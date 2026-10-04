Từ cuộc trò chuyện tình cờ qua mạng, cô gái Việt vượt 7.000km đến Thổ Nhĩ Kỳ để an ủi chàng trai trầm cảm vì mất mẹ, mở ra chuyện tình yêu đẹp.

An ủi chàng trai vừa mất mẹ

Mùa hè năm 2018, Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991, quê Cần Thơ) tải một ứng dụng hẹn hò để tìm người trò chuyện và luyện tiếng Anh.

Chị tình cờ kết nối với Sonat KayaHan, người đàn ông bằng tuổi đến từ thành phố Balıkesir, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện xã giao. Nhưng sau những lần tâm sự, Ngân biết mẹ của Sonat mắc bệnh ung thư phổi. Bố anh thường xuyên đi công tác, anh là con một nên vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ.

Chồng chị Ngân làm trong ngành xử lý dữ liệu

Cảm thông với hoàn cảnh của Sonat, Ngân cho anh số điện thoại để nói chuyện thường xuyên hơn. Chị dần rung động trước tấm lòng hiếu thảo và sự dịu dàng của Sonat, còn anh yêu chị ngay từ phút ban đầu.

“Anh nói, từ lần đầu thấy ảnh tôi trên mạng, anh đã có cảm giác kết nối diệu kỳ. Trong hơn 8 tháng, ngày nào anh cũng nhắn tin tỏ tình”, Ngân kể.

Tháng 4/2019, mẹ Sonat qua đời. Cú sốc khiến anh đau đớn, hụt hẫng, thậm chí trầm cảm. Hai tuần sau, Ngân đưa ra quyết định táo bạo, một mình sang Thổ Nhĩ Kỳ để an ủi chàng trai vừa mất mẹ.

Chuyến đi đầu tiên khởi đầu bằng kỷ niệm khó quên. Đặt chân xuống sân bay Istanbul, Ngân bị lạc hơn 2 tiếng đồng hồ vì sân bay quá rộng mà chị thì không biết tiếng địa phương. Hành lý cũng thất lạc.

Sonat cùng bố anh ra sân bay đón, đã đứng chờ rất lâu. Vì quá sốt ruột, anh nhờ nhân viên an ninh tìm kiếm và cuối cùng cũng gặp được cô gái mình mong ngóng.

“Tôi bất ngờ vì anh ấy ngoài đời đẹp hơn trong ảnh. Thậm chí tôi có chút tự ti, nghĩ anh có thể tìm được người phù hợp hơn”, chị kể.

Cặp đôi nên duyên nhờ sự đồng cảm, thấu hiểu

Thế nhưng, những ngày sau đó lại khiến chị thay đổi suy nghĩ. Sự quan tâm chân thành không chỉ từ Sonat mà còn từ gia đình anh khiến chị cảm động.

Họ liên tục nói cảm ơn vì chị đã vượt hàng nghìn kilomet, đến làm điểm tựa cho gia đình. Sonat thậm chí nói: “Em là người con gái ông trời gửi đến để bù đắp phần nào nỗi mất mát của anh”.

Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, cặp đôi kết hôn vào tháng 4/2021. Họ chính thức bước vào trang mới của cuộc đời, trở thành điểm tựa của nhau.

Làm dâu ở đất nước xa lạ

Đến nay, Ngân đã sống ở thành phố Balıkesir, Thổ Nhĩ Kỳ hơn 7 năm. Mẹ chồng đã mất, Sonat lại là con một nên bố chồng sống cùng vợ chồng chị.

Một trong những điều khiến chị ấn tượng ở nơi này là cách người thân quan tâm đến nhau. Mỗi lần chị nấu ăn hoặc đơn giản là mang đến một cốc nước, chồng và bố chồng chị đều nói cảm ơn.

Mỗi dịp đặc biệt, Sonat đều chuẩn bị quà và tấm thiệp nhỏ kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào dành tặng vợ.

Chị Ngân bên chồng (áo trắng) và bố chồng (áo kẻ)

Khi Ngân ốm đau phải đến bệnh viện điều trị, chồng và bố chồng luôn đi cùng chăm sóc. Chị từng cảm thấy ngại ngần nhưng Sonat giải thích, ở gia đình anh, dù con cái trưởng thành, cha mẹ vẫn muốn ở bên khi đau ốm.

“Ở Thổ Nhĩ Kỳ có một phong tục khiến tôi rất thích, đó là khi gặp một người mình yêu mến, tôn trọng, mình sẽ hôn tay họ, rồi đặt tay họ lên trán của mình.

Hành động ấy khiến mối quan hệ trở nên ấm áp hơn”, chị Ngân kể.

Sống ở một nền văn hóa khác, chị cũng có lúc bỡ ngỡ. Thời gian đầu, vợ chồng chị bất đồng ngôn ngữ, nhiều lúc phải dùng phần mềm dịch tiếng để hiểu nhau. Khác biệt về nếp sống, quan điểm cũng từng khiến họ tranh luận.

Ngân luôn đau đáu chuyện chăm lo cho mẹ ở Việt Nam, còn Sonat ban đầu không hiểu tại sao con cái khi đã trưởng thành vẫn chịu trách nhiệm kinh tế với bố mẹ.

Lúc ấy, chính bố chồng chị là người đứng ra giải thích với con trai về sự coi trọng chữ hiếu trong văn hóa Á Đông. Dần dần, Sonat hiểu và chia sẻ trách nhiệm với vợ.

Những ngày lễ của người Thổ Nhĩ Kỳ đem đến cho nàng dâu Việt nhiều trải nghiệm mới lạ.

Lần đầu bước vào tháng Ramadan (tháng thứ 9 trong lịch Hồi giáo - PV), chị từng giật mình vì tiếng trống vang lên lúc rạng sáng, báo mọi người thức dậy ăn trước khi bắt đầu một ngày nhịn ăn.

Dịp Lễ Hiến sinh, việc gia súc được hiến sinh rồi chia thịt cho người nghèo khiến chị vừa lạ lẫm, vừa có phần sợ hãi khi lần đầu chứng kiến.

“Dù nhà chồng theo đạo Hồi, tôi vẫn giữ tín ngưỡng cá nhân. Tôi dựng một bàn thờ để thờ Phật. Chồng tôi không những tôn trọng điều đó mà còn tìm mua đèn, nến và những vật dụng cần thiết để vợ duy trì nếp sống tinh thần của mình”, Ngân chia sẻ.

Hơn 7 năm bên nhau, Ngân nhận ra hòa nhập không có nghĩa là phải từ bỏ văn hóa nguồn cội của mình. Vợ chồng chị, sau những lần tranh cãi vì khác biệt văn hóa, đã học cách bước vào thế giới của nhau để vun đắp tình yêu.

Ảnh: NVCC