000 020097041508151028522025BDjN391974.48321.102852.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)

15/08/2025 200.000 020097042208151028312025HNT5915067.46432.102831.chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 200.000 IBVCB.10556083588. ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 1.000.000 5227IBT1iWSNCYK5.DANG HONG SON chuyen tien ung ho MS 2025.217( be Bui Bao Minh).20250815.102755.10001262172.DANG HONG SON.970423

15/08/2025 100.000 MBVCB.10556060464.NGUYEN TRU GIAN chuyen tien Ung ho MS 2025.217 ( be BUI BAO MINH).CT tu 0791000010564 NGUYEN TRU GIAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227VNIBJ22XEVEX.Ung ho MS 2025.217 be bui bao minh.20250815.101958.846560.VO VAN LAM.970441

15/08/2025 200.000 020097048808151013552025s55L351932.74754.101312.UNG HO MS 2025. 217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 020097048808151013272025VfSl348902.73405.101244.UNGHO MS 2025217 BE BUI BAO MINHLE THI THANH AN CHUYEN TIEN

15/08/2025 100.000 020097040508151010582025VHU9040909.60831.101058.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.217 be BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWSNWC6T.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 216 truong thi tam.20250815.101029.247529918.LE THI HOA.970432

15/08/2025 5.000.000 020097041508151009492025YppT325841.53970.100949.TRINH THI TO NGA chuyen tien MS 2025.215 ( Chi Nguyen Thi My Chi )

15/08/2025 200.000 MBVCB.10555853392.ms 205.217 (be bui bao minh).CT tu 0371000441121 NGO QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 02009704220815100823202556LD653515.48149.100824.ung ho MS 2025.211 Anh Vu Xuan Hoan

15/08/2025 100.000 020097041508151007102025z0i1317259.42795.100710.MS 2025.210 (Nguyen Thi Huong Giang)

15/08/2025 500.000 5227IBT1kW3BRU1C.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hoang Anh 0981794246 FT25227472636509.20250815.100633.19031464918012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW3BR2E8.TRAN HUYEN TRANG chuyen tien ung ho MS 2025. 213 Em Tong Thi Anh FT25227763795346.20250815.100550.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407

15/08/2025 300.000 MBVCB.10555778870.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0301000312478 DO THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1hQLUDJQL.IBFT TRUONG LINH VU chuyen tien MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250815.100305.0939668118.SACOMBANK.970403

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWSRNK6Z.ms 2025.217 ( be Bui Bao Minh).20250815.100258.02326706901.BUI DUY TAN DAT.970423

15/08/2025 1.000.000 020097048808151002412025YLKO277451.19954.100158.UNG HO MS 2025 213 EM TONG THI ANH

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW3B3TL4.TRAN HUYEN TRANG chuyen ung ho MS 2025.215 Chi Nguyen Thi My Chi FT25227261000899.20250815.100137.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407

15/08/2025 300.000 MBVCB.10555745573.TRAN THI THU chuyen tien ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1014490049 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1iWSRN2S8.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.100016.67878988999.NGUYEN VAN MANH.970423

15/08/2025 200.000 020097042208150958122025GTGI695736.99377.095813.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3BTB5G.NGUYEN KIM PHUONG chuyen den MS 2015.217 be Bao Minh FT25227021782462.20250815.095356.19020850821013.VND-TGTT-NGUYEN KIM PHUONG.970407

15/08/2025 100.000 020097040508150953532025J3TC065155.80483.095349.Vietcombank:0011002643148:UngHo2025.217 be bui bao minh

15/08/2025 500.000 020097042208150950262025HCP1689554.65248.095027.MS 2025.215

15/08/2025 100.000 MBVCB.10555614653.ung ho MS:2025.217( be Bui Bao Minh).CT tu 0121000677560 DUONG NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 1.000.000 5227NAMAA228YYS2.UNG HO BE BUI BAO MINH MS 2025.217.20250815.094814.686868247.LE THE LONG.970428

15/08/2025 100.000 5227IBT1fWIEYG88.MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.094407.140214849124871.NGUYEN HOANG CHUONG.970431

15/08/2025 200.000 5227IBT1bW4BXABU.Ung ho ms 2025.217 (be bui bao minh).20250815.094309.03001012299999.NGUYEN THI HUYEN.970426

15/08/2025 200.000 MBVCB.10555537122.MS 2015. 213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0351000212119 TRAN THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10555491204.HA THI NGOC DIEP chuyen tien ung ho bui bao minh.CT tu 0831000035432 HA THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 020097041508150939382025Wx3Z226793.17893.093938.2025-217(be Bui Bao Minh)

15/08/2025 50.000 020097048808150938362025dpcr127148.14348.093832.NGUYEN THI HAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.211 ANH VU XUAN HOAN

15/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97486287871.20250815.97486287871-0918820162_Ung ho ms 2025214

15/08/2025 100.000 5227IBT1hQLU2QQ3.IBFT Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.093745.050155982419.SACOMBANK.970403

15/08/2025 100.000 MBVCB.10555453371.MS 2025 215 .CT tu 0201000358487 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 3.000.000 MBVCB.10555440593.MS 2025184 anh Le Anh Hung.CT tu 0711000219087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/08/2025 100.000 5227IBT1iWSRTCMS.VU THI TINH chuyen tien ung ho Ms 2025 217 be bui bao Minh.20250815.093329.03913753001.VU THI TINH.970423

15/08/2025 3.000.000 MBVCB.10555387669.ung ho MS 2025217 chau Bui Bao Minh.CT tu 0711000219087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/08/2025 30.000 020097041508150929182025zahG194619.75295.092918.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)

15/08/2025 100.000 5227IBT1iWSRLJAF.ZP252270193954 250815000321672 ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.092745.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

15/08/2025 100.000 02009704150815092729202578Yp189293.67911.092730.DAO THUY HA ung ho MS 2025.217

15/08/2025 55.555 MBVCB.10555344054.DCS UH MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 50.000 5227IBT1kW3BAN7D.Ung ho MS 2025 217 Bui Bao Minh FT25227269491472.20250815.092508.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407

15/08/2025 100.000 020097042208150924072025MJNH431735.55003.092408.MS 2025.217

15/08/2025 200.000 020097048808150923362025Pg8G035187.52548.092253.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 020097040508150922292025UTS7029979.47636.092229.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.217 be bui bao minh

15/08/2025 200.000 MBVCB.10555223932.MS 2025/217.CT tu 0421000404126 KHONG THI HUYNH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 02009704220815091556202522UK828415.22312.091557.BUI THI THU chuyen tien MS2025.217 be bui bao minh

15/08/2025 3.000.000 MBVCB.10555206734.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1bW4BZP27.Be Bui Bao Minh.20250815.091507.03101011751895.Nguyen Thi Hong Nhung.970426

15/08/2025 500.000 02009704220815091500202530N4898879.17991.091417.ho tro MS: 2025.217 be bui bao minh

15/08/2025 100.000 MBVCB.10555186463.HO THI THUY HA chuyen tien.CT tu 0271000981909 HO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 020097048808150913312025w5l5975345.13095.091327.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 500.000 MBVCB.10555168007.haiyenvunuyenminhquantangemtongthianhxakimhoahatinh.CT tu 0121000871311 VU TRONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1bW4B6U64.2025.217 uh be Bui Bao Minh.20250815.091007.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW3BY92T.MS 2025 215 Chi Nguyen Thi My Chi FT25227070495018.20250815.090816.3132123499.NGUYEN MAI LAN.970407

15/08/2025 1.000.000 MBVCB.10555111015.TRAN QUANG LAM chuyen tien ung ho Ms 2025.217 be buoi bao minh.CT tu 0331000399897 TRAN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 50.000 020097048808150906002025RyGN931435.85195.090556.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 200.000 020097041508150905392025jgIL122827.84005.090539.ung ho MS2025.217

15/08/2025 500.000 5227IBT1jQN6SCVE.UNGHO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-09:04:49 811959.20250815.090449.80406279.NGUYEN HUY HOANG.970416

15/08/2025 2.000.000 020097040508150904232025CEDX054154.78815.090423.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHUONG TUAN ck ung ho MS2025.199 Ba Tran Thi Luong

15/08/2025 100.000 020097040508150902252025THBJ046013.71491.090225.Vietcombank:0011002643148:ck be Bui Bao Minh MS2025217

15/08/2025 30.000 02009704150815090135202598sL109929.68302.090135.MS 2025 .217 be bui bao minh

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3BU1BD.Ung ho MS 2025.217 FT25227070550401.20250815.090052.19021183107011.VND-TGTT-HO THI HOAI DUC.970407

15/08/2025 500.000 5227IBT1kW3B8GCU.MS2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25227053354879.20250815.085859.200192110921.NGUYEN NGOC XUAN .970407

15/08/2025 100.000 MBVCB.10554965869.MS 2025.217.CT tu 0141000768365 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 150.000 5227IBT1kW3BM6UM.MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227227727603.20250815.085206.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

15/08/2025 100.000 5227IBT1dWES9ZZR.Uh 2025217 bui bao minh.20250815.085140.970422Scb3493000000000ad8059.MBBANK IBFT.970422

15/08/2025 150.000 5227IBT1kW3BMAJS.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25227281056357.20250815.085131.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407

15/08/2025 200.000 020097048808150850392025N4PZ842850.30373.084956.MS 2025. 217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 100.000 5227IBT1iWSRGIQH.ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.084935.0984041991.DAO DUC VINH.970432

15/08/2025 200.000 MBVCB.10554899833.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10554873271.Chuyen tien ung ho: MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0011000462340 VO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1jQN62SJ1.MS 2025.217 BE BUI BAO MINH-150825-08:46:05 783012.20250815.084605.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

15/08/2025 100.000 5227IBT1jQN6294P.UNG HO MA SO 2025.217 BUI BAO MINH-150825-08:45:55 782837.20250815.084555.15357127.DANG THI NGAN.970416

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW3BVW34.MS 2025217 Be Bao Minh FT25227122841514.20250815.084553.11120147260013.VND-TGTT-DUONG DUC DUNG.970407

15/08/2025 500.000 MBVCB.10554857961.ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh ).CT tu 1112235555 NGUYEN VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW3BD4KT.CTT ung ho MS 2025.217- be Bui Bao Minh FT25227006083107.20250815.084359.19029110951018.VND-TGTT-CAO TRANG TU.970407

15/08/2025 100.000 020097042208150842032025NAQA630256.644.084204.ung ho Ms 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 49.000 020097048808150841002025GUdB788743.97657.084017.UNG HO MS 2025.217

15/08/2025 200.000 MBVCB.10554763772.MS: 2015.217 ( be bui bao minh).CT tu 0451000244650 DO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 18.000 MBVCB.10554745921.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 0200970415081508305720252K3o924433.64574.083057.ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh )

15/08/2025 860.000 5227IBT1jQN617EK.MS 2025.214 EM TRAN VAN VINH-150825-08:29:53 759638.20250815.082953.17659311.BUI ANH THU.970416

15/08/2025 100.000 020097048808150829432025e4Y4726654.60575.082900.UNG HO MA SO 2025.217

15/08/2025 20.000 020097041508150829042025qndh918741.58623.082904.ms 2025.217 ( be bui bao minh)

15/08/2025 70.000 0200970422081508281120252B77742512.56060.082812.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 200.000 5227VNIBJ22X49A8.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.082722.983211127.NGUYEN THI HANH LINH.970441

15/08/2025 500.000 020097048808150826152025oymh708067.50161.082532.UNG HO MS 2025.217 BUI BAO MINH

15/08/2025 100.000 5227VNIBJ22X4S98.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.082614.976149491.NGO VO THIEN NHAN.970441

15/08/2025 1.000.000 0200970488081508255320256cBe706169.48385.082511.UNG HO MS 2025. 217 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 100.000 020097042208150824082025UA4X366867.42920.082405.MS 2025.208

15/08/2025 200.000 5227IBT1aQNQKY5P.ung ho MS 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.082321.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

15/08/2025 300.000 MBVCB.10554589210.Chuyen tien ung ho.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/08/2025 300.000 MBVCB.10554595796.Ung ho MS2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 MBVCB.10554555858.ms 2025.217 be Bui Bao Minh.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 5227IBT1bW4BU4D7.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.081448.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426

15/08/2025 200.000 5227IBT1aQNQ7IQ5.MS2025.217 Be Bui Bao Minh.20250815.081410.1011355057.SHBMB.970443

15/08/2025 300.000 MBVCB.10554508312.Ung Ho MS2025.217(Be Bui Bao Minh).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227VNIBJ22X4Z25.ung ho ms 2025.217 (bui bao minh).20250815.081216.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

15/08/2025 200.000 5227IBT1jQN6JWBQ.UNG HO MS 2025 217 BE BUI BAO MINH-150825-08:11:43 735713.20250815.081143.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

15/08/2025 500.000 MBVCB.10554489118.Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0271000447230 VU THI BACH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 5227IBT1bW4B8PBL.Ung ho MS 2025.217 ( Be Bui Bao Minh ).20250815.080912.07088010100009.NONG THI THUY VAN.970426

15/08/2025 200.000 5227VNIBJ22X48IA.MS: 2025.217( be bui bao Minh).20250815.080739.668704060092513.NGUYEN THI HONG THU.970441

15/08/2025 200.000 MBVCB.10554449407.MS 2025.217.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 5227IBT1aQNQAHIF.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh.20250815.080051.197979797989.SHBMB.970443

15/08/2025 1.000.000 5227IBT1aQNQAB7F.ung ho MS 2025 216 chi truong thi tam.20250815.075826.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

15/08/2025 100.000 MBVCB.10554366295.ung ho MS 2025.211 ( a Vu Xuan Hoan).CT tu 1015577959 DONG THI LINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 0200970422081507541420250ACE920583.57176.075414.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 50.000 MBVCB.10554335826.UNG HO:2025 . 217. BE BUi BA0 MINH.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 020097040508150752452025N4RA083501.52346.075245.Vietcombank:0011002643148:UH MS 2025.217 be Bui Bao Minh

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW35FT68.DO NGAN HA ung ho Ms 2025.217 Bui bao minh FT25227054981591.20250815.074948.19022482482011.VND-TGTT-DO THI NGAN HA.970407

15/08/2025 200.000 020097048808150749252025YoYa535692.43521.074842.HA THI HANH CHUYEN TIEN UNG HO BE BUI BAO MINH

15/08/2025 100.000 020097048808150748482025eqd8533154.42173.074805.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.247 BE BUI BAO MINH

15/08/2025 1.000.000 MBVCB.10554269938.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0101001187734 TRAN THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 020097040508150741082025BWLX045123.20790.074108.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.217- be Bui Bao Minh

15/08/2025 300.000 5227IBT1kW35LG1F.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH FT25227751219773.20250815.073746.8989009999.HOANG THI TRANG DAI.970407

15/08/2025 300.000 MBVCB.10554182579.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1iWSRVJ16.TRAN CHI CONG chuyen tien ung ho ms 2025217 be Bui Bao Minh.20250815.073351.161164388.TRAN CHI CONG.970432

15/08/2025 200.000 5227VNIBJ22XRXTQ.MS 2025.217.20250815.073005.604704060143396.PHAM THAI HUNG.970441

15/08/2025 100.000 0200970405081507235120255UQ3091100.76715.072308.Vietcombank:0011002643148:NGO MINH NGUYET chuyen tien Ms 2025.215.be quach linh san

15/08/2025 200.000 MBVCB.10554043538.MINH PHUONG UNG HO MS 2025.215 ( chi NT MY CHI).CT tu 1039092671 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 2.000.000 MBVCB.10554045724.be Bui Bao Minh 2025.217.CT tu 0071002823887 HONG HA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1bW4BC7XF.ung hoMS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250815.071949.04386014394949.TRAN LINH VU.970426

15/08/2025 300.000 MBVCB.10553985904.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0731000782301 PHUNG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 250.000 MBVCB.10553973727.ung ho MS2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW35E4AF.MS2025.211 anh Vu Xuan Hoan FT25227077390555.20250815.071225.19035164572012.VND-TGTT-LE THI LAN HUONG.970407

15/08/2025 100.000 IBVCB.10553869495.Chuyen tien ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/08/2025 500.000 5227IBT1bW4BWXP2.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250815.065841.0029100014284005.TRUONG LE MINH ANH.970448

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553835957.ung ho ms 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553793357.ung ho MS 2025.215(chi nguyen thi my chi).CT tu 1021552097 HOANG THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553731832.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.210 (em Nguyen Thi Huong Giang) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 50.000 0200970422081506372220255SXN230579.82685.063722.DOAN KIM GIANG chuyen tien ung ho MS 2025.215

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553724098.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 200.000 MBVCB.10553713384.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.212 (be Quach Linh San) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553689651.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.213 (em Tong Thi Anh) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553674999.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.214 (em Tran Van Vinh) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553654961.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 5227IBT1bW453582.Ung ho MS 2025.216 ( Chi Truong Thi Tam).20250815.050139.00135945.NGUYEN THI THANH THAO.970427

15/08/2025 20.000 MBVCB.10553477743.ung ho MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI.CT tu 9903041315 TRINH THI HUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 10.000 MBVCB.10553456934.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025215 va 2025216.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/08/2025 300.000 MBVCB.10553425022.Ung ho MS 2025.215 .CT tu 1055172469 DANG NGOC CAT TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553411835.MS2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553411185.MS2025 214 em Tran Van Vinh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 100.000 020097042208150134482025VCGD963807.38746.013405.MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

15/08/2025 2.000.000 5227IBT1kW35M5GG.ung ho MS 2025.215 FT25227842010380.20250815.012352.220122888.VU MY ANH.970407

15/08/2025 35.000 020097048808150101592025RmeG111050.15446.010116.UNG HO MS 2025.208 MONG CHO KHONG CON AI PHAI KHO

15/08/2025 100.000 5227IBT1kW35VWF7.Ms.2025.215 ung ho chi My Chi FT25227007360062.20250815.005251.19036831307019.VND-TGTT-HA NGUYEN THI THANH THUY .970407

15/08/2025 200.000 5227IBT1kW35DTZW.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25227929301515.20250815.004854.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

15/08/2025 100.000 020097041508150040482025naHp615696.97404.004048.Ung ho MS 2025.215

15/08/2025 100.000 MBVCB.10553163692.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1018805001 GIANG TUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/08/2025 500.000 5227VNIBJ22XT5QK.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi). Mong chi va chau mau khoe..20250815.001656.898992506.TRAN VU PHUONG THAO.970441

15/08/2025 500.000 5227VNIBJ22XT7RD.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250815.000939.962934593.NGUYEN VU TRUC MY.970441

15/08/2025 200.000 5227IBT1fWIK3LP4.Ung ho MS 2025.215.20250815.000531.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

15/08/2025 200.000 5227IBT1jQNEELMG.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-150825-00:00:41 556305.20250815.000042.38710549.NGUYEN THI THANH TUYEN.970416

15/08/2025 500.000 5226IBT1kW352WDE.Ung ho MS 2025.215 FT25227007907975.20250814.235418.19021979660012.VND-TGTT-DOAN THI THUY DUNG.970407

15/08/2025 22.169 5226IBT1iWSXL9VT.UHMS 2025.214 Mong Tran Van Vinh benh chuyen bien tot,GD bacQuang-Bui.T.Vui binh an nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250814.235206.00005384949.VU HOANG LINH.970423

15/08/2025 100.000 5226IBT1kW35CE73.MS 2025.215 FT25227256001294.20250814.235019.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407

15/08/2025 1.000.000 5226IBT1kW35CKVK.Ung ho MS 2025.208 FT25227032287859.20250814.234951.8888121188.TRAN BOI CHI.970407

15/08/2025 200.000 020097042208142347262025HP53329167.39115.234727.MS. 2025215 chi Nguyen Thi My Chi

15/08/2025 100.000 020097042208142339182025FZ03430107.29185.233835.VU HONG GIANG chuyen tien

16/08/2025 30.000 5228IBT1iWDVPW9Y.Ung ho MS 2025.213 (Em Tong Thi Anh).20250816.230525.06343286101.TRAN DINH DUC.970423

16/08/2025 200.000 5228IBT1iWDVU6PV.Ung ho Ms 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250816.230212.8807012023.DOAN THI PHUONG LY.970432

