Sau khi ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp rời đi, ban nhạc Ngũ Cung có những xáo trộn nhất định. Thủ lĩnh Trần Thắng đã đưa Ngũ Cung trở lại với đội hình trẻ, tiếp tục hành trình âm nhạc.

Ban nhạc Ngũ Cung ra sao khi Đỗ Hoàng Hiệp rời đi?

Sau khi ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp rời đi vào tháng 5/2024, Ngũ Cung vẫn duy trì hoạt động sáng tạo và biểu diễn với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Tháng 11 cùng năm, ban nhạc chính thức ra mắt album Di sản gồm 11 ca khúc, cùng những MV nổi bật như Chung một ước mơ, Cô Đôi thượng ngàn. Bên cạnh đó, ban nhạc giới thiệu đến công chúng các sản phẩm âm nhạc như Cung đàn mùa xuân kết hợp cùng Trọng Tấn hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình phiên bản rock.

Song song với hoạt động âm nhạc, Ngũ Cung còn góp mặt tại nhiều sân khấu và chương trình nghệ thuật như Concert Quốc gia Âm vang Tổ quốc, Tự hào là người Việt Nam 2026, Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng, Rock Concert - Trái tim Việt Nam, WeFest 2026, Đông Fest, Hà Nội Rock...

Đội hình Ngũ Cung hiện tại. Từ trái sang: Hoàng Bắc (guitar), thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng (guitar, sáng tác), Hồng Phi (hát chính), Huy Nguyễn (trống) và Hoàng Bách (bass, hát bè). Ảnh: NVCC

Sau 19 năm hoạt động, ban nhạc Ngũ Cung hiện chỉ còn thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng là thành viên đời đầu. Bốn thành viên còn lại đều là những nhân tố trẻ.

Nhìn lại hành trình dài đó, Trần Thắng cho rằng ban nhạc nào cũng sẽ trải qua những giai đoạn thuận lợi và khó khăn, có những thử thách, thậm chí thất bại nhưng với anh, đó đều là những trải nghiệm cần thiết để mỗi người trưởng thành hơn. Mỗi thành viên từng đồng hành đều có những đóng góp và dấu ấn riêng; mỗi giai đoạn phát triển của ban nhạc cũng có giá trị riêng.

Ngũ Cung máu lửa với "Người ở đừng về"

Không chỉ là đồng sáng lập và thủ lĩnh Ngũ Cung, nhạc sĩ Trần Thắng còn đảm nhận nhiều vai trò như: sáng tác, định hướng nghệ thuật và kết nối các thế hệ thành viên của ban nhạc. Mọi giai đoạn trong hành trình 19 năm của ban nhạc Ngũ Cung đều có bóng dáng, dấu ấn của Trần Thắng.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất chiến khu Việt Bắc - nơi giàu truyền thống cách mạng và mang trong mình những giá trị văn hóa đặc sắc, từ nhỏ, Trần Thắng đã được nuôi dưỡng bởi những làn điệu Then, Sli, Lượn cùng những đêm hội đậm màu sắc dân gian.

Với Trần Thắng, mỗi tác phẩm âm nhạc đều là cơ hội để kể câu chuyện và gửi gắm thông điệp văn hóa. Thông qua ngôn ngữ rock, anh muốn đưa những chất liệu dân gian, những nét đẹp trong đời sống và lao động của người Việt đến gần hơn với công chúng.

Nhạc sĩ Trần Thắng. Ảnh: FBNV

Ngũ Cung mới có thành viên sinh năm 2011

Ngũ Cung hiện hoạt động với đội hình 5 thành viên gồm: thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng (sinh năm 1986, guitar, sáng tác), Hồng Phi (sinh năm 1994, hát chính), Hoàng Bách (sinh năm 2006, bass, hát bè), Hoàng Bắc (sinh năm 2006, guitar) và Huy Nguyễn (sinh năm 2011, trống).

“Ngũ Cung hiện tại dù còn trẻ, các thành viên đều có nền tảng chuyên môn, tinh thần làm nghề nghiêm túc, sự sáng tạo và cá tính âm nhạc riêng. Các bạn không chỉ có tình yêu với rock mà còn dành nhiều sự quan tâm cho văn hóa và những giá trị di sản của đất nước”, Trần Thắng chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc thay đổi không ngừng, phát triển đa dạng và khó đoán định với những làn sóng mới, các xu hướng thay nhau lên ngôi, ban nhạc Ngũ Cung vẫn trung thành với hướng đi kết nối những yếu tố hiện đại và giá trị truyền thống như suốt 19 năm nay.

Ngũ Cung mới có thành viên sinh năm 2011 là Nguyễn Huy, chơi trống.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Trần Thắng nói cả 5 thành viên Ngũ Cung đều được đào tạo âm nhạc bài bản từ môi trường chuyên nghiệp, nghiêm khắc nên có sự chủ động, linh hoạt khi tiếp cận những phong cách âm nhạc, yêu cầu biểu diễn và đối tượng khán giả khác nhau. Ban nhạc luôn giữ tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách, không ngại tìm tòi và cống hiến hết mình cho âm nhạc.

"Tôi nghĩ rằng để phát triển trong một thị trường âm nhạc luôn thay đổi, người nghệ sĩ cần không ngừng học hỏi và làm mới cách sáng tạo, cách tiếp cận công chúng. Nhưng sự đổi mới ấy phải xuất phát từ nền tảng và bản sắc của chính mình. Với Ngũ Cung, rock vẫn là ngôn ngữ âm nhạc cốt lõi, còn văn hóa và di sản Việt Nam tiếp tục là nguồn cảm hứng quan trọng trong sáng tác", thủ lĩnh ban nhạc cho hay.

Ban nhạc Ngũ Cung sẽ tham gia biểu diễn cho Festival Âm nhạc quốc tế LangBiang 2026 ngày 14/11 tới tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, Lâm Đồng và đêm nhạc 100 năm nhạc sĩ Huy Du – Đường chúng ta đi nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du (1926 - 2026) vào tháng 12 tại Phòng Hòa nhạc Lớn – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Cô Đôi thượng ngàn - Ngũ Cung