Angelica Vazquez cho biết cô bị đối xử tàn tệ và bị xa lánh trong thời gian làm người giúp việc cho Kylie Jenner tại nhà riêng ở Hidden Hills từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025.
Ngày 17/4, Angelica Vazquez đâm đơn kiện cả bạn gái của Timothée Chalamet lẫn 2 công ty Tri Star Services và Maison Family Services vì tội quấy rối và phân biệt đối xử.
Trong đơn kiện, cô nói đã phải chịu đựng những lời nói phân biệt đối xử lặp đi lặp lại liên quan đến tôn giáo và và tình trạng nhập cư của mình.
Vazquez - người gốc El Salvador - nói là mục tiêu quấy rối và phân biệt đối xử của các đồng nghiệp cũng như quản gia trưởng tại nhà của Jenner - nơi cô làm việc. Nguyên đơn nói thường xuyên bị giao những việc khó nhất mà không ai muốn làm. Vazquez cũng thường xuyên bị loại khỏi đám quản gia; vấn đề chủng tộc, tôn giáo và màu da của cô cũng luôn bị các đồng nghiệp lôi ra để sỉ nhục khiến môi trường làm việc trở nên độc hại.
Vazquez cho hay những ý kiến của cô đều bị phớt lờ, chế giễu và bác bỏ. Đỉnh điểm vụ việc là vào tháng 3/2025 khi một người giám sát đã ném móc treo quần áo vào chân cô để khiển trách. Việc bị phân biệt đối xử khiến Vazquez lo lắng và căng thẳng kéo dài chưa kể việc cô bị mất thi nhập vì khiếu nại.
Vazquez đã xin nghỉ phép để đi chữa bệnh vào tháng 7/2025 và cho rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc xin thôi việc 1 tháng sau đó bởi không thể chịu đựng được môi trường làm việc này.
Vazquez đâm đơn kiện với mong muốn được đền bù thiệt hại cũng như các khoản bồi thường đang bị giữ lại trái phép.
Kylie Jenner hiện chưa phản hồi khi PEOPLE liên lạc. Kylie Jenner sinh năm 1997, là một trong những ngôi sao có ảnh hưởng nhất hiện nay với tài khoản Instagram có 390 triệu người theo dõi.