16/08/2025 110.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97699912099.20250816.97699912099-0399742763_MS 2025218 (em Le Thi Thu)

16/08/2025 200.000 020097048808162247362025FiSS657586.39673.224653.NGUYEN DUC NAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

16/08/2025 300.000 5228IBT1kW3RBC6X.Ms 2025.215 chi Nguyen thi my chi FT25228423427248.20250816.224356.140122020224.LY MY LE.970407

16/08/2025 100.000 020097042208162230352025ZJOP798708.99530.223036.ung ho MS 2025.214

16/08/2025 10.000 MBVCB.10577933286.NGUYEN HONG THAO,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 5228IBT1fWITSS4Q.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2025 218 Le Thi Thu.20250816.222308.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406

16/08/2025 300.000 5228IBT1iWDVVMC7.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250816.222213.03455817001.NGUYEN THI PHUONG BINH.970423

16/08/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97697803407.20250816.97697803407-0938340439_Ung ho Ms 2025215 ( chi Nguyen Thi My Chi)

16/08/2025 200.000 5228IBT1fWIT97H5.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2025 214 Tran Van Vinh.20250816.221326.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406

16/08/2025 25.000 MBVCB.10577827511.PHAM THI HIEU THAO chuyen tien ung ho MS 2025.218.CT tu 0601000498402 PHAM THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 5228IBT1iWDVSA57.Ung ho ms 2025215 Nguyen Thi My Chi.20250816.220919.61626689.HOANG ANH TUAN.970432

16/08/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97697072005.20250816.97697072005-0705831877_MS 2025218 (em Le Thi Thu)

16/08/2025 100.000 5228IBT1kW3RCHY1.ung ho MS 2025.213 Tong Thi Anh FT25228070060302.20250816.214207.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

16/08/2025 500.000 MBVCB.10577546043.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9985542655 NGUYEN NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 020097040508162136152025CX4J018408.30991.213616.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

16/08/2025 50.000 020097041508162128522025PzgU556891.4426.212852.MS 2025.218 (em Le Thi Thu) chuc em va gia dinh vuot qua kho khan

16/08/2025 200.000 020097041508162120212025YemG538795.70754.212017.ung hoMS 2025.218 (em Le Thi Thu)

16/08/2025 200.000 5228VNIBJ22SNRBL.Ung ho em Le thi Thu , MS 2025.218.20250816.211913.319061968.NGUYEN THI THU HA.970441

16/08/2025 35.686 MBVCB.10577230369.LANG THI THUY MS 2025.218 giu den gia dinh chu cuong . Nam Mo Quan The Am Bo Tat Cuu Kho Cuu Nan .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 50.000 020097042208162107582025SRKS432850.22644.210717.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

16/08/2025 500.000 020097041508162105572025ynpz506390.14305.210557.ung ho ma so MS 2025.215 ( chi ng thi my chi)

16/08/2025 50.000 MBVCB.10577060546.ung ho ms 2025.218 le thi thu.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 50.000 MBVCB.10577037051.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.CT tu 1905853089 LE CHI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 30.000 MBVCB.10576978326.Ung ho MS 2025.212 ( Be Quach Linh San ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 300.000 020097040508162050182025LBGT077842.47303.205018.Vietcombank:0011002643148:MS2025.218 em Le Thi Thu

16/08/2025 20.000 5228IBT1kW3X63FW.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25228444591216.20250816.204916.19036638102019.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407

16/08/2025 1.000.000 5228IBT1jQN3CQ1Y.UNG HO MS 2025.215-160825-20:49:16 789181.20250816.204916.7821959.NGO ANH THAI.970416

16/08/2025 100.000 0200970405081620473620254A1K068622.36348.204736.Vietcombank:0011002643148:UH MS 2025.214 e Tran Van Vinh

16/08/2025 100.000 0200970422081620444320252OW8298085.22890.204443.MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

16/08/2025 50.000 5228IBT1aQNDG6N4.uh ms 2025.218.20250816.203747.000007601006.NGUYEN THI HANH.970440

16/08/2025 20.000 020097042208162036482025CUG5258712.89490.203649.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Le Thi Thu ms 2025.218

16/08/2025 50.000 5228IBT1jQN3WXLJ.MS 2025.218 EM LE THI THU-160825-20:29:32 758263.20250816.202932.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

16/08/2025 300.000 020097041508162027322025OWSn384511.47117.202648.VAN THI THANH Chuyen tien ung ho Chi NGUYEN THI MY CHI

16/08/2025 300.000 MBVCB.10576705573.Ung ho MS 2025.218 Le Thi Thu.CT tu 0121001788464 LE HUYNH CONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 5228IBT1kW3XBPBL.MS 2025.218 em le thi thu FT25228423000709.20250816.202323.532525686868.VU THU GIANG.970407

16/08/2025 100.000 020097048808162021402025Y1v1992734.19334.202135.MS 2025.216 CHI TRUONG THI TAM

16/08/2025 500.000 MBVCB.10576592603.MS 2025.218 em Le Thi Thu.CT tu 0071000074890 NGUYEN THI BICH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97682026575.20250816.97682026575-0966931495_MS 2025218 Em Le Thi Thu

16/08/2025 200.000 020097041508162006032025Ff7z309576.47002.200603.Giup do MS 2025;218

16/08/2025 26.000 020097042208162005562025BJRU742565.45794.200557.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

16/08/2025 100.000 020097048808162004262025MWvW882365.38665.200342.UNG HO CHI MY CHI MS 2025.215

16/08/2025 50.000 MBVCB.10576276292.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 500.000 MBVCB.10576160524.Ung ho MS2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0421000447852 LE DIEP THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 500.000 5228IBT1dWEG6HEX.MS 2025215 nguyen thi my chi.20250816.193744.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422

16/08/2025 200.000 020097048808161933172025S3h5679300.92562.193233.UNG HO MS 2025.216 CHI TRUONG THI TAM

16/08/2025 100.000 020097041508161932142025D0Nc193047.87332.193214.TRAN NGOC BANG TAM chuyen tien ung ho ms 2025.218 em le thi thu

16/08/2025 50.000 5228IBT1kW3XJQH5.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25228665856448.20250816.193118.19029337113019.VND-TGTT-DANG THI TAN HUONG.970407

16/08/2025 100.000 020097040508161930562025XUDH078325.80400.193056.Vietcombank:0011002643148:DANG THI TUYET LIEU chuyen tien ung ho chau thu con anh cuong

16/08/2025 50.000 5228IBT1bW4FTITK.TRAN BAO LONG ung ho MS2025.217 be BUI BAO MINH.20250816.192557.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

16/08/2025 50.000 5228IBT1bW4FTJ15.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.216 chi TRUONG THI TAM.20250816.192421.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

16/08/2025 10.000 5228IBT1iWDDM3NL.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250816.192137.02935403901.LE THI BE DAO.970423

16/08/2025 50.000 5228IBT1bW4FL8DT.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.215chi NGUYEN THI MY CHI.20250816.192132.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

16/08/2025 50.000 5228IBT1bW4FHF3A.LE MINH CHAU ung ho MS2025.214 em TRAN VAN VINH.20250816.191922.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

16/08/2025 50.000 5228IBT1bW4FHUQT.TRAN THAI BAO ung ho MS2025.213 em TONG THI ANH.20250816.191715.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

16/08/2025 100.000 5228IBT1aQND2JHP.MS 2025 218 em Le Thi Thu.20250816.185326.0354064212.PHAM THI HONG LOAN .546034

16/08/2025 200.000 020097042208161852442025H0U2470244.88296.185245.gui ms 2025 218 em Le Thi Thu

16/08/2025 200.000 5228IBT1fWIL6J78.MS 2025 215 UNG HO CHI NGUYEN THI MY CHI.20250816.185112.0381004265009.DUONG THI PHUONG ANH.970438

16/08/2025 100.000 5228IBT1dWEGMKEB.ung ho MS 2025218 em Le Thi Thu.20250816.184716.97042292M8ff54a0000000008c4434.MBBANK IBFT.970422

16/08/2025 70.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97671443920.20250816.97671443920-0704737400_Ung ho MS 2025218 ( em Le Thi Thu )

16/08/2025 50.000 5228IBT1iWDDWP94.tu thien.20250816.183753.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

16/08/2025 100.000 020097041508161836332025irts876728.1644.183633.HUYNH THI QUI Chuyen tien MS 2025.218 ( em Le Thi thu )

16/08/2025 200.000 5228IBT1kW33526V.MS 2025.218 Le Thi Thu FT25228238001811.20250816.183204.19035516831013.VND-TGTT-DO THI THU HIEN.970407

16/08/2025 100.000 5228IBT1kW335CBD.2025 218 FT25228408870738.20250816.183158.19032671958012.VND-TGTT-DOAN VAN LUU.970407

16/08/2025 200.000 020097041508161822532025S6XN820506.26581.182249.MS 2025.218 (em Le Thi Thu)

16/08/2025 10.000 5228IBT1kW33MFH7.ung ho ms 2025.218 em Le Thi Thu, chuc em va gia dinh binh an FT25228548873698.20250816.181637.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

16/08/2025 100.000 0200970488081618120620251sCH081242.71302.181123.MS2025.218 LE THI THU

16/08/2025 500.000 IBVCB.10574828196.MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 300.000 020097041508161810272025QyKw770308.61777.181027.2025.218( em le thi thu)

16/08/2025 50.000 5228IBT1fWILG15U.MS 2025.218.20250816.180944.8007041006040.LE THANH NGAN.963388

16/08/2025 200.000 MBVCB.10574664695.ung ho MS 2025.218 (em Le thi thu).CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 5228IBT1iWDSHL1C.MS 2025.218 (Le Thi Thu).20250816.175954.04230552001.NGUYEN TRAN MY LE.970423

16/08/2025 100.000 MBVCB.10574620525.2025.218.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 MBVCB.10574477702.ung ho.MS.2025.218.(em Le Thi Thu ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 0200970422081617443220259OYL761642.13848.174349.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

16/08/2025 200.000 020097048808161744322025wq4A873584.13815.174427.LAI CAO BANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.218

16/08/2025 200.000 MBVCB.10574316996.MS 2025.218.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 500.000 MBVCB.10574175002.MS 2025218 em Le Thi Thu.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

16/08/2025 30.000 020097042208161726352025HPFP965005.2349.172636.gui ms 2025 218

16/08/2025 300.000 MBVCB.10573960851.DUONG VIET HA chuyen tien.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 400.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97663343401.20250816.97663343401-0902498898_ung ho MS 2025218 (em Le Thi Thu

16/08/2025 500.000 020097041508161711322025Rvlp505690.12434.171134.ms2025.218 le thi thu

16/08/2025 200.000 5228IBT1kW3FGB6P.Ung ho MS 2025.218 FT25228250806977.20250816.171128.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

16/08/2025 200.000 0200970488081617110820256P0z607729.9886.171104.HUA HOANG MY UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

16/08/2025 100.000 020097042208161710422025T3KI446842.7454.171038.ung ho MS 2025.218

16/08/2025 500.000 020097042208161708442025WD0T800227.96455.170845.MS 2025.218 em Le Thi Thu

16/08/2025 3.000.000 MBVCB.10573827168.ung ho MS 2025.214(em Tran van Vinh).CT tu 1038187656 LE VAN DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 5228IBT1kW3F4MV4.MS 2025.218 FT25228870070980.20250816.170526.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

16/08/2025 500.000 5228IBT1jQNFM8IX.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-160825-17:00:08 375704.20250816.170009.121416008.TRAN THI DIEU HIEN.970416

16/08/2025 500.000 5228IBT1jQNFV8H4.UNG HO MS 2025.213 EM TONG THI ANH-160825-16:52:29 360720.20250816.165230.88649369.LE THI THANH THAO.970416

16/08/2025 300.000 MBVCB.10573560336.ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 020097048808161648372025RSsL443706.79577.164753.MS 2025.217

16/08/2025 500.000 MBVCB.10573555280.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0331000402955 TANG SIEU TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 500.000 020097041508161618102025fYCP296667.20086.161805.Ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)

16/08/2025 1.000.000 5228IBT1jQNFCHJZ.UNG HO MS 2025217 BE BUI BAO MINH-160825-16:13:59 291299.20250816.161359.130613579.HO NGOC THUY VY.970416

16/08/2025 100.000 5228VCBCJ22SVFZM.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250816.161259.0017041051500.PHAN THI MONG THUONG.970454

16/08/2025 30.000 020097048808161608092025CnWJ184932.66964.160805.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

16/08/2025 100.000 5228IBT1bW4T25DC.Ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh.20250816.154430.0005100012712009.LE THI HUONG.970448

16/08/2025 250.000 MBVCB.10572452327.ung ho MS2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 MBVCB.10572458357.ung ho MS 2025.218(em le thi thu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 500.000 020097041508161513442025M9Bj990060.10837.151344.Ung ho ms 2025.218 (em Le Thi Thu)

16/08/2025 200.000 MBVCB.10572379571.ung ho be Bui Bao Minh MS 2025.217.CT tu 0011004048668 BACH THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 700.000 5228IBT1iWD9K493.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2025218 2025214 2025211 2025215 2025213 2025212 2025216 moi ma so 100 K.20250816.145742.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

16/08/2025 100.000 02009704220816143932202573CU406847.67910.143933.MS 2025.210 nguyen thi huong giang

16/08/2025 100.000 5228IBT1aQN9REB1.ung ho MS 2025 .218 em LE THI THU .20250816.143902.0905222737.SHBMB.970443

16/08/2025 300.000 020097042208161402072025S138235406.29628.140208.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

16/08/2025 100.000 020097048808161401342025ke3r558029.28787.140130.UNG HO MS 2025.218 E LE THI THU

16/08/2025 20.000 5228IBT1aQN9TCA2.UH ma so 2025.214 em Tran Van Vinh.20250816.140102.6808081983.SHBMB.970443

16/08/2025 100.000 MBVCB.10571637742.MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0251001311175 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 020097048808161344232025AbD8491150.69681.134340.UNG HO MS 2025.218, EM LE THI THU, DANG BI BENH, CHUC EM MANH KHOE MAU BINH PHUC

16/08/2025 100.000 5228IBT1kW3LZ8SD.MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25228940303247.20250816.133905.19034912183011.VND-TGTT-DAO NGOC GIANG.970407

16/08/2025 100.000 020097040508161317222025BM56030917.79618.131722.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.216 chi Trioeng Thi Tam

16/08/2025 10.000 5228IBT1kW3LAZPJ.MS 2025.218 FT25228071953713.20250816.131647.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

16/08/2025 10.000 MBVCB.10571104512.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025217 va 2025218.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

16/08/2025 100.000 020097041508161251062025MDD8646699.86956.125106.HUYNH THI QUI Chuyen tien MS 2025.214( em Tran Van vinh )

16/08/2025 100.000 5228IBT1kW3HNITM.2025.212 be Quach Linh San FT25228020570984.20250816.120827.19034049840015.VND-TGTT-NGUYEN THI HOANG YEN.970407

16/08/2025 1.000.000 5228IBT1bW4HTYLH.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250816.115644.04401015945531.VU THANH TUNG.970426

16/08/2025 100.000 0200970405081611543220257G4M074065.34313.115432.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 3025.218 - em LE THI THU

16/08/2025 39.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97630422088.20250816.97630422088-0981433404_MS 2025214 (Em Tran Van Vinh)

16/08/2025 100.000 5228IBT1hQLBMF8W.IBFT Ung ho MS 2025.215.20250816.113445.060089337091.SACOMBANK.970403

16/08/2025 500.000 02009704880816113352202542fo865219.29403.113308.HO HUU LOC UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

16/08/2025 20.000 020097041508161112502025angs335946.22763.111250.MS 2025.213

16/08/2025 50.000 MBVCB.10569788075.MS 2025.215.CT tu 1034874908 DAM THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 5228IBT1iWD2YUBQ.MS 2025217.20250816.110334.215946495.NGUYEN THI VAN HUONG.970432

16/08/2025 700.000 5228IBT1eW4HPPLP.MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250816.105445.1300386868.DUONG THI NGOC DUNG .970418

16/08/2025 200.000 MBVCB.10569521612.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 020097040508161041242025U5YY064634.81747.104125.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.215

16/08/2025 200.000 020097040508161039092025CV35054517.71848.103910.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.216

16/08/2025 200.000 0200970405081610365020251JUH043937.63334.103650.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.217

16/08/2025 300.000 MBVCB.10569440526.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 218.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 020097040508161035152025OZYV036657.56965.103431.Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2025.218

16/08/2025 100.000 5228IBT1iWD2V51H.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 218 le thi thu.20250816.103421.247529918.LE THI HOA.970432

16/08/2025 100.000 MBVCB.10569419610.ung ho MS 2025.218 ( em le thi thu).CT tu 0181003405751 NGUYEN DINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 50.000 5228IBT1kW3ZN57Q.Ung ho MS 2025 218 Le Thi Thu FT25228151262422.20250816.103307.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407

16/08/2025 300.000 MBVCB.10569330671.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ms 2025217 be Bui Bao Minh.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 5228IBT1hQLBWRH7.IBFT ung ho ms 2025.215 chi Nguyen Thi Mi Chi.20250816.102153.050124124198.SACOMBANK.970403

16/08/2025 30.000 0200970415081610113720258253122122.66165.101137.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)

16/08/2025 200.000 5228IBT1aQN2F8MG.ung ho MS 2025218 em Le Thi Thu.20250816.100720.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

16/08/2025 1.000.000 5228IBT1bW4Z3B69.NGUYEN THI DIEU LY chuyen tien ung ho MS 2025218 em le thi thu.20250816.100547.0935610689.NGUYEN THI DIEU LY.970425

16/08/2025 100.000 020097042208161004552025AL5Q500947.39694.100452.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

16/08/2025 500.000 MBVCB.10568992778.LE THI THANH YEN ung ho MS 2025.218(em LE THI THU).CT tu 0011001559427 LE THI THANH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 MBVCB.10568931051.Ung ho MS 2025.215.CT tu 0711000266073 QUACH VU VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 500.000 0200970405081609515120259UJT035824.91650.095146.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.218 Le Thi Thu

16/08/2025 300.000 5228VNIBJ22SJV9Q.MS2025.218em le thi thu.20250816.094947.846560.VO VAN LAM.970441

16/08/2025 200.000 MBVCB.10568848503.Ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 20.000 MBVCB.10568853603.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 500.000 MBVCB.10568842983.MS 2025.217.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 5228IBT1iWDCNAQ8.ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San.20250816.094649.02606234001.HUYNH THI THUY NA.970423

16/08/2025 100.000 020097042208160941092025YHMS347101.53940.094026.MS 2025.214

16/08/2025 30.000 MBVCB.10568669649.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 MBVCB.10568666978.MS2025.217.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 5228IBT1iWDCFRYT.ung ho MS 2025218 em Le Thi Thu.20250816.092904.0984041991.DAO DUC VINH.970432

16/08/2025 50.000 MBVCB.10568568825.MS 2025.218 (ung ho em Le Thi Thu).CT tu 9945300337 PHAM DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 5228IBT1jQNLTVWE.MS2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-160825-09:27:02 628077.20250816.092702.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416

16/08/2025 400.000 MBVCB.10568421872.TRAN VAN DUOC chuyen tien ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0721000665977 TRAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 5228IBT1eW4ZPX87.Ung ho MS 2025.218 Em Le Thi Thu.20250816.091034.3148234563.DO THI MINH THU .970418

16/08/2025 20.000 5228IBT1eW4ZPPPT.Ung ho MS 2025.200 em Ly Van Cho, cam on bao Vietnamnet.20250816.090904.2152592076.KIEU BAO TRANG .970418

16/08/2025 200.000 020097041508160908012025OkD8804731.41936.090802.MS 2025.200 (em Ly Van Cho)

16/08/2025 500.000 0200970415081609040220255SDk792210.29781.090402.Ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh)

16/08/2025 100.000 020097042208160901522025XGJJ285585.22466.090152.MS 2025.218 em Le Thi Thu

16/08/2025 500.000 0200970415081609001820258wd2780201.16997.090018.ung ho MS 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi)

