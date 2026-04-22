Ngày 22/4, BTC Liên hoan phim Cannes chính thức công bố danh sách các tác phẩm đề cử ở hạng mục phim ngắn. Trong đó, Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân là một trong các phim ngắn xuất sắc tham gia tranh giải.

Giấc mơ là ốc sên (Dream is a snail) là 1 trong 5 phim ngắn xuất sắc được hỗ trợ trợ kinh phí sản xuất của Dự án phim ngắn CJ 2025. Nội dung phim xoay quanh Huy, một diễn viên quần chúng bị nghiện khoái cảm với ốc sên sau khi được thuê để làm người mẫu cho một hội thảo hồi xuân.

Những hình ảnh của phim được trau chuốt bởi Chananun Chotrungroj, đạo diễn hình ảnh đầy kinh nghiệm của phim Người vợ ba, gợi lên cho người xem những cảm xúc chân thực nhưng cũng đầy ẩn dụ về con người và sự tồn tại.

Đạo diễn Nguyễn Thiên Ân và quay phim Chananun Chotrungroj trên trường quay phim “Giấc mơ là ốc sên”.

Với thời lượng 16 phút, Giấc mơ là ốc sên đã khắc họa sắc nét hành trình của những người trẻ đang mắc kẹt nơi ranh giới giữa thực tại tầm thường và những giấc mơ nghệ thuật xa hoa trở nên hư ảo hơn bao giờ hết.

Đạo diễn Phan Đăng Di, người đồng hành và hướng dẫn cho Nguyễn Thiên Ân trong Dự án phim ngắn CJ, đánh giá tác phẩm này có một sức hút tự nhiên với lối kể chuyện độc đáo, vừa hài hước vừa châm biếm, mang lại cho người xem nhiều suy ngẫm về thân phận của nhân vật.

Thành công này là dấu ấn tiếp nối trong hành trình đưa điện ảnh Việt vươn tầm quốc tế của Dự án phim ngắn CJ. Trước đó, đã từng có nhiều gương mặt đạo diễn trẻ bước ra từ chương trình đoạt nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế danh giá như: Phạm Ngọc Lân (LHP Berlin), Phạm Thiên Ân (LHP Cannes) hay bộ đôi Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy (LHP Venice)…

LHP Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế thường niên quy mô và danh giá nhất thế giới được tổ chức tại Pháp. Với bề dày lịch sử lâu đời, sự kiện tôn vinh các tác phẩm điện ảnh nghệ thuật xuất sắc và là bệ phóng quan trọng cho nhiều nhiều đạo diễn điện ảnh độc lập tiềm năng.

Năm nay, LHP Cannes lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12-23/5/2026, quy tụ nhiều đạo diễn kỳ cựu và đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ của điện ảnh châu Á. Sự kiện được tổ chức dưới sự dẫn dắt của nhà làm phim Hàn Quốc Park Chan-wook trong vai trò Chủ tịch ban giám khảo cùng nữ diễn viên Pháp Eye Haïdara làm người dẫn chương trình.