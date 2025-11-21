Ngày 21/11, ê-kíp thực hiện chương trình Rock - Tinh thần đá gặp gỡ báo chí, giới thiệu những thông tin chính thức về đêm diễn sẽ diễn ra ngày 6/12 tại xã Lùng Tám (Tuyên Quang), trong khuôn khổ Lễ hội Tam giác mạch 2025 với chủ đề Miền đá nở hoa.

Ông Lại Quốc Tĩnh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho rằng chương trình mang ý nghĩa đặc biệt khi rock và tinh thần người vùng cao có những điểm gặp gỡ tương đồng.

"Rock là sự phá cách, mạnh mẽ, mang hơi thở tự do và khát vọng vượt qua thử thách. Người vùng cao, đặc biệt ở Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã sống trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Ý chí bền bỉ, sự hiên ngang trước thiên nhiên khắc nghiệt của họ có sự tương đồng kỳ lạ với tinh thần của rock", ông nói.

Ông Tĩnh kỳ vọng đêm diễn sẽ mang lại cho khán giả một trải nghiệm rock trọn vẹn, đồng thời giúp họ hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào vùng biên, nơi từng nếp nhà, từng bản làng luôn gắn với trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc.

NSƯT Ánh Tuyết.

NSƯT Ánh Tuyết - đạo diễn chương trình cho biết Rock - Tinh thần đá hướng đến việc kể câu chuyện của cao nguyên đá bằng âm nhạc: "Tôi muốn âm nhạc vang lên giữa thung lũng đá, giữa đời sống của bà con vùng cao. Đó là sự hòa quyện giữa âm nhạc hiện đại và màu sắc văn hóa bản địa".

Chương trình gồm hai phần: Phần 1 - Từ đá, kể hành trình hình thành cuộc sống trên cao nguyên đá, từ những vất vả, thử thách đến nghị lực tồn tại và phát triển. Ban nhạc Ngũ Cung, nhóm nhạc Mủn Gỗ và các nghệ sĩ múa sẽ cùng tái hiện câu chuyện bằng âm nhạc và vũ đạo.

Phần 2 - Hôm nay, phản ánh sự chuyển mình, hội nhập và phát triển của vùng cao, sử dụng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại với sự tham gia của Ngũ Cung và nhóm Giggarats.

"Tôi tin đây là lần đầu tiên câu chuyện về người vùng cao được kể bằng ngôn ngữ của rock. Kết hợp với Ngũ Cung là cái duyên lành bởi họ sở hữu những sáng tác gắn liền với văn hóa vùng cao như Cao nguyên đá, Cướp vợ… giúp tôi định hình cấu trúc và cảm xúc của câu chuyện", NSƯT Ánh Tuyết chia sẻ.

Đại diện ban nhạc Ngũ Cung chia sẻ, khi nhận lời tham gia show, họ lập tức cảm nhận sự tương đồng giữa tinh thần chương trình và giai đoạn sáng tạo hiện tại của nhóm. Những ca khúc như Cướp vợ cùng nhiều sáng tác mới sẽ được làm mới với phần phối khí của nhạc sĩ Trần Thắng, hứa hẹn đem đến nhiều điểm nhấn bất ngờ.

Ca sĩ Phương Thanh.

Chương trình dự kiến thu hút 1.500 - 2.000 khán giả, bao gồm du khách trong và ngoài nước, giới trẻ yêu du lịch, âm nhạc, người dân địa phương và cộng đồng người hâm mộ rock.

Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi: ca sĩ Phương Thanh, ban nhạc Ngũ Cung, Mủn Gỗ, Ciggarats cùng dàn dancer đến từ Hà Nội và TPHCM.

Bên cạnh âm nhạc, khán giả có thể tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hoá như múa khèn, ném còn, dệt lanh… Đáng chú ý là cuộc thi nhảy Rock Your Body, nơi vũ đạo đường phố kết hợp freestyle cùng yếu tố văn hoá vùng cao. Vòng chung kết sẽ diễn ra ngay trên sân khấu giữa núi đá - một không gian trình diễn hiếm có.

Ngũ Cung biểu diễn "Cướp vợ"