16/08/2025 100.000 MBVCB.10568220303.MS 2025.214 Em Tran Van Vinh.CT tu 0331000456778 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 100.000 5228VNIBJ22S8VFQ.Ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250816.084520.069704060098017.NGUYEN THI LUU.970441

16/08/2025 300.000 5228IBT1jQNLKK19.MS 2025.218 EM LE THI THU-160825-08:36:29 554893.20250816.083629.231872159.TRAN THI BACH NGOC.970416

16/08/2025 300.000 MBVCB.10567970084.Ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0071003607590 HO DAC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 300.000 MBVCB.10567932353.ung ho MS 2025.218 (em Le thi Thu).CT tu 9907891878 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 300.000 MBVCB.10567806633.Ung Ho MS2025.218(Em Le Thi Thu).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 02009704050816081905202544EJ026234.99446.081905.Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

16/08/2025 200.000 MBVCB.10567706365.ung ho?MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 5228IBT1aQN2I8KX.Ung ho MS 2025.218. em Le Thi Thu.20250816.080854.10100014482623.PHAN THE THANH.970440

16/08/2025 50.000 5228IBT1hQL5G81Z.IBFT ug ho ms 2025.218.20250816.080521.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403

16/08/2025 500.000 MBVCB.10567554722.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 5228VNIBJ22SMNRD.ung ho NCHCCCL.20250816.073917.068704060100292.NGUYEN THI HIEN TRANG.970441

16/08/2025 50.000 MBVCB.10567341719.TRUONG THI THANH NGA chuyen tien Ungho Le Thi Thu MS 2025.218.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 500.000 020097042208160732392025H6NU488267.86576.073156.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

16/08/2025 100.000 5228IBT1hQL55ZM7.IBFT NCHCCCL.20250816.072420.060281850922.SACOMBANK.970403

16/08/2025 500.000 5228IBT1jQNLYED5.UNG HO MS 2025 218 EM LE THI THU-160825-07:10:23 462995.20250816.071023.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

16/08/2025 1.000.000 5228IBT1eW46P99M.Dieu Nga ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250816.064955.8834290367.KOLMAKOVA EKATERINA .970418

16/08/2025 50.000 MBVCB.10566581325.DO VAN TOI ung ho?MS 2025.214 (Em Tran Van Vinh).CT tu 0071005277305 DO VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 50.000 020097042208160457572025OK8V950532.24380.045714.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

16/08/2025 400.000 5228IBT1jQNLM6EM.MS 2025.217 BUI BAO MINH-160825-02:48:18 391849.20250816.024818.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

16/08/2025 300.000 02009704050816005832202546B0049218.27750.005832.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

16/08/2025 50.000 020097042208160045162025BL71612387.14555.004517.UH MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

16/08/2025 200.000 5228IBT1kW3Z2RFW.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25228393659800.20250816.000319.7179668899.BUI NGOC TUYET TRANG.970407

16/08/2025 50.000 0200970422081523543620259W8X869851.53221.235437.ms 2025.215 gui chi nguyen thi my chi

16/08/2025 100.000 MBVCB.10566083814.ung ho ms 2025.215 ( chi nguyen thi my chi).CT tu 0691000437345 LE THI HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/08/2025 200.000 MBVCB.10566003718.ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 300.000 5229IBT1jQNN851X.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM CK UNG HO MS 2025.203 BE NGUYEN BAO AN / MINH-170825-23:12:12 427810.20250817.231212.79688888.DO THI NHU SA.970416

17/08/2025 300.000 5229IBT1jQNN889L.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM CK UNG HO MS 2025.206 EM TRAN THI LINH-170825-23:09:40 426186.20250817.230940.79688888.DO THI NHU SA.970416

17/08/2025 300.000 5229IBT1jQNN82AL.GD DO THI NHU SA TPHCM CK UNG HO MS 2025.207 ANH HOANG VAN LONG-170825-23:05:26 423219.20250817.230526.79688888.DO THI NHU SA.970416

17/08/2025 100.000 020097040508172257532025QPXC082480.16316.225753.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025.218 le thi thu

17/08/2025 100.000 0200970415081722412620257nIO982990.85510.224126.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)

17/08/2025 33.000 020097042208172236192025OLSI735322.73986.223615.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.215

17/08/2025 33.000 020097042208172235472025FBE3951716.74040.223548.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.216

17/08/2025 33.000 020097042208172235092025ZVTG354377.72272.223510.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.217

17/08/2025 33.000 02009704220817223430202515OO975459.70561.223430.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.218

17/08/2025 33.000 020097042208172233502025MWOW661029.69425.223306.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.219

17/08/2025 200.000 020097041508172230322025DolU970911.61544.223032.PHAM THUY NGA chuyen tien uh em Giang MS 2015.210

17/08/2025 36.963 0200970422081722220220256ENL419544.42061.222118.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi Dong Thap 0908328579

17/08/2025 36.963 020097042208172221052025AT9P965764.40018.222021.ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam Da Nang 0908328579

17/08/2025 36.963 020097042208172220032025KV6Y445201.37137.222004.ung ho MS 2025.217 em Bui Bao Minh Hai Phong 0908328579

17/08/2025 36.963 0200970422081722192020256VUP736086.35332.221921.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu Hai Phong 0908328579

17/08/2025 36.963 020097042208172217582025RZEK143832.32018.221759.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien Can Tho 0908328579

17/08/2025 200.000 5229IBT1hQLKHV1F.IBFT MS 2025.219 cho be Ngoc Tien.20250817.221639.970403X1e9b85000000000859187.SACOMBANK.970403

17/08/2025 100.000 5229IBT1dWETHB9P.Sontk ungho MS 2025 218 e Thu.20250817.221400.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

17/08/2025 18.000 MBVCB.10589572989.BUI THI THANH THUY chuyen tien Uh MS 2025.219 ( be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 10.000 MBVCB.10589435888.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 200.000 5229IBT1aQNUQJEN.MS2025.218( em le thi thu ) .20250817.215100.000001614928.DINH THI MY NGAN.970433

17/08/2025 100.000 MBVCB.10589391156.MS.2025.215.CT tu 1023795395 DANG TRAN THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 10.000 02009704220817214413202571BG288340.34582.214413.ung ho NCHCCCL ThuyAnh 0911152367

17/08/2025 50.000 020097042208172134502025AX04481034.5199.213451.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

17/08/2025 500.000 5229IBT1jQNN2HZG.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-170825-21:25:50 328703.20250817.212550.629037.CHAU KIM YEN.970416

17/08/2025 250.000 MBVCB.10589147581.ung ho MS2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 300.000 5229IBT1kWX2N54A.Ung ho MS 2025.218 FT25230397382707.20250817.211408.19033630412011.VND-TGTT-LE HONG NAM.970407

17/08/2025 300.000 020097042208172105372025RAW0882292.99935.210533.MS 2025.218 Em Le Thi Thu

17/08/2025 50.000 020097041508172057562025aDyx805160.69443.205751.ung ho MS 2025.197 be LeMinhHy

17/08/2025 100.000 020097040508172032102025VVEA060039.62825.203210.Vietcombank:0011002643148:giup do MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

17/08/2025 100.000 5229IBT1aQN86F5W.ms 2025.219 giup nguyen pham ngoc tien chua ung thu.20250817.203105.185001060000009.VU THI XUAN .970409

17/08/2025 100.000 020097041508172022212025tQjO695834.19978.202221.MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien)

17/08/2025 20.000 0200970422081720214120250GRX322492.17608.202142.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Pham Ngoc Tien ms 2025.219

17/08/2025 100.000 5229IBT1aQN8EQES.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.219 be nguyen pham ngoc tien.20250817.201727.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

17/08/2025 1.000.000 02009704150817201416202532lh669973.84559.201417.MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan

17/08/2025 300.000 MBVCB.10588383046.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.219(be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 20.000 MBVCB.10588332107.Ung ho MS 2025.217 ( be Bui Bao Minh ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 300.000 MBVCB.10588331863.ung ho MS 2025.164 (em Vo Hoang Huy).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 200.000 MBVCB.10588335149.ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 1025801861 NGUYEN VU PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 400.000 MBVCB.10588299978.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.218(em Le Thi Thu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 10.000 MBVCB.10588298266.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071001307324 DONG LE THANH VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 500.000 0200970415081720060220250Etr644208.48515.200602.NGUYEN PHUONG THAO chuyen tien MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)

17/08/2025 300.000 MBVCB.10588270340.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.217(be Bui Bao Minh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 1.000.000 020097041508172003122025DFHI634620.34909.200313.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

17/08/2025 300.000 MBVCB.10588256916.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.216(chi Truong Thi Tam).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 300.000 MBVCB.10588220717.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.215(chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 300.000 MBVCB.10588211366.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.214(em Tran Van Vinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 1.000.000 020097041508171954262025UeH3606499.96067.195427.MS2025.217 be Bui Bao Minh

17/08/2025 1.000.000 020097041508171947012025e0Qe581755.60794.194702.MS 2025.218 em Le Thi Thu

17/08/2025 300.000 020097042208171943172025RNLC302230.43669.194318.ung ho e Tran van vinh. MS 2025.214

17/08/2025 200.000 MBVCB.10587981163.MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0241004087414 LUONG HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 1.000.000 020097041508171941022025cCiL561524.32963.194103.MS 2025.219 Nguyen Pham Ngoc Tien

17/08/2025 100.000 MBVCB.10587924715.ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 5229IBT1jQNRFSI5.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN-170825-19:35:11 171703.20250817.193511.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

17/08/2025 200.000 020097040508171928352025Q2ZT022695.75238.192830.Vietcombank:0011002643148:Co Ha Thi Tuoi ung ho 2025.215 mong dc gop 1 phan giup do

17/08/2025 50.000 5229WBVNA228K9BL.MS 2025.215.20250817.192822.558555522522.VO DANG THINH.970412

17/08/2025 500.000 MBVCB.10587438957.MS 2025.219(be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0071002553583 HUYNH NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 10.000 0200970415081718582720251kuc414236.31308.185822.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien)

17/08/2025 50.000 5229IBT1iWDU41VC.ung ho ms 2025218.20250817.185452.242059239.LY HONG NGAN.970432

17/08/2025 100.000 5229IBT1iWDU588M.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250817.184641.00001554604.TRAN THI HONG THAO.970423

17/08/2025 50.000 MBVCB.10587170357.NGUYEN PHUONG TRAN ung ho MS 2025.214 (e Tran Van Vinh).CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 MBVCB.10587115024.Ung ho MS 2025.217.CT tu 0541000270823 TRUONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 5229IBT1jQNRGDY9.UNG HO MS 2025.218 E LE THI THU-170825-18:16:02 038170.20250817.181603.247521169.PHAM THUY LINH.970416

17/08/2025 300.000 020097042208171805012025JS16518829.65494.180503.MS2025.219 be nguyen pham ngoc tien

17/08/2025 25.000 5229IBT1iWDU2A63.MS 2025.219. hungnt6.20250817.175602.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

17/08/2025 50.000 5229IBT1fWIFR726.MS 2025.212.20250817.173402.0985560420.NGUYEN THI LIEN.970431

17/08/2025 100.000 5229IBT1jQNRYWRE.MS 2025.213EM TONG THI ANH-170825-17:31:53 961035.20250817.173153.260914109.LUU THI MY XUYEN.970416

17/08/2025 50.000 5229IBT1hQL7Z146.IBFT MS 2025. 214 TRAN VAN VINH.20250817.170306.060253933006.SACOMBANK.970403

17/08/2025 100.000 IBVCB.10585746765.Chuyen tien ung ho 2025.219 Nguyen Pham Ngoc Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

17/08/2025 100.000 IBVCB.10585700033.Chuyen tien ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

17/08/2025 200.000 5229IBT1hQL7ETRY.IBFT Ung ho MS 2025.215- Nguyen Thi My Chi.20250817.165340.060264128520.SACOMBANK.970403

17/08/2025 300.000 MBVCB.10585474683.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0331000467458 NGUYEN THI MINH KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 500.000 5229IBT1kWX15V1L.MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25230060458604.20250817.163504.19020839903016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THOA.970407

17/08/2025 100.000 020097041508171633282025iGpj736640.68099.163328.MS 2025.218 em Nguyen Thi Thu

17/08/2025 100.000 MBVCB.10585280270.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.219(be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 0200970405081716250820254P6Z057203.26333.162508.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

17/08/2025 200.000 MBVCB.10585039100.NguyenThi Hien ung ho MS 2025.216 (chi truong thi tam ) .CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 MBVCB.10585004842.ung ho chi ng thi my chi.CT tu 9947340999 NGUYEN THI THUY TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 131.000 5229IBT1kWX1SPJD.Ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San FT25230600150075.20250817.160350.6841939133.NGUYEN HUONG GIANG.970407

17/08/2025 1.000.000 5229IBT1jQNR1S66.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-170825-15:46:39 785049.20250817.154640.43034757.BUI ANH THU.970416

17/08/2025 100.000 5229IBT1fWIFEJVN.ung ho MS 2025.203 (be Nguyen Bao An va Nguyen Bao Minh).20250817.154446.8007041067119.TRAN KIM CHI.963388

17/08/2025 50.000 MBVCB.10584739813.MS2015.215 Nguyen Thi My Chi.CT tu 1018148443 NGHE THANH PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 020097048808171536282025m3ft935092.97590.153623.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.219 NGUYEN PHAM NGOC TIEN

17/08/2025 100.000 020097041508171532442025XaCa533019.81535.153245.Nguyen Thi Kim Hoa chuyen tien ung ho MS 2025.215(ung ho chi Nguyen thi My Chi)

17/08/2025 100.000 MBVCB.10584618785.MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 9366381671 TRAN THI HONG GAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 20.000 020097048808171523322025AOEd859986.41448.152247.UNG HO MS 2025.219 BE PHAM NGOC TIEN. NGUYEN THIEN HOANG CHUYEN TIEN

17/08/2025 20.000 020097048808171521262025RzsW848099.31641.152041.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH. NGUYEN THIEN HOANG CHUYEN TIEN

17/08/2025 500.000 MBVCB.10584350862.haiyenvutangchitruongthitamthongohaxahoatiendanangsodienthoai0782679679.CT tu 0121000871311 VU TRONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 500.000 5229IBT1hQL7DNVS.IBFT ung ho MS 2025.218. em Le Thi Thu.20250817.144632.060311519381.SACOMBANK.970403

17/08/2025 100.000 020097048808171445592025KKUC658666.85655.144515.MS 2025.218 EM LE THI THU

17/08/2025 5.000.000 5229IBT1kWXJAH9I.Ung ho chi Nguyen Thi my Chi FT25230089682141.20250817.143715.888866888818.LAI THUC HA.970407

17/08/2025 20.000 MBVCB.10584030395.MS2025.218( em Le Thi Thu).CT tu 0251002481054 TRAN NGUYEN MINH THANH QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 5229IBT1kWXJAB2M.ung ho ms2025 214 chau tranvanvinh FT25230062723110.20250817.143605.19028842294021.VND-TKTT-NGUYEN TUYET MAI.970407

17/08/2025 38.000 020097042208171435142025QUBF237144.45143.143515.2025.219 be NGUYEN PHAM NGOC TIEN

17/08/2025 300.000 MBVCB.10584021301.UNG HO MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1025801861 NGUYEN VU PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 1.000.000 5229IBT1bWAQIPUD.MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250817.143252.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426

17/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97755176810.20250817.97755176810-0788877780_NGUYEN NHUT THANH ung ho MS 2025215

17/08/2025 300.000 MBVCB.10583758565.chuyen tien den MS2025.214 giup em Tran van Vinh.CT tu 0381002931643 DO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 130.000 020097042208171353322025OISL566725.98523.135332.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi. DINH TRUNG17thg8chuyen tien

17/08/2025 100.000 5229VNIBJ229MUA9.MS 2025.219 ( be Nguyen Pham Ngoc Tien).20250817.135146.933338757.NGUYEN MINH QUAN.970441

17/08/2025 100.000 5229IBT1hQL7JMSF.IBFT Ung ho chi nguyen thi my chi.20250817.133720.060106067816.SACOMBANK.970403

17/08/2025 100.000 MBVCB.10583491580.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 MBVCB.10583497965.ung ho.MS.2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 2.000.000 020097041508171332332025P7rP230215.28436.133233.ung ho MS 2025.219 be nguyen pham ngoc tien

17/08/2025 150.000 020097041508171317232025Bgbs198460.77970.131639.Ung ho MS 2025.213 - Em Tong Thi Anh

17/08/2025 10.000 MBVCB.10583321752.Ha Huyen Chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.219 be Nguyen pham ngoc tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 51.000 5229IBT1bW4NXFWX.ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).20250817.131422.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

17/08/2025 200.000 MBVCB.10583316032.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 1.000.000 MBVCB.10583300373.Tran Hoang Nam ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 500.000 020097041508171311222025pKeX184485.56749.131037.ung ho ms 2025.219

17/08/2025 50.000 MBVCB.10583070639.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0351001233629 NGUYEN VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 020097042208171231332025T8A9739085.11338.123050.MS 2025.215 chi nguyen thi my chi

17/08/2025 100.000 MBVCB.10582818330.ms2025.219.CT tu 0031000297044 PHAM THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 300.000 020097041508171218022025Dfym953538.55460.121802.MS 2025.210

17/08/2025 100.000 5229IBT1hQLGTPZJ.IBFT MS 2025.219 - nguyen pham ngoc tien.20250817.121736.070081840146.SACOMBANK.970403

17/08/2025 100.000 5229IBT1kWXW7YRQ.MS 2025 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230062448974.20250817.121321.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

17/08/2025 5.000.000 020097048808171209562025djcy945439.20498.120951.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.219

17/08/2025 100.000 5229IBT1kWXWG5BS.MS 2025.215 FT25230096017882.20250817.120939.19038456577014.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407

17/08/2025 60.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97745130215.20250817.97745130215-0704737400_Ung ho MS 2025219 ( be Nguyen Pham Ngoc Tien

17/08/2025 300.000 020097041508171205522025N52m918390.2004.120552.NGUYEN THI MINH HANG ung ho Ms 2025 215 chi nguyen thi my chi

17/08/2025 200.000 02009704220817120308202551W0402294.89814.120309.MS 2025.214

17/08/2025 100.000 MBVCB.10582582745.ung ho MS 2025.219(be nguyen pham ngoc tien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 20.000 MBVCB.10582578051.PHAM THI HIEU THAO chuyen tien ung ho MS 2025.219.CT tu 0601000498402 PHAM THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 200.000 MBVCB.10582573624.Ung ho MS2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0111000154169 DAU THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 MBVCB.10582531664.2025.219.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 200.868 020097042208171156042025SK8X156528.57532.115604.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.219. BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

17/08/2025 500.000 MBVCB.10582476855.Ms 2025.219 (Be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 5229IBT1kWXWPCBL.TRAN THI THANH TAM chuyen ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25230887399613.20250817.114647.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

17/08/2025 100.000 5229IBT1kWXWUY8V.TRAN THI THANH TAM chuyen ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230006671825.20250817.114422.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

17/08/2025 50.000 5229IBT1kWXWUV8E.Ung ho MS2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230397469400.20250817.114348.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

17/08/2025 50.000 020097042208171143272025AY7S612728.98949.114328.HUYNH KIM CHI chuyen tien ung ho 2025.212 be Quach linh san

17/08/2025 100.000 020097041508171142452025Z2KI846533.95511.114245.TRINH DUC HUNG Chuyen tien ung ho MS2025.215

17/08/2025 100.000 5229IBT1kWXW8XPF.TRAN THI THANH TAM chuyen ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230373094206.20250817.114234.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

17/08/2025 200.000 020097041508171134022025ql62819021.54826.113357.ung ho MS 2025.212 ( be QUACH LINH SAN)

17/08/2025 100.000 020097042208171130322025QLVR127781.37893.113033.NGUYEN THE NGUYEN ung ho MS 2025.219

17/08/2025 500.000 020097042208171127482025Z3KI392227.24915.112748.2025.215 ung ho chi nguyen thi my chi

17/08/2025 50.000 02009704220817112705202512FM375343.22270.112706.Ung ho MS 2025.216

