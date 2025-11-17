Bạn muốn hẹn hò tập 1158:

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất mai mối cho cặp đôi Nguyễn Trọng Nghĩa (41 tuổi, quê ở thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi, quê An Giang). Cặp đôi gây ấn tượng với phong cách ăn mặc và lối nói chuyện đậm chất miền Tây.

Trọng Nghĩa chia sẻ, ưu điểm của anh là kiên quyết trong công việc, còn khuyết điểm là nhút nhát. Ở tuổi 41, anh chưa trải qua mối tình chính thức nào mà chỉ yêu đơn phương.

Anh Nghĩa trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Anh mong muốn có một người bạn đời lễ phép với cha mẹ, yêu thương, hòa đồng với mọi người. Anh không thích phụ nữ nóng tính và hay ghen tuông.

Chị Nhung nhận mình là người phụ nữ siêng năng, biết kiếm tiền. Tuy nhiên, chị có nhược điểm là không thích dọn dẹp khi người khác bày bừa quá nhiều.

Chị từng trải qua 1 lần đò và có 3 người con gái, trong đó con gái cả 23 tuổi, con gái thứ hai 16 tuổi và con gái út 13 tuổi. Chị đã ly hôn cách đây hơn 10 năm và cho đến giờ vẫn chưa tìm được người phù hợp để tái giá.

Chị Nhung mong muốn tìm được người đàn ông có công việc ổn định, hiền lành, sống đàng hoàng.

Chị Nhung từng trải qua 1 lần đò và đã có 3 cô con gái. Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc mở rào, cặp đôi có chút ngượng ngùng khi đối diện nhau. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút trò chuyện, họ đã cởi mở, sẵn sàng thổ lộ lòng mình.

Chị Nhung hiện sống cùng 3 người con gái tại nhà riêng. Sở thích khi rảnh của chị là uống cà phê, đi chơi gần nhà. Riêng dịp Tết, chị thường lên núi chơi cùng bạn bè.

Anh Nghĩa hiện sống cùng mẹ. Anh khẳng định bản thân không cờ bạc, tệ nạn, chăm chỉ làm việc và sống hết lòng với gia đình.

Trong lúc đang trò chuyện về sở thích, quan điểm sống, chị Nhung bất ngờ hỏi: "Anh có thích Nhung không?”. Anh Nghĩa thoáng bối rối rồi đáp: “Sao anh đã biết được, mình còn chưa tìm hiểu kỹ mà”.

Chị Nhung thẳng thắn đáp lại: “Người ta hỏi vậy để xem có bấm không, chứ không thích thì khỏi bấm” khiến khán giả được phen cười nghiêng ngả.

Trước tình huống khó xử ấy, MC Ngọc Lan yêu cầu đôi bên nắm tay nhau để cảm nhận rõ tiếng lòng mình. Chị Nhung một lần nữa hỏi: “Anh có ngại chuyện em có con không?”. Anh Nghĩa đáp: “Trước mắt thì không có gì để ngại. Anh thua Nhung kìa”.

Cặp đôi vui vẻ tìm hiểu nhau. Ảnh cắt từ clip

Khúc mắc lớn nhất giữa cặp đôi là khoảng cách địa lý. Anh Nghĩa là con trai duy nhất trong gia đình, có trách nhiệm phải chăm sóc mẹ lúc tuổi già, hơn nữa, anh phải quản lý khu vườn có 120 gốc sầu riêng. Trong khi đó, chị Nhung vướng bận con gái, khó bỏ lại mọi thứ để theo chồng về Cần Thơ làm dâu.

Tuy nhiên, anh khẳng định có thể đón cả 4 mẹ con về Cần Thơ sinh sống và sẵn sàng giúp chị mở cửa tiệm giặt ủi ở quê chồng.

Sau thời gian tính toán về tương lai, anh Nghĩa chốt lại: “Giờ mình có bấm nút không?”. Chị Nhung đáp: “Bấm! Đi đến tận đây rồi không lẽ không bấm”.

Những tưởng, sau màn mai mối vui vẻ, cả hai sẽ cùng bấm nút hẹn hò. Thế nhưng, ở phút cuối anh Nghĩa đã từ chối bấm nút khiến đàng gái có phần bối rối, hụt hẫng.

MC Quyền Linh thổ lộ: “Thật ra, tôi làm mai nhiều năm nhưng riêng cuộc tình này cũng không dám nói trước bởi lấn cấn chút xíu”. “Ông mai” hy vọng, những khán giả truyền hình còn độc thân sẽ gửi tín hiệu đến anh Nghĩa – chị Nhung nếu thấy họ phù hợp với mình.