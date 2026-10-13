Trang A4 ghi đầy những tiêu chí tìm kiếm bạn đời của chàng trai 26 tuổi khiến ông mai, bà mối và khán giả "Bạn muốn hẹn hò" bất ngờ.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất mai mối cho cặp đôi thế hệ gen Z là Trịnh Ngọc Việt (26 tuổi, quê gốc Thanh Hóa, hiện sống ở TPHCM) và Nguyễn Phạm Vân Anh (24 tuổi, hiện sống ở TPHCM).

Ngọc Việt hiện là quản lý kinh doanh cho một công ty thiết bị khoa học công nghệ. Ưu điểm của anh là không hút thuốc, không chơi game, biết quan tâm gia đình, hòa đồng, chơi nhiều môn thể thao và có cuộc sống nhiều màu sắc. Khuyết điểm của anh là hay quên.

Việt từng tìm hiểu gần 20 cô gái nhưng chỉ dừng lại ở mức đi chơi, xem phim chứ chưa chính thức hẹn hò. Chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng, anh khiến khán phòng và MC bất ngờ khi đưa ra một tờ giấy A4 viết kín các tiêu chí tìm kiếm người thương.

Chàng trai 26 tuổi trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Trong số đó, một vài tiêu chí nổi bật như: cao trên 1m65, dáng vóc khỏe khoắn, tươi tắn, năng lượng, trán không cao, mái tóc xoăn, ngũ quan hài hòa…

Về tính cách, anh muốn cô gái đó hiền lành, nhẹ nhàng, yêu bản thân, có đạo đức, yêu thương bố mẹ…

Ngoài ra, anh còn đưa ra rất nhiều tiêu chí về nơi ở, nghề nghiệp, quá khứ tình trường…

“Cái quan trọng nhất là đạo đức và thế giới quan, tính cách hiền lành, dịu dàng. Vì để đi cùng nhau một đoạn đường rất dài thì tôi cần một người hiền lành”, Việt chia sẻ.

Vân Anh – cô gái ghép đôi với Ngọc Việt tự tin có thể đáp ứng 40-60% các tiêu chí đó.

Cô là người hoạt bát, giỏi giao tiếp, biết nói tiếng Trung và tiếng Anh. Ngoài ra, cô được nhận xét là người “khá việc nước, đảm việc nhà”, yêu công việc, biết chăm lo cho gia đình.

Khuyết điểm của Vân Anh là nhạy cảm, hơi khó tính.

Vân Anh là cô gái giỏi giang, xinh xắn. Ảnh cắt từ clip

Vân Anh mong muốn tìm được người bạn trai có ngoại hình ưa nhìn, dáng người khỏe khoắn, chỉn chu, sạch sẽ, tự chủ kinh tế, biết đối nhân xử thế, hiếu thuận với gia đình hai bên.

Hàng rào hé mở, Ngọc Việt tặng bạn gái một chiếc vòng tay, Vân Anh cũng tặng lại anh nến thơm với hy vọng anh có những phút giây thư giãn, tái tạo năng lượng.

Đôi bên nghiêm túc tìm hiểu nhau, chia sẻ về công việc, thời gian biểu cũng như mục tiêu trong tương lai.

Việt cho hay, công việc của anh rất bận rộn nhưng anh biết xác định đâu là điều quan trọng hơn với mình để ưu tiên. Khi nghiêm túc với mối quan hệ nào đó, anh sẽ dành thời gian cho nó.

Vân Anh cũng bày tỏ, cô là người chân thành trong tình yêu, biết thông cảm, thậm chí là hy sinh cho người thân yêu.

“Em rất quan tâm gia đình, có thể lo chu toàn trong ngoài. Tuy nhiên, em mong tìm được người có thể san sẻ công việc, giúp em được thư giãn cả quãng đời về sau.

Em đi học xa nhà từ năm 10 tuổi, phải gồng gánh khá nhiều. Nhiều công việc em không muốn làm nhưng hoàn cảnh đẩy đưa nên vẫn phải cố gắng”, Vân Anh chia sẻ.

Loạt tiêu chí tìm kiếm bạn đời của đàng trai khiến Vân Anh bất ngờ. Ảnh cắt từ clip

Nắm tay nhau, họ trò chuyện sâu hơn về tôn giáo, tín ngưỡng, dự định tương lai. Việt hiện sống cùng bố, chị gái và cháu gái trong một căn chung cư 118m2 ở TPHCM nên anh tin tưởng mình đã sẵn sàng, cũng như đủ điều kiện để lập gia đình.

Ngọc Việt và Vân Anh được đánh giá là cặp đôi phù hợp cả về ngoại hình, công việc lẫn quan điểm sống. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành một đôi.

Tuy nhiên, ở phút cuối, Vân Anh lại từ chối bấm nút hẹn hò. Cô chia sẻ: “Chúng em có nhiều điểm chung, rất là thích hợp làm bạn. Em phân vân nhưng về mặt cảm xúc thì em vẫn cần đối diện với chính mình”.

Ngọc Việt vui vẻ đón nhận kết quả này và hy vọng cả hai có thể làm bạn tốt của nhau.