17/08/2025 100.000 5229IBT1jQNX8TUU.UNG HO MS 2025.217 ( BE BUI BAO MINH )-170825-11:21:19 420117.20250817.112152.2166397.DO THI MINH HUONG.970416

17/08/2025 100.000 5229IBT1iWDICUZV.ung ho MS 2025219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250817.112033.0984041991.DAO DUC VINH.970432

17/08/2025 200.000 020097041508171120042025qfRs772438.87591.112004.ung ho Ms 2025.219 (Em Nguyen Pham Ngoc Tien)

17/08/2025 200.000 5229IBT1kWXW2NAJ.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230851050339.20250817.111847.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

17/08/2025 150.000 5229IBT1kWXW252M.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230024136371.20250817.111702.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

17/08/2025 100.000 5229IBT1iWDI1447.LE PHU TRANG chuyen tien ung ho ms 2025.219 ( be Nguyen pham Ngoc Tien ).20250817.111605.00001726069.LE PHU TRANG.970423

17/08/2025 150.000 5229IBT1kWXW2J8K.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25230572961900.20250817.111540.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

17/08/2025 200.000 5229IBT1kWXWCMD6.ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam FT25230842189181.20250817.111304.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

17/08/2025 200.000 5229IBT1kWXW1PA4.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25230717449561.20250817.111011.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

17/08/2025 150.000 5229IBT1kWXWJN4R.ung ho MS 2025.214 em Tran Van Vinh FT25230414901884.20250817.110844.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

17/08/2025 200.000 5229IBT1kWXWJ4CK.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh FT25230427613811.20250817.110714.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

17/08/2025 200.000 MBVCB.10581912089.UHMS 2025.214.CT tu 0061001119917 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 5229IBT1iWDIWS9W.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 219 nguyen pham ngoc tien.20250817.110408.247529918.LE THI HOA.970432

17/08/2025 200.000 5229IBT1kWXWWYWM.ung ho MS 2025.212 be Quach Linh San FT25230278636488.20250817.110336.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

17/08/2025 300.000 5229IBT1kWXWWI4K.Ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230088509624.20250817.110316.19035722286013.VND-TGTT-CHU MINH SANG.970407

17/08/2025 30.000 020097042208171103112025YK5W228104.7028.110311.MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien

17/08/2025 50.000 MBVCB.10581766612.NGUYEN THI THAO chuyen tienMs2025219( be ng pham ngoc tien.CT tu 0011002886656 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 2.600.000 MBVCB.10581646584.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.CT tu 1030162519 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 100.000 MBVCB.10581501298.MS 2025.219 Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 1033422997 NGUYEN DICH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 200.000 0200970415081710314120255HvZ604299.56025.103141.NGUYEN CHUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.215

17/08/2025 200.000 020097041508171029082025L8tn594502.42760.102903.ung ho MS 2025.214 ( em TRAN VAN VINH)

17/08/2025 10.000 5229IBT1kWXQ7FSW.MS 2025.219 FT25230406023694.20250817.101859.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

17/08/2025 300.000 0200970488081710184220250hRZ230983.94000.101757.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN

17/08/2025 30.000 020097041508171017362025Yrfq552933.89106.101652.ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien)

17/08/2025 100.000 5229IBT1aQNMCUCR.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250817.100039.401001060007418.DO THI NGOC HUYEN .970409

17/08/2025 50.000 020097048808170940282025CCdX966316.22088.094023.MS 2025.218 EM LE THI THU

17/08/2025 200.000 5229IBT1dWEEBXUD.ung ho MS 2025219 be Ngoc Tien.20250817.093018.97042292Pcf0ba5000000000277154.MBBANK IBFT.970422

17/08/2025 500.000 5229IBT1jQNXW1IA.UNG HO MS 2025 219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN-170825-09:29:13 246421.20250817.092913.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

17/08/2025 500.000 5229IBT1jQNXQFYY.NGUYEN THANH VAN UNG HO MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN-170825-09:26:52 242978.20250817.092653.95856369.NGUYEN THANH VAN.970416

17/08/2025 100.000 0200970405081709240720251SWI028979.54157.092407.Vietcombank:0011002643148:TRAN DUY HUNG ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

17/08/2025 99.999 020097040508170917092025XCD5097495.26106.091709.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.210 Nguyen Thi Huong Giang

17/08/2025 99.999 0200970405081709160820252JVT092888.22255.091608.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms Le Van Thuong

17/08/2025 99.999 020097040508170915242025BDJ0089516.19063.091524.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.208 em ho vin ho oan

17/08/2025 300.000 020097042208170911152025KQ78124102.3353.091116.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien

17/08/2025 550.000 020097048808170906292025UGrV739400.85315.090545.UNG HO NCHCCCL NGUYEN VAN MINH 0986442319

17/08/2025 20.000 020097040508170900482025XGB5024192.63694.090049.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.210 em Nguyen Thi Huong Giang

17/08/2025 300.000 0200970405081708592020257ZYW017712.58274.085836.Vietcombank:0011002643148:LUU THI THAM chuyen tien ung ho MS 2025 . 219 be pham ngoc tien

17/08/2025 20.000 020097040508170858372025WWWQ014533.55806.085837.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.211 anh Vu Xuan Hoan

17/08/2025 20.000 020097040508170855142025LHUD099947.43760.085515.Vietcombank:0011002643148:uh MS 2025.218 em Le Thi Thu

17/08/2025 1.000.000 5229IBT1fWITZLQ7.Ung ho MS 2025.219 - be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250817.085416.0946818888.NGUYEN THI MY DUNG.970431

17/08/2025 50.000 020097048808170852512025VKBv652614.35552.085246.UNG HO MS 2025214 EM TRAN VAN VINH

17/08/2025 200.000 MBVCB.10579974368.MS 2925.219.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 20.000 MBVCB.10579967299.MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 1.000.000 020097040508170827592025VEC2084094.53687.082759.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien

17/08/2025 200.000 MBVCB.10579877588.MS 2015.212 (be Quach Linh San).CT tu 1026535888 DINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 200.000 MBVCB.10579842493.ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 40.000 020097041508170817232025JSsB156273.20120.081723.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho 2025.218 (em Le Thi Thu)

17/08/2025 40.000 020097041508170814102025lv4L147395.10242.081410.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2025.219 (be nguyen pham ngoc tien)

17/08/2025 200.000 020097048808170806422025u1BS382233.88655.080558.UNG HO MS 2025.219

17/08/2025 1.000.000 020097042208170757592025MD5W994108.63811.075800.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien

17/08/2025 30.000 5229VNIBJ22S5ZXN.Ung ho NCHCCCL Viet Dung 0972603168.20250817.073929.972603168.NGUYEN VIET DUNG.970441

17/08/2025 15.000 MBVCB.10579423118.2025.218(Le Thi thu).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 50.000 5229IBT1hQLAXEE7.IBFT Ung ho MS2025.208.20250817.071553.060323741266.SACOMBANK.970403

17/08/2025 15.000 MBVCB.10579263203.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025. 210 (em Nguyen Thi Huong Giang).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 18.000 MBVCB.10579244974.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.214 (em Tran Van Vinh ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 30.000 5229IBT1kW3NV41X.be Finn ung ho me con co Thi Anh MS2025.217 FT25230082081501.20250817.065406.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

17/08/2025 50.000 020097048808170644252025LGem090484.7394.064420.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN

17/08/2025 20.000 020097041508170623232025SwMc878538.81337.062239.NGUYEN THI THU HOAI Chuyen tienMS2025 .218 ( e le Thi Thu)

17/08/2025 10.000 MBVCB.10578947189.Ha Huyen Chi chuyen tien ung ho MS 2025.218 Em Le Thi Thu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 1.000.000 MBVCB.10578953252.Tran Hoang Nam kon tum chuyen tien ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 20.000 MBVCB.10578674258.TUONG DUNG ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 20.000 MBVCB.10578673811.TUONG DUNG ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/08/2025 5.000 5229IBT1kW3RT8AE.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230038283111.20250817.002317.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/08/2025 5.000 5229IBT1kW3RTVGI.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25230412060215.20250817.002209.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/08/2025 5.000 5229IBT1kW3RT9BI.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam FT25230926616754.20250817.002058.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/08/2025 5.000 5229IBT1kW3RTJZP.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25230936030774.20250817.001931.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/08/2025 5.000 5229IBT1kW3RLXYK.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh FT25230692164338.20250817.001734.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/08/2025 5.000 5229IBT1kW3RLLE2.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh FT25230089926601.20250817.001610.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/08/2025 200.000 0200970422081700031120252DP2992867.61499.000312.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

17/08/2025 6.868 0200970422081623580920257H8T628756.56124.235809.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

17/08/2025 1.000.000 020097042208162353382025W21F385845.50683.235255.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

17/08/2025 100.000 020097042208162313472025BX7P280929.91664.231347.PHAN NHAT DUY ung ho MS 2025.218 em le thi thu

17/08/2025 18.000 MBVCB.10578218741.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 50.000 0200970422081823150820257E14533076.17496.231508.uho MS2025.218 Le Thi Thu

18/08/2025 100.000 020097041508182313572025aF5L386072.16243.231357.MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu)

18/08/2025 100.000 5230IBT1jWQJ7QZB.MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-23:13:10 083221.20250818.231310.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

18/08/2025 350.000 020097040508182307302025PKM5072183.6565.230730.Vietcombank:0011002643148:HOANG KHANH TAM ung ho MS 2025.220 em Nguyen thi cam Tu

18/08/2025 10.000 020097042208182305412025P51I631175.2883.230542.ung ho MS 2025.213 Em Tong Thi Anh. DINH TRUNG18thg8 chuyen tien

18/08/2025 300.000 5230VNIBJ223FFYF.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250818.230505.018559613.VU CONG HOAN.970441

18/08/2025 15.000 MBVCB.10601713366.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 18.000 MBVCB.10601698077.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 MBVCB.10601649570.NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho Nguyen Thi My chi.CT tu 1047021249 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 10.000 MBVCB.10601461639.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 020097040508182209452025SWLN001923.92161.220945.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien

18/08/2025 1.000.000 5230IBT1kWXPLG9P.MS 2025.215- chi Nguyen Thi My Chi FT25231600645277.20250818.220825.19026606039026.NINH THI HANG.970407

18/08/2025 300.000 MBVCB.10601331663.UNG HO MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 50.000 020097042208182156182025Z8U7256449.54466.215613.ung ho MS 2025.215

18/08/2025 200.000 5230IBT1iWDGWYF9.Ung ho ms 2025218 em Le Thi Thu.20250818.214916.61626689.HOANG ANH TUAN.970432

18/08/2025 2.000.000 MBVCB.10601275467.Ung ho MS 2025.215.CT tu 0531002540230 NGUYEN HOAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 15.000 MBVCB.10601264225.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 5230IBT1kWXP77IP.MS 2025.215 FT25231140423485.20250818.213915.19032641857017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU LANH.970407

18/08/2025 200.000 020097041508182137442025a1vi263902.97930.213744.UH NCHCCCL + 0349725784

18/08/2025 10.000 020097041508182133082025Jxbm256022.83048.213309.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu)

18/08/2025 200.000 5230IBT1kWXPAFTM.Ung ho nguyen thi my chi FT25231780090451.20250818.213125.19036333505016.VND-TGTT-LE NGOC HA MI.970407

18/08/2025 50.000 0200970405081821302520254N33015278.73308.212940.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.220

18/08/2025 20.000 MBVCB.10601004382.Ung ho MS 2025.214 ( Em Tran Van Vinh ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 30.000 MBVCB.10600930809.Ung ho MS 2025.219 ( be Nguyen Pham Ngoc Tien ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 MBVCB.10600791029.ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0381000571865 PHAN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 MBVCB.10600682115.DIEM THANH Soc trang chuyen tien MS 2025.220 (Em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 5230IBT1kWXPV1IK.Ung ho be Nguyen Pham Ngoc Tien, MS 2025.219 FT25230044437005.20250818.204831.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

18/08/2025 5.000 5230IBT1kWXPSM4N.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu FT25230905800685.20250818.204148.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

18/08/2025 5.000 5230IBT1kWXP9E78.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25230065617745.20250818.203931.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

18/08/2025 100.000 5230IBT1jWQJVCBE.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU-180825-20:38:26 906421.20250818.203826.144446779.PHAM QUANG DONG.970416

18/08/2025 200.000 MBVCB.10600529850.MS 2025.220.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 020097048808182025382025XIbV932062.13587.202453.CHUC 2 ME CON BINH AN

18/08/2025 300.000 5230IBT1kWXPJ7UY.Uh ms 2025.215, chi Nguyen Thi My Chi. FT25230002584378.20250818.202450.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407

18/08/2025 20.000 0200970422081820171920250WHN230192.74797.201719.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Thi Cam Tu ms 2025.220

18/08/2025 200.000 0200970488081820161620250t4f872334.70334.201611.MS 2025.220

18/08/2025 100.000 020097041508182015462025xtxp947910.69067.201547.Uh MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

18/08/2025 550.000 020097048808182007102025BOeO813382.29072.200625.UNG HO MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN

18/08/2025 100.000 5230IBT1aQN5XMT2.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.220 em nguyen thi cam tu.20250818.200037.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

18/08/2025 5.000.000 5230IBT1iWDAYKKX.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Thanh Tuan ms2025.220.20250818.195605.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

18/08/2025 50.000 020097042208181949142025PUUH734796.45796.194914.ung ho ms 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu

18/08/2025 500.000 MBVCB.10599936970.UH MS :2025.220 nguyen thi cam tu.CT tu 1916852289 MAI THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 5230IBT1iWDAUV43.MS 2025.220 NG THI CAM TU.20250818.194350.10001865535.HOANG TRONG TAN.970423

18/08/2025 50.000 5230IBT1kWXUEF4E.MS 2025.220 FT25230104458254.20250818.194047.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

18/08/2025 300.000 020097048808181926242025P5TC546747.39128.192539.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

18/08/2025 1.000.000 MBVCB.10599347851.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 MBVCB.10599265722.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.220(e Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 MBVCB.10599098758.ung ho MS 2025.220(em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 5230IBT1hQLZ4W72.IBFT NGUYEN THI THUY TRANG ung ho MS 2025.220.20250818.184600.060232316759.SACOMBANK.970403

18/08/2025 68.688 MBVCB.10599005166.LANG THI THUY ung ho MS 2025.220 (be nguyen thi cam tu ) Nam Mo Quan The Am Bo Tat Cuu Kho Cuu Nan.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 324.000 MBVCB.10598846551.ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 500.000 5230VNIBJ223AJ49.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250818.182421.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

18/08/2025 200.000 5230IBT1hQLZ89ZD.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2025.220chau Nguyen Thi Cam Tu.20250818.180344.0837998999.SACOMBANK.970403

18/08/2025 100.000 5230IBT1hQLZ82CM.IBFT DOAN THI HUYNH LAN chuyen tienbuoibaominhdungghitenem.20250818.180324.070150970316.SACOMBANK.970403

18/08/2025 500.000 5230IBT1aQN5IV63.UNG HO MS 2025.218 (EM LE THI THU).20250818.175602.700015886133.TIEU THI THU HUONG.970424

18/08/2025 200.000 MBVCB.10598214375.Chu thu ung ho MS 2025.2020 ( Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 30.000 MBVCB.10598203366.MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 5230IBT1kWX8PQNR.MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230666652475.20250818.172956.19036420702014.VND-TGTT-PHAM THI BICH.970407

18/08/2025 100.000 020097042208181726402025X932569705.16511.172641.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

18/08/2025 50.000 MBVCB.10597879431.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.220 ( em Nguyen Thi Cam Tu ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 HOAN TRA LAI TIEN DO BAN DOC VO THI THUY NGAN CHUYEN NHAM TK

18/08/2025 300.000 020097041508181705452025shQ5239547.98323.170500.MS 2025.220 (em nguyen thi cam tu)

18/08/2025 100.000 5230IBT1kWX8J67L.MS2025.215 chi nguyen thi my chi FT25230896058987.20250818.165707.19029110522028.VND-TGTT-DANG THI LOAN.970407

18/08/2025 200.000 5230VNIBJ223LWD2.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250818.165114.230719934.LY THANH HIEN.970441

18/08/2025 200.000 MBVCB.10597265508.ung ho?MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0561003752501 PHAN THI SU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 5230IBT1iWD49ZBI.Ung ho ms 2025220 em nguyen thi cam tu.20250818.163920.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432

18/08/2025 50.000 020097048808181628172025RUJL183464.96756.162812.MS 2025.189 EM TRANG VAN QUY

18/08/2025 100.000 MBVCB.10597019892.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 020097041508181617352025IAWT965499.43956.161650.LUONG TRUNG HIEN Ck ms2025.219 nguyen pham ngoc tien

18/08/2025 300.000 020097042208181604032025W4GU191283.77462.160359.Ms2025.220 e nguyen thi cam tu

18/08/2025 100.000 5230IBT1hQL6LJXE.IBFT MS 2025.220 - nguyen thi cam tu.20250818.154239.070081840146.SACOMBANK.970403

18/08/2025 100.000 MBVCB.10596506806.ms 2025.220.CT tu 0511000449676 CAO THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 500.000 020097048808181530262025ePoU808187.13271.153022.MS 2025.214 TRAN VAN VINH

18/08/2025 1.000.000 0200970488081815282020253IoF795277.2689.152814.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI

18/08/2025 500.000 0200970488081815263520254HmS784750.94285.152630.MS 2025. 216 TRUONG THI TAM

18/08/2025 300.000 5230IBT1jWQW13V9.HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU-180825-15:17:35 315386.20250818.151735.12217637.HOANG TUAN CUONG.970416

18/08/2025 50.000 5230IBT1iWDB6N6T.2025 220 em NGUYEN THI CAM TU.20250818.151731.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

18/08/2025 200.000 5230IBT1jWQW17A6.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU-180825-15:15:18 311383.20250818.151519.198966.DO THANH MAI.970416

18/08/2025 300.000 5230IBT1jWQWJ1PJ.UNG HO MS 2025 220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-15:02:14 288204.20250818.150214.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

18/08/2025 10.000 MBVCB.10595912734.Ha Huyen Chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 1.000.000 MBVCB.10595895977.Tran Hoang Nam ( kontum cu ) chuyen tien ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 500.000 MBVCB.10595839491.Ung ho MS2025.220 Nguyen thi cam Tu.CT tu 0111000302998 LAM QUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 1.000.000 5230IBT1aQNY8FLE.ung ho ms2025 220 Nguyen Thi Cam Tu.20250818.143635.1002091647.SHBMB.970443

18/08/2025 100.000 020097041508181428412025Z9JQ630629.39785.142841.ung ho MS 2025.220 (e Nguyen Thi Cam Tu)

18/08/2025 300.000 5230IBT1bWA9FKZA.ung ho MS 2025.220 (em Ng Thi Cam Tu).20250818.142822.04101019916884.DUONG THI KIEU MI.970426

18/08/2025 50.000 0200970488081814170220257DGA397151.93382.141617.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.220 CAM TU

18/08/2025 50.000 020097048808181415502025aix2391136.89114.141545.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.219 NGOC TIEN

18/08/2025 30.000 020097042208181411052025HGLO499019.70396.141106.MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu

18/08/2025 50.000 MBVCB.10595500944.MS.2025.220.CT tu 0351000638194 NGUYEN DINH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 500.000 020097040508181402072025S52O013352.35656.140207.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu

18/08/2025 50.000 5230IBT1iWDBI632.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250818.140109.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

18/08/2025 200.000 020097041508181358292025rikG555994.21841.135829.2025.220 NGUYEN THI CAM TU

18/08/2025 50.000 5230IBT1iWDBISLY.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).20250818.135802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

18/08/2025 50.000 5230IBT1iWDBIJD7.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).20250818.135703.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

18/08/2025 30.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97868060889.20250818.97868060889-0918820162_Ung ho ms 2025215

18/08/2025 50.000 5230IBT1iWDBM3ZY.TT Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).20250818.135602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

18/08/2025 500.000 020097048808181346382025SLJk254423.79709.134553.CHUYEN TIEN UNG HO EM NGUYEN THI CAM TU MS 2025 220

18/08/2025 50.000 0200970422081813461220254FLB185430.77959.134613.MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu

