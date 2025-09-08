Tối 7/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của Rock concert - Trái tim Việt Nam. Chương trình là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, phát vé miễn phí tới khán giả.

Mở màn, ca sĩ Thái Thùy Linh cùng ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh thể hiện ca khúc "Lên đàng".

Với sự tham gia của các ban nhạc rock hàng đầu như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales cùng các nghệ sĩ khách mời Phạm Anh Khoa, Thái Thùy Linh, Dương Trần Nghĩa, Thùy Anh… đại nhạc hội mang đến những màn trình diễn bùng nổ, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

The Flob đem lại sắc màu trẻ trung, phóng khoáng qua Bài ca đất phương Nam và Khát vọng tuổi trẻ.

Chillies ghi dấu với Quê hương Việt Nam và Đại lộ mặt trời.

Các nghệ sĩ đem đến bữa tiệc âm nhạc giàu cảm xúc.

Sân khấu càng trở nên bùng nổ khi Phạm Anh Khoa cùng Phạm Thu Hà, Dương Thùy Anh và TOS Band cất cao giai điệu Dân tôi ca.

Ngũ Cung tiếp nối với loạt ca khúc Hành khúc ngày và đêm, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Cung đàn mùa xuân, Tuyết trắng – Đỗ quyên đỏ, Lá đỏ và Bay qua Biển Đông, tạo nên không gian nghệ thuật vừa mạnh mẽ, vừa mang đậm hơi thở di sản.

Đặc biệt, nhóm cũng đem tới màn trình diễn Cô Đôi Thượng Ngàn theo yêu cầu của khán giả mang đến trải nghiệm mới mẻ khi âm nhạc rock hòa quyện cùng tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Bức Tường vẫn nổi bật như điểm nhấn trung tâm - tượng đài rock Việt sau 30 năm gắn bó. Ban nhạc đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc với Con đường không tên, Tháng 10, Bông hồng thủy tinh, Mắt đen, Những chuyến đi dài và đặc biệt là Trường ca Đất Việt của cố nhạc sĩ Trần Lập được lựa chọn mở màn và khép lại phần trình diễn, như một lời nhắc nhớ về niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi Bức Tường cùng rocker Phạm Anh Khoa trình bày Đất nước trọn niềm vui. Tác phẩm vang lên đầy mạnh mẽ, truyền cảm, vừa chất chứa tinh thần sử thi vừa bùng nổ năng lượng rock, khiến hàng nghìn khán giả hòa giọng trong niềm xúc động và hân hoan.

Đêm diễn khép lại bằng Đường đến ngày vinh quang, ca khúc đã trở thành biểu tượng của Bức Tường, để lại dư âm sâu đậm trong trái tim người nghe. Dù chương trình không thật sự trọn vẹn vì những sự cố âm thanh, nhưng tinh thần rock vẫn được lan tỏa mạnh mẽ. Sự cuồng nhiệt của khán giả, đặc biệt là lớp trẻ, đã khỏa lấp những hạn chế kỹ thuật, biến đêm nhạc thành minh chứng rõ ràng rằng rock Việt vẫn sống động, vẫn có sức hiệu triệu và truyền cảm hứng.

Ca sĩ Dương Trần Nghĩa, Phạm Anh Khoa bùng nổ với Bức Tường.

Rock concert - Trái tim Việt Nam không chỉ là bữa tiệc âm nhạc giàu năng lượng mà còn là lời nhắc nhớ về trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Chương trình trở thành nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tin vào tương lai dân tộc.

Ảnh: BTC