18/08/2025 100.000 020097048808181344302025GP04244927.72210.134345.UNG HO MS.219

18/08/2025 100.000 020097048808181341372025Xhe0232261.62041.134052.UNG HO MS2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU

18/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97866142537.20250818.97866142537-0966931495_MS 2025220 Em Nguyen Thi Cam Tu

18/08/2025 200.000 5230IBT1bWA9A97V.ms2005.206.20250818.133517.0346099250.PHAM VAN THUC.970448

18/08/2025 200.000 5230IBT1bWA9AQHQ.ms2005.207.20250818.133425.0346099250.PHAM VAN THUC.970448

18/08/2025 200.000 5230IBT1bWA94TIK.ms2005.208.20250818.133324.0346099250.PHAM VAN THUC.970448

18/08/2025 50.000 5230IBT1jWQQHZXF.UNG HO MS 2025 220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-13:33:24 146946.20250818.133324.35278117.MAI THI CAM LIEN.970416

18/08/2025 200.000 5230IBT1bWA9477D.ms2005.209.20250818.133210.0346099250.PHAM VAN THUC.970448

18/08/2025 100.000 MBVCB.10595198465.ung ho.MS.2025.220.(em Nguyen Thi Cam Tu ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 5230IBT1hQL6IYQN.IBFT MS 2025.220.20250818.132812.060284069555.SACOMBANK.970403

18/08/2025 200.000 MBVCB.10595138825.MS 2025.220 ( em Nguyen Thi Cam Tu ). Chuc em mau het benh.CT tu 0071000854142 PHAM MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 020097040508181312282025V0QV079046.63090.131229.Vietcombank:0011002643148:DANG HE LENE ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

18/08/2025 10.000 5230IBT1kWXMDWRK.ung ho ms 2025.220, em Nguyen Thi Cam Tu, chuc em va gia dinh binh an FT25230665797134.20250818.131219.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

18/08/2025 60.000 5230IBT1aQNYWEVB.MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.130731.0852767133.SHBMB.970443

18/08/2025 100.000 5230IBT1kWXM18MX.MS 2025.218 em Le Thi Thu FT25230615692795.20250818.125226.19033855169017.VND-TGTT-DO BICH DIEP.970407

18/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97861633219.20250818.97861633219-0964094432_MS 2025220 (em Nguyen Thi Cam Tu)

18/08/2025 200.000 5230IBT1iWD5NXFY.ung ho Ms 2025.218.20250818.124557.00306601001.LE BICH NGOC.970423

18/08/2025 100.000 5230IBT1kWXMQXSD.MS 2025.220 FT25230523927526.20250818.124236.96998999999.HUYNH HONG PHUC.970407

18/08/2025 300.000 5230IBT1kWXVRC6B.ung ho MS 2025.219 FT25230751217807.20250818.123216.690486976868.NGUYEN NGOC KHANH.970407

18/08/2025 100.000 020097042208181228152025VLZA722738.96030.122730.ung ho em Tong Thi Anh

18/08/2025 50.000 MBVCB.10594501514.UNG HO. 2025.220 ..em nguyen thi cam tu.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 5230IBT1iWD5LLNY.MP ung ho MS 2025218 em Le Thi Thu.20250818.121421.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

18/08/2025 200.000 5230IBT1iWD5LAVF.MP ung ho MS 2025219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250818.121308.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

18/08/2025 200.000 5230IBT1iWD5LV15.MP ung ho MS 2025220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.121142.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

18/08/2025 100.000 MBVCB.10594200397.ung ho MS 2025.220(em nguyen thi cam tu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 1.000.000 5230IBT1hQL6QBLJ.IBFT ung ho MS 2025.219.20250818.115326.060085335671.SACOMBANK.970403

18/08/2025 100.000 5230VNIBJ229D8SQ.Ung Ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250818.112959.990256566.NGUYEN THANH NHAN.970441

18/08/2025 300.000 5230IBT1iWD5BN69.ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250818.112727.00000189007.HAN THI THU PHUONG.970423

18/08/2025 200.000 5230IBT1kWXVIQ92.ung ho ms 2025218 em le thi thu chuc con som nhan duoc nhieu su giup do va som duoc khoe manh FT25230169739282.20250818.112414.19036619592013.VND-TGTT-NGUYEN CAM BINH.970407

18/08/2025 200.000 5230IBT1aQNPG9GX.ung ho MS 2025220 em nguyen thi cam tu.20250818.111722.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

18/08/2025 100.000 MBVCB.10593714871.DOAN MAI THUY chuyen tien ung ho MS 2025.220 em Nguyen thi Cam Tu.CT tu 0071005038503 DOAN MAI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 MBVCB.10593677785.MS 2025.220( em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 20.000 5230IBT1bWA2KZ1R.Giup do be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250818.111640.37201010010865.LE THUY HANG.970426

18/08/2025 50.000 5230IBT1kWXVD1XI.MS 2025.220 chuc em mau het benh va gia dinh vuot qua kho khan FT25230897272108.20250818.111507.19034095241010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHU.970407

18/08/2025 100.000 MBVCB.10593670965.ung ho MS 2025.220.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 MBVCB.10593678396.ung ho MS 2025.219.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 MBVCB.10593667456.ung ho MS 2025.218.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 MBVCB.10593674610.ung ho MS 2025.217.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 02009704050818105250202507H2058115.12490.105244.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.219 ng pham ngoc tien

18/08/2025 300.000 020097041508181051082025PI6m922821.3810.105108.ung ho MS2025.218 EM LE THI THU

18/08/2025 100.000 5230IBT1iWD5SH4G.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 220 nguyen thi cam tu.20250818.103643.247529918.LE THI HOA.970432

18/08/2025 1.000.000 MBVCB.10593016583.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 MBVCB.10592962064.ung ho MS 2025.209 (em Le Van Thuong).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 020097042208181017412025LFAU119388.39393.101742.HOANG THI TUYET chuyen tien ung ho MS 2025.220 Nguyen thi Cam Tu

18/08/2025 100.000 MBVCB.10592963583.ung ho MS 2025.207 (anh Hoang Van Long).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 MBVCB.10592935464.Ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San).CT tu 0441000791346 TRAN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 5230IBT1dWE3TI96.Sontk ungho MS 2025 214 e Vinh.20250818.101432.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

18/08/2025 500.000 5230IBT1aQNPMMBI.ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.101341.103001060003223.KIM THUY DUNG .970409

18/08/2025 50.000 MBVCB.10592899790.MS 2025.219 (Nguyen pham ngoc tien).CT tu 0511003722968 LY THO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 5230VNIBJ2293M6C.UNG HO MS 2025.219 (BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN).20250818.101048.311368589.TRINH THI THUY TRANG.970441

18/08/2025 30.000 020097042208181007442025Y5Z6326330.92422.100739.gui ms 2025 220

18/08/2025 100.000 020097040508181006282025TWIJ047124.86435.100628.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.185 chau Pham Thi Mai Linh

18/08/2025 200.000 020097041508181005382025HneU767142.82197.100538.Ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu

18/08/2025 100.000 020097040508181003432025LJB5034361.72673.100343.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.211 a Vu Xuan Hoan

18/08/2025 100.000 0200970415081810033420254qhj759546.72166.100334.Ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu

18/08/2025 100.000 02009704050818095911202576XO013988.51906.095911.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.208 e Hving Ho Oan

18/08/2025 50.000 5230IBT1kWXD4JW2.Ung ho MS 2025 220 Nguyen Thi Cam Tu FT25230414643495.20250818.095819.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407

18/08/2025 300.000 5230NAMAA228SWA6.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250818.095452.893686868.LE TUAN ANH.970428

18/08/2025 500.000 5230IBT1bWA2JVBK.Ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250818.095052.04001018970091.VU THI NGOC ANH.970426

18/08/2025 100.000 5230IBT1aQNP9G5A.ung ho MS 2025.219 Nguyen Pham Ngoc Tien.20250818.095000.0974361820.SHBMB.970443

18/08/2025 1.000.000 MBVCB.10592573591.Uh MS 2025.219 (Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 2.000.000 MBVCB.10592534442.UH MS 2025.217 (Bui Bao Minh) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 1.000.000 MBVCB.10592513710.UH MS 2025.216 (Truong Thi Tam).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 2.000.000 MBVCB.10592491109.UH MS 2025.215 (Nguyen Thi My Chi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 1.000.000 MBVCB.10592459160.UH MS 2025.213 (Tong Thi Anh) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 2.000.000 MBVCB.10592446862.UH MS 2025.211 (Vu Xuan Hoan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 50.000 MBVCB.10592439013.MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 MBVCB.10592417679.Ung ho MS 2025.218(em LE THI THU).CT tu 0121000501409 PHAM THI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 1.000.000 MBVCB.10592404021.UH MS 2025.212 (Quach Linh San).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 33.000.000 UNG HO VIEN PHI 2 MA SO:2025.215, 2025.219 MOI MA SO 10 TRIEU.MS:2025.216 8 TRIEU. 2025.213 5 TRIEU. TC:33TR

18/08/2025 2.000.000 MBVCB.10592375876.UH MS 2025.214 (Tran Van Vinh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 5230IBT1iWDYTN44.Ms 2025-220 uh em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.092945.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

18/08/2025 10.000 5230IBT1bWACXA63.Ung ho MS 2025.220( em Nguyen Thi Cam Tu).20250818.092931.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

18/08/2025 50.000 5230IBT1fWIXD4W9.MS 2025.210.20250818.092818.0985560420.NGUYEN THI LIEN.970431

18/08/2025 10.000 5230IBT1bWAC3RTW.Ung ho MS 2025.217( be Bui Bao Minh).20250818.092708.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

18/08/2025 2.000.000 MBVCB.10592319615.UH MS 2025.218 (Le Thi Thu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 30.000 020097041508180924582025t7j4636799.2743.092413.ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu)

18/08/2025 2.000.000 MBVCB.10592278721.UH MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 5230IBT1jQNNNQJX.UNG HO MS 2025 220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-09:21:05 730017.20250818.092106.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

18/08/2025 50.000 5230IBT1fWIXSXIJ.MS 2025.213.20250818.092103.0985560420.NGUYEN THI LIEN.970431

18/08/2025 100.000 020097048808180916082025zF6u652712.67585.091524.MS 2025.218 EM LE THI THU

18/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97838912559.20250818.97838912559-0326683902_Ung ho MS 2025209 (em Le Van Thuong) Nam Mo A Di Da Phat

18/08/2025 50.000 020097048808180911422025RCeQ625476.49793.091057.NGO QUANG LAM CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2025 214 EM TRAN VAN VINH

18/08/2025 50.000 020097040508180910272025F6K4098622.44604.091027.Vietcombank:0011002643148:ung ho NCHCCCL MAI THI TAM 0905094529

18/08/2025 200.000 MBVCB.10592029705.ung ho : MS2025.220 ( em nguyen thi cam tu).CT tu 1014619080 VU THI HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 3.000.000 MBVCB.10592010062.NGUYEN DINH SONG THANH (Du hoc sinh tai Nhat Ban) ung ho MS 2025.213 (em Tong Thi Anh).CT tu 0071001114067 NGUYEN DINH SONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 100.000 MBVCB.10592017535.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho 2025.220( Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 020097040508180857002025ZHFH041457.93951.085700.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.220 nguyen thi cam tu

18/08/2025 100.000 5230IBT1iWDYKJ9F.chuyen tien ung ho MS 2025220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250818.085133.0984041991.DAO DUC VINH.970432

18/08/2025 300.000 020097048808180850342025w9Mh499927.71609.084950.MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU

18/08/2025 300.000 MBVCB.10591888146.Nguyen thi cam Tu,ma 2025.220.CT tu 1031945192 LEU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 500.000 MBVCB.10591871182.MS 2025.219.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 50.000 5230IBT1bWACK1GS.Ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).20250818.084538.03101010965538.HOANG VIET.970426

18/08/2025 500.000 MBVCB.10591855728.Ung ho MS :2025.220 ( em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0161000492264 PHAM DINH QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 500.000 0200970415081808421520251uny512683.42563.084210.Em nguyen thi cam Tu - 2025.220

18/08/2025 50.000 020097041508180836182025RL5w496655.22652.083618.Trang Thu giup em Tran Van Vinh MS 2025.214

18/08/2025 50.000 020097041508180828022025T1sn475328.96196.082802.Trang Thu giup em Le Thi Thu MS2025.218

18/08/2025 250.000 MBVCB.10591639715.ung ho 2025.220 (em nguyen Thi Cam Tu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 500.000 0200970422081808234120257K6R744284.82754.082342.Ung ho Ms : 2025.220 em nguyen thi cam tu

18/08/2025 500.000 020097041508180819092025gX6o451344.68383.081909.ung ho MS 2025.213 ( em Tong Thi Anh)

18/08/2025 200.000 020097041508180815232025ydQ9441470.56672.081523.PHAM THUY NGA chuyen tien uh MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

18/08/2025 300.000 5230IBT1aQNUL9FA.Ong ba KhaiTam gui chau Ng Thi Cam Tu, ms 2025.220.20250818.081429.000000229626.NGUYEN THI HOANG LAN.970433

18/08/2025 200.000 MBVCB.10591485769.MS 2025.220.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 MBVCB.10591473967.MS 2025.219.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 MBVCB.10591394121.UNG HO MS 2025.219 (BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN).CT tu 0111000053179 NONG TUONG MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 5230IBT1jQNNZ1CH.UNG HO MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU-180825-07:54:13 612417.20250818.075414.29250647.LE NGOC THUY TIEN.970416

18/08/2025 300.000 MBVCB.10591179585.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 MBVCB.10591171504.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 MBVCB.10591160386.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 MBVCB.10591120124.ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0571000026095 THUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 0200970422081807281720250NXC330624.26505.072818.ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu

18/08/2025 100.000 IBVCB.10590961718.Chuyen tien ung ho MS 2025.220 Nguyen Thi Cam Tu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/08/2025 500.000 MBVCB.10590946222.MS 2025 . 219 ung ho be Nguyen Pham Ngoc Tuyen.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 50.000 020097048808180613072025g5BW859460.82821.061301.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

18/08/2025 50.000 020097048808180611472025PZH3857358.82010.061103.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

18/08/2025 200.000 020097040508180422062025I9Z3067901.33522.042206.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.212 ung ho be Quach Linh San

18/08/2025 300.000 0200970405081804173220258FS3067251.31843.041732.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.218 ung ho em Le Thi Thu

18/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97816455814.20250818.97816455814-0973192724_MS 2025210

18/08/2025 200.686 0200970405081801473220256ODE048074.78802.014732.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025. 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

18/08/2025 50.000 MBVCB.10590061872.NGUYEN VAN TU chuyen tien ung ho em LE THI THU.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 68.688 MBVCB.10590047486.LANG THI THUY Ung ho MS 2025.219 be nguyen pham ngoc tien Nam Mo Quan The Am bo tat Cuu kho Cuu Nan.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 200.000 020097041508172341462025skTf133159.78344.234102.ung ho ms 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi)

18/08/2025 300.000 5229IBT1jQNN8Z82.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM UNG HO MS 2025.177 EM TRAN VAN DUY-170825-23:18:21 431805.20250817.231821.79688888.DO THI NHU SA.970416

18/08/2025 300.000 5229IBT1jQNN87H7.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM UNG HO MS 2025.179 BE DAU THI NGOC NHI-170825-23:16:01 430254.20250817.231601.79688888.DO THI NHU SA.970416

18/08/2025 100.000 MBVCB.10589931037.UNG HO MS 2025.215 (chi nguyen thi my chi).CT tu 0301000340360 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/08/2025 300.000 5229IBT1jQNN8AV5.GD DO THI NHU SA Q10 TPHCM CK UNG HO MS 2025.195 ANH VU XUAN QUYNH-170825-23:14:18 429166.20250817.231419.79688888.DO THI NHU SA.970416

18/08/2025 100.000 MBVCB.10589927295.ung ho ms 2025.218.CT tu 0301000340360 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 30.000 MBVCB.10613395238.Chuyen tien ung ho.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/08/2025 30.000 MBVCB.10613392525.Chuyen tien ung ho.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/08/2025 30.000 MBVCB.10613377916.Chuyen tien ung ho.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/08/2025 500.000 MBVCB.10613368595.MS 2025.221 (em Dao Manh The): ba Hoang Thi Chung que Hai Phong ung ho.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 5231IBT1aQN77RIG.Em Le Thi Thu ms 2025 218.20250819.223336.0300000000011011.DINH THI PHUONG THUY.970446

19/08/2025 100.000 5231VNIBJ22H2XCB.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250819.223322.636704060049482.TO THI ANH MINH.970441

19/08/2025 200.000 02009704150819223316202573vi552400.64911.223316.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The

19/08/2025 1.000.000 5231IBT1aQN77UWT.Ung ho MS.2025.212( be Quach Linh San).20250819.222639.0908588687.NGO ANH THAI.970424

19/08/2025 100.000 5231IBT1kWXESASK.MS 2025.221 FT25232790302280.20250819.222636.19037992287014.VND-TGTT-HOANG THI HAI YEN.970407

19/08/2025 100.000 020097048808192226232025G84y414042.49034.222538.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

19/08/2025 300.000 MBVCB.10613294909.MS 2025.218 (em Le Thi Thu) - Tu Anh ho tro.CT tu 0071000996524 NGO NGOC TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 020097041508192215282025DVMM529289.17876.221528.ung ho ma so 2025.221 (em Dao Manh The)

19/08/2025 10.000 MBVCB.10613184276.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 020097048808192151472025OcK6292000.47449.215141.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU

19/08/2025 200.000 5231IBT1fW8WH7HX.MS 2025 218 uh e le thi thu.20250819.214351.0211001024005.VU THI THUY.970438

19/08/2025 10.000 5231IBT1dW6DNFYD.Uhms 2025221 daio manh the.20250819.213612.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422

19/08/2025 100.000 020097040508192134312025F3LS023395.87901.213431.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025. 218

19/08/2025 18.000 MBVCB.10612782601.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 20.000 5231IBT1bWA55WS2.Giup em Dao Manh The, Chuc em mau khoe..20250819.211954.37201010010865.LE THUY HANG.970426

19/08/2025 20.000 5231IBT1kWXKH6TE.MS 2025.221 FT25232462503941.20250819.211852.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

19/08/2025 500.000 020097048808192115432025hwMt128629.15373.211537.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 . 218 EM LE THI THU

19/08/2025 200.000 MBVCB.10612629557.MS 2025.221.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 50.000 0200970422081921115720253L6X295056.430.211112.ung ho: MS: 2025.221. chuc e mau khoe

19/08/2025 50.000 5231IBT1kWXK63YM.TRAN MINH QUANG chuyen ung ho MS 2025220 FT25232263778601.20250819.211150.19074398917019.VND-TGTT-TRAN MINH QUANG.970407

19/08/2025 300.000 020097048808192059212025DHYB043460.47360.205835.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 . 216 CHI TRUONG THI TAM

19/08/2025 200.000 5231IBT1kWXK7JLY.Ms 2025.218 em Le Thi Thu FT25231245088451.20250819.205734.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

19/08/2025 50.000 MBVCB.10612404293.ung ho ms 2025.218 le thi thu.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 50.000 MBVCB.10612384630.ung ho ms 2025.221 dao manh the.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 50.000 MBVCB.10612335210.ung ho ms 2025. 220 nguyen thi cam tu.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 5231IBT1aQN7V9PH.ms 2025.221 giup dao manh the chua benh.20250819.204010.185001060000009.VU THI XUAN .970409

19/08/2025 200.000 MBVCB.10612152369.MS 2025.210( nguyen thi huong giang).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10612121769.MS 2025.218 ( le thi thu).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10612055157.MS 2025.221 (Dao Manh The).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 020097048808192021522025s7e1807719.80560.202107.NGUYEN THI NGOC BICH CHUYEN TIEN

19/08/2025 50.000 MBVCB.10611756799.NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 0161000474703 NGUYEN HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 50.000 020097048808192014162025NHhm757306.44139.201330.MS 2025.219 NGUYEN PHAM NGOC TIEN

19/08/2025 200.000 MBVCB.10611542799.ung ho MS 2025.218(em Le Thi Thu).CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 20.000 020097042208192000152025W5ZS364668.80648.200016.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Dao Manh The ms 2025.221

19/08/2025 10.000 MBVCB.10611480990.Ha huyen chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 10.000 MBVCB.10611474487.Tran Hoang Nam ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10611454320.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 15.000 MBVCB.10611448923.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.221 (em Dao Ngoc The).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 MBVCB.10611424614.UH Nguyen Thi My Chi. Chuc 2mc chi sk . Nammoadidaphat.CT tu 0351001064308 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 020097040508191951472025B6Q8054386.41086.195148.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.221

19/08/2025 200.000 5231IBT1bWAYLUX2.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250819.193941.04301010634435.TRAN THI HUONG GIANG.970426

19/08/2025 10.000 5231IBT1kWX7F7CU.ung ho NCHCCCL FT25231076310960.20250819.193021.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

19/08/2025 200.000 0200970405081919223420257YGA032356.96823.192235.Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2025-220 Nguyen thi cam tu

19/08/2025 200.000 020097040508191914512025EWQE099273.58292.191451.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The

19/08/2025 100.000 MBVCB.10610810780.MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1031052235 HUYNH NGOC TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 020097042208191907402025LAYM770998.22384.190655.ung ho MS 2025.215 Nguyen Thi My Chi

19/08/2025 100.000 5231IBT1kWX74EXG.NGUYEN THI LUONG ung ho MS 2025.221 em Manh The FT25231525117550.20250819.185558.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407

19/08/2025 100.000 5231IBT1kWX741AY.NGUYEN THI LUONG ung ho MS 2025.220 em cam tu FT25231562908059.20250819.185413.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407

19/08/2025 100.000 MBVCB.10610488503.NGUYEN THI HUE chuyen tien..ung ho e dao Viet the.CT tu 1047021249 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 020097040508191822412025BP9P051263.87984.182156.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The

19/08/2025 300.000 5231IBT1kWX725U3.Ms 2025.215 Nguyen Thi My Chi FT25231239229583.20250819.181746.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

19/08/2025 400.000 5231IBT1jWQCRXXW.UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI-190825-18:13:16 279256.20250819.181316.45898139.DANG HONG QUY.970416

19/08/2025 300.000 020097041508191755142025hViR627356.45834.175514.Ung ho MS 2025 221 ( em Dao Manh The )

19/08/2025 2.000.000 MBVCB.10609599438.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 50.000 5231IBT1kWXG6YNG.ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25231819896456.20250819.173646.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407

19/08/2025 100.000 5231VNIBJ223D8LH.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250819.173350.636197990.NGUYEN TRUONG HUU.970441

19/08/2025 50.000 5231IBT1iWDEN41I.2025 221 em DAO MANH THE.20250819.173010.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

19/08/2025 50.000 020097041508191728472025nQxc513002.91584.172847.ung ho Ms 2025.219( be Tien)

19/08/2025 100.000 020097048808191713562025tGJe392607.6083.171310.MS 2015 214

19/08/2025 500.000 MBVCB.10609145982.MS2025.189.CT tu 9368663279 VUONG THI MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 MBVCB.10609101691.ung ho MS 2025.221(em dao manh the).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10609048238.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0011004065985 NGUYEN NGOC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97995801583.20250819.97995801583-0903065843_Ung ho MS 2025215

19/08/2025 300.000 MBVCB.10608984919.PHI VIET HANH chuyen tien ung ho MS 2025.219 NGUYEN NGOC PHAM TIEN.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 MBVCB.10608953921.Ung ho MS 2025.221 ( em Dao Manh The).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 1.000.000 020097042208191657022025RV7S641989.11358.165703.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The

19/08/2025 200.000 5231IBT1iWDEZHYR.Ung ho MS 2025.221 Dao Manh The.20250819.165659.04065659401.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970423

19/08/2025 1.000.000 5231IBT1iWDE638B.LE YEN NHI ung ho MS 2025215 chi Nguyen Thi My Chi.20250819.165306.99394293.LE YEN NHI.970432

19/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97993772637.20250819.97993772637-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2025215

19/08/2025 50.000 020097040508191644532025HX9A037801.43364.164408.Vietcombank:0011002643148:uh ma so 2025.214 tran van vinh

19/08/2025 200.000 0200970415081916442020259VZo331973.39719.164334.HOANG THI THUY UNG HO MS 2025.221 EM DAO THE MANH

19/08/2025 100.000 020097041508191639042025xG64311958.11374.163904.ung ho MS 2025.214( em tran van vinh )

19/08/2025 100.000 020097048808191635112025PxuS087200.89816.163426.MS 2015 215

19/08/2025 10.000 020097042208191631142025C5OG987699.69196.163029.MS 2025.221 Dao Manh The

19/08/2025 300.000 5231IBT1kWXGQX2U.TRAN HOA SGN ung ho MS 2025.221- em Dao Manh The FT25231337322275.20250819.163043.19032422586016.VND-TGTT-TRAN THI NGOC HOA.970407

19/08/2025 100.000 5231IBT1kWXANL19.MS 2025 221 e dao manh the FT25231145588343.20250819.162718.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

19/08/2025 50.000 5231IBT1eWAPV2C7.ZP743PCO23I1, Ung ho MS 2025.219.20250819.162315.3151179086.CONG TY CO PHAN ZION .970418

19/08/2025 200.000 020097042208191605432025LLF5497154.40673.160458.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The

19/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97988925264.20250819.97988925264-0936012530_MS 2025221

19/08/2025 300.000 5231IBT1kWXAHAEW.Uho ma so 2025.221 dao manh the FT25231301678270.20250819.160433.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

19/08/2025 100.000 020097042208191604042025P4W3325643.32765.160405.MS 2025.221

19/08/2025 200.000 0200970488081915595620257dKf848300.12872.155911.MS 2025 218

19/08/2025 200.000 5231IBT1bWAPW44E.Ung ho MS 2025.221( DAO MANH THE).20250819.155551.03001011989154.VU THI HA.970426

19/08/2025 1.000.000 5231IBT1kWXAGH6Q.UH be Bui Bao Minh - MS 2025.217 FT25231409148702.20250819.154547.19028020213011.VND-TGTT-DUONG KIM YEN.970407

19/08/2025 200.000 5231IBT1kWXA5YDS.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25231218320636.20250819.153109.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407

19/08/2025 500.000 MBVCB.10607822061.Ung ho MS 2025.220 (Em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0231000178017 NGUYEN THI THUY UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 020097040508191513032025ZBSV032522.92615.151303.Vietcombank:0011002643148: Ung ho NCHCCCL Nguyen Ba Thi Lan Huong 0375949761

19/08/2025 100.000 020097040508191509412025RVE4019611.77755.150941.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU HA chuyen tien uh ms 2025.221 e dao manh the

19/08/2025 50.000 020097048808191509332025MN4x541560.77483.150928.UNG HO MS2025218 EM LE THI THU

19/08/2025 200.000 5231IBT1fW8QENVZ.MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250819.150352.8007041109479.PHAN HUYNH DIEM THAO.963388

19/08/2025 15.000 MBVCB.10607505799.Tra Xuan Binh giup 3ms 2025219 2025220 va 2025221.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/08/2025 200.000 5231IBT1aQNAG5FU.ung ho MS 2025220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250819.144426.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

19/08/2025 200.000 5231IBT1aQNAA6XQ.ung ho MS 2025221 em Dao Manh The.20250819.143850.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

19/08/2025 30.000 020097042208191436252025NQJ5868759.34226.143625.MS 2025.221 em Dao Manh The

19/08/2025 100.000 5231IBT1kWXAQ2HS.LE DUC PHUONG ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25231089859040.20250819.143232.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407

19/08/2025 500.000 02009704050819141109202509TB016879.37062.141109.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.221 UNG HO EM DAO MANH THE

19/08/2025 200.000 020097048808191406132025Mrhs214461.18458.140528.HOANG THI HAI YEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.221

19/08/2025 100.000 5231IBT1kWX4L19R.NGUYEN THI LY chuyen ho tro em Dao Manh The. Chuc em mau binh phuc khoe manh FT25231346804792.20250819.140356.19026824995011.VND-TGTT-NGUYEN THI LY.970407

19/08/2025 50.000 5231IBT1kWX46PU5.Ms 2025 221 e Dao Manh The FT25231243707258.20250819.135243.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

19/08/2025 200.000 020097048808191350132025u6PA142873.62622.134927.NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.203 BE NGUYEN BAO AN VA NGUYEN BAO MINH

19/08/2025 100.000 5231IBT1jWQCWZ62.UNG HO MS 2025.214-190825-13:48:59 808518.20250819.134859.248084939.NGUYEN TRI TAM.970416

19/08/2025 100.000 0200970488081913473020253ZpK131136.53509.134645.NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

19/08/2025 200.000 5231IBT1hQLLHURV.IBFT Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.20250819.134642.050077218294.SACOMBANK.970403

19/08/2025 100.000 020097042208191345112025TCML714229.44909.134512.TRAN THU TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.221 mong em Dao Manh The mau khoe

19/08/2025 100.000 5231IBT1jWQCW1L6.UNG HO MS 2025.220-190825-13:42:07 798778.20250819.134207.248084939.NGUYEN TRI TAM.970416

19/08/2025 100.000 020097048808191339402025suTc097755.25942.133855.UNG HO MS 2025.218 LE THI THU

19/08/2025 100.000 5231IBT1jWQCQZHM.UNG HO MS 2025.218-190825-13:38:16 793671.20250819.133816.248084939.NGUYEN TRI TAM.970416

19/08/2025 100.000 MBVCB.10606742645.NGO THI PHUONG NINH ung ho MS 2025.221(em Dao Manh The).CT tu 0211000471844 NGO THI PHUONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 5231IBT1iWDKKV5Q.ms 2025. 218(em Le Thi Thu).20250819.133619.03220956102.LE THI OANH KIEU.970423

19/08/2025 500.000 MBVCB.10606713838.MS2025.221 DAO MANH THE.CT tu 1012279999 LE HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 5231IBT1iWDKGRUQ.Ung ho MS 2025221 em Dao Manh The.20250819.132732.197419931966.NGUYEN THU GIANG.970432

19/08/2025 10.000 5231IBT1kWX4BM16.ung ho ms 2025.221, em Dao Manh The, chuc em va gia dinh binh an FT25231891584220.20250819.132118.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

19/08/2025 1.200.000 5231IBT1iWDKAS9B.Ung ho MS 2025 - 218 - 219 - 220.20250819.131546.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

19/08/2025 200.000 5231IBT1kWX45WZX.MS 2025. 221 FT25231217901029.20250819.131542.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

19/08/2025 200.000 MBVCB.10606541773.TRAN THI MEN chuyen tien 2025-221 em dao manh the.CT tu 0061000995922 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 300.000 020097040508191312222025U1NF062543.35779.131222.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.218 Le Thi Thu

19/08/2025 100.000 MBVCB.10606544322.ung ho.MS.2025.221.(em Dao Manh The ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 MBVCB.10606510698.ung ho ms 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 50.000 0200970415081913073420256FCg634035.21391.130734.MS2025.221 em Dao Manh The

19/08/2025 200.868 020097042208191259112025ETY0465214.91867.125826.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025. 221 EM DAO MANH THE. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

19/08/2025 200.000 5231IBT1kWX4MH4S.Ung ho Ms 2025.221 Dao Manh The FT25231799009940.20250819.125239.9901001111.LE THANH THUONG.970407

19/08/2025 100.000 020097040508191248412025RYK2005255.56627.124841.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.221 em Dao manh The

19/08/2025 500.000 5231IBT1kWX4VBL6.Ung ho MS 2025.221 Dao Manh The FT25231238104736.20250819.124716.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

19/08/2025 100.000 0200970422081912450620250M1Q135223.43559.124506.ung ho ms 2025.218 le thi thu

19/08/2025 59.000 5231IBT1kWX4SPRX.uh ms 2025.217 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25231104953291.20250819.123851.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

19/08/2025 1.000.000 5231IBT1hQLL4IEX.IBFT ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250819.122315.8989.SACOMBANK.970403

19/08/2025 1.000.000 5231IBT1hQLL4DJ7.IBFT ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250819.122221.8989.SACOMBANK.970403

19/08/2025 1.000.000 5231IBT1hQLL4C8Z.IBFT ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250819.122124.8989.SACOMBANK.970403

19/08/2025 30.000 MBVCB.10606008829.MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10606002348.Ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0791000063805 LE TAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 1.000.000 5231IBT1hQLLBIC2.IBFT ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.20250819.121445.8989.SACOMBANK.970403

19/08/2025 100.000 020097042208191210002025QS7A730004.96951.121001.TRAN DOAN MINH NGUYET chuyen tien gui cho chi Nguyen Thi My Chi

19/08/2025 100.000 MBVCB.10605873804.TRAN THI BICH THUY chuyen tien gui thanh tuan.CT tu 0251002667260 TRAN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10605549652.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS 2025.221.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 50.000 020097048808191122412025O4jH384287.67015.112156.MS 2025.215 CHI NGUYEN THI MY CHI

19/08/2025 25.000 5231IBT1jWQ1GKTE.UNG HO MS 2025.220 EM NGUYEN THI CAM TU-190825-11:20:03 581810.20250819.112003.21903617.VO KIM YEN.970416

19/08/2025 30.000 5231IBT1iWD7XMZB.TRAN VAN QUANG chuyen tien.20250819.111724.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

19/08/2025 33.000 020097042208191116042025YHGL385879.33883.111605.gui ms 2025 221

19/08/2025 100.000 MBVCB.10605191882.LAI QUANG TUNG chuyen tien.ung ho ms.2025.221 Daomanhthe.CT tu 1017092127 LAI QUANG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 MBVCB.10605140630.MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0111000226040 BUI THI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10605133050.TRAN THI LAN ANH Ung ho MS 2025.221 (Dao Manh The).CT tu 0071001316284 TRAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97959642713.20250819.97959642713-0946961288_ung ho MS 2025221 (em Dao Manh The)

19/08/2025 300.000 5231IBT1hQLL93P5.IBFT chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.20250819.105013.060262404849.SACOMBANK.970403

19/08/2025 3.000.000 020097048808191049462025ZUMw174062.8944.104901.UNG BO MS 2025.215

19/08/2025 500.000 020097048808191044062025fxtz138697.83421.104320.TRAN THI CAM LE CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.221 EM DAO MANH THE

19/08/2025 500.000 MBVCB.10604899484.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 020097040508191038102025RWFL013873.55632.103810.Vietcombank:0011002643148:DO THI CUC chuyen tien uh ms 2025.215 chi My Chi

19/08/2025 50.000 MBVCB.10604854994.Ung ho MS 2025.200 (em Ly Van Cho).CT tu 0451000343339 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 20.000 0200970415081910323520255k5H181795.30797.103235.ms 2025.221 (em Dao Manh The)

19/08/2025 200.000 020097048808191029562025LoR1051782.18549.102911.UNG HO 2025.215

19/08/2025 100.000 020097041508191025172025fc8G158670.97549.102517.2025.221 (Dao Manh The)

19/08/2025 30.000 020097042208191022152025O58A157985.83719.102217.MS2025.199 ba Tran Thi Luong

19/08/2025 500.000 5231IBT1jWQ1P9L2.UNG HO MS 2025 221 EM DAO MANH THE-190825-10:21:03 484530.20250819.102103.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

19/08/2025 1.500.000 020097041508191017422025KUld135522.62870.101742.co Hien giup MS2025.217 (be Bui Bao Minh)

19/08/2025 100.000 MBVCB.10604613673.HA TIEN DANG chuyen tien Ms:2025.221.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 1.500.000 020097041508191014242025QGtd124745.48485.101339.co Hien giup MS 2025.221 (em Dao Manh The)

19/08/2025 99.999 02009704050819100439202544DV071077.6280.100354.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.213 Tong Thi Anh

19/08/2025 99.999 0200970405081910035320250FW4067846.1773.100354.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.212 Quach Linh San

19/08/2025 99.999 020097040508191002432025F0N2062724.97079.100243.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.211 Vu Xuan Hoan

19/08/2025 200.000 020097041508191000522025sXEW982990.88588.100046.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

19/08/2025 99.999 020097040508191000122025EW7O052181.85960.100012.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.211 Vu Xuan Hoan

19/08/2025 20.000 MBVCB.10604403609.MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 99.999 020097040508190951452025JV5I016940.50217.095059.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms 2025.210 Em Nguyen Thi Huong Giang

19/08/2025 300.000 5231VNIBJ22344C4.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250819.095047.043704060056936.LE HAI HA.970441

19/08/2025 50.000 MBVCB.10604302729.MS:2025.221 . UNG HO :em DAO MANH THE.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 30.000 020097041508190946012025PYlJ939411.26754.094601.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The)

19/08/2025 100.000 MBVCB.10604212419.ung ho MS 2025.221.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 500.000 5231IBT1fWIN335H.ISL0ol2eerpouhq044v31i6s5qo7p-BUI THI MAI HIEN chuyen tien Uh MS 2025 221.20250819.093321.109704810867.BUI THI MAI HIEN.970419

19/08/2025 100.000 5231VNIBJ2234L2C.MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250819.093250.020198888.NGUYEN HUYNH THUY NGA.970441

19/08/2025 100.000 5231IBT1kWX5G9H4.MS 2025.220 FT25231530951113.20250819.092813.19035130728013.VND-TGTT-VU MINH HANG.970407

19/08/2025 500.000 5231IBT1bWAI7FRT.MS 2025.221 (em Dao manh The).20250819.092809.80000671809.VU CAM THI.970426

19/08/2025 20.000 5231IBT1bWAI7ETX.ung ho ms 2025.221 em Dao manh The.20250819.092729.0004100025796003.DOAN NGOC LONG.970448

19/08/2025 100.000 020097048808190923452025LIo3653730.39685.092300.MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI

19/08/2025 100.000 020097048808190922502025Md6I648338.35952.092245.MS 2025.216 TRUONG THI TAM

19/08/2025 200.000 5231IBT1aQN4ISA9.Ung ho MS 2025 220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250819.091808.1011963300.SHBMB.970443

19/08/2025 500.000 020097041508190905352025r0fR823630.72781.090535.ung ho ms 2025.221 ( em Dao Manh The)

19/08/2025 100.000 020097042208190904272025XRV5909106.69390.090342.Ung ho MS 2025.221

19/08/2025 50.000 5231IBT1bWAIYR8C.Ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).20250819.085938.03101010965538.HOANG VIET.970426

19/08/2025 2.800.000 5231IBT1kWX58MCJ.Ung ho MS 2025.220 Nguyen Thi Cam Tu FT25231467406852.20250819.085807.19035849915011.VND-TGTT-BUI CONG THANH.970407

19/08/2025 200.000 5231IBT1jWQ12MAH.UNG HO MS 2025.221 EM DAO MANH THE-190825-08:55:31 350829.20250819.085531.21399977.HUYNH MINH TUAN.970416

19/08/2025 200.000 020097041508190853422025WAo6791743.32761.085257.Toi Chuyen tien ung ho MS 2025.221 ( em Dao Manh The)

19/08/2025 250.000 MBVCB.10603723716.ung ho MS2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10603604329.MS 2025.221.CT tu 1023202961 VO NHAT TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 MBVCB.10603568906.ung ho MS 2025.215.CT tu 0111000368835 LE PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 300.000 MBVCB.10603555505.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup Ms2015 220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 63.000 MBVCB.10603529988.Chuyen tien ung ho MS 2025221.CT tu 9939234777 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/08/2025 200.000 0200970422081908343320251LN7702279.72380.083349.ung ho ma so MS 2025.221 em dao the manh

19/08/2025 100.000 020097041508190834162025I7by740920.71420.083411.ung ho MS 2025.221 .Dao manh the

19/08/2025 300.000 MBVCB.10603510036.Thinking School giup MS2025 221 em Dao Manh The.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 5231VNIBJ223ZKM8.Ung ho MS 2025.221( em Dao Manh The).20250819.083209.319061968.NGUYEN THI THU HA.970441

19/08/2025 100.000 5231IBT1iWD7WAMT.ung ho MS 2025221 em Dao Manh The.20250819.082617.0984041991.DAO DUC VINH.970432

19/08/2025 200.000 0200970422081908115620254Z6F478693.3958.081111.DOAN THI TRANG chuyen tien

19/08/2025 50.000 0200970422081908101120254UOR344772.98980.081012.LE VAN THANH chuyen tien 2025 221 dao manh the

19/08/2025 50.000 0200970405081908063120258UTC006444.88916.080546.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.215

19/08/2025 100.000 SHGD:10001235.DD:250819.BO:NGUYEN THANH HUONG.Remark:Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH HUONG 0906411284

19/08/2025 1.000.000 MBVCB.10603242387.MS 2025.221.CT tu 0071000649500 DINH XUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10603229236.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0181003653762 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 5.000.000 5231IBT1aQN4JJUF.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The.20250819.080325.000008610987.NGUYEN DINH DO THI.970440

19/08/2025 200.000 5231IBT1kWXYNCLD.Ung ho em Dao Manh The, MS 2025.221 FT25231777273300.20250819.080155.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

19/08/2025 100.000 MBVCB.10603216668.MS 2025.221 ( Dao Manh The ).CT tu 1048240943 NGUYEN TRONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 5231IBT1hQLHES3V.IBFT ung ho MS 2025.221 em dao the manh.20250819.075912.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403

19/08/2025 50.000 5231IBT1bWAI169P.ung ho MS 2025.218 em Le Thi Thu.20250819.075253.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448

19/08/2025 100.000 5231VNIBJ223TNA2.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250819.075252.933289686.TU DUC ANH QUAN.970441

19/08/2025 300.000 MBVCB.10603108627.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 1.000.000 020097048808190745452025arEJ138839.34545.074500.NGUYEN DANG DE UNG HO M S 2025.221 EM DAO MANH THE.

19/08/2025 100.000 MBVCB.10603032019.ung ho ms 2025.214 (tran van vinh).CT tu 1029470026 VO THI QUYNH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 39.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97940243815.20250819.97940243815-0981433404_Ung ho MS 2025215

19/08/2025 100.000 020097048808190728312025dmjM069201.90695.072746.UNG HO MS 2025.22 EM DAO MANH THE

19/08/2025 500.000 5231VNIBJ223TRZT.ms 2025 221 Dao Manh The.20250819.072628.410704060051731.TIEU HONG PHUONG.970441

19/08/2025 500.000 020097048808190725102025JQJi055694.82362.072425.MS2005.221

19/08/2025 68.456 MBVCB.10602850264.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2025.220(E Nguyen Thi Cam Tu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 IBVCB.10602827644.Chuyen tien ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/08/2025 50.000 5231IBT1kWXY6FJ1.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2025.219 be Ngoc Tien FT25231931903662.20250819.071434.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

19/08/2025 500.000 020097042208190712002025NU0V251166.51327.071201.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The

19/08/2025 15.000 MBVCB.10602764721.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025. 220 ( em Nguyen Thi Cam Tu ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 MBVCB.10602712951.Ung ho MS 2025.218( em Le Thi Thu).CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 15.000 MBVCB.10602450833.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 100.000 0200970422081903540920258EUV238216.102.035410.ung ho ms 2025. 215 nguyen thi my chi

19/08/2025 50.000 MBVCB.10602259504.NGUYEN TRONG QUYEN transfer ung ho MS 2025.218 ( em Le Thi Thu ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 300.000 MBVCB.10602058549.ung ho MS 2025.215 ( chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 1025801861 NGUYEN VU PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/08/2025 200.000 5231IBT1kWXYV91B.Ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien FT25231772531216.20250819.003147.19027720466011.VND-TGTT-NGUYEN HAI TRUONG.970407

19/08/2025 100.000 5231IBT1kWXYSP9Y.MS2025.218 ung ho em Le Thi Thu FT25231078069237.20250819.000439.19036521776019.PHAM THI DIU.970407

19/08/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.97927158959.20250818.97927158959-0779689753_MS 2025215

19/08/2025 6.868 020097042208182345192025KME7717300.55193.234520.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

20/08/2025 100.000 020097048808202345442025ffsT585149.16850.234458.UNG HO NCHCCCL HOAI THU 0988545079

20/08/2025 300.000 MBVCB.10625320432.NGUYEN THI DIEP ung ho MS 2025.218 (em Thu).CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 21.569 5232IBT1iWDXAAV2.UHMS 2025.219 Mong Nguyen Pham Ngoc Tien benh chuyen bien tot,GD Ng.Thanh Thao thien huu duyen lanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250820.233520.00005384949.VU HOANG LINH.970423

20/08/2025 85.688 MBVCB.10625262092.LANG THI THUY ung ho MS2025.222 (Anh Vu Minh Hieu ) Nam Mo Duc Duoc Su Luu Ly Duong Quang Phat .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 020097042208202306162025UID6722662.61833.230616.MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 5.000 5232IBT1kWXXL1KD.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25233502631659.20250820.225845.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

20/08/2025 50.000 5232IBT1dW65ETWK.ung ho MS 2025 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.20250820.225559.0860100634006.MBBANK IBFT.970422

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWXXH26Y.MS 2025.222. Anh Vu Minh Hieu. Tuyen Q5 ung ho. Cam on Bao VNN. FT25233530117072.20250820.225131.3689936899.TRAN VAN TUYEN.970407

20/08/2025 300.000 MBVCB.10625086516.ung ho ms 2025.218 em le thi thu.CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 10.000 MBVCB.10624940408.Ung ho MS 2025.207 (anh Hoang Van Long).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWXXKQ18.NGUYEN THI NGOC TRANG chuyen ung ho Ms. 2025.217 be Bui Bao Minh FT25233673383731.20250820.222343.19036778002014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TRANG.970407

20/08/2025 100.000 MBVCB.10624929463.Tong Gia UH MS 2025 218 e Le Thi Thu.CT tu 0021002069040 DINH VU HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 10.000 MBVCB.10624927298.Ung ho MS 2025.208 (em Hving Ho Oan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 10.000 MBVCB.10624913471.Ung ho MS 2025.210 (em Nguyen Thi Huong Giang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 10.000 MBVCB.10624893867.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025 .222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 10.000 MBVCB.10624886642.Ung ho MS 2025.211 (anh Vu Xuan Hoan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 10.000 MBVCB.10624864960.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 10.000 MBVCB.10624852095.Ung ho MS 2025.216 (chi Truong Thi Tam).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 10.000 MBVCB.10624829758.Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 0200970488082022072020253rcA364031.33302.220714.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN

20/08/2025 10.000 MBVCB.10624819710.Ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWXX4JWQ.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25233888605066.20250820.220214.2589234589.LE THANH PHUONG.970407

20/08/2025 100.000 5232IBT1jWQDTPA2.UNG HO EM LE THI THU-200825-21:53:42 257182.20250820.215343.23978787.TRAN THI LINH.970416

20/08/2025 20.000 MBVCB.10624657694.PHAM THI HIEU THAO chuyen tien ung ho MS 2025.222.CT tu 0601000498402 PHAM THI HIEU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 MBVCB.10624607723.2025.222.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 500.000 5232IBT1iWDX96RL.MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.213813.204072779.LA THI HUE HA.970432

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWXX81PY.MS 2025.221 em Dao Manh The FT25233276493966.20250820.213428.19029900356020.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407

20/08/2025 100.000 0200970488082021255320255VKa195571.97671.212506.UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU

20/08/2025 100.000 5232IBT1hQLRTF47.IBFT ung ho ms2025 215 chi Nguyen Thi My Chi.20250820.212310.050046052185.SACOMBANK.970403

20/08/2025 60.000 MBVCB.10624329545.MS 2025.221 (em dao manh the).CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 50.000 5232VNIBJ22H9NQG.Chuyen cho chu Cuong Hai Phong.20250820.211259.949162219.VO THI NGOC HUYEN.970441

20/08/2025 200.000 MBVCB.10624212488.MS 2025.222.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 15.000 MBVCB.10624169930.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.222 (Anh Vu Minh Hieu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWXXQLSM.Ung ho ms2025.222 e Vu Minh Hieu FT25232040958874.20250820.204940.19074614333019.VND-TGTT-CAO THU HANG.970407

20/08/2025 200.000 020097042208202045132025T9A9798487.31394.204514.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 100.000 5232IBT1dW6YF3HS.Sontk ungho MS 2025 221 e The.20250820.203607.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

20/08/2025 198.490 MBVCB.10623768949.MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 0411001099882 LE THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWX3TQUF.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25232350108171.20250820.202505.14024731145015.VND-TGTT-DANG DINH NGHIEP.970407

20/08/2025 20.000 0200970422082020241820250H8A627415.38112.202420.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Vu Minh Hieu ms 2025.222

20/08/2025 100.000 020097041508202020162025FNsD533080.18796.202016.MS 2025.218( Le Thi Thu)

20/08/2025 50.000 MBVCB.10623493121.ct giup do Dao Manh The, ms 2025.221.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 5232IBT1iWD3EYUW.NGUYEN THI HANG chuyen tien ung ho MS 2025218 Le Thi Thu.20250820.200215.56298525.NGUYEN THI HANG.970432

20/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98127910262.20250820.98127910262-0706888523_MS 2025200 Do Thi Hien ung ho em Ly Van Cho

20/08/2025 100.000 5232IBT1aQNZ8EHY.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.222 anh vu minh hieu.20250820.195530.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

20/08/2025 50.000 5232IBT1hQLR5S8T.IBFT MS 2025. 221.20250820.193213.060258058413.SACOMBANK.970403

20/08/2025 300.000 5232IBT1iWD3B2XR.MS2025.222 anh Vu Minh Hieu.20250820.193027.03507447002.LE QUYNH AN.970423

20/08/2025 100.000 020097040508201924372025LX7L030388.56617.192437.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWX3MW3W.MS 2025 221 em Dao Manh The FT25232263000033.20250820.192254.19028680903010.VND-TGTT-NGUYEN DINH TRUNG.970407

20/08/2025 50.000 5232IBT1iWD3IIEV.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).20250820.190203.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

20/08/2025 50.000 5232IBT1iWD3ICBI.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250820.190102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

20/08/2025 200.000 0200970422082018442420251K00400092.48301.184425.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien

20/08/2025 50.000 020097041508201840092025Z2Q4170668.23805.184003.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2025.222 (em Vu Minh Hieu)

20/08/2025 300.000 020097040508201839392025SWV1023972.20993.183939.Vietcombank:0011002643148:MTQ chuyen tien uh MS 2025.222 VU MINH HIEU

20/08/2025 200.000 MBVCB.10622349774.ung ho?MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 020097042208201835012025JTDV101636.94842.183502.ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The

20/08/2025 200.000 MBVCB.10622294796.ung ho?MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 020097041508201832522025pmrx141396.82778.183252.ung ho Ms 2025.222 Vu Minh Hieu

20/08/2025 500.000 5232IBT1kWXFTJK9.ung ho ms 2025 222 em VU MINH HIEU FT25232301804954.20250820.183215.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407

20/08/2025 20.000 5232IBT1kWXFHTM3.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25232135369247.20250820.182815.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407

20/08/2025 50.000 0200970422082018274620252YDB707067.56700.182747.BUI THI HUYEN chuyen tien

20/08/2025 20.000 5232IBT1kWXFHMYU.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25232766043609.20250820.182634.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407

20/08/2025 40.000 020097041508201822582025EUp4103538.32467.182258.LE MINH TAN Chuyen tien ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The)

20/08/2025 500.000 020097048808201819522025uPWO973963.17859.181946.THUY ANH UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU

20/08/2025 100.000 0200970415082018145820254ynV972737.92915.181452.HUYNH THI QUI Chuyen tien MS 2025.221 ( em Dao Manh The)

20/08/2025 200.000 MBVCB.10621986502.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0401001326484 LE HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 020097048808201804072025oNvL854038.35999.180402.UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU

20/08/2025 500.000 5232IBT1jWQD1TWV.UNG HO MS 2025 222 ANH VU MINH HIEU-200825-17:59:59 887909.20250820.175959.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

20/08/2025 10.000 020097041508201758262025w2Dt908385.6553.175826.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)

20/08/2025 100.000 MBVCB.10621637239.ung ho MS 2025.222(anh vu minh hieu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 MBVCB.10621644859.ung ho.MS.2025.222.(anh Vu Minh Hieu ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 300.000 020097048808201747042025vRkM715979.42623.174658.UNG HO MS 2025.220 NGUYEN THI CAM TU

20/08/2025 100.000 MBVCB.10621497393.MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0451000454032 BUI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 50.000 020097042208201729392025TU58829027.40302.172940.TRAN THU TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.222 mong anh Hieu mau khoe

20/08/2025 100.000 5232VNIBJ22HEIFI.ung ho ms 2025.222 (vu minh hieu).20250820.172319.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441

20/08/2025 199.999 020097040508201720342025C2TC015756.85963.172028.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.213 Tong Thi Anh

20/08/2025 500.000 0200970422082017201620250GHQ626113.85181.172022.MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 100.000 MBVCB.10621190079.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025 -221.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 99.999 020097040508201717522025DNFT001091.70396.171705.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms2025.214 Tran Van Vinh

20/08/2025 100.000 5232IBT1bWA7P959.ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250820.171640.0336661210.HUYNH THE HUY.970448

20/08/2025 200.000 5232IBT1jWQSR9LG.UNG HO MS 2025.221 DAO MANH THE-200825-17:14:26 802968.20250820.171426.22684287.DUONG HIEN TUAN.970416

20/08/2025 300.000 5232IBT1iWDF79HI.Ung ho ms2005222.20250820.171250.108073357.HA TUAN ANH.970432

20/08/2025 300.000 5232IBT1hQLX37H5.IBFT ung ho MS 2025.222. anh Vu Minh Hieu.20250820.170842.060311519381.SACOMBANK.970403

20/08/2025 200.000 02009704220820170536202509NV690067.98335.170537.MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

20/08/2025 100.000 MBVCB.10621005785.ADIDAPHAT -ms 2025-222( vu minh hieu).CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98105919188.20250820.98105919188-0392354840_DOAN NAM PHUOC UNG HO MS 2025221 EM DAO MANH THE

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXTTZL3.ung ho ms 2025.222 em Vu Minh Hieu, chuc em va gia dinh binh an FT25232404598886.20250820.165414.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

20/08/2025 20.000 020097041508201652202025xKkj628330.22013.165220.ms 2025.222 (anh vu minh hieu)

20/08/2025 50.000 020097042208201641512025MS0W236859.60963.164152.HOANG HONG SON Ms 2025. 221 Dao Manh The

20/08/2025 200.000 5232IBT1iWDFUDIJ.MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.163757.295843101.BUI MAI THUY.970432

20/08/2025 200.000 020097041508201635232025DUME559944.24459.163523.Ung ho MS 2025.217 (be Bui Bao Minh)

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWXT7ZMM.Ly Nguyen Thai ung ho MS 2025.222 Vu Minh Hieu FT25232606552156.20250820.163410.19029991433669.VND-TGTT-NGUYEN THAI LY.970407

20/08/2025 50.000 MBVCB.10620557813.MS 2025.222 ( anh vu minh hieu ) .CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 5232IBT1fW81BLGR.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).20250820.163056.0104884460.NGO THI YEN SA.970406

20/08/2025 300.000 MBVCB.10620483226.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 222.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 500.000 020097048808201624532025raKu052564.69353.162407.VO THANH BOAN CHUYEN TIENMS 2025.221 . EM DAO MANH THE

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWXT4DGK.MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25232017397001.20250820.162335.19025336675026.VND-TGTT-TRAN NGOC ANH.970407

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWXTBV1J.MS 2025.222 FT25232050389115.20250820.162037.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWXT5KE3.MS 2025.221 FT25232606499880.20250820.161847.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407

20/08/2025 100.000 020097048808201618412025ZUYj009310.36501.161835.UNG HO MS 2025.222. CHUC BAN HIEU MAU KHOE MANH

20/08/2025 500.000 5232IBT1aQN6MUWR.ung ho MS 2025.204.20250820.161745.1012824383.SHBMB.970443

20/08/2025 100.000 MBVCB.10620357261.MS 2025 222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/08/2025 10.000 5232IBT1iWDFSKDC.MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).20250820.161127.02935403901.LE THI BE DAO.970423

20/08/2025 100.000 0200970488082016080220250SXy937080.81718.160756.MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU

20/08/2025 200.868 020097042208201556462025R6VA468073.25816.155647.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.

20/08/2025 100.000 5232IBT1iWDFC7W4.ung ho ms 2025.222.20250820.155635.00298914102.TRAN THI LUYEN.970423

20/08/2025 1.000.000 0200970407082015543520251001624484.13848.155435.ung ho MS 2025.214 - Em Tran Van Vinh

20/08/2025 100.000 5232IBT1hQLXGZSU.IBFT MS2025.222.20250820.155417.060269310017.SACOMBANK.970403

20/08/2025 10.000 MBVCB.10620060943.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 1.000.000 MBVCB.10620050744.Ung ho MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).CT tu 9998880000 NGUYEN VAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 10.000 MBVCB.10620042933.Ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu - TP. Ho Chi Minh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 300.000 020097041508201545322025TXbO386547.70668.154446.ung ho MS 2025.222 Vu minh Hieu

20/08/2025 10.000 MBVCB.10619968424.Ung ho MS 2025.212 (Be Quach Linh San - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 300.000 5232WBVNA22FB6DC.Ung ho nguyen thi my chi ms 2025.215.20250820.154029.106000669696.TRAN THI HOANG LAN.970412

20/08/2025 300.000 5232IBT1iWDFQFCZ.Nguyen Thi Loan ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.153739.0903146374.NGUYEN THI LOAN.970432

20/08/2025 5.000 MBVCB.10619757634.Tra Xuan Binh giup ms 2025222.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/08/2025 100.000 5232IBT1aQN6QRXT.ung ho MS 2025.221 em Dao manh The .20250820.151558.0905222737.SHBMB.970443

20/08/2025 1.000.000 5232IBT1jWQSBBIT.UNG HO MS 2025.215 (CHI NGUYEN THI MY CHI), XA GIA THUAN, TINH DONG THAP-200825-15:13:19 574853.20250820.151340.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416

20/08/2025 20.000 5232IBT1kWXL32N9.QGNCHCCCL FT25232919418945.20250820.151219.19033063993014.VND-TGTT-DANG THI NHU MO.970407

20/08/2025 1.000.000 5232IBT1jWQSBM4Q.UNG HO MS 2025.218 (EM LE THI THU) - XA NGUYEN TRAI, TP HAI PONG-200825-15:11:17 571773.20250820.151148.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416

20/08/2025 50.000 MBVCB.10619492963.ung ho MS2025.215.CT tu 1030550413 NGUYEN NHAT BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 500.000 020097048808201459512025Wqnl520585.59377.145905.CK UNG HO MS 2025.220 NG THI CAM TU

20/08/2025 300.000 5232IBT1kWXL6SQJ.Ung ho MS 2025.222 Vu Minh Hieu FT25232542588044.20250820.145103.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

20/08/2025 200.000 5232IBT1iWDTH1G4.MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250820.145024.00649729001.NGUYEN VAN QUANG.970423

20/08/2025 30.000 020097042208201444242025VOGD920895.93784.144425.gui ms 2025 222

20/08/2025 200.000 MBVCB.10619264579.LAM BICH NGOC chuyen tien MS2025.200 (em Ly Van Cho).CT tu 0461000428056 LAM BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWXL4NX2.DANG THUY MEN chuyenMS 2025222 a vu minh Hieu FT25232522746959.20250820.143113.1504198179.DANG THUY MEN.970407

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWXL4H9V.VU NGOC HA chuyen ung ho MS 2025.215 FT25232377805566.20250820.143019.19033280946555.VND-TGTT-VU NGOC HA.970407

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWXL4ILW.Ung ho MS 2025.222 Vu Minh Hieu FT25232604555250.20250820.142839.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407

20/08/2025 100.000 MBVCB.10618987201.ung ho MS 2025.215(chi nguyen thi My Chi).CT tu 0121001560648 TRUONG THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 50.000 020097042208201402572025IR2C726934.33424.140253.ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam. DINH TRUNG20thg8 chuyen tien

20/08/2025 50.000 020097040508201402402025PMBD073672.32809.140240.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWXLIR9N.ung ho MS 2025.215. Chi Nguyen Thi My Chi FT25232218098111.20250820.140232.19028691377035.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH THU.970407

20/08/2025 100.000 5232IBT1hQLXSTTQ.IBFT MS 2025.222 Vu Minh Hieu.20250820.140108.070126043668.SACOMBANK.970403

20/08/2025 100.000 5232IBT1aQNEE5W8.Ung ho MS 2025.222( Vu Minh Hieu).20250820.134844.1077040050285.DO THI HONG NHUNG.970430

20/08/2025 200.000 0200970488082013483420251siw176138.83434.134748.NGUYEN THI HAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU

20/08/2025 100.000 5232IBT1hQLX9CXC.IBFT Ung ho MS 2025.222 - anh Vu Minh Hieu.20250820.134332.050049242198.SACOMBANK.970403

20/08/2025 100.000 5232IBT1jWQS9SSW.2025.221 DAO MANH THE-200825-13:21:48 399791.20250820.132148.12010307.DUONG THI VAN.970416

20/08/2025 100.000 5232IBT1jWQS28NZ.2.025.218 LE THI THU-200825-13:12:44 387104.20250820.131245.12010307.DUONG THI VAN.970416

20/08/2025 200.000 020097041508201253402025NjyG855678.3355.125340.NGUYEN DUY NAM chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 100.000 MBVCB.10618140159.MS 2025.222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0231000639884 VU THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 020097042208201224122025KYO2537211.89193.122407.MS 2025.218 Le Thi Thu

20/08/2025 10.000 MBVCB.10618038368.Tran Hoang Nam ( kontum cu)chuyen tien ung ho MS 2025.222 Anh Vu Minh Hieu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 150.000 020097042208201221082025PYY1310567.75497.122109.ung ho MS 2025.218 Em Le Thi Thu

20/08/2025 10.000 MBVCB.10618020196.Ha huyen chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 MBVCB.10618002033.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 150.000 020097042208201219382025E06K343626.68734.121939.ung ho MS 2025.214 Em Tran Van Vinh

20/08/2025 100.000 5232IBT1bWAAY4SH.dieu ung ho Ms 2025215 nguyen thi my chi.20250820.120725.1441004526082.HO THI MY DIEU.970425

20/08/2025 300.000 5232IBT1kWXH577Y.Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi FT25232388176769.20250820.120417.19036546519010.VND-TGTT-LUU HOANG LINH.970407

20/08/2025 1.000.000 020097041508201159362025tAKB713068.74434.115850.Ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)

20/08/2025 1.000.000 5232VNIBJ22HFQFA.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250820.115806.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

20/08/2025 100.000 020097048808201151042025X3Lm626554.32038.115019.UNG HO MS 2025.217 BE BUI BAO MINH

20/08/2025 100.000 0200970488082011464820253jxX597412.10406.114602.2025.215

20/08/2025 300.000 020097048808201146382025daZz596323.9095.114632.LE THI TUYET DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU

20/08/2025 500.000 5232IBT1aQNESIYG.HOANG THI MINH THUY chuyen tien. UNG HO MS 2025.215 (chi Nguyen Thi My Chi).20250820.113907.002704070016412.HOANG THI MINH THUY.970437

20/08/2025 300.000 5232IBT1jWQ9FWIP.UNG HO MS 2025 222 ANH VU MINH HIEU-200825-11:35:11 230648.20250820.113511.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

20/08/2025 1.000.000 020097042208201135062025N6CC998800.49493.113507.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 500.000 5232IBT1aQNECF1Z.DUONG THI MAI THU chuyen tien 2025.215 phuong my chi .20250820.112303.1014725600.SHBMB.970443

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWXHJRYW.NGO THI THANH TAM chuyen MS 2025 . 221 Dao Manh The FT25232720061110.20250820.112041.19020609164699.VND-TGTT-NGO THI THANH TAM.970407

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWXHJSQG.NGO THI THANH TAM chuyen MS 2025 . 222 Vu Minh Hieu FT25232840315340.20250820.111819.19020609164699.VND-TGTT-NGO THI THANH TAM.970407

20/08/2025 500.000 5232IBT1iWDLKSNA.Ms 2025-222 uh Vu Minh Hieu.20250820.111630.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWXHWANZ.MS 2025.215 ung ho chi nguyen thi my chi FT25232774301560.20250820.111621.19034573199017.VND-TGTT-DO THI HIEN.970407

20/08/2025 300.000 020097040508201114072025AMCV039438.42693.111407.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.222 - anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 100.000 MBVCB.10617167244.2025.221.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 50.000 MBVCB.10617154189.UH MS 2025.222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 020097042208201109152025FDU4105960.18793.110916.ung ho MS 2025.222 vu minh hieu

20/08/2025 200.000 MBVCB.10617106257.ung ho MS 2025.222 - anh Vu Minh Hieu.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 0200970405082010424920252RN7001640.89387.104249.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi

20/08/2025 100.000 020097040508201041332025EUDZ096193.83617.104133.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2025.222 Vu Minh Hieu

20/08/2025 30.000 5232IBT1jWQ9K7SP.MS 2025.222.ANH VU MINH HIEU-200825-10:39:03 133592.20250820.103903.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416

20/08/2025 1.000.000 020097041508201038542025BryA445739.71675.103855.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)

20/08/2025 100.000 5232IBT1iWDLPDAA.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 222 vu minh hieu.20250820.103609.247529918.LE THI HOA.970432

20/08/2025 100.000 020097048808201024532025oaWm054791.5900.102407.MS 2025.219 BE NGUYEN PHAM NGOC TIEN

20/08/2025 100.000 020097041508201020592025wQwl388316.87689.102059.ung ho ms 2025 222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 50.000 5232IBT1kWXZ4ATW.MS 2025.222 UNG HO ANH VU MINH HIEU FT25232710555809.20250820.102031.2307202020.VO THI ANH THU.970407

20/08/2025 50.000 MBVCB.10616514500.ung ho ms2025 222 anh Vu Minh Hieu.CT tu 0491000198730 TRAN THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 500.000 020097041508201004082025wH8G334403.9819.100408.Ung ho MS 2025.222( anh Vu Minh Hieu)

20/08/2025 200.000 0200970415082010034920252HO1332952.9296.100349.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 200.000 020097042208200959072025T1D3343415.88161.095908.MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 50.000 5232IBT1bWA4APCL.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).20250820.095837.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

20/08/2025 200.000 5232IBT1iWDL9LHF.ung ho MS2025.215 chi Nguyen Thi My Chi.20250820.095706.01663659802.LE HUU YEN THANH.970423

20/08/2025 500.000 MBVCB.10616306132.Ung ho MS 2025.222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0071001081239 TRAN HIEN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 50.000 5232IBT1kWXZM4HL.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25232915390572.20250820.095342.7943348793.NGUYEN DUC PHONG.970407

20/08/2025 500.000 5232IBT1jWQ9BFUA.UNG HO MS 2025.222 - VU MINH HIEU-200825-09:53:14 062326.20250820.095315.740228.TRINH XUAN LAN.970416

20/08/2025 18.000 MBVCB.10616184180.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 500.000 5232IBT1iWDLC47T.Dang Thi Kim Oanh chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu.20250820.094502.02088666901.DANG THI KIM OANH.970423

20/08/2025 100.000 0200970422082009440120252F37444461.23083.094402.MS 2025.215

20/08/2025 100.000 020097041508200939592025enBZ259172.5500.093913.ung ho ma so 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 100.000 020097048808200939492025uztT770872.5113.093944.PHAM THI TU CHUYEN TIEN MS 2025.221EM DAO MANH THE

20/08/2025 200.000 020097041508200938282025j9DI254608.99291.093830.Ung ho MS 2025.222 ( anh Vu Minh Hieu)

20/08/2025 200.000 5232IBT1hQL38D1J.IBFT ung ho MS 2025.222 anh VU MINH HIEU.20250820.093812.970403Ve9dc75000000000fd0098.SACOMBANK.970403

20/08/2025 100.000 0200970488082009333920251tCr732904.78794.093334.UNG HO MS 2025.221 EM DAO MANH THE

20/08/2025 100.000 5232IBT1kWXZJYPP.MS 2025.222 FT25232153547482.20250820.092601.19023086838010.VND-TGTT-TRAN VAN SANG.970407

20/08/2025 250.000 MBVCB.10615939866.ung ho MS2025.212 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 300.000 MBVCB.10615884770.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 5232IBT1kWX6N73L.MS 2025.222 FT25232104203294.20250820.091619.19023086838010.VND-TGTT-TRAN VAN SANG.970407

20/08/2025 100.000 IBVCB.10615832813.Chuyen tien ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/08/2025 500.000 020097048808200912032025CBux602069.94192.091117.HO HUU LOC UNG HO MS 2025.222 ANH VU MINH HIEU

20/08/2025 200.000 02009704220820090715202598YB929432.76252.090716.Ung ho Ms 2025.222 Vu Minh Hieu

20/08/2025 300.000 MBVCB.10615744840.LE LE HOA, Huynh thi Mai, Do Ngoc Thach giup em Hieu 2025.222.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 50.000 020097042208200905472025COSK162487.70339.090548.MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 300.000 5232IBT1hQL3DEM6.IBFT Giup MS2025.222 Vu Minh Hieu.20250820.090435.970403Uce55260000000005f9211.SACOMBANK.970403

20/08/2025 50.000 020097042208200904212025WFX8792295.64845.090422.ung ho MS 2025.193 be Tran Gia Cat Tien

20/08/2025 30.000 020097041508200903482025QdCT152668.62773.090302.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu)

20/08/2025 50.000 MBVCB.10615662163.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2025.222 ( anh Vu Minh Hieu).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98059008429.20250820.98059008429-0326683902_ung ho MS 2025219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien) Nam Mo A Di Da Phat

20/08/2025 50.000 5232IBT1bWA49EG8.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250820.090013.03101010965538.HOANG VIET.970426

20/08/2025 200.000 MBVCB.10615618094.ung ho MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 020097042208200853392025YDYD897157.27373.085340.NGUYEN THI KHANH chuyen tien ung ho MS 2025.222. anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 200.000 020097041508200851422025KJO3120010.21259.085142.ung hoMS2025222.(anh vu minh hieu)

20/08/2025 100.000 5232IBT1iWDHTSWK.ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.084814.0984041991.DAO DUC VINH.970432

20/08/2025 200.000 SHGD:10000478.DD:250820.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025 . 222

20/08/2025 200.000 MBVCB.10615529951.tran van trung ung ho ms 2025 222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0061000308579 DUONG DINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 MBVCB.10615517213.MS2025.222( Vu Minh Hieu).CT tu 0491000412970 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 0200970405082008435620257LZX097314.93773.084356.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 200.000 5232IBT1aQNKYPJK.ung ho MS 2025222 anh Vu Minh Hieu.20250820.084032.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

20/08/2025 300.000 5232IBT1kWX6EYFC.Ung ho anh Vu Minh Hieu, MS 2025.222 FT25232160915609.20250820.083930.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

20/08/2025 200.000 020097040508200830092025VV0B043291.49486.083010.Vietcombank:0011002643148:BUI THI HANH chuyen tien ungho MS 2025.222

20/08/2025 20.000 MBVCB.10615360618.MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 020097048808200827192025ef68344027.39901.082634.UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU

20/08/2025 10.000 5232IBT1dW6MAZL8.Ung ho ms 250313.20250820.082608.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422

20/08/2025 10.000 5232IBT1dW6MA5TG.Ung ho ms 2003314.20250820.082449.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422

20/08/2025 300.000 MBVCB.10615269829.Giup Ms2025-222 (Vu Minh Hieu).CT tu 0071000728022 NGUYEN THI TRUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 300.000 5232IBT1kWX64UA2.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu FT25232035513239.20250820.082007.19038844922017.VND-TGTT-TANG TU LINH.970407

20/08/2025 20.000 020097048808200817562025FnOY291104.10654.081750.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.222

20/08/2025 100.000 020097041508200815552025rQBt924220.4484.081549.MS 2025.222 (anh vu minh hieu)

20/08/2025 50.000 0200970488082008040620253C9f216207.69289.080320.UNG HO 2025.222 A HIEU

20/08/2025 1.000.000 5232IBT1jWQ9SIH3.UNG HO MS 2025.223 ANH VU MINH HIEU-200825-08:03:10 905096.20250820.080310.242038379.PHAM KIM ANH.970416

20/08/2025 200.000 5232IBT1aQNKMZVI.Ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu.20250820.080236.197979797989.SHBMB.970443

20/08/2025 200.000 020097048808200758022025YRZj186395.51565.075717.TRUONG VAN YEN UNG HO MS 2025222 ANH VU MINH HIEU

20/08/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98054850017.20250820.98054850017-0946961288_ung ho MS 2025222 (anh Vu Minh Hieu)

20/08/2025 200.000 5232IBT1jWQ99Z3R.MS 2025.222 VU MINH HIEU - PHUC CHUC EM MAU HOI PHUC-200825-07:55:34 896480.20250820.075534.2401507.NGUYEN THI THANH THUY.970416

20/08/2025 300.000 5232IBT1hQL3J85N.UNGHO MS 2025.215 NGUYEN THI MY CHI.20250820.075510.970403S7ede130000000007e8223.SACOMBANK.970403

20/08/2025 200.000 020097041508200752142025JNH5872057.36180.075208.ung ho MS 2025.222( anh Vu Minh Hieu)

20/08/2025 1.000.000 020097048808200749392025lb8m147922.26782.074853.UNG HO MS 2025222 ANH VU MINH HIEU

20/08/2025 100.000 MBVCB.10614951603.ung ho MS 2025.222.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 020097048808200748422025d4W0143614.23889.074756.MS 2025.222 EM VU MINH HIEU

20/08/2025 200.000 5232IBT1jWQ99C77.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2025.222 VU MINH HIEU-200825-07:47:01 887425.20250820.074702.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416

20/08/2025 200.000 020097041508200742132025Zr2C855100.8203.074213.ms 2025.222

20/08/2025 50.000 MBVCB.10614862228.DTH chuyen tien ung ho MS 2025.222.CT tu 0531002567689 DO THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 20.000 5232IBT1iWDH5UCC.ung ho anh vu minh hieu 2025 222.20250820.073451.12428267.CAO VAN NGOC.970432

20/08/2025 300.000 020097048808200730422025NcQe062020.74731.073037.UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU

20/08/2025 50.000 MBVCB.10614782775.MS 2025.222(VU MINH HIEU).CT tu 1018503634 PHAM THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 500.000 MBVCB.10614772267.MS 2025.222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 100.000 020097041508200729052025P2jF831487.70710.072905.LE THI THANH TRA chuyen tien ung ho MS 2025222

20/08/2025 50.000 0200970422082007284620253ASC682843.70329.072847.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien mong em mau khoe

20/08/2025 50.000 0200970422082007253420251CRL696725.62141.072534.ung ho MS2024.221 em Dao Manh The mong em mau khoe

20/08/2025 500.000 MBVCB.10614697417.ung ho ms 2025 222 (anh Vu Minh Hieu).CT tu 0061000308579 DUONG DINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 500.000 020097042208200717522025Q5W5613967.41392.071753.ung ho MS 2025.222 anh Vu Minh Hieu

20/08/2025 3.000.000 5232IBT1kWX6CZD7.Tu vien Khanh An giup MS 2025222 Vu Minh Hieu FT25232413044480.20250820.071734.80913805084.TRAN QUANG LUAN.970407

20/08/2025 200.000 020097040508200707022025LZC0049409.14166.070702.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.222 anh VU MINH HIEU

20/08/2025 50.000 5232IBT1hQLF34R2.IBFT 2025. 215 Nguyen Thi My Chi.20250820.061949.050157746951.SACOMBANK.970403

20/08/2025 200.000 020097041508200421152025y1GL700463.67175.042115.Ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The)

20/08/2025 20.000 MBVCB.10613964206.TUONG DUNG ung ho MS 2025.219 (be Nguyen Pham Ngoc Tien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 20.000 MBVCB.10613963303.TUONG DUNG ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 20.000 MBVCB.10613962461.TUONG DUNG ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 0200970422082000211120256WY6621691.35332.002112.ms2025.215 nguyen thi my chi

20/08/2025 300.000 5232VNIBJ22HLEW6.ung ho MS 2025.221 (em Dao Manh The).20250820.001602.935886386.CHU THI HOA.970441

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEAX4D.MS 2025.202 FT25232100954789.20250820.001545.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEAFBV.MS 2025.203 FT25232738569703.20250820.001456.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEALN9.MS 2025.204 FT25232001465060.20250820.001416.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEAH1V.MS 2025.205 FT25232966553337.20250820.001331.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEA6CF.MS 2025.206 FT25232557922236.20250820.001244.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEA7UT.MS 2025.207 FT25232063344841.20250820.001137.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEAADF.MS 2025.208 FT25232400963279.20250820.001045.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEABUY.MS 2025.209 FT25232059954732.20250820.001003.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEAYAT.MS 2025.210 FT25232910935230.20250820.000919.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEAUHV.MS 2025.211 FT25232400954369.20250820.000833.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEAI6V.MS 2025.212 FT25232000726296.20250820.000747.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEAVRH.MS 2025.213 FT25232777110002.20250820.000707.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEADCX.MS 2025.214 FT25232191122421.20250820.000626.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEA2F1.MS 2025.215 FT25232816278798.20250820.000534.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEA1U9.MS 2025.216 FT25232757083244.20250820.000441.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXEAQEP.MS 2025.217 FT25232072000924.20250820.000342.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXE4RFM.MS 2025.218 FT25232504500237.20250820.000303.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXE43BQ.MS 2025.219 FT25232249094403.20250820.000212.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXE4LHM.MS 2025.220 FT25232756070185.20250820.000116.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 10.000 5232IBT1kWXE4ZI9.MS 2025.221 FT25232315688235.20250820.000026.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407

20/08/2025 100.000 5232IBT1jWQ2F7NY.MS 2025.221 EM DAO MANH THE-200825-00:00:18 735467.20250820.000018.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

20/08/2025 50.000 MBVCB.10613739854.ung ho ms 2025.221.CT tu 1028281829 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 36.688 MBVCB.10613736965.LANG THI THUY ung ho MS 2025.211 ( em dao manh the) Nam Mo Quan The Am Bo tat Cuu Kho Cuu nan.CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/08/2025 200.000 020097042208192326312025GJW1976981.66973.232626.ung ho MS 2025.213 em Tong Thi Anh

20/08/2025 200.000 020097041508192324572025ZY69603398.64613.232457.ung ho MS 2025.218 (em Le Thi Thu)

20/08/2025 200.000 0200970405081923184620250JB8094387.55552.231846.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang vuong Phat

20/08/2025 500.000 5231IBT1kWXEP4AH.Ung ho MS 2025.216 chi Truong Thi Tam FT25232902000653.20250819.231541.19032354360012.VND-TGTT-HO MINH DUC.970407

20/08/2025 500.000 5231IBT1kWXEPILX.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25232842574850.20250819.231359.19032354360012.VND-TGTT-HO MINH DUC.970407

20/08/2025 100.000 5231IBT1kWXEPMNS.Ung ho MS 2025.221 em Dao Manh The FT25232066095208.20250819.231347.19034745184017.VND-TGTT-TRAN THI THUAN AN.970407

20/08/2025 21.369 5231IBT1iWDZ3Q2R.UHMS 2025.216 Mong Truong T.Tam benh chuyen bien tot,GD va 3 be kien khang gap nhieu thien duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20250819.231256.00005384949.VU HOANG LINH.970423

20/08/2025 500.000 5231IBT1kWXEPQLR.Ung ho MS 2025.217 be Bui Bao Minh FT25232076667917.20250819.231116.19032354360012.VND-TGTT-HO MINH DUC.970407

20/08/2025 200.000 020097048808192311062025meLL523457.42914.231020.2025.218 EM LE THI THU

20/08/2025 300.000 5231IBT1kWXEUW6L.MS.2025.218 ung ho em Le Thi Thu FT25232305301336.20250819.230328.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

20/08/2025 100.000 020097042208192258172025M4D9376540.20154.225818.MS 2025.221